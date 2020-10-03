Перемещаются так, будто в глубоком тылу: кадры фронтовых позиций армянских войск с беспилотников Азербайджана

Минобороны Армении озвучило заявление о том, что азербайджанские войска начали наступление в Нагорном Карабахе. Утверждается, что наступление Азербайджан развернул на нескольких направлениях, включая северное и южное.
По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, азербайджанская армия сосредоточила на этих направлениях большие ресурсы и навязала ожесточённые бои.
Шушан Степанян отметила, что армянская армия сдерживает наступление сил противника.
Тем временем вооружённые силы Азербайджана публикуют очередные кадры с нанесением ударов Нагорном Карабахе.
На кадрах видно, как удары наносятся по армянским позициям, на которых – относительно большое скопление людей. При этом складывается впечатление, что армянская сторона вообще не ожидает ударов – перемещения происходят так, будто бы это не линия фронта, а достаточно глубокий тыл. Есть огневые позиции, но между ними нет никаких защищённых, хотя бы от прямого выстрела из огнестрельного оружия, коридоров.
При этом, судя по всему, средствами контроля и визуально не фиксируется пребывание «на головами» разведывательных БПЛА вооружённых сил Азербайджана, которые и наводят артиллерию и ударную беспилотную авиацию на позиции. Это приводит к тяжёлым последствиям для армянской стороны, что видно по опубликованным кадрам.
В то же время Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики говорят о том, что противник несёт большие потери. По данным военных НКР и Армении, эти потери Азербайджана составляют уже около 3 тысяч человек убитыми и ранеными.