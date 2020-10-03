Американскому ударному беспилотнику MQ-9A Reaper удвоили количество ракет. Как передает NPlus1 со ссылкой на Aviation Week, ВВС США уже провели испытания модернизированной версии беспилотника.
Военно-воздушные силы США провели испытания ударного беспилотника MQ-9A Reaper с модернизированным программным обеспечением, позволяющим нести 8 ракет AGM-114 Hellfire вместо четырех, как было ранее. Испытания проведены в рамках программы по наращиванию возможностей ударных дронов. Разработчики намерены добиться возможности БПЛА поражать как можно больше целей за один вылет.
Сообщается, что на модернизированный беспилотник было установлено новое программное обеспечение Operational Flight 2409, также проходящее испытания. Планируется, что до конца года его установят на весь парк стоящих на вооружении MQ-9A Reaper. Разработка программы ведется по совместному заказу ВВС США и Сил специальных операций.
Данная программа позволяет использовать для размещения ракет пилоны под крылом беспилотника, которые ранее использовались только для установки дополнительных топливных баков или размещения авиационных бомб калибра 500 фунтов (227 килограммов).
Ранее ударный беспилотник MQ-9A Reaper был испытан с подвешенным на него малым реактивным разведывательным беспилотником Sparrowhawk.