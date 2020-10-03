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Белорусский телеканал подписал Украину как бывшую УССР. Это вызвало возмущение в украинских медиа

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Белорусский телеканал подписал Украину как бывшую УССР. Это вызвало возмущение в украинских медиа

В украинских СМИ с возмущением реагируют на репортаж, вышедший в эфире белорусского телевидения. Речь идёт о сюжете телеканала СТВ, который белорусские корреспонденты посвятили событиям на Украине.


На информационный выпуск упомянутого телеканала особое внимание обратили в украинской медиасреде по той причине, что белорусский телеканал подписал Украина как бывшую УССР (Украинскую Советскую Социалистическую Республику).

В украинских медиа возмутились таким титром, и заявили о «недружественной позиции госСМИ Беларуси». Интересная трактовка украинской прессы, особенно если учесть, что Украина заявила о непризнании президентом Белоруссии Александра Лукашенко. Власти Украины открыто заявили о том, что поддерживают белорусскую оппозицию, и добавили, что на Украине должны пройти «новые и честные выборы».

В белорусских СМИ тем временем отмечают, что почему-то на Украине не вспоминают о том, как проходили выборы 2014 года, когда в стране произошёл государственный переворот. Примечательно, что ранее государственные средства массовой информации РБ старались избегать такой трактовки как «госпереворот», но теперь, судя по риторике, много изменилось.

Украинский ресурс УНИАН назвал сотрудников СТВ, использовавших термин «бывшая УССР», «пропагандистами».

Собственно говоря, никакой ошибки в титре нет. Ведь современная Украина - действительно бывшая УССР. Только у современных украинских активистов упоминание о такой исторической связи вызывает исключительно негативные эмоции.

Для справки: СТВ – крупный белорусский телеканал, получивший гослицензию на вещание в 2004 году. Начал вещание в 2001 году.
44 комментария
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:05 Новый
    +4
    Все мы сейчас бывшие..
    1. ФЕОДОР
      ФЕОДОР Сегодня, 18:21 Новый
      -2
      Но не шумеры ведь !
      1. krot
        krot Сегодня, 18:28 Новый
        0
        Шумеры обиделись, что их к СССР причислили.. laughing
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 18:47 Новый
          0
          Цитата: krot
          Белорусский телеканал подписал Украину как бывшую УССР.

          Бывшая УССР, так и не ставшая настоящей Украиной! Свободной Украиной! yes
      2. сенька шалый
        сенька шалый Сегодня, 18:38 Новый
        +1
        Цитата: ФЕОДОР
        Но не шумеры ведь !

        Вам обрезанным до шумеров как той улитке в гору.
    2. hydrox
      hydrox Сегодня, 18:33 Новый
      +1
      Самое забавное, что скакуасы озверились на нас потому, что, не желая того, в одном строю с нами оказались, с бывшими!
      Вот потеха-то! laughing
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:43 Новый
      +2
      Цитата: parusnik
      Все мы сейчас бывшие..

      Да. Но понимание этого продолжают выбивать и убивать.
      Во всех бывших республиках СССР, хотя и с разной интенсивностью.
      РБ (БССР) - хорошее исключение. За это и огребает.
      Ныне без скобочных пояснений типа:
      белорусский телеканал подписал Украина как бывшую УССР (Украинскую Советскую Социалистическую Республику).
      многие уже и не поймут. о чём речь. Но нужны ли они на "ВО"?
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 18:13 Новый
    +7
    laughing Правильно и подписали.Оно чаще напоминать нужно что и от чего произошло.Действительно бывшая УССР .А так разобраться все мы бывшие республики СССР.
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:13 Новый
    +1
    Евро Сомали не так режет извращённый мозг?
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 18:35 Новый
      +3
      "Какой там мозг?
      Это же кость!" (с)
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 18:15 Новый
    +3
    Надо было подписать по теме названия. Бывшая Оукраина Российской Империи. Чтоб вспомнили, почему украина, кстати, их было дофига - Приокская, Дальневосточная, к примеру. И тогда вообще надо писать их с маленькой буквы. Не пишут же "Окраина села"?!
  5. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Сегодня, 18:20 Новый
    +8
    Родился уже в "самостийной". Уже в осознанном возрасте, в начале нулевых, помню, что не было даже упоминаний о УССР.

