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IISS: Россия на пике военного могущества

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IISS: Россия на пике военного могущества

В последний день сентября Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал доклад «Russia’s Military Modernisation: An Assessment». Его темой является развитие российских вооруженных сил в течение последнего десятилетия, связанное с «новым обликом» и госпрограммами вооружений. Главный вывод исследования прост: российские планы в основном выполнены, благодаря чему армия стала сильнее и эффективнее.


Общие аспекты


IISS напоминает, что к концу существования СССР его вооруженные силы столкнулись с серьезными трудностями, а в дальнейшем начался период постоянных сокращений и потерь. Затем имели место безуспешные попытки реформировать армию. Ситуация начала меняться только в середине двухтысячных, когда был сформирован «новый облик» вооруженных сил – эту программу модернизации запустили в 2008 г., и именно с нею связаны современные достижения.

Авторы доклада считают, что по результатам реформирования российские власти получили хорошо оснащенные и подготовленные обычные вооруженные силы, построенные на профессиональном личном составе. При этом главным гарантом национальной безопасности по-прежнему остаются стратегические ядерные силы. Осуществляется обновление матчасти всех родов войск, в первую очередь за счет разработки и производства современных образцов.


Отмечается, что Россия нередко корректирует свои планы. Такие изменения могут быть направлены на оптимизацию хода реформ. Кроме того, модернизация армии прямо связана с состоянием экономики, и этот фактор тоже имеет большое влияние на составление и доработку планов.

В целом вооруженные силы России за последние 10 лет, в 2010-20 гг., значительно улучшили свое состояние и нарастили боеспособность. В IISS не вполне уверены в возможности сохранения таких тенденций в будущем, однако отмечают, что этот потенциал нельзя игнорировать – особенно с учетом «агрессивной внешней политики Москвы».

Стратегическое ядерное развитие


В докладе внимательно рассмотрен вопрос развития российских СЯС, такое изучение начинается с экскурса в историю и напоминания о процессах девяностых годов. Тогда было ясно, что Россия остается ядерной державой – несмотря на ограниченные возможности по поддержанию такого потенциала. Кроме того, сокращение трат на содержание обычных вооруженных сил повышало ответственность, возлагаемую на СЯС.


В последние десятилетия отмечается количественный и качественный рост СЯС, осуществляемый с соблюдением условий международных договоров. Основой ядерных сил остаются наземные комплексы, причем соотношение стационарных и подвижных систем изменяется в пользу последних. Развитие морской компоненты СЯС в недавнем прошлом затормозилось из-за проблем с ракетой «Булава». Воздушную составляющую сил называют самой слабой – по причине наличия турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95МС.

Особо отмечается, что «традиционные» ядерные вооружения планируется дополнить принципиально новыми. Разрабатываются и готовятся к постановке на дежурство гиперзвуковой комплекс, крылатая ракета с ядерным двигателем и необитаемый подводный аппарат стратегического назначения.

Сухопутные процессы


IISS напоминает, что «новый облик» 2008 г. предусматривал переход сухопутных войск к бригадной структуре. Всего через несколько лет армия вернулась к ранее расформированным дивизиям. Эти изменения проводились с целью оптимизации структуры войск для решения конкретных задач. Опыт конфликтов последнего времени показал, что бригады не вполне соответствуют актуальным вызовам.

Отмечаются изменения в оснащении сухопутных войск, однако реальные результаты, полученные к настоящему времени, более скромны, чем ожидалось в середине десятых годов. В части поступают как новые образцы, так и модернизированная техника. Модернизацию проходят танковые части, самоходная артиллерия и т.д. Особо отмечается замена ОТРК «Точка-У» современными изделиями «Искандер».


Разработаны и внедрены новые системы управления войсками на разных уровнях, в которые интегрируются те или иные комплексы. Средства управления и новые образцы вооружений уже проверены в реальной эксплуатации.

