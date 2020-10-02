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Россия пытается возродить отрасль микроэлектроники: о возможности занять позиции на мировом рынке

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Микроэлектроника в России переживает не лучшие времена. Но председатель российского правительства Михаил Мишустин недавно выразил уверенность в постепенном восстановлении отрасли.


Проблемы российской микроэлектроники и планы правительства


Премьер-министр Михаил Мишустин посетил завод по производству полупроводников в Йошкар-Оле. Там он признал, что в радиоэлектронной промышленности не все гладко складывается еще с советских времен, однако сейчас государство готово вкладывать огромные средства в поддержку восстановления отечественной микроэлектроники.

Речь идет о многих миллиардах рублей, которые правительство готово направить из бюджета для стимулирования развития отрасли и постепенного импортозамещения. Так, называется цифра в 266 млрд рублей до 2024 года. Однако и эти деньги могут оказаться недостаточными: согласно дорожной карте, разработанной «Ростехом», для модернизации российской микроэлектроники в названный отрезок времени потребуется не менее 798 млрд рублей.

На долю России приходится всего лишь 1% на мировом рынке радиоэлектроники. Лидерами мирового рынка микроэлектронных компонентов являются и, в обозримом будущем, останутся Китай, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и США. Япония и страны Европы следуют со значительным отставанием.

Возможности для производства интегральных микросхем в нашей стране практически отсутствуют, и это – при огромном интеллектуальном потенциале нашей страны, при сохраняющемся высоком качестве технического образования. Сейчас Россия, по данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, даже собственные потребности в микроэлектронике может покрыть лишь на 10%. Налицо полная зависимость российского рынка микроэлектроники от зарубежных поставщиков, в первую очередь японских и американских.

Дорожная карта «Ростеха»


Корпорация «Ростех» еще в середине сентября представила дорожную карту, в которой говорится о необходимости первоочередного развития двух направлений микроэлектроники. Во-первых, это разработка и производство чипов с топологическими нормами 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм. Чипы 14 нм применяются в iPhone 6s, присутствующем на рынке с 2015 года. Более современные айфоны основаны уже на топологии 7 нм. Во-вторых, речь идет о чипах памяти для твердотельных накопителей в 96 слоев и техническим процессом 25-30 нм.

Та небольшая доля российской микроэлектроники, которая идет на экспорт, приходится преимущественно на военную продукцию. В гражданской микроэлектронике у нашей страны огромный пробел, который на рынке восполняет импорт.

Сейчас крупнейшим российским производителем микроэлектроники является ГК «Микрон», лидирующий в отечественной полупроводниковой отрасли. Микрон производит более 700 видов продукции, включая интегральные схемы, использующиеся в защищенных носителях информации, идентификационных документах, управлении питанием. Разработкой цифровых чипов занимается НИИМА «Прогресс».

Удастся ли преодолеть технологическое отставание России?


В «Ростехе» считают, что политика государственного протекционизма, заключающаяся, в том числе, и в крупномасштабных инвестициях, позволит к 2024 году насытить внутренний рынок отечественной микроэлектроникой гражданского назначения. Но сама по себе дорожная карта вызывает много вопросов. Например, чипы 14 нм используются в iPhone с 2015 года. К тому времени, когда Россия, даже следуя оптимистичным планам, наладит их производство, они будут уже совершенно устаревшими, с десятилетней историей.

В США строительство фабрики, ориентированной на чипы 5 нм, планируется завершить в период с 2024 по 2029 гг. Запустит это предприятие тайваньская корпорация TSMC, которая считается крупнейшим в мире производителем процессоров. Поэтому даже разработка российских чипов 14 нм к 2024 году не решит проблему технологического отставания отечественной микроэлектроники. И расширить своё присутствие на мировом рынке будет крайне сложно.

Вызывает вопросы и наличие производственных мощностей, которые могли бы позволить России выпускать собственную гражданскую микроэлектронику. Для ее производства у страны просто нет оборудования, и одним интеллектуальным потенциалом грамотных российских специалистов тут ситуацию не исправить.

