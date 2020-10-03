Военное обозрение
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Перемещаются так, будто в глубоком тылу: кадры фронтовых позиций армянских войск с беспилотников Азербайджана

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Перемещаются так, будто в глубоком тылу: кадры фронтовых позиций армянских войск с беспилотников Азербайджана

Минобороны Армении озвучило заявление о том, что азербайджанские войска начали наступление в Нагорном Карабахе. Утверждается, что наступление Азербайджан развернул на нескольких направлениях, включая северное и южное.


По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, азербайджанская армия сосредоточила на этих направлениях большие ресурсы и навязала ожесточённые бои.

Шушан Степанян отметила, что армянская армия сдерживает наступление сил противника.

Тем временем вооружённые силы Азербайджана публикуют очередные кадры с нанесением ударов Нагорном Карабахе.

На кадрах видно, как удары наносятся по армянским позициям, на которых – относительно большое скопление людей. При этом складывается впечатление, что армянская сторона вообще не ожидает ударов – перемещения происходят так, будто бы это не линия фронта, а достаточно глубокий тыл. Есть огневые позиции, но между ними нет никаких защищённых, хотя бы от прямого выстрела из огнестрельного оружия, коридоров.

При этом, судя по всему, средствами контроля и визуально не фиксируется пребывание «на головами» разведывательных БПЛА вооружённых сил Азербайджана, которые и наводят артиллерию и ударную беспилотную авиацию на позиции. Это приводит к тяжёлым последствиям для армянской стороны, что видно по опубликованным кадрам.


В то же время Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики говорят о том, что противник несёт большие потери. По данным военных НКР и Армении, эти потери Азербайджана составляют уже около 3 тысяч человек убитыми и ранеными.
177 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:25 Новый
    +12
    При этом складывается впечатление, что армянская сторона вообще не ожидает ударов – перемещения происходят так, будто бы это не линия фронта, а достаточно глубокий тыл.
    Скорее всего неопытность помноженная на самонадеянность.
    1. сергей32
      сергей32 Сегодня, 08:30 Новый
      +15
      А в карабахе вообще возможен глубокий тыл?
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:40 Новый
        +2

        сергей32 (Сергей)
        Сегодня, 08:30

        +1
        А в карабахе вообще возможен глубокий тыл?

        Ну, раз есть площадь, значит есть и тылы. Какие не какие, но есть.
        География Нагорно-Карабахской Республики
        карта: География Нагорно-Карабахской Республики
        Часть света Азия
        Регион Карабахское нагорье (часть Армянского нагорья)
        Площадь
        11 500 км²
        вода: 2 %
        суша: 98 %
        Границы Азербайджан, Армения, Иран
        Высшая точка 3 724 м Гямыш
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 10:17 Новый
        0
        Цитата: сергей32
        А в карабахе вообще возможен глубокий тыл?

        Всё относительно. Для нас в определённые моменты 2014-15 годах 20-30 км представлялись относительно "глубоким тылом".
        И сейчас,к примеру,что Донецк,что Горловка, вплотную на 5-7 км,а где-то и менее городской четой соприкосается с линией фронта...
    2. Грибок
      Грибок Сегодня, 08:33 Новый
      +15
      Почему бы всей мировой армянской диаспоре не скинуться на комплексы ПВО и РЭБ? Так и будут их долбить с БПЛА.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:37 Новый
        +9

        Грибок (Витёк)
        Сегодня, 08:33

        0
        Почему бы всей мировой армянской диаспоре не скинуться на комплексы ПВО и РЭБ? Так и будут их долбить с БПЛА.
        Походу, уже поздно пить Боржоми.
      2. smart fellow
        smart fellow Сегодня, 09:01 Новый
        +8
        Ждут, что Россия подкатит бесплатно. Вместе с операторами.
        1. Беринговский
          Беринговский Сегодня, 09:20 Новый
          -2
          Цитата: smart fellow
          Ждут, что Россия подкатит бесплатно. Вместе с операторами.

          А у России вообще есть средства борьбы с турецкими беспилотниками? Похоже их нет. Не может современная российская промышленность делать такие высокотехнологические вещи, а старые советские комплексы, 40 летней давности для этого не годятся.
          Зато в победных реляциях уже больше 70% техники в войсках "обновлено". Это как так обновили, подкрасили что ли?
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 09:34 Новый
            +4
            Есть очень эффективные средства РЭБ.
          2. Перейра
            Перейра Сегодня, 09:54 Новый
            -1
            Раз пишут "обновлено" вместо "заменено", следовательно да, подкрасили.
      3. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 09:11 Новый
        0
        Ну скинуться...кто им продаст? Диаспора не страна...
        1. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Сегодня, 09:22 Новый
          +1
          Цитата: Zaurbek
          Ну скинуться...кто им продаст? Диаспора не страна...

          в 1948 евреи как то оружие покупали через эмбарго.
          если напрягутся всё возможно.
          1. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 09:41 Новый
            0
            В 48 году....независимых продавцов было больше....
            У Ирана в 48 году без проблем и нефть продать бы получилось и оружие купить...
      4. RUS96
        RUS96 Сегодня, 10:31 Новый
        0
        Цитата: Грибок
        Почему бы всей мировой армянской диаспоре не скинуться на комплексы ПВО и РЭБ? Так и будут их долбить с БПЛА.

      5. Злой543
        Злой543 Сегодня, 10:36 Новый
        0
        Легче кричать чем отдавать свои деньги
    3. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 08:35 Новый
      +11
      Переиграли в компьютерные игрушки с сохранением.
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 08:38 Новый
        +16
        Судя по видео люди до сих пор не знают и даже не подозревают о самом существовании БПЛА.Или это ментальность такая - беспечно и вальяжно находиться на участке боевых действий,да еще средь белого дня тем более,не знаю что и сказать...
        1. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Сегодня, 09:23 Новый
          +7
          Цитата: Рагнар лодброк
          Судя по видео люди до сих пор не знают и даже не подозревают о самом существовании БПЛА.

          их уже 5 дней бомбят а они ешё не знают.
          1. Вадим237
            Вадим237 Сегодня, 10:19 Новый
            -1
            Потому что они тормозы.
        2. Олежек
          Олежек Сегодня, 09:33 Новый
          -1
          Судя по видео люди до сих пор не знают и даже не подозревают о самом существовании БПЛА.Или это ментальность такая - беспечно и вальяжно находиться на участке боевых действий,да еще средь белого дня тем более,не знаю что и сказать


          Вы считаете, что вне зоны постоянных обстрелов наши, американские, турецкие или израильские солдаты вели бы себя иначе?
          Серьёзно!?
          Ну если в учебных фильмах, то да.
    4. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 09:03 Новый
      +8
      Цитата: a.s.zzz888
      Скорее всего неопытность помноженная на самонадеянность

      Но хоть рассредотачивались бы...прям зло берет. Наблюдателей за воздухом нет, от слова совсем... Хоть пару с биноклями выделили бы, наблюдать за воздухом. Если нет радаров. Правило ввести - никаких сборищ, построений, открытых окопов ( брезент натянули над головами, если маскировочных сетей нет...). Если будут азербайджанцы расходовать высокоточные боеприпасы по одиночным бойцам - быстро ресурс истощат.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:21 Новый
        +3

        Горный стрелок (Евгений)
        Сегодня, 09:03

        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        Скорее всего неопытность помноженная на самонадеянность

        Но хоть рассредотачивались бы...прям зло берет. Наблюдателей за воздухом нет, от слова совсем... Хоть пару с биноклями выделили бы, наблюдать за воздухом. Если нет радаров. ...
        Потому и гибнут.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 09:44 Новый
      +1
      Если армяне не найдут в ближайшее время способ противодействия израильским и турецким разведывательным, ударным и камикадзе-беспилотникам и планирующим бомбам, то война превратится в расстрел , как в тире, техники и личного состава ВС Армении и НКР. Что уже происходит. Ресурсов азейбарджана, израиля и турции по высокоточным боеприпасам хватит на то, чтоб перемолоть устаревшие средства ведения войны ВС Армении. Кстати нам, Российским ВС , следует поучиться, как молотить сверху высокоточным оружием племена умбо-юмбо вооруженные техникой 20 века. Заодно быстрее соображать как противодействовать сей напасти в локальных конфликтах. Шапками турок и айзеров теперь не закидаешь. Недавнее заявление сего турка , приведенное ниже, не лишено части здравого смысла...............

