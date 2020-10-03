Военное обозрение
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Алиев посчитал бессмысленными переговоры с Пашиняном

118
Алиев посчитал бессмысленными переговоры с Пашиняном

Азербайджан будет вести боевые действия до тех пор, пока армянские войска не уйдут с территории Нагорного Карабаха, так как переговоры с премьер-министром Армении Пашиняном бессмысленны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Al Jazeera TV.


По словам Алиева, он несколько раз встречался с Пашиняном по просьбе Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США - прим.) по вопросу Нагорного Карабаха и все эти встречи были бессмысленными и носили формальный характер. Поэтому война прекратиться только после того, как Армения выведет свои войска с оккупированной территории.

(...) Мы хотим найти путь к миру, поэтому мы ждали много лет. Я встречался с премьер-министром Армении. Однако, эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер. Он (Пашинян) сказал мне, что они не вернут территории. Если они не хотят этого делать, если они много лет выступают против принципов, разработанных Минской группой, и срывают переговоры, то, что можно говорить после этого?

- заявил Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что хотя Баку не нужен военный конфликт, столкновения прекратятся только после того как будет освобождена территория Нагорного Карабаха от армянской армии. При этом позиция Азербайджана меняться не будет.

У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас. Те, кто хочет помочь Армении, если так можно сказать, их близкие партнеры, пусть скажут им, чтобы они покинули оккупированные территории (...), и вот тогда мы остановимся

- добавил Алиев.
118 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 14:14 Новый
    +8
    Война - это весьма затратное дело. Если Азербайджану помогают собственные ресурсы и Турция, то кто поможет Армении. США? Россия? А если не помогут...?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 14:22 Новый
      +8
      Алиев посчитал бессмысленными переговоры с Пашиняном

      Тоже самое можно сказать и о Алиеве,дискредитировавшем себя заявлениями(ложью,прямо нужно говорить) о том,что ему не известны факты участия Турции в БД в НКАО,и о его "неведении" о переброске туда же тысяч (последние данные более 4000) боевиков из Сирии...

      Лжец,пособник терроризма,инспирировавший переброску террористической угрозы из САР в Закавказье,вплотную к границам РФ.

      Можно сколь угодно говорить о "соросовце" Пашиняне, но ЭТОТ "ПАРТНЁР",разве лучше ?
      1. Albay
        Albay Сегодня, 14:29 Новый
        -7
        Где факты о переброске боевиков в Азербайджан?одна болтовня,лгут как раз те кто об этом говорят.
        Зачем Азербайджану эти боевики,если есть регулярная армия?Какую пользу могут принести полупартизанские отряды в боях в совершенно незнакомой им местности?
        В Азербайджане достачно и резервистов желающих воевать,уничтожать врага и готовых погибнуть за Родину.
        Так что это пропоганда армян чтобы втянуть в конфликт третии стороны.
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 14:31 Новый
          +4
          Вы пишите из окопов?
        2. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 14:32 Новый
          +5
          Цитата: Albay
          Где факты о переброске боевиков в Азербайджан?одна болтовня,лгут как раз те кто об этом говорят.

          Президент Франции лжёт,президента США,его разведка тоже дезинформировала ?

          В данной ситуации,фактологическая обстановка такова,что веры им (Макрону и Трампу) ,больше чем турецкой марионетке Алиеву...

          Да и документы по уже опознанным и идентифицированным уничтоженным наёмникам тоже,скоро обработают,информацию обобщат и опубликуют. Азербайджан не отвертится no

          Фото уничтоженных в НКАО боевиков из САР

          1. Avior
            Avior Сегодня, 14:38 Новый
            -4
            Трамп заявлял такое? А ссылку можно?
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 14:52 Новый
              +3
              Цитата: Avior
              Трамп заявлял такое? А ссылку можно?


              Комментировал информацию от Макрона,фактически её подтвердив,дав "добро" на заявление Пентагона(https://lenta.ru/news/2020/10/01/reisi/)

              Президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе,заявил :

              «Согласно информации, которая у нас есть сегодня, сирийские боевики, связанные с группами террористов, намерены принять участие в боевых действиях в Карабахе, следуя через Газиантеп (расположенный близ турецко-сирийской границы турецкий город )»


              Макрон добавил, что он поделился этой информацией с Дональдом Трапом и Владимиром Путиным, пояснив, что сейчас данная проблема обсуждаются на высшем уровне.
              1. Avior
                Avior Сегодня, 14:55 Новый
                -8
                По ссылке нет ничего о заявлении Трампа, там только о посте в твиттере от арабского телеканала о якобы заявлении анонимного представителя Пентагона.
                Ни самого заявления Пентагона, ни фамилии представителя никто не видел и не слышал.
                1. Инсургент
                  Инсургент Сегодня, 15:02 Новый
                  +4
                  Цитата: Avior
                  По ссылке нет ничего о заявлении Трампа


                  Я разве писал о заявлении Трампа ? Было сказано :
                  Цитата: Инсургент
                  В данной ситуации,фактологическая обстановка такова,что веры им (Макрону и Трампу) ,больше чем турецкой марионетке Алиеву...


                  "Заявление Трампа" выдумали Вы...

                  В моём комментарии об этом ни слова не было,а в последствии я дополнительно информировал, что основываясь на информации Макрона,президент США дал поручение Пентагону проверить и в случае подтверждения, опубликовать данные о переброске боевиков.
                  1. Avior
                    Avior Сегодня, 15:08 Новый
                    -6
                    Веры Трампу в чем?
                    . Комментировал информацию от Макрона,фактически её подтвердив,дав "добро" на заявление Пентагона

                    И где ссылка на его" добро", где подтверждение о таком заявлении Пентагона от самого Пентагона, а не из арабского твиттера?
                    Вы все время смешивание Трампа и Макрона, вот я вас и спрашиваю о каком таком заявлении Трампа, в которое у вас веры больше, идёт речь? Дайте ссылку, хочется понять....
                    1. Инсургент
                      Инсургент Сегодня, 15:11 Новый
                      +2
                      Цитата: Avior
                      Дайте ссылку, хочется понять....

