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Чешская пресса объяснила, за что поляки не любят маршала Рокоссовского

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Чешская пресса объяснила, за что поляки не любят маршала Рокоссовского



Константин Рокоссовский – один из самых выдающихся советских маршалов, героев Великой Отечественной войны. Но в Польше его память не чтут, хотя Константин Константинович – этнический поляк. Разобраться в ситуации и объяснить "нелюбовь" современных поляков к Рокоссовскому пытаются в том числе и чешские журналисты из Forum 24.

Константин Рокоссовский родился в Варшаве в 1894 году. Его отца, кстати, звали Ксаверий, а отчество «Константинович» на русский манер будущий маршал взял уже потом. 2 августа 1914 года юный Константин Рокоссовский поступил добровольцем в 5-й драгунский Каргопольский полк 5-й кавалерийской дивизии 12-й армии. Так началась военная карьера прославленного в будущем полководца, растянувшаяся более чем на полвека.

К 1917 году Рокоссовский удостоился чина младшего унтер-офицера, а после Октябрьской революции поступил на службу в Красную гвардию. Участие в Гражданской войне в составе Красной армии позволило молодому Рокоссовскому раскрыть свои военные таланты. За три года он прошел путь от красноармейца до командира отдельного кавалерийского полка. В 1930 году он уже командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией, а в 1936 году стал командиром 5-го кавалерийского корпуса.

Затем был период опалы и репрессий: командира корпуса оклеветали, и он был арестован. С 17 августа 1937 по 22 марта 1940 года Рокоссовский содержался во Внутренней тюрьме НКВД в Ленинграде, а затем в одночасье вдруг был восстановлен в звании и направлен в длительный отпуск в Сочи, после которого вступил в командование корпусом. Судьба была к Рокоссовскому благосклонной: большинство репрессированных советских военачальников конца 1930-х годов были расстреляны или сгинули в лагерях.

Освободив Рокоссовского, Сталин принял верное решение: в годы Великой Отечественной войны полководец показал себя с самой лучшей стороны. Его имя, наряду с именем другого «маршала Победы» Георгия Константиновича Жукова, золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны. Причем, чего таить, на фронте Рокоссовского уважали даже больше, чем Жукова: он старался беречь людей, отличался большей интеллигентностью в общении с офицерами, чем Георгий Константинович, бывавший грубоватым и резким.

Но почему же Рокоссовского не жалуют его соплеменники, которые так любят перечислять выдающихся поляков? Во-первых, это Варшавское восстание. Именно с этого момента и начинается история претензий поляков к своему легендарному соплеменнику. В то время Рокоссовский командовал 1-м Белорусским фронтом и, как утверждают польские СМИ, не пришел на помощь восставшим.

Естественно, что подлинных виновников трагедии в Варшаве сегодня не вспоминают, а ведь это то самое польское «правительство в изгнании», которое стремилось поднять восстание в столице специально, чтобы освободить Польшу от гитлеровцев раньше, чем это сделает Красная армия. Не вышло, но виноватым, почему-то, оказался советский военачальник.

Во-вторых, после войны, в июле 1945 года, Константин Рокоссовский был назначен главнокомандующим Северной группой войск, размещавшейся на территории Польши. Это – следующий повод для претензий. С точки зрения польского официоза, Рокоссовский играл важнейшую роль в послевоенной «советской оккупации» Польши.

В 1949 году, по ходатайству президента Польши Болеслава Берута, Сталин отпустил Рокоссовского «послужить Польше»: маршал получил назначение на пост министра национальной обороны Польши и вплотную занялся организацией Войска Польского. На этом посту Рокоссовский провел семь лет, до 1956 года. Казалось бы, спасибо надо сказать советскому маршалу за то, что он создал одну из самых боеспособных армий Восточной Европы, модернизировав её и, при этом, сумев сохранить польские воинские традиции.

Но Рокоссовскому вменяют в вину организацию подавления польского национального движения. В 1956 году Рокоссовский руководил подавлением забастовок польских рабочих. В результате операции по подавлению погибло более 70 человек. Сегодня это обстоятельство дает польской прессе повод обвинять Рокоссовского в прямом участии в «оккупации», а фронтовые заслуги великого маршала для Варшавы скорее бельмо на глазу: уважать советских полководцев в современной Польше не принято.
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20 комментариев
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  1. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 10:04 Новый
    +2
    У поляков особо тяжелая форма парамнезии.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:10 Новый
      +3
      Как были холуями, так и останутся.
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 10:18 Новый
      +7
      Опять эта «мантра» о Варшавском восстании! Почему Поляки предъявляют претензии к СССР и Рокоссовскому К.К? Почему не к своему правительству в «изгнании», конкретно к его Премьер Министру Владиславу Сикорскому - непосредственно отдавшим приказ о начале восстания по указки Британцев? Не хотели чтоб Варшаву освобождала Красная Армия... обделались, и тут же нашли «крайнего» в виде Рокоссовского К.К. Константин Константинович очень переживал лично, что не может помочь восставшим, но прекрасно понимал, что штурм Варшавы имеющимися у него силами Невозможен. Почему Поляки забывают, что даже тщательно подготовленная операция по освобождению Польши привела более чем к полумилиону Жертв среди Наших Солдат и Офицеров? Неблагодарные Свиньи... просто слов Других Нет!
      Константин Константинович Рокоссовский - Безусловно один из самых талантливых полководцев Второй Мировой Войны!
      Его Солдаты с Гордостью называли себя - Рокоссовцы!
      События 1956 г - Совершенно другая тема, И даже в этих событиях проявились лучшие качества Полководца, который до последнего пытался избежать кровопролития и свёл к минимуму количество жертв среди мародёров, провокаторов и фашистких недобитков - называвшими себя польскими рабочими.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 10:39 Новый
        0
        Опять эта «мантра» о Варшавском восстании!
        ...Нынешние поляки не хотят вспоминать Варшавское восстание в еврейском гетто в 1943, когда АК и другие буржуазные националистические польские подпольные организации, саботировали помощь восставшим.Были и такие моменты,когда группе еврейских рабочих удалось, прорваться через немецкую охрану и перебраться на "арийскую сторону", поляки загнали их обратно в горящее гетто.
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:07 Новый
    +7
    А в Чехии не объяснили, почему там так любят польшу, что сейчас пляшут под ее дудку в ЕС? Наверно из-за операции "Залужье"?

