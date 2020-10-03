Военное обозрение
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«Времени на раскачку нет»: о проблемах выпуска высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями оборонпрома РФ

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Есть ли реальные пути увеличения доли выпускаемой высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями рособоронпрома - вопрос, стоящий на повестке дня еще со времен горбачевской перестройки и "нового мышления".


Тогда была одна партия, и все рычаги управления страной и промышленностью, наукой, были у нее в руках. В стране была жесткая плановая экономика, и практически отсутствовали схемы распилов и воровства бюджетных средств. Подворовывали, конечно, кто мог и умел, но это не было системой, и был контроль и спрос на разных уровнях и в разном виде. Плюс, кадровая политика давала и тогда сбои, случались и ошибки с назначением руководителей на ответственные направления и проекты, предприятия и организации. Но не было тотальной семейственности, безответственности, и кадровая политика не позволяла происходить тому, чтобы абсолютно некомпетентный и не имеющий базового профильного образования "эффективный менеджер" был назначен руководить разработкой и реализацией любого, не говоря уж о государственной важности, проекта.

Примеров дня сегодняшнего - с лихвой. Страна имела по тем временам мощнейший в мире ВПК, единый в границах Союза, со связями между предприятиями, институтами и учеными, на который и в котором трудились лучшие умы и крупнейшие институты. На решение задач, поставленных партией и правительством, выделялись существенные средства, и проблем с финансированием НИОКР и организацией производства, в общем, не было. Утечки мозгов, и просто образованных людей, особенно среди молодежи, перспективных ученых, как сегодня, в основном тоже не было. Велись и имелись разработки в различных сферах, которые иногда не уступали мировому уровню. Плюс, спецслужбы могли добыть секреты и технологии, существовавшие у развитых стран. И, чего греха таить, научно-промышленный шпионаж приносил весомые плоды отечественной науке, промышленности.

Отдельно стоит вопрос о качестве самих ученых и инженеров, руководителей. За последние 30 лет новой России система образования на всех её уровнях существенно деградировала и, даже есть таланты, то эффект от их талантов могут свести к нулю те самые "эффективные менеджеры", призванные "оптимизировать" целые отрасли.

Опять пресловутое "времени на раскачку нет". Только его действительно нет, да и раскачку не всегда и не везде видно.

Так вот, у Горбачева при всем перечисленном выше не получилось осуществить конверсию. Кроме сковородок на ракетно-космических предприятиях и примитивного ширпотреба ничего, по большому счету сделать не удалось. Мы не смогли и до сих пор не можем выпускать отечественные смартфоны, телевизоры, компьютеры, автомобили из собственных комплектующих.

Гражданское самолетостроение - это отдельная боль. Как и в целом машиностроение. Страна осталась без собственного станкостроения. Даже наша военная продукция стремительно теряет позиции на мировом рынке вооружений.

Нельзя сказать, что все совсем уж плохо. Военная отрасль получила заказ на создание гражданской продукции, востребованной у граждан. И многие предприятия вышли на такое производство: рации, электрооборудование, оптика, композиты для медицины, средства мониторинга и многое другое. Однако пока доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса до плановых показателей пока не дотягивает.

Владимир Путин опоздал с техническим перевооружением промышленности, с самим стартом, а сейчас это сложно сделать ввиду санкций и конкуренции среди мировых производителей. Неужели снова надо опускать «железный занавес» и переходить на свою "условно высокотехнологичную" продукцию. Станет ли это выходом из ситуации в условиях нахождения России на глобальном рынке, - отдельный вопрос.
Автор:
Использованы фотографии:
«ОДК-Газовые турбины»
21 комментарий
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 14:45 Новый
    +10
    Есть ли реальные пути увеличения доли выпускаемой высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями рособоронпрома - вопрос, стоящий на повестке дня еще со времен горбачевской перестройки и "нового мышления".

