«Вытер ноги о тех, кто спасал его жизнь»: российские соцсети комментируют обвинения Навального в адрес омских врачей"

Лёша, это уже, извини, ни в какие ворота. Люди делали всё, чтобы тебе помочь.

Вытер ноги о тех, кто спасал его жизнь. Мерзость какая…

Всё. Для меня этого человека больше не существует. Хотя… какого там «человека»…

В российском сегменте социальных сетей в разы увеличилось число негативных комментариев и отзывов в адрес Алексея Навального после его выпада в адрес врачей клиники в Омске. Это о заявлении Навального, которое тот сделал в рамках своего большого интервью крупному немецкому изданию Der Spiegel.По словам Навального, омские медики его «не спасали». Он заявил, что врачи омской клиники «действовали даже менее профессионально, чем агенты разведки, для которых убийство является профессией».Навальный также добавил, что его жене «пришлось сражаться с омскими врачами, чтобы в итоге его отправили в Германию».Эти высказывания оппозиционера в российской блогосфере и социальных сетях многие называют не просто «перебором», а откровенным цинизмом. Свой комментарий по этому поводу сделал и известный медик и телеведущий Александр Мясников. Специалист возмутился цинизмом Навального, отметив, что если бы не омские врачи, что Навальный «сдох бы в первый день». Такую заметку доктор Мясников оставил в Telegram.Досталось Навальному за его абсурдное обвинение в адрес российских медиков и от обычных пользователей. Люди не скрывают своего негодования по поводу лицемерия человека, которому многие действительно верили, воспринимая его слова за истину в последней инстанции.Из комментариев в Твиттере и Instagram:Ранее Навальный заявил о готовности подать судебный иск против представителей российской власти, которые обвиняют его в связях с западными спецслужбами.