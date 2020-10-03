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Американскому ударному беспилотнику MQ-9A Reaper удвоили количество ракет

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Американскому ударному беспилотнику MQ-9A Reaper удвоили количество ракет

Американскому ударному беспилотнику MQ-9A Reaper удвоили количество ракет. Как передает NPlus1 со ссылкой на Aviation Week, ВВС США уже провели испытания модернизированной версии беспилотника.


Военно-воздушные силы США провели испытания ударного беспилотника MQ-9A Reaper с модернизированным программным обеспечением, позволяющим нести 8 ракет AGM-114 Hellfire вместо четырех, как было ранее. Испытания проведены в рамках программы по наращиванию возможностей ударных дронов. Разработчики намерены добиться возможности БПЛА поражать как можно больше целей за один вылет.

Сообщается, что на модернизированный беспилотник было установлено новое программное обеспечение Operational Flight 2409, также проходящее испытания. Планируется, что до конца года его установят на весь парк стоящих на вооружении MQ-9A Reaper. Разработка программы ведется по совместному заказу ВВС США и Сил специальных операций.

Данная программа позволяет использовать для размещения ракет пилоны под крылом беспилотника, которые ранее использовались только для установки дополнительных топливных баков или размещения авиационных бомб калибра 500 фунтов (227 килограммов).

Ранее ударный беспилотник MQ-9A Reaper был испытан с подвешенным на него малым реактивным разведывательным беспилотником Sparrowhawk.
14 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 12:55 Новый
    +1
    Ранее ударный беспилотник MQ-9A Reaper был испытан с подвешенным на него малым реактивным разведывательным беспилотником Sparrowhawk.

    General Atomics заявляет, что этот Sparrowhawk сможет запускаться и возвращаться обратно в полете на MQ-9.
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 12:56 Новый
    -1
    супостаты окаянные
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 13:04 Новый
      +1
      Цитата: Николай Иванов_5
      супостаты окаянные

      Поругайся на них.Вдруг полегчает. lol И у нас чё подобное в массовом количестве появится.
      Нужность и ненужность подобных систем наглядно видно.В войнах по всему миру.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 13:13 Новый
        -1
        Так вот и буду ругать.
  3. 113262а
    113262а Сегодня, 13:03 Новый
    +3
    Судя по войне в Карабахе,дроны муслимов попросту расстреливают противника,как в тире! Небратья закупили турецкие Байрактары и усердно их осваивают. РФ сильно отстает и от турок,и от Израиля. в вопросах строительства и применения этого оружия. Печально все это. Не дай Бог,чего-крови они нам попортят. ПВО оказалась неэффективной.
    1. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 13:13 Новый
      0
      Цитата: 113262а
      Не дай Бог,чего-крови они нам попортят. ПВО оказалась неэффективной.

      Новых Торов нужно побольше. И про маскировку не забывать.Проблема в том,что БПЛА может быть очень много, камикадзе , малые беспилотники и управляемые боеприпасы в первом эшелоне, сложные аппараты типа Рипера во втором. Они просто перегружают систему ПВО.
    2. новичок
      новичок Сегодня, 13:32 Новый
      0
      Почему ж? "Тунгуска М"_ заточена под дроны, плюс "Тор М2" получит малогабаритные ракеты под дроны. Коли не успеваем по колл. дронов, так учимся их сбивать, сажать, перехватывать.
  4. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:05 Новый
    +1
    опыт Сирии и Крабаха показывает какое преимущество могут дать ударные беспилотники и дроны какмикадзе, надеюсь наш ГШ мотает на ус
  5. Одиссей
    Одиссей Сегодня, 13:06 Новый
    +2
    Да,конечно,последние сверхуспешные опыты применения беспилотников ставят перед нами новые проблемы. Выглядит все это просто пугающе.Нужно перестраивать систему ПВО.
    И самим ударники нужны позарез. Бог с ним с Рипером,таких хотя бы как Турецкий Байрактар штучек 100....
    А у нас тут почти нет Советского задела и поэтому результаты плачевны. Покупали у Израиля,теперь наверно с Китайцами надо договариваться чтобы быстро получить реальные результаты.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 13:18 Новый
      +3
      Цитата: Одиссей
      А у нас тут почти нет Советского задела и поэтому результаты плачевны.