Улучшение флота


Согласно старым прогнозам разведок США, к середине девяностых ВМФ СССР мог бы иметь до 60-70 стратегических подводных ракетоносцев, сопоставимое число надводных кораблей основных классов и не менее пяти авианосцев. Однако страна распалась, из-за чего строительство флота приостановилось.

В 2020 г. ВМФ России имеет только один авианосец, находящийся на ремонте и 11 РПКСН. Также ведется строительство менее крупных кораблей, основная часть которых предназначена для работы в прибрежной и ближней морской зонах. Боевые возможности флота наращиваются за счет внедрения новых вооружений, таких как ракетный комплекс «Калибр».

Российский ВМФ сохраняет определенный потенциал для океанской зоны, но большее внимание уделяется защите морских границ, а также развитию подводных сил и обеспечению их безопасного развертывания. При этом флот является одним из лидеров по объему финансирования в рамках госпрограмм вооружений.


Модернизация в воздухе


IISS пишет, что по своей численности современные российские ВКС заметно уступают советским ВВС. Несмотря на серьезные сокращения, им удалось пережить наиболее трудные периоды без фатальных последствий и затем перейти к модернизации. Последняя сейчас осуществляется как за счет внедрения новых образцов, так и при помощи обновления имеющихся.

Перспективный истребитель 5 поколения Су-57 еще не поступил в войска, из-за чего самым новым и совершенным строевым самолетом остается Су-35С – очередная машина семейства Су-27. В сфере дальней авиации принято решение о возобновлении строительства бомбардировщиков Ту-160. Параллельно разрабатывается совершенно новый самолет ПАК ДА. Удастся ли найти производственные мощности и деньги для одновременного производства двух сложнейших самолетов – неясно.

Цена обороны


В докладе рассматриваются особенности финансирования армии в последние десятилетия. Так, в девяностых годах общие проблемы экономики негативно повлияли на оборонный бюджет. При этом вооруженные силы нередко не получали даже предназначавшиеся им деньги. Расходы на оборону упали в начале девяностых, а после кризиса 1998 г. ситуация дополнительно ухудшилась. Изменения начались только в двухтысячных, а в десятых оборонные бюджеты вышли на приемлемый уровень.


Экономические процессы последних лет позволили провести реформирование и большую часть модернизации армии. Нынешние проблемы и затруднения позволяют предполагать, что в будущем расходы на армию сократятся. При этом их будут поддерживать на достаточном уровне, в т.ч. в связи с необходимостью сохранения оборонной промышленностью. Она остается важнейшей отраслью, обеспечивающей обороноспособность и создающей рабочие места.

IISS указывает на специфику финансирования оборонных проектов. В отличие от стран НАТО, в России расходы такого рода разделяются между разными ведомствами. Так, непосредственно армию содержит министерство обороны, а строительство жилой инфраструктуры, модернизация промышленности и выплата пенсий осуществляются профильными ведомствами.

Новый облик


В целом новый доклад IISS показывает, как в последние десятилетия менялись и развивались российские вооруженные силы. Авторы доклада признают, что принятые меры по реформированию и модернизации в основном оправдали себя и дали желаемый результат. Обороноспособность страны заметно выросла – особенно на фоне уровня девяностых годов. При этом военный потенциал не только пассивно обеспечивает безопасность, но и активно используется для решения конкретных политических задач.

Предполагается, что сейчас российские вооруженные силы достигли пика своего могущества. Одновременно с этим получен и максимум возможной модернизации. Вряд ли Россия сможет и захочет поддерживать темпы обновления армии на прежнем уровне в связи с экономическими ограничениями и по причине завершения наиболее сложных процессов модернизации. Правильность таких прогнозов подтвердит только время.
Автор:
Использованы фотографии:
IISS, Минобороны РФ
26 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 05:35 Новый
    +12
    российские вооруженные силы достигли пика своего могущества.
    Это хорошо,никто не спорит...Вот еще социалку на пик могущества поднять бы...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:42 Новый
      +8
      Цитата: Рагнар лодброк
      Это хорошо,никто не спорит...

