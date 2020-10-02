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Минск ввёл ответные санкции против Евросоюза

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Минск ввёл ответные санкции против Евросоюза

Белоруссия ввела санкции в ответ на санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.


Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии пояснили, что не желают развития конфронтации, но не могут не ответить на недружественные действия ЕС, поэтому ответные санкции вводятся со 2 октября 2020 года. Однако список попавших под санкции Минск публиковать не будет. Кроме того, Белоруссия может пересмотреть уровень своего присутствия в ЕС.

В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать

- говорится в сообщении.

Попавшим под белорусские санкции будет запрещен въезд не только в Белоруссию, запрет также будет действовать в рамках интеграционных объединений с участием республики.

Ранее Евросоюз согласовал санкции против официальных лиц Белоруссии, президент Александр Лукашенко в список пока не вошел. При этом в ЕС не исключают, что при отсутствии прогресса в переговорах с оппозицией, Лукашенко также станет "не въездным в Европу".
34 комментария
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 12:30 Новый
    +6
    Капец Евросоюзу..
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 12:39 Новый
      +6
      Как печально осознавать, что в мире почти не осталось сильных и независимых, самодостаточных государств.
      Государств много, а государственности почти ни где не осталось...
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 12:45 Новый
        0
        Эти фшатские колонии государствами даже называть не тянет.
    2. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 13:02 Новый
      +5
      Цитата: Svarog
      Капец Евросоюзу..

      Смешной ЕС-против Эрдогана, плюющего ему прямо в морду-вообще промолчал в тряпочку, не говоря о санкциях....
    3. Венд
      Венд Сегодня, 14:51 Новый
      0
      Цитата: Svarog
      Капец Евросоюзу..

      Ну если введут санкции на Лукашенко, то будет забавно наблюдать, как европейские лидеры начнут ездить в Беларусь на переговоры laughing
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:30 Новый
    -14
    "Ах Моська, знать она сильна, раз лает на слона.."
    1. nnm
      nnm Сегодня, 12:41 Новый
      +5
      А надо было просто промолчать в ответ на санкции от ЕС?
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 12:58 Новый
        -15
        Вообще то да !) Потому что то,что Лукаш недополучит из ЕС - он еще больше усугубит своими ответными санкциями , а нехватку будет компенсировать за счет страны на букву Р (ВНЕЗАПНО)
        Все эти чотко-пацанские ходы с ответными санкциями либо популизм либо мазохизм в случае ,если твоя экономика кусок плесени с сыра.
        1. nnm
          nnm Сегодня, 13:25 Новый
          0
          Ну во-первых, санкции не вечны, это уже та же Беларусь проходила, да и пример США, отказавшихся вводить санкции очень показателен. А во-вторых, батька пока не может шантажировать Россию своей идеей перебегания к западу. А, значит, именно Россия сейчас имеет более сильную переговорную позицию по отношении к нему.
          1. Knell Wardenheart
            Knell Wardenheart Сегодня, 13:32 Новый
            -3
            Важное для нас Лукаш нам все равно не продаст, а мы будем держаться за него как клещ ,тупо из имиджевых соображений . Так что нашей выгодности в этой ситуации не будет , а все эти красивые ходы "в ответку" не более чем пиар и красивые жесты , платить за это придется российским налогоплатильщикам .
            1. nnm
              nnm Сегодня, 13:59 Новый
              +1
              Не думаю,что при разговоре относительно братских стран и народов все надо оценивать по критерию кто кому выгоднее что-то продаст. А сейчас вы не имея никаких подтвержденных, фактических данных делаете выводы столь значительные выводы.
              1. Knell Wardenheart
                Knell Wardenheart Сегодня, 14:13 Новый
                -1
                Впору вам задаться вопросом -а так ли верно то, что вы декларируете про братские народы ? У нас была бОльшая страна, полная этих братских народов лет 70 , а за одно поколение эти братские народы стали называть нас оккупантами почему то практически все. Если мы рассматриваем Блр как некий последний оплот иллюзии - так это тоже легко объясняется, в отличии от Украины Блр куда жестче завязана на РФ и не обладает шириной возможностей и благоприятным расположением даже на уровне Украины. Так что да, поют они про братство и будут петь ,пока у лепрекона водятся деньги. Но вот вопрос -что они ДУМАЮТ о всем этом , и что будут думать,когда (и если) им предложат европейскую интеграцию и натовскую крышу ?

