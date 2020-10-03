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Эксперты: Эрдоган собрался воевать на четырёх фронтах, это для него может плохо закончиться

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Мировые СМИ комментируют заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Сирии. Эрдоган объявил о том, что турецкая армия может начать очередную силовую операцию в северных регионах Сирийской Арабской Республики. Такое заявление турецкий президент сделал во время открытия плотины Рейханлы в провинции Хатай. По заявлению Эрдогана, Турция продолжит предпринимать все меры для безопасности у своих южных границ.


Эрдоган:

В Сирии всё ещё существуют зоны, контролируемые террористами. И эти зоны должны быть очищены. Турецкие войска готовы к этому.

Важно отметить, что под террористами Эрдоган в данном случае понимает курдские вооружённые отряды – в первую очередь отряды Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.

Комментируя это заявление президента Турции, эксперты отмечают, что Эрдоган «решил примерить боевой шлем султана Сулеймана Великолепного». Отмечается, что Эрдоган фактически объявляет о готовности вести войну сразу на четыре фронта: сирийский, ливийский, кавказский, а также фронт в Восточном Средиземноморье – «за шельфовые газовые месторождения». Западные эксперты отмечают, что для самого Эрдогана это может плохо закончиться, так как «такая политика с упором на милитаризм может в конечном итоге потерять поддержку со стороны турецкой общественности».

На этом фоне армянский премьер Никол Пашинян в очередной раз заявил о турецком военном присутствии в зоне вооружённого конфликта в Карабахе. По словам премьер-министра Армении, действиями азербайджанской армии руководят около 150 турецких военных. Пашинян назвал это беспрецедентной атакой на Нагорный Карабах.
54 комментария
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  1. cniza
    cniza Сегодня, 18:29 Новый
    +4
    Эксперты: Эрдоган собрался воевать на четырёх фронтах, это для него может плохо закончиться


    Разошелся не на шутку , не остановить...
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 18:39 Новый
      +1
      То, что для султана плохо кончается, для нас в последнее время становится благой вестью...
      1. cniza
        cniza Сегодня, 18:58 Новый
        +1
        Нам нельзя уповать на то что он надорвется , его надо останавливать и ставить на место...
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:29 Новый
          +1
          Если бы его не было, то нам его надо было выдумать. А вы на место wassat drinks
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 19:09 Новый
        0
        Кстати. Напомните мне что для него плохо закончилось в последнее время? С севера Сирии они не ушли, мутят воду в Закавказье, на море играют мускулами. Что же для него плохо кончается?
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:26 Новый
          +4
          В Сирте его не просто остановили, а очень удачными точечными ударами с воздуха. Уничтожались турецкие расчеты ПВО и даже самолеты. Назовем это потерей высококлассных специалистов и дорогой техники. В случае с Грецией - это очень испачканые шаровары Султана. По Сирии же не просто так возмущается, курды работают. Он в АзР отправляет бойцов, а тут-то не спокойно. Он о Крыме мечтал. Он о Сирии мечтал и нефть бензовозными реками качал, а тут ёк. Что у нас с экономикой? И так подорвано было российским байкотом, минус десять млрд сразу, так тут короновирус. А страна сильно зависима от туризма. Тут не только с РФ, со всех шиш, а не бакшиш. В Карабахе хорошо? Да ничего там хорошего. Подписан я на один армресурс .. там действительно кучи трупов. Там работа снайперов показана и пр. Блицкриг то провалился. Короче, нефти нет, туризма нет, безработица, так еще везде дали по рогам...
          1. hydrox
            hydrox Сегодня, 19:29 Новый
            +2
            Спасибо:: кратенько, но настроение заметно улучшается.
            Чего в Смирнову не идёте - приглашает же ...?
            1. хрыч
              хрыч Сегодня, 19:47 Новый
              0
              неграмотный я drinks
          2. 210окв
            210окв Сегодня, 19:34 Новый
            0
            Знаете, то что Вы написали-для турков мелочь. Кроме туризма конечно. А ресурсов у него хватит, особенно финансовых. Тем более его аппетиты остановить реально не в состоянии. Нет СССР и нет в мире равновесия. Леща хорошего некому дать.
            1. хрыч
              хрыч Сегодня, 19:41 Новый
              0
              Да, нефть наверное главнее. Ее же приходится покупать сейчас за тугрики. Раньше то грабил. А то и туризм денег не дает и еще и деньги плати за углеводороды. Он же ведь не от хорошей жизни в Сирт полез, а за нефтью. Не даром к греческим островам, а за нефтью. В Сирии качал, а сейчас шиш. Так и АзРу помогает с расчетом на нефть, с перспективой его присоединить. А тут опять по-ходу шиш.
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 19:28 Новый
          +3
          Цитата: 210окв
          Что же для него плохо кончается?

