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Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления Азербайджана в Карабахе

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Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления Азербайджана в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления азербайджанской армии с целью полного освобождения территории Карабаха. Об этом сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".


Турецкий лидер заявил, что Азербайджан за несколько дней "освободил от армянской оккупации" большую территорию в Нагорном Карабахе. При этом он подчеркнул, что Анкара была и будет на стороне Баку.

Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе

- приводит агентство слова Эрдогана.

В то же время глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции, но в случае, если такой запрос поступит, Анкара ответит на него положительно.

Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними. У Азербайджана есть потенциал, чтобы самостоятельно бороться за свои земли. (...) Баку пока не обращался за военной помощью, но если такой запрос будет, то кто бы что ни говорил, Турция на него ответит положительно

- заявил Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что всем кто поддерживает Армению, необходимо призвать ее к прекращению оккупации азербайджанских земель.






113 комментариев
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 16:44 Новый
    -10
    У Пашиняна критические дни настали.Вперёд армяне с империей от Чёрного моря до Каспийского.Давайте мы все во внимании и ждём вас с победой. lol laughingЯ уж наслушался этой фигни армянской за гланды. yes
    1. Маз
      Маз Сегодня, 17:28 Новый
      +14
      Шо, израильтяне прислали султану новую партию беспилотников, а без них никакого наступления у айзеров ведь не получится! Пятый борт прилетел с авиабазы УВДа в израильском Эйлате в Баку? 230 тонн высокоточной летающей и миролюбивой еврейской мацы привёз? А шестой полетел за новой партией?
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 17:32 Новый
        -8
        Цитата: Маз
        Шо, израильтяне прислали новую партию беспилотников, а без них никакого наступления у айзеров ведь не получится! Пятый борт прилетел с авиабазы УВДа в израильском Эйлате в Баку? 230 тонн высокоточной летающей и миролюбивой еврейской мацы привёз? А шестой полетел за новой партией?

        А при чём туту евреи то? Турки сами с усами. БПЛА производят только в путь.
        Ида. Евреи и Армяне, братья, вера разная, а так одна языковая семья..
        Семиты так то и те и другие...
        И ведут себя одинаково. hi
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 17:41 Новый
          -4
          Оооо
          laughing
          Армянские ответы идут. Сказать нечего, просто "-".
        2. Aleksandre
          Aleksandre Сегодня, 17:47 Новый
          +3
          Цитата: Алексей Зоммер
          Ида. Евреи и Армяне, братья, вера разная, а так одна языковая семья..
          Семиты так то и те и другие...
          И ведут себя одинаково. hi

          Вам было мучительно и невыносимо сложно зайти на вики и посмотреть, к каким народностям и группам принадлежат те и другие ?
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 17:52 Новый
            -2
            Вы по вики равняетесь?
            1. Aleksandre
              Aleksandre Сегодня, 18:29 Новый
              0
              Цитата: Алексей Зоммер
              Вы по вики равняетесь?

              Как на краткий справочник по естественным наукам - вполне.
          2. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 18:00 Новый
            -2
            Кто пишет Википедию?)
            Армяне оказываются родственники Греков и Балтославян? laughing
        3. новичок
          новичок Сегодня, 17:50 Новый
          +4
          Ничего себе, поворот исторических фольклёров! laughing . Армяне с евреями полные антогонисты. fool .
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 17:52 Новый
            -6
            В чём же они антогонисты?
            1. новичок
              новичок Сегодня, 17:56 Новый
              +6
              Во всём, коллега. Начиная с отношения к Христу, заканчивая банальной бытовухой. Странно, что вы ещё настаиваете на своём.
              1. Алексей Зоммер
                Алексей Зоммер Сегодня, 18:01 Новый
                -1
                Игорь, я не настаиваю. Сейчас изучаю вопрос глубже.
                Напишу, если не прав.
                1. новичок
                  новичок Сегодня, 18:06 Новый
                  +3
                  Коллега, моё имя Гарик. Рад, что вы нашли занятия для ума. Вот только изучать придётся намного дольше и глубже, нежели сетевой формат.
                  1. Алексей Зоммер
                    Алексей Зоммер Сегодня, 18:08 Новый
                    0
                    Цитата: новичок
                    Коллега, моё имя Гарик.

                    Я вот постеснялся написать Гарик, думаю вдруг Армянин и просто субъективен.
                    Но учту. спасибо . hi
                    1. новичок
                      новичок Сегодня, 18:10 Новый
                      +3
                      Я и есть армянин. Причём здесь субъективность, наоборот, знамо дело изнутри.
                      1. Алексей Зоммер
                        Алексей Зоммер Сегодня, 18:12 Новый
                        -4
                        Цитата: новичок
                        Причём здесь субъективность, наоборот, знамо дело изнутри.