                      Может поделиться с вами упорством и целеустремлённостью в самостоятельном поиске фактов и информации ? Ведь деградируете,"на готовом" yes ...
                      1. Avior
                        Avior Сегодня, 15:26 Новый
                        -4
                        Вы сделали определенное заявление, вот и я и пытаюсь понять, есть ли для него основания.
                        Из того что я знаю- нет.
                        Но может у вас есть другие источники, приведите их, я почитаю.
                        Пока я ваших постах этих оснований не увидел.
                      2. Инсургент
                        Инсургент Сегодня, 15:32 Новый
                        +1
                        Цитата: Avior
                        Вы сделали определенное заявление, вот и я и пытаюсь понять, есть ли для него основания.

                        Я заявил лишь о следующем :
                        Цитата: Инсургент
                        Президент Франции лжёт,президента США,его разведка тоже дезинформировала ?

                        Где здесь что-то такое,что нужно перепроверять ?
                      3. Avior
                        Avior Сегодня, 16:00 Новый
                        -5
                        . Комментировал информацию от Макрона,фактически её подтвердив,дав "добро" на заявление Пентагона

                        Где доказательства этих ваших утверждений?
                        Где заявления Трампа о подтверждении им Макрона, где подтверждение, что он дал добро, где доказательства заявления Пентагона? Где все это?
                        Или признайте, что ничего этого подтвердить не можете, или дайте ссылки.
                        Хватит уже юлить.
                      4. Avior
                        Avior Сегодня, 16:19 Новый
                        0
                        Вижу, ответов по существу от вас не дождешься, зато набежала группа поддержки минусаторов.
                        Ну, не буду мешать.
                        hi
                      5. Oquzyurd
                        Oquzyurd Сегодня, 16:43 Новый
                        0
                        Вот так создают клевету.Это принцип бросания грязи,если не прилипнет,хотя бы оставит след.Подло,но для самый раз,которые верят,или же им выгодно,делают вид,что верят.
            2. Keyser Soze
              Keyser Soze Сегодня, 15:27 Новый
              +2
              Дайте ссылку, хочется понять....


              Вы третий раз просите ссылку - в другие времена уже бы ехали туда... laughing

              Макрон заявил, что есть турецкие наемники в Карабахе и он осведомил Путина и Трампа. Пентагон сейчас проверяет и выйдет с заявлением.
              С другой стороны Пентагон уже потверждал присуствие 3500 ердогановского башибозука в Ливии.

              Ето все против заявления Алиева. Ну так что более вероятно?
              1. Avior
                Avior Сегодня, 15:32 Новый
                -6
                Я спрашивал о Трампе, а не о Макроне.
                Очевидно уже, что собеседник юлит и не имеет мужества признать, что Трамп такого не утверждал.
              2. Инсургент
                Инсургент Сегодня, 15:36 Новый
                0
                Цитата: Avior
                Я спрашивал о Трампе, а не о Макроне.

                Не-е-е no ...Вы определённо сам в себе свидомый украинец (хотя это и отрицаете) yes ...

                Цитата: Keyser Soze
                С другой стороны Пентагон уже потверждал присуствие 3500 ердогановского башибозука в Ливии.



                Вам недостаточно того,что Трам санкционировал публикацию этой информации американской разведки ?
              3. Avior
                Avior Сегодня, 15:41 Новый
                -6
                Имейте наконец мужество либо признать, что приврали, а теперь юлите и изворачиваетесь, или подтведите ваши утверждения ссылкой.
                Итак, где ссылка по вашим заявлениям?
              4. Harry.km
                Harry.km Сегодня, 17:02 Новый
                0
                Да не будет от него никакой ссылки... Нашли у кого инфу объективную искать. Он уже свои слова три раза переврал. Только не пойму, чего они за Армян топят, вроде как РФ в нейтралитете полном, пока... Или Турок обгадить надо, так они "помидорами не отделаются" уже было проходили. Потом правда, оказались лепшими партнерами.

                P.S. При любом раскладе военного решения, там в данный момент нет. Даже если одна из сторон победит... временно.
        3. Albay
          Albay Сегодня, 15:33 Новый
          -4
          Дайте ссылку на подтверждение Пентаганом присутствие боевиков?
          Нет на офицальном сайте Пентагона такого.
        4. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 15:37 Новый
          +3
          Дайте ссылку на подтверждение Пентаганом присутствие боевиков?


          Извините, вы можете понимать смысл написанного и русский язык? Я могу перевести мой пост на английский если вам ето легче. Я написал 2 вещи: Первое Пентагон проверяет инфу, второе - Пентагон уже заявлял об присуствии туркоманского башибозука в Ливии, в числе 3500-3800.

          Чего непонятного здесь... или вас заклинило а шпаргалка не помогает?
        5. Albay
          Albay Сегодня, 15:39 Новый
          -3
          Так речь здесь не о Ливии.
        6. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 15:45 Новый
          0
          Так речь здесь не о Ливии.


          Невероятно....Недофюрер ердогашка уже посылал пушечное мясо в Ливию. И изпользует его вовсю в Сирии. Употреба башибозука стандартная практика для турков и недотурков за всю их историю.

          Так по логике почему нам не верить Макрону и французким службам а верить Ердогашке и его азерским шестеркам?
        7. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 16:50 Новый
          0
          Шестерка твой дед.Говори нормально.Тебя кто то оскорблял? Кидаете грязь,если не прилипнет,останется хотя бы след,да? Это же подло.
        8. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 16:58 Новый
          0
          Шестерка твой дед.Говори нормально.Тебя кто то оскорблял?


          Спокойно коллега, держите себя в руках. Я понимаю что ето трудно пока теряеш войну, но сами виноваты входя в подчинение недосултана.

          Хочу и пояснить, что слово "шестерка" не является обидным и на сие ресурсе изпользуется массово. А вот турецкая агрессия обидна для всех нормальных людей в 21 веке. Все помнят и большинство Парламентов мира признали геноцид армян в 1915 году, так что "узпакойтесь" вы.
  2. Avior
    Avior Сегодня, 15:49 Новый
    -4
    Из вашего заявления о том что проверяют , очевидно, что Пентагон не подтверждал о присутствии их в Азербайджане. Проверяют и подтверждают- не одно и то же.
    Ливия к Азербайджану отношения не имеет, это разные континенты, это вообще не при чем
  3. Oquzyurd
    Oquzyurd Сегодня, 16:54 Новый
    +1
    «Комсомольская правда»: На стороне Армении воюют сирийские боевики из «Нубар Озанян»
    «Авторитетные эксперты» продолжают рассказывать о сирийских наёмниках, прибывающих в Карабах со стороны Азербайджана, пишет «Комсомольская правда».

