Военное обозрение
Войти Регистрация

Ширится парк армянских Т-90: заявлено о захвате у азербайджанских войск новейших танков

74

Армянские войска начали пополняться новейшим типом танков. ОБТ Т-90 поступают в армию не в рамках закупок в России, а благодаря захвату трофейной техники у азербайджанских военных в ходе разгоревшихся в Карабахе боёв.


До эскалации конфликта Армения обладала лишь одним танком Т-90С. Он был получен в качестве приза за успешное выступление команды страны на «Танковом биатлоне» в 2014 году. Тогда армянская сборная, включавшая в свой состав солдат срочной службы, завоевала второе место на военных играх и была награждена ОБТ как лучшая иностранная команда. Т-90С из нового задела был доставлен российским самолетом Ан-124-100 только в 2016 году.

Как сообщает ресурс Armenian Military Portal, теперь парк армянских Т-90 расширился еще на две машины. В качестве трофеев также достаются БТР-82А и БМП-2.

Ширится парк армянских Т-90: заявлено о захвате у азербайджанских войск новейших танков



Как полагает ресурс The Dead District, два Т-90 и один БТР-82А были захвачена по итогам одного боя.



В вооруженных силах Азербайджана числится 200 танков Т-90С (по данным IISS – 100 машин в начале 2020 года). Контракт на приобретение в России примерно 200 ОБТ был подписан в 2011 году, поставки начались весной 2013 года. Наряду с ними службу несут танки Т-55 и Т-72 «Аслан» (по сведениям IISS, соответственно 95 и 244 ед.).
Использованы фотографии:
https://vk.com/armenia_military_portal ; https://twitter.com/TheDeadDistrict
74 комментария
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:54 Новый
    +15
    Это война.Одни теряют.Другие приобретают.И наоборот.Тут трофей.А за горой куча солдат полегла от удара дрона.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:59 Новый
      +3
      Ширится парк армянских Т-90: заявлено о захвате у азербайджанских войск новейших танков

      Ещё фото Т-90 указанного в статье,а также БМП-2 ставших трофеями АО НКР.







      1. loki565
        loki565 Сегодня, 16:18 Новый
        +2
        Возможно это его из ПТРК подбили, на башне видны следы пожара.
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 14:56 Новый
    +6
    Армия Азербайджана все еще не боеготова.
    Как бы кто, что не утверждал, убеждая в обратном.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 15:13 Новый
      +6
      Не знаю как сей час но раньше пехрура у Азербайджана выглядело предельно печально , а тут пехотой надо воевать.
    2. ВПП
      ВПП Сегодня, 15:16 Новый
      +15
      Боеготовность обеих сторон оценить не возможно. Пыль осядет - тогда будем посмотреть. Брошенная на марше техника - печаль, но не великая.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 15:24 Новый
        +8
        Вполне возможно.
        По итогам прежних компаний азербайджанские подразделения показали себя не с лучшей стороны и наоборот.
        Что особенно могло произойти кардинально в армии Азербайджана c 16 года?
        Да, видим, получили и научились пользоваться беспилотной авиацией.
        Еще важный момент наличие огнеметных систем.
        Более ничего серьезного пако не проявилось.
        Они задумывали этот удар давно.
        По крайней мере на первом этапе должен был сработать фактор неожиданности и единомоментное сосредоточения серьезных сил.
        Должны были быть относительно серьезные успехи первого этапа.
        Далее возможно ситуация бы и замедлилась.
        Но нет этих первых успехов.
        Армяне уже полностью мобилизовались.
        А вот каким будет ответ увидим.
        Пока армяне как раз показали свою боеготовность отразив первоначальный удар Азербайджана.
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 15:54 Новый
          -1
          Цитата: Livonetc
          азербайджанские подразделения