      На пресс-конференции на тему "Бесперспективность Армении в ресурсной войне с Азербайджаном" исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы заявил, что Армения не выдержит ресурсной войны с Азербайджаном.

      Дескать, для финансирования такой ресурсоемкой войны недостаточно госбюджета Армении: “Поражение в ресурсоемкой войне страны с государственным долгом в пределах 60% ВВП и дефицитом бюджета в пределах 5% ВВП неизбежно в короткие сроки. Азербайджан превосходит Армению более чем в 20 раз по валютным резервам, а по объему госбюджета - в 5 раз".

      То, что господин Гасымлы - человек, от армии далекий и, мягко говоря, неумный - это не проблематично. Проблематично будет, если азербайджанский Генштаб придерживается аналогичного подхода, сулящего очень большое разочарование.
    6. Злой543
      Злой543 Сегодня, 10:33 Новый
      0
      Это как правила техники безопасности. Пишуться чьей то кровью.
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:26 Новый
    +2
    Ну одно точно факт - у Азербайджана качественное и количественное превосходство, а толку - ноль. Никакими значительными достижениями они похвастаться не могут. Похоже, вояки из них реально еще те
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 09:16 Новый
      0
      не спешите, ещё не вечер
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 09:35 Новый
        0
        Цитата: _Ugene_
        не спешите, ещё не вечер

        Так уже неделю воюют...
      2. Собеседник
        Собеседник Сегодня, 10:40 Новый
        0
        не спешите, ещё не вечер

        Никто и не спешит.
        Весь агрессивный мир сейчас изучает порядок и риаль ведения боевых действий. (благо материала полно).
        Когда у сторон примерно равные силы, но разная комплектация вооружения.
        Наверняка после заворушки будет всплеск покупок камикадзе и РЭБ с мобильными зенитными комплексами, а так же развитие средств ПВО по км 5+ и 8+. Дума. что и Панцири и равная линейка как пирожки пойдут на расхват.
        Армянам хочется сказать. Есть такие слова и фразы - рассредоточиться, наблюдатель от подразделения, маскировка, имитация, понты в сторону, штабная палатка должна быть выцвевший как все остальные, Флаги от штабной палатки необходимо убрать...
    2. Олежек
      Олежек Сегодня, 09:34 Новый
      +3
      Ну одно точно факт - у Азербайджана качественное и количественное превосходство, а толку - ноль


      А знаете, я бы не был столь категоричен.
      Судя по всему армянам реально достаётся.
      Потери. Техники и людей.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 09:45 Новый
        +1
        Потери есть точно, а с техникой - не факт. Если судить по азербайджанским данным, они там в хлам размолотили всю бронетехнику с артиллерией у армян - уже раза по три с беспилотников, а сами никуда продвинуться не могут. нарываясь на бронетехнику и арту... Вопрос - что они тогда размолотили? Похоже макеты. Сколько стоит макет, и сколько УР? Если все так, то Баку еще так месяц повоюет - и без штанов и денег добровольно в рабство пойдет, причем еще не факт, что к туркам, а не к боевикам из ИГИЛ
        1. Олежек
          Олежек Сегодня, 09:52 Новый
          0
          Сколько стоит макет, и сколько УР? Если все так, то Баку еще так месяц повоюет

          Вот месяц они и провоюют.
          На большее их хватит вряд ли
          Если не будет крупных успехов
          Вряд ли у них много мотивированных солдат и толковых офицеров.
          Я думаю следующая неделя будет решающей
          Или армяне в общем и целом удержат оборону, или их продавят - тогда кранты
        2. Олежек
          Олежек Сегодня, 10:32 Новый
          0
          Потери есть точно, а с техникой - не факт


          Ну как сказать: людей гораздо проще прятать (они сами разбегаются и прячутся)
          А технику прятать сложнее...
          Для современных средств поражения танк, гаубица или РСЗО - просто конфетка
          И каких-то сверхусилий всё это не требует
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 08:27 Новый
    +1
    Как в видеоигре. А это война...
    ...эти потери Азербайджана составляют уже около 3 тысяч человек убитыми и ранеными...

    Как-то слабо верится. Азербайджан регулярно видео выкладывет с уничтожением техники и личного состава противника. А Армения..?
    1. nnm
      nnm Сегодня, 08:33 Новый
      +6
      Да таких же роликов и от Армении масса. Но судить то надо по конкретным результатам. А по сути, эти результаты - нулевые. Оборона не прорвана, господствующие высоты не заняты, напротив, армянская армия отмобилизована. И простейший итог - скатывание в позиционку.
      1. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 08:53 Новый
        0
        Оборона прорвано,многие господствующие высоты заняты.Сегодня и завтра по новостям убедитесь.Еще 3-4 дня,все,вся оборона развалиться полностью,если к этому часу не развалилась.
        Я одного не понимаю,что вам сделал плохого Азербайджан по течении истории и сегодня,что так яро занимаете проармянскую позицию? Это не только вам вопрос,а многим комментаторам.И это происходит в то время,когда боевые действия идут на территории Азербайджана,а не Армении.Откуда у вас к нам такой нетерпеж? Что азербайджан сделал не то за столетия совместного проживания,что??? У вас чувства справедливости,объективности совсем потеряно ???
        1. atalef
          atalef Сегодня, 08:57 Новый
          0
          Цитата: Oquzyurd
          Я одного не понимаю,что вам сделал плохого Азербайджан по течении истории и сегодня,что так яро занимаете проармянскую позицию? Это не только вам вопрос,а многим комментаторам.

          не напрягайся - у многих такое отношение вообще ко всем , без разницы.
          Просто сегодня под раздачу попали азербайджанцы , они ведь о причинах войны не заморачиваются
          1. Александр Галактионов
            Александр Галактионов Сегодня, 09:23 Новый
            +1
            У Израиля тоже ни чего личного ,только бизнес Странно что еще Армяни не выходят к Израильским посольставам
            1. atalef
              atalef Сегодня, 09:31 Новый
              0
              Цитата: Александр Галактионов
              У Израиля тоже ни чего личного ,только бизнес

              Почему ? Разное бывает - где то личное . где то бизнес --- все как у вас.
              Цитата: Александр Галактионов
              Странно что еще Армяни не выходят к Израильским посольставам

              Потому , что они у российских -- или Россия Азербайджану оружие не продает ?
              1. Александр Галактионов
                Александр Галактионов Сегодня, 09:33 Новый
                0
                Тогда если Искандеры будут у Сирийцев не вопите
                1. atalef
                  atalef Сегодня, 10:04 Новый
                  -1
                  Цитата: Александр Галактионов
                  Тогда если Искандеры будут у Сирийцев не вопите

                  да на здоровье.
                  у них уже есть с-300 . ну и ?
                  1. Александр Галактионов
                    Александр Галактионов Сегодня, 10:06 Новый
                    0
                    Время есть научатся
                  2. Злой543
                    Злой543 Сегодня, 10:41 Новый
                    0
                    Эрдоган жаждет доминировать в регионе, что будет когда он наберется наглости и захочет подвинуть Израиль?
            2. Перейра
              Перейра Сегодня, 09:57 Новый
              0
              Странно что еще Армяни не выходят к Израильским посольставам

              Сорос не разрешает.
              1. atalef
                atalef Сегодня, 10:00 Новый
                -1
                Цитата: Перейра
                Странно что еще Армяни не выходят к Израильским посольставам

                Сорос не разрешает.

                осла Армении в Израиле вызвали в Ереван для консультаций. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, сообщает агентство «Новости-Армения».

                По ее словам, так Ереван реагирует на информацию о полете нескольких грузовых самолетов из Азербайджана в Израиль для перевозки «сверхсовременного вооружения». Такую ситуацию представитель МИД Армении назвала неприемлемой.

