Эрдоган выразил надежду на продолжение наступления Азербайджана в Карабахе

Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит свои все свои земли в Карабахе

Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними. У Азербайджана есть потенциал, чтобы самостоятельно бороться за свои земли. (...) Баку пока не обращался за военной помощью, но если такой запрос будет, то кто бы что ни говорил, Турция на него ответит положительно