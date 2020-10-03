Военное обозрение
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Предполагается, что Азербайджан стал первой страной, применившей в боевых действиях израильский ОТРК LORA

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Кадр с финальным этапом траектории ракеты



Активно обсуждается один из эпизодов вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией. Эпизод этот касается нанесения удара азербайджанскими войсками по мосту через реку Акар, фактически соединявшему Армению с Нагорным Карабахом. Ранее была озвучена информация о том, что азербайджанской стороной был применён некое высокоточное вооружение.

Раскадровка видео, оказавшегося в сети, дало повод специалистам выйти с версией о том, что ВС Азербайджана решились на применение оперативно-тактического ракетного комплекса. Речь идёт об ОТРК «Лора» (LORA) малой дальности. И мост, как предполагается, был атакован ракетой этого комплекса, который в своё время Азербайджан приобрёл у израильской компании IAI.

Ракеты израильского ОТРК LORA в первую очередь предназначаются для уничтожения инфраструктурных объектов. Мост относится именно к таким объектам, причём он имеет большое значение для коммуникаций между территорией Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах.

Внимание на применение Азербайджаном баллистической ракеты обратили и на западе. Так, западный обозреватель Джозеф Тревитик отмечает, что если версия о применении «Лоры» подтвердится, то это окажется первое боевое применение этого оперативно-тактического ракетного комплекса.

По данным из открытых источников, Азербайджан имеет арсенал в количестве примерно полусотни ракет к ОТРК израильского производства.
Западные эксперты отмечают, что у Азербайджана есть и системы «Точка-У», однако применении израильского ОТРК в данном случае объясняется тем, что его ракеты более точны. Среднее отклонение ракеты комплекса LORA от цели составляет не более 10 м. Способность использовать осколочно-фугасную боеголовку позволяет эффективно уничтожать цели типа моста.

80 комментариев
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  1. К-50
    К-50 Сегодня, 07:27 Новый
    +4
    В ответ ереван применит "Искандеры" или что там у них ещё есть. И снова будет много трупов. Во времена СССР жили они там вместе долго и мирно. Сейчас же, из-за амбиций политиков, гробят друг друга, как и многие сотни лет до СССР.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 07:33 Новый
      +1
      я не уверен что Ереван имеет полный контроль на Искандерами
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 08:28 Новый
        +1
        Цитата: Грац
        я не уверен что Ереван имеет полный контроль на Искандерами

        Почему нет ? Экспортный вариант на то и экспортный...
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:44 Новый
      +6
      Цитата: К-50
      жили они там вместе долго и мирно

      Никогда они особо мирно не жили. Терпимо -да. Но даже на бытовом уровне всегда трения были. Помнится как даже в хорошее мирное время знакомый азербайджанец говорил про одного конкретного армянина: - Он хороший человек, но немножко армянин!
    3. Грибок
      Грибок Сегодня, 07:58 Новый
      +2
      Они промазали. По мосту не попали.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:11 Новый
        +1

        Грибок (Витёк)
        Сегодня, 07:58
        НОВЫЙ

        +2
        Они промазали. По мосту не попали.
        Ну так ведь это еврейское изобретение, " самое точное" laughing
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:09 Новый
          +2
          Они промазали. По мосту не попали.
          Ну так ведь это еврейское изобретение, " самое точное" laughing
          Ну вот, они уже тут как тут! laughing
      2. Эррр
        Эррр Сегодня, 08:43 Новый
        +2
        Не попала только та ракета, что на видео в статье. Было несколько ударов, в результате которых мост, всё же, был частично разрушен. Более подробно - по ссылке ниже.
        https://life.ru/p/1348090
    4. 210окв
      210окв Сегодня, 08:05 Новый
      +4
      Во времена СССР при малейшеем кипеже насовали бы лещей. И тем и другим. Сейчас просто некому.
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 08:29 Новый
        +2
        Сейчас это отдельные государства.
      2. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 09:22 Новый
        0
        Цитата: 210окв
        Во времена СССР при малейшеем кипеже насовали бы лещей. И тем и другим. Сейчас просто некому.

