Белорусский телеканал подписал Украину как бывшую УССР. Это вызвало возмущение в украинских медиа

В украинских СМИ с возмущением реагируют на репортаж, вышедший в эфире белорусского телевидения. Речь идёт о сюжете телеканала СТВ, который белорусские корреспонденты посвятили событиям на Украине.
На информационный выпуск упомянутого телеканала особое внимание обратили в украинской медиасреде по той причине, что белорусский телеканал подписал Украина как бывшую УССР (Украинскую Советскую Социалистическую Республику).
В украинских медиа возмутились таким титром, и заявили о «недружественной позиции госСМИ Беларуси». Интересная трактовка украинской прессы, особенно если учесть, что Украина заявила о непризнании президентом Белоруссии Александра Лукашенко. Власти Украины открыто заявили о том, что поддерживают белорусскую оппозицию, и добавили, что на Украине должны пройти «новые и честные выборы».
В белорусских СМИ тем временем отмечают, что почему-то на Украине не вспоминают о том, как проходили выборы 2014 года, когда в стране произошёл государственный переворот. Примечательно, что ранее государственные средства массовой информации РБ старались избегать такой трактовки как «госпереворот», но теперь, судя по риторике, много изменилось.
Украинский ресурс УНИАН назвал сотрудников СТВ, использовавших термин «бывшая УССР», «пропагандистами».
Собственно говоря, никакой ошибки в титре нет. Ведь современная Украина - действительно бывшая УССР. Только у современных украинских активистов упоминание о такой исторической связи вызывает исключительно негативные эмоции.
Для справки: СТВ – крупный белорусский телеканал, получивший гослицензию на вещание в 2004 году. Начал вещание в 2001 году.