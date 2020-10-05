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Морской удар: F/A-18 по-прежнему крут и актуален?

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Эрик Теглер из «Popular Mechanics» провел весьма неплохую работу, пытаясь объяснить всем, почему F/A-18 все еще не зря является основным ударным самолетом морской авиации и будет еще долго актуален в этой роли.


Why the F/A-18 Is Such a Badass Plane.

Смелый поступок, учитывая тот факт, что F/A-18 в строю с 1983 года. То есть скоро 40 лет.

Начать можно с того, что за долгую службу самолет имеет всего две официальные победы: над иракскими МиГ-21 во время первой войны в Заливе, в операции «Буря в пустыне». Два F/A-18С в бомбардировочном варианте, то есть вооруженные бомбами МК 84 и ракетами «Спарроу» и «Сайдвиндер», когда были перехвачены двумя иракскими МиГ-21, успешно сбили оба перехватчика.

О потерях мы поговорим в конце. Зафиксируем факт того, что самолет боевой и зубастый, ибо это был первый и пока единственный случай, когда бомбардировщик успешно отбился от перехватчиков.

«Шершень» («Хорнет») – это самолет многоплановый. Если исходить из аббревиатуры названия – истребитель-штурмовик, fighter attack. Плод долгих размышлений ВМС США над тем, каким должен стать универсальный самолет морского базирования.


Вообще, история F/A-18 была непростой. Самолет, совершив свой первый полет в 1974 году, оказался никому не нужен, с треском проиграв конкурс на истребительную роль в ВВС F-16, на море тоже не снискал понимания сути. Флотские предпочли ему модернизированный F-14, и только вмешательство самого министра обороны Джеймса Шлезингера заставило их «передумать».

Вообще, ВМС США мечтали о самолете, который мог бы базироваться как на авианосцах, так и на береговых аэродромах. Мечта об унификации ВВС флота и Корпуса морской пехоты была весьма реальной и полезной одновременно.

Кроме того, новый самолет мог бы заменить сразу две устаревших модели: истребитель F-4 и штурмовик А-7.

Но главное – это должен был быть одновременно простой и недорогой самолет, способный решать задачи истребителя и штурмовика одновременно.

Собственно, такая практика для ВМФ и КМП США не нова. Еще во времена Второй мировой войны истребители F6F «Хеллкэт» F4U «Корсар» могли нести бомбовые грузы, такие же тяжелые, как пикирующие бомбардировщики того времени, успешно сочетая истребительные и ударные возможности в одном самолете.

Конечно, реактивные самолеты оказались более быстры и эффективны по сравнению с поршневыми, но принцип применения остался. Точнее, американское флотское командование продолжало желать, чтобы самолеты совмещали в себе обе функции, истребителя и штурмовика.

Легендарный F-4 «Фантом» во времена вьетнамской войны продемонстрировал потенциал истребителя/штурмовика. Тем не менее, забота военно-морского флота о превосходстве в воздухе и защите своих авианосцев от вражеских самолетов привела флот к заказу F-14 «Томкэт» в 1969 году.

«Томкэт» был очень хорошим самолетом, но слишком дорогим. И цена в итоге его и приговорила, а флотское командование отправилось в поисках чуда, то есть более хорошего и дешевого самолета.

Выбор был довольно небогат: или прототип одномоторного General Dynamics YF-16, или двухмоторного Northrop YF-17.

YF-16 поступит на вооружение ВВС под названием F-16 «Боевой сокол». Флот, однако, предпочитал два двигателя у самолета. После того как Northrop объединился с McDonnell Douglas, две оборонные компании совместно представили сильно переработанную версию YF-17 для военно-морского флота. Самолет назвали F-18.

Изначально самолет должен был выпускаться в трех моделях:
— одноместный F-18 для замены F-4;
— одноместный A-18 для замены A-7 «Корсар»;
— двухместный учебный TF-18, который мог играть роль истребителя.

Однако производители пошли по пути максимального упрощения и объединили одноместные варианты в один F/A-18A, а двухместный переименовали в F/A-18B.

Морской удар: F/A-18 по-прежнему крут и актуален?

Самолет пришлось качественно переделывать под новые задачи. Был значительно увеличен запас топлива, несмотря на это, дальность действия стала всего на 10% больше, чем у А-7 и совсем уж незначительно лучше, чем у F-4.

