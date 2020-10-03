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Стали известны сроки второго запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

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Стали известны сроки второго запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

Роскосмос определился с датой второго испытательного запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, запуск ракеты запланирован на 24 ноября.


Второй летный образец ракеты-носителя "Ангара-А5" будет запущен с космодрома Плесецк. Ракета с разгонным блоком "Бриз-М должна будет вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата.

Запуск запланирован на 24 ноября

- сказал собеседник агентства.

О том, что "Ангара-А5" отправлена на космодром, сообщалось в августе этого года. Тогда же в Роскосмосе сообщили, что планируемый запуск ракеты произойдет в ноябре 2020 года. Первая ракета "Ангара-А5" была запущена в космос в декабре 2014 года. Всего программа испытаний тяжелой ракеты-носителя предусматривает шесть пусков, которые должны пройти в период 2021-2022 годов.

"Ангара-А5" - первая российская ракета-носитель тяжелого класса, разработанная целиком в постсоветский период. Она сможет выводить в космос от четырех до 24 тонн полезной нагрузки в зависимости от высоты орбиты. Ракета-носитель работает на экологически чистом топливе и собирается из унифицированных ракетных модулей, что позволяет значительно сократить расходы на ее производство и обслуживание.

По информации, ранее обнародованной СМИ, серийное производство ракеты-носителя "Ангара" должно стартовать в 2023 году, а с 2024 года она должна полностью заменить "Протоны".



62 комментария
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  1. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 11:00 Новый
    +5
    Ну, если с Плесецка, то есть надежда на удачный запуск.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 11:24 Новый
      -3
      Глава NASA в разы меньше получает главы Роскосмоса и имеет больше достижений. Хватит ставку ставить только на управленцев. Если не платить людям от которых действительно зависит развитие космической отросли, то и успехов не будет.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 11:28 Новый
        +2
        Вы налоговую декларацию главы НАСА читали? Кто вам её предоставил?
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 11:32 Новый
          +2
          "Роскосмос" объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА.

          https://ria.ru/20191128/1561711242.html
          1. KCA
            KCA Сегодня, 11:38 Новый
            +3
            И? Может, но вы выдели конкретно налоговые декларации главы НАСА и Рогозина? Это как у нас кричат - зарплата врача 10 тыр, ужос, не разбираясь, что это не зарплата, а оклад, на который мешается туча надбавок, и в итоге именно зарплата не меньше 40, и это без премии, а врач высокой квалификации так там вообще не стыдно и на западе похвастаться
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 11:45 Новый
              -4
              Можете ещё тут прочитать, почему американцы обставляют нас в развитии космической отросли.

              https://yandex.ru/turbo/forbes.ru/s/tehnologii/362259-s-luny-svalilis-pochemu-roskosmos-i-nasa-vozglavili-politiki
            2. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 11:49 Новый
              -7
              Я минусы Вам не ставил, но если продолжите, то пеняйте сами на себя.
              1. KCA
                KCA Сегодня, 11:53 Новый
                +2
                Да понятно, если не хаешь Рогозина, по поводу и без, минусы обеспечены, тут и йожику понятно, как флажок упал - фас
                1. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 12:01 Новый
                  -3
                  Если я не разделяю Вашу точку зрения, то просто почитаю. Но зачем ставить минусы?
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:01 Новый
        0
        Цитата: Николай Иванов_5
        Глава NASA в разы меньше получает главы Роскосмоса и имеет больше достижений. Хватит ставку ставить только на управленцев. Если не платить людям от которых действительно зависит развитие космической отросли, то и успехов не будет.

        Если я не разделяю Вашу точку зрения, то просто почитаю. Но зачем ставить минусы?

        Это вы кому написали? Я то тут при чем? request Минус и я вам поставил, чтобы в следующий раз смотрели, кому и на что отвечаете. ЛЕпите ответы "от фонаря"
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 13:09 Новый
          +1
          Радости в данном событии у меня мало. Ну, очень! Уж очень долго дорабатывается у нас эта ракета "Ангара-А5".
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:13 Новый
            0
            Цитата: Николай Иванов_5
            Радости в данном событии у меня мало.

            Я вас радоваться не заставляю. Мне вообще по барабану ваше настроение. Но при чем тут мой пост, Плесецк и "зарплата" Маска? Читать вас не учили? Или между моих строк вам свои домыслы мерещатся? fool
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 13:17 Новый
              0
              Я в целом обо всем, а не том, что откуда сейчас ракета полетит. sad
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 13:27 Новый
                +1
                Цитата: Николай Иванов_5
                Я в целом обо всем, а не том, что откуда сейчас ракета полетит. sad

                А я писал, именно о том. А ты встрял не по делу. И теперь выкручиваешься, вместо того, чтобы признать свой ЛЯП.
        2. Комментарий был удален.
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:29 Новый
            0
            Цитата: Николай Иванов_5
            Сами следите в какой ветке и с кем ведете диалог. Ответ был участнику с ником "KCA".