          Война на несколько фронтов это очень рискованная игра. Может просто не хватить ресурсов.
        3. hydrox
          hydrox Сегодня, 19:44 Новый
          0
          cniza (Виктор)
          Сегодня, 18:58
          Нет, я Виктора поддержу, речь не о том, ЧЕМ поведение султана в чём-то там закончилось: нет, речь о том, что вот это его "размахнись, рука!" имеет шансы плохо закончиться, поскольку действительно, ввязался он в неподъёмное для себя дело - построение Великого Турана при таком плотном противостоянии "несултанских сил" по "пределам" Турана, на которое он не может повлиять - это задача для него непосильна (при излишней эмоциональности).
      3. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 19:15 Новый
        +4
        Турецкие широкие шаровары, интересно, по швам не порвутся?

        Но ведь он сам себя закапывает.

        Выводит боевиков из Сирии в Ливию и Азербайджан, а их там не бесконечно. То есть ослабляет Идлиб, который рискует потерять.
        Причем выводит своих, подконтрольных. А вот чужих для него, которые там тоже есть, добьют силы Асада, и даже защищать именно этих бармалеев туркам смысла нет.

        Плюс в Ливии не так все просто. Хотя там турки провели весьма успешные операции. Но и потери есть. Плюс трения с партнерами по НАТО.

        В общем, сам султан себе погибель! Замах на миллион, а удар... Посмотрим...
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 19:42 Новый
          0
          Шаровары то нет, на то и широкие, а вот на что они надеваются, может и треснуть wassat
    2. lucul
      lucul Сегодня, 18:50 Новый
      0
      Разошелся не на шутку , не остановить...

      Султан жаждет расширить границы Турции ,для укрепления власти внутри. Поэтому и проверяет боем всех соседей )))
      1. cniza
        cniza Сегодня, 18:57 Новый
        +1
        Он разошелся потому что его никто не останавливает и это плохо...
        1. lucul
          lucul Сегодня, 18:59 Новый
          0
          Он разошелся потому что его никто не останавливает и это плохо...

          А так всегда бывает ,когда вождь (США) одряхлел ,а молодёжь расширяет зоны своего контроля . Тысячелетия так было )))
        2. hydrox
          hydrox Сегодня, 19:33 Новый
          0
          Плохо ли, хорошо, но государства всегда запрягают медленнее, чем нам хотелось бы - все ждут, когда султан кому-нибудь из них в туфли на ссыт ...
    3. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 19:05 Новый
      -1
      Цитата: cniza
      Эксперты: Эрдоган собрался воевать на четырёх фронтах, это для него может плохо закончиться


      Разошелся не на шутку , не остановить...

      "Разошелся так и сыплет
      Треугольник будет выпит!
      Будь он параллелепипед!
      Будь он круг, едрёна вошь!"
  2. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 18:29 Новый
    +13
    Немцы два фронта не потянули в обе мировые,а этот аж на четыре замахнулся)))