                        По сети гуляют статьи, что армяне много "начудили" с мирным турецким населением перед геноцидом.
                        В смысле резали, убивали мирных турок, не смотря на женщин детей, целыми селениями.
                        Можете прокомментировать, правда, нет?
                      2. новичок
                        новичок Сегодня, 18:18 Новый
                        +5
                        Коллега, вы или действительно начинающий познаватеть науки древностей, или хорошо осведомлённый провокатор. А как ещё оправдать убийство 1.5 млн. армян, как не обвинить их в чём либо. Что можно было "начудить" народу на правах обслуги, на своей же территории, занятой турками.
                        Вы меньше в сети сидите, если хотите действительно что то узнать.
                      3. Алексей Зоммер
                        Алексей Зоммер Сегодня, 18:26 Новый
                        -1
                        Ладно Гарик.
                        Хорошего Вам вечера. hi
                    2. Keyser Soze
                      Keyser Soze Сегодня, 18:44 Новый
                      +3
                      смысле резали, убивали мирных турок, не смотря на женщин детей, целыми селениями.


                      Коллега, вам бы курс истории, с глубоким обхватом, так с четвертого класса.
                      Досих пор всегда турки были замечены в геноцидах и резнях - болгар, арменцев, греков и о чудо - азербайджанцев тоже. Кто будет терпеть етих шиитских "отступников"...
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 17:57 Новый
      +4
      Армяне генетические эрбины. 40% населения носят габлогруппу R1b. Интересная генетическая картина так называемых азербайджанцев Ирана. Они на 40% носители гаплогруппы R. Но примерно поровну делятся на эрбинов и ариев. И никакие они не тюрки, а тюркоязычные. Примерно 20% видимо потомков армян-эрбинов, а 20% потомки тех же персов-ариев. Интересно бы было разобратся в мутациях для более точной картины, но однозначно и то, что азербайджанцы Азербайджана и так называемые азербайджанцы Ирана не один народ и даже не сильно родственники. А роднит их между собой ... эрбинская гаплогруппа, по сути армянская wassat
      1. новичок
        новичок Сегодня, 18:02 Новый
        +5
        Ну вот не надо про генетику и "ариев". Плохо кончаются такие разговоры. Намеренно не хочу входить в эти генетизмы. Ясно одно, азербайджанцев здорово обманули с родством турецким. Турки кочевники, нет у них родства со старыми народами.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 18:25 Новый
          +5
          Нынешние турки никакие не тюрки. Там вообще нет тюркских генетических корней. Они тюркоязычные. И не Османы, а рабы Османов из отюреченных греков, армян и арабов. Подавляющее большинство именно отюреченные греки.
          1. новичок
            новичок Сегодня, 18:32 Новый
            +4
            Я про тож. От того и не хочется влазит в этот бред "великого тюркского".
        2. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 19:35 Новый
          +2
          Азербайджанцев тупо "развели", как лохов. Они сейчас "пушечное мясо" у турок
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 18:04 Новый
        +1
        Цитата: хрыч
        населения носят габлогруппу R1b.

        Сейчас много слушаю Клима Жукова.
        Вообще занятный мужик. Историк.
        Он говорит, что все эти гаплогруппы, это вообще полная фигня,
        Аргументы понятные. В первую очередь поведение человека определяет его окружение.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 18:18 Новый
          +3
          А вы недоучку Жукова меньше слушайте. Он не генетик и не биолог. Не смог защитить кандидатскую по исторической науке. Поэтому авторитет липовый. О генетике должны спорить генетики, а не гуманитарии-недоучки. И этот человек с кликухой Сир Роже из группы расчленителя Сира Соколова. Эта банда псевдоисториков и на всю голову реконструкторов. Будьте бдительны с такой публикой. А истинные представители исторической науки про Жукова говорят: "Что он несет!!!??" wassat Так еще в генетику полез ...
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 18:21 Новый
            +1
            Я конечно не генетик. Но по истории всегда была 5.
            Читал учебники в сентябре, а потом весь год рассказывал.
            Я в целом понимаю, его. А Вы в чём конкретно с ним не согласны?
            п.с.
            Учился я в СССР.
            1. хрыч
              хрыч Сегодня, 18:34 Новый
              +2
              Долгая история, но он особенно несет пургу про вооружение. Сейчас по количеству и комбинации элементов в составе метала из которого сделан артефакт определяют время и место создания, например меча и пр. Этот человек вообще видимо не в курсе этого и лепит свое. Это долгая тема. На исторических сайтах эти споры присутствуют.
        2. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:50 Новый
          0
          Да у народов все как у людей, сначала с порывом, потом с надрывом, потом сколько надрывный капитал даст прожить...Гумелев всё же прав, не всегда, не везде...но вообщем прав.
          ЗЫ: Не обязательно гены.
      3. astepanov
        astepanov Сегодня, 18:17 Новый
        +1
        Цитата: хрыч
        Азербайджана и так называемые азербайджанцы Ирана не один народ и даже не сильно родственники. А роднит их между собой ... эрбинская гаплогруппа, по сути армянская

