Комплекс борьбы с БПЛА SkyWall 100 (Великобритания)

SkyWall 100 в боевом положении
По мере развития и распространения беспилотных летательных аппаратов, в т.ч. легких мультикоптеров гражданского назначения, все более актуальным становится вопрос защиты от подобной техники. Предлагаются разные способы противодействия и перехвата, основанные на разных принципах. Оригинальное изделие предлагает британская компания OpenWorks Engineering – это гранатомет SkyWall 100 и семейство изделий на его базе.
На фоне конкурентов
Изделие SkyWall 100 впервые показали в 2016 г. Компания-разработчик продемонстрировала внешний вид комплекса и его компонентов, опубликовала основную информацию, а также показала, как работают все эти изделия. Гранатомет привлек внимание специалистов и общественности, а позже пошел в серию и отправился к первым заказчикам.
Компания-разработчик упоминала, что современные средства борьбы с БПЛА имеют существенные недостатки. Специализированные системы радиоэлектронной борьбы создают помехи работе окружающей электроники, что затрудняет или исключает их применение в ряде ситуаций. Стрелковое оружие или иные кинетические системы способны нанести серьезный сопутствующий ущерб. При этом они разрушают БПЛА, что серьезно затрудняет поиск его оператора-злоумышленника.
При разработке SkyWall 100 учли эти проблемы, вследствие чего он основывается на хорошо известной идее ловли беспилотника при помощи сетки. За счет применения специальных боеприпасов и особой системы управления огнем обеспечивается поимка только БПЛА-цели без ущерба для окружающих объектов. При этом цель возвращается на землю без существенных повреждений.
Гранатометный комплекс SkyWall 100 предлагается для использования на различных объектах и территориях, где запрещены полеты беспилотников. Это могут быть военные базы, гражданские аэродромы, воздушное пространство над массовыми мероприятиями и т.д. Технические и эксплуатационные особенности комплекса должны были упростить такое его применение при достаточной безопасности для окружающих.
Из гранатомета по БПЛА
Комплекс SkyWall 100 и некоторые варианты его развития включают несколько основных изделий разного назначения. Основа комплекса – пусковое устройство с прицельным оптико-электронным блоком. Пусковое устройство выполнено в форм-факторе гранатомета для стрельбы с плеча. Общая длина изделия – 1,3 м при высоте и ширине (без учета прицела) ок. 300 мм. Масса – 12 кг. Комплекс перевозится в частично разобранном виде в жестком кейсе.
Гранатомет SkyWall 100 выполнен в пластиковом корпусе, который придает ему футуристичный внешний вид. Вдоль корпуса проходит легкий ствол. Казенная часть оформлена в виде расширенной камеры с задней крышкой-затвором для загрузки гранат. Спереди под стволом находятся органы управления стрельбой, под казенником – сменный баллон для сжатого воздуха.
Запуск боеприпаса осуществляется пневматически, за счет открытия клапана и подачи газа из баллона. Давление в баллоне достигает 4500 psi (306 атм), что позволяет выбрасывать гранаты на дальность 120-200 м и высоту до 90-100 м. Один баллон обеспечивает производство нескольких выстрелов, после чего осуществляется его замена.
Прицельная система комплекса имеет оптико-электронный и лазерный дальномерный каналы. Она способна автоматически сопровождать указанную воздушную цель, измерять дальность до нее и вырабатывать поправки для стрельбы. Кроме того, прицел через отдельный программатор на стволе передает данные в электронику гранат.
Прицел и гранатомет обеспечивают стрельбу по малоразмерным БПЛА, движущимся со скоростью не более 15 м/с в направлении стрелка или при 12,5 м/с по фронту. Минимальная дальность стрельбы, обусловленная принципом действия гранаты, – 10 м. Максимальная зависит от типа боеприпаса. На перезарядку после выстрела (без замены баллона) требуется не более 8-10 сек.