    Портки не порви,султан.
    1. hydrox
      hydrox Сегодня, 18:47 Новый
      +9
      Если у него спросить, где он воевал и какими соединениями командовал, то становится понятно, что такого врага иметь не то, чтобы приятно, но как-то безболезненно - вместе с его мурзами, танками, дронами и всесилием - побед-то за ним не числится (типа "Сталинградская битва", "Курская дуга", "Берлинская операция"...).
      Да одна Приштина чего стОит!
  3. Русь
    Русь Сегодня, 18:33 Новый
    +8
    А попа не порвется на британский флаг????
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 18:41 Новый
      +3
      Где-то американцы подштопают...не смотря на разногласия.. smile
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 18:59 Новый
        0
        Торпеду вошьют? wassat
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 19:05 Новый
          0
          С атомным двигателем.
  4. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 18:34 Новый
    +2
    Эксперты: Эрдоган собрался воевать на четырёх фронтах, это для него может плохо закончиться
    Этот стратег доиграется.Что то запахло большой войной с этим стратегом.Заставит влезть в Армению (а я не про Нагорный Карабах говорю) И будет ему нью османская империя.Нашим по землям Азербайджана придётся пробить к Армении сухопутный коридор.А турецкую армию в стойло загонять Эрдоган наверное понимает что без ядерного оружия никто не собирается.Ну то такое.Вокруг да около.Скажите что фигура Эрдогана стала вообще не выгодна как таковая.И России тоже.Если его и спасли пять лет назад.То сейчас ... bully
  5. imobile2008
    imobile2008 Сегодня, 18:35 Новый
    -4
    Диктаторы любят такое. А чем наш диктатор ответит?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 18:43 Новый
      +4
      Продаст очередную партию С-400..деньги не пахнут.. smile
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 18:37 Новый
    +5
    Эрдоган "на взлете"... Поймал кураж, и его не остановить, пока...сильно не споткнется. Надо помнить о его биографии. Характер у него ... Не простой. И даже благодарности за спасение (реально из под автоматов выдернули)... Он никогда не испытывал. Не свойственно ему это .
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:46 Новый
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Надо помнить о его биографии. Характер у него ...

      Он бьет пока все остальные слабы. США выборы, до начала следующего года им не до мировой политики, Европу подкосил коронакризис, Россия под новыми и новыми санкциями. Самое время бить, не зря он заявлял что из этой пандемии они выйдут более сильными. Когда все оклемаются, он будет договариваться, стратегия на все времена.
    2. hydrox
      hydrox Сегодня, 18:51 Новый
      +1
      Любой характер разбивается хорошей дубиной, взятой в привычную к этому делу руку ...
      С-400 жалко, но было на ВО предсказуемо! yes
      Пускай попробует, адёныш, не вернуть!! am
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 18:40 Новый
    +1
    Эрдоган «решил примерить боевой шлем султана Сулеймана Великолепного»
    ....Как бы не закончилось судьбой "Молниеносного Баязета" smile
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 18:46 Новый
      +3
      Склоняюсь к тому, что... история ни чему не учит...
    2. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 19:27 Новый
      -1
      "Молниеносного Баязета" победил другой тюркский владыка,Тамерлан.Можно сказать,что его победили не другие,а родные)
  8. vex
    vex Сегодня, 18:43 Новый
    +2
    Для недосултана Идлиб был как Судеты для Гитлера, Ливия - как Чехословакия, Карабах - как Польша перед дрангом.
  9. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 18:49 Новый
    +3
    Идет к Нюрнбергу, с огромной скоростью. Или его свои повесят - будем посмотреть.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 18:54 Новый
      +1
      Война продолжение внутренней политики.Народ надо отвлечь войнами от внутренних проблем.А вот насколько у рядовых турок ура-патриотизма хватит, это да посмотрим.
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:49 Новый
    +3
    Интересно - на что рассчитывает? Османскую империю ему хрен дадут реинкарнировать все соседи без исключения. Никому такое счастье даром не надо. Вот и выйдет как в старом анекдоте - что такое дружба народов? Это когда все вместе, русские, армяне, греки, персы, болгары, арабы, французы - дружно собираются и идут бить турок..
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 19:07 Новый
      +2
      что такое дружба народов? Это когда все вместе, русские, армяне, греки, персы, болгары, арабы, французы - дружно собираются и идут бить турок..


      Ето вообще то не очень анекдот..... laughing Я когда слышу "турки" и начинаю собиратся в военкомат, там русский, болгарский - без значения...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 19:19 Новый
        +2
        Согласен. drinks При слове турки - рука как-то сама к оружейному сейфу тянется.. Что откровенно непонятно - зачем наш гарант Эрдогана облизывает, прощая то, за что приличные страны сразу в морду бьют. Неужели и правда надеется на какую-то благодарность и вменяемость османов? Какой лютый эльфизм.. fool
  11. Полимер
    Полимер Сегодня, 18:50 Новый
    0
    В Сирии всё ещё существуют зоны, контролируемые террористами. И эти зоны должны быть очищены. Турецкие войска готовы к этому.