        Это всё откровенно отдает фашизмом и евгеникой. Национальность определяется не генетикой, а языком и культурой. Негр, родившийся и выросший в Якутии, больше якут, чем потомок якутских эмигрантов в США. Пушкин русский до мозга костей, пусть его предки и выходцы их Эфиопии. А ваши, Хрыч, рассуждения больше пригодны для собачьей выставки - там родословная важна.
        И - по делу: боюсь, что взятие Карабаха неизбежно кончится геноцидом и резней армян. Это самое страшное, что может произойти и что уже не раз происходило. Слишком крепко застряла взаимная ненависть в памяти - в совсем недавней, в том числе. Кровопролитие в Баку и Сумгаите, продолжившиеся в ответной бойне в НКО. Вот этого нужно избежать любой ценой и трагедии не дать случиться.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 18:45 Новый
          +1
          Причем тут Муссолини и фашизм, когда генетика и генеалогия определяет историю и пути народов. А вы вот армянам с азербайджанцами объясняйте, что все братья wassat Меня лечить не надо, слыхал я про это в Союзе, только русские в это и верили, остальные так и оставались националистами. И Пушкин из древнейшего русского рода. Его предок - соратник Александра Невского. Поэтический дар в отца - стихоплета и острослова. Волосы у него каштановые и глаза голубые, а черты лица тонкие (заостренный нос) с бледной кожей. А от бабушки по женской линии корни Ганнибалов и кудрявость передалась, да может вспыльчивый характер. Но почему-то у нас лепят ... вот и вы в BLM его записали.
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 19:01 Новый
          0
          Цитата: astepanov
          Вот этого нужно избежать любой ценой и трагедии не дать случиться.

          Коллега, снимаю шляпу. hi
      4. Scorpio05
        Scorpio05 Сегодня, 19:50 Новый
        0
        У меня предки из Ирана, хрыч. Хотя мы полтора века в Северном Азербайджане, может больше) Ничего общего с армянами-ассироидами у нас нет, не дай Бог!
    3. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:41 Новый
      0
      А при чём туту евреи то? Турки сами с усами. БПЛА производят только в путь.
      Ида. Евреи и Армяне, братья, вера разная, а так одна языковая семья..
      Семиты так то и те и другие...
      И ведут себя одинаково. hi
      Ты заболель?! Семиты индоевропейцам не родня, которые воюют против тюрок! Прямо какая то мини-3 мировая! belay
    4. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 19:32 Новый
      0
      Производить самим БПЛА и собирать из импортных комплектующих - это, как говорят в Одессе "большая разница")))
  2. anjey
    anjey Сегодня, 18:19 Новый
    +1
    Цитата: Маз
    230 тонн высокоточной летающей и миролюбивой еврейской мацы привёз?
    "Кому война а кому и Мать родна".В этом как парадокс, так и негласный закон всех войн...
  3. Scorpio05
    Scorpio05 Сегодня, 19:46 Новый
    0
    У кого, что. Кто бомбит тапочников на тачанках (малейшего признака ПВО) авиацией с чувством, толком и расстановкой, не торопясь. А кто в горы под обстрелом вертикально поднимается с некоторой помощью дронов.
  • nnm
    nnm Сегодня, 17:30 Новый
    +14
    А что произошло, собственно,в стратегическом плане? Да хотя бы в оперативном? Ключевые точки Азербайджаном не заняты, господствующие высоты не заняты, блицкриг выдохся, Армении дали отмобилизоваться (уж не знаю сколько возрастов), население НК не убежало, а, наоборот, ощетинились...
    А вот все остальное - и есть сказки, типа, вперёд, мои верные азербайджанцы, вот ещё немного и победа будет за нами.
    А по факту - кровь, смерти, раненые, горе, разрушения с обеих сторон....
    И все за амбиции и мечты султана.
    1. maktub
      maktub Сегодня, 18:07 Новый
      -2
      Читал что Азербайджан захватил позиции у горы Муровдаг и несколько населенных пунктов на юге НКАО
      1. Комментарий был удален.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:28 Новый
      -1
      Султан? Максимум местечковый царёк.
  • сайгон
    сайгон Сегодня, 19:47 Новый
    0
    Не знаю как там у Пашиняна а вот турку Азербайджанце по ходу ну совсем не жалко .
    Там броня не везде пройдет и наступать на явно не подавленную оборону придется пехтурой да по довольно пересеченной местности , не не жалеет турок своих единоверцев и союзников .
    Все эти красивые рассказы о успехах БПЛА не явно говорят блицкриг не удался , а говорить об одолении ворогов надо .
    Ну а как украинцы великие болеют за Азербайджан на ютубе просто завораживает и по их рассказам танковые клинья уже подходят к Еревану ! Вот где полет фантазий , азербайджанцам с армянами учится надо.
  • БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 16:48 Новый
    +15
    Эрдоган отморозок. Там жители мирные гибнут...
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 16:51 Новый
      +12
      Там жители мирные гибнут...

