Турецкая ПКР «Атмака» готова к серийному производству

Турецкие ВМФ в скором времени получат на вооружение новую противокорабельную крылатую ракету "Атмака" (Ястреб). Как сообщает министерство оборонной промышленности Турции, новая ПКР готова к серийному производству.Компания Roketsan провела финальные испытания ПКР "Атмака". Новая ракета является дозвуковой высокоточной ПКР c предельно малой высотой полета. Заявленная дальность - 360 км. Боевая часть осколочно-фугасная массой 250 кг, общая масса составляет 800 кг. Предназначена для поражения целей в открытых и прибрежных водах, а также объектов на берегу.Система управления турецкая, разработана компанией Aselsan. Она включает в себя GPS, инерциальную навигационную систему, подсистемы барометрического высотомера и радиолокационного высотомера для наведения на цель. Отмечается, что ракета обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного подавления.ПКР "Атмака" планируется вооружить корветы класса "Ада", фрегаты типа G и класса "Стамбул", первый из которых начали строить в 2017 году. В Анкаре планируют, что эти ракеты смогут заменить стоящие на вооружении ВМС Турции американские крылатые ракеты "Гарпун".В июне этого года глава департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что новая ракета будет принята на вооружение уже в этом году.