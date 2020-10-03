США продлили санкции против «Рособоронэкспорта»

Белый дом принял решение продлить односторонние санкции против российского "Рособоронэкспорта" еще на два года. Уведомление об этом размещено в Федеральном реестре - сборнике официальных документов властей США.Решение о продлении санкций было принято профильным Бюро по международной безопасности и нераспространению американского Госдепа и подписано и. о. помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Гонсало Суарес.Санкции продлеваются на основании национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии еще на два года. Досрочно их может отменить только глава Госдепа. Какие претензии предъявляются к Рособоронэкспорту в Вашингтоне традиционно не сообщают. В России отвергают попытки США экстерриториального применения своего внутреннего законодательства, называя их нечестной конкурентной борьбой.В рамках данных ограничений американским компаниям, министерствам и ведомствам запрещается приобретение продукции компаний, попавших в список.На этот раз кроме Рособоронэкспорта под санкции попали три компании и один гражданин из Китая, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), одна компания из Ирака, а также пять организаций и институтов Сирии, включая сирийскую правительственную армию.