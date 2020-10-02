Военное обозрение
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«Не уделено внимание маскировке»: эксперты назвали ошибку армянских войск, приводящую к успеху БПЛА армии Азербайджана

91

Военные эксперты обсуждают новые кадры азербайджанских вооружённых сил, на которых представлено нанесение ударов по позициям противника. Эти кадры позволяют ответить на вопрос о том, какова одна из причин того, что армянские войска несут существенные потери именно от авиации (беспилотной).


При этом в самих вооружённых силах Азербайджана говорят о том, что для нанесения ударов по военной технике и живой силе продолжают использовать беспилотники турецкого производства. Речь идёт о таких БПЛА как Bayraktar.

Внимание экспертов обращает на себя следующий факт: уже шестые сутки продолжается вновь вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе, и армянская сторона прекрасно знает об угрозе с воздуха (неся существенные потери именно от применения противником ударных дронов), однако позиции армянской стороны по-прежнему остаются без сколько-нибудь эффективной маскировки. Это большая ошибка, приводящая к крайне негативным для армянских войск последствиям.

С одной стороны – военная техники армянских войск находится в специальных окопах. Но это позволяет укрыть её, разве что, от сухопутного наблюдателя. Для беспилотников вооружённых сил Азербайджана позиции остаются как на ладони.


Кстати, технику и окапывают далеко не всегда. По понятным причинам, в гористой местности это сделать трудно технически. Но если те же армейские грузовики, танки, зенитные ракетные комплексы занимают долгосрочные позиции просто у обочины дорог, рассчитывая на «складки местности», то, опять-таки, для беспилотников эти «складки» не играют ровным счётом никакой весомой роли. Появление крупных скоплений армянских военнослужащих на открытых участках местности так же выглядит непозволительной тактикой при учёте работы беспилотной авиации Азербайджана – как разведывательной, так и ударной.



Полное отсутствие противовоздушной маскировки техники и позиций ещё можно было объяснить в первые дни разгоревшегося конфликта, но не в том случае, когда бои и обстрелы идут уже почти неделю. Единственное объяснение - войска действуют в режиме цейтнота, и заниматься маскировкой в то время, когда противник, вероятно, успел составить карты всех основных позиций, может оказаться уже ни к чему.
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 12:53 Новый
    +1
    Глядя на то,как армяне ведут боевые действия,ощущение такое,что они вообще понятия не имеют о маскировке,тактике боя,стратегии и тд...несколько дней назад,командир армянской арты на видео показывал ,как поставил арту...там не то что маскировкой не пахло,там просто бери и накрывай ее скопом легко и просто.
    1. loki565
      loki565 Сегодня, 13:04 Новый
      +21
      Все проблемы от того что нечем противостоять БПЛА, отсюда большинство потерь. Они обнаруживают цели наводят на них арту, либо сами атакуют. И маскировка тут не поможет, в тепловизор все равно все видно. Действенное средство это обнаруживать сигнал операторов БПЛА и наносить по ним удар, но таких технологий у них нет.
      1. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 13:09 Новый
        +12
        Цитата: loki565
        Действенное средство это обнаруживать сигнал операторов БПЛА и наносить по ним удар, но таких технологий у них нет.

        Ну к примеру в Сирии турки выносили технику, вообще не защищаемую никакой ПВО. Потом ПВО заработала и сказка о всемогущих беспилотниках резко закончилась. Причем сирийцы задействовали весьма ограниченные силы, 4 Панциря и 4 Бука как говорили в нашем Минобороны. Буки выносили байрактары, а панцири прикрывали их от запускаемых против них реактивных снарядов и ракет. Вполне сбалансированная система ПВО. На основе Ос и Кругов, что есть у карабахцев, это сделать невозможно. С маскировкой тоже все грустно.
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 13:17 Новый
          +4
          Ну так у них нет ни того ни другого. Все более мене современное ПВО оттянуто к столице и крупным промышленным объектам. А допотопные Осы, малоразмерные цели просто не видят, или не могут достать по высоте/дальности.
          1. Аристарх Людвигович
            Аристарх Людвигович Сегодня, 13:24 Новый
            +6
            Пашинян кстати недавно в Иордании прикупил 35 штук списанных «Оса АКМ». Их можно использовать вместо макетов.
            https://zen.yandex.ru/media/safarli/gordost-pashiniana-ili-metallolom-armianskoi-armii-5ed747c06637221c93c2ef4e
            1. loki565
              loki565 Сегодня, 13:41 Новый
              +2
              Пашинян кстати недавно в Иордании прикупил 35 штук списанных «Оса АКМ». Их можно использовать вместо макетов.

