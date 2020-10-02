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Турецкая ПКР «Атмака» готова к серийному производству

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Турецкая ПКР «Атмака» готова к серийному производству

Турецкие ВМФ в скором времени получат на вооружение новую противокорабельную крылатую ракету "Атмака" (Ястреб). Как сообщает министерство оборонной промышленности Турции, новая ПКР готова к серийному производству.


Компания Roketsan провела финальные испытания ПКР "Атмака". Новая ракета является дозвуковой высокоточной ПКР c предельно малой высотой полета. Заявленная дальность - 360 км. Боевая часть осколочно-фугасная массой 250 кг, общая масса составляет 800 кг. Предназначена для поражения целей в открытых и прибрежных водах, а также объектов на берегу.

Система управления турецкая, разработана компанией Aselsan. Она включает в себя GPS, инерциальную навигационную систему, подсистемы барометрического высотомера и радиолокационного высотомера для наведения на цель. Отмечается, что ракета обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного подавления.

ПКР "Атмака" планируется вооружить корветы класса "Ада", фрегаты типа G и класса "Стамбул", первый из которых начали строить в 2017 году. В Анкаре планируют, что эти ракеты смогут заменить стоящие на вооружении ВМС Турции американские крылатые ракеты "Гарпун".

В июне этого года глава департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что новая ракета будет принята на вооружение уже в этом году.
2 комментария
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  1. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 11:36 Новый
    0
    Все друг у друга копируют. Индия тоже российский Оникс в локализованный Брамос, правда тот шустрее и чуть умнее Гарпуна. Если их гиперзвуковой Брамос-2 внезапно будет похожа на Циркон вообще не удивлюсь. МБР и авианосцы вот только копировать дороговато. Но 3D-печать развивается, доживем и до этого.
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:36 Новый
    0
    Обратите внимание, насколько молоды у турок инженеры, техники,
    рабочие на всех фотках про их ВПК.
    Отсюда и энтузиазм, скорость выполнения проектов и отличные результаты.
    В Израиле - то же самое.