    В качестве доказательства нам показывают «фото-видео из соцсетей». Притом, что имеются и другие свидетельства, которые почему-то тиражируются не столь охотно, — о том, что с западной линии карабахского фронта действуют боевики сирийской группировки «Нубар Озанян» из «курдских отрядов самообороны» — организации, признанной террористической в некоторых странах. Что как раз по-своему даже логично: одно непризнанное образование (курды) помогает другому — «НКР».

    Более того, на каждое «свидетельство присутствия иностранных наёмников в Азербайджане» можно найти не менее мощные заявления неких «ветеранов локальных войн», съезжающихся под Ханкенди, пишет газета.

    Ещё «эксперты из соцсетей», продолжает издание, призывают в свидетели МИД РФ, который, действительно, выразил озабоченность переброской боевиков из других стран в район конфликта.

    «Проблема в том, что МИД не сказал, КУДА ИМЕННО этих боевиков перебрасывают. Тогда как, например, руководитель отдела по делам переселенцев Кашатагского района «НКР» Роберт Матевосян сообщил, что из этого района на фронт выдвинулась группа из сотни вооружённых добровольцев, включая и… выходцев из Сирии», — отмечает издание.
  • Albay
    Albay Сегодня, 14:40 Новый
    -10
    Конечно лжет!
    В первый раз что ли лгут?
    Если говорит правду пусть представит факты!
    Есть сотни примеров лжи со стороны и Макрона и Трампа,а в таких вопросах требуються факты.
    Каждый волен верить или не верить кому то,но чтобы утверждать что то нужны факты,а их нет и быть не может.Азербайджан не для этого строил столько лет армию чтобы опять возвращать в эпоху полупартизанских отрядов.В Азербайджане сейчас современная,хорошо обученная армия
    Оснащенная качественным и современным оружием
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:50 Новый
      0
      Что то самая лучшая армия пробуксовывает
      1. Albay
        Albay Сегодня, 14:53 Новый
        -7
        А с чего Вы решили что буксует?
        Вы осведомлены о замысле оперативного плана наступающей армии?
        Кто сказал что лучщая армия?
        Современная,хорошо обученная я говорил.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:57 Новый
          -2
          Судя по карте на данный момент
          1. Albay
            Albay Сегодня, 14:59 Новый
            -11
            И как Вы можите судить по карте на данный момент о замысле оперативного плана наступающей стороны?У вас карта из штаба наступающей армии с обозначенными планами?
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 15:00 Новый
              -4
              Причём замыслы, надо смотреть что сейчас
              1. Albay
                Albay Сегодня, 15:04 Новый
                -4
                Причем замысел?)))
                А понятно,женщина..))если надо смотреть что сейчас то вопросов больше не имею))
              2. Albay
                Albay Сегодня, 15:07 Новый
                +3
                Уважаемая Наталья,чтобы понять буксует или нет наступление надо обьязательно знать какие планы и замысел у наступающей стороны.Как запланирован план наступления и какие у него цели.
              3. Винт с резьбой
                Винт с резьбой Сегодня, 15:23 Новый
                +1
                Уважаемая Наталья,чтобы понять буксует или нет наступление
                не обращайте внимание, ей лишь бы потрындеть.
          2. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 15:42 Новый
            +3
            Цитата: Albay
            У вас карта из штаба наступающей армии с обозначенными планами?

            Видимо у Вас она есть laughing
            Азербайджан в 90-х утратил свою территорию имея большее превосходство над Арменией чем сейчас....

            Тогда Азербайджану после развала Союза досталась более мощная 4-я (чем 7-я ОА в Армении) ОА со всеми тыловыми запасами Закавказского ВО ВС СССР...
            Судя по отсутствии маскировки техники на позициях обе армии учатся воевать по американским военно-полевым уставам...
            Так что думаю с появлением новейших систем ПВО, РЭБ и ОТРК у ИРИ, вы останетесь без БПЛА израильских евреев....
            1. Vol4ara
              Vol4ara Сегодня, 16:48 Новый
              0
              Цитата: Лара Крофт
              Цитата: Albay
              У вас карта из штаба наступающей армии с обозначенными планами?

              Видимо у Вас она есть laughing
              Азербайджан в 90-х утратил свою территорию имея большее превосходство над Арменией чем сейчас....

              Тогда Азербайджану после развала Союза досталась более мощная 4-я (чем 7-я ОА в Армении) ОА со всеми тыловыми запасами Закавказского ВО ВС СССР...
              Судя по отсутствии маскировки техники на позициях обе армии учатся воевать по американским военно-полевым уставам...
              Так что думаю с появлением новейших систем ПВО, РЭБ и ОТРК у ИРИ, вы останетесь без БПЛА израильских евреев....

              С такими темпами, к моменту появления новейших средств ПВО, от Армении останется пару квадратных километров территории. Как горят новейшие средства ПВО мы видели в Сирии, как горят новейшие средства РЭБ мы увидили в Карабахе
  • Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 16:24 Новый
    +1
    Конечно лжет!
    В первый раз что ли лгут?


    Во, а я вам верю! laughing
    По сегодняшним заявлениям Азербайджана вы пожгли 230 танков противника. Из около 300 армянских в Карабахе. Я уверен, что в следующие 3 дня вы пожгете 530 из 300 возможных и тогда ваша победа, никак иначе, будет на Галактическом уровне.... laughing
  • Albay
    Albay Сегодня, 14:44 Новый
    -6
    Это не факты.Это фейковые фото неизвестно где сделанные.Я тоже могу эти же фото выстовить и сказать что нашел их на терретории арменнии.
  • Инсургент
    Инсургент Сегодня, 14:40 Новый
    +4
    Цитата: Albay
    Зачем Азербайджану эти боевики,если есть регулярная армия?Какую пользу могут принести полупартизанские отряды в боях в совершенно незнакомой им местности?