              Интересно зачем ему списанная техника, разбирать как доноров для своей? так там ресурс тоже выработан, сомнительное приобретение, лучше купил бы штук 5 панцирей, а лучше торов)))
              1. Аристарх Людвигович
                Аристарх Людвигович Сегодня, 14:01 Новый
                +7
                Цитата: loki565
                лучше купил бы штук 5 панцирей, а лучше торов)))

                ЗРК «Тор» очень сложный и дорогостоящий комплекс, требующий постоянного квалифицированного обслуживания и сопровождения специалистами завода изготовителя. Иначе поддерживать имеющиеся в войсках комплексы в рабочем состоянии в течение длительного периода времени практически невозможно. "Торов" в российской армии то не так уж и много. Панцирь вроде не дорогой, однако он нужен в составе батареи , 4-6 штук, это уже значительная сумма. "Бог всегда на стороне больших батальонов" с.
              2. Маки Авелльевич
                Маки Авелльевич Сегодня, 14:43 Новый
                +7
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Пашинян кстати недавно в Иордании прикупил 35 штук списанных «Оса АКМ». Их можно использовать вместо макетов.

                эффективней будет купить пару списанных Пашинянов и использовать как макеты Пашиняна.
          2. alex51217
            alex51217 Сегодня, 14:05 Новый
            +7
            Неоднократно обнаруживал и брал на автосопровождение ворон на дальности 4-6 км. Так что потенциал сбивать БПЛА у ОСЫ есть,вопрос в людях.
            1. loki565
              loki565 Сегодня, 14:09 Новый
              +2
              Тогда вопрос к операторам, на видео есть Оса с работающим радаром кругового обзора, но сама установка не развернута в сторону БПЛА, значит она его не видит.
          3. chingachguc
            chingachguc Сегодня, 15:27 Новый
            0
            не видят...
        2. Serg Koma
          Serg Koma Сегодня, 14:02 Новый
          +2
          Цитата: Аристарх Людвигович
          С маскировкой тоже все грустно.

          Осень, скоро закончится хорошая погода, низкая облачность, дождь, порывистый ветер - на это наверное и рассчитывают... Может банально сетей не хватает, а местность какая то пустынная, деревьями/кустами не прикроешься, камнем не прикинишься.
          1. Аристарх Людвигович
            Аристарх Людвигович Сегодня, 14:04 Новый
            +6
            Цитата: Serg Koma
            Может банально сетей не хватает, а местность какая то пустынная, деревьями/кустами не прикроешься, камнем не прикинишься.

            Наверное нужно импровизировать, если хочется жить.
      2. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 13:11 Новый
        +9
        Фигасе! С-300 есть, РЭБ совсем нет... Да и вообще,
        Купите промышленный «мультилок» для определения частот «излучающих средств» БПЛА, свезите все передающее в эфир на похожих частотах и тупо включайте на передачу при возникновении сигнала на экране мультилока. Передатчики на БПЛА слабые – забить сигнал много энергии не надо.
        1. Комментарий был удален.
      3. двп
        двп Сегодня, 13:23 Новый
        +5
        А если дымами попытаться замаскировать? Я читал иракцы специально плитки ставили для тепловизора. Натянут маскировочную сеть и плитку ставят,типа буржуйки небольшой. Американцев обманывали.
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 13:30 Новый
          +2
          Здесь тоже применяют фанерные макеты Осы и тд. только это полумеры. Арта должна стрелять ее не замаскируешь, машины снабжения, ротации, тоже будут под ударом. Ни о какой атаке или контратаке не может быть и речи, только сидеть в окопах, в общем игра в одни ворота. Надо признать Азербайджан лучше подготовился к этой войне, по крайней мере информационную он выиграл на 100%
        2. uhu189
          uhu189 Сегодня, 13:36 Новый
          0
          Это было 30 лет назад почти и тепловизоры тогда были другими. И топить-то их чем? Там леса нет
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 14:08 Новый
            +2
            Цитата: uhu189
            И топить-то их чем?

