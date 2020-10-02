В Сети появилось видео первого запуска двигателей лётного образца Ил-114-300

В Сети появилось видео подготовки к полету первого летного образца перспективного российского самолета Ил-114-300. Ролик на своем канале YoyTube разместила Объединенная авиастроительная компания (ОАК).В рамках подготовки специалисты проверили работоспособность топливной системы самолета и впервые запустили двигатели в режиме малого газа. Это позволило проверить работу силовых установок.На новый Ил-144-300 устанавливаются два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ с малошумными воздушными винтами, а также новая вспомогательная силовая установка и цифровой пилотажно-навигационный комплекс.В начале августа этого года сообщалось, что новые двигатели ТВ7-117СТ-01, планируемые к установке на российский пассажирский самолет Ил-114-300, успешно завершили этап испытаний в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ожидается, что новейший Ил-114-300 придёт на смену устаревающим Ан-24 и ряду аналогичных зарубежных машин. Отдельно отмечено, что самолёт создается в кооперации с самыми передовыми российскими предприятиями.