    Для этнической зачистки занятых территорий. Для выполнения грязной работы.
    1. Albay
      Albay Сегодня, 14:46 Новый
      -8
      Зачем?
      Там гражданского насиления почти нет.Они сами убегут.
      Вы видимо совсем ни в курсе того какие отношения между врагами.
    2. Albay
      Albay Сегодня, 14:48 Новый
      -2
      Зачем нам вообще грязная работа?
      Мы и так справимся с любой работой и сами,если что)
    3. Albay
      Albay Сегодня, 15:29 Новый
      -3
      Вот первая партия пленных,что то их этнически не зачистили..
      Странно,ни дело это)))
      Почему не слушают Вас)
      https://ru.oxu.az/war/427350
  • genisis
    genisis Сегодня, 15:26 Новый
    +4
    Так что это пропоганда армян

    https://www.syriahr.com/en/186420/
    Не уверен, что ты читаешь на английском, но так тебе легче будет переварить.
    Если попросишь, в личку скину тебе фотографии задохленых помощничков азербайджанских.
    Но, думаю, ты и сам прекрасно всё знаешь.
    1. Albay
      Albay Сегодня, 15:30 Новый
      -2
      Одни фейки)))
      Где факты?
      Читаю на 7 языках и говорю))
      1. genisis
        genisis Сегодня, 15:37 Новый
        +4
        Слушай, не делай мне мозг.
        Для таких, как ты и твои соплеменники «факт» - это только то, что подтверждает ваше утверждение в эту минуту.
        Остальное всегда объявляется фейком.
        Разговор с тобой не имеет смысла.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 17:02 Новый
          0
          С тобой тоже не имеет смысла.Вы своего молодого солдата приковали пулеметному(стационар)станку,чтоб до конца не удрал,пока другие не удирают,типа их прикрывал.Бедняжка,погиб в прикованном виде.Какие же вы страшные ....Наши солдаты не выдержали,материли тех,кто его туда приковал,....
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 15:40 Новый
        +2
        Цитата: Albay
        Читаю на 7 языках и говорю))

        Не лишним было бы научиться думать на одном из них...
  • 72jora72
    72jora72 Сегодня, 15:40 Новый
    0
    Какую пользу могут принести полупартизанские отряды в боях в совершенно незнакомой им местности?
    Вы не понимаете какую пользу могут принести люди провоевавшие 7-8 лет???
  • Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:34 Новый
    -6
    Можно сколь угодно говорить о "соросовце" Пашиняне, но ЭТОТ "ПАРТНЁР",разве лучше ?
    Лучше.У этого партнёра деньги свои есть в отличие от соровского Пашиняна.Плюс армянской пакости любить свою страну на расстоянии.Может про армянский национализм поговорим? Не сталкивался с его проявлением?А мы в России очень часто и на каждом шагу.Особенно в начале нулевых.Они там все хороши И армяне и азербайджанцы.И выбирать чью то одну сторону noНет.
  • хрыч
    хрыч Сегодня, 14:39 Новый
    +2
    Алиев прав, что тридцати лет у Азербайджана нет. И я даже не буду дублировать, что его поделят Иран и Россия. Представьте, что пала Армения и будет не два государства - один народ, а будет одно государство-два народа. И это будет Турция wassat понятно, что азербайджанцы окажутся второсортными гражданами... Не суть. Есть еще одно пророчество, что Закавказье захватит ... Китай wassat Причем пророчество чеченских старцев и афонских. Якобы русские и китайцы договорятся, что КНР через Среднюю Азию захватит нефтяные скважины БВ и Закавказья. Вроде смешно, но от западной части КНР до Баку 2 тысячи километров и на пути Туркм... никого.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 15:52 Новый
      -1
      Цитата: хрыч
      Причем пророчество чеченских старцев и афонских.

      laughing
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 16:13 Новый
        -1
        А ты Лара если дама с нормальной, высокой социальной ответственностью, то кроме мистики, обратись к статистике. Китайцам устроят морскую блокаду и что делать? Воевать с США? Вот пройти пару недогосударств с согласия России с Ираном и получить скважины таких же недогосударств, да легко. Япония рухнула бы без горючего через 4 месяца, когда ей объявили блокаду. А захватила скважины, да нанесла американскому флоту урон и продержалась 4 года. Поэтому китайцам светит тоже, рано или поздно.
        1. Лара Крофт
          Лара Крофт Сегодня, 16:32 Новый
          0
          Цитата: хрыч
          обратись к статистике.

          Вот ты нас и ознакомь с ней.....
          КНР умеет выбирать себя друзей в отличии от нас....
          Зачем ей Туркменистан, если он ей и так теперь долго нефть будет гнать в счет ранее выданных (и уже пропитых) кредитов.....
          https://eurasia.expert/turkmenistan-smenil-zavisimost-ot-rossii-na-kitay/
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 16:41 Новый
            0
            Газ побоку. Газом истребители, танки и корабли не заправишь. И у КНР есть угледобыча, которая газ взаимозаменяет в энергетике. По Туркменской нефти. Экспорт добытой нефти осуществляется частично железнодорожным транспортом, а частично — морским транспортом через Каспий и далее по российским нефтепроводам. Кроме того, с 2010 года некоторые объемы туркменской нефти (около 1,5 млн тонн в год) экспортируются по нефтепроводу «Баку — Тбилиси — Джейхан».
            Поэтому Китаю шиш.
  • uran
    uran Сегодня, 15:41 Новый
    -1
    Красные кхмеры не подоспели ещё? tongue
    Супермен, капитан Америка, Шрек в число не входит?
    Где факты ? Если нет фактов то извините я буду считать вас мягко говоря сказочником.
  • Vol4ara
    Vol4ara Сегодня, 16:45 Новый
    0
    Цитата: Инсургент
    Алиев посчитал бессмысленными переговоры с Пашиняном

    Тоже самое можно сказать и о Алиеве,дискредитировавшем себя заявлениями(ложью,прямо нужно говорить) о том,что ему не известны факты участия Турции в БД в НКАО,и о его "неведении" о переброске туда же тысяч (последние данные более 4000) боевиков из Сирии...

    Лжец,пособник терроризма,инспирировавший переброску террористической угрозы из САР в Закавказье,вплотную к границам РФ.