К тому же, не стоит забывать и о негативных факторах текущего времени, которые могут стать препятствием для ускоренного развития отрасли: пандемия коронавируса и валютная инфляция внесли свои коррективы в российскую экономику. Если бы отечественная микроэлектроника имела уровень, сопоставимый с китайским, тайваньским, японским, то мировой экономический кризис, наоборот, пошел бы на пользу наращиванию российского экспорта. Но на данном этапе темпы развития отрасли, напротив, могут пойти на спад.

Государству придется приложить огромные усилия для того, чтобы реанимировать отечественную микроэлектронику, причем только лишь за счет наращивания присутствия российского продукта на внутреннем рынке добиться этой цели не удастся: в любом случае, востребованность изделий на рынке внутреннем будет зависеть от конкурентоспособности на рынке мировом.
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51 комментарий
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  1. nnm
    nnm Сегодня, 14:06 Новый
    +15
    Не понимаю я любви к фразам типа занятия позиций на мировом рынке - сначала надо внутренний рынок насытить КАЧЕСТВЕННОЙ и недорогой электроникой. Создать, развить отрасль, устранить ошибки, отработать технологии, создать конструкторские и производственные школы... В сфере ВПК, в сфере гражданской электроники, а уже потом заглядываться на журавля в небе.
    А то понасоздавали Сколково, Роснано, рфпи, а толка то....
    1. My_Log_In
      My_Log_In Сегодня, 14:19 Новый
      +10
      Вот именно! Пусть оно будет большое, по устаревшим технологиям, но сделанное своими руками от начала и до конца. Не в единичном экземпляре, а, как минимум, крупносерийно. Тогда и школа появится, и наработки перспективные, и современные техпроцессы начнут внедряться быстрее. А если гнаться за ускользающим видением всё время...
    2. iouris
      iouris Сегодня, 14:45 Новый
      +2
      Цитата: nnm
      сначала надо внутренний рынок насытить

      Сначала внутренний рынок надо создать. Его нет. Распустив СССР, Москва отдала рынки врагу. Что получили? Устроили коммунизм для очень узкой группировки. Рынок начинается от 250 млн. чел., а то и больше. В РФ населения миллионов 130 и покупательной способностью обладают далеко не все. Очень далеко.
    3. 9PA
      9PA Сегодня, 14:53 Новый
      0
      Для этого внутренний рынок должен быть емким, куда они будут девать эти процессоры? Вопрос скорее о стратегическом наличии хотя бы чего то
    4. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 15:03 Новый
      +2
      Цитата: nnm
      А то понасоздавали Сколково, Роснано, рфпи, а толка то....

      Пытаются делать...отставание то огромное. Да и воли политической в этом вопросе нет...СОФСЭМ нет.
    5. Галеон
      Галеон Сегодня, 15:10 Новый
      +3
      Цитата: nnm
      Не понимаю я любви к фразам типа занятия позиций на мировом рынке

      Уважаемый, ваше непонимание происходит от того, что в вас не живет поэт! fellow Понимаете, в условиях безнаказанного творчества по "распределению" бюджетных средств появляется возможность делать это красиво!! Я бы даже сказал, с некоторыми манерами и пафосом: не просто тупо через контракты со своими слить в офшор, или прикупить заводик, взять под него кредит и бомбануть весь курятник, а "для завоевания позиций на мировом рынке", "для прорывных инноваций", "качественного скачка", "действий без раскачки" и пр. Ну это же шик, поэзия! А потом, обозначь грандиозные цели - и у тебя появится основание дать себе грандиозное финансирование! Не просто "асфальтовый завод для нужд города", а мировой рынок!! И не надо будет вопросов "почему у нас нет сотовых телефонов наших или дурацких магнитол" - было же сказано "на мировой рынок", - отвалите со своими магнитолами.
      А главное, ведь найдутся исполнители, которые воспримут это всерьез несмотря на все подробности и возьмут на себя реализацию завоевания и всю ответственность за успешно проваленное дело. Они и будут во всем виноваты.
      Хорошая статья для пятницы. Оживление какое-то наступило, бодрость. Может от того, что их "поэзию" почувствовал? laughing
    6. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:28 Новый
      0
      А то понасоздавали Сколково, Роснано, рфпи, а толка то....

