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В России заявили о возможном строительстве «Северного потока-3»

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Предполагается, что проект «Северный поток» не ограничится четырьмя ветками СП и СП-2, а будет расширен. При этом пятую и шестую ветки можно задействовать для поставок в Европу водорода.


Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал на онлайн-конференции замдиректора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.

Эксперт считает, что, несмотря на все препятствия, «Северный поток – 2» удастся достроить и запустить. Этому не помешают ни американские санкции, ни последствия инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

В Европе идет процесс перехода к более экологичным видам топлива, который должен завершиться к 2050 году. Одним из них является водород, но самостоятельно обеспечить себя этим топливом Евросоюз будет не в состоянии. К этому моменту Россия сможет использовать свои газопроводы для поставок в европейские страны водорода. Для этой цели способна задействовать и транзитный трубопровод через Украину, и «Северные потоки», и другие магистрали.

Более того, Белов считает, что для поставок российского водорода в Европу понадобятся и дополнительные мощности:

Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно, и речь идет уже о другом газе.

Собственно, если в Европе, несмотря на несомненную экономическую выгоду, решат остановить строительство СП-2 под давлением США, то можно будет назвать трубопровод «Северным потоком – 3», предназначенным для поставок водорода, вывести его таким способом из-под санкций и спокойно достроить.
Использованы фотографии:
ПАО "Газпром"
95 комментариев
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  1. Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 12:14 Новый
    +8
    Бумага всё стерпит, пиши больше (с)
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 12:20 Новый
      +9
      По СП-3 в Европу пойдут беспрерывные потоки "Новичка" smile
      Если он никого не травит, то почему бы не использовать как обычный газ.
    2. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 12:51 Новый
      -6
      Бумага всё стерпит, пиши больше (с)

      Россия же никогда не строила трубопроводы. Такого же просто не может быть.

      P.S.в статье про водород - это новый фетиш ЕС и Россия уже готовит мощности для его производства. Так что он у нас есть.
      1. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 13:09 Новый
        +4
        Цитата: с-т Petrov
        Бумага всё стерпит, пиши больше (с)

        Россия же никогда не строила трубопроводы. Такого же просто не может быть.

        P.S.в статье про водород - это новый фетиш ЕС и Россия уже готовит мощности для его производства. Так что он у нас есть.

        Сколько станций работает в ЕС на водороде?можно ли его будет качать через обычные трубопроводы и компрессора?сколько он будет стоить и рентабельна ли будет производство?
        1. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 13:11 Новый
          +2
          Курс на водородную энергетику окончательно зафиксировала Национальная стратегия развития водородной энергетики ФРГ, опубликованная 10 июня 2020 года. Долгосрочная цель страны — создать нейтральную для климата экономику с сокращением выбросов СО2 на 95% от уровня 1990 года. И водороду, на который будет переведен не только транспорт, но и металлургия с нефтехимической промышленностью, в этом процессе отводится центральная роль.

          Подробнее в интернете
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 14:27 Новый
          +1
          Цитата: Pilat2009
          Сколько станций работает в ЕС на водороде?можно ли его будет качать через обычные трубопроводы и компрессора?сколько он будет стоить и рентабельна ли будет производство?

          Даже считать не стОит. Что мешает "Граду на холме" ввести санкции против водорода? Та же ""энергетическая зависимость" от России, тот же страх что-либо вякнуть "против" в Европе. Так и "СП-4", и "СП-5", и "СП-100" можно планировать.

          Про рентабельность. Стоимость производства 1,5-3, цена на рынке 3-7 американских денег за килограмм.
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 14:20 Новый
        0
        Цитата: с-т Petrov
        в статье про водород - это новый фетиш ЕС и Россия уже готовит мощности для его производства. Так что он у нас есть.

