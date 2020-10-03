Военное обозрение
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США, Турция или Путин: мировые СМИ обсуждают, кто виноват в войне в Карабахе

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Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе сегодня находится в центре внимания не только российских, армянских и азербайджанских, но и мировых СМИ. В разных странах по-разному смотрят и на суть новой армяно-азербайджанской войны, и на ее перспективы.


Китайское издание Sohu процитировало точку зрения отставного американского адмирала Джеймса Ставридиса. С 2009 по 2013 гг. Джеймс Ставридис был главнокомандующим силами НАТО в Европе, поэтому к мнению 65-летнего эксперта действительно стоит прислушаться. Ставридис заявил, что, согласно прогнозам американской разведки, победителем в вооруженном конфликте с очень большой вероятностью станет Армения. По мнению адмирала, за время его службы на посту главкома НАТО в Европе, азербайджанская армия не раз наносила удары по армянским позициям, и армянам всегда удавалось эти удары успешно отражать.

В целом китайская пресса старается сохранять нейтралитет в оценках, как и ее читатели. Однако не стоит забывать о том, что у Китая есть собственные проблемы с уйгурами, которые тюрки и мусульмане, как и азербайджанцы, и которых также поддерживает Турция.

Deutsche Welle, как и многие другие европейские СМИ, также декларирует нейтралитет, однако предостерегает от внешнего вмешательства в конфликт. Очевидно, что это – «камень в огород» Турции, политикой президента которой Реджепа Эрдогана все более недовольны в Евросоюзе.

Автор американского издания Foreign Affairs Джеффри Манкофф связывает эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе с российско-турецким противостоянием. По его мнению, интересы России и Турции противоречат друг другу в Сирии и в Ливии, а теперь столкнулись и в Закавказье. Армяно-азербайджанский конфликт Москва и Анкара будут использовать для выяснения отношений друг с другом и борьбы за сферы влияния.

Саудовское издание Asharq Al-Awsat рассматривает ситуацию в Закавказье со схожих позиций – как российско-турецкое противостояние. Как подчеркивает издание, российская база в Гюмри, расположенная в непосредственной близости от турецкой границы, давно мозолит глаза Реджепу Эрдогану. В то же время, только Россия, считает автор саудовского издания, способна сдержать амбиции Эрдогана в Восточном Средиземноморье.

Издание Resalat из Ирана видит в качестве основной причины нового обострения армяно-азербайджанских противоречий политику США. Война в Закавказье, по мнению издания, вполне укладывается в планы Вашингтона постоянно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Не может не радовать наличие здравомыслящих авторов и изданий и в самой Турции. Так, Юсуф Караташ из Evrensel критикует турецкие власти за сотрудничество с сирийскими джихадистами и поддерживает версию о том, что в Закавказье из Идлиба при прямом участии Турции перебрасывают боевиков.

У болгар – давние счеты с Турцией. Поэтому аудитория болгарских изданий в целом не скрывает своего сочувствия армянам Нагорного Карабаха. Так, читатели издания «Дневник» считают: война в Закавказье – спланированная Эрдоганом акция:

Очередной конфликт, спровоцированный турками. Уверен, армяне преподадут азербайджанцам хороший урок,

- пишет один из читателей болгарского издания.

Впрочем, и среди болгарской аудитории находятся «отмороженные» либералы-западники, которые во всем винят Путина. Например, некто Корки пишет:

Армяне пожертвуют своими жизнями ради интересов «Газпрома».
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики
31 комментарий
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:20 Новый
    +5
    виноваты те ... кто придя майданным путём к власти (ну и конечно кто за ними стоял на майданном пути) вместо стабилизации ... начал делать массу смелых заявлений о своей значимости и независимости ... наплевав на хрупкий Мир в регионе и то как сложно было заморозить конфликт и достичь договорённостей ... а сейчас конечно найдут ... кто это ... Россия ... Турция или иная страна ...
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 14:24 Новый
      +7
      Цитата: silberwolf88
      сейчас конечно найдут ... кто это ... Россия ... Турция или иная страна


      Вот только Россию, к причастным в нагнетании конфронтации,приплетать не нужно...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:27 Новый
        +1
        Цитата: Инсургент
        Вот только Россию, к причастным в нагнетании конфронтации,приплетать не нужно...