      Четкого понимания, что нужно у нас нет. Гонимся за америкосами, там где они сильны. Своё бросаем. У нас были свои БПЛА ТУ 141/143/243. Нужно было их развивать. Делать ударные варианты, истребительные. Пока идём по проигрышному пути повторения. Эти Риперы под списание скоро пойдут и вместо них придут то, что мы 70ые годы делали. Летающие крыло слишком дорого и узкоспециализированно, самолеты в США по такой схеме десятками измеряются и сильно больше не будет.
      1. Одиссей
        Одиссей Сегодня, 14:04 Новый
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        Своё бросаем. У нас были свои БПЛА ТУ 141/143/243. Нужно было их развивать. Делать ударные варианты, истребительные.

        Я ,конечно,помню про Рейс. По временам 70-х отличная техника. Но это позавчерашний день в качестве беспилотника.. Время полета 13 минут.Возможность использования максимум 5 раз. Под задачи современного беспилотника его не переделать. Вот КР из них бы нормальная получилась.Но этой переделкой нужно было заниматься лет 25 назад.
        Цитата: OgnennyiKotik
        Эти Риперы под списание скоро пойдут и вместо них придут то, что мы 70ые годы делали.

        Не понял.Откуда инфа ,что они списывают Риперы и переходят на КР в качестве беспилотника ?
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:15 Новый
    0
    А я вот не пойму, в чём конкретно у нас проблема сделать беспилотник?
    Планер? - да раньше пионеры в детских клубах такое делали.
    Двигатель ?
    Телекамера?
    Локатор портативный?
    Связь?
    Собрать всё это в кучу и заставить работать?
    Ну тогда всё совсем печально.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:39 Новый
      +2
      Двигатель - нужен легкий, экономичный, заточенный под определенные режимы работы с хорошим ресурсом. Нужен или двигатель с малой авиации (которых нет и в Союзе тоже особо не жаловали) или, что лучше специальный.

      Не телекамера, а стабилизированная многорежимная ОЛС. То есть это блок с обычной камерой, тепловизором, оптическим зумом и т.п. По идее с этим легче, но вот с массо-габаритами беда. Опять же это актуальная мировая проблема, все облегчают свои ОЛС по максимуму. Главное чтобы была различима цель, а то что артефакты или качество не для пиара, главное еще немного облегчить и уменьшить.

      Локатора там нет, вернее это допоснащение.

      Связь на спутник, либо прямая (для мелочи, где выгоднее сэкономить на цене и весе, а оно все равно не отлетит далеко). Также возможна работа по полетному заданию. В приложении рисуем маршут, участки съемки/других действий и отпускаем. БПЛА в автономке выполняет задание и возвращается. Также при обрыве связи, БПЛА идет в домашнюю зону по координатам, используя свою ИНС.

      проблемы:
      - нет особого задела, всякие Пчелки и монстры КБ Туполева, не годятся даже как платформа от которой отталкиваться. Даже Форпосты не очень тут. По сути, надо делать на основе иностранных образцов из новых, чтобы не отстать совсем.
      - проблемы с МО, которое далеко от реальных инноваций. И долгое время считало БПЛА игрушками для богачей. Которые не нужны. А если чего, то там Покрышкин и Кожедуб мессеров сбивали, а тут наши соколы, кусок пластика с моторочиком, который летает по рельсам со скоростью кукурузника сотнями будут сбивать за вылет.
      - проблемы с промышленностью, которая не может выдержать параметры или вообще бросает тему, заваливая все направление.
      - проблемы со временем. Ибо когда начали этим серьезно заниматься, уже даже Иран применял свои Шахиды 129 в реальных боевых действиях и наносил удары. Нужно еще пара-тройка лет до начала реального внедрения ударных БПЛА, которые сейчас находятся в прототипах, пре-сериях и начале производства.
  7. Prahlad
    Prahlad Сегодня, 13:21 Новый
    0
    Нам бы таких пару сотен