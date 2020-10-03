Эксперты: Эрдоган собрался воевать на четырёх фронтах, это для него может плохо закончиться

Мировые СМИ комментируют заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Сирии. Эрдоган объявил о том, что турецкая армия может начать очередную силовую операцию в северных регионах Сирийской Арабской Республики. Такое заявление турецкий президент сделал во время открытия плотины Рейханлы в провинции Хатай. По заявлению Эрдогана, Турция продолжит предпринимать все меры для безопасности у своих южных границ.
Эрдоган:
В Сирии всё ещё существуют зоны, контролируемые террористами. И эти зоны должны быть очищены. Турецкие войска готовы к этому.
Важно отметить, что под террористами Эрдоган в данном случае понимает курдские вооружённые отряды – в первую очередь отряды Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Комментируя это заявление президента Турции, эксперты отмечают, что Эрдоган «решил примерить боевой шлем султана Сулеймана Великолепного». Отмечается, что Эрдоган фактически объявляет о готовности вести войну сразу на четыре фронта: сирийский, ливийский, кавказский, а также фронт в Восточном Средиземноморье – «за шельфовые газовые месторождения». Западные эксперты отмечают, что для самого Эрдогана это может плохо закончиться, так как «такая политика с упором на милитаризм может в конечном итоге потерять поддержку со стороны турецкой общественности».
На этом фоне армянский премьер Никол Пашинян в очередной раз заявил о турецком военном присутствии в зоне вооружённого конфликта в Карабахе. По словам премьер-министра Армении, действиями азербайджанской армии руководят около 150 турецких военных. Пашинян назвал это беспрецедентной атакой на Нагорный Карабах.