      Но есть и такие, кто подвергает испытанию и сомнению...
      IISS напоминает, что к концу существования СССР его вооруженные силы столкнулись с серьезными трудностями, а в дальнейшем начался период постоянных сокращений и потерь.

      Российские ВС столкнулись с предательством со стороны тогдашнего руководства страны, которое в политических интересах пренебрегло всеми возможными требованиями к сохранению боеготовности и боевого могущества. Эти скоропалительные выводы войск, это непонятное применение ВС без учёта особенностей боевых действий и тактики общевойскового боя, когда армии ставили задачи и «командовали» ею все, кому ни лень...
      Я не уверен, что сегодня командование ВС полностью представляет перечень задач, стоящих перед армией.
      Единственно, что могу сказать утвердительно: Россия должна иметь такие ВС, чтобы слово Главнокомандующего или МО в любом споре или конфликте было решающим, без всяких согласований с «партнёрами» и теми, кто в 1945 своим присутствием удивил Кейтеля.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:49 Новый
        +5
        . Осуществляется обновление матчасти всех родов войск, в первую очередь за счет разработки и производства современных образцов

        Этот анекдот могу продолжить. Тысячи Армат и Су-57 надёжно охраняют покой ройссиских граждан от безнадежно отставшего Запада, устаревшие образцы которого в подмётки не годятся российским!

        Сколько действительно российских новинок, а не модернизаций советских образцов, стоят на вооружении в армии? В общем объёме - почти ничего. Даже те, что довели до уровня готовых образцов, выпущены в смехотворных количествах. Ровно для того, чтобы на парадах красоваться, а не составлять основу вооруженных сил армии.
        А ведь прошло не малых 30 лет.
        1. codetalker
          codetalker Сегодня, 10:07 Новый
          -1
          Сколько действительно российских новинок, а не модернизаций советских образцов, стоят на вооружении в армии?

          Какая разница?
          Какая-то детская постановка вопроса.
          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 10:14 Новый
            0
            Цитата: codetalker
            Какая разница?
            Какая-то детская постановка вопроса.

            Разница все-таки есть. Если Советская Армия была самой передовой и современной в мире, то не хотелось бы, чтобы российская была в числе догоняющих. Хотя скромный военный бюджет (относительно США, Китая и ЕС) неумолимо ведет к этому.
        2. Собеседник
          Собеседник Сегодня, 10:12 Новый
          0
          Сколько действительно российских новинок, а не модернизаций советских образцов, стоят на вооружении в армии? В общем объёме - почти ничего


          А сколько их стоит?
          Данные из открытых источников удивительно отличаются от реале... (они несколько занижены занижены).
          И очень часто цифры берутся из болтовни приближенного лица. А новость множится аналитиками в своих блогах от этих же журналистов.
          Знаю по своей части в свое время...
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 09:51 Новый
      0
      Цитата: Рагнар лодброк
      российские вооруженные силы достигли пика своего могущества.
      Это хорошо,никто не спорит...

      А я бы поспорил. Флот то у нас на ладан дышит. И я сейчас не о РПКСН говорю,а обо всем остальном. А ВС без флота,это ВС хромые на одну ногу.
      И можно кричать -да нет,у наших ВС все прям хорошо,но от правды то не уйдешь. Флоту то уделяется преступно мало внимания.
      Так что до пика,нам еще ох как далеко.
    3. МутноВидящийОРАКУЛ
      МутноВидящийОРАКУЛ Сегодня, 10:31 Новый
      -1
      Цитата: Рагнар лодброк
      российские вооруженные силы достигли пика своего могущества.
      Это хорошо,никто не спорит...Вот еще социалку на пик могущества поднять бы...