    Можно сколь угодно говорить о "соросовце" Пашиняне, но ЭТОТ "ПАРТНЁР",разве лучше ?

    А, что известно какие террористические группировки переброшены? И они всем мировым сообществом признаны террористическими?
    А лжецы в политике все
  • сергей32
    сергей32 Сегодня, 14:34 Новый
    +3
    А с какой такой радости Россия должна помогать армянам. У них богатая и влиятельная диаспора есть, у них было 26 лет, чтобы построить оборону. Могут сороса попросить помочь. Как армяне к нам относятся многие знают. Так что сама, сама... Когда Пашиняна ставили, я помнится, прокомментировал, что победа майдана оплачивается территорией. Сербы, грузины, украинцы не дадут соврать.
    1. финиш
      финиш Сегодня, 14:53 Новый
      0
      Помогая Армении Россия помогает сама себе.
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 15:55 Новый
        0
        Цитата: финиш
        Помогая Армении Россия помогает сама себе.

        Чем?
    2. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 15:55 Новый
      0
      Цитата: сергей32
      А с какой такой радости Россия должна помогать армянам.

      Странные вы люди....
      Сначала Лавров (армянин) заключает до середины века Договор с Арменией о военной помощи, потом подписывает Стамбульские договоренности, а потом россияне удивляются, почему от них чего то требуют все, а самим им никто ничего не должен...
  • Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 14:49 Новый
    -4
    Не помогут тогда Армения уйдёт из Карабаха
  • Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 14:49 Новый
    -2
    Не помогут тогда Армения уйдёт из Карабаха
  • Громобой
    Громобой Сегодня, 14:58 Новый
    +1
    Цитата: Doccor18
    Россия? А если не помогут...?
    У нас в Гюмри база. Емсли бы её не было,то турецкиепогранкараулы вытаптывали бы тропы в Ставраполье..Думаете,почему все новинки в ЮВО.Не слишком много чести для ВСУ.Им дорогу грейдировать Харьков-меридиан Белосток.Нет. Мощный кулак накоплен для войны с Турцией.Нато,скажете вы?Турки не стесняются своего присутствия и мощно входят в атаку.В центре/г.Брюссель/ мощно аплодируют такой активности своего южного фланга.
  • Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 15:31 Новый
    -1
    Цитата: Doccor18
    Война - это весьма затратное дело. Если Азербайджану помогают собственные ресурсы и Турция,

    азербайджанецы освобождают свою территорию от аров, Арменией оккупирован не только НКР (непризнанная никем, даже самой Арменией), но 7 р-нов Азербайджана....прилегающих к НКР. (т.н. "пояс безопасности")...
    Алиев прав, зачем ему ждать еще каких-то изменений в данном конфликте, ранее стоявшие у власти в Армении выходцы из НКР ничего ни сделали для урегулировании конфликта и до последнего снимали дивиденды от победы в войне над Азербайджаном и спекулируя этим на выборах...а нынешний президент бесхребетный "соросенок" и националист....для него НКР чужая земля....
    У Азербайджана хватит сил на возврат обратно себе своих земель....для РФ будет лучше, если боевые действия в этом конфликте не затронули территорию Армении...иначе РФ придется начинать из-за Армении большую Кавказскую войну...
    Армяне и азербайджанцы при этом ничего не теряют, в любом случае будет виновата РФ....
    Грузия, Турция и Азербайджан уже закрыли свое воздушное пространство для ВКС РФ....
    У РФ есть все шансы получить "огненную дугу" от Балтики до Персидского залива....
    Единственный союзник сейчас у Армении и РФ в этом конфликте ИРИ, соответственно, РФ надо начать поставку В и ВТ ИРИ, это возмутит израильских евреев и они сами будут через англо-саксов давить на Турцию и Азербайджан, чтобы они "закруглялись" с этим конфликтом....

    Цель этого конфликта, проверить боевую и мобилизационную готовность РФ и дискредитировать РФи ее ВС в части неспособности РФ защитить своих союзников на Кавказе...
  • ЗЭМЧ
    ЗЭМЧ Сегодня, 16:03 Новый
    0
    Цитата: Doccor18
    Война - это весьма затратное дело. Если Азербайджану помогают собственные ресурсы и Турция, то кто поможет Армении. США? Россия? А если не помогут...?

    А почему Россия или США должны помогать Армении, НКР территория Азербайджана. Пашинян решил быть "многовекторным", партию ветеранов Карабаха от власти отодвинул. Политика его явно не пророссийская)))
  • silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 14:16 Новый
    +9
    Алиев конечно прав (оговорюсь что война не лучшее решение) ...
    майданный Пашинян и его шобла раскачали ситуацию ... да ещё и заявлений совсем вот не подобающих политику наговорили такие вот они воинственные ... ну вот и о чём с ними говорить ... тем более в сложнейших переговорах Мир был восстановлен ... конфликт заморожен ... но вот есть гордые армяне ... такие в ОПУ самостоятельные ... такие прям растакие ... а как началось по взрослому так сопли пузырями ... спасайте нас ...
    да и о чём теперь переговоры ... что можно предложить например Азербайджану в обмен на Мир??? ...
    1. Одиссей
      Одиссей Сегодня, 14:24 Новый
      +5
      Цитата: silberwolf88
      да и о чём теперь переговоры ... что можно предложить например Азербайджану в обмен на Мир???

