Военное обозрение
Войти Регистрация

«Вытер ноги о тех, кто спасал его жизнь»: российские соцсети комментируют обвинения Навального в адрес омских врачей

127

В российском сегменте социальных сетей в разы увеличилось число негативных комментариев и отзывов в адрес Алексея Навального после его выпада в адрес врачей клиники в Омске. Это о заявлении Навального, которое тот сделал в рамках своего большого интервью крупному немецкому изданию Der Spiegel.


По словам Навального, омские медики его «не спасали». Он заявил, что врачи омской клиники «действовали даже менее профессионально, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией».

Навальный также добавил, что его жене «пришлось сражаться с омскими врачами, чтобы в итоге его отправили в Германию».

Эти высказывания оппозиционера в российской блогосфере и социальных сетях многие называют не просто «перебором», а откровенным цинизмом. Свой комментарий по этому поводу сделал и известный медик и телеведущий Александр Мясников. Специалист возмутился цинизмом Навального, отметив, что если бы не омские врачи, что Навальный «сдох бы в первый день». Такую заметку доктор Мясников оставил в Telegram.

Досталось Навальному за его абсурдное обвинение в адрес российских медиков и от обычных пользователей. Люди не скрывают своего негодования по поводу лицемерия человека, которому многие действительно верили, воспринимая его слова за истину в последней инстанции.

Из комментариев в Твиттере и Instagram:

Лёша, это уже, извини, ни в какие ворота. Люди делали всё, чтобы тебе помочь.

Вытер ноги о тех, кто спасал его жизнь. Мерзость какая…

Всё. Для меня этого человека больше не существует. Хотя… какого там «человека»…

Ранее Навальный заявил о готовности подать судебный иск против представителей российской власти, которые обвиняют его в связях с западными спецслужбами.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Навальный
127 комментариев
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 20:00 Новый
    +41
    При следующем запое Сисяна, не сажать самолёт, не останавливать поезд. Выгружать на конечной остановке. И кстати надо бы подать коллективный иск пассажиров к Подавльному за то что потеряли время из за его комы.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 20:24 Новый
      +23
      Что взять с твари, которая не знает ни родины, ни отечества? Вполне ожидаемо, что его для этого и оставили в живых, чтобы он мог продолжать гадить.
      По словам Навального, омские медики его «не спасали». Он заявил, что врачи омской клиники «действовали даже менее профессионально, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией».
      Надо полагать, что все это время он, из комы, наблюдал и оценивал профессиональные действия врачей всех клиник, в которых успел побывать? Браво! Это уже за гранью логики. Это уже близко к шизофрении.
      Александр Мясников ... возмутился цинизмом Навального, отметив, что если бы не омские врачи, что Навальный «сдох бы в первый день».
      Уж лучше бы сдох, как по мне...
      1. krot
        krot Сегодня, 20:42 Новый
        +13
        Надеюсь у Алеши теперь земля под ногами гореть будет!
        1. nnm
          nnm Сегодня, 21:20 Новый
          +4
          Не будет...доллары и евро самортизируют
        2. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 21:42 Новый
          +7
          Цитата: krot
          Надеюсь у Алеши теперь земля под ногами гореть будет!

          У Миши Горбатого не горят. Топчет себе забугорную землю и периодически "выпукивает" своё "видЕние" того, что недоперестроенным осталось, но при этом абсолютно не спешит дожить остаток жизни в той стране, которую усердно перестраивал. Так и этот иудушка Завальный, весь остаток жизни теперь будет таскать дерьмо в штанах отравляя жизнь тех, кто законтачился с ним, поскольку даже они не могут "переварить" сие падение кумира ниже днища. Но Лёше пофиг, скоро он как и Миша будет пиццу рекламировать.
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 21:25 Новый
        +1
        Цитата: KAV
        Что взять с твари, которая не знает ни родины, ни отечества?

        Как и герои его расследований. Предложение - всех к высшей мере, включая Лешу. good
      3. mark2
        mark2 Сегодня, 22:35 Новый
        +1
        Уж лучше бы сдох, как по мне...

        Если бы он сдох, то стал бы святым великомученником, иконой. А теперь видно, что он и кто он.
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 20:24 Новый
      +15
      Теперь все поняли что такое Сисян, ничтожество и дерьмо в оболочке человека.
      1. Deck
        Deck Сегодня, 20:45 Новый
        +8
        Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудникам КГБ удалось перехватить несколько телефонных разговоров российского оппозиционера Алексея Навального с агентами ЦРУ.«Я слышал, что Песков с Володиным заявили о работе Навального на ЦРУ. Я могу это подтвердить. Наши спецслужбы, а они в этом большие профессионалы, перехватили его телефонные разговоры с агентами, причём не только ЦРУ, но и других западных спецслужб. Там он открыто говорит, что никакого отравления не было, что это постановка перед региональными выборами и для дальнейшего закрытия «Северного потока-2». В ближайшие дни записи будут переданы Москве», — заявил белорусский лидер.
        1. Revival
          Revival Сегодня, 21:22 Новый
          -3
          Вот только не надо больше тайных записей от лукашенко.
          Одной уже хватило)))
          1. NKT
            NKT Сегодня, 21:26 Новый
            +7
            То ли дело пробирка с порошком, достал, помахал как надо и все.
            1. Revival
              Revival Сегодня, 21:31 Новый
              -4
              Ну теперь два примера чистого мерзкого вранья
              1. NKT
                NKT Сегодня, 21:53 Новый
                +8
                Пробирка - в прошлом. Теперь достаточно сказать, что у нас есть сведения, но мы вам их не покажем, так как они секретные.
        2. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 21:31 Новый
          -3
          Цитата: Deck
          «Я слышал, что Песков с Володиным заявили о работе Навального на ЦРУ. Я могу это подтвердить

          Если Лукашенко действительно ссылается на Пескова и Володина в качестве авторитета, то я разочарован. Ибо аргумент в стиле Колина Пауэлла. Ссылка на этих клоунов способна испачкать любую истину.
          1. Deck
            Deck Сегодня, 21:34 Новый
            +1
            Ссылка на этих клоунов способна испачкать любую истину.


            Как вам не стыдно. Эти люди защищают Путина от мерзкого Навального.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 21:36 Новый
              -1
              Гореть мне в аду за излишнее любопытство! recourse
            2. Одесский грек
              Одесский грек Сегодня, 22:56 Новый
              0
              Как можно кого то защищать от кучи ховна?))
    3. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 20:33 Новый
      -11
      Путин молодец. hi Своих не бросает. yes Хоть и урюки редкостные среди его небросаемых. requestХоть и гавкаюсь периодично с "Путиным".Но в горы с ним бы пошёл yes (Спасибо за дождь ) drinks Реально было очень сухо. wink
      1. KAV
        KAV Сегодня, 20:43 Новый
        +11
        Цитата: Наблюдатель2014
        Путин молодец. Своих не бросает. Хоть и урюки редкостные среди его небросаемых. Хоть и гавкаюсь периодично с "Путиным".Но в горы с ним бы пошёл (Спасибо за дождь ) Реально было очень сухо.

        Прошу прощения, но, что за бред вы тут пронесли только что?
        1. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 20:48 Новый
          -5
          Цитата: KAV
          Цитата: Наблюдатель2014
          Путин молодец. Своих не бросает. Хоть и урюки редкостные среди его небросаемых. Хоть и гавкаюсь периодично с "Путиным".Но в горы с ним бы пошёл (Спасибо за дождь ) Реально было очень сухо.

          Прошу прощения, но, что за бред вы тут пронесли только что?

          Бред как бред ,вас это не касается hi Так и запишем в бред : lol
          1. KAV
            KAV Сегодня, 21:00 Новый
            +5
            А, вам везде Путин мерещится, да? Вы спите и видите его? Ну, тогда, да. Можно и не касаться вашего бреда. lol
        2. Revival
          Revival Сегодня, 21:23 Новый
          -2
          Это он наверно про самолет вызывающий дождь в крыму
      2. oleg123219307
        oleg123219307 Сегодня, 21:38 Новый
        +3
        Цитата: Наблюдатель2014
        Путин молодец. Своих не бросает. Хоть и урюки редкостные среди его небросаемых. Хоть и гавкаюсь периодично с "Путиным".Но в горы с ним бы пошёл (Спасибо за дождь ) Реально было очень сухо.

        Есть разница между политической позицией, даже обоснованной и скотством. Заявление об отравлении его кремлем хоть и очевидное вранье, но все же политика. А вот ведро дерьма во врачей спасших тебе жизнь - скотство. Правильно выше написали, как человека его больше никто воспринимать не будет. И поделом.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 21:43 Новый
          -7
          Цитата: oleg123219307
          А вот ведро дерьма во врачей спасших тебе жизнь - скотство.

          Врачи лишь часть системы, и выполняют указы сверху. Особенно главврачи. При моем скепсисе по отношению к личности Навального, то, о чем он говорит, вполне возможно могло иметь место. Хотя не факт.
          1. oleg123219307
            oleg123219307 Сегодня, 21:45 Новый
            +3
            Цитата: Ингвар 72
            Врачи лишь часть системы, и выполняют указы сверху. При моем скепсисе по отношению к личности Навального, то, о чем он говорит, вполне возможно могло иметь место. Хотя не факт.

            Хотели б его угробить, он бы сейчас писульки не писал. Не говоря уж о мифическом "новичке" после которого он живой и здоровый, умер бы тихо в Омской реанимации и усе. Но нет же. Вытащили, выпустили... Ну чтож, всяк сам кует свой удел. Как политик и как человек он этим заявлением себя похоронил.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 21:57 Новый
              +1
              Цитата: oleg123219307
              Хотели б его угробить, он бы сейчас писульки не писал.

              Я не о нем вообще-то то, я о системе медицины. Практически во всех больницах главврачи члены ЕР, и пишут отчеты по указанию сверху. Для вас это новость? А я в курсе, как граждан Ренц в Тольятти статистику рисует. Он у нас вообще волшебник, даже береговую линию под элитную застройку отодвинул, ибо ЕР все подвласно.
              Так же по короновирусу, весной накручивали статистику, сейчас наоборот, на тормозах спускают.
              1. oleg123219307
                oleg123219307 Сегодня, 22:01 Новый
                +3
                Цитата: Ингвар 72
                Я не о нем вообще-то то, я о системе медицины. Практически во всех больницах главврачи члены ЕР, и пишут отчеты по указанию сверху. Для вас это новость? А я в курсе, как граждан Ренц в Тольятти статистику рисует. Он у нас вообще волшебник, даже береговую линию под элитную застройку отодвинул, ибо ЕР все подвласно.
                Так же по короновирусу, весной накручивали статистику, сейчас наоборот, на тормозах спускают.

                Одно дело проблемы политики, коррупции, статистики и законодательства. И совсем другое - ведро дерьма на спасавших тебя докторов... Заметьте - про его довольно нелепые обвинения в адрес путина или России я особо и не высказываюсь. Большие мальчики, пусть сами разбираются. Но врачи то чем виноваты? Я б на его месте после такого больше в Россию не приезжал. Рисково. Не факт что в следующий раз скорая будет торопиться...
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 22:03 Новый
                  -2
                  Цитата: oleg123219307
                  Но врачи то чем виноваты?

