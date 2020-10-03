Чешская пресса объяснила, за что поляки не любят маршала Рокоссовского

Константин Рокоссовский – один из самых выдающихся советских маршалов, героев Великой Отечественной войны. Но в Польше его память не чтут, хотя Константин Константинович – этнический поляк. Разобраться в ситуации и объяснить "нелюбовь" современных поляков к Рокоссовскому пытаются в том числе и чешские журналисты из Forum 24.
Константин Рокоссовский родился в Варшаве в 1894 году. Его отца, кстати, звали Ксаверий, а отчество «Константинович» на русский манер будущий маршал взял уже потом. 2 августа 1914 года юный Константин Рокоссовский поступил добровольцем в 5-й драгунский Каргопольский полк 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии. Так началась военная карьера прославленного в будущем полководца, растянувшаяся более чем на полвека.
К 1917 году Рокоссовский удостоился чина младшего унтер-офицера, а после Октябрьской революции поступил на службу в Красную гвардию. Участие в Гражданской войне в составе Красной армии позволило молодому Рокоссовскому раскрыть свои военные таланты. За три года он прошел путь от красноармейца до командира отдельного кавалерийского полка. В 1930 году он уже командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией, а в 1936 году стал командиром 5-го кавалерийского корпуса.
Затем был период опалы и репрессий: командира корпуса оклеветали, и он был арестован. С 17 августа 1937 по 22 марта 1940 года Рокоссовский содержался во Внутренней тюрьме НКВД в Ленинграде, а затем в одночасье вдруг был восстановлен в звании и направлен в длительный отпуск в Сочи, после которого вступил в командование корпусом. Судьба была к Рокоссовскому благосклонной: большинство репрессированных советских военачальников конца 1930-х годов были расстреляны или сгинули в лагерях.
Освободив Рокоссовского, Сталин принял верное решение: в годы Великой Отечественной войны полководец показал себя с самой лучшей стороны. Его имя, наряду с именем другого «маршала Победы» Георгия Константиновича Жукова, золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны. Причем, чего таить, на фронте Рокоссовского уважали даже больше, чем Жукова: он старался беречь людей, отличался большей интеллигентностью в общении с офицерами, чем Георгий Константинович, бывавший грубоватым и резким.
Но почему же Рокоссовского не жалуют его соплеменники, которые так любят перечислять выдающихся поляков? Во-первых, это Варшавское восстание. Именно с этого момента и начинается история претензий поляков к своему легендарному соплеменнику. В то время Рокоссовский командовал 1-м Белорусским фронтом и, как утверждают польские СМИ, не пришел на помощь восставшим.
Естественно, что подлинных виновников трагедии в Варшаве сегодня не вспоминают, а ведь это то самое польское «правительство в изгнании», которое стремилось поднять восстание в столице специально, чтобы освободить Польшу от гитлеровцев раньше, чем это сделает Красная армия. Не вышло, но виноватым, почему-то, оказался советский военачальник.
Во-вторых, после войны, в июле 1945 года, Константин Рокоссовский был назначен главнокомандующим Северной группой войск, размещавшейся на территории Польши. Это – следующий повод для претензий. С точки зрения польского официоза, Рокоссовский играл важнейшую роль в послевоенной «советской оккупации» Польши.
В 1949 году, по ходатайству президента Польши Болеслава Берута, Сталин отпустил Рокоссовского «послужить Польше»: маршал получил назначение на пост министра национальной обороны Польши и вплотную занялся организацией Войска Польского. На этом посту Рокоссовский провел семь лет, до 1956 года. Казалось бы, спасибо надо сказать советскому маршалу за то, что он создал одну из самых боеспособных армий Восточной Европы, модернизировав её и, при этом, сумев сохранить польские воинские традиции.
Но Рокоссовскому вменяют в вину организацию подавления польского национального движения. В 1956 году Рокоссовский руководил подавлением забастовок польских рабочих. В результате операции по подавлению погибло более 70 человек. Сегодня это обстоятельство дает польской прессе повод обвинять Рокоссовского в прямом участии в «оккупации», а фронтовые заслуги великого маршала для Варшавы скорее бельмо на глазу: уважать советских полководцев в современной Польше не принято.