                Подробнее на РБК:
                https://www.rbc.ru/politics/01/10/2020/5f7612e49a7947aa76841b2f

                Интересно , а когда Армения отзовёт посла из России ?
                Выполненные контракты на поставку оружия из Россию в Азербайджан оцениваются в 5 миллиардов долларов, и эта цифра продолжит расти, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
          2. Feliks m
            Feliks m Сегодня, 09:39 Новый
            0
            Согласен ,замечательный комментарий . Особенно о причинах войны .
          3. Yalquzaq
            Yalquzaq Сегодня, 09:58 Новый
            -1
            когда закончится, не время ли взяться за "наших общих друзей фарсов" wink
            придет день когда фарсов в Иране азербайджанцы пошлют лесом am
        2. nnm
          nnm Сегодня, 09:00 Новый
          +5
          Цитата: Oquzyurd
          Еще 3-4 дня,все,вся оборона развалиться полностью,если к этому часу не развалилась.

          Да ладно?! Медали за взятие Степанакерта и Еревана ещё не наштамповали ?
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 09:17 Новый
            -1
            Медали наштамповали,для тех,кто типа прикалывался,но в итоге от удивления остался с открытым ртом. yes
            1. nnm
              nnm Сегодня, 09:26 Новый
              +2
              А в чем вы прикалывание увидели ?
              Я - в аналогии того, как немцы стоя в Химках уже видели себя на параде на красной площади, а в итоге - штурмовой флаг над Берлином. А вы?
              Не бывает в военной истории ни "почти" ни "чуть чуть" - это как немцы, почти победившие в Сталинграде , или чуть чуть не поверженный Асад
              1. Oquzyurd
                Oquzyurd Сегодня, 09:40 Новый
                +1
                Мы не немцы,и армяне не СССР.Все наоборот,они оккупанты,нравиться вам это или нет,не суть,они оккупанты.Азербайджан ведет освободительную борьбу.И поверьте(можете не верит,не суть)мы вернем свои земли,и чужое нам не надо,чтоб знали.
                1. nnm
                  nnm Сегодня, 09:45 Новый
                  +1
                  Да да да...немцы тоже "освобождали" СССР от жидов-политруков и кровавых сталинских опричников.
                  В многовековую историю конфликта, где есть моменты, когда, в принципе иранская группа населения была отуречена огнем и мечом, вдаваться не стану.
                  Скажу о другом - ни фига вы не "вернёте", а вот цинки в города по обе стороны ой как пойдут, но хуже всего - то, что разрешение конфликта ещё более затруднится и отложиться по времени. И получится, что Эрдоган положил несколько тысяч жизней только ради собственных амбиций, а вы в итоге окажетесь в ещё более худшей позиции.
                  Эмоционально, я вас прекрасно понимаю. Но по фактажу - нет.
                  1. Oquzyurd
                    Oquzyurd Сегодня, 09:52 Новый
                    0
                    Не надо понимать меня с такими рассуждениями.Время(не далеко)покажет и расставит.Я вам не отвечу больше.
                    1. nnm
                      nnm Сегодня, 09:54 Новый
                      +1
                      Цитата: Oquzyurd
                      Я вам не отвечу больше.

                      Я буду скучать и плакать....
                      А на деле - вам ответить то и нечего. Кроме "не далеко" и "почти"...
              2. Олежек
                Олежек Сегодня, 10:39 Новый
                0
                Я - в аналогии того, как немцы стоя в Химках уже видели себя на параде на красной площади, а в итоге - штурмовой флаг над Берлином. А вы?


                У армян нечем проводить контрнаступление, увы
        3. oleg123219307
          oleg123219307 Сегодня, 09:22 Новый
          +9
          Цитата: Oquzyurd
          Я одного не понимаю,что вам сделал плохого Азербайджан по течении истории и сегодня,что так яро занимаете проармянскую позицию? Это не только вам вопрос,а многим комментаторам.И это происходит в то время,когда боевые действия идут на территории Азербайджана,а не Армении.Откуда у вас к нам такой нетерпеж? Что азербайджан сделал не то за столетия совместного проживания,что??? У вас чувства справедливости,объективности совсем потеряно ???

          У меня вот не проармянская позиция. Я вообще очень не люблю людей бегающих толпами по площадям с криками и плакатами "пошли вон Русские оккупанты". Моя позиция собственно - за что боролись, пусть вас теперь Америка и спасает. Но на ваш вопрос ответить очень и очень просто. Азербайджан плохо выбирает друзей. Многие тут занимают не проармянскую, а противотурецкую позицию. Ибо не каждый россиянен столь же добр и толерантен как наша власть, простившая туркам тот самолет. И многие у нас понимают - Турция враг. Пусти ее сегодня на Кавказ, и завтра, когда мы например будем ослаблены войной или внутриполитическим кризисом, жди турецкую армию в гости. А мне как жителю Краснодарского края вообще неохота видеть здесь турок. А значит те, кто приглашают турок к нашему порогу нам априорно не друзья. Вот вам и причины...
          1. atalef
            atalef Сегодня, 09:27 Новый
            +1
            Цитата: oleg123219307
            Азербайджан плохо выбирает друзей

            Как то мне кажется - это их личное дело
            Цитата: oleg123219307
            Многие тут занимают не проармянскую, а противотурецкую позицию.

            Да ладно . А что Турция уже России не друг 7
            а как же с-400 . АЭС . турецкий поток ?Значит вам типа можно . а Азербайджанцам , для которых турки просто один народ - нельзя. Вы как то в своем комментарии передернули
            Цитата: oleg123219307
            И многие у нас понимают - Турция враг.

            Опаньки belay
            Цитата: oleg123219307
            А мне как жителю Краснодарского края вообще неохота видеть здесь турок.

            а армян ?
            Цитата: oleg123219307
            А значит те, кто приглашают турок к нашему порогу нам априорно не друзья. Вот вам и причины...

            no
          2. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 09:36 Новый
            0
            Беда многих в том,что не понимают,что турки к россии не враг,а союзник.И,ели рассуждать,то с турецкой границы (возле Батуми) на ваш Краснодар ближе,чем с Азербайджана. Братске отношения Азербайджана и Турции не должно раздражать,а наоборот можно это очень выгодно использовать для России.Не надо мыслить критериями 19-20 века,мир меняется,надо бы перестроится и посмотреть на мир 21 века. Если нам азербайджанцам не будете мягко говоря "глаза выкалывать"то Азербайджан и вперед будет дружеским,где то пророссийским.
            1. nnm
              nnm Сегодня, 09:40 Новый
              +3
              Все так....если забыть о сбитом самолёте, играх с потоком, инжерлике и тп.
              Турция - явный, хитрый и сильный враг России . И расценивать ее действия нужно именно так. Точка.
            2. Александр Галактионов
              Александр Галактионов Сегодня, 09:51 Новый
              +1
              Турки друг Росcии смешно ,мы все помним наших летчиков , посла и военных Так что иллюзий у нас нет ,а по поводу С 400 ,АЭС это как-бы политика а про южный поток)) спасибо Туркам что кинули Газпром уроком будет
              1. atalef
                atalef Сегодня, 09:52 Новый
                +1
                Цитата: Александр Галактионов
                ,мы все помним наших летчиков , посла и военных Так что иллюзий у нас нет ,а по поводу С 400 ,АЭС это как-бы политика

                А т.е ву вас -- это политика . а Азербайджану --- низзззззя.
                1. Александр Галактионов
                  Александр Галактионов Сегодня, 09:54 Новый
                  0
                  Не надо брать плохой пример
                  1. atalef
                    atalef Сегодня, 09:56 Новый
                    0
                    Цитата: Александр Галактионов
                    Не надо брать плохой пример

                    Плдохой пример - это вы ?
                    1. Александр Галактионов
                      Александр Галактионов Сегодня, 10:00 Новый
                      +1
                      Плохой пример С 400 продать стране НАТО которая сбила нашего летчика ,не стройте из себя пушистых про Ил 20 всё помним
                2. Александр Галактионов
                  Александр Галактионов Сегодня, 09:57 Новый
                  +1
                  А вообще у нас политика супер продать С 400 стране НАТО ) еще можно продать Су 57 ,Искандеры , ну как будет С 500
          3. nnm
            nnm Сегодня, 09:38 Новый
            +1
            Отлично сказано, коллега. Присоединюсь к вашему мнению, с вашего позволения.
        4. _Ugene_
          _Ugene_ Сегодня, 09:22 Новый
          +4
          Откуда у вас к нам такой нетерпеж? Что азербайджан сделал не то за столетия совместного проживания,что??? У вас чувства справедливости,объективности совсем потеряно ???
          в данном конфликте не занимаю ничью сторону, это ваши разборки, нам до этого дела нет, а по жизни могу сказать - как себя ведут в большинстве здесь в России азербайджанцы и армяне это, как говорится, две большие разницы. Всех армян кого знаю и с кем общался люди исключительно воспитанные и порядочные, я бы их и русским в пример ставил, про азербайджанцев, мягко говоря, такого не скажешь
          а по поводу конфликта нужно признать что нефтегазовые доходы Азербайджана позволили им иметь военный бюджет в 2 раза больше чем у Армении, к тому же людской ресурс в несколько раз больше, раньше или позже это должно было привести к военному превосходству, что мы и наблюдаем
        5. seregin-s1
          seregin-s1 Сегодня, 09:39 Новый
          +4
          Вы это серьёзно? В начале 90-х четверть населения Баку были русские, а азербайджанцев было 66 процентов. Куда делось 500000 русских? Вы их выкинули!
          1. atalef
            atalef Сегодня, 09:50 Новый
            0
            Цитата: seregin-s1
            Куда делось 500000 русских? Вы их выкинули!

