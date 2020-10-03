Военное обозрение
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Противолодочный самолёт P8 Poseidon ВМС США приземлился на Андаманском архипелаге: в Индии назвали возможную причину

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Индийская пресса сообщает о том, что патрульный противолодочный самолёт ВМС США P8 Poseidon впервые совершил посадку на аэродроме, расположенном на архипелаге Андаманские и Никобарские острова. Этот архипелаг принадлежит Индии. В связи с этим в Индии сразу же возник вопрос, с какой целью американский «Посейдон» оказался на индийских островах?


Появились предположения о том, что это может быть «как-то связано с напряжённостью в регионе Ладакх», находящемся на китайско-индийской границе. Отмечается, что «США таким образом демонстрируют поддержку Индии в условиях обострения отношений с Китаем».

Через некоторое время пришли сообщения о том, что патрульный противолодочный самолёт приземлился на архипелаге в Индийском океане, вероятно, для пополнения запасов горючего – на военно-морской базе Индии. Это предусмотрено договорённостями о логистическом взаимодействии между Нью-Дели и Вашингтоном. При этом отмечается, что новые противолодочные самолёты P8 Poseidon ВМС США никогда ранее не использовали индийские базы на Андаманских и Никобарских островах.

Индийские эксперты считают, что появление такого самолёта «свидетельствует о решительной поддержки Индии со стороны США в условиях интенсификации присутствия подводных лодок ВМС Китая в водах Индийского океана».

В ВМС Индии также имеются на вооружении противолодочные самолёты P8 Poseidon. Их на данный момент 12 единиц. Судя по риторике индийских экспертов, даже при таком количестве новых противолодочных военных бортов им необходима «американская поддержка» в Индийском океане.
4 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:51 Новый
    0
    Хороший и показательный пример.Индия постепенно переходит под крышу американцев,в противостоянии с Китаем.Этого американцы очень долго ждали.Думаю новый конфликт не за горами.Это уже аксиома ,когда перед началом БД идет кропотливая разведка у американцев.
    1. stalki
      stalki Сегодня, 10:39 Новый
      0
      Хороший и показательный пример.Индия постепенно переходит под крышу американцев,в противостоянии с Китаем.Этого американцы очень долго ждали.Думаю новый конфликт не за горами.Это уже аксиома ,когда перед началом БД идет кропотливая разведка у американцев.
      А чем он хороший? И для кого он хороший?
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:57 Новый
    +1
    Индусы устали от независимости - хотят вновь стать колонией. Там думать не надо - что сахиб приказал, то и делай
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23 Новый
    +1
    Америка уже нет просто заигрывает с Индией склоняя покупать свое оружие, а перешла к следующей фазе - закреплению "дружбы" против Китая. Чем может закончиться эта "дружба" индусы наверное полностью не осознают, а если и осознают, то наверное считают, что их минует чаша бывших "друзьями" Сша (Египет, Ирак...).