        Да, во времена СССР жили одной семьей. Теперь же у каждого "столько суверенитета, сколько смогли проглотить". (с)
      3. Перейра
        Перейра Сегодня, 09:51 Новый
        +1
        Теперь они сами лещи суют. Причём, предпочитают использовать импортные.
    5. сергей32
      сергей32 Сегодня, 08:16 Новый
      +1
      Я всегда считал Алиева умным политиком, но то что он приволок бармалеев из идлиба, заставило в этом усомниться. Aмеры и французы подтверждают переброску. У России появилось законное право вмазать по международным террористам в Азербайджане хоть искандерами, хоть калибрами.
      1. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 08:26 Новый
        -2
        "но то что он приволок бармалеев из идлиба,"Полный фейк.Нет НАДОБНОСТИ,нет НАДОБНОСТИ.Сейчас после частичной мобилизации и так под ружьем 380 тыс человек.Армия очень хорошо подготовлено,во всех отношениях,нахрен какие то наемники нужны?Алиев сильный политик,и никогда с такими дешевыми делами себя не подставит.Может быть другие хотели бы,что приволок бармалеев,чтоб обвинять и иметь повод,но перед ними не пашик,а политик.
        1. Zug
          Zug Сегодня, 09:05 Новый
          0
          У никто и не спросит,нужны ли там бармалеи. Привезут на готово
          1. atalef
            atalef Сегодня, 09:07 Новый
            -1
            Цитата: Zug
            У никто и не спросит,нужны ли там бармалеи. Привезут на готово

            а бармалеи то откуда ? Их же Шойгу уже раз пять уничтожил ?
            1. Zug
              Zug Сегодня, 09:08 Новый
              0
              А ну да,простите-он же докладывает что от них осталось только кладбище...Сам шойгу наверно их зарывал))))-лично.
              1. atalef
                atalef Сегодня, 09:11 Новый
                -2
                Цитата: Zug
                А ну да,простите-он же докладывает что от них осталось только кладбище...Сам шойгу наверно их зарывал))))-лично.

                тем ни менее. request
                1. Zug
                  Zug Сегодня, 09:12 Новый
                  -1
                  Ну пусть брешет,это не мешки ворочать.Воевать с бармалеями это все равно что вести бой с ветряной мельницей - в этом то и гениальность бармалеев
            2. 1976AG
              1976AG Сегодня, 09:18 Новый
              +5
              Шойгу говорил только про игиловцев. Он никогда не говорил, что кроме игиловцев больше никаких бандитов нет. Вы как оо избирательно читаете.
              1. atalef
                atalef Сегодня, 09:22 Новый
                -1
                Цитата: 1976AG
                Шойгу говорил только про игиловцев. Он никогда не говорил, что кроме игиловцев больше никаких бандитов нет

                А аааа!!!
                ну тады - ой.
                1. 1976AG
                  1976AG Сегодня, 09:27 Новый
                  +2
                  Тады надо читать внимательно, а то когда говорят, что в Сирии много разных воюющих группировок вы почему то не слышите, а потом ойкайте.
                  1. atalef
                    atalef Сегодня, 09:29 Новый
                    -1
                    Цитата: 1976AG
                    Тады надо читать внимательно, а то когда говорят, что в Сирии много разных воюющих группировок вы почему то не слышите, а потом ойкайте.

                    Чего ойкать то ,
                    Вы наверное о том что творится в Сирии не совсем в курсе.
                    1. 1976AG
                      1976AG Сегодня, 09:30 Новый
                      +1
                      Так это вы ойкаете почему то. А вы сейчас из Сирии вещаете ?
                      1. atalef
                        atalef Сегодня, 09:32 Новый
                        0
                        Цитата: 1976AG
                        Так это вы ойкаете почему то. А вы сейчас из Сирии вещаете ?

                        Нет конечно . из дома.
                        Только от меня до Сирии -- 70 км , а от вас ?
                      2. 1976AG
                        1976AG Сегодня, 09:37 Новый
                        +2
                        А вы своим зрением на 70 км видите ?
                      3. atalef
                        atalef Сегодня, 09:39 Новый
                        -2
                        Цитата: 1976AG
                        А вы своим зрением на 70 км видите ?