            Я не слышал , что бы в Азербайджане были гонения на русских.
            Вот в Чечне - были . в дагестане - как то не уждиваются.А азербайджан всегда был многонационален.
        6. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 09:46 Новый
          0
          Подавляющее большинство населения Армении – христиане Армянской апостольской церкви, за которой законодательно закреплен статус национальной церкви армянского народа, а за христианством - статус официальной религии Армении.
          1. atalef
            atalef Сегодня, 09:51 Новый
            +1
            Цитата: Липчанин
            Подавляющее большинство населения Армении – христиане Армянской апостольской церкви, за которой законодательно закреплен статус национальной церкви армянского народа, а за христианством - статус официальной религии Армении.

            так это много где . в эфиопии то же самое . и ?
            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 09:56 Новый
              0
              Цитата: atalef
              так это много где . в эфиопии то же самое . и

              Где Эиопия и где Армиения
              Семь лет назад подо мной снимала квартиру Армянская семья
              Когда у меня умерла жена они мне так помогли, что я им до сих пор благодарен и и буду ещё благодарен
              1. atalef
                atalef Сегодня, 09:57 Новый
                +1
                Цитата: Липчанин
                семь лет назад подо мной снимала квартиру Армянская семья
                Когда у меня умерла жена они мне так помогли, что я им до сих пор благодарен и и буду ещё благодарен

                Спасибо им , конечно -- но связь не прослеживаю.
                вы пойдёте воевать за кАРАБАХ ?
                1. Липчанин
                  Липчанин Сегодня, 10:00 Новый
                  0
                  Цитата: atalef
                  вы пойдёте воевать за кАРАБАХ ?

                  Нет конечно. Какой из меня вояка в 63 с лишним года
          2. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 10:21 Новый
            0
            Цитата: Липчанин
            Подавляющее большинство населения Армении – христиане Армянской апостольской церкви, за которой законодательно закреплен статус национальной церкви армянского народа, а за христианством - статус официальной религии Армении.


            К вопросу религии(армянские добровольцы отправляются на фронт).

            1. Липчанин
              Липчанин Сегодня, 10:30 Новый
              0
              Цитата: Инсургент
              добровольцы отправляются на фронт).

              Какие большинство возрасные....
        7. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 09:49 Новый
          0
          Где прорвана? Наступление шло на одну из дорог, соединяющую Карабах с Арменией. Все успехи за 5 дней - на 25 км где-то пройти смогли. И все. Ни единой задачи не выполнено. уперлись лбом - и стоят.
          И еще - а что вам хорошего сделал Азербайджан, что вы занимаете яро проазербайджанскую позицию? Если не поняли, то подобные доводы звать демагогия
          1. atalef
            atalef Сегодня, 10:03 Новый
            0
            Цитата: Cowbra
            И еще - а что вам хорошего сделал Азербайджан, что вы занимаете яро проазербайджанскую позицию?

            Мне Азербайджанцы ни сделали ничего плохого , давайте поставим вопрос так.
            Азербайджанцы прекрасный гостепреимный народ,.
            Во вторых - Армения оккупировала территорию Азербайджана - это то же факт.
            достаточно по моему.
            1. Cowbra
              Cowbra Сегодня, 10:12 Новый
              0
              Мне ни те ни другие не сделали ни плохого ни хорошего - а сейчас мне вообще плевать на разборки недотурков с онижедетьми. Вопрос не в том, что вы опять вонзились в демагогию и офтоп, а в том, что никто ничего нигде не прорвал даже близко. Гудерианы нашлись, коньячные
            2. Олежек
              Олежек Сегодня, 10:41 Новый
              0
              Во вторых - Армения оккупировала территорию Азербайджана - это то же факт.
              достаточно по моему.
              am

              Реально смешно - вот государство Израиль подобного себе никогда не позволяло!
        8. егерь650
          егерь650 Сегодня, 09:56 Новый
          +1
          Шуток не понимаете, чуть что, сразу за нож)))
        9. Владимир61
          Владимир61 Сегодня, 10:01 Новый
          0
          Цитата: Oquzyurd
          Я одного не понимаю,что вам сделал плохого Азербайджан по течении истории и сегодня,что так яро занимаете проармянскую позицию? Это не только вам вопрос,а многим комментаторам.И это происходит в то время,когда боевые действия идут на территории Азербайджана,а не Армении.Откуда у вас к нам такой нетерпеж? Что азербайджан сделал не то за столетия совместного проживания,что??? У вас чувства справедливости,объективности совсем потеряно ???
          То же, что и Украина в Донбассе!
        10. ism_ek
          ism_ek Сегодня, 10:19 Новый
          +1
          Цитата: Oquzyurd
          Я одного не понимаю,что вам сделал плохого Азербайджан по течении истории и сегодня,что так яро занимаете проармянскую позицию?


          Вот живая картинка из Баку девяностого года. Беженка Н. И. Т-ва: «Там творилось что-то невообразимое. С 13 января 1990 начались погромы, и мой ребенок, вцепившись в меня, говорил: «Мама, нас сейчас убьют!» А после ввода войск директор школы, где я работала (это вам не на базаре!), азербайджанка, интеллигентная женщина, сказала: «Ничего, войска уйдут — и здесь на каждом дереве будет по русскому висеть». Бежали, оставив квартиры, имущество, мебель… А ведь я родилась в Азербайджане, да не только я: там еще бабушка моя родилась!..»
      2. Олежек
        Олежек Сегодня, 09:36 Новый
        -1
        Да таких же роликов и от Армении масса. Но судить то надо по конкретным результатам. А по сути, эти результаты - нулевые. Оборона не прорвана


        Там очень сложно "прорвать оборону". Горы
        А вот нанести потери и "откусить кусок территории" - вполне возможно.
        У армян не так много техники как у НОАК
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:44 Новый
      -1
      Армения тоже много видео где гибнут солдаты Азербайджана, с обоих сторон погибших на тысячи
      1. Zug
        Zug Сегодня, 08:56 Новый
        -3
        Какие тысячи?Если бы их было столько то трупы складировали бы штабелями.И скрыть от фотоаппараты их было бы невозможно.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 08:59 Новый
          0
          Одних видео на пол тысяч а сколько не засняли
          1. Zug
            Zug Сегодня, 09:00 Новый
            -1
            Девушка-я во все глаза хлядел но даже пары сотен не видАл.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 09:07 Новый
              0
              Посмотрите все видео за 6 дней, столько техники, или она без солдат стояла?
              1. Zug
                Zug Сегодня, 09:10 Новый
                0
                Да нет там тысяч-сотни-да,есть и то сомневаюсь что более 200-300 человек убитыми потеряли.Тысячи трупов-это нонсонс. Визуально это можете себе представить?Смеюсь предположить что несколько сотен общих потерь-да,присутствуют
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova Сегодня, 09:14 Новый
                  -1
                  Несколько сотен это только по видео, а вообще зачем сейчас считать, после войны озвучат
    3. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 09:13 Новый
      +1
      На всех бпла HD камеры....вот и много видео. На Корнете камер нет.....на гаубице тоже
  4. ASAD
    ASAD Сегодня, 08:27 Новый
    +4
    На какой высоте находится БПЛА ,что его не слышат?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:42 Новый
      +3
      ASAD (Николай)
      Сегодня, 08:27
      0
      На какой высоте находится БПЛА ,что его не слышат?