          Точней советские - на стороне Азербайджана - вот и весь овощ до копейки
        2. Avior
          Avior Сегодня, 16:11 Новый
          +3
          Похоже, Азербайджан и сам понимает, что боеготовность его войск по определению ниже, чем у армян, поэтому делает ставку на беспилотники, а не на бои на земле.
          Если азербайджанцам получится отрезать Карабах от Армении- а там, судя по карте, только две основных дороги, и я видел заявления, что одну из них они взяли под контроль, а на второй разрушили мост, не знаю, насколько правда, то дальше вопрос будет стоять- что раньше закончится- техника у армян в Карабахе, или БПЛА у азербайджанцев.
          Если БПЛА- возможно временное перемирие, если техника у армян- активизируются наземные бои, без техники армянам в Карабахе придется тяжело, как бы они не превосходили они азербайджанцев в отношении боеготовности
          1. Pavlos Melas
            Pavlos Melas Сегодня, 16:32 Новый
            0
            Кстати, если отправить на фронт турок обстреляных может они смогли бы перевесить чашу весов на азербайджанскую сторону и в подлоге было бы трудно их уличить.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 16:37 Новый
              0
              Думаю, сколько нибудь массово турок не введут, это повод и для Армении, и для России вмешаться в события.
              1. Pavlos Melas
                Pavlos Melas Сегодня, 16:44 Новый
                +1
                Дело в том что если давно операцию готовили то турка от азери не отличишь за полгода турок будет полность как азербайджанец говорить ну и документы им можно приготовить .
            2. Pavlos Melas
              Pavlos Melas Сегодня, 16:37 Новый
              +1
              Интересно за что минус , на месте Эртогана и Алиева я так бы и сделал и тем и другим плюс .
        3. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 16:36 Новый
          +1
          Цитата: Livonetc
          Да, видим, получили и научились пользоваться беспилотной авиацией.


          Однако не факт,что комплексы ударных и разведывательных БПЛА не применяются при координации,а возможно при прямом управлении турецких операторов...

          С израильскими системами яснее,а вот турецкие... Возможен вариант.
      2. Albay
        Albay Сегодня, 15:24 Новый
        -8
        Вот и первые пленные
        https://ru.oxu.az/war/427350
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 16:09 Новый
          +4
          Цитата: Albay
          Вот и первые пленные
          https://ru.oxu.az/war/427350

          Не серьезно, уважаемый Алибек.
          Что значат эти пленные?
          То, что сдались в плен, а не пустили последнюю пулю себе в голову?
          Или то, что азербайджанские бойцы оставили им жизнь?
          И сама статья не серьезна.
          "Как известно, азербайджанская армия в своих контрнаступательных операциях, проводимых в ответ на вражеские провокации, добилась значительных успехов."
          hi
      3. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 16:13 Новый
        +2
        Цитата: ВПП
        Пыль осядет - тогда будем посмотреть.

        Боюсь,турки не дадут осесть пыли. Как бы не пришлось (ВИДЕО).

