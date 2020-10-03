Военно-транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США покинул Одессу после экстренной посадки

В украинском военном командовании сообщают о том, что военно-транспортный самолёт ВВС США проходил внеплановый ремонт в международном аэропорту Одессы. Ранее появлялась информация о том, что C-130 Hercules совершил вынужденную посадку в Одессе в связи с выявленными проблемами в двигателях.Когда экипаж запросил экстренную посадку, спасательные службы аэропорта были переведены в состояние повышенной готовности. При этом приём и отправление гражданских авиарейсов были приостановлены.Как выясняется, американские техники были вынуждены приступить к ремонту одного из двигателей военного транспортника. В течение примерно суток ремонтные работы были проделаны и от техников получены гарантии того, что C-130 Hercules сможет вылететь из Одессы и добраться до одной из военных баз стран НАТО. По последним данным, вылетел и добрался.О том, что именно произошло с двигателем американского военного транспортника, не сообщается.Напомним, что ранее над Украиной полёты осуществляли и американские стратегические бомбардировщики B-52. После возвращения на аэродромы базирования у одного из «стратегов» ВВС США тоже были выявлены технические проблемы и его пришлось отправлять на внеплановое техобслуживание, которое осуществлялось на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.