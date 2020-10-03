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Киев заявил о намерении присоединиться к антибелорусским санкциям

93
Киев заявил о намерении присоединиться к антибелорусским санкциям

Украина намерена присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Би-би-си".


По словам главы МИД Украины Киев намерен присоединиться к антибелорусским санкция, но только после того, как ознакомится с полным списком тех, кто попал под ограничительные меры Евросоюза.

Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но тем не менее мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики

- заявил Кулеба.

Он добавил, что Украина "делает все", чтобы "помочь народу Белоруссии". При этом в Киеве понимают, что "цена солидарности" для Украины значительно выше, чем для Европы, поскольку Киев "не защищен" от влияния России.

Между тем в российском МИД заявили, что Россия присоединяется к санкциям Минска, введенным против Евросоюза, поскольку страны являются союзниками. Таким образом, ограничительные меры Белоруссии, направленные против чиновников ЕС, автоматически распространяются и на Россию.

В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа (2 октября – прим.), начинает автоматически применяться и в Российской Федерации

- говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.








93 комментария
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  1. Skarpzd
    Skarpzd Сегодня, 11:43 Новый
    +15
    куеву к мозгам бы присоедениться. хотя о чем я... где им мозги взять то? проскакали.....
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 12:15 Новый
      +2
      Скачут, скачут, не доскачут.
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 13:09 Новый
        +2
        Предатель - это диагноз...
        Предавший раз сто раз предаст! angry

        Теперь и против Белоруссии под дудку "покровителей" запели...
      2. халпат
        халпат Сегодня, 13:33 Новый
        0
        А формула хороша: Россия автоматически присоединяется к санкциям введённым Белоруссией. И «список не будет опубликован, как это принято нынче в цивилизованных дипломатических отношениях” - было заявлено несколькими днями раньше белорусской стороной.
        Неплохой троллинг smile
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:17 Новый
      0
      Цитата: Skarpzd
      куеву к мозгам бы присоедениться. хотя о чем я... где им мозги взять то? проскакали.....

      Я бы уточнил -
      проскАкали.....
    3. venik
      venik Сегодня, 13:59 Новый
      0
      Цитата: Skarpzd
      куеву

      ======
      Евгений! НЕ оскорбляйте мой родной город! Я там родился! И хотя, сейчас - наверно не узнаю.... Тем не менее - это моя "Малая родина".... А подобные высказывания "кУев" -для Мужчины (если с Большой буквы!) - НЕДОСТОЙНЫ!
      Родственников у меня на Украине - нет..... а ДРУЗЬЯ - остались!
      Причём поверьте - это ГЛУБОКО ПОРЯДОЧНЫЕ люди!
      Так что давайте - НЕ БУДЕМ всех да под "одну гребенку"!!! Подобное может себе позволить только человек с "крайне ограниченными" умственными способностями!
      Думаете ВСЕМ жителям Украины -НРАВИТСЯ всё, что там происходит? КАК БЫ НЕ ТАК!!! Проблема этой страны - как раз в том и заключается, что УМНЫХ - там ДАВЯТ (или убивают!)...
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 11:43 Новый
    +20
    Стрельба себе в ногу и бег по граблям - любимое развлечение укровластей... Чем заправляться будете, болезные?
    И почём... laughing
    1. maktub
      maktub Сегодня, 11:55 Новый
      -30
      Да что вы за нас так переживаете, не будем заправляться белорусским бензином из российской нефти, значит будем своим из азербайджанской или купленной во время вашей войны с ОПЕК по бросовым ценам
      1. Невский_ЗУ
        Невский_ЗУ Сегодня, 12:03 Новый
        +11
        Цитата: maktub
        Да что вы за нас так переживаете, не будем заправляться белорусским бензином из российской нефти, значит будем своим из азербайджанской или купленной во время вашей войны с ОПЕК по бросовым ценам

        Цена из-за плеча логистики, будет явно дороже. Почти как в Европе. Впрочем, Украина об этом мечтала.
        1. maktub
          maktub Сегодня, 12:13 Новый
          -14
          Как говорится-мактуб!
        2. Lesorub
          Lesorub Сегодня, 12:47 Новый
          +6
          Цитата: Невский_ЗУ
          Цитата: maktub
          Да что вы за нас так переживаете, не будем заправляться белорусским бензином из российской нефти, значит будем своим из азербайджанской или купленной во время вашей войны с ОПЕК по бросовым ценам

          Цена из-за плеча логистики, будет явно дороже. Почти как в Европе. Впрочем, Украина об этом мечтала.

          Можно прогнозировать стоимость бензина в Украине 30 - 35 грн.(примерно 97 руб.) Если Беларусь введет ответные санкции и против Украины ! )
          1. maktub
            maktub Сегодня, 13:17 Новый
            -4
            И кто будет покупать белорусское топливо?
            Не будем мы покупать, не будет покупать РБ вашу нефть.Санкции они такие...
      2. akarfoxhound
        akarfoxhound Сегодня, 12:10 Новый
        +15
        Почему переживаем? Ржем! laughing
        А закупили вы топлива - "за глаза", ага, обычно все так и делают, точно! Затарились, во все тазики налили и забыли! А че? На всю жисть хватит!
        А "бойцы" тербатов и на волах до линии фронта докондыбают, им после дома - не привыкать lol
        1. maktub
          maktub Сегодня, 12:17 Новый
          -16
          Да ладно,поддержим Азербайджан, все будет нормально и скидки тоже
          А ваша пусть вам остаётся, может бензинчик подешевеет-все для вас!
          1. Gato
            Gato Сегодня, 12:34 Новый
            +10
            поддержим Азербайджан

            Чем? Транзитом польского сала?
            Тут бы самим кто-нибудь помог шаровары поддержать.
            1. maktub
              maktub Сегодня, 12:39 Новый
              -15
              Политической позицией, это дорогого стоит
              1. Gato
                Gato Сегодня, 12:41 Новый
                +15
                У Украины есть своя политическая позиция? Кроме коленно-локтевой?
                1. maktub
                  maktub Сегодня, 12:48 Новый
                  -11
                  Уже Зе заявил поддержку территориальной целостности Азербайджана
                  1. Zoldat_A
                    Zoldat_A Сегодня, 13:30 Новый
                    +3
                    Цитата: maktub
                    Уже Зе заявил поддержку территориальной целостности Азербайджана

                    Да вы и Гитлера, и чёрта поддержите - лишь бы против России. Скажут в огонь прыгать и от этого России хуже будет - прыгнете! Селюки - они и есть селюки.
                    "Пусть у меня дом сгорит - лишь бы у соседа корова в дыму задохнулась"
                    Дай бог вам всей страной протрезветь от "самостийности" раньше, чем страну окончательно угробите.
                    Мы ведь тоже через это при Горбачёве-Ельцине прошли. Но у нас ума хватило остановить самоубийство. У вас хватит ли?
                  2. stalki
                    stalki Сегодня, 14:03 Новый
                    0
                    Уже Зе заявил поддержку территориальной целостности Азербайджана
                    А что Азербайждан был не целый, развалился что ли? Зе о своей хате позаботиться не смог, впрочем как и все кто иудами работает, а в чужие дела нос суёт. С вашим "украинским" уровнем благосостояния, на душу населения, самое время грудь колесом, шаровары с лоском и ноздри раздуть пошире. Да, шикарная картина получается, униженная и разворованная украина, погрязшая в нацизме и кабале, поддерживает раздухарившийся Азербайджан с шепчущей на ушко Анкарой. Мило, получите медаль "за отвагу".
          2. maktub
            maktub Сегодня, 12:37 Новый
            -11
            Вам же лучше будет, не купим мы у РБ топливо, не купит РБ у вас нефть, будет у вас избыток, придется вашим буржуям опускать цены на внутреннем рынке
          3. халпат
            халпат Сегодня, 14:02 Новый
            0
            Цитата: maktub
            Да ладно,поддержим Азербайджан, все будет нормально и скидки тоже
            А ваша пусть вам остаётся, может бензинчик подешевеет-все для вас!

