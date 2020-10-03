Военное обозрение
Войти Регистрация

Армянская сторона заявила об удачном контрнаступлении на одном из направлений в зоне конфликта

32
Армянская сторона заявила об удачном контрнаступлении на одном из направлений в зоне конфликта

Пресс-служба Минобороны Армении распространяет сообщения о том, что азербайджанское наступление остановлено. Нужно отметить, что о наступлении азербайджанских войск объявляло именно министерство обороны Республики Армения. По словам Шушан Степанян, пресс-секретаря ведомств, войскам обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) «удалось остановить начавшуюся широкомасштабную атаку противника».


По заявлению Шушан Степанян, на нескольких направлениях идут тяжёлые оборонительные бои, а на одном армия НКР контратаковала силы противника.

В заявлении пресс-секретаря армянского военного ведомства говорится о том, что «планы противника на одном из направления потерпели полное фиаско». При этом заявлено о том, что в результате контрнаступления войск НКР азербайджанские подразделения понесли серьёзные потери как в живой силе, так и в военной технике.


На кадрах видно применение, в частности, противотанковых ракетных комплексов.

Тем временем азербайджанская сторона заявляет о собственных успехах. В министерстве обороны Азербайджана демонстрируются кадры, на которых можно увидеть уничтожение армянской бронетехники в зоне конфликта.


Как видно, беспилотники ВС Азербайджана ведут съёмку и в инфракрасном диапазоне, что увеличивает шансы на её обнаружение.

Судя по развивающимся событиям, конфликт далёк от завершения, а стороны явно не намерены садиться за стол переговоров при нынешних условиях. Каждая из сторон ожидает уступок исключительно со стороны оппонента.
Использованы фотографии:
Фейсбук/пресс-секретарь Минобороны Армении
32 комментария
Объявление

Нашим проектам требуются авторы в новостной и аналитический отделы. Требования к соискателям: грамотность, ответственность, работоспособность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение быстро анализировать текст и проверять факты, писать сжато и интересно на политические и экономические темы. Работа оплачивается. Обращаться: editor@topcor.ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 16:27 Новый
    -9
    Армянам не выстоять в этой войне.Это уже понятно.А Кремль правильно и делает,что стоит в стороне.
    1. новичок
      новичок Сегодня, 16:34 Новый
      +4
      Выстоит. У армян дух выше. У азербайджанцев армия оснащена лучше, но здесь поставки из РФ не останавливаются.
      Если Кремль вас послушает, сдаст Кавказ янкам, через турков, конечно.
      1. финиш
        финиш Сегодня, 16:43 Новый
        +2
        Если идут скрытые поставки из РФ, то это скоро поменяет ситуацию. Живой крепких духом солдат там и так хватает, идут в бой с открытым забралом.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 16:54 Новый
          +2
          Цитата: финиш
          Живой крепких духом солдат там и так хватает, идут в бой с открытым забралом.





          1. финиш
            финиш Сегодня, 17:04 Новый
            0
            Там в кадре попались женщины, тоже воюют.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 17:08 Новый
              0
              Цитата: финиш
              Там в кадре попались женщины, тоже воюют.




              Армянские девушки-волонтёрки в НКР.

              Чичерина в НКР,приходилось слушать её на полевом концерте в ДНР...

        2. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 17:04 Новый
          0
          Цитата: финиш
          Если идут скрытые поставки из РФ, то это скоро поменяет ситуацию. Живой крепких духом солдат там и так хватает, идут в бой с открытым забралом.

          И умирают пачками с ним же...ага. Армянская армия НЕ БОЕСПОСОБНА ОТ СЛОВА СОВСЕМ. Более того,командный состав там тоже дремучий как 12 часов ночи,не понимающий что такое тактика и стратегия современной войны. И духом боевым эту безграмотность не перекроешь.
          Я вам приведу простой пример...41 год,Красная армия несет колоссальные потери в технике и живой силе.Почему? Нет ни боевого опыта,не стратегии,не тактики...и толку что на тот момент,Красная армия численно превосходила армию Третьего Рейха?
      2. donavi49
        donavi49 Сегодня, 16:45 Новый
        -3
        Ну, а Армения конечно белая и пушистая. Если что в 2019 году власти Армении запретили обновление 102 базы.
        Запад ожидает от Пашиняна вывода российской базы и выхода из ОДКБ

        Или вот:
        В Ереване блефуют, поднимая вопрос вывода 102-й российской военной базы

        Пашинян продолжает использовать успешно зарекомендовавший себя при Саргсяне метод шантажа Москвы с целью получения от нее дополнительных финансов.