            Бензином.
            Вернее, не "топить", там "беспламенное окисление" идёт
        3. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Сегодня, 14:45 Новый
          0
          Цитата: двп
          если дымами попытаться замаскировать? Я читал иракцы специально плитки ставили для тепловизора. Натянут маскировочную сеть и плитку ставят,типа буржуйки небольшой. Американцев обманывали.

          так хорошо обманывали что Саддама аж повесили.
          сказки окраин Венского леса.
      4. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 13:41 Новый
        +4
        Цитата: loki565
        Все проблемы от того что нечем противостоять БПЛА, о

        Ерунду не пишите. Проблемы есть, если ими не занимаются. Бои в НКР идут несколько лет и БПЛА использовались не раз, да и в мире везде их массово применяют. В Сирии, Ливии, на Руине. И вот вместо того чтобы изучать чужой опыт, армяне сладкую лапу многовекторности.
        Мы в Сирии массово сбивали БПЛА и перехватывали их управление. Проблема одна - разруха в головах. fool
        1. loki565
          loki565 Сегодня, 13:59 Новый
          +3
          Ерунду не пишите. Проблемы есть, если ими не занимаются. Бои в НКР идут несколько лет и БПЛА использовались не раз, да и в мире везде их массово применяют. В Сирии, Ливии, на Руине. И вот вместо того чтобы изучать чужой опыт, армяне сладкую лапу многовекторности.
          Мы в Сирии массово сбивали БПЛА и перехватывали их управление. Проблема одна - разруха в головах.
          И в Сирии и в Ливии БПЛА уничтожили кучу техники и самое главное остановили наступление то есть свою задачу выполнили, полностью заменив штурмовую авиацию. Да их и раньше применяли, но сейчас это настоящая стая. Несколько разведывательных, ударных, плюс камикадзе. Да у них даже свои БПЛА в кадр попадали когда по целям работали. А еще применили что то новое в виде беспилотных Ан2 для выявления ПВО.
        2. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 14:11 Новый
          +3
          Цитата: Mavrikiy
          Бои в НКР идут несколько лет и БПЛА использовались не раз, да и в мире везде их массово применяют.

          Массовое активное- с 2016 года

          Цитата: Mavrikiy
          Проблема одна - разруха в головах.

          Просто Россия этому достаточного внимания не уделяла. Партнёры Армении из НАТО- тем более.
          Посему на халяву получить было негде. А покупать жалко
      5. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 13:47 Новый
        +9
        Вот так выглядит технологическое превосходство. Можно иметь 5 боевых дивизий, уйму бронетехники и тысячы патриотов своей страны и ... проиграть, потому-что нет приличных зрс.
        Тысячи недорогих крылатых ракет и сотни бпла - новый вызов для армейских штабов.
      6. Lesorub
        Lesorub Сегодня, 14:52 Новый
        +2
        Цитата: loki565
        Все проблемы от того что нечем противостоять БПЛА, отсюда большинство потерь

        Как бы это неприятно не звучало - но кто мешал Армении модернизировать и закупать новые образцы ПВО и РЕБ - ведь задуматься уже стоило после прошлого обострения , но воз и ныне там - а потери от БПЛА и дронов камикадзе с каждым днем все больше.
      7. oleg123219307
        oleg123219307 Сегодня, 14:55 Новый
        +1
        Цитата: loki565
        Все проблемы от того что нечем противостоять БПЛА, отсюда большинство потерь. Они обнаруживают цели наводят на них арту, либо сами атакуют. И маскировка тут не поможет, в тепловизор все равно все видно. Действенное средство это обнаруживать сигнал операторов БПЛА и наносить по ним удар, но таких технологий у них нет.

