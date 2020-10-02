Армия США выбрала поставщика новой маневренной системы ПВО IM-SHORAD

Американская армия выбрала поставщика новой маневренной системы ПВО малой дальности (IM-SHORAD). Как сообщает defence-blog.com. Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics в рамках программы Stryker MSL.В рамках тендера на поставку американской армии новой маневренной системы ПВО на базе бронетранспортера Stryker свои системы представили Boeing и General Dynamics, выбор Минобороны США выпал на General Dynamics. В рамках подписанного контракта компания начинает предсерийное производство новых боевых машин IM-SHORAD.Срок выполнения контракта - 30 сентября 2025 года, общее количество заказанных машин не сообщается. Известно, что на первом этапе выделяются средства для производства 28 машин с последующим продлением. Ранее заявлялось о планах поставки до 144 систем IM-SHORAD.Первая машина по контракту сойдет с конвейера примерно через 18 месяцев, первый батальонный комплект (32 машины с учетом прототипов) должен быть готов к сентябрю 2021 года.Комплекс должен защитить мобильные бригады Stryker как на марше, так и на поле боя или в месте временной или постоянной дислокации. Новые мобильные системы противовоздушной обороны должны восполнить возможную нехватку средств ПВО и ПРО.Комплекс IM-SHORAD установлен на платформе Stryker. Реконфигурируемая платформа интегрированного вооружения (RIwP) может нести четыре пусковых установки ПЗРК Stinger и две противотанковых ракеты Hellfire. Также модуль оснащается 30-мм автоматической пушкой M230LF со спаренным пулемётом. Для обнаружения целей используется полусферический радар производства израильской компании Rada. Система может взаимодействовать с полевыми системами ПВО и Blue Force Tracker, системой полевой идентификации "свой-чужой".