      Для тех, кто создал - есть толк...
    7. Cottodraton
      Cottodraton Сегодня, 15:32 Новый
      0
      Интересно другое. Когда визжали отовсюду, что сх в РФ -абсолютно убыточно и потому лезть туда не нужно, то как только прижали санкции и начали в сх вкладывать и реально с ним работать, так сразу результаты пошли и на экспорт. Резко вышли в тройку стран-импортеров той же пшеницы...
      Так же и тут- все пугают сложностью техпроцессов...но ведь никто и не пробовал толком что то в этом направлении делать...Я уверен, что если захотеть и просто , без халтуры начать что то делать, так выяснится что все не так уж и страшно... Половина всех этих надуваний щек, выпучиваний глаз и прочих разговоров о "невозможности создания" и отсталости - это просто отмазки тех , кто в силу обстоятельств ничего не хочет менять и делать... Таких раньше называли вредителями.
    8. Бар1
      Бар1 Сегодня, 15:59 Новый
      0
      России бы не занимать нишу на чужом рынке,а сначала своих потребителей обеспечить,компутер свой сделать не можем,если война нажатием на кнопку и эта россия проиграла войну. Как что сделали ,сразу продавать за бугром.
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 14:07 Новый
    0
    Технологие высокие.
    Однако не недостижимые.
    Требуют очень серьезных вложений.
    Единственное но.
    Во всем мире это частный бизнес.
    У нас это будет делом государства?
    1. nnm
      nnm Сегодня, 14:10 Новый
      0
      Есть и плюсы и минусы - с одной стороны, вряд ли, поручив очередному Чубайсу мы сможем создать столь же успешный продукт, как, Яндекс (для аналогии), а с другой стороны, по примеру США видим, как "частник" взвинчивает до космоса цены для ВПК ....
    2. stalki
      stalki Сегодня, 14:31 Новый
      +1
      Технологие высокие.
      Однако не недостижимые.
      Требуют очень серьезных вложений.
      Единственное но.
      Во всем мире это частный бизнес.
      У нас это будет делом государства?
      Ну надо хоть с чего-то начинать, тут уж без разницы пока кто, государство или частник. Главное движение в нужном направлении задать, кадры подготовить, производственные площадки, сырьевую базу, научную платформу. И пусть даже начнут с заранее не самых передовых технологий. Главное движение, а со временем всё придёт. И следить что бы инвестиции куда надо шли, а не чубайсам в карман.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 14:39 Новый
        +1
        Разница есть.
        Как правило частные вложения наиболее эффективны.
        Просто за свое радеют значительно больше и действуют наиболее эффективно.
        Однако, в данном случае, частный бизнес однозначно вкладываться не будет.
        Скорее всего тему возьмет РосТех.
        Почти наверняка удастся обеспечить стратегические отрасли достаточным уровнем продукции.
        Массовый сегмент скорее всего обеспечен не будет.
        Да этого наверное и не требуется.
        1. stalki
          stalki Сегодня, 15:31 Новый
          0
          Разница есть.
          Как правило частные вложения наиболее эффективны.
          Просто за свое радеют значительно больше и действуют наиболее эффективно.
          Однако, в данном случае, частный бизнес однозначно вкладываться не будет.
          Скорее всего тему возьмет РосТех.
          Почти наверняка удастся обеспечить стратегические отрасли достаточным уровнем продукции.
          Массовый сегмент скорее всего обеспечен не будет.
          Да этого наверное и не требуется.
          Если это стратегическая отрасль, а она в данном контексте стратегическая, то без государственного вмешательства, или скажем влияния (участия), ни одна страна мира не обходилась в подобных вопросах.
        2. A.A.G.
          A.A.G. Сегодня, 15:57 Новый
          0
          "Массовый сегмент скорее всего обеспечен не будет.
          Да этого наверное и не требуется."
          Наверное потребуется(особенно если говорить не о самых высоких технологиях),-для окупаемости!И дальнейшего развития. hi
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 15:45 Новый
      0
      Цитата: Livonetc
      У нас это будет делом государства?

