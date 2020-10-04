«Если надо, повторим» по-американски

Для большинства политиков Европы, да и российских политиков тоже, наибольший интерес представляют события, происходящие в Европе и в странах, граничащих с Европой. Если посмотреть назад, то станет ясно, что события эти явно ведут к ухудшению отношений между ОДКБ и НАТО, между европейскими странами, между странами, находящимися непосредственно вблизи Европы.
Сегодня никто не скрывает, что обстановка в мире, а под словом «мир» я подразумеваю Европу и государства Ближнего и Среднего Востока, накалена как никогда раньше. Даже вспыхнувшая война в Карабахе никого не удивила. Как не удивят возможные события в Приднестровье, в Южной Осетии и ещё нескольких регионах. Понимаю, что эти слова прозвучат страшно, но мир готов к войне.
Понятно, что большинство населения европейских и азиатских государств все-таки надеется на то, что война обойдет их стороной, что у дипломатов и политиков хватит политической воли для того, чтобы решить возникающие противоречия мирным путем. Тем более что замороженные конфликты достаточно быстро забываются. Не стреляют, и хорошо. Карабах показал, насколько это «хорошо» призрачно.
США готовятся ко Второй мировой войне
Понимаю, что большинство читателей сейчас усомнились в моей вменяемости. Какой Второй мировой? Человечество давно закончило ту войну и успело зализать многие раны, полученные тогда. Да и мир изменился. Исчез СССР, традиционные враги Франция и Германия сегодня друзья. Нет противостояния идеологий. И прочее, прочее, прочее…
Но насколько это важно для начала конфликта? В том же Карабахе воюют страны, которые вроде бы идут в одну сторону. НАТО противостоит нам, хотя мы сегодня такое же капиталистическое государство, как и они. Американцы постоянно унижают европейские страны, ставя их на колени, заставляя делать то, что выгодно США, несмотря на то, что все вроде бы союзники. Любое европейское своеволие пресекается на корню грохотом американских танковых гусениц на автобанах Европы.
Речь сегодня пойдет о том, что планирует Пентагон на случай начала боевых действий в Европе. И Вторая мировая война как термин использована мной для объяснения именно планов, а не воспоминаний об истории человечества.
Страшные картинки взаимного уничтожения США, России и Китая никого не устраивают. Сказки о том, что динозавры вымрут по естественным причинам, навсегда останутся сказками. Просто потому, что вокруг каждого «динозавра» кормится огромное количество всякой мелочи. Кто-то умудряется урвать свой кусок даже со стола монстра, кто-то довольствуется крохами, которые падают на пол, кто-то просто ворует то, что плохо лежит. Но все довольны.
С военной точки зрения к «динозаврам» можно добавить НАТО. Именно как европейского монстра. Тот контингент, который американцы держат в Европе, неспособен самостоятельно вести обычную войну. Это всего лишь часть европейской армии, которой вполне можно пожертвовать после начала войны между Россией и НАТО. При этом не нанося никаких ударов по России. Сделать большие глаза: ах, какие глупые эти европейцы, мы против войны с русскими!..
И в это же время начать войну с… Нет, не с Японией, как это было во Вторую мировую, а с Китаем. Благо спорных островов много. Да и флот Поднебесной не так силен, чтобы гонять американские корабли по океанам. Красиво смотрятся ожесточенные бои между США и КНР за какой-нибудь атолл. Два взвода проявляют чудеса героизма… А потопленный врагом тральщик станет навеки символом героизма американских моряков!..
Война в Европе тем временем приводит к плачевным результатам. Миллионы погибших, полностью разрушенная экономика, дестабилизация политической системы, разрушение социальной сферы и так далее. И тут появляется американец на белом коне. Причем с той стороны, которая побеждает. И помогает «добить гадину». При этом получая все трофеи победы в полной мере. С Китаем же заключается мир или перемирие, так как обе страны устали от войны и не стоят эти острова таких жертв.
Автор писатель-фантаст? Воспроизводит давно заезженную пластику мирового апокалипсиса? Может быть. Но тогда ответьте автору на пару вопросов. Есть ли сегодня среди членов НАТО и всяких «аспирантов» те, кто при соответствующих финансовых и военных вливаниях способен начать войну против России? Есть ли силы в НАТО, способные вести неядерную войну с русскими? И наконец, есть ли ядерное оружие в Европе?
Любая точка зрения должна быть подкреплена фактами
Те, кто помнит времена СССР, кто начинал военную службу в Советской Армии, помнят, что американцы никогда не скрывали того, кто их враг. Любые учения США очень четко были направлены против конкретного противника. Не красные и синие, как у нас, а конкретно против Советов. С соответствующей атрибутикой, военной техникой и тактикой действий. Поверьте, сегодня ничего в этом плане не поменялось.
Помните объявления в западной прессе о найме в качестве статистов русскоговорящих для участия в военных учениях? Помните советские МиГи из бывших стран ОВД, которые имитировали противника? Помните участие украинских военных в учениях НАТО? Несмотря на победные реляции ВСУ, всем е было понятно, что проверяются возможности западной и советской техники и вооружения. Не более того.
Недавно американский журнал Air Force сообщил о завершении у берегов Калифорнии учений 3-го флота США. Статья, как и положено в уважаемых изданиях, сопровождалась фотографией американских военных, показавших «хорошую боевую выучку и слаженность». Именно эта фотография и привлекла внимание специалистов. Точнее, спецы заинтересовались шевроном американского офицера.