Новый самолет, теперь официально называемый «Хорнет», впервые поднялся в воздух в ноябре 1978 года. Испытания выявили много проблем: чрезмерную скорость взлета и взлетный крен. Их пришлось оперативно решать путем изменения размеров горизонтальных стабилизаторов. Обнаружилось и недостаточное околозвуковое ускорение. Модификации двигателя несколько решили проблему, но не окончательно. А боевой радиус ударного истребителя в 460 миль был, как сказано выше, немного лучше, чем у предшественников.

Однако ни одного из этих недостатков было недостаточно, чтобы флот отказался от самолетов. Первый F/A-18A поступил на вооружение эскадрильи VMFA-314 Корпуса морской пехоты в MCAS «El Toro».

F/A-18 был немедленно оценен не только за точность удара и надежность, но и за то, что самолет требовал не более половины часов технического обслуживания F-14A и A-6Е.

Позже проявился еще один серьезный недостаток: при полетах на высоких углах атаки начались деформации и трещины в хвостовом оперении. К тому времени «Макдонелл-Дуглас» и «Нортроп» разошлись, и ликвидация легла на «Макдонелл». Фирмой были разработаны специальные ремкомплекты, которые смогли устранить проблему.

Всеобщее признание «Шершень» получил после участия в операции «Каньон Эльдорадо» против Ливии в 1986 году.

Успех был не то чтобы оглушительный, но такой, что на «Шершень» сразу посыпались заказы, и к 1989 году самолет оказался на вооружении ВВС Канады, Австралии, Испании, Кувейта и Швейцарии.


Жалобы на недостаточную дальность полета не прекращались. Чтобы решить эту проблему и сделать самолет более эффективной ночной и всепогодной машиной, «Макдоннел-Дуглас» разработали и представили F/A-18C и двухместный F/A-18D в 1987 году.

C/D включал модернизированный радар, новую авионику и ракеты класса «воздух-воздух/поверхность» AIM-120 AMRAAM, AGM-65 «Маверик» и ПКР AGM-84 «Гарпун». Добавили ночные инфракрасные камеры нового поколения, что увеличило боевые возможности самолета. Плюс установили новые двигатели F404-GE-402, которые выдавали минимум на 10% больше тяги.

Морской истребитель/штурмовик F/A-18 принял участие в нескольких военных конфликтах.

Помимо операции «Каньон Эльдорадо» в Ливии в апреле 1986 г. и войны в Персидском заливе (освобождение Кувейта) в 1991 г., «Шершень» воевал в Югославии в 1995 году в рамках операции «Обдуманная сила», в операции «Лиса пустыни» (бомбовые удары по военным объектам Ирака, 1998 год), участвовал в военной операции в Афганистане (с 2001 г. и по наши дни), в иракской войне (операция по свержению режима С. Хусейна) в 2003—2010 гг., в операции «Возвращение Одиссея» (бомбардировки объектов в Ливии, 2011 год).

Нельзя сказать, что жизнь «Шершня» была усыпана розами. В той же войне с Ираком безвозвратные потери F/A-18 составили 5 машин. Один самолет был сбит иракским МиГ-25, один ЗРК С-75, два самолета столкнулись в воздухе, один разбился из-за отказа двигателя.

За время эксплуатации F/A-18 было потеряно по разным причинам 235 самолётов. Из около 1500 выпущенных – многовато.

Да, «Хорнет» блистал во время войны в Персидском заливе своей точностью и высокой боеготовностью. И в других операциях «Шершень» показал себя точно так же. Но ничего вечного нет, и сорок с лишним лет службы – это изрядно. В мире мало самолетов, способных похвастаться такой карьерой.


Пока «Хорнет» господствовал в небе, флот начал искать ему замену. Программа 1980-х годов по замене ударного самолета А-6 привела к созданию «Макдонелл-Дуглас» самолета A-12 «Эвенджер», довольно малозаметного самолета с усовершенствованным радаром, способного нести высокоточное оружие.

Отдельно в ВМС стремились заменить F-14 на удобный для авианосцев вариант F-22 «Раптор». Между тем фирма «Грумман» предложила модернизированные версии F-14.

