Российские вертолёты смогут применять дроны-камикадзе

Новый российский вертолет Ми-28НМ сможет запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе. Для этого будет использоваться модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет (НАР), разработанный научно-техническим центром "Заслон", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
Новый модульный блок Б8В10-УВ позволяет не только адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, но и программировать вооружение.
Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе. Через нее можно, например, накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение, запустить его, и он дальше уже полетит выполнять свою программу
- приводит агентство слова источника.
При этом подчеркивается, что изначально разработанный для Ми-28НМ, блок НАР может применяться на всех российских вертолетах при наличии системы управления оружием.
Блок орудий Б8В10-УВ с кассетами модульной конструкции разработан в рамках работ над модернизированным вертолетом Ми-28НМ. Калибр - 80 мм, количество направляющих в зависимости от модульной кассеты может быть 10, 15, 20 или 25.