            Грузию уже поддержали в 2008, и техникой и живой фашыстской силой. Хватило на 5 дней.
            Упаси господь Азербайджан вам начинать поддерживать. Случится ровно то же самое:))
            Впрочем, как всегда: что Мазепа, что Петлюра, что дивизия СС «Галичина» - всё ваши нынешние национальные хэрои.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 12:12 Новый
        +10
        Да никто и не переживает. Заправляйтесь хоть ослиной мочой.
        1. maktub
          maktub Сегодня, 12:18 Новый
          -10
          ''Мачой", точно не будем
          1. 41-й регион
            41-й регион Сегодня, 12:46 Новый
            +8
            Будете, будете. Никуда не денетесь.
            1. maktub
              maktub Сегодня, 13:03 Новый
              -7
              Из личного опыта? laughing
      4. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 12:38 Новый
        +5
        А оборудование НПЗ позволит??? из Азербайджанской то??? совсем ведь не Российская
        1. maktub
          maktub Сегодня, 12:45 Новый
          -8
          Кременчуг закупился "техасской нефтью", почему "азери лайт "не подойдёт?!!
          1. д^Амир
            д^Амир Сегодня, 12:48 Новый
            +3
            А "Техаская" она точно из Техаса или как обычно у нас украдено??? Ну реверс там, туда-сюда, посмотрите на право, внимание смертельно опасный номер...
            1. maktub
              maktub Сегодня, 13:08 Новый
              -4
              Тоже глубокомысленный коммент
              В порт Черноморск (бывший Ильичевск) прибыл танкер для Кременчугского НПЗ с " "техасской" нефтью,( число не помню, поищите в интернете, если есть желание)
              1. д^Амир
                д^Амир Сегодня, 13:13 Новый
                +1
                и надолго его хватит???
                1. maktub
                  maktub Сегодня, 13:21 Новый
                  -2
                  Рынок большой, не единой российской нефтью
                  1. д^Амир
                    д^Амир Сегодня, 13:25 Новый
                    +1
                    Рынок не просто большой... он огромный... любой каприз и т.д... маленькая тонкость в том, что через годик другой эксплуатация оборудования прекратится естественным образом... выйдет из строя
      5. 1976AG
        1976AG Сегодня, 12:39 Новый
        +7
        Цитата: maktub
        Да что вы за нас так переживаете, не будем заправляться белорусским бензином из российской нефти, значит будем своим из азербайджанской или купленной во время вашей войны с ОПЕК по бросовым ценам

        Мы за вас ваще не переживаем, вы только к нам не лезьте, а то в каждой бочке затычка, про что европа ни ляпнет- вы тут как тут подпердываете.
        1. maktub
          maktub Сегодня, 13:11 Новый
          -5
          Аналогичное пожелание, не лезьте к нам, не нужны нам ваши "братские объятия"
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 13:17 Новый
            +2
            Цитата: maktub
            Аналогичное пожелание, не лезьте к нам, не нужны нам ваши "братские объятия"

            Какие объятия ??? Мы наоборот от вас отпихиваемся, а вы все никак не отстаете.
            1. maktub
              maktub Сегодня, 13:20 Новый
              -1
              Точно, мы же видим как" отпихиваете" laughing
              1. 1976AG
                1976AG Сегодня, 13:25 Новый
                +1
                Цитата: maktub
                Точно, мы же видим как" отпихиваете" laughing

                Пришлось серую зону на Донбассе создать, а вы все равно лезете...
                1. maktub
                  maktub Сегодня, 13:46 Новый
                  0
                  Так кто к кому лезет?
                  1. 1976AG
                    1976AG Сегодня, 13:55 Новый
                    0
                    Цитата: maktub
                    Так кто к кому лезет?

                    Ну вы же на серую зону лезете
                    1. maktub
                      maktub Сегодня, 13:59 Новый
                      0
                      Мы залезли на ваши территории, через границы установленные международным законодательством?Вы ничего не попутали?
      6. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:56 Новый
        +3
        Цитата: maktub
        Да что вы за нас так переживаете, не будем заправляться белорусским бензином из российской нефти, значит будем своим из азербайджанской или купленной во время вашей войны с ОПЕК по бросовым ценам

        Вот тогда уж, точно, "запануете". Много ли танкеров с халявной нефтью закупил? Не плюй в колодец, хлопче.
        1. maktub
          maktub Сегодня, 13:13 Новый
          -2
          Не тыкай палец сломаешь
          Считайте деньги в своих карманах
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 13:21 Новый
            +2
            Цитата: maktub
            Не тыкай палец сломаешь
            Считайте деньги в своих карманах