      7 районов и отложенный статус Карабаха. Но пока Армения не хочет и этого и надеяться,на международную помощь и на то,что Карабахский укрепрайон сможет держаться еще пару месяцев,а за это время Азербайджан выдохнется.
    2. хрыч
      хрыч Сегодня, 14:46 Новый
      -1
      Цитата: silberwolf88
      Алиев конечно прав (оговорюсь что война не лучшее решение) ...
      майданный Пашинян

      Сорос-потеря территорий. Пришли Соросята в Грузию и нет Абхазии, и нет Ю.Осетии. Пришли Соросята в Украину и нет Крыма, и нет Донбасса. Пришли соросята в Армению... Погонят Пашиняна, есть шанс сохранить Карабах. Не погонят и Армении не будет. Пашинян может раскаяться и признать ... Крым, тогда и поговорим wassat
      1. 72jora72
        72jora72 Сегодня, 15:43 Новый
        0
        Пашинян может раскаяться и признать ... Крым, тогда и поговорим wassat
        А если Алиев завтра признает Крым,то что?
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 16:06 Новый
          -1
          Тогда не будет обнимашек с Эрдоганом wassat Он на турецкий Крым шибко, шибко рассчитывал.
  • советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 14:18 Новый
    +7
    Я думаю кто надо, где надо уже помогают в меру ситуации.. А у Алиева логичная позиция- если наступление не захлебнулось еще-смысл переговоры заводить? Вот когда остановят окончательно наступление тогда и поговорить захочет.. или когда до границы Армении дойдет.. при этом-то что занято уже-точно не отдаст, даже если примирится.. а то его свои сожрут.. так что основной вопрос всего конфликта сейчас - в стойкости армян и где остановится наступление..
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:22 Новый
      +3
      Судя по заявлениям он 100% уверен в успехе военной компании.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 14:33 Новый
        +2
        ну так то это нормально для президента воюющей страны.. изображать уверенность- даже если ее нет.
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 14:43 Новый
          -1
          Нет, нет. Даже воинственное заявление можно сделать в нейтральном тоне, но "мы не остановимся пока не вытолкаем вас в зашей" это как бы обязывает побеждать.
      2. Avior
        Avior Сегодня, 14:40 Новый
        -3
        В принципе, косвенно оно подтверждается и реакцией Пашиняна- он пытается закончить ситуацию как можно быстрее.
      3. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 16:09 Новый
        0
        Цитата: alexmach
        Судя по заявлениям он 100% уверен в успехе военной компании.

        Если Турция введет свои войска в Нахичевань, то Армения окажется на два фронта....
        Потом де оккупация азербайджанской территории, вывод ВС РФ из Армении и вхождение всех трех Закавказских республик в НАТу
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 16:35 Новый
          0
          да не возьмут их в НАТО.. кандидатами в НАТО- страждущими, готовыми на все, что скажут шефы и фактически выполняющими обязанности членов НАТО, но при этом- без прав члена НАТО- возьмут конечно.. а прям членами-нафиг они нужны кому, а то еще защищать придется если что..
          1. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 16:38 Новый
            0
            Цитата: советник 2 уровня
            а то еще защищать придется если что..

            От кого? Если ВБ РФ в этих странах не будет....3 из 6 стран ОДКБ тюрские государства...
            1. советник 2 уровня
              советник 2 уровня Сегодня, 16:47 Новый
              0
              от кого угодно- не в этом смысл того, что написал.. Просто- зачем им давать права членов НАТО (в т.ч. на их защиту), если они обязанности за радость считают и не состоя в этом блоке? о базах мечтают полосатых, учениях совместных, любые войска, объекты готовы разместить и т.д. и т.п.
              Как Грузия с Украиной- сейчас кандидаты в НАТО и что от них не получит НАТО если захочет?
              "если кто-то готов работать бесплатно и счастлив при этом-зачем ему платить?"
  • iouris
    iouris Сегодня, 14:20 Новый
    0
    Точка бифуркации - 080808. Москва не влияет.
  • Одиссей
    Одиссей Сегодня, 14:20 Новый
    +8
    Жесткое заявление. Он опирается на международное право,но главное на уверенность,что Азербайджан выигрывает войну.
    Плюс еще "гегемон" (США) занят своими внутренними проблемами.
    В качестве компромисса можно предложить Армении вернуть 7 оккупированных районов,отложив вопрос о статусе Карабаха. Иначе они могут потерять и Карабах тоже.
    Вопрос в темпах. Стратегия выбивания основных сил Армении с помощью технического превосходства требует времени.Дадут ли его Азербайджану,хватит ли у них боеприпасов и устойчивости перед существенными потерями это ключевые вопросы.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 16:13 Новый
      0
      Цитата: Одиссей
      В качестве компромисса можно предложить Армении вернуть 7 оккупированных районов,отложив вопрос о статусе Карабаха. Иначе они могут потерять и Карабах тоже.

      Хоть карту Советского Азербайджана в глаза видели? Бывшая Нагорно-Карабахская АО не соприкасалась с Армянской ССР своими административными границами она почти в центре Азербайджана....7 оккупированных р-нов вокруг НКР составляют "пояс безопасности" последней...
  • stalki
    stalki Сегодня, 14:23 Новый
    +3
    Прям как заваруха на дороге.
    -я проеду первый!
    -нет я первый!
    -ты не понял, я первый!
    -только после меня!
    -да ты чё быкуешь?!
    -ты чё сказал?!
    И понеслось...
    Там вобще ни кто ни кого слушать изначально не хотел. Пока был СССР, все были гражданами одной страны. А теперь кровь, смерть и каждый думает что он прав.
  • Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 14:25 Новый
    +1
    кто то из великих сказал хотите понять куда движется страна посмотрите какие памятники они устанавливают, два памятники фашистам толко центре Еревана установлена. Терроризм на государственном уровне в Армении политика номер один. Вот и получили по башке . Окупантов и террористов как говорил господин Путин надо мочить.
  • antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 14:28 Новый
    +3
    Я года три назад тут уже писал - дайте людям повоевать и решить конфликт силой.
    К тому и пришли.
  • ВПП
    ВПП Сегодня, 14:33 Новый
    +1
    Логичное заявление на фоне всемирной озабоченности. При этом обозначен выход из текущей ситуевины.
  • Cowbra
    Cowbra Сегодня, 14:34 Новый
    +4
    Конечно. Потому что деньги и технику дал Эрдоган, а ему нужны две вещи - полное подчинение региона Турции, что означает контроль идущей в Турцию трубы, да и месторождений, и чтоб встряла РФ - дабы обменять неучастие Турции в сем конфликте на серьезные уступки со стороны РФ в Сирии))) Первую-то цель турки достигли еще когда Баку вторглось в НКР. Теперь будут платить за Байрактары, ракеты и Ф-16 на прикрытии. А со второй туркам и недотурком - по всему фейсу вышло. Там уже считай позиционная война, и сколько лет недотурки будут резать онижедетей Пашиняна - нам пофигу. Можем им табличку нарисовать, с какой они скакали на своем майдане местном про PUTinOUT. Аут - так аут, сами просили, вот мы с поп-корном и посидим
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:44 Новый
      +2
      Потому что деньги и технику дал Эрдоган

