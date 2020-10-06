Притаившаяся «Рысь»: может ли новая БМП изменить расклад сил на рынке вооружений

На глазах у всего мира
Rheinmetall на слуху у всех, кому небезразлична оборонно-техническая тематика. Немецкий концерн, который основали еще в 1889 (!) году, сейчас является одним из самых крупных производителей военной техники и вооружения в Европе. Среди продукции концерна известные машины Puma и GTK Boxer. Они пользуются неплохим спросом: по состоянию на 2018 год построили свыше 400 бронетранспортеров Boxer. Помимо Германии, операторами стали Нидерланды и Литва: первая в 2006-м заказала две сотни таких машин.
В прошлом году концерн Rheinmetall купил 55 процентов акций BAE Systems — одного из символов британского ОПК, который, помимо прочего, производил танки Challenger 2. А ведь в 2008 году BAE считалась крупнейшей в мире компанией по производству вооружений.
Один из залогов успехов Rheinmetall — эффектные презентации новинок. Недавно, например, к всеобщему удивлению, немцы показали демонстрационное видео своей новой разработки, 130-миллиметрового танкового орудия с условным обозначением Next Generation 130, установленного на шасси Challenger 2 (ряд СМИ ошибочно указал в качестве базы немецкий Leopard 2, что, в общем-то, логично).
Сейчас концерн решил пойти дальше, показав одну из своих главных новинок, боевую машину пехоты Lynx, в рамках учений NATO Brave Warrior. Представленные на видео события происходят 22 сентября 2020 года. «Мы получили исключительно положительные отзывы от войск!» — несколько расплывчато прокомментировали ситуацию в Rheinmetall.
Два в поле — воины
На учениях Североатлантического альянса задействовали наиболее мощный вариант боевой машины Kettenfahrzeug 41 (KF41). Помимо нее, разработана еще одна версия — Kettenfahrzeug 31 (KF31). Обе машины совершенно новые: вариант KF41 представили на выставке Eurosatory Defense 12 июня 2018 года. Эта модель имеет максимально допустимую массу в 50 тонн. Помимо трех членов экипажа, KF41 может перевозить восемь десантников. В кормовой части находится опускаемая аппарель.
Машина имеет двигатель мощностью 1140 лошадиных сил, позволяющий ей развивать максимальную скорость 70 километров в час. БМП получила дистанционно управляемый боевой модуль Lance 2.0 (KF31 имеет другой модуль — Lance первой версии). Башня получила внешний защитный кожух, который образовывает множество пересекающихся поверхностей. Купол башни дополняет длинный кожух орудия, выполняющий функции маски.
«Младшую» модель, KF31, представили намного раньше. Ее презентовали в рамках Eurosatory 2016. Машина имеет максимально допустимую массу до 38 тонн и может перевозить до шести человек десанта. Она оснащена двигателем мощностью 755 лошадиных сил и может развивать максимальную скорость 65 километров в час.
Возможны разные варианты вооружений. Главный калибр — 30-миллиметровое орудие Rheinmetall MK30-2/ABM (KF31) или 35-миллиметровое орудие Wotan 35 с электрическим приводом автоматики. Система управления огнем позволяет применять снаряды с программируемым подрывом, что расширяет спектр решаемых задач. Имеется спаренный 7.62-мм пулемет Rheinmetall RMG 7.62. Опционально имеются противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Spike LR2 или установки для запусков беспилотников. В обычном положении установка запуска ракет находится внутри башни, а перед запуском ракет — «выезжает» в сторону.
Важно отметить, что на израильском комплекс Spike реализован принцип «выстрелил и забыл». Напомним, на сегодня ни один отечественный ПТУР такого класса, за исключением перспективных разработок, не обладает подобными возможностями. Заявленная максимальная дальность Spike-LR составляет 4000 метров (в обновленной версии — до 5500). Бронепробитие может достигать 900 миллиметров. По этим показателям Spike сравним с лучшими постсоветскими разработками.
Улучшению ситуационной осведомленности экипажа способствует панорамный прицел командира, расположенный на крыше. Вдобавок к этому Lynx имеет уже ставшую традиционной информационно-командную систему для обмена данными с союзными подразделениями.
Броня призвана защитить Lynx от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб. Уровень защиты корпуса KF31 официально заявлен по стандарту NATO STANAG 4569 Level 5, что подразумевает защиту от 25-мм подкалиберных бронебойных снарядов на дистанции 500 м. Сиденья десантников снабдили складной конструкцией: они установлены на бортах корпуса. Такой подход призван сократить негативное влияние подрыва под гусеницей или днищем боевой машины.
Перспективы новинки
В основе концепции лежит «применение проверенных решений в сумме с инновационными методами производства». Это можно рассматривать как очередную попытку сделать отвечающую требованиям XXI века БМП, которая при этом была бы относительно экономичной. «Насколько состоящие на вооружении боевые машины пехоты удовлетворяют требованиям ведения боевых действий будущего? Именно с этого вопроса в концерне Rheinmetall началось создание нового семейства боевых бронированных машин Lynx», — заявил перед выкаткой БМП KF41 на выставке Eurosatory-2018 Бен Хадсон, глава подразделения Rheinmetall, которое отвечает за разработку боевых бронемашин.
Так или иначе, к машине уже проявили интерес во многих странах. В августе стало известно, что Венгрия подписала соглашение с Rheinmetall о создании совместного предприятия, то есть именно эта страна стала первым заказчиком «Рыси». Машину должны производить на венгерской территории. По неофициальным данным, государство получит до 220 машин KF41 с началом их поставок в 2024-2025 годах.
Среди потенциальных операторов — Катар, Австралия и Чехия. Самой же знаменательной победой немцев на рынке мог стать успех в конкурсе Сухопутных сил США Optionally Manned Fighting Vehicle, предполагающим ни много ни мало замену для БМП M2 Bradley. Однако ранее БМП KF41 Lynx дисквалифицировали из-за того, что они несвоевременно предоставили доработанный образец для испытаний: по крайней мере, такой была формальная причина. Не попали в число финалистов и другие «иностранцы». Так что в конце концов в программе остался только Griffin III от General Dynamics, что стало причиной отмены Армией США этапа сравнительных испытаний. А еще позже Пентагон и вовсе переформатировал конкурс, изменив приоритетные требования. Итог этой «чехарды» по-прежнему неизвестен, но Сухопутным силам США не привыкать к неопределенностям в плане новой техники.
Уже сейчас можно констатировать одно: при всех своих плюсах Lynx не стала революцией в мире бронетехники и едва ли сможет изменить мировой рынок вооружений. По сути, перед нами тяжелая (особенно в версии KF41) БМП, что делает сложным ее транспортировку по воздуху и преодоление машиной водных препятствий.
При этом бронирование машины можно назвать компромиссным. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, «Рысь» уступает в этом отношении как израильскому «Намеру», так и российской БМП Т-15 на базе «Арматы» (обе эти машины, кроме прочего, имеют комплексы активной защиты). Тем не менее, Lynx — потенциально удачная разработка, которая может претендовать на долю рынка. Как в наши дни, так и в обозримом будущем.