                  Бригада скорой и дежурные конечно не причем, честь им и хвала. Но главврачи всегда (!) маркетологи, о них и речь.
          2. Одесский грек
            Одесский грек Сегодня, 23:01 Новый
            +1
            Ну, да, ну, да как по другому. Вот, то что, врачи немецкой больницы лгать не могут, то это точно!. Они ведь из цивилизованной страны, как и британские врачи, и новичок "обнаружен" только благодаря "честности" и "порядочности" западных врачей и спецов, ведь они борются с системой Мордора, а сами частью своей системы не являются, они, ведь эльфы с "чистой" совестью)))))) Браво!
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:34 Новый
      0
      Цитата: 7,62х54
      Выгружать на конечной остановке.

      выгружать по дороге, на ходу
  2. Yusufjon Nuritdinov
    Yusufjon Nuritdinov Сегодня, 20:02 Новый
    +17
    Что вы хотели ещё от этого мерзавца!
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 21:08 Новый
      +10
      Цитата: Yusufjon Nuritdinov
      Что вы хотели ещё от этого мерзавца!

      Путин травил, травил, врачи душили, душили а оно не тонет и всё.
      1. stalkerwalker
        stalkerwalker Сегодня, 21:09 Новый
        +2
        Цитата: фигвам
        Путин травил, травил, врачи душили, душили а оно не тонет и всё.

        Merde не тонет...
        wassat
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 21:41 Новый
          +1
          Цитата: stalkerwalker
          Цитата: фигвам
          Путин травил, травил, врачи душили, душили а оно не тонет и всё.

          Merde не тонет...
          wassat

          Так будет когда Алеха во французское турне поедет, а у немчуры он - Scheiße не тонет lol
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 21:57 Новый
        +2
        Цитата: фигвам
        Цитата: Yusufjon Nuritdinov
        Что вы хотели ещё от этого мерзавца!

        Путин травил, травил, врачи душили, душили а оно не тонет и всё.

        Ну дык тогда как ни крути, а он, как по сути, так и по содержанию, говнюком оказался! Привет поддерживающей его "пастве", безмятежно тут околачивающейся и уповающей на "независимые" расследования этого недоотравлёнышаlaughing Недавно они тут с навальновских "козырей" почти в каждой теме на ура заходили, а теперь притихли и по ходу шаблон склеить пытаются, бо разорвало его в дребезги! yes
  3. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 20:03 Новый
    +28
    Надо бы ему запретить въезд в Россию и лишить гражданства. Мое мнение.
    1. ved_med12
      ved_med12 Сегодня, 20:18 Новый
      +7
      То же самое хотел написать. Абсолютно солидарен!
    2. Egor53
      Egor53 Сегодня, 20:18 Новый
      +13
      Ну зачем же "запретить въезд в Россию"? Достаточно провести суд, и приговорить этого отморозка лет на 12-20 лагерей строгого режима. Оснований для такого приговора более, чем достаточно. Он и сам, после этого, в Россию не сунется. А запрет для въезда в стану, гражданином которой он является, - совершенно незаконен.
      1. Rubi0
        Rubi0 Сегодня, 20:22 Новый
        +2
        Правильно, нечего раскидываться дармовой рабской силой
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 21:34 Новый
        -2
        Цитата: Egor53
        Оснований для такого приговора более, чем достаточно

        Можно поинтересоваться, каких? С привязкой на статьи УК?
        1. bar
          bar Сегодня, 21:51 Новый
          +3
          С привязкой на статьи УК?

          Ну например ст. 128.1 УК РФ. Клевета. На 20 лет конечно не тянет, но состав преступления налицо.
          1. Ингвар 72
            Ингвар 72 Сегодня, 21:59 Новый
            -2
            Где судебный иск от Золотова?
            1. bar
              bar Сегодня, 22:05 Новый
              +1
              Казалось бы при чём тут Лу... Золотов? recourse
        2. Egor53
          Egor53 Сегодня, 22:08 Новый
          +1
          Уважаемый Ингвар, привожу ссылку на статью для Навального.
          В его действиях имеет место не просто"клевета", но и сотрудничество со спецслужбами враждебных России стран с целью "подрыва государственного строя России", а это государственная измена в чистом виде.
          УК РФ Статья 275. Государственная измена. "...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет..."
          Я от фонаря цифры в своих комментариях не привожу.
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 22:03 Новый
      +1
      Цитата: Tochilka
      Надо бы ему запретить въезд в Россию и лишить гражданства. Мое мнение.

      Мнение не верное, а вернее верное лишь на половину.
      На него открыто уголовное дело, за оскорбление ветерана. Вот для порядка и справедливости ради, надо бы его вернуть, впаять срок заслуженный, дать ему отсидеть от звонка до звонка и только после этого, лишить гражданства и выслать за пределы России.
  4. Aleksandre
    Aleksandre Сегодня, 20:05 Новый
    +9
    Хочется Олешку Овальному бочку варенья, да ящик печенья.
    А еще, что бы не пропасть безвестно, как Скрипалю.
    1. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 21:14 Новый
      +2
      А вот с последним Вашим тезисом не соглашусь... любого из этих деятелей завтра (или еще когда, по необходимости) завалят абсолютно не дрогнувшей рукой, главное не забыть положить буденовку рядом
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 22:22 Новый
      +2
      Цитата: Aleksandre
      Хочется Олешку Овальному бочку варенья, да ящик печенья.