        Водорода (с ма-а-а-ленькой приставочкой "серо", но это же мелочи, правда?) у нас в глубинах Черного моря - просто завались. Вот его европейским п-м (потребителям) и будем качать.
  2. ioan-e
    ioan-e Сегодня, 12:17 Новый
    +5
    В России заявили о возможном строительстве «Северного потока-3»

    Второй достройте и запустите сначала, а то как скакуасы, гордятся своими будущими достижениями!
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 12:51 Новый
      +3
      Чё вы переживаете? В конце концов, все эти газопроводы, Европе нужнее чем России. Свой газ, Россия всегда продать успеет. Потому как у России он есть, а у них нет, а он им нужен по любому. Иначе, будут сидеть "голодные" .Немцы ломаются как девочки, потом локти кусать будут. Грамотные люди, в той же Германии, это прекрасно понимают, но сделать ничего не могут. Тамошняя проамериканская либерда, ничуть не лучше Российской, и обладает огромным влиянием.
      1. ioan-e
        ioan-e Сегодня, 13:31 Новый
        +1
        Цитата: orionvitt
        Чё вы переживаете?

        Я ни секунды не переживаю, просто есть выражение - не говори гоп, пока не перепрыгнул! Сколько восторгов было по поводу СП-2, а по факту до сих пор не достроили и достроят или нет - непонятно! Не по русски это.....
        P.S. Не хвались идучи на рать, хвались идучи обратно!
        1. orionvitt
          orionvitt Сегодня, 13:33 Новый
          -1
          Цитата: ioan-e
          Сколько восторгов было по поводу СП-2

          Не помню восторгов. С самого начала больше шума и проблем.
          1. ioan-e
            ioan-e Сегодня, 13:36 Новый
            0
            Цитата: orionvitt
            Цитата: ioan-e
            Сколько восторгов было по поводу СП-2

            Не помню восторгов. С самого начала больше шума и проблем.

            Да я Вас умоляю, на Вестях ФМ от Соловья до Сатановского в диферамбах растекались Газпрому в прошлом году по поводу строительства! Про Киселева вообще молчу. Один Михеев говорил, что надо сначала достроить, потом корпоративы закатывать и диведенты отстегивать.
            1. orionvitt
              orionvitt Сегодня, 13:52 Новый
              0
              Цитата: ioan-e
              от Соловья до Сатановского в диферамбах растекались

              Соловьёв и Сатановский, не политики, а штатные пропагандисты. У них работа такая. С них как с гуся вода. Одно дело отвечать за базар, другое дело, отвечать за дело. Про диферамбы можно можно сколь угодно долго рассказывать, а проблемы как были с самого начала, так и остались, причём дальше больше. Единственно соглашусь с теми, кто утверждает, что так, или иначе достроят. Да и строили его не потому, что так уж сильно нужен, а в большей степени, в качестве перестраховки, после памятных событий на украине.
            2. ccsr
              ccsr Сегодня, 13:58 Новый
              -2
              Цитата: ioan-e
              Да я Вас умоляю, на Вестях ФМ от Соловья до Сатановского в диферамбах растекались Газпрому в прошлом году по поводу строительства! Про Киселева вообще молчу. Один Михеев говорил, что надо сначала достроить, потом корпоративы закатывать и диведенты отстегивать.

              Странно , вы верите обычным медийным лицам, которые тусуются на экране, и не допускаете мысли, что расчет экономического обоснования строительства СП-2 делали не пропагандисты, а группы экспертов мирового уровня, которые заранее просчитывали и будущие потребности, и конъюнктуру европейского рынка и противодействие конкурентов. Ну не верьте вы тем, кто говорит про ошибки Газпромовских начальников - те, кто вложил 5 млрд из числа западных инвесторов строительства, были совсем не дети в этом бизнесе, и если они приняли эти риски, то уж поверьте они сумеют вернуть свои деньги и при неблагоприятном раскладе. Так что все пляски Трампа лишь приведут к задержке строительства, но с учетом того, что Украина обеспечит еще четыре года транзит, нам не стоит сильно париться - мы все равно не сможем от них отказаться и загрузить СП-2 на полную мощность.
      2. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 14:18 Новый
        +2
        Цитата: orionvitt
        Чё вы переживаете? В конце концов, все эти газопроводы, Европе нужнее чем России.

