«Не уделено внимание маскировке»: эксперты назвали ошибку армянских войск, приводящую к успеху БПЛА армии Азербайджана

Военные эксперты обсуждают новые кадры азербайджанских вооружённых сил, на которых представлено нанесение ударов по позициям противника. Эти кадры позволяют ответить на вопрос о том, какова одна из причин того, что армянские войска несут существенные потери именно от авиации (беспилотной).
При этом в самих вооружённых силах Азербайджана говорят о том, что для нанесения ударов по военной технике и живой силе продолжают использовать беспилотники турецкого производства. Речь идёт о таких БПЛА как Bayraktar.
Внимание экспертов обращает на себя следующий факт: уже шестые сутки продолжается вновь вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе, и армянская сторона прекрасно знает об угрозе с воздуха (неся существенные потери именно от применения противником ударных дронов), однако позиции армянской стороны по-прежнему остаются без сколько-нибудь эффективной маскировки. Это большая ошибка, приводящая к крайне негативным для армянских войск последствиям.
С одной стороны – военная техники армянских войск находится в специальных окопах. Но это позволяет укрыть её, разве что, от сухопутного наблюдателя. Для беспилотников вооружённых сил Азербайджана позиции остаются как на ладони.
Кстати, технику и окапывают далеко не всегда. По понятным причинам, в гористой местности это сделать трудно технически. Но если те же армейские грузовики, танки, зенитные ракетные комплексы занимают долгосрочные позиции просто у обочины дорог, рассчитывая на «складки местности», то, опять-таки, для беспилотников эти «складки» не играют ровным счётом никакой весомой роли. Появление крупных скоплений армянских военнослужащих на открытых участках местности так же выглядит непозволительной тактикой при учёте работы беспилотной авиации Азербайджана – как разведывательной, так и ударной.
Полное отсутствие противовоздушной маскировки техники и позиций ещё можно было объяснить в первые дни разгоревшегося конфликта, но не в том случае, когда бои и обстрелы идут уже почти неделю. Единственное объяснение - войска действуют в режиме цейтнота, и заниматься маскировкой в то время, когда противник, вероятно, успел составить карты всех основных позиций, может оказаться уже ни к чему.