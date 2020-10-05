Морской удар: F/A-18 по-прежнему крут и актуален?

Эрик Теглер из «Popular Mechanics» провел весьма неплохую работу, пытаясь объяснить всем, почему F/A-18 все еще не зря является основным ударным самолетом морской авиации и будет еще долго актуален в этой роли.
Why the F/A-18 Is Such a Badass Plane.
Смелый поступок, учитывая тот факт, что F/A-18 в строю с 1983 года. То есть скоро 40 лет.
Начать можно с того, что за долгую службу самолет имеет всего две официальные победы: над иракскими МиГ-21 во время первой войны в Заливе, в операции «Буря в пустыне». Два F/A-18С в бомбардировочном варианте, то есть вооруженные бомбами МК 84 и ракетами «Спарроу» и «Сайдвиндер», когда были перехвачены двумя иракскими МиГ-21, успешно сбили оба перехватчика.
О потерях мы поговорим в конце. Зафиксируем факт того, что самолет боевой и зубастый, ибо это был первый и пока единственный случай, когда бомбардировщик успешно отбился от перехватчиков.
«Шершень» («Хорнет») – это самолет многоплановый. Если исходить из аббревиатуры названия – истребитель-штурмовик, fighter attack. Плод долгих размышлений ВМС США над тем, каким должен стать универсальный самолет морского базирования.
Вообще, история F/A-18 была непростой. Самолет, совершив свой первый полет в 1974 году, оказался никому не нужен, с треском проиграв конкурс на истребительную роль в ВВС F-16, на море тоже не снискал понимания сути. Флотские предпочли ему модернизированный F-14, и только вмешательство самого министра обороны Джеймса Шлезингера заставило их «передумать».
Вообще, ВМС США мечтали о самолете, который мог бы базироваться как на авианосцах, так и на береговых аэродромах. Мечта об унификации ВВС флота и Корпуса морской пехоты была весьма реальной и полезной одновременно.
Кроме того, новый самолет мог бы заменить сразу две устаревших модели: истребитель F-4 и штурмовик А-7.
Но главное – это должен был быть одновременно простой и недорогой самолет, способный решать задачи истребителя и штурмовика одновременно.
Собственно, такая практика для ВМФ и КМП США не нова. Еще во времена Второй мировой войны истребители F6F «Хеллкэт» F4U «Корсар» могли нести бомбовые грузы, такие же тяжелые, как пикирующие бомбардировщики того времени, успешно сочетая истребительные и ударные возможности в одном самолете.
Конечно, реактивные самолеты оказались более быстры и эффективны по сравнению с поршневыми, но принцип применения остался. Точнее, американское флотское командование продолжало желать, чтобы самолеты совмещали в себе обе функции, истребителя и штурмовика.
Легендарный F-4 «Фантом» во времена вьетнамской войны продемонстрировал потенциал истребителя/штурмовика. Тем не менее, забота военно-морского флота о превосходстве в воздухе и защите своих авианосцев от вражеских самолетов привела флот к заказу F-14 «Томкэт» в 1969 году.
«Томкэт» был очень хорошим самолетом, но слишком дорогим. И цена в итоге его и приговорила, а флотское командование отправилось в поисках чуда, то есть более хорошего и дешевого самолета.
Выбор был довольно небогат: или прототип одномоторного General Dynamics YF-16, или двухмоторного Northrop YF-17.
YF-16 поступит на вооружение ВВС под названием F-16 «Боевой сокол». Флот, однако, предпочитал два двигателя у самолета. После того как Northrop объединился с McDonnell Douglas, две оборонные компании совместно представили сильно переработанную версию YF-17 для военно-морского флота. Самолет назвали F-18.
Изначально самолет должен был выпускаться в трех моделях:
— одноместный F-18 для замены F-4;
— одноместный A-18 для замены A-7 «Корсар»;
— двухместный учебный TF-18, который мог играть роль истребителя.
Однако производители пошли по пути максимального упрощения и объединили одноместные варианты в один F/A-18A, а двухместный переименовали в F/A-18B.
Самолет пришлось качественно переделывать под новые задачи. Был значительно увеличен запас топлива, несмотря на это, дальность действия стала всего на 10% больше, чем у А-7 и совсем уж незначительно лучше, чем у F-4.
Новый самолет, теперь официально называемый «Хорнет», впервые поднялся в воздух в ноябре 1978 года. Испытания выявили много проблем: чрезмерную скорость взлета и взлетный крен. Их пришлось оперативно решать путем изменения размеров горизонтальных стабилизаторов. Обнаружилось и недостаточное околозвуковое ускорение. Модификации двигателя несколько решили проблему, но не окончательно. А боевой радиус ударного истребителя в 460 миль был, как сказано выше, немного лучше, чем у предшественников.
Однако ни одного из этих недостатков было недостаточно, чтобы флот отказался от самолетов. Первый F/A-18A поступил на вооружение эскадрильи VMFA-314 Корпуса морской пехоты в MCAS «El Toro».
F/A-18 был немедленно оценен не только за точность удара и надежность, но и за то, что самолет требовал не более половины часов технического обслуживания F-14A и A-6Е.
