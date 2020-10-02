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ГТС Латвии признали полностью независимой от «Газпрома»

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ГТС Латвии признали полностью независимой от «Газпрома»

Латвийская компания Conexus была признана Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) Латвии. Основания для этого появились после того, как в июле АО Augstsprieguma tikls выкупило у «Газпрома» 34 процента акций Conexus за 77 миллионов евро.


Об этом сообщает издание BNN.

Саму ГТС признали независимой от российской газовой компании. Отдельный вопрос: чей газ? А он остался всё тем же...

До этого, в 2017 году АО Augstsprieguma tikls приобрела более 34 процентов акций Conexus у немецкой компании Uniper и латвийской Itera Latvija. Таким образом, в руках акционерного общества к 2020 году сосредоточилось почти 68,5 процента акций оператора ГТС Латвии.

Перед этим, в конце 2018 года Conexus была сертифицирована КРОУ Латвии как оператор передачи природного газа и его хранения в Инчукалнском подземном газохранилище (ПХГ). Но при этом компания должна была выполнить несколько условий, среди которых было полное отстранение российского «Газпрома» от участия в контроле над латвийской ГТС. Позже добавили требование, чтобы надзор за ПХГ осуществляла компания, никак не связанная с ПАО «Газпром». Все условия следовало выполнить до 1 января 2020 года.

За несоблюдение сроков на Conexus в апреле наложили штраф, но решили его не взимать, так как компания в это время активно предпринимала шаги, направленные на выполнение условий сертификации.
18 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 14:19 Новый
    +4
    Когда наконец уши отморозят назло России?
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 15:30 Новый
      0
      Цитата: ASAD
      Когда наконец уши отморозят назло России?

  2. kit88
    kit88 Сегодня, 14:19 Новый
    +4
    Новость в том, что оказывается у Латвии есть ГТС
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 14:28 Новый
      +1
      Да сколько там той ГТС. Правильно что продали, а то от этих европеоидов головняков больше чем прибыли
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:54 Новый
      0
      Цитата: kit88
      Новость в том, что оказывается у Латвии есть ГТС

      Скоро не будет laughing в ГТС надо вкладывать большие деньги, чтобы она была работоспособной, а так доведут до негодного состояния, как на Украине.
    3. Anatoly 288
      Anatoly 288 Сегодня, 15:24 Новый
      0
      ГТС есть, одна маленькая проблема, как ее заполнить? Зато независимая от... газа.
    4. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 15:26 Новый
      0
      ГТС Латвии признали полностью независимой от «Газпрома»

      Жаль газ невозможно никак маркировать, как примерно воду для обогрева....
      А то знаем эту "независимость"....
  3. unhappy
    unhappy Сегодня, 14:28 Новый
    +1
    Теперь они конкуренты и потребители? Как поступают с конкурентами, их давят angry
  4. zwlad
    zwlad Сегодня, 14:30 Новый
    +1
    Аплодисменты! Стоя!!!
  5. fn34440
    fn34440 Сегодня, 14:36 Новый
    +1
    Годовая зарплата папаши Миллера-больше,чем стоимость ГТС Латвии. Аллилуйя !
    1. Володин
      Володин Сегодня, 14:40 Новый
      +2
      Годовая??? Ну зачем же вы так принижаете достоинства Миллера. Там стоит сравнивать с карманными расходами))
  6. bar
    bar Сегодня, 14:36 Новый
    0
    Ну вот, ещё одни пришли к успеху. Попутного им ветра в горбатую спину laughing
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:40 Новый
    0
    Саму ГТС признали независимой от российской газовой компании. Отдельный вопрос: чей газ? А он остался всё тем же...

    флаг им в .... одно место! может и газ тогда появится, СВОЙ!
  8. prior
    prior Сегодня, 14:44 Новый
    -1
    На фото прилагаемом к статье, надпись на газовом баллоне на русском языке.
    О какой независимости системы может идти речь?
  9. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 15:16 Новый
    -1
    ГТС Латвии признали полностью независимой от «Газпрома»

    Можно сколько угодно гоготать над Латвией, но тенденция, однако, неприятная.
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:37 Новый
    +1
    Пусть у них будет ГТС и пусть в этой ГТС не будет газа. good
    1. Rzzz
      Rzzz Сегодня, 15:57 Новый
      0
      Газ они купят. У них их по-любому своего нет и не было. Зато теперь выгоднее, не надо платить за транспортировку чужому дяде.
      Там тоже не дураки сидят, и деньги считать умеют намного лучше диванных спецов с ВО.
  11. NF68
    NF68 Сегодня, 15:55 Новый
    0
    Ну теперь они заживут в полный рост и дышать начнут полной грудью. Им бы еще найти независиымй от Р России газ да на много дешевле российского.