    У нас был вагон времени в виде 30 лет. И конечно,как повелось на Руси,все делаем в последнюю минуту при сильном цейтноте.
    Как тут не вспомнить поговорку про -долго запрягает ,но быстро едет...но пока наблюдается ,что запрягаем...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:53 Новый
      +4
      Чем дольше запрягать в этом деле, тем дальше ехать. Ведь гонят по полной конкуренты.
      1. military_cat
        military_cat Сегодня, 15:35 Новый
        +1
        Это перестроечная идея, которая себя не оправдала. Не работает переделка линии по производству автоматов Калашникова в производство колясок, она не сможет конкурировать по эффективности с линией, специально построенной под производство колясок. Гражданского производства нет потому что нет экономико-правовой базы для долговременных инвестиций в гражданские производственные линии, никто не знает, какие политические, экономические или судебные риски сыграют завтра.
    2. Eskobar
      Eskobar Сегодня, 15:20 Новый
      +3
      Тут больше подходит "пока жаренный петух не клюнет". А с учётом того, что уже с 2014 года постепенно перекрывает воздух зарубежные поставщики, и нет оснований что они смилостивился, пора жёстко спросить с ответственных за сроки и качество импортозамещения. За нефть мы уже на западе ничего не купим.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 15:34 Новый
        +4
        Цитата: Eskobar
        Тут больше подходит "пока жаренный петух не клюнет"

        Жаренный петух не сейчас клюнул,а 30 лет назад. Главное чтоб не дождались другого северного пушного зверька в этом вопросе.
        Я много раз говорил и не устану повторять-чтоб что то сдвинулось с мертвой точки,нужна ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ. А у наших рулевых ее нет.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:21 Новый
      +3
      Цитата: НЕКСУС
      Как тут не вспомнить поговорку про -долго запрягает ,но быстро едет...но пока наблюдается ,что запрягаем...

      Цитата: BlackMokona
      Чем дольше запрягать в этом деле, тем дальше ехать.

      Довыёживались...Дозапрягались...Бывшие рысаки превратились в ожиревших меринов...Уже и сбруя поизносилась, и колёса у телеги рассохлись...Что касается навыков запрягания, то их не было отродясь, а чему учили - давно забыто...
      Нам же главнее всего внести новые правила в процесс запрягания, а насчёт езды никто ничего не обещал...
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:30 Новый
      +2
      Согласен с НЕКСУСОМ, пора бы уже ехать, а не шильдики переклеивать...
  2. Gato
    Gato Сегодня, 14:56 Новый
    +6
    Есть ли реальные пути увеличения доли выпускаемой высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями рособоронпрома

    Вот никогда не понимал - зачем военным предприятиям выпускать гражданскую продукцию? Ладно бы еще в СССР, где мощности ВПК были избыточны и в наличии имелась плановая система, но в капиталистической стране какой смысл? Хочется прибыли - гоните оружие на экспорт, но конкурировать в гражданской сфере с теми же самыми китайцами будет очень проблематично.
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 15:00 Новый
    +11
    Это капитализм,зато стало 25 миллионов за чертой бедности и мы в лидерах по приросту миллиардеров,правящему классу во главе с Путиным совсем не плохо, живут не плохо,рассуждают смогут ли прожить на 50 тысяч,а для остальных граждан это мечта,вот такая демократия однако.
    1. Seaflame
      Seaflame Сегодня, 15:48 Новый
      +6
      Это не капитализм и не демократия, капитализм у штатов, которые Арли Берки "пекут" как пирожки. А у нас олигархически-коррумпированная система, без всякого контроля со стороны населения, демократией в нашей многострадальной стране и не пахнет.
  4. Van 16
    Van 16 Сегодня, 15:04 Новый
    +1
    "многие предприятия вышли на такое производство"
    Видимо где как. У нас наоборот, вся гражданская продукция названа " непрофильной" и ее производство успешно консервируется.
  5. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 15:08 Новый
    +14
    «Времени на раскачку нет»

