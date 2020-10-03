Эксперты: Эрдоган собрался воевать на четырёх фронтах, это для него может плохо закончиться

В Сирии всё ещё существуют зоны, контролируемые террористами. И эти зоны должны быть очищены. Турецкие войска готовы к этому.

Мировые СМИ комментируют заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Сирии. Эрдоган объявил о том, что турецкая армия может начать очередную силовую операцию в северных регионах Сирийской Арабской Республики. Такое заявление турецкий президент сделал во время открытия плотины Рейханлы в провинции Хатай. По заявлению Эрдогана, Турция продолжит предпринимать все меры для безопасности у своих южных границ.Эрдоган:Важно отметить, что под террористами Эрдоган в данном случае понимает курдские вооружённые отряды – в первую очередь отряды Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.Комментируя это заявление президента Турции, эксперты отмечают, что Эрдоган «решил примерить боевой шлем султана Сулеймана Великолепного». Отмечается, что Эрдоган фактически объявляет о готовности вести войну сразу на четыре фронта: сирийский, ливийский, кавказский, а также фронт в Восточном Средиземноморье – «за шельфовые газовые месторождения». Западные эксперты отмечают, что для самого Эрдогана это может плохо закончиться, так как «такая политика с упором на милитаризм может в конечном итоге потерять поддержку со стороны турецкой общественности».На этом фоне армянский премьер Никол Пашинян в очередной раз заявил о турецком военном присутствии в зоне вооружённого конфликта в Карабахе. По словам премьер-министра Армении, действиями азербайджанской армии руководят около 150 турецких военных. Пашинян назвал это беспрецедентной атакой на Нагорный Карабах.