Предполагается, что Азербайджан стал первой страной, применившей в боевых действиях израильский ОТРК LORA

Кадр с финальным этапом траектории ракеты

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Footage of a bridge being hit on the road connecting Armenia and Nagorno-Karabakh near Asagi Sus. pic.twitter.com/AXgJvzEhp0 — FJ (@Natsecjeff) October 2, 2020

Активно обсуждается один из эпизодов вооружённого конфликта между Азербайджаном и Арменией. Эпизод этот касается нанесения удара азербайджанскими войсками по мосту через реку Акар, фактически соединявшему Армению с Нагорным Карабахом. Ранее была озвучена информация о том, что азербайджанской стороной был применён некое высокоточное вооружение.Раскадровка видео, оказавшегося в сети, дало повод специалистам выйти с версией о том, что ВС Азербайджана решились на применение оперативно-тактического ракетного комплекса. Речь идёт об ОТРК «Лора» (LORA) малой дальности. И мост, как предполагается, был атакован ракетой этого комплекса, который в своё время Азербайджан приобрёл у израильской компании IAI.Ракеты израильского ОТРК LORA в первую очередь предназначаются для уничтожения инфраструктурных объектов. Мост относится именно к таким объектам, причём он имеет большое значение для коммуникаций между территорией Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах.Внимание на применение Азербайджаном баллистической ракеты обратили и на западе. Так, западный обозреватель Джозеф Тревитик отмечает, что если версия о применении «Лоры» подтвердится, то это окажется первое боевое применение этого оперативно-тактического ракетного комплекса.По данным из открытых источников, Азербайджан имеет арсенал в количестве примерно полусотни ракет к ОТРК израильского производства.Западные эксперты отмечают, что у Азербайджана есть и системы «Точка-У», однако применении израильского ОТРК в данном случае объясняется тем, что его ракеты более точны. Среднее отклонение ракеты комплекса LORA от цели составляет не более 10 м. Способность использовать осколочно-фугасную боеголовку позволяет эффективно уничтожать цели типа моста.