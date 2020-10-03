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«2020 должен был стать годом Путина»: в США назвали причины неудач плана российского лидера

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«2020 должен был стать годом Путина»: в США назвали причины неудач плана российского лидера

В 20200 году Россия должна была вернуть себе величие, а Путин - получить статус "исключительного государственного деятеля" и стать царем, но последние события показали, что не все из задуманного им удалось реализовать, план оказался неудачным. Об этом пишет Пол Шинкман для американского издания US News.


По убеждению автора, Путин заранее все продумал и просчитал, планируя, что 2020 год будет "годом Путина". Сначала он объявил о радикальных изменениях в Конституции России, которе позволят ему оставаться у власти еще сколько угодно, а потом придумал референдум, который должен был обеспечить его статус правителя, продержавшегося у власти больше всех со времен Сталина.

Кроме того, назначенные празднества в честь 75-летия победы Советского Союза над нацистской Германией, должны были стать "официальной вечеринкой" по поводу утверждения Путина в качестве одного из старейших мировых лидеров. Россия же после всех реформ должна была усилить свои позиции и международное влияние.

Однако, пишет автор, референдум из-за короновируса был перенесен, а в дальнейшем признан цирком, празднества в честь дня победы были отменены и сведены к минимуму, у Путина ничего не получилось. Коронавирус нанес огромный ущерб России, а заявление о создании первой в мире вакцины от COVID-19 весь мир воспринял со скептицизмом.

Это был отличный план. Но потом все пошло наперекосяк

- заявил профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.

Кроме того, над Россией нависла угроза новых санкций из-за вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе и Белоруссии, где после фальсифицированных выборов вспыхнули массовые беспорядки. А Германия пригрозила ввести санкции из-за отравления оппозиционера Навального.

В совокупности все это угрожает власти Путина, утверждает Шинкман. Главный страх для Путина - возможное распространение беспорядков на Россию, особенно в 2024 году, когда пройдут новые выборы президента России.

Последнюю пару дней популярна поговорка: Белоруссия 2020 года — это Россия 2024. В 2024 году в стране пройдут очередные президентские выборы (...) Это образец, который вдохновляет, и это может ударить по России

- пишет автор.

В то же время Путин, несмотря на значительные ухудшения в экономике и пандемию коронавируса, одержал несколько побед, воспользовавшись расколом в США. Тем самым он отвлек внимание населения от проблем в собственной стране. Но все это не позволит Путину править Россией еще долгое время.

Назревает нечто, способное создать проблемы для Путина

- заключает издание.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
24 комментария
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 09:54 Новый
    +11
    Мечтатели...все б им Россию лягнуть. У самих дом горит, а они все у нас шарятся...
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:17 Новый
      +6
      Цитата: Горный стрелок
      Мечтатели...все б им Россию лягнуть. У самих дом горит, а они все у нас шарятся...

      Вот именно. Сами войска в свои города вводят, чтобы людей усмирить. Пусть подумают, может Белоруссия 2020 это США 2021 ?
  2. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 09:55 Новый
    +4
    Вечеринка обязательно будет...
    На поминках Трампа...
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:56 Новый
    +6
    В 20200 году Россия должна была вернуть себе величие

    Это чего за хрень ?
    1. OlfRed
      OlfRed Сегодня, 10:00 Новый
      +3
      Это чего за хрень ?

      а это автор забыл верстануть, спеша разместить новость, ну или в будущее пытается заглянуть wassat
    2. Kapkan
      Kapkan Сегодня, 10:19 Новый
      +3
      А это демонстрация лютой подготовки этих "профессионалов"-аналитиков и им страждущих.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:57 Новый
    +5
    Из пальца высасывают журнашлюшки.
  5. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 09:58 Новый
    -2
    статейка конечно желчная и необъективная, ядом так и брызжет, но вот с этим поспорить трудно -
    Сначала он объявил о радикальных изменениях в Конституции России, которое позволят ему оставаться у власти еще сколько угодно, а потом придумал референдум, который должен был обеспечить его статус правителя, продержавшегося у власти больше всех со времен Сталина.

