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Украинские катера типа Island получили новый пункт базирования

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Украинские катера типа Island получили новый пункт базирования

Военно-морские силы Украины получили новый пункт базирования. Как сообщает портал dumskaya.net, 1 октября 2020 года в порту "Южный" прошла торжественная церемония поднятия флага ВМСУ над новым пунктом базирования катеров.


Во исполнение решения военно-политического руководства Украины, сегодня в порту "Южный" мы торжественно поднимаем Военно-Морской Флаг Украины. Это мероприятие является свидетельством укрепления позиций украинского флота и усиления наших способностей в Черном море. (...)
- заявил главком ВМСУ Алексей Неижпапа.

Как заявляется, в "Южном" будут базироваться патрульные катера типа Island - P190 "Славянск" и P191 "Старобельск", полученные Украиной от США. В перспективе командование украинского флота планирует разместить в данном порту дивизион катеров данного типа, после того как США передадут Украине еще три катера типа Island. В настоящее для них готовятся экипажи.

Планируется, что данные катера значительно повысят боевые возможности ВМС Украины в Азово-Черноморском регионе.

Пока патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" располагаются на причале Украинского научного центра экологии моря, но в ближайшее время планируется закупка плавучего причала ПЖ-61У, который будет изготовлен в Херсоне на заводе "Паллада". Новый причал способен принять четыре катера класса Island, "Гюрза-М" и "Кентавр".
28 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:33 Новый
    +3
    катера типа Island - P190 "Славянск" ...

    Ну и название. Какие же они славяне, они же хэвропейцы... Надо было назвать "Переможск" или "Новоримск"...
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:37 Новый
      +3
      Ну и название. Какие же они славяне, они же хэвропейцы... Надо было назвать "Переможск" или "Новоримск"...

      Предлагаю "Древнешумерск"
      1. Deck
        Deck Сегодня, 08:42 Новый
        -8
        Да, с чувством юмора у вас проблемки. Напоминаете двух кумушек на скамеечке у подъезда.
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 09:16 Новый
          -1
          Господа! Но ведь это же зрада!
          Мало того, что нам так долго вливали, что никаких катеров не будет, а если будут, то дырявые ни на что не способные, а если и способные, то только для рыбалки, так тут ещё и плавучий причал строят!!!
          А как же "судостроительные заводы на Укроине фсе?!!..."
          1. Avis
            Avis Сегодня, 09:21 Новый
            +3
            Цитата: Вождь краснокожих
            плавучий причал строят!!!
            А как же "судостроительные заводы на Укроине фсе?!!..."

            Дааа, дебаркадер в бушлате эта, канечна, хай-тек, практически равен десяти эсминцам и трём авианосцам.
          2. nnm
            nnm Сегодня, 09:36 Новый
            +3
            1. Не припоминаю, что бы кто то говорил о "не будет". О том, что стране, строевшей раньше авианосцы выпаривают хлам за серьезные деньги -да.
            2. Ну их боеспособность под фразу гражданского капитана "дави их, ****" проверена под керченским мостом
            3. Звездеть и сделать - очень разные вещи. Как, например, применительно к данному территориально-административному недоразумению, в истории с гиперлупом, космодромом и тп.
            1. Вождь краснокожих
              Вождь краснокожих Сегодня, 09:40 Новый
              -5
              Вот тут с вами согласен - авианосцы строили...
              Как и на остальных верфях по всему Союзу сдавались рекордными темпами крейсера, эсминцы, БПК... А у нас сколько крейсеров с 1991 года построили с нуля? А эсминцев? Мда, как то некорректно получается - у них ни нефти, ни газа, ни денег и не строят, а у нас ещё и алмазы в придачу и... Тоже не строим?! А почему?
              1. nnm
                nnm Сегодня, 09:49 Новый
                +3
                Ну как сказать...строим от Восточного до подводных крейсеров. Да, строим мало, строим с коррупцией, воровством и тп, но все таки движемся вперёд. А может ли Украина похвастаться хоть сколь нибудь самостоятельным вектором хоть в политике, хоть в экономике ? В этом то и разница. Россия , через все внутренние препятствия, но движется к самостоятельности, а сосед движется лишь как страна с низкой социальной ответственностью - в такт движениям купившего ее "партнёра".
                1. Вождь краснокожих
                  Вождь краснокожих Сегодня, 09:54 Новый
                  -3
                  Просто я всегда считал сравнивать нашу Великую державу с мелкими это не то, что не корректно, это даже стыдно как то... Ведь сравнивали программы строительства судов с США, Китаем и как? Не в нашу сторону. И молчим, вином власть, бюрократов, разгильдяев.
                  А вот с Украиной, Зимбабве, Пакистаном - это да!
                  А даже экономику нашу и Швейцарии сравнить? А ведь там лес не рубят, нефть с алмазами не добывают, газ не продают.
                  1. nnm
                    nnm Сегодня, 09:57 Новый
                    +2
                    В смысле, с "мелкими"???? Это 40 миллионная страна с огромнейшим экономическим, трудовым, производственным потенциалом на конец 90ых!!! Это страна с развитой даже на 2014 год промышленностью....и не замечать ее деградацию по всем пунктам, кроме националистического, за последние годы просто нелепо
                    1. Инсургент
                      Инсургент Сегодня, 10:33 Новый
                      0
                      Цитата: nnm
                      В смысле, с "мелкими"????