Позже проявился еще один серьезный недостаток: при полетах на высоких углах атаки начались деформации и трещины в хвостовом оперении. К тому времени «Макдонелл-Дуглас» и «Нортроп» разошлись, и ликвидация легла на «Макдонелл». Фирмой были разработаны специальные ремкомплекты, которые смогли устранить проблему.
Всеобщее признание «Шершень» получил после участия в операции «Каньон Эльдорадо» против Ливии в 1986 году.
Успех был не то чтобы оглушительный, но такой, что на «Шершень» сразу посыпались заказы, и к 1989 году самолет оказался на вооружении ВВС Канады, Австралии, Испании, Кувейта и Швейцарии.
Жалобы на недостаточную дальность полета не прекращались. Чтобы решить эту проблему и сделать самолет более эффективной ночной и всепогодной машиной, «Макдоннел-Дуглас» разработали и представили F/A-18C и двухместный F/A-18D в 1987 году.
C/D включал модернизированный радар, новую авионику и ракеты класса «воздух-воздух/поверхность» AIM-120 AMRAAM, AGM-65 «Маверик» и ПКР AGM-84 «Гарпун». Добавили ночные инфракрасные камеры нового поколения, что увеличило боевые возможности самолета. Плюс установили новые двигатели F404-GE-402, которые выдавали минимум на 10% больше тяги.
Морской истребитель/штурмовик F/A-18 принял участие в нескольких военных конфликтах.
Помимо операции «Каньон Эльдорадо» в Ливии в апреле 1986 г. и войны в Персидском заливе (освобождение Кувейта) в 1991 г., «Шершень» воевал в Югославии в 1995 году в рамках операции «Обдуманная сила», в операции «Лиса пустыни» (бомбовые удары по военным объектам Ирака, 1998 год), участвовал в военной операции в Афганистане (с 2001 г. и по наши дни), в иракской войне (операция по свержению режима С. Хусейна) в 2003—2010 гг., в операции «Возвращение Одиссея» (бомбардировки объектов в Ливии, 2011 год).
Нельзя сказать, что жизнь «Шершня» была усыпана розами. В той же войне с Ираком безвозвратные потери F/A-18 составили 5 машин. Один самолет был сбит иракским МиГ-25, один ЗРК С-75, два самолета столкнулись в воздухе, один разбился из-за отказа двигателя.
За время эксплуатации F/A-18 было потеряно по разным причинам 235 самолётов. Из около 1500 выпущенных – многовато.
Да, «Хорнет» блистал во время войны в Персидском заливе своей точностью и высокой боеготовностью. И в других операциях «Шершень» показал себя точно так же. Но ничего вечного нет, и сорок с лишним лет службы – это изрядно. В мире мало самолетов, способных похвастаться такой карьерой.
Пока «Хорнет» господствовал в небе, флот начал искать ему замену. Программа 1980-х годов по замене ударного самолета А-6 привела к созданию «Макдонелл-Дуглас» самолета A-12 «Эвенджер», довольно малозаметного самолета с усовершенствованным радаром, способного нести высокоточное оружие.
Отдельно в ВМС стремились заменить F-14 на удобный для авианосцев вариант F-22 «Раптор». Между тем фирма «Грумман» предложила модернизированные версии F-14.
Увы, но планам не суждено было свершиться. «Раптор» по-человечески так и не полетел, а цена выросла до небес. СССР развалился, а соперников на новом уровне не наблюдалось. Потому от F-22 отказались вообще, а позже министр обороны Ричард Чейни приговорил и программу усовершенствования F-14.
И «Шершень» продолжил свою службу как ни в чем не бывало.
Чем же объясняется столь высокая востребованность семейства F/A-18, которое на декабрь 2017 года преодолело рубеж в 10 млн. летных часов? Причин несколько.
Простота конструкции облегчила производство и обслуживание самолета. Отсюда и потенциал для усовершенствований. Высокая надежность машины дала возможность спокойно разрабатывать новые модернизации. Довольно радикальные, типа «Супер Шершня», в котором применили пластиковые топливные баки, элементы малозаметности и оружейный контейнер, сделанный по технологии «стелс».
Стоит отметить тот факт, что спецверсии из «Шершня» получились и проще, и лучше, чем на базе того же F-22. Тот же EA-18G «Гроулер», самолет РЭБ на базе F/A-18, получился очень серьезной машиной. Всего-то вместо пушки установили мощный вычислительный блок – и эффект налицо.
Двухместная версия оказалась полезной при решении задач, связанных с повышенной нагрузкой на летчика. Например, длительных полетов с последующим нанесением ударов по нескольким целям.
Ну и, конечно, широкий выбор оружия. Ракеты «воздух-воздух», крылатые, противокорабельные, управляемые бомбы и прочее.
В результате F/A-18 стал основным ударным самолетом авиации ВМС и КМП США совершенно заслуженно. В боевом составе корабельных авиакрыльев на его долю приходится 60–70% от численности.
F/A-18 не производятся, но и планов снять их с вооружения нет. Учитывая, что и с F-35B/C тоже не все хорошо, можно с уверенностью сказать, что летать «Шершни» будут до полного изнеможения.