        Только вот европейцы этого не понимают.
        Так что лучше строить мощности по сжижению
  3. Svarog
    Svarog Сегодня, 12:17 Новый
    -4
    С южным проблемы..Сила Сибири тоже себя не оправдывает, остается через Германию качать..
    Но и Германия соскочить может..
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 12:28 Новый
      0
      Цитата: Svarog
      С южным проблемы..Сила Сибири тоже себя не оправдывает, остается через Германию качать..
      Но и Германия соскочить может..

      Почему не оправдывает? Китаю не нужен газ? Или своего хватает?
      1. Pilat2009
        Pilat2009 Сегодня, 13:11 Новый
        +4
        Цитата: Vol4ara
        Цитата: Svarog
        С южным проблемы..Сила Сибири тоже себя не оправдывает, остается через Германию качать..
        Но и Германия соскочить может..

        Почему не оправдывает? Китаю не нужен газ? Или своего хватает?

        Судя по обьемам прокачки особо не нужен
      2. Ланнан Ши
        Ланнан Ши Сегодня, 13:57 Новый
        +3
        Цитата: Vol4ara
        Почему не оправдывает? Китаю не нужен газ? Или своего хватает?

        Не нужен. Такой не нужен. Китай сделал ставку на СПГ. А сила сибири для него страховка. На тему - а вдруг завтра война. Потому новак и сказал, ещё 3 года назад, что это проект некоммерческий. Проще говоря, за нашу денежку китай застраховался на случай неприятностей. Строители лапки погрели. Неплохо кстати погрели. Ну а прибыль/убытки государства? А кого такие мелочи волнуют? Уж точно не газовиков. Как показывает практика, их оклады/бонусы от эффективности работы Газпрома, убытков которые они своими гениальными решениями генерируют, в принципе не зависят.
      3. Вольный ветер
        Вольный ветер Сегодня, 14:02 Новый
        +1
        Просто газа нет, из 22 месторождений, 15 оказались пустыми . Геологи кого то немножко нае......
    2. А009
      А009 Сегодня, 12:32 Новый
      +5
      Есть информация что уже Силу сибири 2 проектируют и согласовали маршрут.Вероятно увеличение пропускной способности и маршрут через Монголию,для того чтобы увеличить убыточность,я вас правильно понимаю?
      1. Эррр
        Эррр Сегодня, 13:00 Новый
        -1
        По "второй сибирской силе" погонят ямальский газ, т.к. чаяндинского вкупе с перспективным ковыктинским китайцам в грядущем будет уже недостаточно. smile
        А относительно рентабельности данных задумок... Лично я переименовал бы эти проекты в "Силу Си" и "Силу Си - 2", имея в виду конечно же Цзиньпина. laughing
        1. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 13:21 Новый
          -2
          А относительно рентабельности данных задумок... Лично я переименовал бы эти проекты в "Силу Си" и "Силу Си - 2", имея в виду конечно же Цзиньпина. laughing

          Судя по карте это мы еще в кладовочку в правом верхнем углу не заглядывали толком laughing laughing laughing Все руки не доходят...
          1. Эррр
            Эррр Сегодня, 13:33 Новый
            +1
            Не только заглядывали, но уже и выгребают.
            Только восточнее Якутии качает не "Газпром". Газпромовские вотчины только те, что на карте ниже.
    3. Роман13579
      Роман13579 Сегодня, 12:37 Новый
      -3
      Строится всё за счёт наших же денег.. с продажи наших же ресурсов..
      Чего бы западу не качать до последней капли с нас..
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 12:52 Новый
        -6
        Строится всё за счёт наших же денег..

        сколько твоих? Ромашка, ты же умеешь считать свои деньги?
        Люблю влажных оппозиционеров-мечтателей-шатайтелей режиму на сайте ВО.

        гроза правления Путина, оппоботы ВО. Мои маленькие терпеливые бандерлоги. Которые не могут ни-че-го, кроме как потерпеть еще десятилетие и влажно постонать в комментариях

        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 13:04 Новый
          +5
          сколько твоих?
          А что.. неужели всё исключительно за твои строится??
          Али может с Луны их привозят??