      Какая может быть социалка в окружении врагов...
      Тут в пору готовится к войне, для сохранения МИРА...
  4. Улиточник N9
    Улиточник N9 Сегодня, 05:37 Новый
    +12
    Статья из серии: для "убаюкивания". Не хватает только диферамбов о главном "сокровище" России- "непобедимом" "многоходовочнике..... "Россия-Вперед!" wink
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 07:24 Новый
      0
      Цитата: Улиточник N9
      Статья из серии: для "убаюкивания".

      Можно было бы с вами согласиться, если бы доклад вышел на русском языке. Но он вышел на английском. Значит, главная его целевая аудитория - англоязычная. Отсюда вывод: главной целью доклада является представление России как сильного противника, требующего того же от соперника. Это обоснование требования дополнительного финансирования оборонных программ стран участниц НАТО. В первую очередь.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:01 Новый
        +1
        Цитата: Hagen
        Можно было бы с вами согласиться, если бы доклад вышел на русском языке.

        А что Запад убаюкивать нас уже не может или например стращать себя российской военной мощью? Никогда подобного не было? Помнится Запад на весь мир химического оружия Ирака боялся, которого потом так и не оказалось!
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 08:28 Новый
          -2
          Цитата: Stas157
          А что Запад убаюкивать нас уже не может.....?

          Запад нас убаюкивать и не пытается. Не тешьте себя иллюзиями. Одна статья не перевесит всего того, что консолидированный Запад реально делает на наших границах. В чем вы видите это убаюкивание? В полетах В-52 над Украиной вблизи наших границ? Или в учениях, проводимых по специфичным сценариям "отражения российской агрессии в Прибалтике"?
          Цитата: Stas157
          или например стращать себя российской военной мощью

          Тоже весьма дискуссионное предположение. Запад не однороден. Есть элита, получающая всякие "плюшки" от заказа на ВПК, а есть голосующий простой электорат, не желающий снижения уровня социальных программ и не стремящийся платить за избыточную вооруженность. Для сглаживания конфликта между этими частями и создаются всевозможные "околоправдивые" исследования и "политические" события с сомнительными (на наш взгляд) поводами. Как практика показывает, западные СМИ усиленно работают на ВПК и добиваются успехов в создании определенного общественного мнения внутри своих стран. Эта статья - один из элементов этой работы. Я так думаю winked
        2. Комментарий был удален.
  5. ASAD
    ASAD Сегодня, 05:38 Новый
    +6
    Конечно необходимо усовершенствовать армию и флот, вчерашнее видео о обстреле Степанокерта кассетными боеприпасами оставило неизгладимое впечатления! Что-то неохотно жить с неразорвавшихся боеприпасом на балконе!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:02 Новый
    +1
    Воздушную составляющую сил называют самой слабой – по причине наличия турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95МС.
    Ну ребята откройте глаза и посмотрите на свои В-52 стоящие на вооружении с 1955 г. У России разве нет Ту-160 или это в зачет не идет. В своем докладе с одной стороны говорят, что Российская армия
    стала сильнее и эффективнее
    , значит необходимо укреплять свою (деньги, деньги давай), а с другой стороны сами себя успокаивают - у них (России) и в стратегической авиации старье да и если глубже копнуть то мы (Сша) сильнее и страшнее. То, что все же признают, что сегодняшняя российская армия это не армия 90-х дает основание думать, что на прямой конфликт не пойдут, хотя локальных исключать нельзя.
    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 07:11 Новый
      +4
      Цитата: rotmistr60
      У России разве нет Ту-160 или это в зачет не идет.