      Чьи? Армянские... А Эрдогану на них...
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 18:28 Новый
        +1
        Ему и на азербайджанских ...
    2. финиш
      финиш Сегодня, 17:10 Новый
      +2
      Он молодец горой за своих! Некоторые делают вид что ничего не происходит и обходятся дежурными призывами.
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 17:16 Новый
        +1
        Цитата: финиш
        Он молодец горой за своих! Некоторые делают вид что ничего не происходит и обходятся дежурными призывами.

        Например Макрон и Трамп, да?
        1. финиш
          финиш Сегодня, 18:11 Новый
          -1
          Вот интересно чем армяне так провинились, Пашинян и соросята не принимаются, что Россия практически в аналогичной ситуации помогла и признала Осетию и Абхазию, а здесь полный молчок хотябы словесной поддержки нет, по примеру Эрдогана? Понятно в Осетии бомбили миротворцев, а ведь Абхазия без ничего за компанию пошла! Все таки надеюсь что на поверхности ничего показушного нет, но руководство РФ и ГШ ведут работу? Ведь также на поверхности, что это в интересах России!
          1. НасРать
            НасРать Сегодня, 19:21 Новый
            +1
            Цитата: финиш
            Вот интересно чем армяне так провинились, Пашинян и соросята не принимаются, что Россия практически в аналогичной ситуации помогла и признала Осетию и Абхазию, а здесь полный молчок хотябы словесной поддержки нет, по примеру Эрдогана? Понятно в Осетии бомбили миротворцев, а ведь Абхазия без ничего за компанию пошла! Все таки надеюсь что на поверхности ничего показушного нет, но руководство РФ и ГШ ведут работу? Ведь также на поверхности, что это в интересах России!

            не-не-не это не наша война.. Мы уже наигрались в игры про братьев....



    3. Симон
      Симон Сегодня, 17:18 Новый
      +7
      Туркам верить никогда нельзя. Они в исторические времена, всегда воевали с христианскими народами, что с армянами, что с грузинами, устраивая им геноцид и всегда их Россия спасала. Правда они об этом помнят или нет. Думаю, что грузины точно об этом не помнят. И вообще, вот к чему привела горбочево-елицинская политика.
      1. Nehist
        Nehist Сегодня, 17:29 Новый
        -15
        Надо-же... Россия в свое время геноцид собственного народа устраивало и не че как то живем
      2. oleg123219307
        oleg123219307 Сегодня, 17:34 Новый
        +4
        Цитата: Симон
        Туркам верить никогда нельзя. Они в исторические времена, всегда воевали с христианскими народами, что с армянами, что с грузинами, устраивая им геноцид и всегда их Россия спасала. Правда они об этом помнят или нет. Думаю, что грузины точно об этом не помнят. И вообще, вот к чему привела горбочево-елицинская политика.

        Сами вышли из Союза. Сами строили и строят независимость. Грузины так и вовсе воевать с нами полезли. Ни Армяне, ни Грузины ни Азербайджан не признали Крым. Никого там не заботило и не заботит стремление Грузии в НАТО. А виноваты как всегда Русские. Горбачевско ельцинская политика а... Уже 20 лет ни Горбачева ни Ельцина. А скачки "Вон отсюда русские оккупанты" все продолжаются. Друзья союзники... Чума на оба ваших дома.
        1. Симон
          Симон Сегодня, 18:02 Новый
          0
          Мина горбочево - ельцинской политики, была заложена не 20 лет назад, а 30. Вот она только и начала действовать сейчас.
        2. genisis
          genisis Сегодня, 19:33 Новый
          0
          Мне нравится аргумент, что Армения не признала Крым российским. Я решил посмотреть, а кто таки признал? Так вот, признали официально, помимо РФ, Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.
          Армения же, вместе с Белоруссией, Китаем, Индией, Сербией, Узбекистаном и ещё несколькими странами голосовала против резолюции от 27/03/2014 г. #68/262 в поддержку территориальной целостности Украины. Никаких других выражений признания Крыма, кроме, пожалуй, телефонных разговоров первых лиц указанных государств не было. Однако обвинения в непризнании слышны только в адрес Армении. И что, теперь и Сербия, и Белоруссия, и остальные тоже не являются дружественными РФ? Они тоже Крым не признали? По-моему, этот довод не характеризует фактический уровень взаимоотношений между странами.
    4. Маз
      Маз Сегодня, 17:41 Новый
      +2
      Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции, но при необходимости Анкара ее окажет. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава турецкого МИД

      «Когда мы воюем, с нами нет ни одного азербайджанца или турка», - заявил один из сирийских боевиков, переправленных в Сирию для участия в агрессии против Арцаха.