        [media=https://youtu.be/u-EmfUxNmfY]
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:02 Новый
    -1
    О как! И опять матрасы все больше всех знают))
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 15:05 Новый
    +6
    Н-да... Что-то я вспомнил утренние сказки на этом портале, что там недотурки все прорвали, всех победили, а бронетехнику с артиллерией у армян уже три раза уничтожили
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 15:11 Новый
      +2
      Сказки будут еще забористей , что что а это умею мастырить.
      При чем сказочники с майдана укрского тут очень активны .
  5. uran
    uran Сегодня, 15:17 Новый
    -26
    ,,Тем временем в Дот армянских солдат заковывают в цепи что бы они не сбежали request
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 15:52 Новый
      +3
      Цитата: сайгон
      Сказки будут еще забористей , что что а это умею мастырить.
      При чем сказочники с майдана укрского тут очень активны .
      1. uran
        uran Сегодня, 15:54 Новый
        -7
        Жаль видео не могу выставить но если захотите сами найдете
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 16:53 Новый
          0
          Жалкая пропаганда. Очень жалкая. Вам может кажется оригинальной, нам нет. Замок тяжеленький, специально наверху. Никогда так не будет в естественных условиях. Также эту чушь пытались показать в подбитом грузовике, но без трупа. Не оригинально и глупо.
    2. финиш
      финиш Сегодня, 16:09 Новый
      -1
      Что их заковывать, если они даже плевать хотели на ваши беспилотники?
      1. uran
        uran Сегодня, 16:13 Новый
        -4
        Наверное поэтому Пашинян каждый день звонит ВВП и Макрону ? laughing
  6. Bakinec
    Bakinec Сегодня, 15:20 Новый
    -14
    Сразу видно фото фейк. Ниже на рисунке показаны два танка а на фото один танк с разных ракурсов. Что мешало сфотографировать полностю БТР и танки.
  7. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 15:21 Новый
    -19
    вот и первые официальные военные армянские террористы
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 15:33 Новый
      +6
      Поддерживаете людоедов Алиева и эдика?Мазохисты? Они вас на убой посылают а вы и рады.
      1. финиш
        финиш Сегодня, 15:52 Новый
        +3
        Вот опубликовало военное обозрение и варгонзо видео отступающих под обстрелом азербайджанской пехоты, танцующих в прифронтовом Горадизе сирийских наемников и аэроданные о прилете трех самолетов еще и с афганскими наемниками.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 15:59 Новый
          +3
          Пособничество терроризму. Любимая забава стран НАТО. Азербайджан решил перенять опыт.Один плюс только в том, что террористов на убой посылают,как скот .Используют и выкинут.Своих солдат зато берегут.
          1. vex
            vex Сегодня, 16:28 Новый
            0
            В 90-е уже завозили и мождахедов, и чеченцев. Басаев в Карабахе получил боевое крещение и познакомился с Хоттабом.
        2. Bakinec
          Bakinec Сегодня, 16:18 Новый
          -4
          Фейковые выбросы армян о каких то наемниках со стороны Азербайджана имеют две задачи
          1. Армян годами убеждали что армянский солдат зубами пулю ловит, голова из бетона, азербайджанский солдат вообще не может даже смотреть в его сторону. Поэтому сейчас армянский агитпроп выдумывает всякую ересь чтобы убедить собственных граждан что армянских солдат убивают ИГИЛ, сирийкие боевики, талибан, на крайняк турки но только не азербайджанцы. 2016 году было также - по мнению армян наши танки водили украинцы, летчиками были израильтяне и турки.
          2. Армяне хотят вовлечь в конфликт Россию. Поэтому то сирийкие боевики им снятса, то какой то невидимый турецкий Ф16 на них нападает.
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 16:41 Новый
            +2
            Что вы пытаетесь нам внушить?Есть объективные средства контроля.Турецкие F-16 вместе с пилотами остались в Азербайджане после учений.Азербайджанские Миг-29 после "качественного" ремонта на Львовском заводе не ахти,да и старые это ещё советские самолеты.Вот турки и помогают.
            Почитайте переводы западных газет,да те же турецкие где Эрдоган прямо дал понять,что наемники из Сирии участвуют в конфликте на стороне Азербайджана. Это факт,а не фейк.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 16:50 Новый
              0
              Что за объективные средства контроля? Где можно посмотреть?
            2. Bakinec
              Bakinec Сегодня, 17:00 Новый
              0
              Где это Эрдоган дал понять интересно? А переводы западных газет с какого дня стали абсолютной правдой.
          2. Pavlos Melas
            Pavlos Melas Сегодня, 16:55 Новый
            -1
            Да ладно с вашей стороны не хуже агитроп работает , о полчищах курдов пишите . Что то бойцов ПКК не видно среди убитых со стороны армян.
          3. Mitroha
            Mitroha Сегодня, 17:01 Новый
            0
            Поэтому сейчас армянский агитпроп выдумывает всякую ересь чтобы убедить собственных граждан что армянских солдат убивают ИГИЛ, сирийкие боевики, талибан, на крайняк турки но только не азербайджанцы

            А вы, я так понимаю, хотите что бы они знали и говорили, что их убивают исключительно азербайджанцы?
  8. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:24 Новый
    +2
    Война...что не доучили в мирное время, придется с кровью изучать и куда как в спешке. Бросать бронетехнику - последнее дело.
  9. Комментарий был удален.
  10. polk26l
    polk26l Сегодня, 15:45 Новый
    +4
    Армии Арцаха явно не хватает средств ПВО, для борьбы с ударными беспилотниками, от которых они несут большие потери! Необходимо срочно усилить ПВО!!!
    1. Bakinec
      Bakinec Сегодня, 15:50 Новый
      -8
      Поздно уже. Армию парцаха спасет только бегство за пределы границы Азербайджана
  11. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 15:48 Новый
    -1
    Дорогая цена за танк, лучше бы выменивали на изюм и курагу. Они всё ж полезнее чем пальмовое масло.
  12. Громобой
    Громобой Сегодня, 15:49 Новый
    +5

    До эскалации конфликта Армения обладала лишь одним танком Т-90С. Он был получен в качестве приза за успешное выступление команды страны на «Танковом биатлоне» в 2014 году
    Это был учебный танк
    Восхищаюсь иезуитской логикой русского ВПК.Так держать,команда Армении/ОДКБ/.

