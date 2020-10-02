Турецкая ПКР «Атмака» готова к серийному производству

Турецкие ВМФ в скором времени получат на вооружение новую противокорабельную крылатую ракету "Атмака" (Ястреб). Как сообщает министерство оборонной промышленности Турции, новая ПКР готова к серийному производству.
Компания Roketsan провела финальные испытания ПКР "Атмака". Новая ракета является дозвуковой высокоточной ПКР c предельно малой высотой полета. Заявленная дальность - 360 км. Боевая часть осколочно-фугасная массой 250 кг, общая масса составляет 800 кг. Предназначена для поражения целей в открытых и прибрежных водах, а также объектов на берегу.
Система управления турецкая, разработана компанией Aselsan. Она включает в себя GPS, инерциальную навигационную систему, подсистемы барометрического высотомера и радиолокационного высотомера для наведения на цель. Отмечается, что ракета обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронного подавления.
ПКР "Атмака" планируется вооружить корветы класса "Ада", фрегаты типа G и класса "Стамбул", первый из которых начали строить в 2017 году. В Анкаре планируют, что эти ракеты смогут заменить стоящие на вооружении ВМС Турции американские крылатые ракеты "Гарпун".
В июне этого года глава департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что новая ракета будет принята на вооружение уже в этом году.