      А у правительства нашего государства ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ,чтобы в относительно реальные сроки возродить С НУЛЯ отрасль микроэлектроники?
      По мне на этот вопрос дан ответ уже давно. То же Сколково-это чистой воды БУТАФОРИЯ для осваивания бюджетных денег. Йётофоны,электромобили и тд...это все понты(самое точное слово) дабы отрапортоваться и хапнуть очередных бюджетных миллионов.
      А для возрождения целой огромной отрасли,нужны и не хилые вложения,соизмеримые с вложениями в оборонку,но и воля правительства и желание их че то там возрождать.
      На сегодняшний день,все то,что выдают за российское в микроэлектронике,в большинстве случаев не является таковым.
      Два обязательных критерия для того,чтоб продукт являлся действительно российским...первое-это полный процесс производства на территории РФ .Второе-не менее 51% акций компаний производителей,должны быть в руках российских юридических лиц. Точка.
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:12 Новый
    -2
    Не понимаю, почему вместе с автомобилестроением не создали аналогичную систему? Хотите продавать радиоэлектронику в России? Пожалуйста стройте заводы ! Не хотите ,высокая таможка !
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 14:25 Новый
      +3
      Цитата: ASAD
      Не понимаю, почему вместе с автомобилестроением не создали аналогичную систему?

      ВТО
    2. Mpx
      Mpx Сегодня, 14:37 Новый
      +3
      Как вы себе это представляете? В мире огромное количество различных видов микросхем, тысячи их производителей, десятки тысяч сборщиков, сотни тысяч фирм с готовыми изделиями. Это не десяток автомобильных компаний. Микросхема сама по себе в отличии от автомобиля не нужна. Она нужна в готовом изделии. Это тогда надо локализовать производство всех изделий из этой микросхемы.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 14:56 Новый
        +1
        Вы немного преувеличили масштаб производителей! Процессоры выпускают несколько фирм,также дисплеи и прочее, xiaomi сама ничего не производит,только разработка и реализация.
  4. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 14:12 Новый
    +4
    Что то у меня хронический дефицит хороших новостей. Пойду схожу на сайт "Сделано у нас", подниму себе настроение. laughing
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 14:57 Новый
      +2
      Цитата: vladimirvn
      Пойду схожу на сайт "Сделано у нас", подниму себе настроение.

      так там все больше детские садики и ФОКи recourse
  5. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 14:13 Новый
    +5
    фабрики, ориентированной на чипы 5 нм, планируется завершить в период с 2024 по 2029 гг. Запустит это предприятие тайваньская корпорация TSMC


    TSMC будут выпускать 3nm в конце 2021 и планируют стройку фабрики и R&D центра по 2nm на 2023/4.
    https://pocketnow.com/the-tsmc-could-soon-start-working-on-a-new-2nm-chipset-factory
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 14:21 Новый
    0
    Удастся ли преодолеть технологическое отставание России? из статьи

    Простейший план действий (по образу и подобию как было в СССР в свое время)

    1. Студент, поступивший на специальность по микроэлектронике в любом ВУЗе Росси - сразу получает повышенную стипендию, позволяющему ему ТОЛЬКО!!! учится, а не думать, что он сегодня будет есть...

    2. Те, у которого после окончания ВУЗа 75% процентов пятерок в дипломе - получает приглашение работать в Зеленоград (Москва) - сразу же получает комнату в общежитие

    3. Молодой специалист женился - сразу же получает от государства однокомнатную квартиру

    4. У семьи молодого специалиста родился ребенок - сразу получает двушку от государства... второй ребенок родился - трешку...

    5. В Зеленоград на предприятия электроники вкладываются деньги на модернизацию... с условием... копейку стырило руководство заводов - показательный расстрел на Красной площади с вещанием онлайн расстрела на весь мир

    глядишь... так через 10-15 лет мы догоним как минимум Китай... а тааам... лет через 20-25 - опять станем "законодателем моды" good

    "Мозги" в России есть!!! Надо просто им обеспечить такой уровень жизни, что бы они не уплывали за границу!!! am
    1. nnm
      nnm Сегодня, 14:26 Новый
      +4
      Добавил бы ещё , что ЕГЭ надо убирать немедленно, иначе просто убьем все образование. И наращивать именно бюджетные места в приоритетных специальностях. И создать нормальный фонд для оплаты обучения по типу фонда Аденауэра.
      И можно не просто принимать хороших студентов, а уже в период обучения заключать с ними договоры.
      И проблема то в том, что сначала нужен план развития страны, в том, что таких необходимых специальностей - море
    2. yehat2
      yehat2 Сегодня, 14:31 Новый
      0
      это программа развития Зеленограда, а не россии
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 14:40 Новый
        +1
        Цитата: yehat2
        это программа развития Зеленограда, а не россии