    Эта фраза уже оскомину набила.
    Путин опоздал с техническим перевооружением промышленности

    Да,это надо было начинать в так называемые "сытые нулевые",2000-2014.Времени вагон и маленькая тележка было с учетом доходов от дорогих нефти и газа и отсутствия санкций,можно было если не все,то многие горы свернуть,но имеем то,что имеем..В промышленность,сельское хозяйство,науку надо было деньги вкладывать,а не в бумажки заморские..
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:21 Новый
    +6
    Странно, в плохую тоталитарную эпоху были лозунги:Даешь!Все выше и выше!Догоним и перегоним! Сейчас тридцатилетняя эпоха характеризуется так:Хотели как лучше, получилось как всегда, денег нет , но вы держитесь, времени на раскачку нет.. Безнадега какая-то..и это из уст руководства.
  7. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:39 Новый
    +4
    Владимир Путин опоздал
    Как ни крути, а вывод один : 20 лет под руководством несменяемого пересидента - "коту под хвост". Дальше - больше.
  8. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:42 Новый
    0
    Вопросов всего два - эффективность инженерно - технических кадров и политического руководства и их ответственность перед страной и народом. И они плавно перетекают в область уголовного права и соблюдение законности. Не должен чел схлопотавший червонец за воровство и коррупцию выходить по УДО. А это опять упирается в политическое руководство. А я считаю судья вынесший такое решение должен присесть рядом с наказанным на тот же срок. Неужели не наигрались за тридцать лет в эту долбанную демократию, ну не существует её в природе, есть только кнут и пряник.
  9. Seaflame
    Seaflame Сегодня, 15:44 Новый
    +4
    Столько времени профукали. Зато сколько бабла вложили в Олимпиады, ЧМ по футболу, имиджевые стройки типа футбольного стадиона в Питере. Ничего не имею против спорта, сам футбольный болельщик, но не время было для таких трат. Некоторые аналитики пишут что мы "проворонили" 4-ую промышленную революция и можем отстать критически...
  10. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:46 Новый
    +6
    Владимир Путин опоздал с техническим перевооружением промышленности...

    На 19 лет...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:49 Новый
    +1
    Очень не хочется иметь санки вместо антен! сковородки вместо брони и прочее подобное!
    Должен быть разумный компромисс!
  12. Алекс2000
    Алекс2000 Сегодня, 16:10 Новый
    +2
    А, это все очередная лпапша на уши. Типа импортозамещения.

    Как бы да, надо. Но Как бы и не надо. Олигархи ориентируются на запад. Население привыкло что все западное.Кому нужны фотоопараты Зенит за 500 тыщ, где отечественного - шильдик?

    А всех , кто говорит о жирных 2008, 14, что тогда надо было все развивать, уря-патриоты называют агентами госдепа.
  13. eklmn
    eklmn Сегодня, 16:18 Новый
    0
    А если посмотреть не с точки зрения производства (это ноги), а с точки зрения головы ($$$ у гос-ва)? В США 70% ВВП создают мелкие и очень мелкие бизнеса - 5-30 человек. В России - нефть/газ/впк. В США главным критерием здоровья экономики является покупательная способность населения - много продали (население много купило), значит маркет идёт вверх, население довольно, экономика успешна. Формулу деньги_товар_деньги никто не отменял. Больше товара купили - больше товара выпустили, больше работы/рабочих/зарплат.
    Как в России - не знаю. Но развивать что-то, что при выпуске продукции не купится - это СССР. Развивать нужно тогда, когда есть спрос на продукцию, когда население тратит деньги. Если не тратит - застой и обнищание населения и страны. Как заставить (!?) население тратить (как сделать население богатым) - вот главный вопрос к Путину.
    1. Genry
      Genry Сегодня, 17:03 Новый
      0
      Цитата: eklmn
      как сделать население богатым) - вот главный вопрос к Путину.

      Вообще-то это вопрос к Мишустину. А у президента другая зона ответственности по Конституции.