        Так и без нас приплетут без всяких доказательств
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 14:38 Новый
          +3
          Американцы воду мутят. Зря что ли, накануне конфликта посольство США в Азербайджане и Армении одновременно предупредили своих граждан не ездить в приграничье и сам Карабах. С Белоруссией не совсем получились, так зашли с юга. Супостаты теперь хотят развязать войну на южной границе России.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 14:58 Новый
            +3
            Цитата: Николай Иванов_5
            Американцы воду мутят.

            Не грешите на них за зря, своих грехов и так у них хватает. Здесь наоборот путь Армении в НАТО затормозился, а влияние РФ усилилось. Пашинян Путину названивает. Звонит конечно и Макрону, который так озаботился, что икра не лезет в рот. А мол обстрел и сбитый самолет, мол эй русские ОБКБ, давай воюй... Нет ребята-соросята бейтесь сами, а худо будет совсем, тогда обращайтесь, но без признания Русского Крыма даже не подходите wassat Повод жахнуть Калибром по передовым частям АзР есть, мол там сирийские террорюги, Алиев еще сам спасибо скажет wassat
            1. Алена-Баку
              Алена-Баку Сегодня, 15:10 Новый
              -3
              армяни твердили что без оружия в одиночку воевали с Азербайджаном,Турками,авганцами.чеченцами,пакистаном и.т.д на самом деле вместо них воевали русские. А вот для признания на мировой арене Россия бессильна видно по Крыму вот и хитрые армяни решили поменять вектор в сторону Америки. Если не Путин план удался бы но Путин у себя на уме. Во время Горбатова и Ельцина за бутылку водки можно было пожертвовать интересами России . Не смотря на армянские корни премьера министра или Лаврова и всех высокопоставленных армян в гоструктурах и сми Путин не поколебим.
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 15:40 Новый
                0
                Нужно учитывать, что нсмотря на то, что президенты России, США и Франции уже выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором резко осудили эскалацию насилия, призвали к прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров, вооружённый конфликт - ВОЙНА - происходит всё-таки у самых границ РФ!
                И из этих представителей Минской группы эта ВОЙНА больше всех по сравнению с США и Францией невыгодна только именно России.
                Причём к тому же при этом ни Азербайджан, ни Армения тоже особой готовности к переговорам не демонстрируют.
                Зато сам Эрдоган называет стремление Минской группы к прекращению огня НЕПРИЕМЛЕМЫМ. Конфликт в Нагорном Карабахе выгоден больше всего самому Эрдогану, которому наплевать на ООН, на ЕС, на США. Его враг - Россия.

