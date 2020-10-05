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Комплекс борьбы с БПЛА SkyWall 100 (Великобритания)

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Комплекс борьбы с БПЛА SkyWall 100 (Великобритания)
SkyWall 100 в боевом положении


По мере развития и распространения беспилотных летательных аппаратов, в т.ч. легких мультикоптеров гражданского назначения, все более актуальным становится вопрос защиты от подобной техники. Предлагаются разные способы противодействия и перехвата, основанные на разных принципах. Оригинальное изделие предлагает британская компания OpenWorks Engineering – это гранатомет SkyWall 100 и семейство изделий на его базе.

На фоне конкурентов


Изделие SkyWall 100 впервые показали в 2016 г. Компания-разработчик продемонстрировала внешний вид комплекса и его компонентов, опубликовала основную информацию, а также показала, как работают все эти изделия. Гранатомет привлек внимание специалистов и общественности, а позже пошел в серию и отправился к первым заказчикам.

Компания-разработчик упоминала, что современные средства борьбы с БПЛА имеют существенные недостатки. Специализированные системы радиоэлектронной борьбы создают помехи работе окружающей электроники, что затрудняет или исключает их применение в ряде ситуаций. Стрелковое оружие или иные кинетические системы способны нанести серьезный сопутствующий ущерб. При этом они разрушают БПЛА, что серьезно затрудняет поиск его оператора-злоумышленника.


При разработке SkyWall 100 учли эти проблемы, вследствие чего он основывается на хорошо известной идее ловли беспилотника при помощи сетки. За счет применения специальных боеприпасов и особой системы управления огнем обеспечивается поимка только БПЛА-цели без ущерба для окружающих объектов. При этом цель возвращается на землю без существенных повреждений.

Гранатометный комплекс SkyWall 100 предлагается для использования на различных объектах и территориях, где запрещены полеты беспилотников. Это могут быть военные базы, гражданские аэродромы, воздушное пространство над массовыми мероприятиями и т.д. Технические и эксплуатационные особенности комплекса должны были упростить такое его применение при достаточной безопасности для окружающих.

Из гранатомета по БПЛА


Комплекс SkyWall 100 и некоторые варианты его развития включают несколько основных изделий разного назначения. Основа комплекса – пусковое устройство с прицельным оптико-электронным блоком. Пусковое устройство выполнено в форм-факторе гранатомета для стрельбы с плеча. Общая длина изделия – 1,3 м при высоте и ширине (без учета прицела) ок. 300 мм. Масса – 12 кг. Комплекс перевозится в частично разобранном виде в жестком кейсе.


Гранатомет SkyWall 100 выполнен в пластиковом корпусе, который придает ему футуристичный внешний вид. Вдоль корпуса проходит легкий ствол. Казенная часть оформлена в виде расширенной камеры с задней крышкой-затвором для загрузки гранат. Спереди под стволом находятся органы управления стрельбой, под казенником – сменный баллон для сжатого воздуха.

Запуск боеприпаса осуществляется пневматически, за счет открытия клапана и подачи газа из баллона. Давление в баллоне достигает 4500 psi (306 атм), что позволяет выбрасывать гранаты на дальность 120-200 м и высоту до 90-100 м. Один баллон обеспечивает производство нескольких выстрелов, после чего осуществляется его замена.

Прицельная система комплекса имеет оптико-электронный и лазерный дальномерный каналы. Она способна автоматически сопровождать указанную воздушную цель, измерять дальность до нее и вырабатывать поправки для стрельбы. Кроме того, прицел через отдельный программатор на стволе передает данные в электронику гранат.


Стрелок с гранатометом на Берлинском авиасалоне, 2018 г.

Прицел и гранатомет обеспечивают стрельбу по малоразмерным БПЛА, движущимся со скоростью не более 15 м/с в направлении стрелка или при 12,5 м/с по фронту. Минимальная дальность стрельбы, обусловленная принципом действия гранаты, – 10 м. Максимальная зависит от типа боеприпаса. На перезарядку после выстрела (без замены баллона) требуется не более 8-10 сек.

Номенклатура боеприпасов


Для использования с гранатометом предлагается пять типов боеприпасов с разными характеристиками и возможностями. Заказчикам предлагается три типа «боевых» гранат и две практические. Это позволяет выбирать гранату, наиболее полно соответствующую текущей задаче, а также проводить обучение стрелков.



