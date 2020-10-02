Военное обозрение
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Сообщается об уничтожении моста через реку, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом

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Сообщается об уничтожении моста через реку, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом

Мост через реку Акар, соединяющий Армению с Арцахом (Нагорным Карабахом) был уничтожен бомбовым ударом азербайджанской армии. Предполагается, что был применен высокоточный управляемый бомбовый снаряд.


Об этом сообщает Оперативный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Помимо этого, серия ударов была нанесена по столице Арцаха Степанакерту. Среди гражданского населения города есть раненые. Повреждена гражданская инфраструктура, пострадала спасательная служба.

Такое сообщение поступило от Ваграма Погосяна, пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, который пригрозил Баку «соразмерным ответом».

Будет соразмерный ответ, вся ответственность за который понесет семья Алиева.

- сказано в сообщении в Facebook.

В министерстве обороны Армении тем временем утверждают, что военным республики удалось уничтожить беспилотный аппарат и самолет противника. Перед этим было подбито еще около десятка азербайджанских беспилотников, в том числе, как заявляют армянские военные, даже неподалеку от Еревана. Азербайджанская сторона призывает этим сообщениям не верить.

Сейчас в Нагорном Карабахе и Армении действует военное положение. Обстановка на всей линии соприкосновения крайне напряженная.

В небольшой азербайджанской деревне на границе с Арцахом падали снаряды. В результате разрушено несколько жилых домов.

МИД Армении заявил, что Ереван готов начать переговоры с Баку о прекращении военных действий в соответствии с принципами минской группы ОБСЕ. Азербайджан отвечает, что никакие переговоры невозможны, пока армяне не покинут Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны НКР
7 комментариев
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  1. мастер 52
    мастер 52 Сегодня, 19:40 Новый
    0
    это плохо что мост сломали
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 19:42 Новый
      +1
      Сообщается об уничтожении моста через реку, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом

      Видимо имеется в виду это событие .Вот только река Акар(в тексте) и Хакари (в видео) what

      1. horus88
        horus88 Сегодня, 19:47 Новый
        +1
        Повезло водиле, минутой бы позже прилетело и конец
  2. Комментарий был удален.
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 19:48 Новый
    0
    Лору израильскую применили вроде...
    1. НасРать
      НасРать Сегодня, 19:51 Новый
      0
      А может полонез...
  4. Комментарий был удален.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:50 Новый
    0
    перекрыли шас будут давить по полной и на потери туркам будет на ! им главное там укрепится а дальше как пойдет
  6. WeAreNumerOne
    WeAreNumerOne Сегодня, 19:51 Новый
    0

    Мост свалили фашисты, биндеры!