      Деньги у богатого нефтью Азербайджана и свои есть. Технику купили.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 14:48 Новый
        +1
        Доставку прокси из Сирии и Ф-16 в прикрытии - тоже купили? winked То что они сейчас Турции должны не только свои трусы, но и шкуру под ними - даже не вопрос
  • Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:39 Новый
    -4
    Алиев посчитал бессмысленными переговоры с Пашиняном
    Раз так считает.Значит на то имеет основание.А Алиев это не дядя из под забора.Он весьма образован.И весьма мудрый политик для своего региона и страны.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:04 Новый
      +4
      Цитата: Наблюдатель2014
      весьма мудрый политик для своего региона и страны

      На столько мудр,что позволил обратить себя в марионетку...
      1. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 15:28 Новый
        -2
        Цитата: Инсургент
        На столько мудр,что позволил обратить себя в марионетку...

        Вспомните слова Гейдара Алиева, сказанные про Азербайджан и Турцию – «одна нация, два государства». Это также как Россия и Белоруссия, - два братских государства.
        Погорячились Вы с выводом.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 15:49 Новый
          +2
          Цитата: Владимир_6
          Погорячились Вы с выводом.

          В плане того,что ВВС Турции выполняют боевые вылеты на территории Азербайджана,а Алиев об этом "не знает",или с тем,что он "не видит" переброски тысяч боевиков-террористов из САР в НКАО,фактически к границам РФ ?
          1. Владимир_6
            Владимир_6 Сегодня, 16:17 Новый
            0
            Цитата: Инсургент
            В плане того,что ВВС Турции выполняют боевые вылеты на территории Азербайджана,а Алиев об этом "не знает"

            Это МО Армении Армении заявило о наличии доказательств присутствия F-16 Турции в Азербайджане.
            "У нас есть достоверные сведения, что турецкие истребители F-16 остались в Азербайджане после совместных учений 13-14 августа. Истребители активно применяются в ходе боевых действий, выполняют разведывательные вылеты. Только F-16 может издалека фиксировать Су-25 и нанести удар. МЫ СКОРО ПРЕДОСТАВИМ все доказательства об участии турецких ВВС"

            Когда предоставят, тогда можно будет и обсудить.
            Переброску тысяч боевиков-террористов из САР в НКАО Вы уже обсудили с камрадом "Albay (Алибек)"
            P.S Для чего Вы поставили минус за предыдущий пост?
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 16:30 Новый
              0
              Цитата: Владимир_6
              Переброску тысяч боевиков-террористов из САР в НКАО Вы уже обсудили с камрадом "Albay (Алибек)"

              Вам,тролли-инфовоины,возможно и камрады ,мне - однозначно нет.
              Цитата: Владимир_6
              Для чего Вы поставили минус за предыдущий пост?


              Вы намерены обсуждать каждую оценку ?
              1. Владимир_6
                Владимир_6 Сегодня, 16:43 Новый
                0
                Цитата: Инсургент
                Вам,тролли-инфовоины,возможно и камрады ,мне - однозначно нет.

                То, что человек не согласен с Вашим мнением не означает, что он тролль. В обсуждении данной статьи "Albay (Алибек)" вел диалог.
                Вы намерены обсуждать каждую оценку ?

                Нет, не намерен. Но я считаю, что нужно выбирать одно из двух. Либо вести диалог, либо играться в крестики-нолики.
  • КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 14:42 Новый
    -2
    Судя по сообщениям СМИ азербайджанские войска наносят удары с севера и юга по территории контролируемой армией НКО, видимо с целью рассечь, окружить и уничтожить армянскую группировку, также Азербайджан выбивает дронами силы ПВО Армении и ликвидирует опорные пункты противника на господствующих высотах, вероятнее всего армяне не выдержат, Азербайджан превосходит по ресурсам Армению, уже звучали предложения армянской стороны по перемирию, но Алиев не согласился, скорее всего Азербайджан выдавит армян с территории НКО и оккупированных в 1994 году армянами территорий Азербайджана до государственной границы с Арменией, переходить границу Азербайджан не будет, Армения член ОДКБ и Алиев понимает это, вероятнее всего все заранее обговорено с Кремлём
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 16:20 Новый
      -1
      Цитата: КОМандирДИВана
      Судя по сообщениям СМИ азербайджанские войска наносят удары с севера и юга по территории контролируемой армией НКО, видимо с целью рассечь, окружить и уничтожить армянскую группировку,

      В и ВТ в НКР намного больше, чем в самой Армении....
      Территория НКР вытянутая, так что ее будут рассекать на три части и не допускать подхода резервов из Армении...
      На месте Азербайджана я дал бы несколько коридоров для беженцев из НКР в Армению, без гражданских лиц армия НКР не так сильно будет защищаться (пример Сталинграда, где Сталин запретил эвакуацию)...
  • Avior
    Avior Сегодня, 14:46 Новый
    -2
    Предсказуемая ситуация
    В какой то момент у армян ресурса было больше, военные лучше- и Азербайджан остался без части территории.
    Сейчас ситуация изменилась, ресурса больше у Азербайджана, внешняя поддержка Армении ослабла, армию азербайджанцы структурировали так, чтобы уменьшить влияние относительно невысоких качеств военных, для этого насытили БПЛА.
    Неудивительно, что добиваются возврата территорий.
    Армении нужно было искать компромисс, пока они ситуацию контролировали, сейчас, пожалуй, поздновато уже для компромиссов...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:57 Новый
      0
      Потеря Карабаха, конец пашиняна
      1. Грица
        Грица Сегодня, 15:58 Новый
        +2
        Цитата: Nastia Makarova
        Потеря Карабаха, конец пашиняна

        Дык, никому его и не жалко. Когда армяне оргазмировали на этого выкормыша гнезда Сороса, им говорилось - ребятки, уймитесь. Поймите, болезные, что Пашинян - это прямой путь к потере страны. И начнется эта потеря с Карабаха. Поскольку с приходом к власти этих дегенератов, армяне теряют всех союзников, кроме Сороса. Никто вас уже не спасет, хлебайте полной ложкой, "многовекторные" вы наши...
        1. Владимир_6
          Владимир_6 Сегодня, 16:31 Новый
          0
          Цитата: Грица
          Дык, никому его и не жалко. Когда армяне оргазмировали на этого выкормыша гнезда Сороса, им говорилось - ребятки, уймитесь. Поймите, болезные, что Пашинян - это прямой путь к потере страны. И начнется эта потеря с Карабаха.