Процесс заряжания, видна конструкция боеприпаса

«Боевая» граната для SkyWall 100 имеет обтекаемый корпус, вмещающий сетку с угловыми утяжелителями и простейшую электронику. На корпусе установлен тонкий трубчатый хвостовик с оперением. Практические боеприпасы имеют ту же конструкцию, но отличаются неразъемным корпусом и отсутствием сетки.

Непосредственно перед выстрелом граната получает данные о дальности до цели, после чего отправляется в полет по расчетной траектории. В заданной точке полета автоматика раскрывает корпус и отстреливает прочную сеть площадью 8 кв.м, которая буквально опутывает БПЛА и блокирует его винты. Сетка может оснащаться парашютом для безопасного спуска пойманного беспилотника.


Граната выбросила сетку - съемка камерой беспилотника

Гранаты отличаются своими характеристиками и функциями. Так, изделие SP10 способно ловить БПЛА на дальностях до 150 м, однако его сетка не имеет парашюта и не обеспечивает мягкую посадку. SP40 позволяет захватывать и сажать беспилотник на парашюте, но его максимальная дальность ниже – 120 м. На базе этих боеприпасов созданы практические TR10 и TR40. Граната с сеткой SP40-ER или SP90 увеличивает радиус действия комплекса до 200 м и обеспечивает спасение цели.

Оружие в строю


Изделие достаточно быстро заинтересовало потенциальных заказчиков. Так, в 2018 г. сообщалось, что системы SkyWall 100 будут использоваться для обеспечения безопасности Берлинского авиасалона. Их включили в состав крупной многокомпонентной системы ПВО, способной перехватывать цели всех основных классов, начиная от легких БПЛА.

В этом году модификация системы SkyWall Patrol поступила на испытания в армии США. Пентагон проявляет большой интерес к средствам защиты от БПЛА, в т.ч. не представляющим угрозы окружающим объектам. После прохождения всех необходимых испытаний новый вариант SkyWall может поступить на вооружение и дополнить другие легкие средства ПВО.


Сетка с БПЛА на земле

Поступление на вооружение США может иметь самые серьезные последствия. В первую очередь, это приведет к получению заказов, рекордно крупных для компании-разработчика. Кроме того, системой могут заинтересоваться другие зарубежные страны, результатом чего станут новые заказы – и дополнительный доход.

Причины успеха


Изделие SkyWall 100 от OpenWorks Engineering нашло заказчиков и поступило в эксплуатацию. Причины интереса со стороны потенциальных эксплуатантов понятны и очевидны. Эта разработка предлагает достаточно простое и эффективное решение для актуальной проблемы, не накладывающее особых ограничений.

Гранатомет с особыми «сетчатыми» боеприпасами способен эффективно ловить компактные мультикоптеры в радиусе десятков и сотен метров, а затем опускать их на землю для дальнейших разбирательств. При этом стрельба и подготовка к ней не отличаются сложностью. Другие разработки этого класса пока не имеют подобного соотношения рабочих и эксплуатационных характеристик, что дает изделию SkyWall 100 заметные конкурентные преимущества.


Комплекс SkyWall Auto на автомобиле

Любопытно, что компания OpenWorks Engineering не прекращает развитие своих систем борьбы с БПЛА. На базе переносного гранатомета SkyWall 100 было создано аналогичное изделие SkyWall Patrol. Разработана автоматизированная турель SkyWall Auto для стационарных и мобильных платформ. Такие системы тоже могут найти применение в разных структурах и эффективно защищать заданные территории от беспилотников.

В настоящее время разрабатываются и выводятся на рынок разнообразные средства борьбы с БПЛА, работающие по разным принципам – способные подавлять, уничтожать или сажать цель. Коммерческие успехи семейства SkyWall наглядно показывают, что ловля беспилотника сетью достаточно эффективна и устраивает потенциальных заказчиков.
Автор:
Использованы фотографии:
OpenWorks Engineering
19 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 18:30 Новый
    0
    Против гражданских дронов пойдет, против военных бесполезная игрушка.
    1. viktor_ui
      viktor_ui Сегодня, 18:49 Новый
      +1
      А ничего, что это и позиционируется для гражданского сектора и копы на фото с авиасалоном в догонку с разного ракурса. Есть носимый, есть на пикапе варианты...люди работают fellow А вы чем ловите армейские дроны на досуге , какие ваши наработки и фото-доказательства...сир wassat ?
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 18:51 Новый
        0
        Хоть статью прочитали?