Увы, но планам не суждено было свершиться. «Раптор» по-человечески так и не полетел, а цена выросла до небес. СССР развалился, а соперников на новом уровне не наблюдалось. Потому от F-22 отказались вообще, а позже министр обороны Ричард Чейни приговорил и программу усовершенствования F-14.

И «Шершень» продолжил свою службу как ни в чем не бывало.


Чем же объясняется столь высокая востребованность семейства F/A-18, которое на декабрь 2017 года преодолело рубеж в 10 млн. летных часов? Причин несколько.

Простота конструкции облегчила производство и обслуживание самолета. Отсюда и потенциал для усовершенствований. Высокая надежность машины дала возможность спокойно разрабатывать новые модернизации. Довольно радикальные, типа «Супер Шершня», в котором применили пластиковые топливные баки, элементы малозаметности и оружейный контейнер, сделанный по технологии «стелс».

Стоит отметить тот факт, что спецверсии из «Шершня» получились и проще, и лучше, чем на базе того же F-22. Тот же EA-18G «Гроулер», самолет РЭБ на базе F/A-18, получился очень серьезной машиной. Всего-то вместо пушки установили мощный вычислительный блок – и эффект налицо.

Двухместная версия оказалась полезной при решении задач, связанных с повышенной нагрузкой на летчика. Например, длительных полетов с последующим нанесением ударов по нескольким целям.

Ну и, конечно, широкий выбор оружия. Ракеты «воздух-воздух», крылатые, противокорабельные, управляемые бомбы и прочее.


В результате F/A-18 стал основным ударным самолетом авиации ВМС и КМП США совершенно заслуженно. В боевом составе корабельных авиакрыльев на его долю приходится 60–70% от численности.

F/A-18 не производятся, но и планов снять их с вооружения нет. Учитывая, что и с F-35B/C тоже не все хорошо, можно с уверенностью сказать, что летать «Шершни» будут до полного изнеможения.
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32 комментария
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 18:15 Новый
    -3
    Универсализм хорош, до какого-то момента. А вот потом начинаются проблемы. Палубный штурмовик/палубный истребитель/самолет РЭБ - все в одном флаконе))))
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:25 Новый
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      Палубный штурмовик/палубный истребитель/самолет РЭБ - все в одном флаконе

      + заправщик
    2. vch62388
      vch62388 Сегодня, 18:28 Новый
      +4
      Именно для палубных машин универсализм полностью оправдан. Пусть специализированные и имеют отдельные преимущества (каждый в своем сегменте), однако на корабле снимаются вопросы тех. обслуживания, запчастей, расходников и т.п.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 18:31 Новый
        -8
        Пока что, матрасная палубная авиация не сталкивалась с сильным противником. Когда это случится, вот тогда и увидим насколько себя оправдала универсализация.
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 18:49 Новый
          0
          ...матрасная палубная авиация не сталкивалась с сильным противником...