        В Армении все чаще стали озвучиваться тезисы о необходимости пересмотра военного соглашения с Россией, которое приведет к выводу российской 102-й военной базы из страны. Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян в связи с этим заявил, что действующие власти губят Армению. По его мнению, вывод базы из Армении может стоить этой стране государственности.

        Или вот:
        В Армении устроили акцию с требованием вывести российскую военную базу из Гюмри


        1. новичок
          новичок Сегодня, 16:47 Новый
          +1
          А кто сказал о "пушистости"? В предыдущей статье уже высказал свое мнение, что это опер части плана "Анаконда".
      3. uran
        uran Сегодня, 16:46 Новый
        -4
        наверное поэтому предпочитают сдаться )
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 17:02 Новый
          0
          А это точно армяне ,а не постановочный кадр!
      4. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 16:59 Новый
        -3
        Цитата: новичок
        У армян дух выше

        В современной войне на одном духе победу не одержать от слова совсем.
        Цитата: новичок
        но здесь поставки из РФ не останавливаются.

        Если безграмотному неумехе дать хоть самое передовое оружие,в его руках оно будет оставаться мотыгой,а не оружием. Достаточно глянуть как армяне относятся к своей арте,которую не маскируют и ставят в чистом поле,снимая ролики на телефон.
        Цитата: новичок
        Если Кремль вас послушает, сдаст Кавказ янкам, через турков, конечно.

        Во первых,матрассам сейчас не до армян с азейбаржанцами. Во вторых,Кремль принуждает Ереван подписать капитуляцию ,но при условии размещения миротворцев наших в Карабахе,дабы азейбарджанцы не начали резать там всех без разбору.
        В третьих-а на кой Москве Пашинян? Не задавались таким вопросом?
        Что до турков...так тут два главных игрока ,это РФ и Турция.От Баку и Еревана ничего не зависит от слова совсем. А Пашиняну то не к кому обратиться ,кроме Кремля,куда он звонил уже дважды.
        Вы поймите,страна,которая не может влиять на геополитику,обречена быть ведомой более сильными странами.И если такая ведомая страна пытается воевать с государством,определяющем геополитику не только в регионе ,но и в мире,она проиграет априори.
      5. spectr
        spectr Сегодня, 17:00 Новый
        -1
        Кремль уже сдал Кавказ. Армения под янками ходит, Азербайджан поддерживается Турцией. После вторжения азербайджанцев, когда США заняли пассивную позицию, ситуация начинает меняться. И то на сколько это все хорошо не понятно. Потому как именно армяне оттяпали у Азербайджана ныне спорный кусок территории в начале 90-х и нынешняя силовая поддержка с международной точки зрения спорна. У себя Россия даже поправки в закон ввела, чтобы с ней сложно было проделать такой фокус.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 16:36 Новый
      +4
      Цитата: НЕКСУС
      Армянам не выстоять в этой войне.

      Поживем увидим. Ясно, что вся информация фильтруется, но можно более или менее уверенно говорить, что блицкрига не будет, а в позиционной войне все может поменяться.
    3. user1212
      user1212 Сегодня, 16:36 Новый
      -2
      Цитата: НЕКСУС
      А Кремль правильно и делает,что стоит в стороне.

      Армяне слишком громко кричали что и сами молодцы. Нам всем интересно на это посмотреть, чего они стоят сами. Пока получается не очень
    4. финиш
      финиш Сегодня, 16:40 Новый
      +1
      На кадре вроде отступающая азербайджанская пехота! Останавливали и боролись с терроризмом на дальних подступах в Сирии, а на ближних в упор не замечаем! Выходит вся затея с Сирией была имиджевая авантюра для рейтинга и показуха.
      1. Дмитрий Донской
        Дмитрий Донской Сегодня, 17:03 Новый
        0
        А смысл России ввязываться в конфликт на стороне Армении,если те официально не признали карабах? Получается в Азербайджане идет гражданская война.Поэтому наше дело -сторона. hi
  2. Avior
    Avior Сегодня, 16:33 Новый
    +1
    Азербайджан будет вести бои, пока в наличии будут беспилотники- это следует из логики событий.
    Если выйдет отрезать Карабах от Армении- и выбить технику армян в Карабахе- пойдут более интенсивные наземные бои.
  3. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 16:36 Новый
    +6
    Очевидно только то, что шестой день азерский блицкриг захлебнулся и не в состоянии добится чего нибудь значительного. Имея ввиду, что армянам просто некуда отступать и они защищают свои дома, то можно прогнозировать позиционную войну в горах Карабаха и кровавую баню с обеих сторон.