      Заслужил...
  5. Yeti Suvorov
    Yeti Suvorov Сегодня, 20:05 Новый
    -25
    Пропагандоны отрабатывают.
    «На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то нарушения обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом».
    Ранее брат Алексея Навального Олег также отказался благодарить главврача омской МБСМ-1 за помощь в первые часы после госпитализации политика. Навальный же после выхода из комы поблагодарил омских медиков, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
    Кого он здесь обвинил?
    Хотя лучше бы промолчал
    1. Avior
      Avior Сегодня, 20:17 Новый
      +6
      Реально все зависело от тех так и не неназванных широкой публике медиков в скорой, которые определили отравление и ввели атропин в первые минуты после посадки.
    2. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Сегодня, 20:27 Новый
      +5
      вы не в силах осмыслить текст? там же ясно написано что и когда он сказал.Типичный коньюктурщик.
    3. KAV
      KAV Сегодня, 20:34 Новый
      +6
      Цитата: Yeti Suvorov
      Пропагандоны отрабатывают.

      Тут, я смотрю, есть борцы за славную свободу? За свободу от всего и ото всех? Борись дальше! Главное, чтобы умишко не сломалось об методички прозападные. Береги головушку!
    4. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 20:43 Новый
      -2
      Цитата: Yeti Suvorov
      Пропагандоны отрабатывают.

      Судя по вою,визгу, и животному страху с рассказами про ,что гр.Путин спас гр. Навального которого при этом никто не травил,а он коварный агент ЦРУ; "кооператив Озеро " и его бункерного начальника окончательно загнали у угол. И самое смешное,что всю эту ситуацию ,Путин и к привезли себе сами своими совершенно безумными действиями.
      Тут есть только два варианта-либо они окончательно потеряли адекватность и связь с реальностью,либо по каким-то причинам Путин и к специально пиарят Навального делая из него политика мирового уровня,некоего нового Керенского.
    5. фигвам
      фигвам Сегодня, 20:46 Новый
      +4
      Цитата: Yeti Suvorov
      Кого он здесь обвинил?
      Хотя лучше бы промолчал

      Да лучше жевать чем говорить.
    6. imobile2008
      imobile2008 Сегодня, 21:04 Новый
      -3
      Цитата: НЕКСУС
      Цитата: Александр Секлицкий
      Но когда он цинично вытер ноги о простых людей ,медиков,которые его спасали,общественность это ему не простит

      Вернется если в РФ, ему аспирина ни один медик не выпишет. Вот так бухал бухал,а тут отдуплился,думая что он Кащей Бессмертный.

      Главврач недоумение вызывает у самих медиков, он очень унизил медицину. Зачем главврач ввязался в политику, теперь о него ноги будут вытирать
    7. Чарик
      Чарик Сегодня, 21:15 Новый
      -1
      а усатому все верят и телевизор сказал-значит так оно и есть
    8. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 21:37 Новый
      +2
      Цитата: Yeti Suvorov
      Хотя лучше бы промолчал

      дельное предложение, помолчите
      Цитата: Yeti Suvorov
      Кого он здесь обвинил?

      ваша цитата
      Цитата: Yeti Suvorov
      главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то нарушения обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру

      у вас русский не родной?
  6. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 20:06 Новый
    +18
    если бы не омские врачи, что Навальный «сдох бы в первый день»

    Неблагодарное оно берега попутало.Лучше бы сдохло.
  7. Александр Секлицкий
    Александр Секлицкий Сегодня, 20:06 Новый
    +20
    Подвальный оторвался от реальности и перешагнул грань. belay Теперь его постигнет удел макаревича. Когда он критиковал власть ,то у него было много сочувствующих.Но когда он цинично вытер ноги о простых людей ,медиков,которые его спасали,общественность это ему не простит angry
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 20:16 Новый
      +3
      Цитата: Александр Секлицкий
      Но когда он цинично вытер ноги о простых людей ,медиков,которые его спасали,общественность это ему не простит

      Вернется если в РФ, ему аспирина ни один медик не выпишет. Вот так бухал бухал,а тут отдуплился,думая что он Кащей Бессмертный.
      1. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Сегодня, 20:24 Новый
        +4
        судя по тому как он "жжет мосты" то вряд ли вернется
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 20:25 Новый
          +3
          Цитата: Александр Секлицкий
          судя по тому как он "жжет мосты" то вряд ли вернется

          Если он вернется,значит он не только и..диот ,а и.диот без чувства самосохранения. Дункан Маклаут недотравленный...тьфу
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 22:00 Новый
        +1
        Цитата: НЕКСУС
        бухал бухал,а тут отдуплился,думая что он Кащей Бессмертный.

        А, по сути оказался - Кощей Без.мозглый fool
  8. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 20:07 Новый
    +3
    Навальные боли в анусе Сисяна сильно ударили в верхний мозг. Печаль.
  9. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 20:12 Новый
    +3
    Вытер ноги о тех, кто спасал его жизнь. Мерзость какая…

    Выжил от беспробудной синьки,а теперь показал всю свою пониженную социальную ответственность. Чему удивляться,если это нелюдь?
  10. kot423
    kot423 Сегодня, 20:13 Новый
    +4
    Есть такие на ВО, которые еще "внимают" речам Насрального? Сомневаюсь...
    P.S. Новость не о чем.
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 21:27 Новый
      0
      Цитата: kot423
      Есть такие на ВО, которые еще "внимают" речам Насрального? Сомневаюсь...
      P.S. Новость не о чем.