      То количество Ту-160, что есть в ДА, в зачет не идет.
      Они мыслят другими категориями, и полтора десятка
      Ту-160 их не пугает.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 07:19 Новый
        -8
        Гы-гы... Полтора десятка Ту-160 - это 180 уничтоженых американских городов. Ибо ПВО-то нет. К слову, у них ракеты с ЯО способны таскать ТОЛЬКО Б-52 52 года выпуска, к которым тупо нет моторов. Категории у них - взять да распилить, а полтора десятка Ту - это офигеть какая сила.
        1. Bez 310
          Bez 310 Сегодня, 07:28 Новый
          +1
          И ваше мнение имеет право на существование.
  7. Михаил м
    Михаил м Сегодня, 06:04 Новый
    +4
    Достижение пика предполагает последующий спад, что в современных реалиях вполне вероятно.
  8. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 06:09 Новый
    -11
    Нормально. Точечное КАЧЕСТВЕННОЕ усиление. Что можем, то и делаем, ассиметрично сводя на нет все потуги США доминировать. Одни Кинжалы с Посейдонами сразу отправили на свалку и ПРО с размещением в Европе и смысл доминирования на море - Посейдон хоть из порта можно запустить, а на километровой глубине бить его тупо нечем
  9. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 06:25 Новый
    -1
    Вряд ли Россия сможет и захочет поддерживать темпы обновления армии на прежнем уровне в связи с экономическими ограничениями и по причине завершения наиболее сложных процессов модернизации.
    И сможет и захочет! После всех "реформ и ускорений", еще долго будет приходить икота, когда для "импортозамещения" детали или узла, требуется модернизация целой отрасли.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:45 Новый
      +3
      Цитата: Владимир61
      И сможет и захочет!

      yes good
      Если этого не хотят заплывшие жиром, то это не значит, что российский народ захочет кормить чужую армию.
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  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:32 Новый
    -8
    Цитата: Улиточник N9
    Статья из серии: для "убаюкивания". Не хватает только диферамбов о главном "сокровище" России- "непобедимом" "многоходовочнике..... "Россия-Вперед!" wink

    Ну вы же добавите, даже если не по теме, правда?))) Удивительно, что про пенсионный возраст не вспомнили.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:52 Новый
      +3
      Цитата: Tagan
      Ну вы же добавите, даже если не по теме, правда?

      А вы отрицаете взаимосвязь таких событий в стране? Или вам неведомо выражение:
      «Политика – концентрированное выражение экономики»?
      Или вы считаете, что только благодаря «ентому» и вопреки «ентим» наши ВС получили такие «сокрушительные» темпы восстановления и развития?
      Вы перестаньте восхвалять и мы не будем тыкать вас в ...«рывки, инновации, цифровизацию и прорывы»...
  11. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 06:36 Новый
    +6
    ...к концу существования СССР его вооруженные силы столкнулись с серьезными трудностями, а в дальнейшем начался период постоянных сокращений и потерь. Затем имели место безуспешные попытки реформировать армию. Ситуация начала меняться только в середине двухтысячных...

    А это точно
    Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал доклад...?
    больше походит на Российскую агитку с телеканала Звезда...
  12. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 06:55 Новый
    -9
    Министерство правды вышло на боевое дежурство и изумилось - какжитаг? А у нас в методичках иное написано! Это - аналитика, чтобы знать, чтто реально происходит. А у вас в методичках - пропаганда от министерства правды. В них правду не писали никогда
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:24 Новый
    -1
    Цитата: ROSS 42
    Цитата: Tagan
    Ну вы же добавите, даже если не по теме, правда?

    А вы отрицаете взаимосвязь таких событий в стране? Или вам неведомо выражение:
    «Политика – концентрированное выражение экономики»?
    Или вы считаете, что только благодаря «ентому» и вопреки «ентим» наши ВС получили такие «сокрушительные» темпы восстановления и развития?
    Вы перестаньте восхвалять и мы не будем тыкать вас в ...«рывки, инновации, цифровизацию и прорывы»...

    Как интересно... И где же же я тут кого-то восхвалил? Эка вы развили. Вы точно мне отвечаете?)))
    Вот я как раз о том, что цель вашей братии набросить на вентилятор безотносительно от темы.
    На счёт "вы перестаньте". Я уж как нибудь и без вас разберусь. Тыкать кого-то в... вы будете у себя дома, чтобы снизить шансы самому окунуться ;)