                        Вы мне на вопрос ответьте , от вас до Сирии сколько ? А потом поговорим о зрении .
                      4. 1976AG
                        1976AG Сегодня, 09:44 Новый
                        +2
                        От меня далеко, но я и не говорил что я в Сирии
                      5. atalef
                        atalef Сегодня, 09:51 Новый
                        -1
                        Цитата: 1976AG
                        От меня далеко

                        Сколько ?
                      6. 1976AG
                        1976AG Сегодня, 09:53 Новый
                        +2
                        Какая вам разница ? Вам может и адрес еще домашний дать ?
                      7. atalef
                        atalef Сегодня, 10:23 Новый
                        +1
                        Цитата: 1976AG
                        Какая вам разница ? Вам может и адрес еще домашний дать ?

                        Большая разница . вы сирию хоть раз видели ? Воочию ?
            3. Владимир61
              Владимир61 Сегодня, 10:34 Новый
              0
              Цитата: atalef
              Нет конечно . из дома.
              Только от меня до Сирии -- 70 км , а от вас ?

              Ну вот! Кто здесь бармалеев ищет?
  • Злой543
    Злой543 Сегодня, 10:24 Новый
    0
    Так вроде про туркоманов не говорил?
  • 1976AG
    1976AG Сегодня, 09:16 Новый
    +4
    Цитата: Oquzyurd
    "но то что он приволок бармалеев из идлиба,"Полный фейк.Нет НАДОБНОСТИ,нет НАДОБНОСТИ.Сейчас после частичной мобилизации и так под ружьем 380 тыс человек.Армия очень хорошо подготовлено,во всех отношениях,нахрен какие то наемники нужны?Алиев сильный политик,и никогда с такими дешевыми делами себя не подставит.Может быть другие хотели бы,что приволок бармалеев,чтоб обвинять и иметь повод,но перед ними не пашик,а политик.

    Что значит хорошо подготовлены ? У них есть боевой опыт ? У бармалеев он есть.
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 09:19 Новый
      -4
      Вы мыслите очень отстало,как армянский ОСА
  • Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 09:48 Новый
    0
    Цитата: сергей32
    Aмеры и французы подтверждают переброску. У России появилось законное право вмазать по международным террористам в Азербайджане хоть искандерами, хоть калибрами.

    Путин, Трамп и Макрон осудили эскалацию в регионе, призвали к немедленному прекращению огня и к возобновлению переговоров без предварительных условий. Ударов Искандерами и Калибрами не будет.
    Те, кто организовал боевые действия, рассчитывали на то, что Россия как член ОДКБ будет вынуждена вмешаться на стороне Армении, что бы не потерять имидж. С другой стороны Турция впишется за братский Азербайджан. Конечная цель все та же, что и в истории со сбитым СУ-24, и убийством посла Карлова - столкнуть Россию с Турцией.
  • Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 07:29 Новый
    +5
    В ход пошли системы дальнего действия. Тяжко придется защитникам Нагорного Карабаха.. Пора бы уже вмешаться мировому сообществу...
  • Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:34 Новый
    +2
    А что с "Нивой", там же скорее всего мирные люди ехали?...
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 07:47 Новый
      +7
      Цитата: Jovanni
      А что с "Нивой", там же скорее всего мирные люди ехали?...

      Не успела доехать до удара. Повезло.
  • Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 07:53 Новый
    +5
    Что то забуксовало наступление азербайджанцев. Перешли к террору внутренних районов, под удары попадает мирное население. Полагаю, высокоточное оружие при таком интенсивном использовании кончается. А перелома нет. Точных данных по оперативной обстановке естественно, мы не видим, но ощущение такое... Переходят бои в какую то "позиционную" фазу. На истощение. ИМХО.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 08:05 Новый
      +4
      Даже США, при всех возможностях, иногда, вырабатывало кол-во крылатых ракет в локальных конфликтах до критически миринального уровня, а желаемого результата не получали.
      А война на истощение, чревато переходом патриотической фазы, в Азербайджанском обществе, на фазу цветной революции.
      Всемирные партнеры работают неустанно.
      Ищут слабое звено.
      И таким слабым звеном может неожтюиданно оказаться Азербайджан.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 08:09 Новый
        +2
        Цитата: Livonetc
        Ищут слабое звено.
        И таким слабым звеном может неожтюиданно оказаться Азербайджан