    Даёшь,Анкару!
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 16:02 Новый
      +3
      Министерство обороны Армении сообщило о наступлении с утра 03.10 .азербайджанских войск в Нагорном Карабахе на северном и южном направлениях. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, идут упорные бои.


      В ход идет всё более тяжелое вооружение
      Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности
      На этих направлениях сосредоточены большие силы. Армянские военные сдерживают продвижение противника, неся очень большие потери, написала Степанян в Facebook.
      Кто,бы сомневался.
      Мусулимские нефтедоллары,не сравнить с абрикосорублями. Пока.......
      1. Громобой
        Громобой Сегодня, 16:06 Новый
        +4
        ЮВО находится в режиме " дневальный,ори "Подъём,Тревога"
      2. Avior
        Avior Сегодня, 16:51 Новый
        0
        Формально Армения в боевых действиях не участвует.
    2. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 16:58 Новый
      0
      Верно этот конфликт только в Анкаре закончится , но для справедливости надо сказать что азери имеют номинально право на действия в Карабахе . Это территория официально признана за ними .
  13. Astra wild
    Astra wild Сегодня, 15:55 Новый
    +3
    "Армения обладала лишь одним Т-90С",а теперь пополнение. Пашинян должен позвонить Алиеву.
    Дорогой Ильхам, спасибо за танки. Ты настоящий друг
  14. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 15:56 Новый
    +7
    Чичас получу от армянской цензуры минус 10 000, но истина дороже.
    Пашинян назвал условие переговоров по Нагорному Карабаху
    (С)
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит смысла в переговорах с главой Армении Николом Пашиняном, и потребовал вернуть Нагорный Карабах
    (С)
    Победители, о переговорах не говорят.
    Пашинян, он и есть Пашинян.. Ара.
    Вознесли армяне Пашиняна на майдане, ликовали, отвернулись от России. Захотели "кружевные трусики", как в ЕС.
    Теперь получите и распишитесь в квитанции.
    А т90, это всего лишь танк. потери неизбежны на войне.
    п.с. лишний урок Лукашенко. Но в коня ли корм?...
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 16:10 Новый
      +1
      А что вы хотите?Чудес не бывает.Если и без того немногочисленная Армия обороны Арцаха недостаточно оснащена .Как можно уповать на то что в случае войны прийдётся воевать за счет трофеев ,отбитых у наступающей более многочисленной армии Азербайджана?Это же утопия. Самоуверенность похоже сыграла злую шутку с армянами.К войне надо было готовится заранее и как следует.А не говорить,что если что будем воевать трофейной техникой и ее нам хватит.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 16:13 Новый
        +3
        Цитата: OrangeBigg
        Самоуверенность похоже сыграла злую шутку с армянами.К войне надо было готовится заранее и как следует.

        Александр они думали, что нагадят России перед дверью (майдан-Пашинян), а мы утрёмся и опять за них пойдём воевать.
        Но просчитались в этот раз. Пускай спонсор Пашиняна, Сорос им шлёт новые дивизии в подкрепление.
        Это закономерный итог предательства.
        1. OrangeBigg
          OrangeBigg Сегодня, 16:18 Новый
          +2
          Так как мы можем воевать за Карабах, если сами его не признаем?Можем помочь только оружием.Обязательства ОДКБ касаются только самой Армении.Просто армяне легкомысленно отнеслись к усилению армии Азербайджана.Некогда было. Майданили.А кто майданит, тот всегда территории теряет.
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 16:20 Новый
            0
            Цитата: OrangeBigg
            Можем помочь только оружием.

            Можем. Но пусть теперь Сорос, его оплатит.
            1. OrangeBigg
              OrangeBigg Сегодня, 16:28 Новый
              0
              Я думаю,что Пашинян не против слить Карабах по просьбе своих заокеанские партнеров,попутно обвинив во всем Россию и закрыв нашу базу в Армении.Ведь база нужна была Армении для страховки.А если Карабах отожмут, то смысл то в ней какой.После этого можно будет Армении и о НАТО подумать и об инвестициях.Я думаю в этом и был смысл прихода Пашиняна к власти,и последовавших за этим антироссийских протестах в Армении и наезду на "карабахских".
              1. Алексей Зоммер
                Алексей Зоммер Сегодня, 16:39 Новый
                0
                Цитата: OrangeBigg
                Я думаю,что Пашинян не против слить Карабах по просьбе своих заокеанские партнеров