      Вы на минусы гляньте у тех кто в ветке и сами увидите,внимают этому нелюдю синему или нет.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 22:04 Новый
        +2
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: kot423
        Есть такие на ВО, которые еще "внимают" речам Насрального? Сомневаюсь...
        P.S. Новость не о чем.

        Вы на минусы гляньте у тех кто в ветке и сами увидите,внимают этому нелюдю синему или нет.

        Так "пятая колонна" внедряется во все медиаресурсы. Тут же нет спецпроверок... Принимаются все.
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:15 Новый
    +5
    Навальный это ...., просто все эпитеты матерные.
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 20:20 Новый
      +5
      насральный или анальный- история покажет. но, как человек, он ничтоженство. вот она либеральная прослойка российского обществав, возомнившая себя мессией России. не дай бог до власти доберутся. столбов для нас не хватит.
  12. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 20:18 Новый
    +2
    Всё-таки мозг задело. Хотя там и так до этого гидроцефалия просматривалась.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:24 Новый
    0
    Цитата: Yeti Suvorov
    Пропагандоны отрабатывают.
    «На мой взгляд, главный врач больницы в Омске хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. По крайней мере, для них убийство — профессия. А он все знает, но рассказывает миру что-то нарушения обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом».
    Ранее брат Алексея Навального Олег также отказался благодарить главврача омской МБСМ-1 за помощь в первые часы после госпитализации политика. Навальный же после выхода из комы поблагодарил омских медиков, назвав их «неизвестными добрыми друзьями».
    Кого он здесь обвинил?
    Хотя лучше бы промолчал

    Очнитесь! Кого он вообще не обвинил? )))
    Да что с вас, фашистов, с фюрером вашим Овальным взять...
  14. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:28 Новый
    +8
    «Вытер ноги о тех, кто спасал его жизнь»: российские соцсети комментируют обвинения Навального в адрес омских врачей"
    Не тех спасают наши врачи. Приоритеты спасения давно уж не те.
    Вы уж простите меня великодушно.
    Никому не интересно состояние здоровья людей создающих материальные ценности для страны. Никто не ринется грудью и кровью своей спасать сталевара со всеми его тысячью рациональных предложений и патентов, направленых на предельное улучшение качества и эффективности выплавки высоколегированной стали (к примеру). Потому, что он никому вообще не известен.
    А вот какого-то странного деятеля надо беречь и приумножать!
    Не помню, за какие заслуги?..
    1. казак 471
      казак 471 Сегодня, 21:47 Новый
      +1
      Согласен с Вами Всё изменилось Теперь герои нашего времени бабёнки . которые не знают от кого нарожали . пьяные актёры на джипах . рэперы . разбрасывающие деньги на улицах . певуны под фанеру . поющие трусы . режиссеры . снимающие никчёмные фильмы А вот тех кто их кормит . одевает . обслуживает . строит дома для них этих не покажут по ТВ
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 22:10 Новый
      +1
      Цитата: Бензорез
      Не помню, за какие заслуги?..

      За хамство, клевету, ложь подсудимого и рецидивиста.
  15. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:29 Новый
    +4
    Вот же конченая !!! am
  16. Gado
    Gado Сегодня, 20:30 Новый
    +4
    Вот истинное лицо этого...цензура. Я бы на его место вообще в Россию не возвращался - один позор на родине его ждет.
  17. tovarich-andrey.62goncharov
    tovarich-andrey.62goncharov Сегодня, 20:39 Новый
    +4
    типо мы проснулись и увидели что оно дерьмо-с. Не верю. У него на лбу метка - шельма. Всем обладателям головного и спинного мозга это давно видно. А вы - либеральная шушера, планктон. Ах, нам глаза открыли! Тьфу...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 22:12 Новый
      +1
      Цитата: tovarich-andrey.62goncharov
      типо мы проснулись и увидели что оно дерьмо-с. Не верю. У него на лбу метка - шельма. Всем обладателям головного и спинного мозга это давно видно. А вы - либеральная шушера, планктон. Ах, нам глаза открыли! Тьфу...

      Так их, товарищ Андрей angry
  18. Оператор
    Оператор Сегодня, 20:44 Новый
    +7
    Анальный - голимый агент ЦРУ США, неоднократно фиксировались его контакты с первый секретарем американского посольства в Москве - официальным резидентом ЦРУ. Одна из последних операций ЦРУ - вывоз Анального, находившегося в Москве под подпиской о невыезде, в город Иваново на машине первого секретаря посольства США с дипломатическими номерами.