          не могут ни-че-го, кроме как потерпеть еще десятилетие

          Встречаются здесь и кoнчeнныe терпилы..))
          Намедни один предлагал 50 лет хотя бы подождать.. так что ты чего-то слабо расстонался на счёт десятилетия..
          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 13:04 Новый
            -7
            Ромашка, я же задал вопрос: "Сколько твоих денег ушло на трубу?"
            Ты умеешь считать? Надо посмотреть сколько у тебя их было и сколько осталось после строительства трубопроводов и назвать разницу - ту самую сумму, которая ушла на строительство.
            ты застонал не по теме вопроса

            Или у тебя их так много, что ты не можешь назвать точную сумму, которую у тебя изъяли на проект?
            1. Роман13579
              Роман13579 Сегодня, 13:13 Новый
              +5
              я же задал вопрос
              И я задал вопрос..
              Или ты, решив, что самый умный, возложил обязанность задавать вопросы исключительно на себя?? Наивный чукотский юноша..
              1. с-т Petrov
                с-т Petrov Сегодня, 13:14 Новый
                -5
                терпеливая и жалкая оппозиция в РФ всегда вселяла в меня уверенность в завтрашнем дне

                Ты молодец. И качество того материала из которого ты сделан - не даст тебе бурлить нигде, кроме как по пабликам интернета

                Ты лучший оппозиционер для России. И сварог тоже молодец с малютой. Ваше терпеливое племя в этом плане - лучшие.

                1. Роман13579
                  Роман13579 Сегодня, 13:17 Новый
                  +5
                  Зато ты в каждой бочке бурлишь так, что ничем не заткнуть..))
            2. Ланнан Ши
              Ланнан Ши Сегодня, 13:36 Новый
              +1
              Цитата: с-т Petrov
              "Сколько твоих денег ушло на трубу?"

              Не згнаю, сколько денег ушло у того, кому вы задали вопрос, а вот наших, т.е. моей семьи, ушло порядка 30.000. Простая арифметика цена/население Росии*число человек в семье. Владеющий умножением/делением на уровне хотя бы шестикласника, осилит без проблем.
      2. Rubi0
        Rubi0 Сегодня, 13:21 Новый
        -1
        Вы конкретно можете посчитать сколько налогов уплатили за последний месяц? Сколько пошло в местный и федеральный бюджет?
      3. Собеседник
        Собеседник Сегодня, 13:34 Новый
        -3
        Строится всё за счёт наших же денег.. с продажи наших же ресурсов..

        А за счет чьих денег долно строиться?
        1. Роман13579
          Роман13579 Сегодня, 13:59 Новый
          +3
          Вот если я у тебя на участке за твой счёт пробурю скважину.. и буду себе качать твою воду.. тогда сразу догадаешься, за чей счёт должно..))
          1. Собеседник
            Собеседник Сегодня, 14:53 Новый
            0
            Вот если я у тебя на участке за твой счёт пробурю скважину.. и буду себе качать твою воду.. тогда сразу догадаешься, за чей счёт должно..))

            Так за чей счет на нашей территории должно что то строиться, после чего продаваться куда либо?
  4. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:18 Новый
    -4
    Планов громадьё.
    Даже если не срастется, работать всегда надо на перспективу.
    "Правильным путём идете товарищи!"
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 12:23 Новый
      0
      А чего не пошустрить, если есть финансирование? Не хватит, так нет проблем- поднимем цены на газ ещё круче. Народ в России терпеливый.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 12:33 Новый
        +1
        Еще в СССР вкладывали огромные средства в возможности экспортных поставок.
        До сих пор приносят прибыли государству и дают возможностт наращивать обороноспособность да и другие стороны жизни.
      2. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 13:00 Новый
        -3
        Народ в России терпеливый.