                А его земляки за testiculus не повесят в таком случае?
                Базу потеряем? Ну и пущай. У нас теперь в Сирии есть. Тем более на той базе 90% армян служило. Пусть пашинян их трудоустраивает теперь.
                Ну хоть от одного паразита избавимся.
                Выстроим нормальные отношения с Азербайджаном зато.
                С азерами можно договориться. проще, чем с Арами по крайней мере.
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 16:51 Новый
                  0
                  Так он скажет,что делал все что мог,но силы не равны и предали.Короче он не виноват.Во всем Россию обвинят. Он только по факту посодействует сливу Карабаха. Мало кто это поймёт, но свою задачу перед западными кураторами он выполнит.Он не из "карабахских".Не зря он их изводит.
                  Выстроим нормальные отношения с Азербайджаном зато.
                  С азерами можно договориться.

                  О чем договориться?По нефтегазу мы с ними конкуренты,а так больше не о чем и договариваться то.Азербайджан по факту занят Турцией и Израилем.
                  1. Алексей Зоммер
                    Алексей Зоммер Сегодня, 16:55 Новый
                    0
                    Цитата: OrangeBigg
                    О чем договориться?По нефтегазу мы с ними конкуренты,а так больше не о чем и договариваться то.Азербайджан по факту занят Турцией и Израилем.

                    Думаете без Армении мы азербайджанцам не нужны?
                    Сколько их тут у нас трудит? Не меньше, чем армян.
                    Цитата: OrangeBigg
                    Так он скажет,что делал все что мог,но силы не равны и предали.
                    Пусть говорит. До него всё было ровно, а сейчас "Ну не смогла я,.. Не смогла!"
                    Не всех армян эти аргументы устроят. hi
                    п.с. А после потери Карабаха думаете у Ар начнётся безоблачная жизнь?) Им наша база нужна, как воздух, Армения, это государство неудачник.
                    You must die. Вот что ждёт Армению без России.
              2. финиш
                финиш Сегодня, 16:49 Новый
                +1
                Большие ли получит дивиденты при сдаче Карабаха и выводе базы? Второй пункт скорей всего не успеет- повесят. Да и уже будет бессмысленно что она есть что нет.
                1. OrangeBigg
                  OrangeBigg Сегодня, 16:55 Новый
                  0
                  Не повесят.Не он будет обозначен в качестве главной причины поражения,а неравенство сил и "предательство" России.Он просто направляет в нужное русло и так идущий процесс.
                  1. финиш
                    финиш Сегодня, 17:00 Новый
                    +1
                    это не меняет ничего- повесят.
                  2. Алексей Зоммер
                    Алексей Зоммер Сегодня, 17:06 Новый
                    0
                    Цитата: OrangeBigg
                    Не он будет обозначен в качестве главной причины поражения,а неравенство сил и "предательство" России

                    При Саркисяне всё было ровно, при Пашиняне Россия предала..
                    Вы серьёзно считаете, что аргумент с предательством России будет иметь значение, когда Пашиняна на суд поведут армяне?
    2. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 17:02 Новый
      0
      А вот тут я с вами не соглашусь Пашинян в любом случае не чего не потеряет . Оправдание легко найти: " я совсем не долго у власти за все ответственны предыдущие правители и их пророссийская политика". А если учитывать что предыдущие это карабахский клан то может потеря Карабаха для Пашиняна совсем не потеря ?
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 17:08 Новый
        0
        Цитата: Pavlos Melas
        А если учитывать что предыдущие это карабахский клан то может потеря Карабаха для Пашиняна совсем не потеря ?

        Вы понимаете, это не клан. Это армяне. Они Пашиняна живьём в кипящем масле сварят.
  15. svoit
    svoit Сегодня, 16:00 Новый
    +1
    Цитата: Livonetc
    Что особенно могло произойти кардинально в армии Азербайджана c 16 года?

    Как что, после огневого поражения пойдет сирийская пехота (она же будет и мирняк позже вырезать ), а уж потом азербайджанская.
    Немного тактика откорректирована.
    Цитата: Albay
    Армяне уже полностью мобилизовались.