      Об этом пишет журналистка Линдси Снелл, которая одной из первых сообщила об отправке сирийских боевиков через Турцию в Азербайджан.
  • uhu189
    uhu189 Сегодня, 16:48 Новый
    +11
    Как и следовало ожидать - Эрдоган сигнал из РФ, Франции и США не услышал и будет гнуть свою линию...
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 16:54 Новый
      -3
      Цитата: uhu189
      Как и следовало ожидать - Эрдоган сигнал из РФ, Франции и США не услышал и будет гнуть свою линию...
      Как не услышал.А мольбу русского населения Сочи об освобождении от армян!?Эрдоган ,освободи Сочи от армян!
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 17:14 Новый
        0
        .А мольбу русского населения Сочи об освобождении от армян!


        1) ты такой же понаехавший гастрабайтер
        2) когда армяне уедут из Сочи, тебя начнут обижать там грузины, когда уедут они - тебя будет обижать местная гопота, когда гопоты не станет - тебя обидит кто нибудь еще

        Вывод: дело не в армянах, а в обиженном персонаже с комплексами.
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 17:16 Новый
          +2
          Цитата: с-т Petrov
          1) ты такой же понаехавший
          2) когда армяне уедут из Сочи, тебя начнут обижать там грузины, когда уедут они - тебя будет обижать местная гопота

          Вывод: дело не в армянах

          laughing fool Мои дети в пятом поколении сочинцы.Иди воспитывай свою вторую половину. lolИ в 80 тые тут армянами так не пахло.
          1. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 17:17 Новый
            -3
            попробуй стать мужчиной. вдруг получится.
            P.S. дети пошли твои по стопам твоим? молятся об освобождении от армян?
            Ты как отец, не смог им обеспечить освобождение из плена?

            1. Наблюдатель2014
              Наблюдатель2014 Сегодня, 17:19 Новый
              -1
              Цитата: с-т Petrov
              попробуй стать мужчиной. вдруг получится.

              P.S. дети пошли твои по стопам твоим? молятся об освобождении от армян?

              У тебя получилось молясь?Не верю request
              1. с-т Petrov
                с-т Petrov Сегодня, 17:20 Новый
                -5
                типичный, обиженный армянами в Сочи, оппозиционер)
                1. Наблюдатель2014
                  Наблюдатель2014 Сегодня, 17:21 Новый
                  0
                  Цитата: с-т Petrov
                  типичный, обиженный армянами в Сочи, оппозиционер)

                  laughing Ха ха ха !!!
                  good"Петров" чем ты тавишься?
                  1. с-т Petrov
                    с-т Petrov Сегодня, 17:22 Новый
                    -1
                    порисуй смайлы еще, воiн шароварного фронта
                    1. Наблюдатель2014
                      Наблюдатель2014 Сегодня, 18:06 Новый
                      +1
                      Цитата: с-т Petrov
                      порисуй смайлы еще, воiн шароварного фронта
                      Ага ,из вашего подмосковья наверное видней .Кого там только не развелось.Или за эти годы не вывелось.Даже под "Петров"Или прости господи recourse Петровян?
                      1. с-т Petrov
                        с-т Petrov Сегодня, 18:09 Новый
                        +2
                        персонаж, когда я тебе предложил созвониться и посмотреть кто я (а я бы посмотрел кто ты) - ты влажно слился, как и все тут оппозиционеры, которым я это предлагал

                        ты не гадай, а спроси в ЛС у меня номер. Мне очень интересно как выглядишь ты, сварог, малюта, сильвестр и это не весь список

                        хоть одна бы персоналия поспилкувалась со мной за политику. Вопросов к вам море

                        и опять ты у меня в ЛС обзываешься влажно. жалкий оппозиционер)
                        Очень хочу посмотреть в твои бегающие глазки

                        Я вот не армянин, но тоже тебя хочу обидеть. Так что тут не в национальности дело - а в твоем влажном поведении, не достойном мужчины

                        но для девчули такое поведение - за норму.
                      2. Комментарий был удален.
                      3. Наблюдатель2014
                        Наблюдатель2014 Сегодня, 19:50 Новый
                        0
                        Цитата: с-т Petrov
                        персонаж, когда я тебе предложил созвониться и посмотреть кто я (а я бы посмотрел кто ты) - ты влажно слился, как и все тут оппозиционеры, которым я это предлагал

                        ты не гадай, а спроси в ЛС у меня номер. Мне очень интересно как выглядишь ты, сварог, малюта, сильвестр и это не весь список

                        хоть одна бы персоналия поспилкувалась со мной за политику. Вопросов к вам море

                        и опять ты у меня в ЛС обзываешься влажно. жалкий оппозиционер)
                        Очень хочу посмотреть в твои бегающие глазки

                        Я вот не армянин, но тоже тебя хочу обидеть. Так что тут не в национальности дело - а в твоем влажном поведении, не достойном мужчины

                        но для девчули такое поведение - за норму.

