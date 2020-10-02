В России заявили о возможном строительстве «Северного потока-3»

Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно, и речь идет уже о другом газе.

Предполагается, что проект «Северный поток» не ограничится четырьмя ветками СП и СП-2, а будет расширен. При этом пятую и шестую ветки можно задействовать для поставок в Европу водорода.Как сообщает РИА Новости , такое мнение высказал на онлайн-конференции замдиректора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.Эксперт считает, что, несмотря на все препятствия, «Северный поток – 2» удастся достроить и запустить. Этому не помешают ни американские санкции, ни последствия инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.В Европе идет процесс перехода к более экологичным видам топлива, который должен завершиться к 2050 году. Одним из них является водород, но самостоятельно обеспечить себя этим топливом Евросоюз будет не в состоянии. К этому моменту Россия сможет использовать свои газопроводы для поставок в европейские страны водорода. Для этой цели способна задействовать и транзитный трубопровод через Украину, и «Северные потоки», и другие магистрали.Более того, Белов считает, что для поставок российского водорода в Европу понадобятся и дополнительные мощности:Собственно, если в Европе, несмотря на несомненную экономическую выгоду, решат остановить строительство СП-2 под давлением США, то можно будет назвать трубопровод «Северным потоком – 3», предназначенным для поставок водорода, вывести его таким способом из-под санкций и спокойно достроить.