        Тут вопрос даже не в технологии а в политике. У Армении есть очень простая возможность в одну минуту прекратить это избиение своей техники. Хваленые беспилотники имеют боевой радиус в 150 км по сигналу управления. А Искандер? Снести в Азербайджане на всякий случай ВСЕ аэродромы и все, летать неоткуда и КП искать не надо. Но это ж война по настоящему, а у нынешнего руководства Армении нет уверенности что мы их поддержим. Слишком высоко скакали на площадях с криками "убирайтесь вон русские оккупанты". А без нас в реальной войне они Турции на один зуб и неделю времени...
    2. dauria
      dauria Сегодня, 13:14 Новый
      +7
      они вообще понятия не имеют о маскировке,тактике боя,стратегии и тд.

      Ерунда. Это бой , когда боксёров вынудили драться подушками, стоя на одной ноге. Никакого отношения к тактике, а уж тем более стратегии не имеющий. Обе стороны связаны ограничениями , не могут наносить удары на всю глубину фронта ( 200 км) , остаются нетронутыми вторые линии обороны, резервы , коммуникации .Нет даже возможности выбирать направления удара. Вот тут дерись, вот тут не дерись, аэродромы , жд узлы не трогай.
      Так и с этими БПЛА - что в отечественную не было корректировщиков и разведчиков ? Или лаптёжники не хозяйничали на первых порах ? Где истребители ? Сидят дома. Нельзя кулаками, только подушками и на одной ноге.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 14:45 Новый
        +3
        Цитата: dauria
        Ерунда. Это бой , когда боксёров вынудили драться подушками, стоя на одной ноге.

        О как...тогда ответьте мне на вопрос-почему Азейбарджан сподобился построить завод по производству СВОИХ БПЛА,а вот Армения на свою армию хрен положила ?
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 15:01 Новый
        +1
        Ерунда. Это бой , когда боксёров вынудили драться подушками, стоя на одной ноге

        То есть вполне себе класическая современная война. Тот самый конфликт "малой интенсивности".
    3. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 13:30 Новый
      +4
      Глядя на то,как армяне ведут боевые действия,ощущение такое,что они вообще понятия не имеют о маскировке,тактике боя,стратегии и тд...несколько дней назад,командир армянской арты на видео показывал ,как поставил арту...там не то что маскировкой не пахло,там просто бери и накрывай ее скопом легко и просто.


      Вот уж на 10000000% согласен с Вами.
      Это какой то пииииииииипппп, а не организация службы на уровне любого взвода.
  2. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 12:53 Новый
    +2
    Камуфляж армянской армии странный какой-то. Как будто голуби пролетели... Неужели в той местности этот камуфляж эффективен?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:14 Новый
      +6
      Цитата: Гиперион
      Камуфляж армянской армии странный какой-то. Как будто голуби пролетели... Неужели в той местности этот камуфляж эффективен?

      А что вы хотите? Пашинян избавился от тех, кто когда то служил в Советской Армии, paзoсзpaлcя с Россией и получил то, что имеет,+ полномасштабное встревание Турции. Армянский народ жалко. Который раз его османы вырезают.
      Пы.Сы. Только не нужно меня тыкать носом в то, что, якобы, "армяне сами себе такого выбрали"
      .
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 13:16 Новый
        +5
        Цитата: Piramidon
        Пы.Сы. Только не нужно меня тыкать носом в то, что, якобы, "армяне сами себе такого выбрали"

        А как же "каждый народ заслуживает свое правительство"?
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:30 Новый
          +8
          Цитата: Гиперион
          А как же "каждый народ заслуживает свое правительство"?