    Сейчас же, спустя стольких лет, не понимаю - как так можно было наплевать на своё прошлое в размере десяти лет.

    Украина - да и всё равно. Назвали бы в 91 какой-то Лапляндией - были бы ляпляндцами, и сейчас бы себе дупу рвали за ляпляндский язык.

    Манкурты, вот и всё.
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 18:46 Новый
      +2
      Не 10, а добрых 70. И там не в том выверт, что "дупу рвать за лапланский флаг". Я искренне не догоняю, нафига в любой вещи, выискав что-то хорошее в своем прошлом - пытаться паровозом прицепить "а вот у дикой мокши"... Ну глупо выглядит государственника, имперца до мозга костей - в украинцы рядить, ему что украинец, что великоросс - сепары драные, черносотенцы дикие. Есть же чем гордиться, причем больше всего во время Союза, когда аграрная Украина стала краем, где при распаде СССР флот - что рыболовный, что торговый - самый большой в мире, а промышленность круче ФРГ! Скажи это сейчас "у" с кастрюлей - истерика будет! Назло "моккше" скажу, что всю жизнь в сортире нырял
  6. Русь
    Русь Сегодня, 18:22 Новый
    +2
    Буза на спад пошла? Надо подпитать!
  7. JD1979
    JD1979 Сегодня, 18:25 Новый
    -4
    Бывший председатель колхоза из бывшей БССР обиделся на соседнюю страну и дал команду своим безмозглым теледеятелям "жэстачайша" обозвать)))), но... те выбрали тему которая справедливо работает в обе стороны))). Похоже наш председатель торгуя в обход российского эмбарго с Украиной подхватил там вирус Зрадаперамоги ))). Ощущение от выкидыша СТВ (конкурента за титул самого шлакового канала) такое, как будто не успев обозвать - обоср*лись сами.
    1. Виталий Цымбал
      Виталий Цымбал Сегодня, 18:34 Новый
      +2
      Не Белоруссия начала информационную войну!!! Долго держала нейтралитет, но терпению приходит конец. Так что будут формулировки и более "унизительные"... с обоих сторон. За что боролись (обе стороны), на то и напоролись!!! Так что обижаться не имеет смысла. И тем более уподобляться информбойцам интернет баталий.
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 18:37 Новый
        -2
        Информационная война ведется немного другими способами)) А тут... из разряда ясельной группы)) д*рак - сам д*рак !)) папа Вова он абзываеццааа))). Чего вы хотите от человека за 26 лет не выучившего ни одного из государственных языков)))
        1. Виталий Цымбал
          Виталий Цымбал Сегодня, 18:43 Новый
          +1
          Я сторонник того, что и малоросский (не путать с языком Западной Украины) и белорусский и русский это один язык, только с разными диалектами возникшими из-за громадной территории РИ и СССР. Кстати что бы тебя понимали и умные и дураки - надо говорить "языком" пятилетнего ребёнка (по крайней мере так утверждают социологи и психологи и рекомендуют политтехнологи)
          1. JD1979
            JD1979 Сегодня, 18:47 Новый
            -2
            Русский и Белорусский это разные, хоть и из одной группы языки, и никто их не путает в отличие от вас, и воздникли они задооолго до РИ, и тем более до СССР. Кстати, что бы тебя понимали надо говорить максимально просто, язык пятилетнего ребенка)) иногда надо пять раз переспросить что он имел ввиду. Видно политтехнологи говорили уровня тытрубы)
            1. Виталий Цымбал
              Виталий Цымбал Сегодня, 18:56 Новый
              +1
              Кстати и язык Киевского княжества отличался от языка Новгородского))) Не знаю как Вы, а я историю Белоруссии изучал в начале 90-х в Белорусском государственном университете. Ну и об языках... мы на Ставрополье тоже можем, с вашей точки понимания что такое язык, претендовать на свой незалежный - у нас в общении есть слова и из русского языка, и из украинского, и из языков народов Северного Кавказа и Закавказья...
    2. lucul
      lucul Сегодня, 18:40 Новый
      0
      Бывший председатель колхоза из бывшей БССР обиделся на соседнюю страну и дал команду своим безмозглым теледеятелям "жэстачайша" обозвать)))), но... те выбрали тему которая справедливо работает в обе стороны))). Похоже наш председатель торгуя в обход российского эмбарго с Украиной подхватил там вирус Зрадаперамоги ))). Ощущение от выкидыша СТВ (конкурента за титул самого шлакового канала) такое, как будто не успев обозвать - обоср*лись сами.