                Выводы ведь чисто умозрительные ,уважаемый - год от года все меньше "братского" остается между СНГ ,в риторике лидеров славянских государств между собой , в самих отношениях между этими государствами. Все завязано на бабло и крайний прагматизм, а это самое братство -это так, фоновая музыка для форумных палладинов 80 уровня.
                К сожалению.
                Пора проснуться и увидеть реальное положение дел - в которых престарелый диктатор десятилетиями затягивающий как может интеграцию союзного государства с нами - единственное ,что в глазах наших властей удерживает Блр от "чемодана и вокзала" .
                Такова наблюдаемая картина !
        2. ccsr
          ccsr Сегодня, 14:11 Новый
          +3
          Цитата: Knell Wardenheart
          Все эти чотко-пацанские ходы с ответными санкциями либо популизм либо мазохизм в случае ,если твоя экономика кусок плесени с сыра.

          Это вы кубинцам расскажите - чхали они давно на санкции США, и не парятся, и ничего с ними ни один американский президент сделать не может, даже похлопать по плечу Рауля Обама не смог. Вот вам и достоинство мужественной нации и их лидеров, а не европейских подстилок дядюшки Сэма, которые привыкли лизать американскую задницу похрюкивая.
          1. Knell Wardenheart
            Knell Wardenheart Сегодня, 14:26 Новый
            +1
            О, США вполне устраивает положение дел на Кубе) Куба поставляет США образованных и мотивированных мигрантов, готовых убиться об стену ради американского гражданства и пахать за копейки.
            Правда в том, что Кубинский режим (безусловно, гораздо более достойный и героический,чем все остальные латиноамериканские социализмы вместе взятые) в текущем виде - абсолютно устраивает Вашингтон и не создает ему никаких неудобств.
            В отличии от многих стран Лат.америки на Кубе держат в узде военных (там нет спорадических переворотов) , не выращивают в промышленных масштабах наркотики, не торгуют оружием и не плодят каких то мутных контрас ,которые шарятся через границу. На Кубе нет интересующих Вашингтон полезных ископаемых , а дистанцированность и островной статус Кубы не позволяет по-серьезному закрепиться на ней кого то,кроме самих Кубинцев или США. Санкции позволяют держать Кубу в состоянии физеологического существования и поддерживать именно тот уровень ее населения, чтобы ничего не менялось в выстроенной США схеме -все наиболее активное и талантливое будет спать и видеть как дернуть в США (из тех кто не разделяет социалистические ценности).

            Если бы санкции по мановению волшебной палочки пропали бы - США получила бы подорожание рабочей силы, неконтролируемый долларовый отток на Кубу , возрастание ее привлекательности для зарубежных инвесторов и как следствие -усиление ее в ЛАГ и усиление позиций ее правящей верхушки. За все это США не получили бы ничего из тех вещей,которые они и так получают из прочих государств Лат.Америки.

            Я никак не окрашиваю все это -для меня это ни хорошо,ни плохо. Это факт - как в анекдоте про "Неуловимого Джо".
            1. KCA
              KCA Сегодня, 15:17 Новый
              0
              Скажите, как давно Куба разрешила гражданам эмигрировать в США? Вчера что ли, я новости пропустил?
              1. Knell Wardenheart
                Knell Wardenheart Сегодня, 15:25 Новый
                0
                По вашей логике они во Флориде почкованием размножаются да ?) Про особенности миграционной политики США читайте -и то как в эту страну попадают беженцы ,и откуда.
  3. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 12:31 Новый
    -2
    Паситесь кони, батька вам то место указал которое вы заслужили.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:35 Новый
      +5
      А какое место оно показал Европе?
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 12:51 Новый
        +3
        Цитата: ASAD
        А какое место оно показал Европе?

