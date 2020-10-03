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Российские вертолёты смогут применять дроны-камикадзе

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Российские вертолёты смогут применять дроны-камикадзе

Новый российский вертолет Ми-28НМ сможет запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе. Для этого будет использоваться модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет (НАР), разработанный научно-техническим центром "Заслон", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.


Новый модульный блок Б8В10-УВ позволяет не только адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, но и программировать вооружение.

Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе. Через нее можно, например, накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение, запустить его, и он дальше уже полетит выполнять свою программу

- приводит агентство слова источника.

При этом подчеркивается, что изначально разработанный для Ми-28НМ, блок НАР может применяться на всех российских вертолетах при наличии системы управления оружием.

Блок орудий Б8В10-УВ с кассетами модульной конструкции разработан в рамках работ над модернизированным вертолетом Ми-28НМ. Калибр - 80 мм, количество направляющих в зависимости от модульной кассеты может быть 10, 15, 20 или 25.
15 комментариев
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:38 Новый
    +4
    Это хорошо. А еще лучше, если бы эти дроны у нас уже были. Промухали мы массовый приход БЛО на войну, теперь срочно наверстывать надо...
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 07:45 Новый
      -2
      С БЛА нужно, но самих вертолетов больше бы не помешало.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:47 Новый
      +4
      Цитата: Jovanni
      теперь срочно наверстывать надо...

      Да уж... Но пока только больше слов, чем дел. Очень раздражают эти - скоро, будут, смогут, получат, поставят, введут в строй
    3. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 10:02 Новый
      0
      Цитата: Jovanni
      теперь срочно наверстывать надо...

      с этим

      belay
      Вы "наверстаете" no
    4. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 10:19 Новый
      0
      Цитата: Jovanni
      Это хорошо. А еще лучше, если бы эти дроны у нас уже были

      Ну, в Сирии уже что-то испытывают
      Вооруженные силы России в Сирии впервые подняли в воздух до 80 беспилотников, передает ТАСС заявление российского министра обороны Сергея Шойгу, сделанное в эфире «Россия-24».
  2. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 07:56 Новый
    +5
    "...Нет времени на раскачку. Нам ещё предстоит много работать..."
    Этот девиз одного человека стал всероссийским лозунгом.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:08 Новый
    +1
    Сама новая современная концепция ведения БД подталкивает не только к изготовлению БПЛА и дронов-камикадзе, но и довольно многочисленному в количественном отношении. Чтобы хватило на всех врагов! angry
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 08:11 Новый
    0
    Китай лет 5 назад показал такой концепт .
  5. Цой
    Цой Сегодня, 08:40 Новый
    0
    А сам такой бпла есть? Что запускать собираются? И опять эта контора...
    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 09:33 Новый
      +1
      Цитата: Цой
      И опять эта контора...

      Достаточно узнать, кто контролирует эту
      "контору", и все становится на свои места.
      1. Fizik M
        Fizik M Сегодня, 09:59 Новый
        0
        Цитата: Bez 310
        Достаточно узнать, кто контролирует эту
        "контору"


        впрочем "зиц-председседатель" "уже назначен" -

        belay
        рекомендую погуглить кто это такой am
        особенно "дело Нерпы"
    2. Fizik M
      Fizik M Сегодня, 10:01 Новый
      0
      Цитата: Цой
      И опять эта контора...

      именно
      а теперь смотрите сколько лживых и хвалебных заказух они "проконвертили" тем же Ызвестиям
  6. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 08:47 Новый
    -1
    Опять восторженные доклады о будущих свершениях?
    Обычное дело в современной действительности...
  7. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 08:59 Новый
    0
    Дрон-камикадзе - это хорошо, с учетом, что они есть на вооружении нашей армии. Но в первую очередь вертолётам нужны ракеты действующие по принципу "выстрелил и забыл".
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:35 Новый
    0
    Российские вертолёты смогут применять дроны-камикадзе

    Могут не спорю,но................Всегда возникает такой вопрос при чтении подобных материалов.Сколько моделей БПЛА камикадзе у нас на вооружении, в вертолетных подразделениях ? Какое количество имеется на складе и конечный момент,а есть ли опыт применения такой вот техники ? Изменили тактику применения боевых вертолетов под новое оборудование и боеприпас .
    Все это конечно хорошо,но думаю это пока только озвучивание планов !