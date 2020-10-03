«Такое невозможно при реальном бое»: в Польше оценили десантирование БТР с морского транспорта

Во время проведения учений «Кавказ-2020» российский флот, осуществляя на Каспийском море десантную операцию, использовал необычным способом морской транспорт вооружения ВТР-79 проекта 20360 «Дубняк».
Узкие места Каспийской флотилии
Как поясняет польское издание Defence24, Каспийская флотилия не относится к крупнейшим стратегическим соединениям ВМФ РФ. Это сказывается, в частности, на её оснащении средствами десантирования. В ходе указанных учений необходимо было переправить два батальона морской пехоты. Традиционных средств для этого оказалось недостаточно: например, на кадрах манёвров видны бронекатера проекта 1204 «Шмель», не пригодные для десантирования – пехота прыгает с их палубы, уходя под воду с головой (00:40).
Флотилия располагает всего одним десантным катером «Атаман Платов» проекта 21820 «Дюгонь», который может принять на борт три БТР, одной единицей проекта 1176 «Акула», шестью проекта 11770 «Серна», которые способны нести по одной машине [«Серна» всё же рассчитана на перевозку двух БТР/БМП].
Между тем необходимо было перевезти в два раза больше БТР-82АМ, используемых морской пехотой
- пишет Defence24, указывая, что в связи с этим был использован морской транспорт вооружения ВТР-79 проекта 20360 «Дубняк», оборудованный мощным краном. Как видно на 50-й секунде видеозаписи, БТР был спущен прямо на воду с палубы корабля, после чего экипаж занял в нём свои места.
Такого рода нетрадиционные приёмы были бы невозможны во время высадки десанта в условиях реального боя при противодействии противника и в иных акваториях, особенно при даже минимальной волне
- поясняет издание.
Однако Defence24 полагает, что этот пример показывает серьезные изменения в подготовке командного состава:
Российские командиры отошли от строгого и схематического порядка действий и способны импровизировать в условиях ограниченных возможностей. Это указывает на определенную эффективность российских реформ и на произошедшие на рубеже веков изменения в системах управления и подготовки офицеров.
ВТР-79 предназначен для транспортировки и перегрузки вооружения и других грузов. Его полное водоизмещение составляет примерно 2 тыс. тонн, длина — 61,5 м, ширина — 15,7 м, осадка — 3,1 м. Корабль развивает скорость выше 10 узлов. Данный корабль – единственный представитель типа 20360 «Дубняк», который был признан российскими военными неудачным. Он был доработан до проекта 20360М, по которому ведётся строительство морских транспортов вооружения.