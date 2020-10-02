О дискуссии по вопросу учебно-боевых стрельб на открытой местности: для тренировок или для эффектных кадров

Кадр с военных учений НОАК
«Военное обозрение» некоторое время назад публиковало материалы о прохождении стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», в ходе которых участвовали около 80 тысяч человек. Один из материалов был посвящён тому, как плотным огнём РСЗО «Торнадо-Г» на волгоградском «полигоне Прудбой» уничтожались бронемашины (бронеобъекты) условного противника.
Тогда разгорелась дискуссия, в которой были высказаны претензии относительно целесообразности такого рода стрельб – «на открытой местности, без какой-либо скрытности военной техники». Появились и заявления о том, что это, скорее, не этап реальных военных учений по отработке уничтожения бронетехники противника на полигоне, а «постановочный вариант для эффектного телерепортажа». У такой версии традиционно обнаружились как свои сторонники, так и противники.
Сегодня китайские средства массовой информации публикуют кадры с военных учений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – в районе горного массива Тянь-Шань. На кадрах видно, как китайская бронетехника, включая танки, и ствольная артиллерия, находясь на абсолютно открытых участках местности, выполняют боевые стрельбы по позициям условного противника.
При этом сообщается, что китайские военные в течение нескольких часов обустраивали позиции для осуществления стрельб во время проведения учений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Если следовать приведённой выше "дискуссионной" логике, то получается, что и китайская армия предпочитает не отрабатывать тактику скрытного выдвижения и вступлений в бой сходу, а создавать картинку для телевизионщиков.
Как комментируют учения НОАК китайские СМИ.
В издании Sina отмечается, что стрельбы на открытой местности позволяют развивать базовые навыки поражения различного рода целей. Из материала:
Это военное упражнение также может позволить солдатам почувствовать реальную обстановку поля боя, особенно это эффективно для обучения новобранцев.
В конце концов, такого рода тренировки военнослужащих никак не вступают в противоречие с тем, чтобы одновременно создать эффектный кадр для зрителя.