        В этом году модификация системы SkyWall Patrol поступила на испытания в армии США. Пентагон проявляет большой интерес к средствам защиты от БПЛА, в т.ч. не представляющим угрозы окружающим объектам. После прохождения всех необходимых испытаний новый вариант SkyWall может поступить на вооружение и дополнить другие легкие средства ПВО.
        1. Лопатов
          Лопатов Сегодня, 19:06 Новый
          -4
          Цитата: OgnennyiKotik
          Хоть статью прочитали?

          Боюсь, из десяти девять дронов, с которыми сталкивается американская армия, необходимо ловить именно такими аппаратами
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 19:09 Новый
            0
            Так-то да и охранять городские объекты тоже нужно. Посольства, базы, корабли в портах там из 50 калибра опасно стрелять. Но опять таки противником скорее будут переделанные гражданские дроны.
        2. viktor_ui
          viktor_ui Сегодня, 19:08 Новый
          -1
          Да прочитал и вижу ,явно, игрухи для БПЛА гражданского сектора... теперь прочтите ваше же резюме и наложите на фото в статье. Пока ничего не вижу из списка поступившего на испытания в США...может в экран не влезла ?
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 19:13 Новый
            -1
            Цитата: viktor_ui
            Пока ничего не вижу из списка поступившего на испытания в США...

      2. Лопатов
        Лопатов Сегодня, 19:07 Новый
        -1
        Цитата: viktor_ui
        позиционируется для гражданского сектора

        Охрана от дронов, к примеру, авиабазы Андерсен это гражданский сектор или военный?
        1. viktor_ui
          viktor_ui Сегодня, 19:14 Новый
          0
          Военный дрон оперирует парой другой сотней метров ,где его сеткой и ловят ??? Да ладно wassat По мне, это мухобойки гражданского сектора...хотя в горной местности пойдёт
          1. Лопатов
            Лопатов Сегодня, 19:18 Новый
            -1
            Цитата: viktor_ui
            По мне, это мухобойки гражданского сектора.

            А разве авиабазы, к примеру, на территории США от дронов охранять не нужно? Ведь абсолютно всё равно, какой дрон засосёт в воздухозаборник истребителя, террористический от Алиэкспресс или патриотический американский laughing

            Да и применять можно не только в горной местности.
            1. viktor_ui
              viktor_ui Сегодня, 19:20 Новый
              -1
              городские ущелья - согласен drinks
  2. ares1988
    ares1988 Сегодня, 19:09 Новый
    0
    Сомнительная затея; РЭБ (или лазер) как то понадёжнее будет.
  3. paco.soto
    paco.soto Сегодня, 19:16 Новый
    -1


    В 2016м году словленный дрон имел цену ближе к 900€ , сейчас дешевле. интересно знать цену этих "пзрк"
  4. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 19:17 Новый
    -1
    Смотрел видео, где дрон гоняется за другим дроном и ловит его сетью - это будет покруче и интереснее.
    1. Лопатов
      Лопатов Сегодня, 19:24 Новый
      -1
      Цитата: viktor_ui
      Смотрел видео, где дрон гоняется за другим дроном и ловит его сетью - это будет покруче и интереснее.

  5. Виталий Цымбал
    Виталий Цымбал Сегодня, 19:37 Новый
    -1
    Надо вспомнить про безпилотные дирижабли на верёвочках между которыми сеточки и тогда точно всем БПЛА звиздец...
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:58 Новый
    -1

    БПЛА-перехватчик "КАРНИВОРА" с метательными устройствами для сеток...
  7. Gado
    Gado Сегодня, 20:46 Новый
    -1
    что позволяет выбрасывать гранаты на дальность 120-200 м и высоту до 90-100 м.

    Прицел и гранатомет обеспечивают стрельбу по малоразмерным БПЛА, движущимся со скоростью не более 15 м/с в направлении стрелка или при 12,5 м/с по фронту.

    А я-то подумал, что это что-то серьезное. А оно для ловли игрушек. Хотя, как подумаю, может это хорошее начало.
  8. DKuznecov
    DKuznecov Сегодня, 21:33 Новый
    0
    Уток с гусями на озере вылавливать.
    А в остальном - баловство с сеточками.
    Когда на тебя десяток дронов-камикадзе
    полетят, бросай свою вундервафлю и беги.