        народ в России одобряет курс. А терпеливые в России - оппозиционеры. Каждому по медали за терпение весом в 5 килограмм

        Была бы беда - если бы оппозиция в РФ состояла не из терпил, да, Сварог?
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 13:57 Новый
          -3
          Цитата: с-т Petrov
          А терпеливые в России - оппозиционеры

          Как-то однажды встретился в "неформальной обстановке" со своим другом, специалистом в области психиатрии. Зацепили краем тему "оппозиция в интернете". Его рекомендация звучала примерно так: " не стоит на них обращать серьезного внимания. Основу этой, т.с., "оппозиции" составляют глубоко не счастливые люди, не получившие признание в кругу близких людей. А потому за счет оголтелой критики всего вокруг происходящего они стремятся повысить самооценку. Вот жена его, к примеру, вечером приласкает, и нет у него оппозиционных взглядов. Вся оппозиционность у них от внутренней неудовлетворенности своими условиями жизни". Как-то так. Не в те борозды вы зерно бросаете. Да и я иногда... laughing Но все равно, удачи вам wink
  5. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 12:19 Новый
    -3
    Что то большие сомнения по СП-2. Матрасня не отвяжется
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 13:01 Новый
      0
      Цитата: Липчанин
      Матрасня не отвяжется

      Посмотрим что будет после 3 ноября. Мир и так уже застыл в ожидании. Что то мне подсказывает, что у "матрасни", проблем прибавится в самой америке. Симптомы болезни у США самые плохие. Конечно болезнь может прогрессировать годами и "мировая демократия", ещё успеет нагадить всему миру. Подождём, поглядим. Но то, что "гегемон" болен, нет сомнения.
  6. Комментарий был удален.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:21 Новый
    +3
    В этом Газпроме одни мазохисты похоже собрались.
    1. Genry
      Genry Сегодня, 13:55 Новый
      -3
      Цитата: Пленник
      В этом Газпроме одни мазохисты похоже собрались.

      А какое отношение имеет Газпром? Вроде по водороду будет задействован Росатом.
  8. yehat2
    yehat2 Сегодня, 12:21 Новый
    +5
    какой-то бред
    окупите хотя бы то, что уже настроили.
    1. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 12:32 Новый
      +2
      Цитата: yehat2
      окупите хотя бы то, что уже настроили.

      Вы не совсем верно понимаете стратегию менеджеров Газпрома. Там другие задачи стоят. Окупаемость и рентабельность это не те понятия, которые там учитываются.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 12:58 Новый
        +2
        мне эти упыри чужды
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 14:01 Новый
        -2
        Там как раз эти понятия первым делом учитываются впрочем как и везде и проекты газопроводов поставками газа и трубами не заканчиваются. В этих проектах окупаемость изначально на долгосрочную перспективу.
        1. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 14:06 Новый
          +2
          Цитата: Вадим237
          В этих проектах окупаемость изначально на долгосрочную перспективу.

          Да, да... В 20хх году все будет хорошо. Экономика взлетит, газопроводы окупятся. А потом или шах или ишак помрет. Все кто с сегодняшних "проэктов" имеет откаты, будут находится в ситуации "иных уж нет, а те далече".
  9. Malkavianin
    Malkavianin Сегодня, 12:23 Новый
    0
    Этот сначала достроили бы. А потом уже СП-3.
  10. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:28 Новый
    +3
    При этом пятую и шестую ветки можно задействовать для поставок в Европу водорода.

    Седьмую и восьмую - азота, девятую и десятую - кислорода, одиннадцатую и двенадцатую - водки и рассола... Охренеть можно от таких планов. laughing fool
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:52 Новый
      +4
      -А пиво ?
      -Какое пиво !?
      -А в будущем ?
      -Какое будущее !!! crying
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:05 Новый
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        -А пиво ?

        Нет. Хоть я и не особенный любитель пива, но пока (по моим вкусовым ощущениям) мы немцам не конкуренты. "Holsten" и "Ярпиво" на вкус, даже я (профан в этом) отличу
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:20 Новый
          +1
          "Tsingtao", Китай....
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:39 Новый
            0
            Цитата: Uncle Lee
            "Tsingtao", Китай....