      Свыше 8-ми км залетает -
      Bayraktar TB2
      Bayraktar TB2 Runway.jpg
      Bayraktar TB2 на взлете
      Тип ударный БПЛА
      Технические характеристики Bayraktar

      Длина: 6,5 м
      Размах крыла: 12 м
      Максимальная взлетная масса: 650 кг
      Грузоподъемность: 55 кг
      Максимальная скорость: 222 км / ч
      Крейсерская скорость: 130 км / ч
      Радиус действия 150 км
      Потолок: 8200 м
      Автономность: 24 ч[5]
      Разработчик Турция Baykar Makina
      Производитель Турция Baykar Makina
      Первый полёт Август 2014 год
      Статус в серийном производстве
      Эксплуатанты
      ВВС Турции
      ВВС Катара, ВВС Украины, ВВС Азербайджана
      Единиц произведено >100[1]
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 08:51 Новый
        0
        Так удары он с 8 километров наносит? А если ветер сильный? Извините за наивные для специалистов вопросы!
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 08:53 Новый
          +3
          ASAD (Николай)
          Сегодня, 08:51

          0
          Так удары он с 8 километров наносит? А если ветер сильный? Извините за наивные для специалистов вопросы!
          Я то же не спец. Но судя по видео - долетают, и даже с неплохой точностью
        2. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 09:02 Новый
          +2
          Цитата: ASAD
          Так удары он с 8 километров наносит?

          Удары наносит не БПЛА в данном случае.
          Он просто корректирует огонь артиллерии.
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 09:47 Новый
            +1
            Цитата: Алексей Зоммер
            Цитата: ASAD
            Так удары он с 8 километров наносит?

            Удары наносит не БПЛА в данном случае.
            Он просто корректирует огонь артиллерии.

            Это что ж за орудия у них такие, что с первого выстрела попадают в яблочко? recourse
            1. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Сегодня, 09:50 Новый
              0
              Цитата: sabakina
              Это что ж за орудия у них такие, что с первого выстрела попадают в яблочко?

              Так не царь пушка понятно..
              Даже древняя Д-30 гаубица, вполне способна на такое, если координаты есть.
              Тут что то другое скорее всего, пусть спецы уточнят. what
              1. donavi49
                donavi49 Сегодня, 10:10 Новый
                +1
                MAM-L. На ночных видео хорошо видна. Это дешевый но вполне функциональный боеприпас. У него нет ГСН полноценной, дешевый полуактив по лазеру. 22кг вес бомбочки/10кг БЧ - есть фугас с готовыми поражающими элементами и тандемный кумулятив.

                1. maktub
                  maktub Сегодня, 10:38 Новый
                  0
                  На наших ресурсах предполагают что большое количество техники выбито израильскими Spike NLOS
          2. stoqn477
            stoqn477 Сегодня, 10:01 Новый
            0
            Я предполагаю, что максимальный потолок достигается только при использовании для разведки. В некоторых случаях, которые показаны при прямом попадании снаряжения и скоплении людей, я сильно сомневаюсь, что этого можно добиться прямым попаданием снаряда. Не могу поверить в такую ​​точность артиллерийского удара. Думаю, тогда в данных случаях дрон использовали как ударную площадку.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:48 Новый
      +4
      ...что его не слышат?.



      Так до него даже Оса не дотягивается, как тут услышишь...
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:58 Новый
        +2
        Doccor18 (Александр)
        Сегодня, 08:48

        0
        ...что его не слышат?.
        Так до него даже Оса не дотягивается, как тут услышишь...
        Какие у армянской стороны ракеты - не знаю, но походу 7 км это максимум что можно выжать из "Осы"
        9К33-1Т «Оса-1Т»
        Белорусский вариант модернизации 9К33. Работы по модернизации начаты в 2001 году белорусским Научно-производственным унитарным предприятием «Тетраэдр». Впервые ЗРК был представлен на выставках вооружений «MSPO-2003» в г. Кельце и «MILEX-2003» в г. Минск[20].

        Основные отличия от базового варианта «Оса-АК(М)»:

        На ЗУР применена новая система наведения, позволяющая поражать летательные аппараты со скоростями до 700 м/с на дальностях до 12 км и высотах до 7 км.
      2. stoqn477
        stoqn477 Сегодня, 10:10 Новый
        0
        При том, что более новые ЗРК типа «Панцирь» (не последних модификаций) беспилотники плохо видны и поэтому не могут снести то, что осталось для антиквариата типа «Оса» и «Стрела».
        1. ism_ek
          ism_ek Сегодня, 10:37 Новый
          0
          Цитата: stoqn477
          что более новые ЗРК типа «Панцирь» (не последних модификаций) беспилотники плохо видны

          Видны они хорошо. Bayraktar TB2 размером с АН-2. И летает не быстрее его. Только ракеты Панциря на высоте 8км достать их не могут. БУК для уничтожения Bayraktar TB2 лучше подходит. В Идлибе этот комплекс выпустил 24 ракеты, сбил 18 Bayraktar TB2, правда я сомневаюсь, что за пультами сирийцы сидели...
          Основное преимущество Bayraktar TB2 - американская оптике которая позволяет полноценно работать с высоты 8 км.
  5. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:28 Новый
    -11
    Так может это иммитация скопления живой силы и техники.
    В Армении действует совместное армяно польское предприятие по производству средств маскировки и пневмо макетов.
    А Азербайджан видит то, что хочет видеть.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:31 Новый
      +18
      Цитата: Livonetc
      Так может это иммитация скопления живой силы и техники.

      Вы хотите сказать, что на этих кадрах не люди, а "имитация людей"? Заводные манекены, что ли... Хм...
    2. халпат
      халпат Сегодня, 08:33 Новый
      +9
      Цитата: Livonetc
      Так может это иммитация скопления живой силы и техники.
      В Армении действует совместное армяно польское предприятие по производству средств маскировки и пневмо макетов.
      А Азербайджан видит то, что хочет видеть.

      классная имитация. два удара и человек 20 на тот свет, если не больше.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 08:38 Новый
        +1
        Согласен.
        Ролик на дачном интернете не сразу удалось просмотреть.
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 09:03 Новый
        +1
        Цитата: халпат
        классная имитация. два удара и человек 20 на тот свет, если не больше.

        19 человек только в первом ударе.
        Во втором не успел сосчитать. Но не меньше 10.
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:44 Новый
      +2

      Livonetc (Геннадий)
      Сегодня, 08:28
      0
      Так может это иммитация скопления живой силы и техники.
      В Армении действует совместное армяно польское предприятие по производству средств маскировки и пневмо макетов.
      А Азербайджан видит то, что хочет видеть.
      К сожалению гибнут люди, живые.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 08:50 Новый
        +1
        К сожалению, в данном случае, насилие возможно остановить только насилием.
        Физическим или политическим.
        Ясности ума и гумманизма в вопросе принадлежности территорий не будет никогда.
        Это заложено в человеке на уровне инстинктов.
        Для начала пути к миру, необходимо для начала предложить варианты компромиса..
        Это скорее всего обмен территориями.
        Однако пока стороны этого не принимают ни в каком виде.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:03 Новый
          +2

          Livonetc (Геннадий)
          Сегодня, 08:50

          0
          К сожалению, в данном случае, насилие возможно остановить только насилием.
          Физическим или политическим.
          Ясности ума и гумманизма в вопросе принадлежности территорий не будет никогда.
          Это заложено в человеке на уровне инстинктов.
          Для начала пути к миру, необходимо для начала предложить варианты компромиса..
          Это скорее всего обмен территориями.
          Однако пока стороны этого не принимают ни в каком виде.
          Согласен. Мы то с Вами понимаем. Но вот те кто заварил этот конфликт ( или войну ), у них походу другие соображения. Да ещё и подогреваемые извне.
        2. atalef
          atalef Сегодня, 09:05 Новый
          -4
          Цитата: Livonetc
          Для начала пути к миру, необходимо для начала предложить варианты компромиса.

