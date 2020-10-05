IISS: Россия на пике военного могущества

В последний день сентября Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал доклад «Russia’s Military Modernisation: An Assessment». Его темой является развитие российских вооруженных сил в течение последнего десятилетия, связанное с «новым обликом» и госпрограммами вооружений. Главный вывод исследования прост: российские планы в основном выполнены, благодаря чему армия стала сильнее и эффективнее.
Общие аспекты
IISS напоминает, что к концу существования СССР его вооруженные силы столкнулись с серьезными трудностями, а в дальнейшем начался период постоянных сокращений и потерь. Затем имели место безуспешные попытки реформировать армию. Ситуация начала меняться только в середине двухтысячных, когда был сформирован «новый облик» вооруженных сил – эту программу модернизации запустили в 2008 г., и именно с нею связаны современные достижения.
Авторы доклада считают, что по результатам реформирования российские власти получили хорошо оснащенные и подготовленные обычные вооруженные силы, построенные на профессиональном личном составе. При этом главным гарантом национальной безопасности по-прежнему остаются стратегические ядерные силы. Осуществляется обновление матчасти всех родов войск, в первую очередь за счет разработки и производства современных образцов.
Отмечается, что Россия нередко корректирует свои планы. Такие изменения могут быть направлены на оптимизацию хода реформ. Кроме того, модернизация армии прямо связана с состоянием экономики, и этот фактор тоже имеет большое влияние на составление и доработку планов.
В целом вооруженные силы России за последние 10 лет, в 2010-20 гг., значительно улучшили свое состояние и нарастили боеспособность. В IISS не вполне уверены в возможности сохранения таких тенденций в будущем, однако отмечают, что этот потенциал нельзя игнорировать – особенно с учетом «агрессивной внешней политики Москвы».
Стратегическое ядерное развитие
В докладе внимательно рассмотрен вопрос развития российских СЯС, такое изучение начинается с экскурса в историю и напоминания о процессах девяностых годов. Тогда было ясно, что Россия остается ядерной державой – несмотря на ограниченные возможности по поддержанию такого потенциала. Кроме того, сокращение трат на содержание обычных вооруженных сил повышало ответственность, возлагаемую на СЯС.
В последние десятилетия отмечается количественный и качественный рост СЯС, осуществляемый с соблюдением условий международных договоров. Основой ядерных сил остаются наземные комплексы, причем соотношение стационарных и подвижных систем изменяется в пользу последних. Развитие морской компоненты СЯС в недавнем прошлом затормозилось из-за проблем с ракетой «Булава». Воздушную составляющую сил называют самой слабой – по причине наличия турбовинтовых бомбардировщиков Ту-95МС.
Особо отмечается, что «традиционные» ядерные вооружения планируется дополнить принципиально новыми. Разрабатываются и готовятся к постановке на дежурство гиперзвуковой комплекс, крылатая ракета с ядерным двигателем и необитаемый подводный аппарат стратегического назначения.
Сухопутные процессы
IISS напоминает, что «новый облик» 2008 г. предусматривал переход сухопутных войск к бригадной структуре. Всего через несколько лет армия вернулась к ранее расформированным дивизиям. Эти изменения проводились с целью оптимизации структуры войск для решения конкретных задач. Опыт конфликтов последнего времени показал, что бригады не вполне соответствуют актуальным вызовам.
Отмечаются изменения в оснащении сухопутных войск, однако реальные результаты, полученные к настоящему времени, более скромны, чем ожидалось в середине десятых годов. В части поступают как новые образцы, так и модернизированная техника. Модернизацию проходят танковые части, самоходная артиллерия и т.д. Особо отмечается замена ОТРК «Точка-У» современными изделиями «Искандер».
Разработаны и внедрены новые системы управления войсками на разных уровнях, в которые интегрируются те или иные комплексы. Средства управления и новые образцы вооружений уже проверены в реальной эксплуатации.
Улучшение флота
Согласно старым прогнозам разведок США, к середине девяностых ВМФ СССР мог бы иметь до 60-70 стратегических подводных ракетоносцев, сопоставимое число надводных кораблей основных классов и не менее пяти авианосцев. Однако страна распалась, из-за чего строительство флота приостановилось.
В 2020 г. ВМФ России имеет только один авианосец, находящийся на ремонте и 11 РПКСН. Также ведется строительство менее крупных кораблей, основная часть которых предназначена для работы в прибрежной и ближней морской зонах. Боевые возможности флота наращиваются за счет внедрения новых вооружений, таких как ракетный комплекс «Калибр».
Российский ВМФ сохраняет определенный потенциал для океанской зоны, но большее внимание уделяется защите морских границ, а также развитию подводных сил и обеспечению их безопасного развертывания. При этом флот является одним из лидеров по объему финансирования в рамках госпрограмм вооружений.
Модернизация в воздухе
IISS пишет, что по своей численности современные российские ВКС заметно уступают советским ВВС. Несмотря на серьезные сокращения, им удалось пережить наиболее трудные периоды без фатальных последствий и затем перейти к модернизации. Последняя сейчас осуществляется как за счет внедрения новых образцов, так и при помощи обновления имеющихся.
Перспективный истребитель 5 поколения Су-57 еще не поступил в войска, из-за чего самым новым и совершенным строевым самолетом остается Су-35С – очередная машина семейства Су-27. В сфере дальней авиации принято решение о возобновлении строительства бомбардировщиков Ту-160. Параллельно разрабатывается совершенно новый самолет ПАК ДА. Удастся ли найти производственные мощности и деньги для одновременного производства двух сложнейших самолетов – неясно.
Цена обороны
В докладе рассматриваются особенности финансирования армии в последние десятилетия. Так, в девяностых годах общие проблемы экономики негативно повлияли на оборонный бюджет. При этом вооруженные силы нередко не получали даже предназначавшиеся им деньги. Расходы на оборону упали в начале девяностых, а после кризиса 1998 г. ситуация дополнительно ухудшилась. Изменения начались только в двухтысячных, а в десятых оборонные бюджеты вышли на приемлемый уровень.
Экономические процессы последних лет позволили провести реформирование и большую часть модернизации армии. Нынешние проблемы и затруднения позволяют предполагать, что в будущем расходы на армию сократятся. При этом их будут поддерживать на достаточном уровне, в т.ч. в связи с необходимостью сохранения оборонной промышленностью. Она остается важнейшей отраслью, обеспечивающей обороноспособность и создающей рабочие места.
IISS указывает на специфику финансирования оборонных проектов. В отличие от стран НАТО, в России расходы такого рода разделяются между разными ведомствами. Так, непосредственно армию содержит министерство обороны, а строительство жилой инфраструктуры, модернизация промышленности и выплата пенсий осуществляются профильными ведомствами.
Новый облик
В целом новый доклад IISS показывает, как в последние десятилетия менялись и развивались российские вооруженные силы. Авторы доклада признают, что принятые меры по реформированию и модернизации в основном оправдали себя и дали желаемый результат. Обороноспособность страны заметно выросла – особенно на фоне уровня девяностых годов. При этом военный потенциал не только пассивно обеспечивает безопасность, но и активно используется для решения конкретных политических задач.
Предполагается, что сейчас российские вооруженные силы достигли пика своего могущества. Одновременно с этим получен и максимум возможной модернизации. Вряд ли Россия сможет и захочет поддерживать темпы обновления армии на прежнем уровне в связи с экономическими ограничениями и по причине завершения наиболее сложных процессов модернизации. Правильность таких прогнозов подтвердит только время.