    После финансового банкротства Анального и НКО "ФБК" по приговору суда Лешик стал отработанным материалом, годящимся лишь для унавоживания почвы. ЦРУ не удалось замочить Анального в России (с помощью смеси антидепрессантов и алкоголя) - омские медики помешали. А замочить Лешика на территории ФРГ (на борту самолета Бундесвера и охраняемой берлинской клиники) - значит однозначно засветить ЦРУ и БНД.
  19. Комментарий был удален.
  20. parusnik
    parusnik Сегодня, 20:47 Новый
    +3
    Леша,ты такими методами , к кормушке не прорвешься... laughing Своего электората лишишься.. laughing Ты же типа расейский националист... laughing Вот таких при...ээээ иди...эээ неумных новая расейская действительность воспитала. laughing Мда...Что же будет с Родиной.Вас таких мерзавцев много...и к кормушке рветесь...
  21. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 20:48 Новый
    0
    Однажды лягушка гуляла по берегу большой и глубокой реки. К ней подошел скорпион. Он хотел переправиться на другой берег реки.
    - Перевези меня через реку, – предложил он лягушке. – Давай, я сяду тебе на спину.
    - Я еще не сошла с ума! – сказала лягушка. – Ты сядешь мне на спину, только я отплыву, как ты тут же меня ужалишь.
    - Уважаемая лягушка, – ответил вежливо скорпион. – Если я тебя ужалю, ты утонешь, тогда утону и я, ведь я не умею плавать. А я совсем не хочу умирать.
    Такие доводы показались лягушке очень разумными, поэтому она разрешила скорпиону сесть себе на спину.
    Когда они были на середине реки, скорпион все же ужалил лягушку.
    Умирая, она спросила:
    - Зачем ты это сделал, ведь ты умрешь вместе о мной?
    Скорпион ответил:
    - Потому что я – скорпион, и это у меня в крови
  22. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:49 Новый
    +2
    Лучше бы это создание вообще не рождалось.
  23. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 20:51 Новый
    +2
    Ранее Навальный заявил о готовности подать судебный иск против представителей российской власти, которые обвиняют его в связях с западными спецслужбами.
    С Д Д. Расшифровка в фильме Статский советник.
  24. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:55 Новый
    -6
    Нав как обычно излишне резок для человека,который реально метит в президенты..хотя , безусловно, полежать в коме какой то срок ,когда окружающие тебя врачи не могут сделать с этим НИЧЕГО , врятли добавляет симпатий к ним. Хотя конкретно в этой ситуации можно было бы просто не хамить ,если нет слов благодарности..
    1. businessv
      businessv Сегодня, 21:32 Новый
      +2
      Цитата: Knell Wardenheart
      когда окружающие тебя врачи не могут сделать с этим НИЧЕГО
      Вы думаете, что это немцы поставили этого человеконедомерка на ноги? Если бы не омичи, оно бы давно склеило ласты!
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 21:41 Новый
        -4
        Не ,не думаю так. Просто констатировал факт - если не вылечили то хвалить не за что. если не помер то ругать не за что. Как то так , имхо.
        1. businessv
          businessv Сегодня, 21:45 Новый
          0
          Цитата: Knell Wardenheart
          Просто констатировал факт - если не вылечили то хвалить не за что. если не помер то ругать не за что
          А кто им дал вылечить? Материал гляньте, чтобы иметь полную картину. ИМХО, главный вопрос и результат заключается в том, что невыездная личность, находящаяся под подпиской, в настоящее время находится вне юрисдикции России. smile
          1. Knell Wardenheart
            Knell Wardenheart Сегодня, 21:49 Новый
            -3
            Ну не знааааю,обычно врачи лечат, вроде_как. Конечно, может я отстал от жизни !
            А так да, в этом деле вообще масса интересного ,что можно весьма двояко толковать .
            1. businessv
              businessv Сегодня, 21:59 Новый
              0
              Цитата: Knell Wardenheart
              Ну не знааааю,обычно врачи лечат, вроде_как. Конечно, может я отстал от жизни !
              Ирония непонятна потому, что если бы Вы вняли моему совету, то увидели бы митинги навальнят на территории больницы в Омске, оскорбления ими врачей, прочитали бы данные о клинической картине и т.д.. Именно омичи ввели поступившее тело в искусственную кому для дальнейшего излечения, которое завершилось в Германии.
              1. Knell Wardenheart
                Knell Wardenheart Сегодня, 22:17 Новый
                -1
                Ну если вы изволите судить по клинической картине - окей, картина такая -
                Наши врачи решили что у пациента скаканул сахарок-с и не смогли с этим ничего сделать
                Зарубежные врачи решили что пациента траванули "Новичком" и за некий промежуток времени добились того ,чтобы он ходил и говорил.

                Вопрос 1 : так какая там клиническая картина то ?
                Ах да, взаимоисключающая. Либо наши доктора плохо лечат скаканувший сахарок-с (без немецких коллег) , либо не сумели распознать отравление, либо все это вообще какая то эпическая чушь, которую адекватно не смогли определить ни те,ни другие.
                Из этого вытекает Вопрос 2 : так за что ,собственно сказать "Спасибо" ?

                Ну это я так,логически рассуждаю. Свой нравственный взгляд на все это я обрисовал в 1 посте.
                1. tranquil
                  tranquil Сегодня, 22:29 Новый
                  0
                  Цитата: Knell Wardenheart
                  врачи не могут сделать с этим НИЧЕГО

                  Ну, как бы, если после применения к пациенту боевого отравляющего вещества (как он утверждает) он остался ЖИВ, то это похоже на успех. Как минимум больше чем "НИЧЕГО".
    2. bar
      bar Сегодня, 22:00 Новый
      +2
      который реально метит в президенты

      Вы бредите в своей гейропе? belay
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 22:11 Новый
        -2
        Ну ведь он метит или нет ?) Вам как кажется ?
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 22:37 Новый
          0
          Цитата: Knell Wardenheart
          Ну ведь он метит или нет ?) Вам как кажется ?

          Откуда, например мне, знать - куда Навальный метит request но, вот куда он попал ... winked .тут уже 100500 раз озвучили, и на букву "Ж" и на "Г"... А вот
          Цитата: Knell Wardenheart
          Вам как кажется ?
          1. Knell Wardenheart
            Knell Wardenheart Сегодня, 22:49 Новый
            0
            Ну если вам непонятно куда он метит - какого дьявола вы суетесь в это жалкое подобие диванной аналитики ?) Наверное стоит задуматься о том , о чем с таким жаром изволите диспутировать !
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 22:55 Новый
              0
              Цитата: Knell Wardenheart
              Наверное стоит задуматься о том , о чем с таким жаром изволите диспутировать !

