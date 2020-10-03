Стали известны сроки второго запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Роскосмос определился с датой второго испытательного запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, запуск ракеты запланирован на 24 ноября.
Второй летный образец ракеты-носителя "Ангара-А5" будет запущен с космодрома Плесецк. Ракета с разгонным блоком "Бриз-М должна будет вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.
Запуск запланирован на 24 ноября
- сказал собеседник агентства.
О том, что "Ангара-А5" отправлена на космодром, сообщалось в августе этого года. Тогда же в Роскосмосе сообщили, что планируемый запуск ракеты произойдет в ноябре 2020 года. Первая ракета "Ангара-А5" была запущена в космос в декабре 2014 года. Всего программа испытаний тяжелой ракеты-носителя предусматривает шесть пусков, которые должны пройти в период 2021-2022 годов.
"Ангара-А5" - первая российская ракета-носитель тяжелого класса, разработанная целиком в постсоветский период. Она сможет выводить в космос от четырех до 24 тонн полезной нагрузки в зависимости от высоты орбиты. Ракета-носитель работает на экологически чистом топливе и собирается из унифицированных ракетных модулей, что позволяет значительно сократить расходы на ее производство и обслуживание.
По информации, ранее обнародованной СМИ, серийное производство ракеты-носителя "Ангара" должно стартовать в 2023 году, а с 2024 года она должна полностью заменить "Протоны".