          какой компромисс предложили бы Вы ?
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 09:11 Новый
            +1
            Уже предложил очевидный с "моей колокольни".
            Это раздел спорных территорий.
            Другой вариант, который еще менее вероятен, проведение референдума, с участием азербайджанских беженцев.
            Проблемны и тот и другой вариант.
            Но иначе война "до победного конца".
            А в итоге огромное кол-во смертей и продолжение ненависти и кровопролитий.
            1. atalef
              atalef Сегодня, 09:16 Новый
              +3
              Цитата: Livonetc
              Это раздел спорных территорий.

              эти территории не спорные - они принадлежат Азербайджану и оккупированы Арменией.
              В моем понимании возможен только обмен территориями - Вы хотите Карабах ( армяне ) - хорошо , отдайте равноценный кусок Армении
              Цитата: Livonetc
              Другой вариант, который еще менее вероятен, проведение референдума, с участием азербайджанских беженцев.

              референдум ? Вопрос референдума ? Оставить ли армяна Карабах ?
              С каких пор решение территориальных вопросов принадлежавшим государству решается жителями этой территории ?
              Цитата: Livonetc
              Но иначе война "до победного конца".

              Бываеи и такое
              Цитата: Livonetc
              А в итоге огромное кол-во смертей и продолжение ненависти и кровопролитий.

              Да . так и будет. и это то же один из вариантов достичь поставленной цели.
        3. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 09:10 Новый
          +1
          Цитата: Livonetc
          Для начала пути к миру, необходимо для начала предложить варианты компромиса..
          Это скорее всего обмен территориями.

          Это кавказцы! Какие компромиссы Геннадий?! Только когда у одного уже юшка потечёт, тогда сдастся.
          Если Россия не вмешается, армянам на валяют в этот раз, без вариантов. И никакой Искандер не поможет. Кстати у Баку он то же есть.
          Азербайджан не с кондачка, это затеял.
          Безусловно, это страшная беда, но винить Армянам кроме себя некого.
          Обратите внимание.
          Украина - майдан - война.
          Армения - майдан - война.
          Белоруссия - майдан - ... Не хотелось бы продолжения.
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 09:17 Новый
            +4
            Я по крови отчасти кавказец.
            Во мне русская, немецкая, осетинская и австрийская кровь.
            У меня дядя грузин (муж сестры отца).
            Настоящий народ Грузии, с которым я общался в детстве в горных селениях под Кутиаси мне очень нравится.
            Кстати.
            Мы свое мнение о кавказцах формируем по тем представителям, которые бросили родину в поисках лучшей доли.
            Те, которые остались на своей Родине, зачастуб имеют весма отличные от уехавших качества.
            Вегда буду помнить дедушку Григория и бабушку Фачиту, дом которых сожгли во время событий в Грузии.
            1. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Сегодня, 09:18 Новый
              +2
              Цитата: Livonetc
              Мы свое мнение о кавказцах формируем по тем представителям, которые бросили родину в поисках лучшей доли.

              Я не имел ввиду, что они плохие..
              Просто горячие, а яйцо в попе не испечёшь. Вот и пропадают даром. hi
          2. atalef
            atalef Сегодня, 09:18 Новый
            +3
            Цитата: Алексей Зоммер
            Если Россия не вмешается, армянам на валяют в этот раз, без вариантов

            А почему россия должна вмешаться ? Армения вообще то оккупант в этом случае
            Цитата: Алексей Зоммер
            Армения - майдан - война.

            Армения -- захват территории Азербайджана - война -- так это правильно звучит.
            Цитата: Алексей Зоммер
            Украина - майдан - война.

            Украина -- Крым наш , Стрелков на Донбассе - война -- так это должно звучать.
            Цитата: Алексей Зоммер
            Белоруссия - майдан - ..

            Батька диктатор , фальсификация выборов - майдан.
            1. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Сегодня, 09:24 Новый
              0
              Цитата: atalef
              Украина -- Крым наш , Стрелков на Донбассе - война -- так это должно звучать.

              Цитата: atalef
              Батька диктатор , фальсификация выборов - майдан.

              Александр категорически приветсвую! hi
              Мы с Вами по этим вопросам, идеологические противники к сожалению.
              Но закономерность на лицо.
              1. atalef
                atalef Сегодня, 09:47 Новый
                +1
                Цитата: Алексей Зоммер
                Александр категорически приветсвую!

                Взаимно hi
                Цитата: Алексей Зоммер
                Мы с Вами по этим вопросам, идеологические противники к сожалению.

                ну идеалогии тут нет
            2. kiborg
              kiborg Сегодня, 10:00 Новый
              0
              Иерусалим это Палестина, Голаны это Сирия.
              1. borberd
                borberd Сегодня, 10:27 Новый
                0
                Иерусалим - это Израиль . Арабы его по другому называют . Голаны находились на территории которую Лига Наций отдала под создание Израиля , но британцы в нарушении мандата отдали Голаны французам , которые владели Ливаном и Сирией . Так что и здесь в молоко .
                1. kiborg
                  kiborg Сегодня, 10:36 Новый
                  0
                  Иерусалим евреям подарил Трамп, не спросив арабов. Голаны евреи отобрали у Сирии и продолжают незаконно удерживать, наплевав на решение ООН вернуть высоты сирийцам.
    4. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Сегодня, 09:27 Новый
      0
      Цитата: Livonetc
      ак может это иммитация скопления живой силы и техники.
      В Армении действует совместное армяно польское предприятие по производству средств маскировки и пневмо макетов.

      ну да, и резиновые ходячие макеты солдат которые кричат Матка Боска! когда разлетаются при авиаударах.
  6. халпат
    халпат Сегодня, 08:31 Новый
    +5
    армяне быстро научатся прятаться.
    только почему их никто раньше не научил, не рассказал им хотя бы? ОДКБ на что?
    или только танковым биатлоном единым.... ?

    2(два) попадания и до взвода погибло.:((
  7. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 08:34 Новый
    +4
    Этот конфликт имеет такой накал что 3 тысячи что 30 тысяч азери плевать они землю хотят .
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 10:22 Новый
      0
      А вашим - только за ночь единиц 20 техники потеряли.
  8. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 08:37 Новый
    -1
    За то время, что продолжал тлеть конфликт и осознавая, что когда ни будь он все равно разгорится, армяне могли себе "линию Мажино" построить! С бетонными укрытиями, ДОТами, траншеями и так далее. А если судить по видео, то складывается ощущение, что они только вчера решили из ящиков укрепление соорудить!
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:53 Новый
      +1
      Так это видно тыловая позиция. У них есть Блиндажи. Но туда тоже залетает. Подрыв в замкнутом пространстве даже больней будет.


      Вероятно из быстрой тактики, в последние секунды, им надо не скучиваться за укрытием (ибо туда и прилетит) - а напротив рассыпаться по местности с интервалами в пару метров.
      1. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 09:14 Новый
        +1
        Даже больше 2 метров от 5-10 даже от 10 м, тут даже по Донбасу давно видео было а там не такая открытая месность и то мин 10м -15 м что-бы визиаульно наблюдать друг -друга Вчера на ютубе Лостарамор видео выложил по видео от Азербайджана потери Армян и техника и пехота ,так вот ,где все все сильно кучкуются и много народу больше 20 -30 чел одним ударом 10 чел погибало(
      2. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 09:19 Новый
        +2
        Армяни видео выложили на ла смотрел с подкреплением там кстати и те 32 погибших военных Азербайджаеца Вот удивляет столько времени было у Армян в Карабахе а так даже не замаскировали норм свои позиции хотя бы деревья посадили которые быстро растут (
    2. Нормаль ок
      Нормаль ок Сегодня, 09:01 Новый
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      За то время, что продолжал тлеть конфликт и осознавая, что когда ни будь он все равно разгорится, армяне могли себе "линию Мажино" построить! С бетонными укрытиями, ДОТами, траншеями и так далее. А если судить по видео, то складывается ощущение, что они только вчера решили из ящиков укрепление соорудить!

      Не понятно за что вам минусы влепили.
      ПС. Укрепления строили, но как видно не достаточно.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 09:06 Новый
        +4
        Ой, это мои личные "минусаторы" проснулись.
        Вот я им сейчас ДОБРОЕ УТРО, МИЛЫЕ МИНУСАТОРЫ! Напишу, а они и тут минус поторопится влепить - даже не читая пост! laughing
        1. Липчанин
          Липчанин Сегодня, 10:20 Новый
          0
          Цитата: Вождь краснокожих
          Ой, это мои личные "минусаторы" проснулись.

