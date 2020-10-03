Ширится парк армянских Т-90: заявлено о захвате у азербайджанских войск новейших танков

Армянские войска начали пополняться новейшим типом танков. ОБТ Т-90 поступают в армию не в рамках закупок в России, а благодаря захвату трофейной техники у азербайджанских военных в ходе разгоревшихся в Карабахе боёв.
До эскалации конфликта Армения обладала лишь одним танком Т-90С. Он был получен в качестве приза за успешное выступление команды страны на «Танковом биатлоне» в 2014 году. Тогда армянская сборная, включавшая в свой состав солдат срочной службы, завоевала второе место на военных играх и была награждена ОБТ как лучшая иностранная команда. Т-90С из нового задела был доставлен российским самолетом Ан-124-100 только в 2016 году.
Как сообщает ресурс Armenian Military Portal, теперь парк армянских Т-90 расширился еще на две машины. В качестве трофеев также достаются БТР-82А и БМП-2.
Как полагает ресурс The Dead District, два Т-90 и один БТР-82А были захвачена по итогам одного боя.
В вооруженных силах Азербайджана числится 200 танков Т-90С (по данным IISS – 100 машин в начале 2020 года). Контракт на приобретение в России примерно 200 ОБТ был подписан в 2011 году, поставки начались весной 2013 года. Наряду с ними службу несут танки Т-55 и Т-72 «Аслан» (по сведениям IISS, соответственно 95 и 244 ед.).