                Вечер с Владимиром Соловьевым от 01.10.2020
                [media=https://www.youtube.com/watch?v=cZ-IL99O9eY]
            2. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 15:10 Новый
              +1
              Здесь явный след американцев, так как они заранее знали, что назревает конфликт. А знали о конфликте, потому что сами на него и повлияли. Если Россия не сможет развести враждующие стороны, то ОДКБ опять будет выглядеть мертворожденным договором и с интересами нашей страны можно пренебрегать.
              1. хрыч
                хрыч Сегодня, 15:36 Новый
                -2
                Да нет. Армения не признала НКР сама. НКР в ОДКБ не входит. Соросята хотели поменять нашу базу на американскую и даже процесс начался. Начали плевать в СМИ и организовывать антирусские пикеты. Наоборот, если бы ничего не случилось. то нас бы попросили через год... Карабахцы уже пострадали от баражирующих боеприпасов в 2016 году, но вместо того, чтоб делать выводы, купировать угрозу и самим этим вооружаться, они устроили майдан. Воевать не собирались вовсе, а лечь под Запад. Времени для этого не хватило. Ну и кто сказал, что Россия не будет вмешиваться. Именно вмешается, но тогда, когда надо. Доверьтесь Главкому, он знает, что делать. laughing
                1. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 15:43 Новый
                  +1
                  Надеюсь, что как можно скоро между Арменией и Азербайджаном закончится конфликт.
              2. Alex777
                Alex777 Сегодня, 16:32 Новый
                0
                Ну да, американцы все сделали, чтобы проамериканский Пашинян плюнул на них и начал названивать в Москву? Серьезно? lol
                Все сложилось так, что никому нет дела до Пашиняна и Армении.
                Ни Макрону, ни Трампу, ни Путину.
                Вот и началась война. Никто за мир не вписался.
                У каждого на это свои причины.
                Что бы они не говорили вслух.
                1. Николай Иванов_5
                  Николай Иванов_5 Сегодня, 16:43 Новый
                  0
                  Не хочу повторяться, но то, что торчат уши и носы американцев за данными событиями это точно.
                  1. Alex777
                    Alex777 Сегодня, 16:56 Новый
                    0
                    Только что попалось мнение эксперта.
                    https://topcor.ru/16693-kedmi-rossija-v-karabahskom-konflikte-dolzhna-dobitsja-dvuh-celej.html?yrwinfo=1601732789529353-1716330989330571213600217-production-app-host-sas-web-yp-169
                    1. Николай Иванов_5
                      Николай Иванов_5 Сегодня, 17:04 Новый
                      0
                      Почему события в Белоруссии и Закавказье произошли друг за другом??? Что указывает на то, что именно сейчас американцы не замешаны в конфликте??? Кому еще на юге границ России нужна война???
        2. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 14:38 Новый
          +4
          США, Турция или Путин
          Виноваты первые два: США -в Армении, Турция -в Азербайджане!
    2. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 15:15 Новый
      +1
      Цитата: silberwolf88
      виноваты те ...

      Вспомнилась поговорка: "Паны дерутся, у холопов чубы трещат". Пока Алиев и Пашинян делают заявления, гибнут солдаты с двух сторон. Вот только вопрос, смогут ли они решить поставленные задачи, или "всё вернётся на круги своя?"
      1. новичок
        новичок Сегодня, 16:17 Новый
        0
        Коллеги, всё это и есть пресловутый план "Анаконда". Суть которой окружить РФ гос.вами с марионеточным режимами и запалить весь периметр границ РФ постоянными конфликтами. Расспыляя тем самым внимание, силы и средства РФ на второстепенные удары. РФ в положении постоянного напряжения, так как постоянно в роли обороняющегося.
        И я , пожалуй всё таки, уже, соглашусь с теми, кто считает, что РФ пора пойти в наступление и забрать то, что принадлежит ей. А так, можно просто прогнозировать, где полыхнёт по кругу: на Донбассе, или Приднестровье, может на Азове, али на Черноморье.
  2. iouris
    iouris Сегодня, 14:23 Новый
    +1
    Виноват лучший немец XX века, лауреат шнобелевской премии мира. Сегодня Неметчина отмечает аншлюс ГДР и готовится к Дранг нах Остен.
  3. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 14:36 Новый
    -4
    виновата демократия зависящее от голосов избирателей, армянская лобби хорошо варьирует и политики за чистую принимают решение не отвечающий интересам его страны ради голосов. В России азербайджанцы в основном торговли своим мелком обманом и невежество могут вызвать антипатию но это не смертельный грех а вот армяни давно вклининились государственные структуры и занимаются распиливанием бюджета и оказывают давление принятие решения по Карабаху исходя из выгоды Армении а не России.
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:36 Новый
    +1
    ...По его мнению, интересы России и Турции противоречат друг другу в Сирии и в Ливии, а теперь столкнулись и в Закавказье...

