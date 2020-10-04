США готовятся ко Второй мировой войне

Любая точка зрения должна быть подкреплена фактами

Вашингтон усиливает подготовку к войне с Китаем. Этот дрон, который совершал убийства и нес разрушения во многих частях света, теперь будет применяться против нас. Таков стратегический сигнал, исходящий от учений. Это также попытка шантажировать Китай.

КНР предупреждает США

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