Алиев посчитал бессмысленными переговоры с Пашиняном

(...) Мы хотим найти путь к миру, поэтому мы ждали много лет. Я встречался с премьер-министром Армении. Однако, эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер. Он (Пашинян) сказал мне, что они не вернут территории. Если они не хотят этого делать, если они много лет выступают против принципов, разработанных Минской группой, и срывают переговоры, то, что можно говорить после этого?

У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас. Те, кто хочет помочь Армении, если так можно сказать, их близкие партнеры, пусть скажут им, чтобы они покинули оккупированные территории (...), и вот тогда мы остановимся

Азербайджан будет вести боевые действия до тех пор, пока армянские войска не уйдут с территории Нагорного Карабаха, так как переговоры с премьер-министром Армении Пашиняном бессмысленны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Al Jazeera TV.По словам Алиева, он несколько раз встречался с Пашиняном по просьбе Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США - прим.) по вопросу Нагорного Карабаха и все эти встречи были бессмысленными и носили формальный характер. Поэтому война прекратиться только после того, как Армения выведет свои войска с оккупированной территории.- заявил Алиев.Азербайджанский лидер подчеркнул, что хотя Баку не нужен военный конфликт, столкновения прекратятся только после того как будет освобождена территория Нагорного Карабаха от армянской армии. При этом позиция Азербайджана меняться не будет.- добавил Алиев.