          Да их развелось у многих как бло на бобике
    3. Олежек
      Олежек Сегодня, 09:43 Новый
      -1
      За то время, что продолжал тлеть конфликт и осознавая, что когда ни будь он все равно разгорится, армяне могли себе "линию Мажино" построить! С бетонными укрытиями, ДОТами


      И на какие шиши?
      За линией Мажино скрывалась экономическая и индустриальная мощь мировой империи (Франция до 1940-го - великая держава).
      На какие шиши городить линию Мкртчана?
      Далее - уже в середине века 20-го линия Мажино не была неуязвимой
      В начале века 21-го с развитием средств поражения - все эти ДОТы как бы красиво поражаются

      Кстати: линии обороны армяне всё-таки строили
      Хоть и не такие пафосные
      Но пусть они сами расскажут
      Им виднее.

      Кстати, где они?
      Все ушли на фронт?
      1. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 10:24 Новый
        0
        Беспилотники камикадзе доты дзоты бункеры пока поражать не могут - но это пока.
        1. Олежек
          Олежек Сегодня, 10:36 Новый
          0
          Беспилотники камикадзе доты дзоты бункеры пока поражать не могут


          А зачем??
          Ради такой дорогостоящей цели можно и тяжёлую артиллерию подключить
          За дроном - корректировка.
          Связка дрон+тяжёлая арта делает большинство дотов и дзотов вполне уязвимыми, сколько бетона не лей...
  9. Cop
    Cop Сегодня, 08:39 Новый
    -3
    Сморишь эти кадры, как «айзеровские», ну или турецкие БПЛА безнаказанно истребляют армян и понимаешь, что то-же самое ждёт и российскую армию. А г-н Шойгу нам сказки рассказывает об успехах в Сирии. Читаешь вот это: «Российские вертолёты смогут применять дроны-камикадзе» и так и хочется спросить: «Г-н Шойгу, а чего до сих пор не летают?»
    1. nnm
      nnm Сегодня, 08:47 Новый
      +6
      Ну не начинайте эту тему по десятому кругу...ну с чего вы решили, что БПЛА - панацея и вундерваффе? Вы видите действенное насыщение обороны средствами ПВО, РЭБ? Прикрытие авиацией? Применение средств подавления точек базирования БПЛА и тп?
      И про Сирию вы зря словословите , ибо именно там и отрабатывается и тактика применения БПЛА, и взаимодействие, и обкатка образцов вооружения.
      Не сравнивает божий дар с яичницей
      1. Cop
        Cop Сегодня, 10:18 Новый
        0
        Цитата: nnm
        ...ну с чего вы решили, что БПЛА - панацея и вундерваффе? Вы видите действенное насыщение обороны средствами ПВО, РЭБ? Прикрытие авиацией? Применение средств подавления точек базирования БПЛА и тп?
        Панацея, не панацея, а работает в т.ч. и в Сирии. И потом, а почему Вы решили, что противник будет применять только БПЛА? Он ведь тоже применит то-же самое. И вряд-ли точки базирования авиации останутся в неприкосновенности.
        Цитата: nnm
        И про Сирию вы зря словословите , ибо именно там и отрабатывается и тактика применения БПЛА, и взаимодействие, и обкатка образцов вооружения.
        Вот прочитала это и сразу вспомнила видео на котором было видно вытекающую струйку тормозной жидкости, вытекающей из гидросистемы
        «сушки». И кто это сделал? Маленький деревянный самолётик, сляпанный на коленке, еле-еле держащийся в воздухе, траекторию движения которого, не составит большого труда вычислить. Потом представила как по «Хмеймиму» отработали евреи или турки. Видио было бы наверное такое же как здесь.
        Цитата: nnm
        Не сравнивает божий дар с яичницей
        Да я и не сравниваю. Это похоже Вы всерьёз думаете, что с Россией будут воевать исключительно беспилотниками....
        1. nnm
          nnm Сегодня, 10:25 Новый
          0
          Хотел ответить развернуто, но прочитав
          Цитата: Cop
          Вы всерьёз думаете, что с Россией будут воевать исключительно беспилотниками....

          решил так сказать (честно скажу, просто переиначил чужие слова)- я не знаю чем будут воевать против России в ближайшей войне, но в следующей воевать будут палками и камнями.
          1. Cop
            Cop Сегодня, 10:36 Новый
            0
            Цитата: nnm
            решил так сказать (честно скажу, просто переиначил чужие слова)- я не знаю чем будут воевать против России в ближайшей войне, но в следующей воевать будут палками и камнями.
            Ну ну, блажен кто верует. С Россией будут воевать подло и из-под тишка. Вспомните как евреи красиво сбили наш ИЛ-20. И что мы сейчас палками воюем?
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:49 Новый
      0
      Видать дроны не наша фишка
      1. nnm
        nnm Сегодня, 08:53 Новый
        +4
        Да почему, Анастасия!? Просто дроны - только одна позиция из необходимой номенклатуры. Не стоит думать, что вот давайте срочно наклепаем дроны и тогда всех победим. Необходимо понять как стратегию из применение, так и перспективы противодействия, изменения штатной структуры, производственного потенциала. Правильно же коллеги пишут - США обладают самым мощным парком БПЛА, а 98% боевой работы приходится у них на пилотируемую авиацию. Ибо качество несравненно выше. И получается, что приоритет пока что - именно за пилотируемой авиацией. По пути насыщения которой мы и идём.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 08:58 Новый
          0
          А здесь без авиации, интересно есть ли карта боевых действий? Кто на сколько продвинулся
          1. nnm
            nnm Сегодня, 09:05 Новый
            +2
            В штабах, есть, конечно. Но какой то близкой к реальности с нанесением динамики оперативной обстановки найти не смог. Но можно судить по занятию крупнейших центров типа Степанакерта, Мартакерта - всё остаётся у армян.
            Думаю, что учитывая горную местность и занятые армянами господствующие высоты, плюс антиазербайджанские настроения в регионе , при позиционной войне, армяне будут постепенно выбивать Азербайджан и с занятых на сегодня территорий
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 09:09 Новый
              0
              Есть сайт про Сирию, там онлайн все отображается, через пару часов, все оперативно
              1. nnm
                nnm Сегодня, 09:15 Новый
                +2
                Честно говоря, Анастасия, когда ты не пропускаешь через себя информацию об обстановке, когда сам не знаешь твд, то картам на сайтах и ТВ особенно не веришь.
                Мы же толком не знаем ни соотношение сил и средств, ни замысла операций.. Да и обстановка же может меняться как в том анекдоте:
                "Запись в дневнике Чапаева: "Был бой, мы выбили белых из леса. На следующий день был очень сильный бой, белые выбили нас из леса. На третий день пришел лесник и выгнал всех нас из леса."
          2. nnm
            nnm Сегодня, 09:10 Новый
            +1
            Ну тут и у сторон разные козыри. Одни массово подсели на БПЛА, вторые построили классическую эшелонированную оборону. Тем и интересен этот конфликт (как бы это кощунственно не звучало), что применяются вариации теории блицкрига против многоуровневой обороны
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 09:15 Новый
              0
              Согласна, любой конфликт интересен для ГШ
              1. nnm
                nnm Сегодня, 09:22 Новый
                0
                Совершенно верно, ибо лучше учиться на чужих, а не на своих ошибках.
            2. iouris
              iouris Сегодня, 10:07 Новый
              0
              Цитата: nnm
              Тем и интересен этот конфликт

              Для того, чтобы прийти к выводам о военно-техническом превосходстве противника, оснащённого БПЛА и высокоточным оружием, учения, тем более, война не нужны. Те, кто не обеспечил вооружённые силы БПЛА, и средствами защиты от БПЛА противника, - виновники будущих тяжёлых потерь личного состава и техники в локальных конфликтах. Остаётся только один вариант избежать поражения: угроза применение и применение ядерного оружия.
              1. Олежек
                Олежек Сегодня, 10:18 Новый
                0
                Те, кто не обеспечил вооружённые силы БПЛА, и средствами защиты от БПЛА противника,


                Я вас правильно понял, что вы заблаговременно катите бочку на руководство МО РФ?? belay
              2. nnm
                nnm Сегодня, 10:31 Новый
                0
                Перестаньте так узко мыслить.
                Ну что за вывод ?
                Цитата: iouris
                Остаётся только один вариант избежать поражения: угроза применение и применение ядерного оружия.

