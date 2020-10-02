Сообщается об уничтожении моста через реку, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом

Будет соразмерный ответ, вся ответственность за который понесет семья Алиева.

Мост через реку Акар, соединяющий Армению с Арцахом (Нагорным Карабахом) был уничтожен бомбовым ударом азербайджанской армии. Предполагается, что был применен высокоточный управляемый бомбовый снаряд.Об этом сообщает Оперативный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.Помимо этого, серия ударов была нанесена по столице Арцаха Степанакерту. Среди гражданского населения города есть раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, пострадала спасательная служба.Такое сообщение поступило от Ваграма Погосяна, пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, который пригрозил Баку «соразмерным ответом».- сказано в сообщении в Facebook.В министерстве обороны Армении тем временем утверждают, что военным республики удалось уничтожить беспилотный аппарат и самолет противника. Перед этим было подбито еще около десятка азербайджанских беспилотников, в том числе, как заявляют армянские военные, даже неподалеку от Еревана. Азербайджанская сторона призывает этим сообщениям не верить.Сейчас в Нагорном Карабахе и Армении действует военное положение. Обстановка на всей линии соприкосновения крайне напряженная.В небольшой азербайджанской деревне на границе с Арцахом падали снаряды. В результате разрушено несколько жилых домов.МИД Армении заявил, что Ереван готов начать переговоры с Баку о прекращении военных действий в соответствии с принципами минской группы ОБСЕ. Азербайджан отвечает, что никакие переговоры невозможны, пока армяне не покинут Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.