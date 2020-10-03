«Времени на раскачку нет»: о проблемах выпуска высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями оборонпрома РФ

Есть ли реальные пути увеличения доли выпускаемой высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями рособоронпрома - вопрос, стоящий на повестке дня еще со времен горбачевской перестройки и "нового мышления".Тогда была одна партия, и все рычаги управления страной и промышленностью, наукой, были у нее в руках. В стране была жесткая плановая экономика, и практически отсутствовали схемы распилов и воровства бюджетных средств. Подворовывали, конечно, кто мог и умел, но это не было системой, и был контроль и спрос на разных уровнях и в разном виде. Плюс, кадровая политика давала и тогда сбои, случались и ошибки с назначением руководителей на ответственные направления и проекты, предприятия и организации. Но не было тотальной семейственности, безответственности, и кадровая политика не позволяла происходить тому, чтобы абсолютно некомпетентный и не имеющий базового профильного образования "эффективный менеджер" был назначен руководить разработкой и реализацией любого, не говоря уж о государственной важности, проекта.Примеров дня сегодняшнего - с лихвой. Страна имела по тем временам мощнейший в мире ВПК, единый в границах Союза, со связями между предприятиями, институтами и учеными, на который и в котором трудились лучшие умы и крупнейшие институты. На решение задач, поставленных партией и правительством, выделялись существенные средства, и проблем с финансированием НИОКР и организацией производства, в общем, не было. Утечки мозгов, и просто образованных людей, особенно среди молодежи, перспективных ученых, как сегодня, в основном тоже не было. Велись и имелись разработки в различных сферах, которые иногда не уступали мировому уровню. Плюс, спецслужбы могли добыть секреты и технологии, существовавшие у развитых стран. И, чего греха таить, научно-промышленный шпионаж приносил весомые плоды отечественной науке, промышленности.Отдельно стоит вопрос о качестве самих ученых и инженеров, руководителей. За последние 30 лет новой России система образования на всех её уровнях существенно деградировала и, даже есть таланты, то эффект от их талантов могут свести к нулю те самые "эффективные менеджеры", призванные "оптимизировать" целые отрасли.Опять пресловутое "времени на раскачку нет". Только его действительно нет, да и раскачку не всегда и не везде видно.Так вот, у Горбачева при всем перечисленном выше не получилось осуществить конверсию. Кроме сковородок на ракетно-космических предприятиях и примитивного ширпотреба ничего, по большому счету сделать не удалось. Мы не смогли и до сих пор не можем выпускать отечественные смартфоны, телевизоры, компьютеры, автомобили из собственных комплектующих.Гражданское самолетостроение - это отдельная боль. Как и в целом машиностроение. Страна осталась без собственного станкостроения. Даже наша военная продукция стремительно теряет позиции на мировом рынке вооружений.Нельзя сказать, что все совсем уж плохо. Военная отрасль получила заказ на создание гражданской продукции, востребованной у граждан. И многие предприятия вышли на такое производство: рации, электрооборудование, оптика, композиты для медицины, средства мониторинга и многое другое. Однако пока доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до плановых показателей пока не дотягивает.Владимир Путин опоздал с техническим перевооружением промышленности, с самим стартом, а сейчас это сложно сделать ввиду санкций и конкуренции среди мировых производителей. Неужели снова надо опускать «железный занавес» и переходить на свою "условно высокотехнологичную" продукцию. Станет ли это выходом из ситуации в условиях нахождения России на глобальном рынке, - отдельный вопрос.