        То, которое ниже спины.
    2. Nemo
      Nemo Сегодня, 14:23 Новый
      0
      Я сам из Беларуси. Читаю комментарии пользователей данного сайта и поражаюсь как люди защищают Лукашенко, который постоянно кидает Россию. Если вы все вдруг забыли, то в 2016 году (если ошибаюсь - поправьте) Беларусь продавала советское оружие в Катар и ОАЭ. Откуда оно шло боевикам в Сирию и из которого стреляли в российских военных. И это только один из эпизодов, когда Лукашенко играл против России. И вот вам нужен такой союзник?
      1. Кубик123
        Кубик123 Сегодня, 14:41 Новый
        +1
        Цитата: Nemo
        И вот вам нужен такой союзник?

        Нам не нужен еще один противник. А его из Беларуси очень быстро сделают. Купят верхушку, а судьба народа никого волновать не будет.
        1. Nemo
          Nemo Сегодня, 14:52 Новый
          0
          Т.е. когда Лукашенко будет гадить исподтишка это нормально? Продавать оружие, которое используется против российских солдат это тоже нормально?
  4. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:33 Новый
    +1
    В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать
    ....Против дипломатической практики не попрешь. smile
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:34 Новый
    +4
    Подход единственно верный.
    1. Слон
      Слон Сегодня, 12:40 Новый
      +6
      И хорошо, что не раскрыли список. Пусть для гейропейских лиц будет "приятной" неожиданностью, когда тормознут на границе или в аэропорту и будет кому-то обидно за потраченные деньги и время. )
    2. nnm
      nnm Сегодня, 12:42 Новый
      +9
      Надо только НКО, финансируемые этими странами ещё закрыть.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 12:44 Новый
        +2
        Там КГБ взбодрили после "утери нюха".
        Сейчас скорее всего усилят хватку и нарастят обороты.
  6. Silinvv
    Silinvv Сегодня, 12:45 Новый
    +2
    Как я понял, что поскольку Белоруссия в союзном государстве и ЕДКБ, то и на въезд в Россию это тоже распространяется. "запрет также будет действовать в рамках интеграционных объединений с участием республики". Очень неплохо!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:47 Новый
    +2
    Белоруссия ввела санкции в ответ на санкционный список Евросоюза.

    игра такая, "санкционочка" .... ни о чём и никак.
  8. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:26 Новый
    0
    запрет также будет действовать в рамках интеграционных объединений с участием республики.
    Это значит как будто и мы им санкции выкатили, тока мы не причём.
    При этом в ЕС не исключают, что при отсутствии прогресса в переговорах с оппозицией, Лукашенко также станет "не въездным в Европу".
    А батьке не страшно, помнится он уже был не въездной
  9. likana
    likana Сегодня, 13:28 Новый
    0
    Рассмешили с двух сторон, что те, что другие...потешные санкции ... Иногда политика не только грязное дело, но и смешное...
  10. Баскак
    Баскак Сегодня, 14:09 Новый
    0
    Минск ввёл ответные санкции против Евросоюза

    Правильно сделали. Не все ЕС глумиться над нами. Теперь наша очередь вводить санкции в отношении ЕС.
  11. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 14:13 Новый
    +1
    Интересное заявление, мы ввели санкции, но какие мы не скажем.
  12. 54RG3
    54RG3 Сегодня, 14:19 Новый
    +1
    Очень хорошо, полностью одобряю действия МИД моей страны.
    Даёшь ускорение Союзного государства.

    — Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений, — заявляют в МИД.
    Читать полностью: https://news.tut.by/economics/702577.html