      Сумбур на сумбуре и сумбуром погоняет )))
      По теме - хороший троллинг Украины )))
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 18:42 Новый
        +1
        Цитата: lucul
        По теме - хороший троллинг Украины )))

        по теме, сам себя затроллил)) так как Беларусь тоже бывшая БССР, а он, за исключением России, для всех бывший президент.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 18:46 Новый
          +1
          по теме, сам себя затроллил)) так как Беларусь тоже бывшая БССР,

          Так Лука об этом ВСЕГДА напоминает сам , на каждом брифинге )))
          1. JD1979
            JD1979 Сегодня, 18:49 Новый
            +2
            Цитата: lucul
            Так Лука об этом ВСЕГДА напоминает сам , на каждом брифинге )))

            Ага, дайте грошей, па браццки))) и нефти, ах нет!))) ты мне не брат! я у амерыке куплю)))
            1. lucul
              lucul Сегодня, 18:57 Новый
              -2
              Ага, дайте грошей, па браццки))) и нефти, ах нет!))) ты мне не брат! я у амерыке куплю)))

              Лука всегда чётко различал власть в России ,на собственно росс.власть и на власть олигархов. И если против первой он ничего не имел , то с олигархами боролся беспощадно,как и с росс.оппозицией .
              Собственно закат пол.карьеры таких деятелей как Хакамада,Явлинский,Немцов, Шеремет, Немцов и прочих ,случался именно после их посещения Беларуси если что . Именно Лукашенко ставил на них крест )))
              1. JD1979
                JD1979 Сегодня, 19:04 Новый
                0
                Цитата: lucul
                Собственно закат пол.карьеры таких деятелей как Хакамада,Явлинский,Немцов, Шеремет, Немцов и прочих ,случался именно после их посещения Беларуси если что . Именно Лукашенко ставил на них крест )))

                Божественный бред)) В России олигархи слились с властью. В Беларуси за 26 бессменного правления стали олигархами те кто правил. А так да, официально нет.
                1. lucul
                  lucul Сегодня, 19:08 Новый
                  -1
                  Божественный бред)) В России олигархи слились с влатью. В Беларуси за 26 бессменного правления стали олигархами те кто правил.

                  Из параллельной реальности пишите ?
                  Значит олигархическая власть России (по вашему) ,сама решила пойти на обострение отношений с Западом , да на такое обострение, которое похуже отношений чем во времена Карибского кризиса ?
                  Ну знаете ,это уже перебор ....
                  1. paul3390
                    paul3390 Сегодня, 19:15 Новый
                    0
                    А что вас смущает? Просто нашим аллигаторам не выделили куска, на который они рассчитывали как награду за развал СССР.. А вместо этого ласково указали - вам не кажется, детка, что ваше место у параши? Вот они и озлобились.. И в контры с Западом вошли не за интересы России, а за свои собственные. Чтобы попытаться выбить то, на что они как считают могут претендовать по праву.. Как только им дадут искомое - тут же продадут и сдадут на корню и Россию, и нас сирых..
                  2. Dart2027
                    Dart2027 Сегодня, 19:25 Новый
                    0
                    Цитата: lucul
                    Значит олигархическая власть России (по вашему) ,сама решила пойти на обострение отношений с Западом

                    Как же надоели эти бредни на тему классовой борьбы. Короли, республики, олигархи и т.д. всю историю человечества резали себе подобных и никого это не удивляло.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:54 Новый
      0
      Цитата: JD1979
      Бывший председатель колхоза из бывшей БССР