            Ни разу не пробовал и даже в продаже не попадалось. Не из риса, случайно?
            1. Эррр
              Эррр Сегодня, 14:00 Новый
              0
              Цитата: Piramidon
              Не из риса, случайно?
              Теперь имеет в составе рисовую примесь. Удешевляют... Но изначально было немецкое классическое.
  11. maktub
    maktub Сегодня, 12:28 Новый
    +2
    От слов до реализации один шаг laughing
  12. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:29 Новый
    +4
    Ну не на газе, так на строительстве газопровода бабло косить...какая им разница! bully
  13. iouris
    iouris Сегодня, 12:31 Новый
    +1
    Нехай клятая тля задохнется!
  14. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:32 Новый
    +6
    У Газмяса скоро акции ,,мусорными ,,станут! Народное достояние! Что Чубайс что Миллер каста неприкасаемых!
  15. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 12:41 Новый
    0
    Комменты жгут.
    Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал на онлайн-конференции замдиректора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.

    Этот человек если и имеет какое-то отношение к Газпрому, то весьма и весьма условное.
    Но в комментариях уже решили, что начинают строить прям завтра.
    Читают только заголовок, после чего мгновенно перемещаются прямиком в астрал.
    Откуда и негодуют.
    Сплошное веселье!
  16. tovarich-andrey.62goncharov
    tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 12:42 Новый
    +5
    Пардон за мою темноту - а где мы надыбаем столько этого водорода? Да, и как быть с тем, что он классно диффундирует сквозь железо, сволш...Поясните, плыз...
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:56 Новый
      -2
      Как вы понимаете, метана (природного газа) у нас как гуталина на гуталиновой фабрике:

      Более 50% всего водорода получается путём паровой конверсии воды и метана. При этом три основных составляющих (природный газ, водяной пар и оксиген) смешиваются в определённых пропорциях.
      Таким образом, часть природного газа сгорает вместе с кислородом, тем самым поддерживая необходимую температуру для продолжения химической реакции. Метан, не выгоревший во время реакции конверсии, реагирует с водяным паром, образуя оксид углерода (то есть сажу) и непосредственно гидроген.
      Простота и относительная лёгкость делает производство водорода путём паровой конверсии наиболее дешёвым из всех доступных.

      Второй метод получения гидрогена – крекинг метана, простейшего по составу углеводорода. Благодаря специальному процессу сжиженный метан нагревается до температур свыше 1000-1400 °С, после чего газ начинает разлагаться на гидроген и карбон.
      Благодаря дешевизне метана, а также простому способу его получения, такой тип добычи водорода проще всего. Однако высокие температуры и потенциальная пожароопасность требуют дополнительных мер безопасности. К тому же, оборудование для полного процесса крекинга не из дешёвых.
    2. Эррр
      Эррр Сегодня, 14:13 Новый
      0
      Цитата: tovarich-andrey.62goncharov
      Да, и как быть с тем, что он классно диффундирует сквозь железо, сволш...
      Вы попали точно в дырочку!!! good Энта сволш [водород] ещё и великолепно охрупчивает высокопрочную сталь. Так что водородопровод скоро кирдык будет, однако. laughing
  17. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 12:43 Новый
    +5
    Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно, и речь идет уже о другом газе.

  18. Antidote
    Antidote Сегодня, 12:44 Новый
    +4
    Остап Бендер 2
  19. Тави
    Тави Сегодня, 12:46 Новый
    +4
    Вы что добить их хотите? они 2ой то не все переживут))
  20. mag nit
    mag nit Сегодня, 12:47 Новый
    +4
    "Академик Черский" уже отправился на строительство "СП-3". Чего без дела то стоять?
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:48 Новый
    +5
    Весёленькие ребята однако. От одного мероприятия не отошли, так уже нового хотят.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 13:38 Новый
      0
      Пусть США повертятся ...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:55 Новый
        0
        Потроллить это, это можно, даже полезно.
  22. Слон
    Слон Сегодня, 12:49 Новый
    +5
    А может нам уже хватит кормить сырьем европейские страны!!! Или наш аккадемик до 2050 года рассматривает Россию в качестве сырьевого придатка Европы???
    1. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 13:27 Новый
      -2
      А может нам уже хватит кормить сырьем европейские страны!!! Или наш аккадемик до 2050 года рассматривает Россию в качестве сырьевого придатка Европы???