Это не крутой морпех или спецназовец из «Дельты». Это оператор беспилотника MQ-9 Reaper, больше известного широкому кругу читателей как «Жнец тьмы». Эти «Жнецы» достаточно широко применяются американцами при ведении боевых действий. Итак, шеврон. Беспилотник MQ-9 Reaper, управляемый черепом. Что-то в стиле российских «дембелей».
Но если присмотреться внимательнее, то летит этот «череп» не где-то в неизвестности, а над конкретной страной — Китаем. Для тех, кто верит на слово, это из той же серии, что ПРО в Европе против Ирана. Для остальных понятна конкретная цель учений. Точнее, конкретный противник на данный момент.
Чем же занимались ударные группы 3-го флота с 3 по 29 сентября? Официально надводные корабли, подводные лодки, спецназ и морская пехота готовили переброску значительных сил в западную часть Тихого океана. А реально?
Реально был отработан захват острова, перебазирование туда беспилотников и отработка ударов в незнакомой местности. При этом были использованы практически все имеющиеся средства флота. Проще говоря, американцы отрабатывают сценарии прошедшей войны, но с другим противником. То, о чем я писал выше.
Естественно, вероятный противник американцев прекрасно понял, что и для чего отрабатывают янки. По сведениям из Пекина, речь идет об островах в Южно-Китайском море, которые контролирует КНР. Владение этими островами практически лишает американский флот возможности маневра в этом регионе. Если сегодня это не так заметно, то в ближайшее время, когда острова получат соответствующее вооружение, флоту придется очень нелегко.
Кстати, китайцы тоже не сидят сложа руки. В период с июля по сентябрь они провели уже два учения в этом регионе. Причем последние, в районе спорных (Вьетнам и Тайвань) Парасельских остров, с боевой стрельбой. Чем вызвали панику в США. Майк Помпео совместно с другими подпевалами США даже вспомнил решение Гаагского трибунала о незаконности владения островами Китаем.
Китайцы вежливо выслушали выступление американского госсекретаря и… продолжили свои учения дальше. А ответом может служить цитата из статьи китайской газеты Global Times (ежедневная китайская таблоидная газета под эгидой газеты People's Daily), которая выражает официальное мнение КПК по международным вопросам. Цитата по поводу учений США:
Вашингтон усиливает подготовку к войне с Китаем. Этот дрон, который совершал убийства и нес разрушения во многих частях света, теперь будет применяться против нас. Таков стратегический сигнал, исходящий от учений. Это также попытка шантажировать Китай.
КНР предупреждает США
Кроме островов в Южно-Китайском море, между Китаем и США есть и ещё один, наверное, намного более важный, камень преткновения — Тайвань. Та самая, признаваемая ещё 40-50 лет назад, Китайская Республика генералиссимуса Чан Кайши. Китай считает остров своим. Это положение закреплено в Конституции КНР. Американцы же считают Тайвань самостоятельным государством, хотя с 1971 года его представители и не являются членами ООН.
Остров отстоит от материка на 150 км. Что позволяет в случае признания Тайваня государством, провести линию разграничения по Тайваньскому проливу. И, соответственно, использовать те 70 миль, что отойдут Тайваню как место для возможного базирования кораблей США. Сегодня эта линия существует только в головах американцев и островитян.
С Тайванем связан один эпизод противостояния КНР и США, который случился совсем недавно. ВВС НОАК опубликовали двухминутный ролик в стиле японских аниме о бое за какой-то остров, на котором находится база армии США. По мнению нескольких экспертов из США, это военно-воздушная база США Андерсен на Гуаме.
Китайский стратегический бомбардировщик Н-6 наносит удар по базе ракетами, аналогичными советским Х-55. Многие из тех, кто интересуется самолетами НОАК, усмехнулись. Советский Ту-16 — гроза американцев… На самом деле в Н-6 мало советского осталось. Планер китайцы изменили, двигатели российские поставили, электронику современную установили, что превратило самолет в действительно опасного противника. А найденные на Украине в начале 2000-х советские ракеты Х-55 (6 штук) успешно копировали китайские инженеры.
Особенно хорош конец этой агитки. После нанесения удара по базе музыка внезапно прерывается и после грохота взрывов звучит голос за кадром: «Мы защитники воздушной безопасности Родины и всегда готовы встать на охрану ее неба!»
Вроде бы то, что вы сейчас прочитали, это какой-то реликт советской эпохи, перенесенный в другую страну. Но давайте посмотрим на этот мультик с другой стороны. Это не удар по какому-то абстрактному врагу, это удар по войскам США. Это не меньший признак того, что китайцы тоже определились с врагом, чем шевроны американских солдат на учениях 3-го флота США.
Американцам очень не хочется, чтобы Китай превратился в технологически развитую, с хорошей армией и сильной экономикой страну. А китайцам хочется. Так что сценарий вполне себе складывается. Нехороший сценарий.
Вместо эпилога
То, что я описал в данном материале, всего лишь плод размышлений о возможном развитии ситуации в мире. Сценарий мрачный, из серии «хочешь жить в мире — готовься к войне». Но мы обязаны быть готовы к любому развитию событий. Мы обязаны понимать суть происходящего вокруг.
О том, что сегодня в мире нет глупцов, способных начать войну, в том числе и мировую, расскажите жителям Нагорного Карабаха. Как и о том, что народ не пойдет воевать за мифических олигархов, толстосумов и прочих политических авантюристов. Прямо подойдите к военкомату в Ереване или Баку и расскажите.
Мне очень хочется, чтобы этот материал через несколько лет вызывал саркастическую улыбку у читателей: «Ну автор, ну наворотил. Бывают же такие идиоты…» Воевать не хочет никто, а войны почему-то сопровождают историю человечества со времени зарождения этого самого человечества…