          Приветствую Вас Александр! hi
          На днях попалась заметка Михаила Ошерова. Интересный фрагмент на тему о союзниках Армении.
          "Пока в Ереване сидят ничтожные проамериканские марионетки и дашнаки, идеологические предки которых уже потеряли половину Армении в начале 20-го века, с этой Арменией России дружить не стоит. Если неизбежное поражение армянских формирований в Нагорном Карабахе приведёт к военному поражению и к потере территорий, это может вызвать волнения в Ереване и возможную смену власти. Если военное поражение приведёт армянский народ к отрезвлению и к пониманию того, что единственными союзниками армянского народа могут быть только Россия и Иран – с этой Арменией и с этим армянским народом России можно и нужно будет возобновлять дружественные отношения."
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 16:22 Новый
        0
        Цитата: Nastia Makarova
        Потеря Карабаха, конец пашиняна

        Опять цены в Москве на недвижимость поднимутся скоро из-за "беженцев" из Армении...
  • opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:52 Новый
    0
    побеждает вот и все )
  • Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 14:57 Новый
    0
    Цитата: хрыч
    Цитата: silberwolf88
    Алиев конечно прав (оговорюсь что война не лучшее решение) ...
    майданный Пашинян

    Сорос-потеря территорий. Пришли Соросята в Грузию и нет Абхазии, и нет Ю.Осетии. Пришли Соросята в Украину и нет Крыма, и нет Донбасса. Пришли соросята в Армению... Погонят Пашиняна, есть шанс сохранить Карабах. Не погонят и Армении не будет. Пашинян может раскаяться и признать ... Крым, тогда и поговорим wassat


    Чтобы писать всякую х...ю пожил бы в Армении во времена когда у власти были не "соровцы" посмотрел бы на тебя. Сейчас что не происходит это соровцы. У вас наверное уже в кошмарах он сниться у вас.
    1. Викторио
      Викторио Сегодня, 15:16 Новый
      -2
      Цитата: Мисак Хананян
      пожил бы в Армении во времена когда у власти были не "соровцы" посмотрел бы на тебя

      ===
      ) тоже самое помнится писали знакомы украинцы, только про правление януковича. теперь процветают в демократическом раю
      1. Комментарий был удален.
    2. silberwolf88
      silberwolf88 Сегодня, 15:51 Новый
      +2
      ну мат не красит ... это для выступлений на площади оставьте ...
      а про вас могу сказать то что характеризует нацию ... после Спитака свалили в Москву и Подмосковье забив на то что родину восстанавливать нужно ... а когда людей из под завалов доставали (русские ... МЧС и Армия) сразу набегали местные посредники и продавали родственникам!!! ... вот ведь беспринципные ... своим таким же армянам для захоронения ...
      про жизнь в СССР тоже могу много поведать ... но судя по тону вы не из пионеров и комсомола ... так обыкновенное майданное мусорное ...
    3. Грица
      Грица Сегодня, 16:01 Новый
      -1
      Цитата: Мисак Хананян
      пожил бы в Армении во времена когда у власти были не "соровцы" посмотрел бы на теб

      То есть сейчас вы живете просто счастливо? Сорос вас деньгами осыпал с ног до головы? Ну так и обращайтесь к нему за военной помощью, чего ждете то?
      1. Комментарий был удален.
  • certero
    certero Сегодня, 15:17 Новый
    -1
    Цитата: Инсургент
    Для этнической зачистки занятых территорий. Для выполнения грязной работы.

    Самое дурацкое предположение какое только может быть.
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 16:17 Новый
      0
      Цитата: certero
      Самое дурацкое предположение какое только может быть.

      Так в Сирии Армян особо не жалели басурмане, почему в НКР должны жалеть?
  • Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 15:21 Новый
    +2
    Цитата: Викторио
    Цитата: Мисак Хананян
    пожил бы в Армении во времена когда у власти были не "соровцы" посмотрел бы на тебя

    ===
    ) тоже самое помнится писали знакомы украинцы, только про правление януковича. теперь процветают в демократическом раю


    Ндааааа, все ясно с тобой. Продолжай жить в не "соровском" режиме. Только смотри умом не тронься от фамилии Сорос
  • Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 16:02 Новый
    +2
    Цитата: Громобой
    Мощный кулак накоплен для войны с Турцией.

    Какой такой "кулак"? Наша ВБ в Армении это бывшая кадрированная 127-я МСД 7-й ОА ЗакВО ВС СССР...там весь кулак это тб на устаревших Т-72 первых модификаций....там техника чуть в лучшем состоянии, чем та которая была у ВСУ в Крыму в 2014 г.
  • Комментарий был удален.
  • Мисак Хананян
    Мисак Хананян Сегодня, 16:07 Новый
    +1
    Цитата: Грица
    Цитата: Мисак Хананян
    пожил бы в Армении во времена когда у власти были не "соровцы" посмотрел бы на теб

    То есть сейчас вы живете просто счастливо? Сорос вас деньгами осыпал с ног до головы? Ну так и обращайтесь к нему за военной помощью, чего ждете то?



    Предлагаю всем вам перед сном помолиться, чтобы злой колдун Сорос не пришел и ночью не забрал бы вас. Повторяю еще раз, Эта фамилия уже в страшном сне сниться вам. Не забудь помолиться ночью. Уже бредите этой фамилией
  • svoit
    svoit Сегодня, 16:15 Новый
    +1
    Цитата: Albay
    Зачем Азербайджану эти боевики,если есть регулярная армия?

    Свою армию лучше поберечь, а боевики уж очень к гуриям хотят, как не уважить?
    К тому же в палачевствовать лучше чужими руками, это Израиль расскажет подробно (особенно про Сабру и Шатилу).