              Конечно, winked Вы всегда рассуждаете в правильном направлении, а я
              Цитата: Knell Wardenheart
              какого дьявола вы суетесь в это жалкое подобие диванной аналитики ?)
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 22:30 Новый
      0
      Извините, не понятно, как соотносится
      Цитата: Knell Wardenheart
      Нав как обычно излишне резок
      к следующей фразе
      Цитата: Knell Wardenheart
      который реально метит в президенты..
      а, это все к следующей фразе
      Цитата: Knell Wardenheart
      хотя , безусловно, полежать в коме какой то срок
      потом - бац! belay следующая "логическая" фраза
      Цитата: Knell Wardenheart
      когда окружающие тебя врачи не могут сделать с этим НИЧЕГО
      и мгновенный "глубокомысленный" вывод
      Цитата: Knell Wardenheart
      врятли добавляет симпатий к ним.

      И, завершение древнеримского ораторского спича, что мол
      Цитата: Knell Wardenheart
      если нет слов благодарности.
      то, в принципе
      Цитата: Knell Wardenheart
      Хотя конкретно в этой ситуации можно было бы просто не хамить
      Ну, Вы Knell Wardenheart (Knell) ни дать, ни взять - прирожденный западный прокурор-обвинитель winked
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 22:37 Новый
        0
        Я который день уже офигеваю от волны тупого хайпа по поводу того что сабж то благодарит этих врачей,то не благодарит. Все что я написал - это чистой воды логические построения на основе общедоступной информации . Мне не совсем ясно за что человек должен благодарить тех ,кто не смог его откачать за пару дней от "скаканувшего сахарочка" , но и одновременно неясно - за что он должен гневно клеймить людей,которые не дали ему банально помереть . Но насколько я вижу тут собрались сонмы ов , которые в принципе не дружат с логикой и по сто раз на дне барабанят "Спасибо !" по поводам и без , я могу за компанию изобразить на лице "праведный гнев и искреннее недоумение" внутри этой,абсолютно пустой ситуации.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 22:51 Новый
          0
          Цитата: Knell Wardenheart
          Я который день уже офигеваю от волны тупого хайпа по поводу того что сабж то благодарит этих врачей,то не благодарит. Все что я написал - это чистой воды логические построения на основе общедоступной информации . Мне не совсем ясно за что человек должен благодарить тех ,кто не смог его откачать за пару дней от "скаканувшего сахарочка" , но и одновременно неясно - за что он должен гневно клеймить людей,которые не дали ему банально помереть . Но насколько я вижу тут собрались сонмы ов , которые в принципе не дружат с логикой и по сто раз на дне барабанят "Спасибо !" по поводам и без , я могу за компанию изобразить на лице "праведный гнев и искреннее недоумение" внутри этой,абсолютно пустой ситуации.

          Ну, реально crying -
          Это похоронный звон, господин Мадлен.
  25. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 21:00 Новый
    -9
    Случайно ввели антидот. У нас уровень медицины не такой высокий, возможно врачи делали все что могли. Вопрос к тому кто делал анализы, хотя его вроде уволили уже
    1. Викторио
      Викторио Сегодня, 21:42 Новый
      0
      Цитата: imobile2008
      Случайно ввели антидот. У нас уровень медицины не такой высокий, возможно врачи делали все что могли. Вопрос к тому кто делал анализы, хотя его вроде уволили уже

      ===
      ? https://www.bbc.com/russian/news-54076371
  26. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 21:06 Новый
    0
    Слов нет одно желание начистить это сытое рыло. Интересно как он в РОССИЮ собирается заехать. Ведь и те кто емудоверял теперь могут и обидеть очень сильно.
  27. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 21:12 Новый
    +2
    Цитата: 7,62х54
    При следующем запое Сисяна, не сажать самолёт, не останавливать поезд. Выгружать на конечной остановке. И кстати надо бы подать коллективный иск пассажиров к Подавльному за то что потеряли время из за его комы.

    Не выйдет. Он же.... Карлсон!

    εὕρηκα!
    Навальный - это Карлсон!

    1. Его очень любят малыши.
    2. Государство его не замечает его. Точно как родители Малыша.
    3. Он приходит когда пожелает сам. И уходит не долго прощаясь. Например, когда начинается настоящее винтилово, то всегда избегает задержания. Вспомните как Карлсон затащил Малыша на крышу и бросил его там когда туда стали забираться пожарные.
    4. Он мужчина в самом расцвете сил.
    5. Совершенно непонятно откуда у него средства к существованию. Официальная версия - питается донатами от малышей.
    6. Как и Карлсон летает где хочет. Ну тут конечно же не сам Алексей, а его вездесущие квадрокоптеры над правительственными объектами.
    7. Борется с жуликами и ворами в/на крыше.
    8. Периодически может внезапно плохо себя почувствовать. У Карлсона наблюдались такие же симптомы проходящие практически бесследно.
    9. Улетая он всегда обещает вернуться.

    ©Shuttle61. 23.09.2020 12:30 MSK
  28. nnm
    nnm Сегодня, 21:19 Новый
    +1
    Да ну какой "вытер ноги"- что написали, то и зачитал
  29. Revival
    Revival Сегодня, 21:20 Новый
    -1
    "телеведущий Александр Мясников. Специалист"...

    Вот это самый сильный аргумент...
    Вот это
    1. businessv
      businessv Сегодня, 21:27 Новый
      +3
      Цитата: Revival
      "телеведущий Александр Мясников. Специалист"...