                Ну с чего хоть ради ? А обычные средства противодействия в виде РЭБ, ПВО, авиации уже не рассматриваете ?
                Да и на какую глубину обороны эти БПЛА нанесли поражение ? Ну расскажите о реальном соотношении потерь в конфликте и тп.
                Хватит уже выводов основанных на рекламных роликах
          3. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 09:14 Новый
            0
            Карты официального нет,но вчера уже говорили,что Мардакерт(Агдере)почти в окружении,по слухам уже заняли ВС Азербайджана,но пока не сообщают.Еще,сообщали не оф,армяне на южном фланге на окружение попали,возле Физули.В горах Келбеджара продвинулись мощно,греду гор Муровдаг полностью заняли,со всех склонов и продвигаются.Там уже занято одна главная дорога(из двух с Армении в Карабах) По карте можете строит догадки,большего не напишу,если даже знал бы.
            1. nnm
              nnm Сегодня, 09:23 Новый
              0
              Цитата: Oquzyurd
              вчера уже говорили,что Мардакерт(Агдере)почти в окружении

              Это как "немного беременна", немцы тоже в Химках под Москвой стояли и Ленинград к блокаде был...на войне не бывает "почти".
          4. donavi49
            donavi49 Сегодня, 09:24 Новый
            +1
            Нормальных объективных покрасов пока нет. Можно вот этот использовать, но он проазербайджанский. То есть вполне преувеличено вероятно. Однако в целом, участки вклинений и наступлений +/- правильные.
      2. Cop
        Cop Сегодня, 10:20 Новый
        0
        Цитата: Nastia Makarova
        Видать дроны не наша фишка
        Точно, у нас похоже вообще нет фишек, кроме т.н. «кинжала», если это конечно не трындёжь.
    3. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 09:05 Новый
      +2
      Цитата: Cop
      Сморишь эти кадры, как «айзеровские», ну или турецкие БПЛА безнаказанно истребляют армян и понимаешь, что то-же самое ждёт и российскую армию.

      У Российской армии совсем другие ресурсы и другие возможности.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 09:20 Новый
        +1
        До 60% ПВО в этой нише - точно такие же Осы. Вероятно в лучшем техническом оснащении, за счет более-менее регулярного обслуживания, поверки, ремонта + у расчетов больше опыта стрельб на полигонах. Однако это тот же комплекс, с той же РЛС, с той же ракетой.

        То есть более чем каждая вторая колона или позиция - вполне реально могут оказаться на таких видео.
        Буки не всегда смогут прикрыть, особенно в сложном рельефе.
        Авиация - так у другой стороны мухобойка мощная в лице Бук-МБ на 9М317 с АСУ Поляна и РЛС 80К6М. Как раз по самолетам этот комплекс жесткий в полной комплектации. Ну и С-300ПМУ2 в большом количестве, на такую территорию.
        1. PSih2097
          PSih2097 Сегодня, 09:42 Новый
          0
          Вообще то для борьбы с дронами лучше бы подошел "Тор", который есть в Армении.
      2. Cop
        Cop Сегодня, 10:26 Новый
        0
        Цитата: Владимир_6
        У Российской армии совсем другие ресурсы и другие возможности.
        Вы правы, только вот судя по результатом войны «трёх восьмёрок» как то не заметно, что она ими умеет пользоваться.
    4. МВГ
      МВГ Сегодня, 09:30 Новый
      0
      В огороде бузина, в Киеве дядька...
    5. Правдаруб
      Правдаруб Сегодня, 09:38 Новый
      0
      Да есть у нас все :) но мы вам их не покажем !
      https://youtu.be/R0NHo5yVXP4
  10. Комментарий был удален.
  11. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 09:04 Новый
    +3
    Реально тяжелое видео и ЖАЛЬ убитых молодых. Не тешьте себя надеждами, что там только муляжи и манекены-фёдоры. Вывод напрашивается только один...Армения НЕ КОНТРОЛИРУЕТ воздушное пространство от слова вообще. Все крики, что там сбили несколько десятков дронов некорректны , ибо дрон есть боевой расходный припас, который штампуется на конвейере и сей конвейер , ОДНОЗНАЧНО, перемелет дистанционно как тактическое мастерство обнаруженной им боевой единицы (танк, огневую позицию, колонну на марше и т.д.), так и патриотизм. Армянские войска слепые и глухие и это есть свершившийся факт и не способны эффективно бороться с БПЛА (разведка, корректировщик, камикадзе) в любое время суток. А вот их оппонент лишен такого НЕДОСТАТКА. Это всё больше и больше походит на избиение. Моё личное мнение, что Азербайджан достаточно уверенно продавливает защиту внешнего периметра Карабаха. Это всё прелюдия основного удара, ибо Армения есть отсталая в технологическом плане страна в сравнении с Азербайджаном. Блин, да у них даже Ан-2 БПЛА для вскрытия ПВО оппонента. Грустно, хочу в СССР.
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 09:32 Новый
      +1
      Зато Пашинян пару месяцев назад заявлял, что Армения это независимая страна с самостоятельной политикой и выражал сомнения в необходимости на ее территории Российской военной базы
      1. Олежек
        Олежек Сегодня, 09:47 Новый
        0
        и выражал сомнения в необходимости на ее территории Российской военной базы


        Азербайджанское наступление просто таки канзасским ураганом развеяло его сомнения...
        но стратег он да, мощный...
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 10:02 Новый
          +1
          Или нет. Ну сейчас он хоть Крым признает, хоть посольство в Донецке откроет в обмен на вмешательство. Однако через месяц после окончания, вновь вернется на евроатлантические рельсы и выдавливание базы в обмен на гранты.
  12. Комментарий был удален.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:27 Новый
    0
    Сейчас на события повлияет еще один немаловажный факт,готовность медицинских учреждений принять нагрузку.Ведь по статистике,на каждого 200 идет три 300.Вот за одно можно будет сравнить современный уровень медицины в двух странах бывшего СССР и посмотреть чего добились независимые
  14. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 09:29 Новый
    +1
    надеюсь наш ГШ мотает на ус какое преимущество могут дать ударные беспилотники и дроны камикадзе, в Карабахе и в Сирии это было наглядно продемонстрировано
  15. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 09:44 Новый
    0
    Это война, а не разборки на месте ДТП, где толпой стоят и из пострадавшей стороны делают виновника. Тут надо пониже, потише, незаметнее.
    Надеюсь работа уже проводится, пусть учатся на чужих ошибках, нежели на своих.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:00 Новый
      +2
      Они действуют по советскому учебнику. Слышишь звук прилетов - займи укрепленную/обвалованную позицию с боевыми товарищами. Шанс что прилетит именно туда минимальный. Зато если залечь на позиции - то добрую половину л/с посекет/выведет из строя.

      В новых условиях, против БПЛА такие уставы вредны и смертельны.
  16. Dikson
    Dikson Сегодня, 09:49 Новый
    0
    Избиение малолетних, а не война,, Если в Сирии по нашим так же работают протурецкие бармалеи, то это жесть полная.....
  17. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 09:58 Новый
    +2
    Конечно, правило больше 3-х вместе не собираться трудновыполнимо, да и не столь необходимо, но когда кучки по 5-10 человек личного состава средь бела дня стоят и ничего не делают, притом даже без личного оружия, а кругом работы непочатый край ( щели, траншеи, ровики для боеприпасов копать, ложные навесы с пустыми ящиками из под боеприпасов устраивать, маскировать позиции, чистить оружие, копать сортир и т.д. ) и к тому же они ещё и на ВОЙНЕ, пусть и в каком-либо тылу... Тут у нормальных КО и ЗКВ должен приступ неконтролируемого бешенства случиться, а комвзвод приступить к тотальным репрессиям.
  18. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 10:32 Новый
    0
    Цитата: 1976AG
    Цитата: _Ugene_
    не спешите, ещё не вечер

    Так уже неделю воюют...

    США с союзниками в 1991 больше месяца Ирак с воздуха утюжили перед наступлением.