            Учить он меня будет. Я то отследил, что твой пост относится именно ко мне. Нажми на стрелку над своим ответом и увидишь, к кому он относится. Иначе бы я прошел мимо и не обратил внимания на твои измышления
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 13:35 Новый
              0
              Стрелка ведет к участнику с ником "KCA".
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 13:39 Новый
                0
                Цитата: Николай Иванов_5
                Стрелка ведет к участнику с ником "KCA".

                Не выкручивайся, а глазенки протри. Нет над моим постом ни после него никакого "КСА". Ты сразу после меня встрял. negative

                Как же тяжело тебе дается признание своих косяков. Большинство в таких случаях пишут - "Да, извини, ошибся" Таких людей я уважаю и претензий к ним не имею. Ты же, как тот червяк на сковородке крутишься.
                1. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 13:47 Новый
                  0
                  А что здесь в ответе Вам не понравилось???
                  1. Piramidon
                    Piramidon Сегодня, 13:49 Новый
                    0
                    Цитата: Николай Иванов_5
                    А что здесь в ответе Вам не понравилось???

                    Снова здорово. Я что должен повторить то, что я раньше написал?
                    1. Николай Иванов_5
                      Николай Иванов_5 Сегодня, 13:55 Новый
                      0
                      И вот снова, ярко выраженная категоричность перерастает в обычное хамство.
        3. Комментарий был удален.
        4. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 13:28 Новый
          -1
          [quote=Piramidon][quote=Николай Иванов_5]Это вы кому написали? Я то тут при чем? request Минус и я вам поставил, чтобы в следующий раз смотрели, кому и на что отвечаете. ЛЕпите ответы "от фонаря"[/quote]

          Сами следите в какой ветке и с кем ведете диалог. Ответ был участнику с ником "KCA".
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:51 Новый
            0
            [quote=Николай Иванов_5][quote=Piramidon][quote=Николай Иванов_5]Это вы кому написали? Я то тут при чем? request Минус и я вам поставил, чтобы в следующий раз смотрели, кому и на что отвечаете. ЛЕпите ответы "от фонаря"[/quote]

            Сами следите в какой ветке и с кем ведете диалог. Ответ был участнику с ником "KCA".[/quote]
            Опять ты повторно одну и ту же хрень постишь. Я тебе уже на неё ответил. Или ты решил меня потроллить и достать? Разводишь меня на нецензурщину, чтобы потом наябедничать модерам? Сгинь, тролль!
          2. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 13:51 Новый
            0
            Цитата: Николай Иванов_5
            Сами следите в какой ветке и с кем ведете диалог.

            А если в теле своего сообщение дублировать высказывание оппонента на который Вы даёте ответ, то подобных разборок вообще бы небыло.
  2. Вольный Каменщик
    Вольный Каменщик Сегодня, 11:06 Новый
    -3
    Ракета с разгонным блоком "Бриз-М должна будет вывести на геостационарную орбиту макет космического аппарата

    Вспоминаю, как местная аудитория потешалась (а отдельные личности и продолжают потешаться!) над запуском Falcon Heavy с Теслой. Хотя тот запуск тоже был ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ.
    Мне вот итересно, будут местные "шутники" следующие 2 года травить шутки про запуск Ангары с бетонным блоком вместо ПН? Или этодругое? laughing

    P.S. а вот и первые минусаторы появились. Интересно, что конкретно в моем комментарии им не понравилось? winked
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 11:16 Новый
      +7
      Нет. они будут ржать над в очередной раз сорваным сегодня пуском Фалькон-9 и сектой святого Маска, утверждающего, что все ломается только в России)))
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 11:17 Новый
        -3
        Бедный Маск, совершил в этому году всего 15 пусков, против 9 пусков России.
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 11:23 Новый
          +7
          Вы Старшипы посчитать забыли, правда они летали кусками и метров на 20 laughing Чего следовало ожидать, коль собирать куклу в пустыне без стапели кувалдой laughing Сверхтяжелая-то со спутником-шпионом у него улетела, или тоже будем кивать на Роскосмос?
        2. slipped
          slipped Сегодня, 12:15 Новый
          +5
          Цитата: BlackMokona
          Бедный Маск, совершил в этому году всего 15 пусков, против 9 пусков России.