    Да если бы не успехи беспилотников ето шло бы на азерское поражение. Если твой блицкриг шесть дней постиг ноль и ты взял два коровника и 10 кв. километра, то ето не блицкриг а провал.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:45 Новый
      +2
      Цитата: Keyser Soze
      Очевидно только то, что шестой день азерский блицкриг захлебнулся и не в состоянии добится чего нибудь значительного. Имея ввиду, что армянам просто некуда отступать и они защищают свои дома, то можно прогнозировать позиционную войну в горах Карабаха и кровавую баню с обеих сторон.

      Да если бы не успехи беспилотников ето шло бы на азерское поражение. Если твой блицкриг шесть дней постиг ноль и ты взял два коровника и 10 кв. километра, то ето не блицкриг а провал.

      Да, им бы с беспилотниками совладать, и всё было бы полегче. hi
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 16:36 Новый
    0
    Это как-раз кадр, где ПТУР пробивает лоб башни Т-90. Из верхнего люка сноп
    огня от загоревшихся пороховых зарядов.
    А непострадавший механик продолжает гнать танк вперед,
    1. user1212
      user1212 Сегодня, 16:50 Новый
      +2
      Цитата: voyaka uh
      Из верхнего люка сноп
      огня от загоревшихся пороховых зарядов.
      А непострадавший механик продолжает гнать танк вперед,

      Серьезно? wassat
    2. loki565
      loki565 Сегодня, 16:53 Новый
      +2
      Во первых не в лоб, а в борт, во вторых между мехводом и башней нет перегородки и при возгорании пороховых зарядов шансов ни у кого нет.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 16:58 Новый
        0
        Возможно, Вы правы: не в лоб , а в бок башни под углом спереди.
        Я не утверждаю, что механик выживет, но по видео загоревшийся танк
        продолжает быстро двигаться вперед.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:44 Новый
    +3
    Вроде как Алиев ассациировался на западе ,как последний диктатор на Кавказе.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 16:48 Новый
      +4
      Вроде как Алиев ассациировался на западе ,как последний диктатор на Кавказе.


      А если Москва и Вашингтон потвердят обвинения Макрона о туркоманских башибозуках в Карабахе, то будет и пособником терроризма, с всеми вытекающими....
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 17:02 Новый
        +1
        Цитата: Keyser Soze
        А если Москва и Вашингтон потвердят обвинения Макрона о туркоманских башибозуках в Карабахе, то будет и пособником терроризма, с всеми вытекающими....


        Собственно,и Москва и Вашингтон без Макрона имеют полную картину происходящего. Просто ему предоставили "почётную возможность","на правах Европейского лидера" первому заявить об инфильтрации боевиков в Азербайджан из Сирии...

        А таки да... Алиева,на этой почве можно здорово прищучить...
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 17:07 Новый
          0
          Не знаю что там у нас на верху происходит?Но пока все держат "козыри" в рукаве.
  6. финиш
    финиш Сегодня, 16:55 Новый
    +1
    Пожинаем плоды;
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если страны, обещавшие покончить с подконтрольными террористам зонами в Сирии, не сдержат слова, то Анкара будет действовать самостоятельно.
    "Страны, которые не говорят и слова о террористических организациях и их покровителях, когда дело доходит до Турции, забывают обо всех моральных принципах, правах и законах. Однако это не сможет заставить нас отступить от своего пути", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".
    По его словам, действия Анкары сорвали планы создания "террористического коридора" вдоль южной границы Турции, и турецкие власти продолжат прикладывать усилия для достижения полной безопасности этого региона.
  7. svoit
    svoit Сегодня, 17:00 Новый
    +2
    Цитата: НЕКСУС
    А Кремль правильно и делает,что стоит в стороне.

    Защищать нужно именно мирняк, что и делают армии и Армении и НКР, и присоединиться к ним не грех, опыт миротворческих сил есть, под эгидой ООН, или ОДКБ, не важно.
    Цитата: Keyser Soze
    Если твой блицкриг шесть дней постиг ноль и ты взял два коровника и 10 кв. километра, то ето не блицкриг а провал.

    Блицкриг - это когда одерживается решительная победа до отмобилизования и развертывания войск противника. В небольших государствах на это хватает нескольких дней. И требует блицкриг значительного преимущества и готовности к большим потерям,у Азербайджана нет не того не другого, поэтому не понятно, почему изначально думают что оперативные планы предусматривали именно блицкриг?
  8. fn34440
    fn34440 Сегодня, 17:03 Новый
    0
    Нам будет стыдно,если первыми помощь армянам Карабаха,окажет "Французкий легион".
    Макрон ненавидит Эрдогана.
    Путин тоже ненавидит Эрдогана,но по своему.
    1. user1212
      user1212 Сегодня, 17:08 Новый
      0
      Цитата: fn34440
      Нам будет стыдно

      Вам это кому?