        Для ОСОБО не знающих историю СССР - Зеленоград - аналог Кремнивой Долины в США wassat
        В развитие Зелеограда как технопарка во времена СССР было вложено столько бабок, что можно было бы в свое время дома там строить из чистого золота - дешевле было бы laughing Но... новая власть в России все похерила... все капиталовложения... но!!! еще не поздно все восстановить, еще не все заводы превратились там в Торговые Центры bully есть еще порох в пороховницах... пусть и на самом дне... good
        1. yehat2
          yehat2 Сегодня, 15:10 Новый
          +1
          да знаю я, что такое Зеленоград
          тем не менее очень странно выглядит план, связанный только с 1 городом.
          типа вся страна скинулась и расцвело? Ну у нас недавно проинвестировали сх на огромную сумму - и не только не расцвело - вообще никакого следа инвестиции не оставили.
          Это я к тому, что приведенный план годится только на уровне детского сада.
          И то, наверное, малыши уже с 4 лет знаю, что такое распил, откат и т.п.
          1. Корона без вируса
            Корона без вируса Сегодня, 15:18 Новый
            0
            Цитата: yehat2
            5. В Зеленоград на предприятия электроники вкладываются деньги на модернизацию... с условием... копейку стырило руководство заводов - показательный расстрел на Красной площади с вещанием онлайн расстрела на весь мир

            Вы ВНИМАТЕЛЬНО?! читали мой пункт 5:

            5. В Зеленоград на предприятия электроники вкладываются деньги на модернизацию... с условием... копейку стырило руководство заводов - показательный расстрел на Красной площади с вещанием онлайн расстрела на весь мир

            feel
    3. Malkavianin
      Malkavianin Сегодня, 14:36 Новый
      +1
      А если отучили человека по специальности, на инженера микроэлектроника, хорошо выучили, а он не пошел работать по специальности и ушел в Макдональдс. Или открыл свой бизнес. Итог - силы и средства для обучения вложены, а специалиста нет. Кроме того, надо понимать, что зарплата в такой отрасли, для рядового инженера, не будет большой. Если обязать выпускника отрабатывать лет 5-10 на производстве, на специальность просто никто не пойдет, а если делать высокие зарплаты, то специалисты станут штучными и в немалой степени, устроенными по блату, так как где большие деньги, там всегда блат. Стараются пристроить своих. request
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 15:05 Новый
        0
        Цитата: Malkavianin
        А если отучили человека по специальности, на инженера микроэлектроника, хорошо выучили, а он не пошел работать по специальности и ушел в Макдональдс. Или открыл свой бизнес. Итог - силы и средства для обучения вложены, а специалиста нет. Кроме того, надо понимать, что зарплата в такой отрасли, для рядового инженера, не будет большой. Если обязать выпускника отрабатывать лет 5-10 на производстве, на специальность просто никто не пойдет, а если делать высокие зарплаты, то специалисты станут штучными и в немалой степени, устроенными по блату, так как где большие деньги, там всегда блат. Стараются пристроить своих. request

        Чиста из уважения к Вам!!! drinks "расстусовываю на пальцах" fellow

        2020 год... выпускник ВУЗа по специальности микроэлеткронника этим летом получил диплом... у него "красный диплом"... как вы думаете... он пойдет работать в Макдональс... или сделает предложение "руки и сердца" своей девушки и через месяц и поженится и вЪедет в свою собственную однушку в Зеленограде (Москву)???!!! lol
        1. Malkavianin
          Malkavianin Сегодня, 15:57 Новый
          0
          Может быть все что угодно. И уйти можно куда угодно. Макдональд - это для примера. Проблема работы не по специальности существует уже очень давно. И этот момент не решается одним лишь повышением зарплат и близостью к Москве. :-) А зная, через какое место у нас все начинания делаются... laughing
          1. Корона без вируса
            Корона без вируса Сегодня, 16:00 Новый
            0
            Цитата: Malkavianin
            Может быть все что угодно. И уйти можно куда угодно. Макдональд - это для примера. Проблема работы не по специальности существует уже очень давно. И этот момент не решается одним лишь повышением зарплат и близостью к Москве. :-) А зная, через какое место у нас все начинания делаются... laughing