    Рукопожатия польских и венгерских офицеров у поезда в окупированной Чехословакии.
  3. pytar
    pytar Сегодня, 10:08 Новый
    0
    Рокосовский несомнено выдающийся полководец! И как каждая известная личность неоднозначен, в данны случай в глаза поляков. Вероятно имеют право оценивать своего сонародника критически, оно и в Польши есть мнения разные.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:14 Новый
      +7
      уважать советских полководцев в современной Польше не принято.
      Вот и ответ на вопрос....Будь он хоть трижды поляком и из чистого золота, но ...советский ! И всё !
      1. lucul
        lucul Сегодня, 10:21 Новый
        +3
        Будь он хоть трижды поляком и из чистого золота, но ...советский ! И всё !

        Советский по духу и ментальности . А какая уже у него национальность -роли не играет .
    2. Борис Афиногенов
      Борис Афиногенов Сегодня, 10:14 Новый
      +1
      Есть разные мнения только у старшего поколения. У молодого - либо не знают эту личность, либо "советский оккупант".

      Впрочем, как и везде.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:10 Новый
    +1
    Рокоссовский на фронте под Сталинградом, 1942 год
    Странная подпись под фото с бронзовой статуей .
  5. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:11 Новый
    +3
    Сколько будем обсуждать прописные истины? Мы это все помним и чтим! В школах надо это преподавать чтоб не путали пионеров с гитлерюгендом! Ну а как донести всё это до бывших ,,партнёров,, не знаю! И памятник с подписью как то не сочетается. Самоё главное, вертел я их объяснения!
    1. venik
      venik Сегодня, 10:36 Новый
      0
      Цитата: ASAD
      Ну а как донести всё это до бывших ,,партнёров,, не знаю!

      ========
      А НАДО ли? Олигофрения (в национальном масштабе) - она не лечится!
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 10:17 Новый
    +3
    "Для поляков я всегда буду русским, для русских поляком." Так говорил К.К.Рокоссовский.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:42 Новый
      0
      Цитата: parusnik
      "Для поляков я всегда буду русским, для русских поляком." Так говорил К.К.Рокоссовский.

      Та же история.
      У моего друга папа таджик, мама русская. В 80-е папа был в Таджикистане хорошим начальником - райвоенкомом в провинции. Сам себе падишах. В 90-е ему сказали: "Отправляй русскую жену и полукровок сына с дочерью в Россию, мы тебя женим на таджичке и будешь ты в шоколаде". Он, папа друга, бросил всё и уехал в Россию на пустое место с женой и детьми. Так вот друг и говорит то же самое, что и Рокоссовский - "Я там русский, здесь - таджик". По факту даже язык таджикский помнит еле-еле - дома говорят по-русски.
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:18 Новый
    +2
    Рокоссовский - большая УДАЧА Сталина. Что не погиб в период репрессий, и оказался на своем месте. Победили бы и без него. Только крови могло бы быть больше.
  8. iouris
    iouris Сегодня, 10:22 Новый
    +2
    Речь идёт не о "поляках", а об официальной идеологии и политике государства. Хотя фактически Польша и Чехословакия не существовали на политической карте мира, антисоветские правительства в Лондоне участвовали в "политической жизни" и формировании послевоенного мира. При этом часть населения работала на рейх (особенно в Чехословакии), вступало в вермахт и вооружённые формирования, проводило диверсионную войну в тылу Красной Армии по указанию от "правительства" в Лондоне ("поляки").
    Дело дошло до того, что главу польского "правительства в изгнании" британцам пришлось убрать, устроив авиакатастрофу. С этой поправкой следует определённо сказать, что эти "поляки" и "чехи" - коллаборационисты. Основу их идеологии составляет патологическая русофобия и антисоветизм. Это идейно роднит их с нацизмом.
    Рокоссовский - маршал СССР, выдающийся военачальник, коммунист. Такое же отношение в официальной Польше к генералу Войцеху Ярузельскому и по тому же основанию - нацизм.
  9. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Сегодня, 10:24 Новый
    +2
    Сколько русские не помогают, а всё равно виноваты - что во время РИ армяне с грузинами, что СССР со всякими чехами, поляками, болгарами и вот уже украынцы.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:30 Новый
    +1
    уважать советских полководцев в современной Польше не принято.
    А кого вообще уважают поляки кроме себя любимых и конечно американцев? Ну еще снисходительно относятся к тем кто на данный момент им нужен как союзник в облаивании России (прибалты, украинцы). Надеюсь, что в будущем это им аукнется и вернется сторицей.
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:30 Новый
    +2
    Цитата: pytar
    Вероятно имеют право оценивать своего сонародника критически, оно и в Польши есть мнения разные.

    Мнение поляков строится на ложной посылке, что ей все обязаны.
  12. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 10:41 Новый
    0
    чехи объяснили почему поляки не любят ... это что-то из классики "Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы"
    а если серьёзно ... потому что вечные лузеры с раздутым самомнением ... далее цитата Черчиля про гиену Европы уместна ...