Ливийский конфликт застыл в неустойчивом равновесии: ни мира, ни войны

Пока внимание мирового сообщества привлечено к тревожным событиям вокруг Нагорного Карабаха, прочие «горячие точки» на планете, к сожалению, тоже никуда не исчезли. Одним из таковых мест является Ливия, сегодня замершая в тревожной паузе между войной и миром.Собственно говоря, наступившее в истерзанной многолетней войной стране затишье обусловлено несколькими факторами. Прежде всего это перемены политические. Озвученное главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа твердое намерение до конца октября отойти от дел и официально передать власть некоему новому «исполнительному органу» некоторыми сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) воспринимается как первый шаг ПНС если не к капитуляции, то к значительному смягчению своих позиций. Прежде всего к отказу от жесткой конфронтации с ЛНА и слишком тесного сотрудничества с Турцией.Кстати, в Анкаре сразу же выразили «большое сожаление» по поводу планов Сараджа. Очевидно, там понимают, что следующий лидер в Триполи, как бы он ни именовался, может оказаться менее сговорчивым. Впрочем, об односторонней сдаче позиций одной из сил, ведущих противостояние в периодически заходящих в полный военный и политический тупик в ливийском конфликте, говорить вряд ли стоит. Едва ли не одновременно с Сараджем о своем намерении уйти в отставку заявили и представители временного правительства, контролирующего восток Ливии. Очевидно, речь идет о некоем глобальном переформатировании в обоих враждующих лагерях. Халифа Хафтар, впрочем, свой пост главнокомандующего ЛНА покидать явно не собирается.Целью масштабных перемен в руководстве, скорее всего, может быть поиск путей к выходу из затяжного кризиса, понемногу загоняющего некогда процветающее государство чуть ли не в каменный век. Одним из серьезных усилий, предпринимаемых сегодня для продвижения именно в этом направлении, является разблокировка добычи и экспорта из страны нефти – единственного ресурса, способного хоть как-то пополнить ее казну. Самое главное тут — достижение между противоборствующими сторонами ряда соглашений как о распределении нефтяных доходов, так и об урегулировании прочих спорных вопросов. По самым смелым прогнозам, речь может идти даже об объединении бюджетов восточных и западных частей и если не об их политическом примирении, то хотя бы об экономическом сотрудничестве.В немалой степени прекращению военных действий в Ливии способствуют и активизировавшиеся в последнее время дипломатические контакты по этой теме между Анкарой и Москвой. В турецком МИД не так давно заявляли, что страны «близки к согласованию всех параметров прекращения огня» в ливийском конфликте. Очевидно, повод для оптимизма все-таки имеется, поскольку глава отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров не так давно говорил насчет того, что, возможно, «в скором времени» посольство России будет вновь открыто в Триполи.Как турецкой, так и российской стороне стоит поторопиться с урегулированием спорных вопросов, касающихся интересов обеих стран в Ливии, поскольку в дело все активнее стремится вмешаться еще одна сила в лице Европейского союза. Глава тамошней дипломатии Жозеп Боррель открыто заявил о стремлении Брюсселя разместить на территории Ливии как минимум группу военных наблюдателей. По версии Борреля, исключительно для надзора за соблюдением режима прекращения огня и с целью «поднятия авторитета ЕС на международной арене».Впрочем, всем прекрасно понятно, что то, что начнется с «мониторинга», вполне может со временем вылиться в попытки массированного военного вмешательства. И, кстати, в той же Европейской службе внешних связей, занимающейся на данном этапе разработкой подобных прожектов, поговаривают о возможности введения на ливийскую территорию «воинского контингента ЕС» численностью в 5, а то и 10 тысяч человек. Многовато для наблюдения, не правда ли? Впрочем, речь идет о перспективе: осуществлять до крайности напоминающий интервенцию ввод войск сейчас, пока ситуация все еще взрывоопасна, европейские военные считают безумием и совершенно неоправданным риском.Но все может измениться. А уж ливийскому народу, чья страна как раз и была разрушена в результате интервенции НАТО в 2011 году, подобные перспективы не нужны совершенно. Чем больше на этой многострадальной земле будет иностранных солдат и боевиков, тем дальше она будет от долгожданного мира.