          Во первых 10 пусков в России. во вторых еще планируется столько же, кроме того запуски будут еще и из Куру.
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 12:51 Новый
            +2
            Ну так и у Маска ещё пусков куча планируется. Делов то.
            1. slipped
              slipped Сегодня, 13:28 Новый
              +1
              Цитата: BlackMokona
              Ну так и у Маска ещё пусков куча планируется. Делов то.

              А что у нас гонка? laughing Мы куда - то торопимся? lol Всё что запланировано в этом году мы запустим, выполнив свои обязательства перед заказчиками.
              1. Perseverance
                Perseverance Сегодня, 13:40 Новый
                +1
                Цитата: slipped
                Цитата: BlackMokona
                Ну так и у Маска ещё пусков куча планируется. Делов то.

                А что у нас гонка? laughing Мы куда - то торопимся? lol Всё что запланировано в этом году мы запустим, выполнив свои обязательства перед заказчиками.

                Прям все? без переносов laughing
                МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" будет запущен в 2021 году, а не в 2020 году,

                Запуск четвертого спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", планировавшийся на ноябрь 2020 г., перенесен на 2021 г.
              2. BlackMokona
                BlackMokona Сегодня, 13:46 Новый
                0
                Ну ну
                "Роскосмос" запланировал на 2020 год запуски более 40 ракет космического назначения. Как уточнили в госкорпорации, они будут проведены с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и космического центра во Французской Гвиане.

                https://rg.ru/2019/12/30/roskosmos-zaplaniroval-na-2020-god-zapuski-bolee-40-raket.html
          2. Вольный Каменщик
            Вольный Каменщик Сегодня, 12:55 Новый
            0
            Запуски из Куру не входят в статистику российских запусков. Если вести подсчет запусков по Вашему методу, то нужно приписать США ещё 4 (1 аварийный) запуска ракеты Электрон с космодрома в Новой Зеландии. А также последующие запуски Электрона оттуда же, коих до конца года ожидается точно не меньше 3.
            1. slipped
              slipped Сегодня, 13:35 Новый
              +1
              Ошибаетесь. Как раз запуски из ГКЦ входят в статистику пусков. Так как пуск осуществляется расчетом Роскосмоса в рамках совместного предприятия Старсем. А вот оператором запуска является компания Арианспейс, которая покупает наши носители и услуги по их запуску.
      2. Вольный Каменщик
        Вольный Каменщик Сегодня, 11:22 Новый
        -1
        Какой ещё сорванный запуск falcon 9? Просто перенос из за плохой погоды. Рогозин и его команда могут очередной порадоваться, что они избавлены от подобных сложностей при запусках, так как Байконур расположен далеко от мест, где возникают тропические циклоны.

        А ещё хочу напомнить, что SpaceX совершила 15 запусков с начала года, не считая испытательных прыжков Starship, в то время, как Роскосмос - всего лишь 10, причем Spacex запускала тяжёлые falcon 9 (по выводимой ПН это аналог нашему Протону), а Роскосмос - средние Союзы. И есть основания полагать, что к концу года этот разрыв только увеличится

        P.S. и да, я не утверждаю, что все ломается только в России - у всех бывают неудачи, просто кто то после этого останавливаетмя, а кто то двигается дальше. То, что частная компания Маска в последние 5 лет действует гораздо успешнее государственного Роскосмоса, находящегося в глубоком кризисе - мне казалось, что это очевидно
        1. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Сегодня, 11:54 Новый
          +6
          Цитата: Вольный Каменщик
          А ещё хочу напомнить, что SpaceX совершила 15 запусков с начала года, не считая испытательных прыжков Starship, в то время, как Роскосмос - всего лишь 10, причем Spacex запускала

          Напоминаю Вам так же.
          Это статистика одного года. в частности 20, до этого было наоборот.
          Дальше поживём увидим. hi
        2. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 12:17 Новый
          +2
          Цитата: Вольный Каменщик
          SpaceX совершила 15 запусков с начала года, не считая испытательных прыжков Starship, в то время, как Роскосмос - всего лишь 10

          Мы сравниваем SpaceX и страну. Если сравнить запуски США и России то картина ещё хуже, 21 против 10. При этом дальше ситуация усложниться. Blue Origin на подходе. Локхид и Боинг просто так позиции не сдадут. Там ещё куча частников меньшего масштаба .
          Конкуренция двигатель прогресса.
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 12:42 Новый
            0
            Только там конкуренции нет. Да и Маску там нифига не принадлежит, это НАСА и Пентагон. Вот они и лоббируют свои интересы тупо и банально не пуская Роскосмос. И насчет прогресса - они на МКС поломки чинить научились, или в который раз юзают российский сортир? А когда российский доломают на своем сегменте - ломают российский уже в российском сегменте... Ну прям мастерицы-рукодельницы
        3. mihail_mihail0620
          mihail_mihail0620 Сегодня, 12:30 Новый
          +2
          Цитата: Вольный Каменщик
          Рогозин и его команда могут очередной порадоваться, что они избавлены от подобных сложностей при запусках, так как Байконур расположен далеко от мест, где возникают тропические циклоны.