          Чем армяне, по вашему, это заслужили? Я много лет прожил в многонациональной стране под названием СССР. У меня в близких друзьях были, и до сих пор есть, и грузины, и армяне, и украинцы... Ничего плохого о них я сказать не могу и никогда не пожелаю им того, что вы им желаете. Вы, по-видимому, же судите о всех народах по нескольким их представителям на ваших городских рынках. Да, я бы сам с удовольствием избавился от тех азербайджанских ypoдов, которые сейчас контролируют наш центральный рынок (давно туда не хожу). Но ведь это не весь народ туда встрял.
          1. Гиперион
            Гиперион Сегодня, 14:03 Новый
            +4
            Цитата: Piramidon
            Чем армяне, по вашему, это заслужили?

            Я не говорю, что армяне что-то заслужили. Вы привели известное высказывание и я привел в ответ.
            Цитата: Piramidon
            Ничего плохого о них я сказать не могу и никогда не пожелаю им того, что вы им желаете.

            А что я им желаю плохого? В какой строчке, какого комментария? Не надо передергивать.
            Цитата: Piramidon
            Вы, по-видимому, же судите о всех народах по нескольким их представителям на ваших городских рынках.

            И это Вы мне пишете? В то время как Вы судите армян по отдельной группе русофобов-соросят.
          2. Маки Авелльевич
            Маки Авелльевич Сегодня, 14:52 Новый
            0
            Цитата: Piramidon
            ем армяне, по вашему, это заслужили? Я много лет прожил в многонациональной стране под названием СССР. У меня в близких друзьях были, и до сих пор есть, и грузины, и армяне, и украинцы... Ничего плохого о них я сказать не могу и никогда не пожелаю им того, что вы им желаете. Вы, по-видимому, же судите о всех народах по нескольким их представителям на ваших городских рынках.

            лидер народа не сам по себе вытворяет что хочет.
            управление государством является огромным аппаратом в котором участвует тот же народ.
            чиновники.полиция итп итп.
            потому да, политика государства это подсознательное волеизлеяние народа. даже если он воет от решений этого государства то есть своих подсоснательных и иногда мазохистких желаний.
            психилогия у нас такая.
        2. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 13:30 Новый
          0
          А как же "каждый народ заслуживает свое правительство"?


          Вот вот."Утром мажу бутерброд. В голове - а как народ,....."
  3. SkАй
    SkАй Сегодня, 12:54 Новый
    +3
    редкостные раз...хм...долбаи, такие редкие, что все в красную книгу попадут скоро, как исчезнувшие виды... печально это
  4. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 12:59 Новый
    +6
    олное отсутствие противовоздушной маскировки техники и позиций ещё можно было объяснить в первые дни разгоревшегося конфликта, но не в том случае, когда бои и обстрелы идут уже почти неделю

    То, что хорошо замаскировано, никем и не обнаружено.

    И его нет на видео.
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:01 Новый
    0
    "Кстати, технику и окапывают далеко не всегда."
    В статье, опубликованной ранее на ВО,
    высказывалась версия, что окапывание не спасает от обнаружения и поражения с ударных беспилотников.
    И высказывалось предположение, что это делается с целью более быстрой передислокации техники.
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:04 Новый
    +3
    Может у них с масксетями напряг ? Ну а чо ? Другого объяснения не нахожу .
  7. donavi49
    donavi49 Сегодня, 13:04 Новый
    +4
    В статью забыли еще третье видео из ночной подборки добавить.

    -3 МТЛБ неясно то ли в варианте контрбатарейной РЛС, то ли там ЗУшка стоит
    1. Yalquzaq
      Yalquzaq Сегодня, 13:16 Новый
      -2


      вы наверно это видео имели ввиду.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 13:22 Новый
        +2
        Нет это как раз добавили. Из трех ночных видео выложенных разом на канал МО - не добавили только с 3 МТЛБ + Танком + бункером и грузовиком на 1-19 хронометража wink
      2. Redline
        Redline Сегодня, 13:54 Новый
        +2
        Цитата: Yalquzaq


