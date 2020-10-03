«2020 должен был стать годом Путина»: в США назвали причины неудач плана российского лидера

Это был отличный план. Но потом все пошло наперекосяк

Последнюю пару дней популярна поговорка: Белоруссия 2020 года — это Россия 2024. В 2024 году в стране пройдут очередные президентские выборы (...) Это образец, который вдохновляет, и это может ударить по России

Назревает нечто, способное создать проблемы для Путина

В 20200 году Россия должна была вернуть себе величие, а Путин - получить статус "исключительного государственного деятеля" и стать царем, но последние события показали, что не все из задуманного им удалось реализовать, план оказался неудачным. Об этом пишет Пол Шинкман для американского издания US News.По убеждению автора, Путин заранее все продумал и просчитал, планируя, что 2020 год будет "годом Путина". Сначала он объявил о радикальных изменениях в Конституции России, которе позволят ему оставаться у власти еще сколько угодно, а потом придумал референдум, который должен был обеспечить его статус правителя, продержавшегося у власти больше всех со времен Сталина.Кроме того, назначенные празднества в честь 75-летия победы Советского Союза над нацистской Германией, должны были стать "официальной вечеринкой" по поводу утверждения Путина в качестве одного из старейших мировых лидеров. Россия же после всех реформ должна была усилить свои позиции и международное влияние.Однако, пишет автор, референдум из-за короновируса был перенесен, а в дальнейшем признан цирком, празднества в честь дня победы были отменены и сведены к минимуму, у Путина ничего не получилось. Коронавирус нанес огромный ущерб России, а заявление о создании первой в мире вакцины от COVID-19 весь мир воспринял со скептицизмом.- заявил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.Кроме того, над Россией нависла угроза новых санкций из-за вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе и Белоруссии, где после фальсифицированных выборов вспыхнули массовые беспорядки. А Германия пригрозила ввести санкции из-за отравления оппозиционера Навального.В совокупности все это угрожает власти Путина, утверждает Шинкман. Главный страх для Путина - возможное распространение беспорядков на Россию, особенно в 2024 году, когда пройдут новые выборы президента России.- пишет автор.В то же время Путин, несмотря на значительные ухудшения в экономике и пандемию коронавируса, одержал несколько побед, воспользовавшись расколом в США. Тем самым он отвлек внимание населения от проблем в собственной стране. Но все это не позволит Путину править Россией еще долгое время.- заключает издание.