      Вот за место быть "сырьевым придатком" нас и готовы удавить... И не только американцы...
      так что хватит старую 2рень нести из 2000х.
  23. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 12:51 Новый
    +6
    Интересно, откуда в России появится такое количество водорода. Если из метана, то куда девать окись углерода, образующуюся в процессе производства. Откуда брать энергию для его получения. И какие будут транспортные потери на таких расстояниях. И что делать с водородным охрупчиванием стали. Вряд ли эффективные менеджеры задумываются над такими мелочами. Их интересуют только финансы, которые можно попилить на этих проектах.
  24. Анджело Проволоне
    Анджело Проволоне Сегодня, 12:56 Новый
    +3
    К этому моменту Россия сможет использовать свои газопроводы для поставок в европейские страны водорода. Для этой цели способна задействовать и транзитный трубопровод через Украину, и «Северные потоки», и другие магистрали.

  25. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:01 Новый
    +5
    Предполагается, что проект «Северный поток» не ограничится четырьмя ветками СП и СП-2, а будет расширен. При этом пятую и шестую ветки можно задействовать для поставок в Европу водорода.

    А можно проложить водовод в Крым и обеспечить жителей бесперебойной подачей пресной воды...
    1. tovarich-andrey.62goncharov
      tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 13:12 Новый
      -4
      Там много пресной воды, поверьте...
  26. пиф-пяв
    пиф-пяв Сегодня, 13:05 Новый
    +4
    замдиректора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов
    У этого замдиректора отличный план, отличный голландский план.
  27. kiborg
    kiborg Сегодня, 13:11 Новый
    +5
    При этом пятую и шестую ветки можно задействовать для поставок в Европу водорода.

    Ну да, а китайцам по трубе можно будет гнать воду из Байкала. Наши ворюги и до такого додумаются...
  28. ibn.shamai
    ibn.shamai Сегодня, 13:26 Новый
    +1
    Вы лучше народу внятно объясните почему СП-2 не достраивают! recourse
  29. Комментарий был удален.
  30. гильза
    гильза Сегодня, 13:32 Новый
    +1
    А водород это хорошо. Это действительно труба. И все основания к "натуральному"производству у нас есть.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 14:04 Новый
      0
      В России его до 80 миллиардов кубов в год к 2035ому планируют производить.
      1. гильза
        гильза Сегодня, 14:47 Новый
        0
        Только в путь...
  31. cniza
    cniza Сегодня, 13:37 Новый
    -2
    В России заявили о возможном строительстве «Северного потока-3»


    Это знатный троллинг для США и всех прихлебателей...
  32. A.B.
    A.B. Сегодня, 13:40 Новый
    +1
    В Европе идет процесс перехода к более экологичным видам топлива, который должен завершиться к 2050 году.

    ... От ветряков дохнут птицы, от гула страдают не только люди, но и экология. От солнечных батарей остаются аккумуляторы, страдает экология. Водородная энергетика - для получения используются природные ресурсы (нефть, газ и другие природные материалы). Природные ресурсы не вечны и имеют свойство заканчиваться. Сейчас при добыче и использовании водорода существует огромная вероятность взрыва. Учёные обращают всё большее внимание на добычу водорода из воды. Но! Получение водород из воды находится только на стадии обсуждения и согласования. На данный момент не разработано однозначного способа добычи.
    Как итог. Если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах.
  33. prior
    prior Сегодня, 13:46 Новый
    +2
    Госпожа Европа, чего изволите?
    Водород?
    Северный поток-3. Будьте любезны......
  34. Алексей из Перми
    Алексей из Перми Сегодня, 14:00 Новый
    +2
    сперва прыгают, потом "Гоп" говорят))
  35. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 14:08 Новый
    0
    Шо опять такая же морока как с СП-2?