Номенклатура боеприпасов
Для использования с гранатометом предлагается пять типов боеприпасов с разными характеристиками и возможностями. Заказчикам предлагается три типа «боевых» гранат и две практические. Это позволяет выбирать гранату, наиболее полно соответствующую текущей задаче, а также проводить обучение стрелков.
«Боевая» граната для SkyWall 100 имеет обтекаемый корпус, вмещающий сетку с угловыми утяжелителями и простейшую электронику. На корпусе установлен тонкий трубчатый хвостовик с оперением. Практические боеприпасы имеют ту же конструкцию, но отличаются неразъемным корпусом и отсутствием сетки.
Непосредственно перед выстрелом граната получает данные о дальности до цели, после чего отправляется в полет по расчетной траектории. В заданной точке полета автоматика раскрывает корпус и отстреливает прочную сеть площадью 8 кв.м, которая буквально опутывает БПЛА и блокирует его винты. Сетка может оснащаться парашютом для безопасного спуска пойманного беспилотника.
Гранаты отличаются своими характеристиками и функциями. Так, изделие SP10 способно ловить БПЛА на дальностях до 150 м, однако его сетка не имеет парашюта и не обеспечивает мягкую посадку. SP40 позволяет захватывать и сажать беспилотник на парашюте, но его максимальная дальность ниже – 120 м. На базе этих боеприпасов созданы практические TR10 и TR40. Граната с сеткой SP40-ER или SP90 увеличивает радиус действия комплекса до 200 м и обеспечивает спасение цели.
Оружие в строю
Изделие достаточно быстро заинтересовало потенциальных заказчиков. Так, в 2018 г. сообщалось, что системы SkyWall 100 будут использоваться для обеспечения безопасности Берлинского авиасалона. Их включили в состав крупной многокомпонентной системы ПВО, способной перехватывать цели всех основных классов, начиная от легких БПЛА.
В этом году модификация системы SkyWall Patrol поступила на испытания в армии США. Пентагон проявляет большой интерес к средствам защиты от БПЛА, в т.ч. не представляющим угрозы окружающим объектам. После прохождения всех необходимых испытаний новый вариант SkyWall может поступить на вооружение и дополнить другие легкие средства ПВО.
Поступление на вооружение США может иметь самые серьезные последствия. В первую очередь, это приведет к получению заказов, рекордно крупных для компании-разработчика. Кроме того, системой могут заинтересоваться другие зарубежные страны, результатом чего станут новые заказы – и дополнительный доход.
Причины успеха
Изделие SkyWall 100 от OpenWorks Engineering нашло заказчиков и поступило в эксплуатацию. Причины интереса со стороны потенциальных эксплуатантов понятны и очевидны. Эта разработка предлагает достаточно простое и эффективное решение для актуальной проблемы, не накладывающее особых ограничений.
Гранатомет с особыми «сетчатыми» боеприпасами способен эффективно ловить компактные мультикоптеры в радиусе десятков и сотен метров, а затем опускать их на землю для дальнейших разбирательств. При этом стрельба и подготовка к ней не отличаются сложностью. Другие разработки этого класса пока не имеют подобного соотношения рабочих и эксплуатационных характеристик, что дает изделию SkyWall 100 заметные конкурентные преимущества.
Любопытно, что компания OpenWorks Engineering не прекращает развитие своих систем борьбы с БПЛА. На базе переносного гранатомета SkyWall 100 было создано аналогичное изделие SkyWall Patrol. Разработана автоматизированная турель SkyWall Auto для стационарных и мобильных платформ. Такие системы тоже могут найти применение в разных структурах и эффективно защищать заданные территории от беспилотников.
В настоящее время разрабатываются и выводятся на рынок разнообразные средства борьбы с БПЛА, работающие по разным принципам – способные подавлять, уничтожать или сажать цель. Коммерческие успехи семейства SkyWall наглядно показывают, что ловля беспилотника сетью достаточно эффективна и устраивает потенциальных заказчиков.