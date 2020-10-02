Россия пытается возродить отрасль микроэлектроники: о возможности занять позиции на мировом рынке

Микроэлектроника в России переживает не лучшие времена. Но председатель российского правительства Михаил Мишустин недавно выразил уверенность в постепенном восстановлении отрасли.
Проблемы российской микроэлектроники и планы правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил завод по производству полупроводников в Йошкар-Оле. Там он признал, что в радиоэлектронной промышленности не все гладко складывается еще с советских времен, однако сейчас государство готово вкладывать огромные средства в поддержку восстановления отечественной микроэлектроники.
Речь идет о многих миллиардах рублей, которые правительство готово направить из бюджета для стимулирования развития отрасли и постепенного импортозамещения. Так, называется цифра в 266 млрд рублей до 2024 года. Однако и эти деньги могут оказаться недостаточными: согласно дорожной карте, разработанной «Ростехом», для модернизации российской микроэлектроники в названный отрезок времени потребуется не менее 798 млрд рублей.
На долю России приходится всего лишь 1% на мировом рынке радиоэлектроники. Лидерами мирового рынка микроэлектронных компонентов являются и, в обозримом будущем, останутся Китай, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и США. Япония и страны Европы следуют со значительным отставанием.
Возможности для производства интегральных микросхем в нашей стране практически отсутствуют, и это – при огромном интеллектуальном потенциале нашей страны, при сохраняющемся высоком качестве технического образования. Сейчас Россия, по данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, даже собственные потребности в микроэлектронике может покрыть лишь на 10%. Налицо полная зависимость российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков, в первую очередь японских и американских.
Дорожная карта «Ростеха»
Корпорация «Ростех» еще в середине сентября представила дорожную карту, в которой говорится о необходимости первоочередного развития двух направлений микроэлектроники. Во-первых, это разработка и производство чипов с топологическими нормами 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм. Чипы 14 нм применяются в iPhone 6s, присутствующем на рынке с 2015 года. Более современные айфоны основаны уже на топологии 7 нм. Во-вторых, речь идет о чипах памяти для твердотельных накопителей в 96 слоев и техническим процессом 25-30 нм.
Та небольшая доля российской микроэлектроники, которая идет на экспорт, приходится преимущественно на военную продукцию. В гражданской микроэлектронике у нашей страны огромный пробел, который на рынке восполняет импорт.
Сейчас крупнейшим российским производителем микроэлектроники является ГК «Микрон», лидирующий в отечественной полупроводниковой отрасли. Микрон производит более 700 видов продукции, включая интегральные схемы, использующиеся в защищенных носителях информации, идентификационных документах, управлении питанием. Разработкой цифровых чипов занимается НИИМА «Прогресс».
Удастся ли преодолеть технологическое отставание России?
В «Ростехе» считают, что политика государственного протекционизма, заключающаяся, в том числе, и в крупномасштабных инвестициях, позволит к 2024 году насытить внутренний рынок отечественной микроэлектроникой гражданского назначения. Но сама по себе дорожная карта вызывает много вопросов. Например, чипы 14 нм используются в iPhone с 2015 года. К тому времени, когда Россия, даже следуя оптимистичным планам, наладит их производство, они будут уже совершенно устаревшими, с десятилетней историей.
В США строительство фабрики, ориентированной на чипы 5 нм, планируется завершить в период с 2024 по 2029 гг. Запустит это предприятие тайваньская корпорация TSMC, которая считается крупнейшим в мире производителем процессоров. Поэтому даже разработка российских чипов 14 нм к 2024 году не решит проблему технологического отставания отечественной микроэлектроники. И расширить своё присутствие на мировом рынке будет крайне сложно.
Вызывает вопросы и наличие производственных мощностей, которые могли бы позволить России выпускать собственную гражданскую микроэлектронику. Для ее производства у страны просто нет оборудования, и одним интеллектуальным потенциалом грамотных российских специалистов тут ситуацию не исправить.
К тому же, не стоит забывать и о негативных факторах текущего времени, которые могут стать препятствием для ускоренного развития отрасли: пандемия коронавируса и валютная инфляция внесли свои коррективы в российскую экономику. Если бы отечественная микроэлектроника имела уровень, сопоставимый с китайским, тайваньским, японским, то мировой экономический кризис, наоборот, пошел бы на пользу наращиванию российского экспорта. Но на данном этапе темпы развития отрасли, напротив, могут пойти на спад.
Государству придется приложить огромные усилия для того, чтобы реанимировать отечественную микроэлектронику, причем только лишь за счет наращивания присутствия российского продукта на внутреннем рынке добиться этой цели не удастся: в любом случае, востребованность изделий на рынке внутреннем будет зависеть от конкурентоспособности на рынке мировом.