    Пора уже признать, что в европе нас ждут не "партнёры" . а "шулера" crying
  36. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 14:09 Новый
    -1
    Цитата: mag nit
    "Академик Черский" уже отправился на строительство "СП-3"

    Народ не в курсе. Отправился, но пока СП-2 достраивать good
    Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран и взял курс в район недостроенного участка «Северного потока — 2», который находится в нескольких десятках километрах от берега.

  37. Undecim
    Undecim Сегодня, 14:15 Новый
    +2
    замдиректора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.
    Человек на такой должности, по идее, должен быть информирован в рассматриваемом вопросе, потому заявление "самостоятельно обеспечить себя этим топливом Евросоюз будет не в состоянии" можно отнести или к фантазиям писак-журналистов, или к желанию академика набросить на вентилятор пропаганды.
    Начнем с того, что речь идет не просто о водороде, а о "зеленом водороде", производимым в настоящее время только электролизом воды.
    Во вторых, на "водородном фронте" за первенство уже идет серьезная борьба, в первую очередь борьба технологий и вкладываются огромные деньги. Поэтому борьба и конкуренция будет не сравнима с конкуренцией с поставщиками классических углеводородов на рынке нефти и газа, так как соперничать придется с высокотехнологичными компаниями ведущих держав – таких как Германия, Южная Корея, Япония, Китай и США. И на этот рынок постоянно выходят новые крупные игроки.
    А тут еще Саудовская Аравия объявила о запуске "крупнейшего в мире" производства зеленого водорода. Совместное предприятие ACWA Power и Air Products в особой экономической зоне NEOM обойдется в 5 млрд долларов и будет производить 650 тонн водорода в день, которые целиком пойдут на экспорт. На производстве будут установлены электролизёры thyssenkrupp и «более 4 ГВт мощностей солнечной, ветровой энергетики и систем накопления энергии». Новое предприятие будет также производить 1,2 млн тонн зеленого аммиака в год, а также азот методом сепарации воздуха.
    Евросоюз, США, Япония - все претендуют на почетное первое место. А тут еще и Китай в засаде.
    Поэтому заявление академика о том, что "они не способны" - это пропагандистская трескотня. Они "уже делают."
    И о трубопроводах. Существующая инфраструктура природного газа в таком виде, как она есть, непригодна для транспортировки и распределения водорода в силу использования недостаточно качественного металла в этих системах. Для окончательных выводов о пригодности существующих газотранспортных систем для перекачки водорода необходимо проведение комплексных НИОКР по исследованию материалов современных газопроводов.
    Это заключение О.К. Алексеева, начальника отдела Института водородной энергетики и плазменных технологий НИЦ «Курчатовский институт» и В.Н. Фатеева, зам. директора по научно-организационной работе
    НИЦ «Курчатовский институт».
    Потому для строительства водородопроводов, для начала, надо будет построить производство водорода, разработать материалы для труб, произвести трубы и построить трубопровод. А потом ЕС введет санкции...
  38. А Вам Зачем
    А Вам Зачем Сегодня, 14:40 Новый
    0
    А стоит ли оно того? Построить нужно всего лишь один деньгопровод, кидай в трубу валюту,а там отмывай. И не будет ни каких санкций
  39. Dikson
    Dikson Сегодня, 15:00 Новый
    0
    А там ничего о раздаче бесплатного газа населению своей страны не написано? Котельные городские там перевести с угля на газ например? в города сибирские раздать? А то тут у нас реакторы глушат и строят .. угольные котельные взамен... Всё для западных партнеров.... )) Может всё-таки свой газ - своим раздать , а буржуям - что останется?))
  40. Баскак
    Баскак Сегодня, 15:23 Новый
    +1
    В России заявили о возможном строительстве «Северного потока-3»

    Ага, можем и 3, и 4, и 10 Северный поток построить. Только сперва второй бы достроить...
  41. NF68
    NF68 Сегодня, 15:58 Новый
    0
    Кое кого в Европах при одном упоминании об СП-2 так и подбрасывает на пару метров, а тут еще об СП-3 разговор пошел.