      Учите поговорки.
      Например: "За бывшего трёх не бывших дают." ~ ©
      Троесисие подтверждает истинность. hi
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 19:49 Новый
        0
        Да, и директором совхоза "Городец" он был. Как бы.
  8. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 18:25 Новый
    +6
    Так и надо делать, маленький прикольчик а как укров корежет))))
    1. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:29 Новый
      0
      Цитата: Nastia Makarova
      маленький прикольчик

      Это не прикольчик, это реальность. Это на самом деле бывшая УССР (в титре надпись именно про бывшую).
      Так корожить от реальности здравомыслящего человека не будет
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:57 Новый
      +1
      Цитата: Nastia Makarova
      Так и надо делать, маленький прикольчик а как укров корежет))))

      Это не "прикольчик". - это лакмус.
      От слов "советский", "социалистический" многих корчит.
  9. Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Сегодня, 18:27 Новый
    0
    заявили о «недружественной позиции госСМИ Беларуси». Интересная трактовка

    А нас то за шо? (с)
    1. lucul
      lucul Сегодня, 18:42 Новый
      0
      А нас то за шо?

      Особенно если учесть ,что Киев недавно присоединялся к санкциям ,в отношении Беларуси )))
      1. maktub
        maktub Сегодня, 19:22 Новый
        0
        Уточняйте-собирается, делать выводы будут после саммита ЕС-Украина
  10. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:36 Новый
    +3
    Белоруссия избавляется от ложной стыдливости.
  11. poquello
    poquello Сегодня, 18:53 Новый
    -1
    В белорусских СМИ тем временем отмечают, что почему-то на Украине не вспоминают о том, как проходили выборы 2014 года, когда в стране произошёл государственный переворот.

    стесняются белорусские СМИ, следующие укропские выборы также проходили с многочисленными нарушениями, ставящими под сомнение их конечный результат
  12. maktub
    maktub Сегодня, 19:17 Новый
    0
    В названии бывшая УССР не вижу ничего плохого
    Чего же вы хотите, если Лука сам пригласил"лучших" российских сотрудников ТВ вместо уволившихся белорусских laughing
    Лавры Соловьева и Скабеевой кому-то покоя не дают laughing
  13. Avior
    Avior Сегодня, 19:23 Новый
    +1
    Посмотрел, на Украине это заметили или нет.
    Выяснилось, что заметила белорусская оппозиция, а уже от них- заметили на Украине
    . Белорусский общенациональный телеканал СТВ показал сюжет про Украину, в котором наша страна была протитрована как "бывшая УССР". На этот факт обратило внимание издание "The Village Беларусь".
    "На госТВ продолжается клоунада. Так подписывают Украину на СТВ", – отмечает издание. В комментариях к фото пользователи возмущены таким пассажем. Шутят, что можно Беларусь называть "бывшая БССР". Другие отмечают, что не такая уж Беларусь и "бывшая советская республика".

    https://world.segodnya.ua/world/wnews/v-belarusi-nacionalnyy-kanal-nazval-ukrainu-byvshey-ussr-1480480.html
    Забавно , что узнали на Украине , что нужно обидиться не от госТВ Белоруси, а от оппозиционного канала.
    Интересно, а на ВО из какого источника это дошло?
    Что в очередности источников информации оказалось первым- гос ТВ Белоруссии, оппозиция Белоруссии, или украинские СМИ?
    За каким источником следят в первую очередь?
    smile
  14. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 19:24 Новый
    0
    В районах Белоруссии и России, граничащих с бывшей УССР, экологи зафиксировали облака метана. Газ высокой концентрации начал выделяться по всей украине после выхода новостей, и бесконтрольно, и стремительно стал распространяться во всех направлениях. Лучшие умы протоукров ломают головы над тем, как обуздать это незалежное сырьё.
  15. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:26 Новый
    0
    Ну раз украинский депутат считает, что соседнюю страну они у себя дома могут называть как угодно, например, Московия, то почему бы их не называть бывшая УССР? Это хоть абсолютно точное название.
  16. maktub
    maktub Сегодня, 19:28 Новый
    0
    Автор исправьте, описка,,добавили, что на Украине должны пройти «новые и честные выборы»."