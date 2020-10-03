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Военно-транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США покинул Одессу после экстренной посадки

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Военно-транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США покинул Одессу после экстренной посадки

В украинском военном командовании сообщают о том, что военно-транспортный самолёт ВВС США проходил внеплановый ремонт в международном аэропорту Одессы. Ранее появлялась информация о том, что C-130 Hercules совершил вынужденную посадку в Одессе в связи с выявленными проблемами в двигателях.


Когда экипаж запросил экстренную посадку, спасательные службы аэропорта были переведены в состояние повышенной готовности. При этом приём и отправление гражданских авиарейсов были приостановлены.

Как выясняется, американские техники были вынуждены приступить к ремонту одного из двигателей военного транспортника. В течение примерно суток ремонтные работы были проделаны и от техников получены гарантии того, что C-130 Hercules сможет вылететь из Одессы и добраться до одной из военных баз стран НАТО. По последним данным, вылетел и добрался.

О том, что именно произошло с двигателем американского военного транспортника, не сообщается.

Напомним, что ранее над Украиной полёты осуществляли и американские стратегические бомбардировщики B-52. После возвращения на аэродромы базирования у одного из «стратегов» ВВС США тоже были выявлены технические проблемы и его пришлось отправлять на внеплановое техобслуживание, которое осуществлялось на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.
18 комментариев
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  1. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 07:45 Новый
    +1
    А где пафосная история как каклы-пальценосцы помогли починить самолёт? Или их наоборот отгоняли, чтоб не растащили на металлолом?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:01 Новый
      0

      7,62х54 (7,62х54)
      Сегодня, 07:45
      +1
      А где пафосная история как каклы-пальценосцы помогли починить самолёт? Или их наоборот отгоняли, чтоб не растащили на металлолом?
      Это они в своих СМИ изойдутся соплями и слюной.
    2. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 08:05 Новый
      +1
      Да, этих скакуасов никак нельзя к такой технике и близко подпускать. 30 лет незалежности и индустриально развитая Украина все больше становится аграрным захолустьем.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 08:41 Новый
        +1
        Написано, американские техники. Значит в аэропорту есть подразделение по обслуживанию самолётов НАТО.
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 08:51 Новый
          0
          Так как местным аборигенам ничего доверить нельзя.
  2. DimonSt
    DimonSt Сегодня, 07:49 Новый
    +1
    Скатертью дорога laughing
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 07:55 Новый
      +3
      Интересно, а куда транспортник летел, если вынужденно сел в Одессе?
      Брешут поди!
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:00 Новый
        +1

        LIONnvrsk (LIONnvrsk)
        Сегодня, 07:55

        +1
        Интересно, а куда транспортник летел, если вынужденно сел в Одессе?
        Так мерикатосы в ненужной как у себя дома. Видимо что то перетаскивал на одну из своих точек в 404.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:03 Новый
      0

      DimonSt (Дмитрий)
      Сегодня, 07:49
      +1
      Скатертью дорога laughing
      И желательно чтобы эта дорога была в одну сторону, и более не коптил небо рядом с Россией.
  3. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 08:15 Новый
    0
    Не принимает земля русская басурман заморских, не принимает...
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:21 Новый
    0
    ...и в тот же день практически однотипный(по двигателям) - КС-130 плюхнулся с ТРЕМЯ неработающими движками на брюхо в США. Говорите, там все в порядке с двигателестроением? Ню-ню
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:28 Новый
      0

      Cowbra
      Сегодня, 08:21
      +1
      ...и в тот же день практически однотипный(по двигателям) - КС-130 плюхнулся с ТРЕМЯ неработающими движками на брюхо в США. Говорите, там все в порядке с двигателестроением? Ню-ню
      Сейчас налетят поклоннички из шестиконечных. Будут приводить несметное количество из инета и пр.пр. о высококлассном самолетостроении в мерикатосии. wink
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 10:15 Новый
        0
        Что-то долго они спали, выходной у них, чтоли? Ох им ща большой белый мбвана из посольства вломит за лень winked
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:23 Новый
    +2
    привез какую-то гадость
  6. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 08:55 Новый
    0
    "Красота" не одному советскому лидеру и не снилось, что американские стратегические бомбардировщики будут кружить над Украиной. Провальная внешняя политика"патриотов"в кремле по всем направлениям. Сколько у этих ''патриотов" американских паспортов это мы потом уже узнаем. Украина слита-результат американские пилоты рассматривают с верху пляжи краснодарского края. В той же Армении прозападный Пашинян, почему не пророссийский вопрос.... учитывая помощь Армении и договорные обязательствам между странами. Грузия фактически страна НАТО, братья Сербы уже одной ногой в НАТО. Военное сотрудничество Вьетнам, Куба.... бездарно потеряно. Турция -фактически оккупация Азербайджана не считается с российскими интересами . В ответ покупаем помидоры, строим за свои деньги атомную станцию. Отправляем туристов где кишит Covid 19. У меня нет слов, как назвать такую политику.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:30 Новый
    +1
    Интересно, C-130 Hercules попросил аварийную посадку .А куда он летел над Украиной ? Не в Одессу ли летел ,может чего привез интересного,а обставили ...............
    1. пищак
      пищак Сегодня, 09:45 Новый
      0
      Цитата: APASUS
      Интересно, C-130 Hercules попросил аварийную посадку .А куда он летел над Украиной ? Не в Одессу ли летел ,может чего привез интересного,а обставили ...............

      hi Скорее всего-грузы для активной американской( и англы тоже нередкие там гости) ВМБ в соседнем Очакове?!
      Да и, по сути-уже натовский, учебный полигон "Ширлан" там рядом, тоже на николаевщине.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:04 Новый
    0
    А незалежники рады даже экстренной посадки американского самолета. Когда пролетали американские стратеги, то восторгам не было предела, а ликование было чуть ли не "всенародное". Ну как же, о них помнят и конечно "заграница нам поможет".