        вы наверно это видео имели ввиду.
        стоят как истуканы crying интересно звук от летящего снаряда они не слышат?
      3. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 14:12 Новый
        +2
        Жёстко.. Десятки трупов только на одном этом ролике..
    2. uhu189
      uhu189 Сегодня, 13:39 Новый
      0
      А контрбатарейная РЛС беспилотники не видит?
  8. Грибок
    Грибок Сегодня, 13:06 Новый
    0
    Там азеров в фальсификации видеокадров ударов беспилотникгв спалили. Одни и те же частицы. То бишь фейковые видео. Интересно зачем азербайджанецы это делают.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:24 Новый
      +4
      Нет, это артефакты на тепловом канале оптической станции. Насчет этого еще с Сирии идут бурные дебаты. Вот смотрите видео тут:

      На всех картинках в Теплак быстрые, мелкие частички +/- одинаковые. Зато в оптику тут крики фейк-бакуфильм никак не подцепить.
      1. Грибок
        Грибок Сегодня, 13:57 Новый
        0
        Короче такие же фейкомёты как и турки. Те тоже много видео подделывали. Да ещё и старые выкладывали.
  9. mag nit
    mag nit Сегодня, 13:06 Новый
    0
    Зато у Армянского радио, - сплошные победы.
  10. karpusha
    karpusha Сегодня, 13:07 Новый
    +4
    И как маскировка поможет? Тут нужна первоклассная маскировка от тепловизора и обычного зрение. Такая маскировка требует специальных материалов и много времени. Нужна не маскировка а средства ПВО.
  11. karpusha
    karpusha Сегодня, 13:07 Новый
    0
    И как маскировка поможет? Тут нужна первоклассная маскировка от тепловизора и обычного зрение. Такая маскировка требует специальных материалов и много времени. Нужна не маскировка а средства ПВО.
  12. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 13:08 Новый
    -5
    не хотят они не в Карабахе жить не в Армении,посмотрите как армении застраивают город и будет понятно. В Азербайджане застраивают город как на дражах и покупатели те же гастробайтеры из российских базаров а армяни не куда с России не уедут.
  13. ASAD
    ASAD Сегодня, 13:09 Новый
    +2
    Интересно посмотреть замаскированную позицию с бпла!
  14. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 13:17 Новый
    +2
    Свою первую " пятерку" по тактике в ВУ я получил именно за то, что хорошо замаскировал лично откопаную стрелковую ячейку.
    А здесь... Донбасс и Сирия ничему не научили?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:26 Новый
      +3
      Ну армяне значительно крепче сирийцев. Сирийцы бы уже на тапки массово встали. Там порой прямо визуализация мемуаров фронтовиков с сайта Драбкина:
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:31 Новый
      0
      Армяне воюют в Сирии или Донбассе?
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 15:00 Новый
        0
        В Армении отключили интернет или ГШ армянской армии игнорирует опыт современных военных конфликтов?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 15:12 Новый
          -1
          Не переоценивайте полезность интернета, чаще всего личный опыт оказывает гораздо большее влияние на мысли и поступки, чем самая подробная статья или видеоролик в интернете, или книга. Отсюда и существует пренебрежительное отношение к интернет-экспертам, как к "диванным"!
          1. Вождь краснокожих
            Вождь краснокожих Сегодня, 15:29 Новый
            +1
            Ну, вот... Личный опыт армии Нагорного Карабаха на лицо, впрочем, как и пренебрежение к сообщениям из сети о возросшей опасности от БПЛА.
  15. yehat2
    yehat2 Сегодня, 13:23 Новый
    +6
    меня тоже смущает какой-то полный игнор угрозы с воздуха
    думают, что есть оса и всё, угрозы не будет?
    Ну хотя бы попытались применять элементы войны во Вьетнаме - менять позиции ночью и т.п.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 13:34 Новый
      +5
      меня тоже смущает какой-то полный игнор угрозы с воздуха
      думают, что есть оса и всё, угрозы не будет?


