Мост устоял, в отличие от сёл: хроника боёв в Карабахе на видео сторон

Минобороны Азербайджана демонстрирует кадры взятых под свой контроль территорий. Речь идёт о селе Талыш. Одновременно показана колонна автомобильной военной техники, разгромленная на одном из горных перевалов, отдельно встречающиеся вдоль дорожного полотна боевые машины.
Под контролем Баку оказалось, в том числе, село Магадиз. Сразу после этого глава республики Ильхам Алиев вернул данному населенному пункту исторические название, переименовав его в Суговушан.
Видеохроника с армянской стороны демонстрирует подготовку к обороне на базе гражданской инфраструктуры, указывая на приближение противника к населенным пунктам.
Запечатлены разрушения гражданских объектов. Сложно назвать успешной попытку Баку разрушить мост, ведущий из Карабаха в Армению. Судя по имеющимся материалам, удар ОТРК израильского происхождения LORA пришёлся по «кромке» сооружения. Мост устоял, хотя ранее азербайджанская сторона заявляла о его уничтожении. Ограждение указывает, что мост лишь частично нефункционален. В связи с этим возникают вопросы об эффективности применения израильской системы, имеющей боевую часть массой 240, 400 (осколочно-фугасная) и 600 кг (проникающая). Имеются сведения об использовании Баку РСЗО LAR-160, также израильского происхождения.
По всей видимости, азербайджанским войскам удалось захватить ряд стратегических высот. По крайней мере, на одном из видео показан обстрел из артиллерии ряд возвышенностей, окружающих армянские позиции.
На материалах, отснятых с азербайджанских беспилотников, запечатлено поражение бронемашин и личного состава ударами с воздуха. В частности, атакам подвергаются скопления танков, которые поочередно выводятся из строя.
Несмотря на превосходство в воздухе беспилотной авиации Азербайджана, зенитный огонь армянских войск позволяет ликвидировать ряд целей, в частности, на видео, как заявляется, показано уничтожение винтокрылой машины.
В ряде случаев удаётся нанести удар по штабам противника: как поясняют в Баку, с БПЛА было зафиксировано уничтожение полевого пункта управления.
Заявляется о пленении группы армянских военных в ходе захвата одного из опорных пунктов.
Армянские войска активно используют артиллерию и ПТРК, нанося урон боевой технике неприятеля.
Ряд атак азербайджанских подразделений «отсекается» огнём из стрелового оружия. Сдерживать наступление противника позволяет развитая фортификационная инфраструктура.