          В Казахстане погода со своими причудами, похоже Вы об этом не знаете.
    2. stalki
      stalki Сегодня, 11:39 Новый
      -1
      P.S. а вот и первые минусаторы появились. Интересно, что конкретно в моем комментарии им не понравилось?
      Ваша потешность не понравилась и высокомерное обрашение, а что нельзя минусовать?
    3. Алексей 2020
      Алексей 2020 Сегодня, 11:43 Новый
      +3
      а вот и первые минусаторы появились. Интересно, что конкретно в моем комментарии им не понравилось? winked
      им всегда не нравится правда и четкая, конкретная информация(не только Ваш комментарий).
    4. strelokmira
      strelokmira Сегодня, 12:51 Новый
      +2
      P.S. а вот и первые минусаторы появились. Интересно, что конкретно в моем комментарии им не понравилось?

      Правда глазки колит, вот что им не понравилось wink
  3. Собеседник
    Собеседник Сегодня, 11:06 Новый
    +2
    Хорошо, что есть ближайшие планы запусков чего то нового.
    1. ultra
      ultra Сегодня, 11:16 Новый
      0
      Вы верите в шесть пусков в 21-22?Второй пуск через шесть лет после начала лётных испытаний!!!Первый пуск через 18 лет после начала всей программы по Ангаре!!!
      1. slipped
        slipped Сегодня, 12:16 Новый
        +2
        Цитата: ultra
        Вы верите в шесть пусков в 21-22?Второй пуск через шесть лет после начала лётных испытаний!!!Первый пуск через 18 лет после начала всей программы по Ангаре!!!


        В следующем году запуски как тяжелой так и легкой версии.
  4. JD1979
    JD1979 Сегодня, 11:08 Новый
    -13
    4-24 тонны тяжёлый класс.... И эти люди ещё что-то гонят на Маска))) РоссБатут дно пробито.
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 11:17 Новый
      +8
      Вами - точно. Ибо это тяжелый класс и есть. Выше - сверхтяжелый
      1. Jurkovs
        Jurkovs Сегодня, 12:08 Новый
        -5
        Тяжелый класс от 30 до 50 тонн. А 24 тонны запускал Протон и это считалось средним классом.
        1. slipped
          slipped Сегодня, 12:20 Новый
          +2
          Цитата: Jurkovs
          Тяжелый класс от 30 до 50 тонн. А 24 тонны запускал Протон и это считалось средним классом.


          Средние - Союз-2 и Союз-5,6- от 9 до 18 тонн на низкую орбиту. Тяжелые - Протон-М и А5(М,П) - от 23 до 27 тонн на НОО. Супертяжелая - А5В - до 38 тонн на НОО. Сверхтяжелая - Енисей - 103 тонны на НОО.
          1. ultra
            ultra Сегодня, 12:57 Новый
            +1
            Цитата: slipped
            Сверхтяжелая - Енисей - 103 тонны на НОО.

            Это тот "Енисей"на котором Рагозин собирается "Нуклон"к 30 му году собрать на орбите?А когда первый пуск Енисея? wassat
            1. slipped
              slipped Сегодня, 13:39 Новый
              0
              Цитата: ultra
              А когда первый пуск Енисея? wassat

              В 2028-м году с космодрома "Восточный" с беспилотным ПТК НП "Орел".
              1. ultra
                ultra Сегодня, 14:02 Новый
                0
                Дас ист фантастиш!!!! laughing
              2. ultra
                ultra Сегодня, 14:04 Новый
                0
                Ангару пилят больше 20 лет и пока ни грамма полезной нагрузки не выведено,а Енисей с какого то перепугу полетит меньше чем за 10 лет?Да вы фантаст однако!
        2. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 12:23 Новый
          +1
          Хоспадя, фалькон-9 какой класс? Тяжелый. Грузоподьемность 22,5 тонны. Обычно 2,5))) Т.е. 2,5-22,5 против 4- 24
          https://www.nasa.gov/pdf/500393main_TA01-LaunchPropulsion-DRAFT-Nov2010-A.pdf
          Heavy: 20-50.
          Бульк оба в тину)))
      2. JD1979
        JD1979 Сегодня, 12:12 Новый
        0
        Цитата: Cowbra
        Вами - точно. Ибо это тяжелый класс и есть. Выше - сверхтяжелый