            Я сейчас пишу с юмором!!! drinks
            Вы все таки перечитайте мои посты тут на эту тему!!! good
            Конечно, можно "гнать бочку" на молодежь... но... я пока не знаю НИ!!! одного из молодежи, кто откажется от "халявной" квартиры в Москве - тем более если к ней будет прилагаться и работа по душе, и "гарная жИнка" laughing
    4. Revival
      Revival Сегодня, 15:16 Новый
      0
      Тут еще надо посмотреть на размер зарплат, иначе такой высококлассный специалист просто уедет "за бугор"
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 15:20 Новый
        0
        Цитата: Revival
        Тут еще надо посмотреть на размер зарплат, иначе такой высококлассный специалист просто уедет "за бугор"

        Зарплату для начала можно оставить как сейчас есть - 50.000 руб в месяц для начала как в Зеленограде есть на сейчас... только... однушка - если женатый - стоит 3.000.000 руб и получает специалист сразу как женится7.. двушка - - 5 млн руб... трешка = 7 млн руб...
  7. Дмитрий Потапов
    Дмитрий Потапов Сегодня, 14:27 Новый
    +1
    И это есть Хорошо!!! Просто отлично!!! Единственное не могу понять, почему так долго тянули кота за все подробности?! Это нужно было ещё позавчера! А Чубайса на кол!!! И не на нанокол,а на обычный !
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:28 Новый
    +4
    Э... Подобную новость слышали раз 60, по 2 раза кажый год с 90х...
    Увы, ответственности никто не понес...

    А пока есть кличка Айфончик, есть 2 телефона у чубайса за десяткимилонов баксов каждый, и куча подобного...
  9. yehat2
    yehat2 Сегодня, 14:30 Новый
    +1
    да не надо никаких позиций на мировом рынке - хотя бы внутренние потребности начните закрывать и качественно, а не изделиями, устаревшими 20 лет назад. И отладьте процесс обновления производства,
    а потом уже на мир замахивайтесь.
  10. prior
    prior Сегодня, 14:34 Новый
    +2
    Даже если мы начнём что-то производить, российскую электронику на мировые рынки никто не пустит.
    А это значит, что её себестоимость будет на порядок выше.
    Без массовости не будет ни рентабельности, ни эффективности.
    Заявление Мишустина - пустой трёп, благие пожелания и несбыточные мечты.
    Только для того, чтобы подготовить образованные кадры, нужно несколько поколений.
    Микроэлектроника - это не помидорами на рынке торговать.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:38 Новый
    +1
    Россия пытается возродить отрасль микроэлектроники: о возможности занять позиции на мировом рынке

    Боже ж мой, ВЕРШИТСЯ ЧУДО!!! или опять только разговоры и переклеенные лейблы???
  12. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 14:38 Новый
    +1
    о возможности занять позиции на мировом рынке


    дорога только к гипотетическому выходу на мировой рынок начинается с освоения производства своих (или иностранных аналогов) простейших микросхем и выпуска на их основе продукции для внутреннего рынка.
    Какой может быть мировой рынок если даже выпуск светодиодных лампочек на отечественных деталях мы не в состоянии наладить.
  13. Engineer
    Engineer Сегодня, 14:39 Новый
    +2
    Всем кто хочет разораться с ситуацией с электроникой в мире и России
    Читаем отличную статью тут
    https://habr.com/ru/post/486326/
    Вот рецепт success story
    Коренной перелом в индустрии наступил благодаря тайваньскому инженеру по имени Моррис Чанг. Родившийся в 1931 году в континентальном Китае, в 1948 году он уехал из самого пекла гражданской войны учиться в США, где сделал успешную карьеру, пиком которой были должности вице-президента Texas Instruments и CEO General Instrument. В 1985 году, когда Чанг уже было собрался на пенсию, советник президента Тайваня и бывший премьер-министр Сунь Юньсюань (которого называют архитектором превращения страны в мощную промышленную державу) пригласил его на должность директора НИИ Индустриальной технологии (Industrial Technology Research Institute, ITRI). Так Чанг вернулся на родину и получил возможность воплотить в жизнь свою давнюю идею — создать фабрику, которая не будет ничего разрабатывать и продавать сама, а сконцентрируется исключительно на развитии технологии для нужд сторонних заказчиков. Эта фабрика была основана в 1987 году под названием Taiwan Semiconductor Manufacturing Company или TSMC.

