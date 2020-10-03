За конфликтом в Карабахе не стоит забывать об Идлибе: война в Сирии продолжается

Боевики из Сирии отправляются в Закавказье

САА воюет с боевиками, боевики — друг с другом

В последние дни фокус внимания мировой общественности сместился на Карабах. На этом фоне как-то забыли про продолжающиеся боевые действия в сирийском Идлибе и других регионах страны.Как сообщает ряд средств массовой информации, боевики протурецких вооруженных формирований, прежде действовавшие в Сирии и Ливии, сейчас прибывают в Закавказье, чтобы сражаться на стороне Азербайджана против армянской армии. Так, несколько дней назад Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что турецкие спецслужбы перебросили в Закавказье более 300 боевиков группировки «Дивизия Султан Мурад». В основном это этнические туркоманы – сирийские туркмены, составляющие значительную часть населения северных провинций страны.Сообщается и о переброске в Азербайджан боевиков группировки «Дивизия аль-Хамза» из Кафр-Нуфрана, Кафр-Халаба и Аль-Атариба. Переброску подразделений боевиков в Азербайджан подтвердил и полевой командир Зияд Хаджи Убейд из протурецкой «Сирийской национальной армии».Кстати, не скрывают готовности сражаться в Закавказье, но уже против Азербайджана и поддерживающей его Турции, и сирийские армяне. Многие из них имеют боевой опыт, полученный во время гражданской войны в Сирии, в которой армянские отряды сражались против радикальных группировок на стороне правительственных войск Башара Асада.Однако и в самой Сирии боевые действия не прекращаются. Неслучайно в составе «Сирийской национальной армии» на днях официально была создана еще одна, уже 27-я по счету «дивизия», названная в честь султана Малик-шаха из династии Сельджукидов. Она будет действовать в окрестностях Рас эль-Айна, где проходит операция «Источник мира».Тем временем боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отчитались об уничтожении РСЗО Сирийской арабской армии в районе Кафр-Набаль. Обстрелу подверглись и позиции САА в окрестностях населенного пункта Кафр-Халаб в провинции Алеппо. В ответ сирийские правительственные войска атаковали боевиков в городе Эль-Бара в районе Джебель аз-Завия. Были отмечены и обстрелы позиций Сирийской арабской армии в Саракибе и селениях Аль-Маляджа и Хазарин. Здесь правительственные войска подверглись атаке со стороны боевиков протурецких группировок.Также в конце сентября сообщалось о передвижениях правительственных войск в горах Джебель аз-Завия. Это обстоятельство позволило ряду СМИ утверждать о готовящемся новом наступлении Сирийской арабской армии в Идлибе. Не исключено, что сейчас, когда протурецкие формирования перебрасываются в Закавказье, сирийские правительственные войска действительно могут воспользоваться моментом и оттеснить ослабевшего противника с занимаемых позиций.Помимо боевых действий между Сирийской арабской армией и боевиками различных вооруженных формирований, продолжаются столкновения и между самими радикалами. Так, «Хайят Тахрир аш-Шам» сообщила о ликвидации ее боевиками Юсефа Нумана. Этот человек, известный также как Абу аль-Харис, был одним из высокопоставленных полевых командиров сирийского «Исламского государства» (запрещено в Российской Федерации).Кстати, министр обороны России Сергей Шойгу в недавно вышедшей в «Красной звезде» статье, посвященной пятилетию присутствия российских войск в Сирии, объявил о полном разгроме ИГ. Но, как бы там ни было, отдельные группировки террористов все еще продолжают действовать в ряде районов страны.Однако если сравнивать положение в Сирии сегодня и пять лет назад, то понятно, что это, как говорится, небо и земля. Благодаря участию России в борьбе против террористических формирований сирийскому правительству удалось не только удержаться у власти, но и восстановить контроль над значительными территориями, на которых прежде хозяйничали радикальные группировки.