                        Петросян разбушевался. request Попустит со дня на день. yes laughing
        2. финиш
          финиш Сегодня, 17:27 Новый
          0
          А ничего что сам понаехавший хоть и в пятом поколении. Чья эта земля и кто коренное население изначально?Почему Имеритинская долина и прочее?
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 17:39 Новый
            +6
            Цитата: финиш
            Чья эта земля и кто коренное население изначально? Почему Имеритинская долина и прочее?

            Эта земля русская.
            Ещё вопросы?
          2. Pavlos Melas
            Pavlos Melas Сегодня, 17:51 Новый
            +4
            Даже если не брать во внимание имеритинцев , то на тоже Сочи претендуют если не ошибаюсь шапсунги . Если Эрдоган будет Сочи освобождать от армян то точно не в пользу русских. Черкеские съезды в Турции и плач о геноциде черкесов этому потверждение .
            1. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Сегодня, 17:53 Новый
              +1
              Цитата: Pavlos Melas
              Если Эрдоган будет Сочи освобождать от армян то точно не в пользу русских.

              Это вряд ли..
              Ну точно не в этом веке..
              1. Pavlos Melas
                Pavlos Melas Сегодня, 17:56 Новый
                +2
                Я не говорю что он сможет или полезет ведь есть и протеводействие владельцев Сочи ,но намеренья свои турки явно продемонстрировали .
                1. tralflot1832
                  tralflot1832 Сегодня, 19:02 Новый
                  +1
                  Кстати на Имеретинской набережной полно Турецких кафе,не иначе десант уже высадили! wassat drinks
                  1. Pavlos Melas
                    Pavlos Melas Сегодня, 19:09 Новый
                    +1
                    Неее не десант это мягкая сила говорил ему Давутоглу с соседями ноль проблем,но султан страптив и нетерпелив . Так что не привыкайте пить кофе по турецки stop stop
                    1. tralflot1832
                      tralflot1832 Сегодня, 19:27 Новый
                      +1
                      Мне турки в Германии надоели,ни рубля от меня не получат на развитие турецкой экономики! drinks
                    2. Pavlos Melas
                      Pavlos Melas Сегодня, 19:38 Новый
                      0
                      Может они вам и надоели но если быть честным кто эти туркоязычные из Турции , это большой вопрос. Не факт что каждый евро потраченый на турка пойдет в турецкую экономику он и на ее развал может так же успешно пойти .
          3. alexmach
            alexmach Сегодня, 18:04 Новый
            +2
            Если Эрдоган будет Сочи освобождать от армян то точно не в пользу русских.

            Вот-вот. Очень здравый коментарий.
      2. Nehist
        Nehist Сегодня, 17:31 Новый
        0
        Вот редко с Вами соглашаюсь но в этом вопросе поддерживаю всеми руками ,ногами!!!
    2. Dikson
      Dikson Сегодня, 17:20 Новый
      +1
      Ну ...может человек надеется, что армян в Сочах заменят турки? И тогда сервис и обслуживание там станет, как в лучших отелях Анталии ? )))
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 17:20 Новый
        +1
        этому персонажу ничего не поможет. Он и его дети в плену у армян и только Эрдоган сможет ему помочь - но это фантастика
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 19:06 Новый
          +1
          В Мурманске мне азербайджанцы жить не мешали,в Сочи с армянами проблем не вижу.Вот с грузинами вопрос,почему не размножаются в Сочи,численность десятилетиями около 7000 человек. hi drinks
  • maktub
    maktub Сегодня, 16:54 Новый
    +3
    Вот "матёрый человечище"!
    И мнение мирового сообщества ему побоку и возможные санкции и исключение из НАТО
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 17:31 Новый
      +6
      Вот "матёрый человечище"!


      И верно. Кстати Давутоглу в своей книге "Стратегическая глубина" прям сказал, что спят и видят во сне турецкий Рейх.

      А я уже начинаю и диагноз подбирать по человечищу. Прям на латыни его напишу...
      1. maktub
        maktub Сегодня, 17:49 Новый
        +1
        Я вот не могу понять на какие ресурсы он опирается, если ещё и будет оказывать помощь Баку?!!
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 17:59 Новый
          +2
          вот не могу понять на какие ресурсы он опирается, если ещё и будет оказывать помощь Баку?!!


