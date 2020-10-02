Военное обозрение
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О дискуссии по вопросу учебно-боевых стрельб на открытой местности: для тренировок или для эффектных кадров

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Кадр с военных учений НОАК



«Военное обозрение» некоторое время назад публиковало материалы о прохождении стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», в ходе которых участвовали около 80 тысяч человек. Один из материалов был посвящён тому, как плотным огнём РСЗО «Торнадо-Г» на волгоградском «полигоне Прудбой» уничтожались бронемашины (бронеобъекты) условного противника.

Тогда разгорелась дискуссия, в которой были высказаны претензии относительно целесообразности такого рода стрельб – «на открытой местности, без какой-либо скрытности военной техники». Появились и заявления о том, что это, скорее, не этап реальных военных учений по отработке уничтожения бронетехники противника на полигоне, а «постановочный вариант для эффектного телерепортажа». У такой версии традиционно обнаружились как свои сторонники, так и противники.

Сегодня китайские средства массовой информации публикуют кадры с военных учений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – в районе горного массива Тянь-Шань. На кадрах видно, как китайская бронетехника, включая танки, и ствольная артиллерия, находясь на абсолютно открытых участках местности, выполняют боевые стрельбы по позициям условного противника.

О дискуссии по вопросу учебно-боевых стрельб на открытой местности: для тренировок или для эффектных кадров


При этом сообщается, что китайские военные в течение нескольких часов обустраивали позиции для осуществления стрельб во время проведения учений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Если следовать приведённой выше "дискуссионной" логике, то получается, что и китайская армия предпочитает не отрабатывать тактику скрытного выдвижения и вступлений в бой сходу, а создавать картинку для телевизионщиков.

Как комментируют учения НОАК китайские СМИ.

В издании Sina отмечается, что стрельбы на открытой местности позволяют развивать базовые навыки поражения различного рода целей. Из материала:

Это военное упражнение также может позволить солдатам почувствовать реальную обстановку поля боя, особенно это эффективно для обучения новобранцев.

В конце концов, такого рода тренировки военнослужащих никак не вступают в противоречие с тем, чтобы одновременно создать эффектный кадр для зрителя.
Использованы фотографии:
Минобороны Китая
11 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 15:10 Новый
    +1
    О дискуссии по вопросу учебно-боевых стрельб на открытой местности: для тренировок или для эффектных кадров
    Если по чесноку.То глядя на кадры с реальных боевых действий .Кадры стрельб на открытой местности только для эффектных кадров .И никак иначе.
    1. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 15:15 Новый
      -2
      Если по чесноку.То глядя на кадры с реальных боевых действий .Кадры стрельб на открытой местности только для эффектных кадров .И никак иначе.

      Ну если "небо" придавить к земле, то можно пободаться...
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 15:20 Новый
        0
        Цитата: Собеседник
        Если по чесноку.То глядя на кадры с реальных боевых действий .Кадры стрельб на открытой местности только для эффектных кадров .И никак иначе.

        Ну если "небо" придавить к земле, то можно пободаться...

        Вот именно, если "небо" придавить к земле. yes А пока "небо" не придавлено. no Только эффектные кадры .
    2. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 15:33 Новый
      0
      Карабах. Причем я не про беспилотники, а про арту по открыто стоящей технике - азербайджанцы иной раз вообще встанут, раскорячатся, а уж что такое контрбатарейная борьба - слыхом не слыхивали, причем, похоже, вместе с турками и боевиками из Сирии
    3. Nehist
      Nehist Сегодня, 15:50 Новый
      0
      Ну не только, ещё для отработки хоть кокогото умения. Вы же не пошлете впервые севших на танк отрабатывать ночные стрельбы в условиях плохой видемости!? А так хоть целиться научаться
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:14 Новый
    -1
    ...получается, что и китайская армия предпочитает не отрабатывать тактику скрытного выдвижения и вступлений в бой сходу, а создавать картинку для телевизионщиков..

    А нам Китай что, образец для подражания? Или НОАК - авторитет непререкаемый? У них тактика и стратегия военные на куда более низком уровне, чем в России сейчас.
    Один ляп с танковой колонной,года полтора назад, у которой "внезапно" горючее в горах закончилось, и которое потом на вертолете "подкинули"...
    1. Nehist
      Nehist Сегодня, 15:53 Новый
      0
      А ляп 8.08.08 ВС России Вам ни о чем не говарит? Так уж лучше ляпы на учениях а не в реальных БД!
  3. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 15:19 Новый
    -1
    Стрельбы на открытой местности: для тренировок или для эффектных кадров

    Для эффективных кадров по ТВ - в мирное время.
    Для эффективных кадров с камер ударных дронов любой страны достигшей уровня технического развития Азербайджана - в военное время.
  4. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 15:27 Новый
    +3
    А как замаскировать технику сейчас, шалаш сделать, или рыбацким домиком прикинутся?.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 15:36 Новый
      -1
      Деньги видать считают. Сколько мол нужно для инженерной техники, чтобы были готовы капониры, горючка, время, трудо-затраты... Рыночная экономика выгоняет солдат на открытую местность ....
    2. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 16:02 Новый
      0
      А как замаскировать технику сейчас, шалаш сделать, или рыбацким домиком прикинутся?.

      Поставить 100 ловушек рядом. Так же под сеткой.
      Позиции менять периодически. Не получается воевать с позиций по небо открыто...