    Инженерный бэкграунд+ высшие управленческие должности в РЕАЛЬНОМ бизнесе+ приглашение от госструктур на ключевую должность в ключевом проекте
    А теперь идем сюда и понимаем почему у нас ничего не получится
    https://ru.indeed.com

    1. yehat2
      yehat2 Сегодня, 15:28 Новый
      0
      по моим подсчетам, сейчас актуальный специалист должен зарабатывать около 160 минимум просто для того, чтобы не скатываться вниз профессионально, чтобы после работы не бегать по скидкам, не стоять в магазинах и у плиты, чтобы приготовить ужин, чтобы у него оставалось время и свобода действий на развитие. Ниже уже просто начинается отставание, как ни старайся.
  14. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:54 Новый
    0
    Все проблемы и сложности понятны, нам не обогнать США и Китай в микроэлектронике, у нас банально нет такого рынка сбыта, нет столько ресурсов как у них, но какую-то часть рынка наши компании должны занять, это вопрос не престижа, а безопасности страны.
  15. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:01 Новый
    +1
    Это дело швах.....
  16. Антоха
    Антоха Сегодня, 15:01 Новый
    -3
    Не согласен с посылом автора, что ничего не получится. Вернее, посыл автора таков: должно получиться СРАЗУ, за один шаг, но мы понимаем, что не выйдет. Сразу не выйдет, но это совершенно не значит, что не надо стараться выжать максимум из текущего состояния. Успешных примеров такого развития много. Физическое развитие - самый очевидный. Чемпиона по плаванию или <вставить нужный вид спорта> сразу не догнать, факт. Но поступательное развитие сделает своё дело, и мы получим 80% мирового уровня. К тому же, Россия, как и автор указывает, имеет неоспормое преимущество перед всем миром в смекалке. Это значит, что мы действительно можем очень быстро наверстать, прыгнуть или на лучший мировой уровень, или рядом с ним. Иногда мы сразу же его превосходим. Тут ни китайцы, ни американцы рядом не стояли. Даже ЕГЭ не удаётся в полной мере уничтожить это наше качество. Рискну предположить, что оно Богом данное, а потому умные люди у нас продолжают рождаться. Надо сделать всё, что возможно с теми деньгами и технологиями, которые мы можем получить. Выйдем на плато - опять подумаем как прыгать дальше. Заодно неплохо бы избавиться от западной терминологии типа "дорожная карта", своя голова чай есть и свой язык. Если будем бесконечно копировать их обороты речи, понятия, стиль мышления и процедуры, точно не догоним.
  17. Комментарий был удален.
  18. Просто Путник
    Просто Путник Сегодня, 15:17 Новый
    -1
    Нужно просто быть нормальной цивилизованной страной и всё наладится.
    Микроэлектроника самого современного уровня в современной России невозможна.
    Впрочем, как и в подавляющем большинстве стран мира.
    Это удел избранных стран на планете.
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:19 Новый
    +1
    Цитата: Корона без вируса
    Удастся ли преодолеть технологическое отставание России? из статьи

    Простейший план действий (по образу и подобию как было в СССР в свое время)

    1. Студент, поступивший на специальность по микроэлектронике в любом ВУЗе Росси - сразу получает повышенную стипендию, позволяющему ему ТОЛЬКО!!! учится, а не думать, что он сегодня будет есть...

    2. Те, у которого после окончания ВУЗа 75% процентов пятерок в дипломе - получает приглашение работать в Зеленоград (Москва) - сразу же получает комнату в общежитие

    3. Молодой специалист женился - сразу же получает от государства однокомнатную квартиру

    4. У семьи молодого специалиста родился ребенок - сразу получает двушку от государства... второй ребенок родился - трешку...