        Да, провала наступления на Карабах, да ещё с большими потерями, Алиеву могут и не простить. Кстати, как и Пашиняну разгрома партии Карабаха. Многовекторность слабо помогает в обороноспособности.
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 08:17 Новый
          +2
          Пашинян похож на "партнерского" засланца, призванного ослабить влияние в регионе как России, так и Турции.
          Если это так, то свою задачу он выполняет отменно.
    2. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 08:29 Новый
      -2
      "А перелома нет" Всего 6 дней,и перелом есть,с первого дня даже.Сегодня и завтра убедитесь по новостям.
      1. atalef
        atalef Сегодня, 08:45 Новый
        0
        Цитата: Oquzyurd
        "А перелома нет" Всего 6 дней,и перелом есть,с первого дня даже.Сегодня и завтра убедитесь по новостям.

        ну карабах и прилегающие территории в общем совсем не маленькие .тем более в течении 30 лет они все время укреплялись.Но то что армия Азербайджана превосходит качественно - это видно не вооруженным взглядом.
      2. Zug
        Zug Сегодня, 09:06 Новый
        -1
        Ну начинайте меня убеждать,я весь в нетерпении
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 09:22 Новый
          +1
          Не я буду вас убеждать,а итоги боевых действий убедят.Мы терпели 30 лет оккупацию,а вы не способны терпеть несколько дней?
          1. Zug
            Zug Сегодня, 09:24 Новый
            +1
            А зачем было 30 лет терпеть?Ждали Эроган эроганыча? Что то как то тревожно долго терпели.Вы не подумайте ничо такого-я не на стороне армян.Если землица не их-отдать надо было еще давно.А вам бы следовало ее еще давно забрать.
            1. Oquzyurd
              Oquzyurd Сегодня, 09:49 Новый
              0
              Вели переговоры,надеялись на разум,одновременно Мы строили армию(РФ тоже помог)оснащали,готовили грамотных офицеров,и ждали дурака в виде пашика.Мы готовы,пашик пришел,понимаете?
              1. atalef
                atalef Сегодня, 09:56 Новый
                0
                Цитата: Oquzyurd
                Вели переговоры,надеялись на разум,одновременно

                А что вы предлагали на переговорах ?
                Цитата: Oquzyurd
                Мы готовы,пашик пришел,понимаете?

                Вы его выбрали.
                1. Oquzyurd
                  Oquzyurd Сегодня, 10:03 Новый
                  0
                  Самую высокую Автономию в Карабахе предлагали им.
                  Пашика мы не выбрали,армяне выбрали на свою голову,и он развалил переговоры(хотя больше имитацию переговоров)дающие мизерные шансы,что можно обойтись без войны.
                  1. atalef
                    atalef Сегодня, 10:07 Новый
                    0
                    Цитата: Oquzyurd
                    Самую высокую Автономию в Карабахе предлагали им.

                    кому . им ?
                    Цитата: Oquzyurd
                    Пашика мы не выбрали

                    выбирали
                    Цитата: Oquzyurd
                    он развалил переговоры(хотя больше имитацию переговоров)дающие мизерные шансы,что можно обойтись без войны.

                    да ладно , что вы предлагали , что бы обойтись без войны 7 вернуть Азербайджану территории ?
                    1. Oquzyurd
                      Oquzyurd Сегодня, 10:18 Новый
                      0
                      "кому . им ?" населению Карабаха.
                      "выбирали" Это глава Армении.Что то я не знаю?)
                      1. atalef
                        atalef Сегодня, 10:22 Новый
                        0
                        Цитата: Oquzyurd
                        "кому . им ?" населению Карабаха.

