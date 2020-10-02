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Армия США выбрала поставщика новой маневренной системы ПВО IM-SHORAD

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Армия США выбрала поставщика новой маневренной системы ПВО IM-SHORAD

Американская армия выбрала поставщика новой маневренной системы ПВО малой дальности (IM-SHORAD). Как сообщает defence-blog.com. Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics в рамках программы Stryker MSL.


В рамках тендера на поставку американской армии новой маневренной системы ПВО на базе бронетранспортера Stryker свои системы представили Boeing и General Dynamics, выбор Минобороны США выпал на General Dynamics. В рамках подписанного контракта компания начинает предсерийное производство новых боевых машин IM-SHORAD.

Срок выполнения контракта - 30 сентября 2025 года, общее количество заказанных машин не сообщается. Известно, что на первом этапе выделяются средства для производства 28 машин с последующим продлением. Ранее заявлялось о планах поставки до 144 систем IM-SHORAD.


Первая машина по контракту сойдет с конвейера примерно через 18 месяцев, первый батальонный комплект (32 машины с учетом прототипов) должен быть готов к сентябрю 2021 года.

Комплекс должен защитить мобильные бригады Stryker как на марше, так и на поле боя или в месте временной или постоянной дислокации. Новые мобильные системы противовоздушной обороны должны восполнить возможную нехватку средств ПВО и ПРО.

Комплекс IM-SHORAD установлен на платформе Stryker. Реконфигурируемая платформа интегрированного вооружения (RIwP) может нести четыре пусковых установки ПЗРК Stinger и две противотанковых ракеты Hellfire. Также модуль оснащается 30-мм автоматической пушкой M230LF со спаренным пулемётом. Для обнаружения целей используется полусферический радар производства израильской компании Rada. Система может взаимодействовать с полевыми системами ПВО и Blue Force Tracker, системой полевой идентификации "свой-чужой".
6 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 14:16 Новый
    +1
    Вчера же только статья была?
    https://topwar.ru/175648-razrabotchiki-zrpk-im-shorad-stalkivajutsja-s-problemami.html
  2. zwlad
    zwlad Сегодня, 14:41 Новый
    0
    Однако тоже опыт Сирии используют. Против беспилотников и всякой другой мелкой техники.
    Только вот ракета мне кажется слабовата. Километров на 10-12 бы радиус поражения.
  3. fn34440
    fn34440 Сегодня, 14:41 Новый
    -1
    Сорос и всторое по численности труженников,в мире,посольство США,должно оснастить к омплексами IM-SHORAD -Армению,иначе зачем столько корректировщиков огня,сидит в посольстве,в Ереване ?
  4. Avior
    Avior Сегодня, 14:50 Новый
    0
    Стингер слабоват по дальности.
    К тому же он не очень против беспилотников, это оаке́
    С этим вообще проблема.
    Против беспилотников логично на базе рим- 116 делать ракету, дальность больше будет.
    Только вместо второй части ГСН с наведением на излучение нужно поставить микроволновую ГСН, ИК оставить.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:09 Новый
      0
      Против беспилотников логично на базе рим- 116 делать ракету, дальность больше будет...

      А цено-то кусается, по разным источникам от 120 до 280 тыс. зеленых за штуку...
  5. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:07 Новый
    0
    ...может нести четыре пусковых установки ПЗРК Stinger и две противотанковых ракеты Hellfire. Также модуль оснащается 30-мм автоматической пушкой M230LF со спаренным пулемётом...

    Ничего особенного..