Армянская сторона заявила об удачном контрнаступлении на одном из направлений в зоне конфликта

Пресс-служба Минобороны Армении распространяет сообщения о том, что азербайджанское наступление остановлено. Нужно отметить, что о наступлении азербайджанских войск объявляло именно министерство обороны Республики Армения. По словам Шушан Степанян, пресс-секретаря ведомств, войскам обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) «удалось остановить начавшуюся широкомасштабную атаку противника».По заявлению Шушан Степанян, на нескольких направлениях идут тяжёлые оборонительные бои, а на одном армия НКР контратаковала силы противника.В заявлении пресс-секретаря армянского военного ведомства говорится о том, что «планы противника на одном из направления потерпели полное фиаско». При этом заявлено о том, что в результате контрнаступления войск НКР азербайджанские подразделения понесли серьёзные потери как в живой силе, так и в военной технике.На кадрах видно применение, в частности, противотанковых ракетных комплексов.Тем временем азербайджанская сторона заявляет о собственных успехах. В министерстве обороны Азербайджана демонстрируются кадры, на которых можно увидеть уничтожение армянской бронетехники в зоне конфликта.Как видно, беспилотники ВС Азербайджана ведут съёмку и в инфракрасном диапазоне, что увеличивает шансы на её обнаружение.Судя по развивающимся событиям, конфликт далёк от завершения, а стороны явно не намерены садиться за стол переговоров при нынешних условиях. Каждая из сторон ожидает уступок исключительно со стороны оппонента.