    А когда эти интересы совпадали? Короткое время Наполеоновских войн? И то турки умудрялись "удивлять" своим союзническим долгом...
    Армения. Азербайджан.
    Они ушли из СССР... Теперь они самостоятельны, самодостаточны...
    Теперь они начали войну друг с другом. Должна ли Россия мирить их..? Должна! ( на мой взгляд) Потому-что больше некому. Потому-что всем все-равно. Все-равно, гибнут ли армяне или азербайджаннцы... Только России под силу потушить этот конфликт. Очень надеюсь, что Путин и Лавров станут действенными миротворцами в данной ситуации.
    1. seregin-s1
      seregin-s1 Сегодня, 14:48 Новый
      +1
      Но сначала хорошенько прочистят мозги обе стороны. Прямо сейчас мир бесполезен.
    2. silberwolf88
      silberwolf88 Сегодня, 15:38 Новый
      -1
      Россия дорогой давно уже никому и ничего не должна ... хватит этой проституции ... САМИ значит теперь ВСЁ САМИ ...
  5. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 14:44 Новый
    -1
    Да уже понятно, Путин послал две колонны прямо из Кремля - одну в Ереван, вторую в Баку, в итоге - война.
    Виноваты США, устроившие очередной Майдан в Ереване, что привело к практическому выходу Армении из ОДКБ, а затем пропукавшие все свои позиции в регионе. Свято место пусто не бывает - на него полез Эрдоган, а России нет смысла помогать антироссийским Пашинянам. Надо чтоб они четко усвоили, за чей счет они вообще еще живы!
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:48 Новый
    -3
    США, Турция или Путин: мировые СМИ обсуждают, кто виноват в войне в Карабахе
    Армяне."Можно мы тут немножечко поживём?Спасибо. Вы кто такие! У нас тут дЭдушка ,бабушка жЫль.Это всё наше"Ну раз ваше .Защищайте и воюйте сами.Нагорный Карабах это не моно регион.Там если по чесноку делить нужно такую паутину рисовать!Что голова закружится.А в начале 90 тых армяне решили что всё их.Развлекайтесь.Только не орите что больно.И Россия вам что то должна.Или Нагорный Карабах выделите в отдельную страну.Ну или воюйте.Я и слушать ничего не хочу ту кучу камней защищать.Там моих ни кого нет.
  7. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 14:50 Новый
    +2
    Виновато руководство Армении, что не смогло договориться с Азербайджаном дипломатическим путем, так как юридических прав на НКО у Армении нет, здесь правда на стороне Азербайджана, Пашинян попытается втянуть в конфликт РФ на своей стороне, возможны провокации в отношении наших военнослужащих в Гюмри, но если Азербайджан перейдет государственную границу с Арменией то это будет расцениваться как нападение на члена ОДКБ со всеми вытекающими последствиями
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 15:58 Новый
      0
      Цитата: КОМандирДИВана
      если Азербайджан перейдет государственную границу с Арменией то это будет расцениваться как нападение на члена ОДКБ со всеми вытекающими последствиями

      Тут Вы правы, пока воюют в НКР (а это территория Азербайджана), то ОДКБ вмешиваться не будет, но если перейдет границу с Арменией, то придется мирить ОДКБ.
  8. Нормаль ок
    Нормаль ок Сегодня, 15:46 Новый
    0
    "Это всё придумал Черчиль,
    в 18 году."
    В.С. Высоцкий
  9. Kapkan
    Kapkan Сегодня, 16:04 Новый
    0
    Например, некто Корки пишет:

    Сразу вспомнился персонаж из фильма "Ночной администратор". Ориентация у него была сомнительная.
  10. Mayor Lee
    Mayor Lee Сегодня, 16:27 Новый
    0
    Одни проармянские комментарии
    1. Kapkan
      Kapkan Сегодня, 16:36 Новый
      +1
      Ну а на что ты надеялся? Я их не люблю. Однако! Я никогда не поверю, что мелкий (в количестве) моно этнический народ, атакует свою территорию под своим протекторатом. Смешно.
      Или что, вопящий недосултан, недостраны, о том, что он на стороне Азербайджана и нужно давить армян пока не сдадутся - должно меня убедить, что за азерами правда? Это еще смешнее.
  11. Коннор Маклауд
    Коннор Маклауд Сегодня, 16:58 Новый
    0
    Я думаю, Эрдоган надеется в случае вмешательства Москвы в конфликт давить на Кремль с помощью Турецкого потока. Единственное, что он не учитыват, это то, что Кремль в случае необходимости сможет заблокировать Южно-Кавказский газопровод. Я думаю, что конкретно в этой ситуации у Москвы развязаны руки для более решительных действий, в отличиe от той же Ливии например. Кстати говоря в случае воорушенного столкновения с Азербайджаном можно было бы под шумок ЛУКойл отжать. Дополнительные нефтедоллары бюджету сейчас не помешали бы...