Киев заявил о намерении присоединиться к антибелорусским санкциям

Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но тем не менее мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики

В соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа (2 октября – прим.), начинает автоматически применяться и в Российской Федерации

Украина намерена присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Би-би-си".По словам главы МИД Украины Киев намерен присоединиться к антибелорусским санкция, но только после того, как ознакомится с полным списком тех, кто попал под ограничительные меры Евросоюза.- заявил Кулеба.Он добавил, что Украина "делает все", чтобы "помочь народу Белоруссии". При этом в Киеве понимают, что "цена солидарности" для Украины значительно выше, чем для Европы, поскольку Киев "не защищен" от влияния России.Между тем в российском МИД заявили, что Россия присоединяется к санкциям Минска, введенным против Евросоюза, поскольку страны являются союзниками. Таким образом, ограничительные меры Белоруссии, направленные против чиновников ЕС, автоматически распространяются и на Россию.- говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.