      Есть вариант что половина етого муляжи, плюс старая техника. И бомбите наздоровье... я бы сделал так, если нехватка ПВО.
    2. финиш
      финиш Сегодня, 13:38 Новый
      +5
      По информации, там много ненужного хлама ( вместо фанерных) специально выставляется для принятия ударов на себя. Есть позиции хорошо замаскированные. Конечно много и точных попаданий по технике и живой силе.
    3. uhu189
      uhu189 Сегодня, 13:46 Новый
      0
      Да смысл их менять - если разведчики постоянно над головой висят и все видят. На марше и накроют с ещё более серьезными последствиями...
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 13:57 Новый
        +2
        ночью даже РФ и США не в состоянии хорошо отслеживать перемещения.
        даже когда техника есть, люди операторы тупо устают смотреть.
        Для интереса можете поинтересоваться, как трудно пилотам вертушек, полностью оборудованных для боя ночью.
        1. uhu189
          uhu189 Сегодня, 14:32 Новый
          +2
          Я так понимаю что основная часть ударов, что в статье приведена ночью проводились (иначе зачем в ИК снимать). Как видите, проблем с идентификацией и целеуказанием не возникло
          1. yehat2
            yehat2 Сегодня, 14:37 Новый
            +1
            вы понимаете, что такое перемещение подразделения?
            в вашей логике стоят только статичные цели днем и ночью
            А наблюдать на большой площади в ИК диапазоне просто невозможно -
            нужно проводить узкий сканирующий поиск, что трудно и опасно.
            Кроме того, с высот 7-8 км (там граница безопасной высоты) такой поиск вести уже очень трудно, особенно в облачность. К тому же существует еще и рельеф, который тоже мешает.
            поэтому внезапные перемещения ночью многократно увеличивают время на возможную атаку с воздуха. Не знаю, как там с джунглями, но уверен, что большинство БПЛА без тепловизоров.
            1. uhu189
              uhu189 Сегодня, 16:00 Новый
              0
              Я не хочу спорить, возможно вы и правы в части тепловизоров, но войска в голом поле явно не разместишь, а запасные позиции, если они оборудованные, думаю также находятся под наблюдением, как и основные.
  16. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 13:30 Новый
    +1
    И сразу фото в инфракрасном спектре. Интересно, а чем бы замаскировал автор этого опуса? Есть ли маскировка в этом спектре? Может зарыть в землю, а как воевать тогда?
    1. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 13:38 Новый
      +1
      И сразу фото в инфракрасном спектре. Интересно, а чем бы замаскировал автор этого опуса? Есть ли маскировка в этом спектре? Может зарыть в землю, а как воевать тогда?

      В этом случае маскировка и дубликаты.... Просто маскировка не поможет.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:39 Новый
      +2
      Есть но очень дорого. Даже для всяких шведов эффективные меры с плиточной структурой неподъемны.


      Только тканевые системы, которые лишь снижают порог обнаружения и то очень дорого.
      1. yehat2
        yehat2 Сегодня, 13:58 Новый
        0
        можно ложных ИК целей наставить
        ну найдешь ты правильное пятно - а рядом таких же штук 100.
  17. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 13:36 Новый
    +2
    Цитата: Cowbra
    Фигасе! С-300 есть, РЭБ совсем нет... Да и вообще,
    Купите промышленный «мультилок» для определения частот «излучающих средств» БПЛА, свезите все передающее в эфир на похожих частотах и тупо включайте на передачу при возникновении сигнала на экране мультилока. Передатчики на БПЛА слабые – забить сигнал много энергии не надо.

