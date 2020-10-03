США, Турция или Путин: мировые СМИ обсуждают, кто виноват в войне в Карабахе

Очередной конфликт, спровоцированный турками. Уверен, армяне преподадут азербайджанцам хороший урок,

Армяне пожертвуют своими жизнями ради интересов «Газпрома».

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе сегодня находится в центре внимания не только российских, армянских и азербайджанских, но и мировых СМИ. В разных странах по-разному смотрят и на суть новой армяно-азербайджанской войны, и на ее перспективы.Китайское издание Sohu процитировало точку зрения отставного американского адмирала Джеймса Ставридиса. С 2009 по 2013 гг. Джеймс Ставридис был главнокомандующим силами НАТО в Европе, поэтому к мнению 65-летнего эксперта действительно стоит прислушаться. Ставридис заявил, что, согласно прогнозам американской разведки, победителем в вооруженном конфликте с очень большой вероятностью станет Армения. По мнению адмирала, за время его службы на посту главкома НАТО в Европе, азербайджанская армия не раз наносила удары по армянским позициям, и армянам всегда удавалось эти удары успешно отражать.В целом китайская пресса старается сохранять нейтралитет в оценках, как и ее читатели. Однако не стоит забывать о том, что у Китая есть собственные проблемы с уйгурами, которые тюрки и мусульмане, как и азербайджанцы, и которых также поддерживает Турция.Deutsche Welle, как и многие другие европейские СМИ, также декларирует нейтралитет, однако предостерегает от внешнего вмешательства в конфликт. Очевидно, что это – «камень в огород» Турции, политикой президента которой Реджепа Эрдогана все более недовольны в Евросоюзе.Автор американского издания Foreign Affairs Джеффри Манкофф связывает эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе с российско-турецким противостоянием. По его мнению, интересы России и Турции противоречат друг другу в Сирии и в Ливии, а теперь столкнулись и в Закавказье. Армяно-азербайджанский конфликт Москва и Анкара будут использовать для выяснения отношений друг с другом и борьбы за сферы влияния.Саудовское издание Asharq Al-Awsat рассматривает ситуацию в Закавказье со схожих позиций – как российско-турецкое противостояние. Как подчеркивает издание, российская база в Гюмри, расположенная в непосредственной близости от турецкой границы, давно мозолит глаза Реджепу Эрдогану. В то же время, только Россия, считает автор саудовского издания, способна сдержать амбиции Эрдогана в Восточном Средиземноморье.Издание Resalat из Ирана видит в качестве основной причины нового обострения армяно-азербайджанских противоречий политику США. Война в Закавказье, по мнению издания, вполне укладывается в планы Вашингтона постоянно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.Не может не радовать наличие здравомыслящих авторов и изданий и в самой Турции. Так, Юсуф Караташ из Evrensel критикует турецкие власти за сотрудничество с сирийскими джихадистами и поддерживает версию о том, что в Закавказье из Идлиба при прямом участии Турции перебрасывают боевиков.У болгар – давние счеты с Турцией. Поэтому аудитория болгарских изданий в целом не скрывает своего сочувствия армянам Нагорного Карабаха. Так, читатели издания «Дневник» считают: война в Закавказье – спланированная Эрдоганом акция:- пишет один из читателей болгарского издания.Впрочем, и среди болгарской аудитории находятся «отмороженные» либералы-западники, которые во всем винят Путина. Например, некто Корки пишет: