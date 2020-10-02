Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления Азербайджана в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления азербайджанской армии с целью полного освобождения территории Карабаха. Об этом сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".
Турецкий лидер заявил, что Азербайджан за несколько дней "освободил от армянской оккупации" большую территорию в Нагорном Карабахе. При этом он подчеркнул, что Анкара была и будет на стороне Баку.
Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе
- приводит агентство слова Эрдогана.
В то же время глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции, но в случае, если такой запрос поступит, Анкара ответит на него положительно.
Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними. У Азербайджана есть потенциал, чтобы самостоятельно бороться за свои земли. (...) Баку пока не обращался за военной помощью, но если такой запрос будет, то кто бы что ни говорил, Турция на него ответит положительно
- заявил Чавушоглу.
Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что всем кто поддерживает Армению, необходимо призвать ее к прекращению оккупации азербайджанских земель.