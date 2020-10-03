Военное обозрение
Войти Регистрация

США продлили санкции против «Рособоронэкспорта»

1
США продлили санкции против «Рособоронэкспорта»

Белый дом принял решение продлить односторонние санкции против российского "Рособоронэкспорта" еще на два года. Уведомление об этом размещено в Федеральном реестре - сборнике официальных документов властей США.


Решение о продлении санкций было принято профильным Бюро по международной безопасности и нераспространению американского Госдепа и подписано и. о. помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Гонсало Суарес.

Санкции продлеваются на основании национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии еще на два года. Досрочно их может отменить только глава Госдепа. Какие претензии предъявляются к Рособоронэкспорту в Вашингтоне традиционно не сообщают. В России отвергают попытки США экстерриториального применения своего внутреннего законодательства, называя их нечестной конкурентной борьбой.

В рамках данных ограничений американским компаниям, министерствам и ведомствам запрещается приобретение продукции компаний, попавших в список.

На этот раз кроме Рособоронэкспорта под санкции попали три компании и один гражданин из Китая, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), одна компания из Ирака, а также пять организаций и институтов Сирии, включая сирийскую правительственную армию.
1 комментарий
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 06:41 Новый
    0
    Какие претензии предъявляются к Рособоронэкспорту в Вашингтоне традиционно не сообщают. В России отвергают попытки США экстерриториального применения своего внутреннего законодательства, называя их нечестной конкурентной борьбой.

    This is nothing personal, it's just business.Ничего личного, это просто бизнес.