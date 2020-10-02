ГТС Латвии признали полностью независимой от «Газпрома»

Латвийская компания Conexus была признана Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) Латвии. Основания для этого появились после того, как в июле АО Augstsprieguma tikls выкупило у «Газпрома» 34 процента акций Conexus за 77 миллионов евро.Об этом сообщает издание BNN.Саму ГТС признали независимой от российской газовой компании. Отдельный вопрос: чей газ? А он остался всё тем же...До этого, в 2017 году АО Augstsprieguma tikls приобрела более 34 процентов акций Conexus у немецкой компании Uniper и латвийской Itera Latvija. Таким образом, в руках акционерного общества к 2020 году сосредоточилось почти 68,5 процента акций оператора ГТС Латвии.Перед этим, в конце 2018 года Conexus была сертифицирована КРОУ Латвии как оператор передачи природного газа и его хранения в Инчукалнском подземном газохранилище (ПХГ). Но при этом компания должна была выполнить несколько условий, среди которых было полное отстранение российского «Газпрома» от участия в контроле над латвийской ГТС. Позже добавили требование, чтобы надзор за ПХГ осуществляла компания, никак не связанная с ПАО «Газпром». Все условия следовало выполнить до 1 января 2020 года.За несоблюдение сроков на Conexus в апреле наложили штраф, но решили его не взимать, так как компания в это время активно предпринимала шаги, направленные на выполнение условий сертификации.