    Да, верно подмечено - такие зоны действительно есть в Сирии. Да только кто попросит турецкие войска их очистить? Явно не Асад и не Путин. ООН давно безразлична к проблемам сирийских народов. Кто ещё, США? Очень маловероятно, что они отдадут нефтяные скважины и курдов в придачу. Остаётся только собственно Эрдоган. Но в таком случае это уже будет оккупация соседнего государства.
    Зарвался он. Одно дело, дружить с Россией против США, либо наоборот, и совсем другое - выступить против всех. Для этого надо чётко понимать, что ресурсов у тебя должно хватить на десятилетия войны. Сомнительно, что у Турции они имеются.
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 19:00 Новый
    +2
    Пока, в открытую, Туркам никто даже не пригрозил....Египет что то промычал....РФ даже "красные" линии не начала рисовать. Франция PR занимается.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 19:05 Новый
      +1
      Полностью согласен,у всех свой геморрой! Пока осознание прийдёт , будет поздно!
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 19:11 Новый
        0
        Цитата: ASAD
        Полностью согласен,у всех свой геморрой! Пока осознание прийдёт , будет поздно!

        Поздно будет для Эрдогана.
        Турция это не потянет.
        А его самого, в результате, сами турки и свалят.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 19:31 Новый
          0
          Тем не менее,сегодня ВС Азербайджана взяли пос.Мадагиз и город Агдере(мардакерт)Это ключевые места,для скоростного продвижения вперед.
        2. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 19:47 Новый
          0
          Цитата: Livonetc
          Турция это не потянет.

          Одновременно с тратой резервов, сопровождавшей падение экспортных доходов, Турции пришлось наращивать внешний долг. К концу июля он установил очередной рекорд — 1,72 трлн лир, или $ 234,15 млрд, увеличившись всего за месяц на 80 млрд лир ($ 11,15 млрд)... За семь месяцев в стране побывали 5,44 млн иностранных туристов — почти впятеро меньше, чем за тот же период 2019 года, а в августе спад зарубежного турпотока составил более 71%. Как следствие, в дополнение к падению экспорта товаров резко снизился приток живительной для турецкой экономики валюты и в сфере услуг... в августе самое большое количество иностранцев прибыло из России (773 тысячи), а на третьем месте после Великобритании оказалась Украина (256 тысяч).. По итогам августа турецкий ЦБ сообщил о новом сокращении своих резервов, которые в совокупности снизились до $ 83,8 млрд, то есть на $ 10 млрд за два месяца.. Однако цифры, приведенные Moody’s, определенно свидетельствуют, что ситуация зашла слишком далеко.
          https://eadaily.com/ru/news/2020/10/02/geopoliticheskiy-avantyurizm-erdogana-vedet-finansy-turcii-k-krahu
          Патриотизм это конечно, но на прошедших выборах у него было около 53%... оппозиция рядом
  13. Kapkan
    Kapkan Сегодня, 19:10 Новый
    +2
    Возомнил себя султаном Сулейманом. Ну ну... lol
  14. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 19:14 Новый
    +2
    Терпение кончилось. Выпускайте Гюлена...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:35 Новый
      +2
      Цитата: 7,62х54
      Терпение кончилось. Выпускайте Гюлена...

      Гюлен не поможет. Роксолану надо послать, чтоб надолго заняла его в гареме.
  15. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:15 Новый
    +1
    Крыша видать поехала, по экономике Турции нужно бить-она и так там вроде не ахти)
  16. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 19:17 Новый
    +2
    «Это наш город»: Эрдоган заявил, что Иерусалим принадлежит Турции
    http://www.rusfact.ru/node/91880
  17. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:22 Новый
    +2
    Такие дела ни для кого ничем хорошим не заканчиваются....
  18. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:38 Новый
    0
    Ну что? Будет шагать северо-юг и западо-восток? А ведь с какой-то стороны и кирпич прилететь может! Да и под компас пора магнитик подсунуть.
  19. maktub
    maktub Сегодня, 19:49 Новый
    0
    Кто бы что не говорил,Реджеп Тайип Эрдоган серьезный товарищ