            Не заботься о моих пальцах, свидомый хлопец. Каждый бандеровец хочет, быть ПАНОМ и чтобы к нему на ВЫ обращались. Не много чести, тем более к тому, кто меня считает "врагом и агрессором". Перенастраивай свой самогонный аппарат на выгонку АИ-95 из азербайджанской халявы, которой ты, судя по всему, уже по уши затарился..
            1. maktub
              maktub Сегодня, 13:30 Новый
              -1
              Не имею ни малейшего отношения к "бандеровцам", скажу больше не воспринимаю такую идеологию
              Следуя вашей логике вас всех надо назвать"власовцами",т.к изменили СССР
              1. 1976AG
                1976AG Сегодня, 13:43 Новый
                0
                Цитата: maktub
                Не имею ни малейшего отношения к "бандеровцам", скажу больше не воспринимаю такую идеологию
                Следуя вашей логике вас всех надо назвать"власовцами",т.к изменили СССР

                Более 80 % населения СССР высказались за сохранение Союза. Людей тупо кинули... шайка алкашей и предателей.
                1. maktub
                  maktub Сегодня, 13:55 Новый
                  -1
                  Факт остаётся фактом! Если вы все население Украины огульно называете "бандеровцами", тогда и вас надо всех "власовцами"
                  Логика она такая...
              2. 41-й регион
                41-й регион Сегодня, 13:57 Новый
                +1
                Имеете отношение, малоуважаемый, имеете. Допускаете "фекальные" шествия - значит имеете. Первого января 2021 отпишитесь, как Вы не имели отношения.
                1. maktub
                  maktub Сегодня, 14:05 Новый
                  0
                  Вообще не уважаемый, может вам напомнить шествия РНЕ или рейды'' скинов"?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 12:10 Новый
      +5
      Кто бы сомневался. От укровластей может только дерьмом вонять.
      1. maktub
        maktub Сегодня, 12:26 Новый
        -11
        Какие глубокомысленные комменты,то "мачой",то дерьмом, - у вас проблемы с выводом переработанных в-в из организма?
        Сочувствую.
        1. 41-й регион
          41-й регион Сегодня, 12:49 Новый
          +2
          О своих проблемах побеспокойтесь. Хотя, думаю, поздно Вам пить "Боржоми", когда почки на "органы" проданы.
        2. frruc
          frruc Сегодня, 13:46 Новый
          0
          Вот и хорошо. Пообщались, все остались при своих мнениях.
          1. maktub
            maktub Сегодня, 13:48 Новый
            0
            Согласен, каждый смотрит со своей колокольни
            Как говорил Горбачев, должен быть плюрализм мнений
    3. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 12:26 Новый
      +6
      Цитата: Горный стрелок
      Стрельба себе в ногу и бег по граблям - любимое развлечение укровластей... Чем заправляться будете, болезные?
      И почём... laughing


      У скакуасов лбы крепкие, твердые. yes
    4. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 12:51 Новый
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Чем заправляться будете

      Так заправлять можно и борщ... 2020 в январе-августе Украина импортировала картофеля на 51,27 миллиона долларов, что в шесть раз больше аналогичного периода 2019 года. Беларусь (21,42 млн долл.) Нидерланды (11,97 млн долл.) Российская Федерация (7,23 млн долл.) Египет (2,81 млн долл.) Бельгия (2,76 млн долл.)
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 11:45 Новый
    +8
    Киев заявил о намерении присоединиться к антибелорусским санкциям