          Иностранные инвестиции в Турцию были огромные. Но инвеститоры побегут от нестабильной державы, которая может попасть под санкции. Но етот процес медленный и отнимет несколько лет. И конец деньгам в казну и военке.
          1. maktub
            maktub Сегодня, 18:11 Новый
            0
            Так санкций ещё нет и будут ли вот в чем вопрос
        2. alexmach
          alexmach Сегодня, 18:06 Новый
          +1
          Я вот не могу понять на какие ресурсы он опирается

          Э.. м.. 80 миллионное население, развитая экономика, промышленность и сельское хозяйство? Удачное географическое положение?
          1. maktub
            maktub Сегодня, 18:09 Новый
            -1
            А БД на три фронта, ничего себе так расходы
            1. alexmach
              alexmach Сегодня, 18:12 Новый
              +1
              Чужими то в основном руками. Вот именно что расходы а не потери.
              Как говорит моя теща-бухгалтер. "Если проблема решается деньгами то это расходы а не проблема"
  • parusnik
    parusnik Сегодня, 16:55 Новый
    +6
    Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними.
    ...Азербайджанцы, бойтесь турок , дары приносящих...
  • yehat2
    yehat2 Сегодня, 16:56 Новый
    +2
    Цитата: maktub
    Вот "матёрый человечище"!
    И мнение мирового сообщества ему побоку и возможные санкции и исключение из НАТО

    Европа и США для вида говорят о мире, им всем реально конфликт приятен и полезен.
    Вот только я смотрю на молчащий Китай, Иран и Индию.
  • serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 16:57 Новый
    0
    ему бы черные усы и вылитый Гитлер.
  • Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 16:59 Новый
    +4
    Етот недофюрер явно больной на всю голову. Не пристрелился бы, в безымянном бункере....
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 17:29 Новый
      0
      Такие не стреляются и не тонут...
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 18:41 Новый
        +3
        Правильно.Таких стреляют как правило. lol
  • Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 17:00 Новый
    +7
    И тут султана понесло... Сколько тысяч азербайджанцев он готов "положить" за великую османскую ? Да кто их считал...
    1. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 17:54 Новый
      +2
      За туран за туран турецкий фюрер не мелочится .Переплюнуть хочет и Ататюрка и Мехмета Фатиха ...
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 18:03 Новый
      +3
      Сколько тысяч азербайджанцев он готов "положить" за великую османскую ?

      Да как бы сколько угодно хоть вообще всех, а почему бы и нет? У Эродогана уникальное положение позволяющее ему воевать за свои интересы чужими руками, да одновременно на трёх фронтах. Молодец, чего. Ему можно только позавидовать...
      Единственный вариант противодействовать -нанести чувствительное поражение, но сделать это пока некому.
  • Dikson
    Dikson Сегодня, 17:22 Новый
    +4
    Из Сирии он не ушёл, из Ливии он не ушёл.. наивно полагать, что он оставит идею закрепиться и в Азербайджане... Если есть такая возможность.. Турецкий флот на Каспиии )))
  • prior
    prior Сегодня, 17:22 Новый
    +2
    Туркам не впервой заниматься геноцидом армян.
    А наши дипломатические губошлёпы кроме выражения озабоченности ни на что больше не способны.
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 17:57 Новый
      0
      Цитата: prior
      Туркам не впервой заниматься геноцидом армян.
      А наши дипломатические губошлёпы кроме выражения озабоченности ни на что больше не способны.

      И правильно, вышли из союза, захотели свободы, вот вам свобода, хлебайте не обляпайтесь.
      Болгар уже спасали от турок. Кого ещё спасти, может армян?
  • fn34440
    fn34440 Сегодня, 17:35 Новый
    +3
    Армения в 2018 г.дала понять, что Россия для неё уже не представляет интереса. Там и угрозы выхода из ОДКБ и ЕАЭС. Азербайджан в 2020 проголосовал за возвращение России в ПАСЕ , а армяне " друзья" проголосовали против. То есть они не хотят видеть нашу страну в ПАСЕ.
    "Второе по численности в мире",посольство США и Сорос,купили армян за стекляшки и бусы,
    а сами ,за двое суток.,приказали своим гражданам валить с Армении и Нагорного Карабаха.
    Вопрос : КТО ЗАМУТИЛ эту резню,на границах РФ ?
    Когда армянский народ поймёт,что содержать в Ереване,столько заокеанских корректировщиков огня,самоубийственно для армянского народа?
    1. genisis
      genisis Сегодня, 19:42 Новый
      0
      Я вам открою один секрет, но только никому. В Армении так же, второе по величине в Евразии посольство Китая. Не знаю, насколько оно меньше или больше в квадратных метрах, чем американское, но почему-то ни разу не слышал, чтобы иксперды использовали аргумент о величине китайского посольства. И, кстати, в России самое большое посольство Китайской Народной Республики. На какие мысли вас наводит этот факт?
      P.S. И мне интересно, почему любители аргумента про размер посольства США в Армении, никогда не заикаются о величине Погрануправления ФСБ РФ «Армения»? Сколько в нём квадратных метров и сколько в нём сотрудников? Неужели кто-то может думать, что целое управление чекистов работает в другой стране без теснейшего взаимодействия с контрразведкой страны пребывания?
  • 9 Вал
    9 Вал Сегодня, 17:46 Новый
    +1
    А если Армения попросит Россию,малеха подсобит? Интересно,что ответит Путин или премьер?
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 17:59 Новый
      -2
      Цитата: 9 Вал
      А если Армения попросит Россию,малеха подсобит? Интересно,что ответит Путин или премьер?

