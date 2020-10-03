Противолодочный самолёт P8 Poseidon ВМС США приземлился на Андаманском архипелаге: в Индии назвали возможную причину

Индийская пресса сообщает о том, что патрульный противолодочный самолёт ВМС США P8 Poseidon впервые совершил посадку на аэродроме, расположенном на архипелаге Андаманские и Никобарские острова. Этот архипелаг принадлежит Индии. В связи с этим в Индии сразу же возник вопрос, с какой целью американский «Посейдон» оказался на индийских островах?Появились предположения о том, что это может быть «как-то связано с напряжённостью в регионе Ладакх», находящемся на китайско-индийской границе. Отмечается, что «США таким образом демонстрируют поддержку Индии в условиях обострения отношений с Китаем».Через некоторое время пришли сообщения о том, что патрульный противолодочный самолёт приземлился на архипелаге в Индийском океане, вероятно, для пополнения запасов горючего – на военно-морской базе Индии. Это предусмотрено договорённостями о логистическом взаимодействии между Нью-Дели и Вашингтоном. При этом отмечается, что новые противолодочные самолёты P8 Poseidon ВМС США никогда ранее не использовали индийские базы на Андаманских и Никобарских островах.Индийские эксперты считают, что появление такого самолёта «свидетельствует о решительной поддержки Индии со стороны США в условиях интенсификации присутствия подводных лодок ВМС Китая в водах Индийского океана».В ВМС Индии также имеются на вооружении противолодочные самолёты P8 Poseidon. Их на данный момент 12 единиц. Судя по риторике индийских экспертов, даже при таком количестве новых противолодочных военных бортов им необходима «американская поддержка» в Индийском океане.