    против Путина ничего не имею, но истина, как говорится, дороже
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:19 Новый
      +2
      Белоруссия 2020 года — это Россия 2024.
      Неча каркать ! Воронье ! angry
  6. iouris
    iouris Сегодня, 09:58 Новый
    0
    Во время войны кадры "куются" в "Европейском университете". Какой образ победы может привидится в таком случае?
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 10:05 Новый
    +4
    laughing Услышав подобное в период СССР, допустим о Брежневе, по "Голосу Америки", многие бы радостно обсуждали, как правы американцы, на кухнях...
  8. cniza
    cniza Сегодня, 10:10 Новый
    +3
    Назревает нечто, способное создать проблемы для Путина


    Не суйте свой нос , мы сами разберемся...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:16 Новый
    +2
    празднества в честь 75-летия победы Советского Союза над нацистской Германией, должны были стать "официальной вечеринкой"
    И это пишет еврей Шинкман хоть и гражданин Сша. Про остальное можно и не говорить, т.к. заезженная антироссийская пропаганда. Хотя чему удивляться если некоторые "светлолицые" российские евреи реагируют на День Победы, как реагировали фашисты на евреев.
  10. WeAreNumerOne
    WeAreNumerOne Сегодня, 10:19 Новый
    0
    Недождутся, Путин будет править сколько пожелает, потому что он Достойный. Потом оставит приемника, Русским демократия не подходит, у нас свой путь, суверенный, неомонархический. Нужен Хозяин который будет держать людей на коротком поводке, иначе никак - располземся
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 10:26 Новый
      -2
      насчет "сколько пожелает", как говорится смертные предполагают а бог располагает, а насчет "нужен Хозяин", не надо за всех решать, напишите про себя что вам нужен хозяин, ну никак вы не можете без него, а остальные пусть сами за себя решают
      1. Сергей39
        Сергей39 Сегодня, 10:35 Новый
        0
        Цитата: _Ugene_
        а остальные пусть сами за себя решают

        Так остальные и решили - выбрали Путина президентом.
        1. _Ugene_
          _Ugene_ Сегодня, 10:37 Новый
          0
          надеюсь что президент и царь всё же не одно и тоже иначе придётся по существу согласиться с этой статьёй
    2. Владислав Демченко
      Владислав Демченко Сегодня, 10:28 Новый
      -2
      На коротком поводке?
      Теперь понятно почему в России народ вымирает, потому что западный агент путин его за людей даже не считает!
    3. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 10:30 Новый
      0
      Дело в том, что что это касается не только России. Вон светоч демократии на грании развала и банкротства. Ждем появления неомонархической военной диктатуры в США после выборов.
  11. strelokmira
    strelokmira Сегодня, 10:24 Новый
    -2
    В 20200 году Россия должна была вернуть себе величие

    Да не дожить мне до 20200 года, но кстати в эти сроки хотя бы вериться
  12. Собеседник
    Собеседник Сегодня, 10:26 Новый
    +1
    В 20200 году Россия должна была вернуть себе величие, а Путин - получить статус "исключительного государственного деятеля" и стать царем, но последние события показали, что не все из задуманного им удалось реализовать, план оказался неудачным. Об этом пишет Пол Шинкман для американского издания US News.


    В каком же мире люди живут...
  13. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 10:31 Новый
    +1
    Зачем это дерьмое публиковать в российских СМИ? В частности на ВО?
  14. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:40 Новый
    0
    В 20200 году Россия должна была вернуть себе величие, а Путин - получить статус "исключительного государственного деятеля" и стать царем.

    С Путиным - да, величие мы себе вернем в двадцать тысяч двухсотом году. Но это не точно
  15. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 10:40 Новый
    0
    Если эта публика кричит о неудачах, значит все хорошо.