      Вот это самый сильный аргумент...
      Вот это
      Вы о чём, коллега? О заслуженном враче Москвы, главвраче больницы им. Жадкевича, который выступил в защиту своих коллег из Омска, которых пытается очернить уродец, который выжил, благодаря им? Яснее выражайтесь, если хотите объективной оценки своего поста!
      1. Revival
        Revival Сегодня, 21:32 Новый
        -2
        Да я тменно об "этом"
        1. businessv
          businessv Сегодня, 21:36 Новый
          +2
          Цитата: Revival
          Да я тменно об "этом"

          тменно об чём? Что сказать-то хотели?
          1. Revival
            Revival Сегодня, 21:37 Новый
            +1
            О том что как человек он мне противен своими делами и "соловьекиселевщиной".
            Все как у "людей", сын конечно гражданин франции и тд
            1. businessv
              businessv Сегодня, 21:41 Новый
              +2
              Цитата: Revival
              О том что как человек он мне противен своими делами и "соловьекиселевщиной".
              Мне он гораздо приятней, чем господин навальный! Специалист высшей категории, не имеющий ни малейшего отношения ни к Соловьёву, ни к Киселёву. Прежде,чем писать, изучите вопрос! И мне симпатичен его поступок и форма его подачи - прямо и незамедлительно. Именно так и поступают хорошие врачи!
  30. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 21:20 Новый
    +4
    Ну что тут комментировать, Навальный как был кхм, нехорошим человеком, так им и остался, даже когда оказался одной ногой за гранью, казалось бы стоило одуматься, но для этого нужно мозги, а они у данного индивидуума отсутствую!
  31. businessv
    businessv Сегодня, 21:23 Новый
    +1
    Ранее Навальный заявил о готовности подать судебный иск против представителей российской власти, которые обвиняют его в связях с западными спецслужбами.
    Что оно уже только не говорило! Позор страны!
  32. businessv
    businessv Сегодня, 21:30 Новый
    +1
    Цитата: Shuttle
    εὕρηκα!
    Навальный - это Карлсон!
    Ну что тут сказать? Отличная характеристика! Браво! hi
  33. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:38 Новый
    +2
    А что тут удивительного? Сволочь. Был сволочью, есть сволочь им и останется.
  34. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:48 Новый
    +1
    Мальчик и так прибарахлился за счёт доверчивых иди/Ё/тиков, зачем ему возвращается обратно? Его тут ждут не плюшки, а судебные дела из которых вывернутая будет сложно, если возможно! Вот и рубит концы окончательно ... а хозяевам своим заявит, что его там, т.е. у нас совсем не ждут. Хитрый ход, да и хозяевам кучу гуано подкинул, будет чем на вентилятор набрасывать со всяких трибун.
    А медики наши МОЛОДЦЫ! Мы это знаем, они это чувствуют, все у них будет нормально, они плюнут на шавку тявкающую из за бугра и всех делов.
    П.С. а забугорникам придется лепить нового главного по уточкам, бывает! Это теперь их головняк.
  35. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:57 Новый
    +1
    Был у человека шанс стать рыцарем на белом коне...
    Но нет... В говно потянуло wassat
  36. Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 22:02 Новый
    +1
    Да просто не оказывать ему на территории России никакой медицинской помощи, даже экстренной.
  37. KelWin
    KelWin Сегодня, 22:05 Новый
    +1
    Овльному надо было клизму с патефонными иголками вдуплить, а не вытаскивать эту никчемную тушку с того света...
  38. ТриА
    ТриА Сегодня, 22:16 Новый
    +4
    По словам Навального, омские медики его «не спасали». Он заявил, что врачи омской клиники «действовали даже менее профессионально, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией».

    Вот ведь негодяй. Других слов у меня нет, вернее есть, но они нецензурные.
  39. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 22:17 Новый
    +1
    Еще и пилотов бы обгадил, что уж мелочиться
  40. tranquil
    tranquil Сегодня, 22:24 Новый
    +2
    И спецслужбы его боевым отравляющим веществом убить хотели, и врачи, когда он в коме был — и никто ничего не смог поделать! Невероятная живучесть у Лешки. Просто чудо.
  41. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 22:45 Новый
    0
    Жаль, модераторы не позволят написать словами всё то, что я бы хотел высказать о навальном... Скажу коротко - не мужик он.
  42. север 2
    север 2 Сегодня, 23:06 Новый
    0
    Я не понимаю ,как после таких заявлений Навальный посмеет вернутся в Россию. Сегодня ужу даже Познер от него отрёкся ,назвав его эгоистом и оппортунистом .А Познер так ещё тот либераст...На Западе Навальный тоже ни кому не нужен, столько денег в него вбухали и чтобы он жировал где не будь в Альпах или в США , такое у спец . служб Запада не бывает . Значить , Запад знает ,после таких слов ,что этот человек лишён совести ,потому он вернётся в Россию . Ну а как же то , что Навальный до конца не оправдал надежды Запада и не достаточно отработал на спец .службы Запада ? А вот как Навальный вернётся в Россию ,так спец. службы Запада его тут грохнут ,что-бы опять вину свалить на Путина . Такой вой либерастия поднимет ,что мама не горюй ... Но зато покойник Западу послужит до конца и отработает хот так...
    И что , с Навальным всё и закончиться ? Да нет. Ещё Гозманов ,Сванидзь , Ходоровских полно , а они тоже Западу ещё не отработали , сколько Запад в них долларов вложил...
    1. iouris
      iouris Сегодня, 23:14 Новый
      0
      Цитата: север 2
      как после таких заявлений Навальный посмеет вернутся в Россию

      Только марионеточным президентом. А так уже не вернётся.
  43. kit88
    kit88 Сегодня, 23:12 Новый
    0
    «А был ли он человеком»?
  44. iouris
    iouris Сегодня, 23:14 Новый
    0
    Навальный и вся его команда совершили измену.