    Уже давно нету частот. Сигнал передается во всем спектре, при забитии частоты, он переключается на другую автоматически. И еще идет цифровое декодирование, то есть при появлении помех учитываются только стробы основного сигнала.
  18. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 13:36 Новый
    +2
    Одно абсолютно точно, беспилотники работают эффективно. Кстати в России их нет.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 13:45 Новый
      +2
      Ударных н вооружении нет но года через 4 появятся.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 14:38 Новый
        -4
        Не было, не было, не было, а с чего вдруг через 4 года появятся?
        1. Алексей Z
          Алексей Z Сегодня, 15:09 Новый
          0
          Как у всех, купятся в Израиле и будут свои.
        2. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 15:53 Новый
          0
          " Не было, не было, не было". Всё на испытаниях - а Вы судя по всему от жизни отстали.
  19. fn34440
    fn34440 Сегодня, 13:41 Новый
    +1
    Когда Главнокомандующий- лох,всё кончается плачевно.Сорос и армянские соросята,всё сделали для Победы Турции.
    Пашинян-для Армении,подобен Горбачёву-для СССР и Ельцину для России. Могильщик.
  20. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 13:47 Новый
    -7
    Цитата: fn34440
    Когда Главнокомандующий- лох,всё кончается плачевно.Сорос и армянские соросята,всё сделали для Победы Турции.

    Полегче, армянская армия мало чем отличается от Российской, те же тактики. Только людей и техники поменьше. Если Азербайджан с нами воевал, было бы тоже самое, ну может количеством мы бы задавили или атомным оружием, впрочем как и всегда...
    1. Грибок
      Грибок Сегодня, 14:00 Новый
      -1
      Тип что ли? Армянская армия мало отличается от российской) Азербайджан бы с нами и полдня не продержался....
  21. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 13:48 Новый
    +2
    армянам снег нужен или туман. тучи на горы сядут, будет полегче
  22. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 13:51 Новый
    +1
    A есть ли маскировка от современных средств обнаружения? Скорее всего малоэффективна... Аргументы против?
  23. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 13:53 Новый
    -4
    Армяни и многие форумчане писали что первой войне армяни без оружия с коолицией в лице А зербайджана Турции Ирана Афганистана Пакистана и наемников из Чечни и.т.д в одиночку воевали.А что сейчас раскричались что Турция помагает и вымышленые сирийскии боевики.Вчера после победы футбольного клуба Карабах в лиги европы армяни армяни умудрились пожаловаться что место азербайджанских футболистов играли турки.
  24. iouris
    iouris Сегодня, 13:54 Новый
    +2
    Цитата: "...войска действуют в режиме цейтнота, и заниматься маскировкой в то время, когда противник, вероятно, успел составить карты всех основных позиций, может оказаться уже ни к чему." Конец цитаты.
    Странное заключение. Вывод напрашивается другой: недостаточная выучка штабов и войск, неучёт наличия принципиально новых средств вооружённой борьбы.
  25. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 14:07 Новый
    0
    Цитата: Грибок
    Тип что ли? Армянская армия мало отличается от российской) Азербайджан бы с нами и полдня не продержался....
    Я о сроках не писал. Я о том что армяне лучше окопались, чем мы окапывались и действуют как по инструкции, у нас не всегда так. То есть если у нас будет столько же денег и солдат, результат будет хуже.
  26. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 14:19 Новый
    -1
    Цитата: Вадим237
    Ударных н вооружении нет но года через 4 появятся.

    А почему раньше не чесались? Почему я не вижу расстрелов на красной площади тех кто должен был чесаться?
  27. Слон
    Слон Сегодня, 14:33 Новый
    +2
    А что наши военные своих партнеров по ОДКБ ничему не научили? Для чего военные учения проводили?
  28. Dikson
    Dikson Сегодня, 14:44 Новый
    +3
    Вот вам второй пендель после Сирии и Ливии.. все душевные разговоры о пользе и никчемности БПЛА сводятся к одному -без них современные боевые действия невозможны... Количество аппаратов, их цена и специализация - вопрос уже следующий.. А мы по десять лет смешные самолётики из кружка юных авиамоделистов на вооружение принять не можем... Не думаю, что наши доблестные вооруженные силы показали бы себя намного эффективнее на позициях в Карабахе.. Раздолбайство -оно у всех в крови, а техническое оснащение у Турков всё таки лучше в плане Дронов...
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 15:07 Новый
      +1
      У ВС РФ есть нормальная авиация, которая у армян практически отсутствует
  29. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 15:25 Новый
    +2
    а ведь БПЛА у азеров - не секрет. И в 2016-м летали, и в июле этого года тоже. Но выводов не было сделано