    Когда сверху давят, а снизу жжет...
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:46 Новый
    +13
    Привет многовекторному батьке, с таким удовольствием общавшемуся с бандерлогами.. Вот и ответ на поставки ГСМ протоукрам, на непризнание Крыма и тд и тд.. Дождался благодарности.
    1. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 11:51 Новый
      +1
      не являюсь однозначным сторонником Лукашенко, но, положа руку на сердце, у него хорошие учителя в виде России. уж наша то многовекторность берорусскую просто затмевает.
  5. ASAD
    ASAD Сегодня, 11:51 Новый
    +4
    Без вас ,,кыев,, как без поганого ведра!
  6. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 11:53 Новый
    +3
    У кукуевцев видно вообще мозги отшибло, хотя голова у них чтобы в нее есть, теперь, надеюсь, бацька им перекроит поставки дизеля и бензина
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:53 Новый
    +7
    Вот Батьке и досталось за его "Украинскую" позицию . Карма как она есть)
  8. iouris
    iouris Сегодня, 11:55 Новый
    +4
    Спасибо, Куив (или как там), верной дорогой идёте.
  9. maktub
    maktub Сегодня, 11:57 Новый
    -4
    Вижу минус, мне белорусская сгущенка больше нравится чем наша
    1. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 11:59 Новый
      +8
      это наверное потому что белорусская все еще из молока делается.
      1. maktub
        maktub Сегодня, 12:02 Новый
        +1
        Согласен, качество наверное ещё по ГОСТУ,а не по ТУ
    2. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 12:15 Новый
      +1
      Цитата: maktub
      мне белорусская сгущенка больше нравится чем наша

      У нас страна большая,производителей сгущенки хватает,так что и качество разное,есть и получше белорусской...
      1. Skarpzd
        Skarpzd Сегодня, 13:14 Новый
        0
        видите ли...так то я согласен с вами, производители разные. только вот белорусская ВСЯ нормальная, а наша если нормальная, то дороже белорусской прилично. и что значит получше белорусской? если сделано по ГОСТу, то уверяю вас, разницы вы не поймете)))
        1. taiga2018
          taiga2018 Сегодня, 13:18 Новый
          0
          Цитата: Skarpzd
          ВСЯ нормальная,

          Знаете,не буду с вами спорить,я не пробовал сгущенку ВСЕХ белорусских производителей,поэтому поверю,что уж вы то всю её перепробовали...
          1. Skarpzd
            Skarpzd Сегодня, 13:30 Новый
            0
            я честно не знаю. про ВСЕХ производителей. вообще крайне ем сгущенкую . просто с детства имеется эталон - сгущеное молоко Тяжинского молокозавода. когда то продукция этого производителя почти в полном объеме шла в оборонку. потом.... потом настали времена которые продолжаются и сейчас. поголовье крупнорогатого скота привели под знаменатель, ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ МОЛОКУ? начали химичить со всякой шнягой, пальмовое масло, порошок, в итоге оборонка от жидкого картона производства Тяжин отказалась несколько лет назад. много мотаюсь по сибири - ситуация практически везде одинаковая. посему.....
    3. 41-й регион
      41-й регион Сегодня, 12:52 Новый
      0
      Хоть в чём-то Вы сохранили объективность. Дальше сгущёнки она не распространяется?
  10. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:00 Новый
    +5
    А ведь Лукашенко видел себя чуть ли не наставником Зеленского,этаким старшим товарищем,вот только у Володимира есть "учителя" повлиятельнее...
    1. maktub
      maktub Сегодня, 12:11 Новый
      -3
      Если бы Лука не "быковал",а нарисовал бы себе процентов 56,то все было бы по прежнему и был бы старшим товарищем.
  11. viktor.
    viktor. Сегодня, 12:08 Новый
    +1
    Показуха! для нас, Диванных Воинов и Экспертов. Санкции вводят в той области от чего не та не другая сторона не терпит Катастрофических убытков! (Наши) Бизнесмены как отправляли Энергоносители так и будут отправлять! У Барыг есть поговорка,, Бизнес не Чего Личного!!!!
  12. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:10 Новый
    +4
    Может теперь перестанут на Украину ГСМ поставлять и в РФ европейскую санкционку под видом своих товаров . Ведь должен же список российских санкций
    втоматически применяться
    и Белоруссией ?
  13. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:13 Новый
    -2
    Такая политика заведёт небратьев в задний проход кита..
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13 Новый
    +3
    здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики
    Это украинский МИД говорит о "последовательности политики"? Наверное с большим трудом и через силу выговорил это словосочетание, т.к. ни какой последовательности, а тем более политики в Киеве не наблюдается. Последовательность одна - полное превращение Украины в фашистское государство.
    Г-н Лукашенко пора прекращать обниматься с украинскими президентами и снабжать их топливом из российской нефти. Полностью разорвать экономические связи с враждебным государство (чего Украина и не скрывает) давно пора и нашему правительству.
  15. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:15 Новый
    +1
    Молодцы, по-братски.
  16. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 12:24 Новый
    0
    Циничные скоты!
  17. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:29 Новый
    +2
    Ну то есть топливо для танков он больше покупать там не будет? И грузовики для ВСУ?
    Нет, ну какая ж печаль-тА! belay
  18. fif21
    fif21 Сегодня, 12:36 Новый
    +2
    Недобитки бандеровские слова не имеют! hi
  19. alekc73
    alekc73 Сегодня, 12:38 Новый
    +4
    Ну что Александр Григорьевич? Друзья познаются в беде.Кто заправлял бронетехнику "незалежной" на Донбассе.Вот тебе ответка.Если бы не Россия был бы ты уже не президент,а беженец в подмосковье или в Гааге отвечал за свои грехи явные или придуманные.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 13:39 Новый
      0
      Так Россия и заправляла..поставки топлива из России в несколько раз больше чем от батьки.. и технику поставляет..Сначало на своё бревно обрати внимание....
  20. Лорд Ситхов
    Лорд Ситхов Сегодня, 12:42 Новый
    +1
    Украина сама тонет в дерьме, уже там по ноздри, а одной тонуть тоскливо, вот и Белоруссию тянут за собой.
    Мерзость.
  21. 1976AG
    1976AG Сегодня, 12:42 Новый
    0
    Цитата: maktub
    Если бы Лука не "быковал",а нарисовал бы себе процентов 56,то все было бы по прежнему и был бы старшим товарищем.