                      Не утруждайте себя объяснений "Вождю" таких истин. Всё равно у него свой "аршин",которым он обмеряет окружающие его события и факты...
                      1. nnm
                        nnm Сегодня, 10:35 Новый
                        0
                        Уважаемый Инсургент, каждый раз в голове себе ваши слова проговариваю, но не могу удержаться - все время надеюсь, что наши коллеги по сайту начнут сначала думать, прежде чем написать.
          3. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 10:01 Новый
            +3
            Цитата: Вождь краснокожих
            Господа! Но ведь это же зрада!
            Мало того, что нам так долго вливали, что никаких катеров не будет, а если будут, то дырявые ни на что не способные, а если и способные, то только для рыбалки, так тут ещё и плавучий причал строят!!!
            А как же "судостроительные заводы на Укроине фсе?!!..."


            Кто бы сомневался,что именно Вождь воспользуется первой же наималейшей возможностью проорать "Слава Окраiнi !"...

            Ще гiмн заспiвайте yes
    2. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Сегодня, 09:13 Новый
      0
      Не, они же "цееропейцы", так что надо им назвать катер "Цееропейск" laughing
    3. Avis
      Avis Сегодня, 09:24 Новый
      0
      Цитата: Doccor18
      катера типа Island - P190 "Славянск" ...

      Ну и название. Какие же они славяне, они же хэвропейцы... Надо было назвать "Переможск" или "Новоримск"...

      Не, ну считают себя "истинными арийцами [зачёркнуто] славянами", не какими то там "москалями". Забавно то, что действие одной из серий сериала "Сваты" (снято "95 кварталом") происходит в городишке Старобельск. Интересно, когда было принято решение о названии катера?
  2. Комментарий был удален.
  3. nnm
    nnm Сегодня, 08:40 Новый
    +4
    А что имеем в сухом остатке - дефицитный бюджет страны, расходы на силовиков - почти четверть бюджета, рост военных расходов 2019/2020- 16%.
    И как следствие - заигрывание с электоратом на патриотическом поле и отсутствие экономического развития. Ибо война - продолжение экономики.
    Можно как угодно часто изображать из себя великую военную державу, а на деле ходить с голой пятой точкой, ибо при реальной войне ты будешь просто не способен воспроизвести и поддерживать заявленный потенциал.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:46 Новый
    +2
    Планируется, что данные катера значительно повысят боевые возможности ВМС Украины в Азово-Черноморском регионе.
    В том плане что захламят дно? laughing
    1. nnm
      nnm Сегодня, 08:49 Новый
      +3
      Тогда уж - побережье. После Керченской перемоги, они эти катера предпочитают по ЖД в Азовское море перевозить )))))
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:52 Новый
        +3

        nnm
        Сегодня, 08:49

        +1
        Тогда уж - побережье. После Керченской перемоги, они эти катера предпочитают по ЖД в Азовское море перевозить )))))
        good Но когда то они же отойдут от пирса? Наверное... может быть... когда ни будь. Не уверен! wink
        1. nnm
          nnm Сегодня, 08:56 Новый
          +3
          А зачем? Видео снято, власть пропиарилась, зачем кому то куда то отходить ?! Да пусть хоть у пирса утонут - всем уже пофиг. Они уже на фоне нового купленного катера видео снимают.
          Цитата: a.s.zzz888
          Наверное... может быть... когда ни будь.

          Верно подмечено - после достройки "Украины" и океанского похода "Запорожья" wassat
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:59 Новый
    0
    А где находится порт "Южный"?
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 09:09 Новый
      0
      Я так понимаю, это бывший Ильичевск? Или ошибаюсь? Пусть украинцы поправят, если что.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:04 Новый
        +1
        Цитата: Вождь краснокожих
        Пусть украинцы поправят, если что.

        А ви Вождь,ХТО belay ? Свого цураетесь ? Хiба не украiнець,правда ассимилированный в России,но тож таке feel ?
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:19 Новый
      +1
      В морском порту Южный, что в городе Южное Одесской области, лежит почти 10 тысяч тонн взрывоопасной аммиачной селитры.
      Как то так...
  6. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 09:15 Новый
    0
    Клоуны шумерские. Еще и в масках стоят. Самое смешное, что оркестр без масок. Смысл тогда в этих масках? Карго-культ? Вернее, маско-культ?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:41 Новый
      0
      Цитата: Кот_Кузя
      Самое смешное, что оркестр без масок. Смысл тогда в этих масках?

      Може бути у них в трубах фільтри? request laughing
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:28 Новый
    0
    У Украины столько осталось портов и сопутствующих сооружений,что никаких катеров не хватит заполнить.
  8. Комментарий был удален.
  9. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 10:12 Новый
    +1
    Звыздець, нэпереможна сыла та могутнисть прэдков шумэрив...
    Так и хочется гаркнуть: - "Оркестр....! "Славянку".