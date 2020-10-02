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В Сети появилось видео первого запуска двигателей лётного образца Ил-114-300

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В Сети появилось видео первого запуска двигателей лётного образца Ил-114-300

В Сети появилось видео подготовки к полету первого летного образца перспективного российского самолета Ил-114-300. Ролик на своем канале YoyTube разместила Объединенная авиастроительная компания (ОАК).


В рамках подготовки специалисты проверили работоспособность топливной системы самолета и впервые запустили двигатели в режиме малого газа. Это позволило проверить работу силовых установок.

На новый Ил-144-300 устанавливаются два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ с малошумными воздушными винтами, а также новая вспомогательная силовая установка и цифровой пилотажно-навигационный комплекс.


В начале августа этого года сообщалось, что новые двигатели ТВ7-117СТ-01, планируемые к установке на российский пассажирский самолет Ил-114-300, успешно завершили этап испытаний в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ожидается, что новейший Ил-114-300 придёт на смену устаревающим Ан-24 и ряду аналогичных зарубежных машин. Отдельно отмечено, что самолёт создается в кооперации с самыми передовыми российскими предприятиями.




21 комментарий
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  1. с-т Petrov
    с-т Petrov Сегодня, 12:13 Новый
    +11
    еще одна модель самолета готовится к серийному выпуску. жаль сдвигаются сроки, но проблем нет только у латвии
  2. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 12:15 Новый
    +5
    Обязательно полетит! Ждём!
  3. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 12:15 Новый
    +2
    . Ожидается, что новейший Ил-114-300 придёт на смену устаревающим Ан-24 и ряду аналогичных зарубежных машин.

    Давно уже пора
  4. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 12:15 Новый
    +4
    Не, ну за это точно можно выпить.
  5. ioan-e
    ioan-e Сегодня, 12:18 Новый
    +2
    Видео первого запуска двигателей лётного образца Ил-114-300

    От цэ гарна новина!
  6. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:19 Новый
    +3
    В Сети появилось видео подготовки к полету первого летного образца перспективного российского самолета Ил-114-300. Ролик на своем канале YoyTube разместила Объединенная авиастроительная компания (ОАК)

    Можно, конечно, разместить и видео процесса заполнения журнала подготовки самолета. Но, лучше бы, самого полета.
  7. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:22 Новый
    +2
    Россия потихоньку возвращается в мировой авиапром. Что радует. Так и до кораблестроения дело дойдет.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:29 Новый
      +2
      Боюсь,,партнёры,, сертификацию международную пройти не дадут!
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 12:42 Новый
        +4
        Цитата: ASAD
        Боюсь,,партнёры,, сертификацию международную пройти не дадут!

        Да и леший с ними ....
        Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях
        1. Rzzz
          Rzzz Сегодня, 13:36 Новый
          0
          Цитата: Dym71
          Да и леший с ними ....

          Вот тут вы крайне не правы. Любой стране выгодно как можно больше продавать на внешнем рынке. И совершенно очевидно, что для "своей" экономики гнать на экспорт самолёты намного полезнее, чем сырую нефть и лес-кругляк.

          Другое дело в том, что планируемая мощность производства - 12 машин в год. С такими объёмами не только о внешнем рынке думать нечего, но и внутренний он никогда не насытит, и цена аэроплана будет запредельной для коммерческого эксплуатанта. Так что пока только на госслужбу скорее всего пойдёт самолёт.
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 14:27 Новый
            0
            Цитата: Rzzz
            Другое дело в том, что планируемая мощность производства - 12 машин в год

            Сеть местных авиалиний, аэродромов и т.п. разрушена. Люди в соседние города летают через Москву. Пока ее восстановление - дело не одного года. Раскрутится маховик - и количество добавят.
            1. Rzzz
              Rzzz Сегодня, 15:08 Новый
              0
              Цитата: Горный стрелок
              Сеть местных авиалиний, аэродромов и т.п. разрушена. Люди в соседние города летают через Москву.

              Люди в соседние города летают на раздолбанных автобусах, в лучшем случае на поездах, если есть.
              Развитию региональной авиации мешает очень сложная система норм и правил. Это приводит к существенному удорожанию перевозок. И если эту нагрузку делить на 200 пассажиров в большом самолёте, то ещё можно сделать цену билета более-менее подьёмной, то для 30 человек в региональном - уже намного сложнее. Это и крайне высокие аэродромные сборы, и обязательные услуги в аэропортах, типа обязательного использования перонного автобуса, даже если от гейта до трапа 50 метров. Большие траты на никому непонятную бредятину под названием "транспортная безопасность", и огромный объём бесполезного документооборота.
      2. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 13:10 Новый
        +1
        Всё таки я думаю, что сертифицируют, но вот с продажами, будут проблемы.. В мире и так, парк самолётов различного назначения, довольно широк. а уровень пассажирских авиа перевозок, упал в разы. Когда восстановится, не понятно. Я к тому, что если в мире он пока не нужен, то в самой России, ох как пригодится. А там посмотрим.
  8. Grievous
    Grievous Сегодня, 13:27 Новый
    +1
    Опять эффэктивные менеджеры поработали, низкоплан запили,как его теперь на грунтовых полосах использовать?
    1. Stas Sv
      Stas Sv Сегодня, 13:43 Новый
      -1
      С языка сняли. Каково расстояние лопасти до бетонки? Судя по видео ~ 40 см. О каких грунтовых аэродромах может вестись речь?
      1. _Ugene_
        _Ugene_ Сегодня, 14:00 Новый
        0
        какие грунтовые аэродромы? мы что в прошлом веке? в деревнях бабушки что ли на самолетах летать будут? откуда у них деньги на самолеты?
        1. Stas Sv
          Stas Sv Сегодня, 14:09 Новый
          0
          Ага, в Бодайбо асфальтобетон? what
          1. Stas Sv
            Stas Sv Сегодня, 14:11 Новый
            0
            https://www.youtube.com/watch?v=ce2836YttBU&ab_channel=of462m
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:45 Новый
      +1
      Цитата: Grievous
      Опять эффэктивные менеджеры поработали, низкоплан запили,как его теперь на грунтовых полосах использовать?

      Ли-2, Ил-14 сколько лет на грунтовых использовали и не парились.
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 14:29 Новый
      0
      Цитата: Grievous
      Опять эффэктивные менеджеры поработали, низкоплан запили,как его теперь на грунтовых полосах использовать?

      Это, вообще то, реинкарнация Ил-14... В свое время почти только с грунтовок и летал... Ничего особо страшного в этом нет.
  9. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 14:44 Новый
    0
    Цитата: Stas Sv
    Каково расстояние лопасти до бетонки?

    расстояние между винтом и землей у Ил-114-300 составит 55 см (у Ан-24РВ — вдвое больше)
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    Ил-114-300 будет неприхотливым самолётом.
    Он может эксплуатироваться на необорудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия с плотностью грунта 7,5 кг/см2, что особо важно для регионов нашей страны, в том числе и арктических.
    Кроме того, самолёт рассчитан на автономную эксплуатацию в малооборудованных аэропортах. Ил-114-300 имеет встроенный трап для входа и выхода пассажиров. Обеспечен быстрый и лёгкий доступ ко всем элементам конструкции и агрегатам, необходимость подхода к которым предусматривается программой технического обслуживания.

    https://aviation21.ru/il-114-300/