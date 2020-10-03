Украинские катера типа Island получили новый пункт базирования

Военно-морские силы Украины получили новый пункт базирования. Как сообщает портал dumskaya.net, 1 октября 2020 года в порту "Южный" прошла торжественная церемония поднятия флага ВМСУ над новым пунктом базирования катеров.
Во исполнение решения военно-политического руководства Украины, сегодня в порту "Южный" мы торжественно поднимаем Военно-Морской Флаг Украины. Это мероприятие является свидетельством укрепления позиций украинского флота и усиления наших способностей в Черном море. (...)
- заявил главком ВМСУ Алексей Неижпапа.
Как заявляется, в "Южном" будут базироваться патрульные катера типа Island - P190 "Славянск" и P191 "Старобельск", полученные Украиной от США. В перспективе командование украинского флота планирует разместить в данном порту дивизион катеров данного типа, после того как США передадут Украине еще три катера типа Island. В настоящее для них готовятся экипажи.
Планируется, что данные катера значительно повысят боевые возможности ВМС Украины в Азово-Черноморском регионе.
Пока патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" располагаются на причале Украинского научного центра экологии моря, но в ближайшее время планируется закупка плавучего причала ПЖ-61У, который будет изготовлен в Херсоне на заводе "Паллада". Новый причал способен принять четыре катера класса Island, "Гюрза-М" и "Кентавр".