    Мост, что подорвали, что то не очень сильно использовался для переброски войск, или ночи ждали?
    Цитата: Bakinec
    Армию парцаха спасет только бегство за пределы границы Азербайджана

    Это иллюзия,бегство ещё никого никогда не спасало
  16. Комментарий был удален.
  17. Мастер
    Мастер Сегодня, 16:05 Новый
    +1
    Кто тут говорид почему не пленных. Первая партия свежих пленных . Сегодня азербайджанская армия при штурме поста взяла 5 пленных

  18. fn34440
    fn34440 Сегодня, 16:21 Новый
    -4
    А Эрдоган мудёр.
    Азербайджанские силы получили полный контроль над российской военной авиабазой в Армении.

    Российская военная авиабаза в Гюмри на территории Армении в настоящий момент активно контролируется азербайджанскими военными, которые, как стало известно, получили из Израиля тактические ракетные комплексы «Lora». Дальнобойности последних хватает для того, чтобы достать из приграничных районов до российского военного аэродрома, в то время как слежение за российской военной авиабазой осуществляется турецкими истребителями, самолётами-разведчиками и беспилотными летательными аппаратами.
    Если МО России будет зацикливаться на стр-ве церквушек и ковидных лазаретах,добра не будет.
    Турецкое МО подобным деструктивом не занимается.
    1. Bakinec
      Bakinec Сегодня, 16:32 Новый
      0
      А зачем Азербайджану следить за Российской базой. Азербайджану нужен Карабах. Не могли придумать чтото поумнее чтобы поднять русских против азербайджанцев?. Ну напишите про очередной тюркский ф16.
      1. fn34440
        fn34440 Сегодня, 16:35 Новый
        -1
        0
        "А зачем Азербайджану следить за Российской базой. Азербайджану нужен Карабах. Не могли придумать чтото поумнее чтобы поднять русских против азербайджанцев?. Ну напишите про очередной тюркский ф16."
        Важно понимать, что Россия является партнёром Армении по ОДКБ, и Ереван вправе запросить любую поддержку. До этого момента Москва не будет вмешиваться в ситуацию, однако, очевидно, в Баку полагают, что демонстрация России силы и полного контроля за военной авиабазой в Гюмри, являются эффективной мерой, хотя это лишь усугубит позиции Азербайджана, несмотря на поддержку со стороны Турции
        Вот так,многоуважаемый эфенди.
        1. Bakinec
          Bakinec Сегодня, 16:54 Новый
          0
          О май кот! То есть вы считаете что Азербайджан пугает Россию мол если ты поможеш армении я тебя захвачу? Браво! Вы раскрыли все планы Азербайджана.
          1. fn34440
            fn34440 Сегодня, 17:00 Новый
            0
            Хазрелери,вы будете за меня,трактовать моё видение ситуации?
            Хотя пора возродить Российскую Империю в её прежних границах.
            Чтобы,разом покончить со всеми войнами,и прекратить обогащение Турций,Израилей,и проч. алчной на постСССРовское добро,швантоты.
          2. OrangeBigg
            OrangeBigg Сегодня, 17:06 Новый
            0
            Цитата: Bakinec
            О май кот! То есть вы считаете что Азербайджан пугает Россию мол если ты поможеш армении я тебя захвачу? Браво! Вы раскрыли все планы Азербайджана.

            Да это планы не Азербайджана, а США и компании,Турция и Азербайджан тут только пособники звезднополосатых.Тоже мне секрет. Гегемоны они на всю голову отмороженные.Готовятся к схватке с Китаем,вот и спешат подчистить поляну перед боем.
    2. Paul Zewike
      Paul Zewike Сегодня, 17:02 Новый
      -1
      Фантастическая глупость . Слово контроль обозначает совсем не то, о чем Вы думаете.
  19. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 16:38 Новый
    +1
    С учётом реальных потерь сторон, у азеров шансов больше. В их стране в три раза больше потенциального людского резерва. А Т-90С у РФ они сотню купили и научились пользоваться.
    ---
    Но главное открытие - эффективность БПЛА! Особенно барражирующие в небе боеприпасы. И всё это десятками штук. А АН-2 - беспилотник- это вообще трэш wassat
  20. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:02 Новый
    0
    Сегодня сами вооружения диктуют характер войны-сначала минусуем пво,авиацию если есть, далее максимально беспилотниками и системами длинной руки утюжим все что чевелится. Деньги опять же много влияют если война не на полное уничтожение идет а на захват отдельной территории. Плюс медиа поддержка в нужном ключе.