          Похоже F18 и не судьба с ним встретиться..
          Российские Су-33 потеряли на ... время свой единственный плавучий аэродром. А китайские палубники еще очень далеки от соперничества с штатовскими ауг. Пока "созреют", встретиться уже придеться не с F18, а с F35.
          1. KCA
            KCA Сегодня, 19:13 Новый
            -1
            Если китайцы почувствуют реальную угрозу, они не постесняются заказать СУ-33, это пока идут понты с обоих сторон, можно свой палубник строить, если прижмёт, сойдёт и СУ-33, когда они там третий авианосец спускают? В 2022, ждём заказы на СУ-33, ну или МИГ-29К, а Ф-35 не подпустят близко к Китаю, там есть риск реального воздушного боя, не захотят матрасы опозориться
            1. WapentakeLokki
              WapentakeLokki Сегодня, 20:35 Новый
              +2
              ...пусть US NAVY уже ДАВНО не встречались с реал противником над океаном(.можно поспорить насколько грозным был Зеро и весь флот Ямато..)но во всём мире НИ У КОГО(ну разве-что у RAF но это лепший союзник штатов)ВООБЩЕ нет этого ..опыта..(..а поход в Сирию Кузи..ну не будем о грустном..просто констатируем что палубной авиации у России НЕТ !!!)..но нет её и у Китая)..вообще-то по опыту Корейской войны в далёком 50-м китайские пилоты показали себя не ахти (львиная доля потерь МиГ-15 приходится именно на чайнаитов)регулярно проигрывая в схватках с пилотами USA..вы думаете с тех пор ВСЁ изменилось и вырос воздушный ШаоЛинь способный нагнуть пилотов с почти вековым опытом эксплуатации именно палубной авиации ???..и ,к стати, качество ЛА (а напомню у ВВС НОАК сплошь либо лицензионные(или не лицензионные) самолёты..своего ..ну разве-что компиляция из выше указанного..)ещё не главное..порядок бьёт класс..ну и минталитет тут имеет место быть(..и давно это сыновья Срединной стали такими воинственными ??? это после тысячи лет истории СПЛОШНЫХ разгромов и оккупаций ...всех кто сумел доплыть туда..)..конечно есть ещё потомки самураев УЖЕ отгрохавших AV (скромно назвав его вертолётоносцем но с возможностью базирования вертикалок F-35.).и вот эти-то могут..но и они союзники USA..увы так кто сегодня реал МОЖЕТ БРОСИТЬ ВЫЗОВ авианосной группировке USA ???..а вы как думаете...
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 18:45 Новый
        +6
        Цитата: vch62388
        Пусть специализированные и имеют отдельные преимущества (каждый в своем сегменте), однако на корабле снимаются вопросы тех. обслуживания, запчастей, расходников и т.п.

        Не только. Единая палубная машина снимает основной оперативный вопрос: в какой пропорции комплектовать авиагруппу истребителями, штурмовиками, заправщиками и т.д.
        До ввода единой палубной машины у АВ было по 2-3 варианта состава авиакрыльев, которыми те комплектовались в зависимости от поставленной задачи. Но, как показывает опыт Спрэгью, задачи могут меняться прямо во время операции: послали тебя бомбить и штурмовать берег - а тут внезапно на тебя вываливается флот противника. smile
        Янки даже палубный заправщик делали на базе палубного ударника: при работе на большой радиус он заправляет ударники, а на малый - снимает УПАЗ и переквалифицируется в ударник.
        1. vch62388
          vch62388 Сегодня, 18:49 Новый
          +1
          Полностью с Вами согласен.
    3. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 18:53 Новый
      0
      А что в нем такого плохого? Нагрузки, скорости и радиус действия если одинаковые - нет проблем выполнять все функции одним планером.
    4. Avior
      Avior Сегодня, 20:36 Новый
      0
      Для палубных универсальность особенно важна.
      Если вам по сложившимся условиям и задачам нужны истребители, а у вас вместо этого половина- штурмовики, то в море вам заменить негде будет.
  2. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 18:33 Новый
    +1
    Все же Хорнет и Супер Хорнет разные машины. Планер, двигатели, авионика разные. Если принять, что это одна машина то нужно к ним плюсовать F5. YF-17 глубокая переработка F5.
    В 2030-х только начнут Супер Хорнеты списывать, по программе F/A-XX только к этим годам планируется создать замену F/A-18 E/F.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 18:49 Новый
    -3
    В принципе схожие аэродинамические концепции с СУ-33, но почему Ф/А такой некрасивый, по сравнению с СУшкой?
    1. vch62388
      vch62388 Сегодня, 18:54 Новый
      +3
      Фактор красивости сугубо субъективен. Как по-мне, так американец очень даже ничего.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 19:03 Новый
        +1
        О, а я понял, что он мне напоминает - ЯК-50/52, на 3-м фото, где спарка, внешне, конечно, совсем разные, но, как будто, один дизайнер рисовал
        1. Костя Лавинюков
          Костя Лавинюков Сегодня, 19:54 Новый
          +1
          Мне он F-5 поздних модификация напоминает. Длинный нос, сужающийся к хвосту фюзеляж и прямая задняя кромка крыла.
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 19:57 Новый
            +2
            Цитата: Костя Лавинюков
            Мне он F-5 поздних модификация напоминает.