                        мы вообще о чем спорим ?
                        Моя позиция - армения должна вернуть территории азербайджану . обустройство населения проживающего там будет решаться путём диалога.
                        Вы против ?
                      2. Oquzyurd
                        Oquzyurd Сегодня, 10:29 Новый
                        0
                        "мы вообще о чем спорим ?" )))
                        "Моя позиция - армения должна вернуть территории азербайджану . обустройство населения проживающего там будет решаться путём диалога.
                        Вы против ?" Нет,не против,наоборот,я полностью с вами согласен.
                      3. Oquzyurd
                        Oquzyurd Сегодня, 10:35 Новый
                        0
                        Есть разные политики,вот Пашинян,и например Тер-петросян.Сейчас вспомнил его слова,чтоб не ошибиться нашел этот текст с такой фразой,
                        Левон Тер-Петросян: Пусть не пытаются ввести народ в заблуждение, говоря, что компромисс имеет альтернативу: альтернатива компромиссу - это война. Отказ от компромисса и максимализм (стремление достичь максимального, а не возможного) - кратчайший путь к полной гибели Карабаха и ухудшению положения Армении.
        2. 1976AG
          1976AG Сегодня, 09:48 Новый
          0
          Цитата: Oquzyurd
          Не я буду вас убеждать,а итоги боевых действий убедят.Мы терпели 30 лет оккупацию,а вы не способны терпеть несколько дней?

          Сколько лет в Карабазе армяне живут ? В каком году оккупировали ?
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 10:11 Новый
            0
            90% армян(предки нынешних) заселены в Карабах(из Ирана,при Грибоедове,посла России в Иране )после 1828 года,после Туркменчайского договора.Но это уже местные люди,превративщийся в сепаратисты с 1988 года..Но есть Армения,войной идущий к нам 1992-94 годах,тогда и оккупировали Нагорный Карабах и 7 районов прилегающих,не входящих в состав Нагорно Карабахской Автономной области.
    3. 1976AG
      1976AG Сегодня, 09:47 Новый
      0
      Какой перелом ? Карабах освободили ?
      1. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 10:12 Новый
        0
        Освободим,не сомневайтесь.Потерпите несколько дней.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 10:28 Новый
          0
          Цитата: Oquzyurd
          Освободим,не сомневайтесь.Потерпите несколько дней.

          Да мне то что терпеть, мне это как то поровну. Просто какие цифры потерь армянской армии озвучиваются, то непонятно с кем вы там еще воюете.
          1. atalef
            atalef Сегодня, 10:33 Новый
            0
            Цитата: 1976AG
            Просто какие цифры потерь армянской армии озвучиваются, то непонятно с кем вы там еще воюете

            ну с цифрами озвученными Арменией - вообще belay
            Начиная с 27 сентября, по данным, опубликованным "Терт", ВС Арцаха сбили 14 вертолетов противника, 11 самолетов (4 из них Су-25), 103 беспилотных летательных аппарата, уничтожили 184 единицы бронетехники, в основном танки, 82 машины, 10 бронетранспортеров, одну тяжелую огнеметную систему "ТОС-1А", 2 реактивные системы залпового огня типов "Смерч" и 1 "Ураган".


            Как сообщает "Терт", с азербайджанской стороны более 1280 погибших, более 2700 ранены. С армянской стороны, по предварительным данным, 158 погибших и более 200 раненых.
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 10:39 Новый
              0
              Так вы вспомните, что азербайджанская сторона о потерях армении говорила. Там как бы не на второй день боев уже целый полк! уничтожили, а на сегодня вроде уже о трёх! речь идет. И потери в танках как на Курской дуге ! Я конечно понимаю, информационная война и все такое, но люди то не дураки, кое что понимают...
  • Шалтай
    Шалтай Сегодня, 07:57 Новый
    +3
    И все кровопролитие ради заселения территории вместо армян иностранными психопатами и садистами из туркоманов.
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 08:39 Новый
      +1
      750 тыс.беженцев с Карабаха и прилегающих 7 районов ждут возвращения к своей земле,к своим дворам(не домам,так как "дизайнеры"сепаратисты их выровняли до основания за эти 27 лет)
      "садистами из туркоманов."Бессовестный,бездоказательный,ненавистный фейк против Азербайджана.Имейте совесть,если вы человек. Как вы думаете,750 тыс. беженцев-азербайджанцев с карабаха,на ваших глазах кто они,как вы оцениваете положения этих людей???
    2. atalef
      atalef Сегодня, 08:46 Новый
      -1
      Цитата: Шалтай
      И все кровопролитие ради заселения территории вместо армян иностранными психопатами и садистами из туркоманов.