    Ну, положим, в радиотехническом институте была стипендия самая обычная - 40р. Повышенная для студентов с высокой успеваемостью. Про 75 процентов пятёрок для Зеленограда тоже впервые слышу. Было обычное распределение при котором большее право выбора было у студентов с высокой успеваемостью или у зарекомендовавших себя на производственной практике. И далее по нисходящей. Соответственно, специалистов поступающих по распределению обеспечивали общежитием. На счёт получения однушки сразу же после вступления в брак тоже приукрашивание. Да, были счастливчики, но не так часто.
    Про СССР вы скорее знаете по чьим-то рассказам(сказкам).
  20. Просто Путник
    Просто Путник Сегодня, 15:29 Новый
    +1
    Цитата: Engineer
    Всем кто хочет разораться с ситуацией с электроникой в мире и России
    Читаем отличную статью тут
    https://habr.com/ru/post/486326/
    Вот рецепт success story
    Коренной перелом в индустрии наступил благодаря тайваньскому инженеру по имени Моррис Чанг. Родившийся в 1931 году в континентальном Китае, в 1948 году он уехал из самого пекла гражданской войны учиться в США, где сделал успешную карьеру, пиком которой были должности вице-президента Texas Instruments и CEO General Instrument. В 1985 году, когда Чанг уже было собрался на пенсию, советник президента Тайваня и бывший премьер-министр Сунь Юньсюань (которого называют архитектором превращения страны в мощную промышленную державу) пригласил его на должность директора НИИ Индустриальной технологии (Industrial Technology Research Institute, ITRI). Так Чанг вернулся на родину и получил возможность воплотить в жизнь свою давнюю идею — создать фабрику, которая не будет ничего разрабатывать и продавать сама, а сконцентрируется исключительно на развитии технологии для нужд сторонних заказчиков. Эта фабрика была основана в 1987 году под названием Taiwan Semiconductor Manufacturing Company или TSMC.

    Инженерный бэкграунд+ высшие управленческие должности в РЕАЛЬНОМ бизнесе+ приглашение от госструктур на ключевую должность в ключевом проекте
    А теперь идем сюда и понимаем почему у нас ничего не получится
    https://ru.indeed.com



    Пару лет назад, когда к нам на переговоры прилетала команда инженеров-электронщиков из обычной китайской компании, не входящей даже в 20-ку тамошних лидеров их направления, наш шеф за коньяком спросил их руководителя RND департамента, который возглавлял встречу - если не секрет, какая зарплата сейчас у инженеров в компаниях вашего уровня?
    Китаец ответил - минимум 3 000 долларов в месяц для радиоинженера начального уровня.
    Когда это было переведено переводчиком за большим переговорным столом, где сидели наши инженеры-электронщики и руководители соответствующих департаментов, то над столом повисло шоковое молчание.
    Потому что на тот момент озвученная зарплата начального уровня у китайцев в долларах была в 2 раза выше зарплаты руководителей наших департаментов. А мы тогда считали, что мы круто зарабатываем!
    Наш директор после шоковой паузы, глотнув коньячку, тихо порекомендовал китайским товарищам больше не говорить на встречах с потенциальными партнерами в России об уровне их зарплат.

    Большинство читателей этого сайта даже близко не понимает масштаба и уровня сложности темы современной микроэлектроники.
  21. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:39 Новый
    0
    Я могу ошибаться -но 14 нм технология это вполне себе хороший уровень , закрепление на котором не такой уж и архаизм.
    Если мы рассматриваем применение в военной технике - этой технологии хватит для военных изделий в тех масштабах,в каких их способна произвести наша промышленность,при текущей экономике.
    Если мы рассматриваем коммерческую выгоду и конкурентоспособность гражданской продукции - не одним чипом берут современные моб.устройства - и мы вполне можем "взять" на линии качественной оптики,экрана,цветопередачи,емкости акб -при несколько меньших вычислительных мощностях (которые на мой взгляд избыточны в ряде современной техники).
    На данный момент нам следует сформировать теоретический облик направлений ,на которых мы хотели бы занять в обозримой перспективе свою нишу на межд.рынке. И играть на этих направлениях "по жесткому" ,не жалея денег и не миндальничая с "партнерами" ,при крайне конкретизированной ответственности за эти проекты внутри страны. Так как скорее всего всю электронику объять нам будет сложновато - лучше начинать с малого и сегментированного.
  22. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 15:59 Новый
    0
    Цитата: Корона без вируса
    Зарплату для начала можно оставить как сейчас есть - 50.000 руб в месяц для начала

    Уверены?, А не 20 в месяц у молодого специалиста? Поэтому и идут работать в макдональдс. Там рзарплата выше.