        Угу. Стучащий с обратной стороны дна, копай глубже. Кажется уже устаешь удивляться человеческой тупости, но нет снова найдутся индивиды... И вроде информация доступна для всех...
        Итак для 9ти индивидов поставивших минуса, и тебя полосатый:
        Лёгкий класс до 5тонн
        Средний: 5-20
        Тяжёлый: 20-100
        Сверхтяжелый: 100+
        Это советская классификация, западная немного отличается. То есть получилось нечто среднего класса, с захватом лёгкого и тяжёлого, но использовать это нечто для вывода 4-5 тонн... Деньги на ветер, а в тяжёлом классе это почти ничего. То есть это нормальный средний класс носителей, но тут вопрос, а чем она сильно лучше существующих вышла? Скорее всего ничем, а попытка назвать это тяжёлым классом, ничем кроме дешёвого пиара не является.
  5. Лорд Ситхов
    Лорд Ситхов Сегодня, 11:10 Новый
    +4
    В добрый путь! Per aspera ad astra
  6. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 11:17 Новый
    +4
    Она сможет выводить в космос ... до 24 тонн полезной нагрузки..

    Очень прилично.
    Будем ждать серьезного Российсого прорыва в космосе. Заскучали все по космическим победам СССР...
    1. viktor_ui
      viktor_ui Сегодня, 12:29 Новый
      -4
      Ждите прорыва как и будущую пенсию...ибо вы верите Роскокосмосу. Вот пусть Рогозин свой домашний авто и запулит в качестве полезной нагрузки fellow Ещё он обещал протестировать САС на весь мир с тяжелого ракетоносителя wassat СКАЗАЛ - СДЕЛАЛ...али слабо ?
  7. Jurkovs
    Jurkovs Сегодня, 12:05 Новый
    -1
    Пусть пуск будет удачным. Немного погордимся. Только от этого пуска уже ничего не зависит. Не может быть ракета сделанная по технологиям 20-го века быть перспективной ракетой в 21-м веке. Она уже просто не нужна. Ни по эффективности. ни по стоимости, ни по нагрузке. Она никому не нужна. Насколько уже известно разработчики полезных нагрузок игнорируют ее. Помните как в "Укрощении огня" Лавров в роли Королева говорит, что "ракета морально устарела, даже если она и полетит, она уже никому не нужна", и предложил перейти к Р-7. Сейчас перед нами та же ситуация, только человека масштаба Королева у нас нет.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 12:24 Новый
      +1
      Цитата: Jurkovs
      Пусть пуск будет удачным. Немного погордимся.


      Обязательно.

      Цитата: Jurkovs
      Только от этого пуска уже ничего не зависит.


      Это испытательный запуск.

      Цитата: Jurkovs
      Не может быть ракета сделанная по технологиям 20-го века быть перспективной ракетой в 21-м веке. Она уже просто не нужна. Ни по эффективности. ни по стоимости, ни по нагрузке. Она никому не нужна. Насколько уже известно разработчики полезных нагрузок игнорируют ее.


      Хрень. laughing Все новые полезные тяжелые нагрузки создаются из расчета запуска их на ракете "Ангара". Для "Протон-М" остался десяток ПН по ранее заключенным контрактам.

  8. Безработный
    Безработный Сегодня, 12:25 Новый
    -4
    "Ангара-А5" - первая российская ракета-носитель тяжелого класса, разработанная целиком в постсоветский период. Она сможет выводить в космос от четырех до 24 тонн полезной нагрузки

    Ракеты тяжелого класса "Сатурн" и "Энергия" выводили от 100 до 120 тонн. Ангара - это малютка. Но в журналистике главное - слово.
    Причем "Энергия" работала на самом экологичном топливе в мире - водород и кислород = вода.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 12:46 Новый
      0
      Цитата: Безработный
      Ангара - это малютка.


      КРК "Ангара" - это класс ракет как тяжелого так и супертяжелого класса. До 38 тонн на низкую околоземную орбиту. Ниша у этих ракет такая. Для вывода ста тонн и на отлётные к Луне траектории пилотируемых миссий у нас разрабатывается СТК "Енисей"

      Цитата: Безработный
      Причем "Энергия" работала на самом экологичном топливе в мире - водород и кислород = вода.


      РН "Энергия" использовала на параблоках керосин и кислород, на центральном блоке водород и кислород. То же самое будет и в носителе А5В - третья ступень на этом носителе водородная.