      ну вообще то это территория Азербайджана , оккупированнаяАрменией.
  • Artura
    Artura Сегодня, 07:58 Новый
    0
    Мост не уничтожен, хватит туфту гонять уже.
    1. atalef
      atalef Сегодня, 08:43 Новый
      +2
      Цитата: Artura
      Мост не уничтожен, хватит туфту гонять уже.

  • a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:21 Новый
    +3
    Среднее отклонение ракеты комплекса LORA от цели составляет не более 10 м.
    А кто сравнивал с Точкой-У? И что значит
    у Азербайджана есть и системы «Точка-У», однако применении израильского ОТРК в данном случае объясняется тем, что его ракеты более точны
    Какие параметры при этом рассматривались? Расстояние, местность, погода, и далее по списку. МАСТЕРСТВО в конце концов!
  • mark2
    mark2 Сегодня, 08:27 Новый
    -3
    Предполагается, что Азербайджан стал первой страной, применившей в боевых действиях израильский ОТРК LORA

    Такая новость, да в шаббат. Весь израиль под 7.40 ликует, видимо? Ну и ВО представило нам возможность ликовать с еврейским народом?
    1. atalef
      atalef Сегодня, 08:42 Новый
      +2
      Цитата: mark2
      Предполагается, что Азербайджан стал первой страной, применившей в боевых действиях израильский ОТРК LORA

      Такая новость, да в шаббат. Весь израиль под 7.40 ликует, видимо? Ну и ВО представило нам возможность ликовать с еврейским народом?

      ну вот прям таки ликует.
      \по барабану в общем.
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 09:18 Новый
        +2
        Цитата: atalef
        \по барабану в общем.

        Это для тех, кто не понял размер этого барабана

        А всех остальных, с праздником Сукот!
        1. atalef
          atalef Сегодня, 09:20 Новый
          +3
          Цитата: Vitaly Gusin
          А всех остальных, с праздником Сукот!

          В Израиле введен запрет на посещение чужих сук

          laughing - трудности перевода .
          Всех с праздником Суккот.
    2. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 09:12 Новый
      +3
      Цитата: mark2
      Предполагается, что Азербайджан стал первой страной, применившей в боевых действиях израильский ОТРК LORA

      Такая новость, да в шаббат. Весь израиль под 7.40 ликует, видимо? Ну и ВО представило нам возможность ликовать с еврейским народом?

      Азербайджан принёс сакральную жертву -- мост, в честь Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. hi
    3. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 09:39 Новый
      +1
      Цитата: mark2
      Предполагается, что Азербайджан стал первой страной, применившей в боевых действиях израильский ОТРК LORA

      Такая новость, да в шаббат. Весь израиль под 7.40 ликует, видимо? Ну и ВО представило нам возможность ликовать с еврейским народом?

      Низменные радости сионистов подогреваются видеоновостями реваншистов из Азербайджана.
      На улицах т.н. «израИля» одетые в форму янычар евреи зловеще смеются, похлопывая себя по ляжкам. Лора. Лора - скандирует толпа кровожадных пособников пантюркизма в центральной синагоге Тель-Авива, танцуя под националистическую песню Гоп-стоп Зоя...
  • Hermit21
    Hermit21 Сегодня, 08:31 Новый
    +1
    Вообще-то их применяли сами евреи в Сирии, несколько сбили "Панцири"
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Сегодня, 09:39 Новый
      -1
      Цитата: Hermit21
      Вообще-то их применяли сами евреи в Сирии, несколько сбили "Панцири"

      1 Осталось только доказать.
      2 Внимательно посмотрите на фото

      Это то положение в котором не сбивает сегодня ни одна система ПВО /ПРО.
      Это то, что используют все гиперзвуковые ракеты на последнем этапе, это и позволяет им развивать максимальную скорость
  • 501Legion
    501Legion Сегодня, 08:39 Новый
    -1
    самое время армении ударить по газовой или нефтеной отрасли азербайджана.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:32 Новый
      0
      Цитата: 501Legion
      самое время армении ударить по газовой или нефтеной отрасли азербайджана.

      Ненадо заниматься государственным терроризмом. Если идет война, значит удары наносить по военным объектам.
  • А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 09:16 Новый
    +3
    Цитата: 501Legion
    самое время армении ударить по газовой или нефтеной отрасли азербайджана.

    По газопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан? lol