            F18 и есть переработка F5.
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:56 Новый
      +1
      Су 27 и его потомки принципе самые красивые самолёты, на мой вкус. Да и в целом советские машины более симпатичные. F18 для американских ещё норм.
      1. Bez 310
        Bez 310 Сегодня, 19:09 Новый
        +1
        Цитата: OgnennyiKotik
        Су 27 и его потомки принципе самые красивые самолёты, ...

        Самолет должен быть не эффектным, а эффективным.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 19:11 Новый
          +1
          Су-27 не эффективный? belay
          1. Bez 310
            Bez 310 Сегодня, 19:16 Новый
            +1
            Цитата: OgnennyiKotik
            Су-27 не эффективный?

            Смотря с чем сравнивать.
            Я не помню "боевого" применения Су-27.
            1. Alexey RA
              Alexey RA Сегодня, 19:23 Новый
              +2
              Цитата: Bez 310
              Смотря с чем сравнивать.
              Я не помню "боевого" применения Су-27.

              Эфиопия разве что.
              1. Bez 310
                Bez 310 Сегодня, 19:27 Новый
                -1
                Цитата: Alexey RA
                Эфиопия разве что

                В общем, пока нельзя сделать выводы
                о боевой эффективности самолета.
              2. KCA
                KCA Сегодня, 19:45 Новый
                0
                Дождёмся щаз, когда Египет полетит плотину бомбить, в Эфиопии по штату есть ещё СУ-27, вот только на крыле-ли они?
                1. багатур
                  багатур Сегодня, 20:43 Новый
                  0
                  Надо бомбит сейчас, пока водохранилище не заполнили. Потом будет поздно. Волна сметает все по пути. Судан и Египет мало не покажет...
                  1. KCA
                    KCA Сегодня, 20:58 Новый
                    0
                    Не, сказки всё это, вот прям снести всю плотину это надо заложить не одну тысячу зарядов, взорвать одновременно, плотина это не половой орган собаки, просто так не оторвать, бомбы так, по мелочи, максимум, ну пробили один щит, вода тихонько потечёт, бомбить будут чтоб рабочих расшугать, а повредить это огого надо боеприпас, причём плотина состоит не из одной стенки, минимум 2, надо взорвать обе, иначе щит упадёт и перекроет воду
  4. ares1988
    ares1988 Сегодня, 19:02 Новый
    +1
    Отчего же это он не производится:
    В марте 2019 года ВМС США и Boeing подписали контракт на поставку 78 новых истребителей F/A-18 Block III Super Hornet до 2022 года.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 20:40 Новый
      +3
      "Шершень" СЛИШКОМ хороший и многофункциональный самолёт с достаточным потенциалом, что бы даже через 40 лет считать его устаревшим и не нужным.
  5. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 19:05 Новый
    +3
    Очень хороший получился самолет.
    Умеют...
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:26 Новый
    +1
    Своевременная машина. Наработанные компетенции и деньги делают своё дело.
  7. Цой
    Цой Сегодня, 20:22 Новый
    +1
    Эх а с кем сравнивать? У других государств за время эксплуатации f-18 палубная авиация либо совсем сдохла либо находится в зачаточном состоянии. По боевой эффективности тоже никого и близко нет, потому что никто столько не воюет как сша. По возможностям рафаль палубный близок и даже превосходит, но там носитель постоянно в ремонте, да и количество минимум по сравнению с шершнем. Супер хорнет еще долго будет основным и даже когда f-35 станет главным он его полностью не заменит. Уже ведь конкурс объявили на новый тендер.

    Ничего не имею против хорнета, но большинство статей о нем явно заказ от боинга, который несет лишь один посыл. F-35 еще допиливать нужно, 18 готов и проверен покупайте лучше наше.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 20:29 Новый
      0
      Цитата: Цой
      Эх а с кем сравнивать?

      Миг-29/29К/35 прямой аналог. Хорнеты есть в сухопутной модификации. Но сравнение не в пользу МиГ-29, это мягко скажем.
      Цитата: Цой
      Супер хорнет еще долго будет основным и даже когда f-35 станет главным он его полностью не заменит.

      F35С создан на замену F/A-18C/D, на замену F/A-18E/F будет новый самолёт по проекту F/A-XX
      Цитата: Цой
      о нем явно заказ от боинга, который несет лишь один посыл.

      Есть такой момент. F/A-18E/F и F35 очень часто конкурируют в контрактах.