      Пусть Сороса просят. Мб подсобит
  • Владимир Бутусов
    Владимир Бутусов Сегодня, 17:46 Новый
    -1
    Госдеп через Горбачёва натворил нам бед. Пока опять их в союз не возьмём порядка там не будет. Я думаю это не загорами. Сначала двери Белоруссии откроем, а этих горных ковбоев кнутом усмерим и загоним в стойло.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:53 Новый
    +3
    Ну воооть... а как тут на страницах ВО пели, как пели "мЭстные" уряпатриоты, что Турция нам союзник и брат, чуть ли не в попу Эрдогана целовали... bully

    Турция - была, есть и будет нашим врагом!!! Историю учить надо, хотя бы своей страны!!!

    В то же время глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции, но в случае, если такой запрос поступит, Анкара ответит на него положительно. из статьи - мы же понимаем, что это будет начало Третьей Мировой Войны?... Россия впишется за Армению, Америка за Турцию - и пойдет - поедет?! am crying
  • donavi49
    donavi49 Сегодня, 17:54 Новый
    +2
    Из последних событий:
    Армяне отжали БТР-82А и Т-90 с едой. lol





    Также сбит очередной (уже 5 или 6?) Ан-2. Видно действительно они поставили на поток сокращенную модернизацию в БПЛА по типу установки приводов и контролера, ведут наглую разведку и засвечивают ПВО собой.


    Ну, а Азербайджан бомбит в прямом и переносном смысле видео, армяне кстати повально стали ездить по сирийски с открытыми люками, чтобы быстро покинуть машину. И тут им за это прилетает. Затекание взрывной волны в люк вещь очень неприятная:

    Ну и укрепления хоть иногда, но работают.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:22 Новый
      +2
      Новость по РБК ,Пашенян переговоры предлагает, может врут?
  • Комментарий был удален.
  • Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:27 Новый
    0
    А по большому счету... Путину (если у него есть политическая ВОЛЯ) достаточно в скайпе устроить конференцию между собой и Президентами Армении и Азербайджана и заявить:
    - даю Вам 72 часа заключить между собой вечный мир
    - не заключите - в течение недели ФСБ проверит всех армянин и азербайджанцев на территории РФ, уточнит правомочность обладания их бизнесом... по законам, при чем!!! good про легальность - ваааще молчу... lol и поступит РФ по Законам РФ... wassat к иностранным гражданам... winked

    Я так думаю - Президенты что Армении, что Азербайджана вменяемы люди... и не пойдут на то, что бы их семьи свои же вырезали до седьмого колена... если вдруг чего... feel

    ... и наступила бы райская благодать... drinks
    1. Комментарий был удален.
  • Игорь Половодов
    Игорь Половодов Сегодня, 18:43 Новый
    +1
    Остается только в ответ пожелать полнейшего курдистана мозгов сутана! И полной поддержки, разумеется!
  • 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 19:24 Новый
    0
    Когда отвешивать начнут азepaм, готов ли бармалейка с ними быть до конца?
  • Тузик
    Тузик Сегодня, 19:34 Новый
    0
    почитал тут в коментах демагогию про этническую принадлежность турков, азербайджанцев, армян, евреев, вплоть до начала времен, все это чепуха, все дело в пропаганде, Гебельс доказал, немцы могут убивать немцев, русские русских и тд и тп, если кому то надо , всегда можно поссорить даже родственников с одного дома.
  • APASUS
    APASUS Сегодня, 19:47 Новый
    0
    Проблема этого в конфликта прежде всего в том,что подключающиеся стороны могут быть совсем не союзники,но их интересы выше союзнических обязательств.Так вот похоже подключение Ирана,его не устраивает роль Турции ,а дальше может быть еще сложнее
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