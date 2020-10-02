Минск ввёл ответные санкции против Евросоюза

В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать

Белоруссия ввела санкции в ответ на санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии пояснили, что не желают развития конфронтации, но не могут не ответить на недружественные действия ЕС, поэтому ответные санкции вводятся со 2 октября 2020 года. Однако список попавших под санкции Минск публиковать не будет. Кроме того, Белоруссия может пересмотреть уровень своего присутствия в ЕС.- говорится в сообщении.Попавшим под белорусские санкции будет запрещен въезд не только в Белоруссию, запрет также будет действовать в рамках интеграционных объединений с участием республики.Ранее Евросоюз согласовал санкции против официальных лиц Белоруссии, президент Александр Лукашенко в список пока не вошел. При этом в ЕС не исключают, что при отсутствии прогресса в переговорах с оппозицией, Лукашенко также станет "не въездным в Европу".