    А если бы еще и в НАТО стремился, то и 90% прокатило бы.
  22. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:52 Новый
    +2
    В последнее время официальный Киев своими действиями и решениями во внешней политике всё больше напоминает вольер с макаками.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:00 Новый
      0
      Цитата: Ныробский
      В последнее время официальный Киев своими действиями и решениями во внешней политике всё больше напоминает вольер с макаками.

      С тех пор как скакать начали.
  23. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:01 Новый
    0
    ненужная в очередной раз выстрелила в себя На этот раз кажется в голову. Если дойная корова в лице БР перестанет давать укронацикам что давала ранее, сливай воду и суши весла 404-я. laughing
  24. likana
    likana Сегодня, 13:21 Новый
    0
    Цитата: КВУ-НСвД
    Может теперь перестанут на Украину ГСМ поставлять и в РФ европейскую санкционку под видом своих товаров . Ведь должен же список российских санкций
    втоматически применяться
    и Белоруссией ?

    С языка сняли, очень точное и принципиальное замечание!
  25. mihail_mihail0620
    mihail_mihail0620 Сегодня, 13:34 Новый
    -1
    Между тем в российском МИД заявили, что Россия присоединяется к санкциям Минска, введенным против Евросоюза, поскольку страны являются союзниками. Таким образом, ограничительные меры Белоруссии, направленные против чиновников ЕС, автоматически распространяются и на Россию.

    Российский МИД во главе с Лавровым полностью завалив внешнюю политику России ничего умнее не придумал, кроме как ударными темпами строить железный занавес.

    Лаврову может лучше сделать акцент на Армении, приложить все дипломатические усилия, она же член ОДКБ как ни как?
    1. Skarpzd
      Skarpzd Сегодня, 13:46 Новый
      0
      1 что плохого в "железном занавесе"?
      2 вы действитильно верите в ОДКБ? ну тогда надо полагать что Киргизия, Таджикистан, Казахстан так же должны скопом бежать на помощь Армении?
      именно той Армении в которой не так давно заговорили о выводе военной базы РФ? той Армении в которой прикрыли Российские телеканалы (хотя... может это и к лучшему), той Армении в которой закрыли все русские школы? я ни чего не пропустил?
  26. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 13:37 Новый
    +1
    Украина "делает все", чтобы "помочь народу Белоруссии". О как! Свой народ ввергли в братоубийственную бойню и будим помогать братьям wassat Верх лицемерия и мерзости am
  27. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 13:56 Новый
    0
    Вчера попалась статья Евгения Фатеева "Украинский урок. О выруси". Как раз по теме. Очень рекомендую прочесть и русским, и хохлам, и белорусам. https://zavtra.ru/blogs/ukrainskij_urok_o_virusi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr