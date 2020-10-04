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Мост устоял, в отличие от сёл: хроника боёв в Карабахе на видео сторон

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Минобороны Азербайджана демонстрирует кадры взятых под свой контроль территорий. Речь идёт о селе Талыш. Одновременно показана колонна автомобильной военной техники, разгромленная на одном из горных перевалов, отдельно встречающиеся вдоль дорожного полотна боевые машины.





Под контролем Баку оказалось, в том числе, село Магадиз. Сразу после этого глава республики Ильхам Алиев вернул данному населенному пункту исторические название, переименовав его в Суговушан.



Видеохроника с армянской стороны демонстрирует подготовку к обороне на базе гражданской инфраструктуры, указывая на приближение противника к населенным пунктам.



Запечатлены разрушения гражданских объектов. Сложно назвать успешной попытку Баку разрушить мост, ведущий из Карабаха в Армению. Судя по имеющимся материалам, удар ОТРК израильского происхождения LORA пришёлся по «кромке» сооружения. Мост устоял, хотя ранее азербайджанская сторона заявляла о его уничтожении. Ограждение указывает, что мост лишь частично нефункционален. В связи с этим возникают вопросы об эффективности применения израильской системы, имеющей боевую часть массой 240, 400 (осколочно-фугасная) и 600 кг (проникающая). Имеются сведения об использовании Баку РСЗО LAR-160, также израильского происхождения.

Мост устоял, в отличие от сёл: хроника боёв в Карабахе на видео сторон


По всей видимости, азербайджанским войскам удалось захватить ряд стратегических высот. По крайней мере, на одном из видео показан обстрел из артиллерии ряд возвышенностей, окружающих армянские позиции.



На материалах, отснятых с азербайджанских беспилотников, запечатлено поражение бронемашин и личного состава ударами с воздуха. В частности, атакам подвергаются скопления танков, которые поочередно выводятся из строя.





Несмотря на превосходство в воздухе беспилотной авиации Азербайджана, зенитный огонь армянских войск позволяет ликвидировать ряд целей, в частности, на видео, как заявляется, показано уничтожение винтокрылой машины.



В ряде случаев удаётся нанести удар по штабам противника: как поясняют в Баку, с БПЛА было зафиксировано уничтожение полевого пункта управления.



Заявляется о пленении группы армянских военных в ходе захвата одного из опорных пунктов.



Армянские войска активно используют артиллерию и ПТРК, нанося урон боевой технике неприятеля.




Ряд атак азербайджанских подразделений «отсекается» огнём из стрелового оружия. Сдерживать наступление противника позволяет развитая фортификационная инфраструктура.

Использованы фотографии:
musavat.com
27 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 05:37 Новый
    +4
    Да, война идет по-взрослому!
    Техника, хоть и не не самая новейшая, но всё-таки вполне современная применяется.
    Можно по результатам боев уже сравнивать возможности техники.
    Войсковое ПВО Армении оказалось совершенно не эффективным, Оса АКМ -всё! (Увы Бобик сдох...) Хотя никто не знает сколько было сбито БПЛА и каких именно Осой. Ведь все равно что-то посбивали.
    Даже Тор под раздачу попал. (Как минимум одна установка была уничтожена.)
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 05:50 Новый
      +3
      Объектовое ПВО Армении, тут неясно.
      Было уничтожено сколько-то С-125.
      С-300, вроде, отработал успешно, хотя, конечно, по какой цели работали неизвестно, да и результат тоже.

      В общем вывод можно сделать, что в современной войне БПЛА оказываются ОЧЕНЬ правильным оружием.
      Так, что абсолютно необходимо развивать и совершенствовать РЭБ, ну и все "малокалиберные" (для мелочи) системы.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 05:51 Новый
      0
      Цитата: Victor_B
      Техника, хоть и не не самая новейшая, но всё-таки вполне современная применяется.

      Техника лишь железо, хоть и овеществлённый труд. ...
      Парни молодые калечатся и гибнут с обоих сторон, вот что хреново.
      Пока Россия на обе стороны не рыкнет, - не прекратится.
      А если действительно там присутствует отребье из Сирии и Магриба, то нужно прямо вмешиваться и мочить как в Сирии.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 05:57 Новый
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        то нужно прямо вмешиваться и мочить как в Сирии.

        Не может сегодня Россия позволить себе ссору с Эрдоганом.
        Ведь только-только он с Западом рассорился...
        Худо-бедно, но для России он на сегодня СИТУАТИВНЫЙ союзник (попутчик).
        Ведь Россия тоже с Западом в ссоре! Даже похуже Эрдогана.

        Азербайджанская армия почти втрое превосходит армянскую в численных показателях и без малого впятеро – в качественных, но за трое суток активных боев она сумела вклиниться в позиции Армии обороны Арцаха всего на 20-25 километров. Да и то далеко не по всему фронту, а лишь на его южном участке. Конечно, горы вносят свою специфику, но не настолько же.
        Теперь все зависит от способности сторон выдерживать высокий темп потерь на оперативно-тактическом уровне, и добиться «победы» на информационно-дипломатическом
      2. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Сегодня, 06:41 Новый
        +11
        Парни молодые калечатся и гибнут с обоих сторон, вот что хреново.
        Пока Россия на обе стороны не рыкнет, - не прекратится.

        То есть для вас молодые армянские и азербайджанские парни дороже молодых русских и бурятских парней? Почему это русские и бурятские парни должны гибнуть ради интересов Армении и Азербайджана? Это не наша война, Россия не должна вмешиваться в этот конфликт, азербайджанцы, в отличие от армян, не скакали в 2018 г с русофобскими лозунгами. Пусть соросенку Пашиняну помогают его "друзья" из ЕС и США.
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 07:23 Новый
          0
          Цитата: Кот_Кузя
          Это не наша война, Россия не должна вмешиваться в этот конфликт, азербайджанцы, в отличие от армян, не скакали в 2018 г с русофобскими лозунгами. Пусть соросенку Пашиняну помогают его "друзья" из ЕС и США

          Так то оно так, но потом этих "друзей" будет дустом с Кавказа не вытравить. Монголов надо в качестве третьей не заинтересованной стороны запустить, а Россия должна обеспечить им полновесное прикрытие.
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Сегодня, 07:32 Новый
            0
            Да "друзья" и пальцем не пошевелятся, чтобы помочь Пашиняну. Турция плевать хотела на Париж, а Лондон и Вашингтон не будут помогать Армении, так как Турция для них гораздо более ценный союзник против Ирана и Сирии. Они скормят Армению Турции, глазом не моргнув.
        2. Kapkan
          Kapkan Сегодня, 07:32 Новый
          0
          Принципиально согласен.
    3. Грибок
      Грибок Сегодня, 06:51 Новый
      +2
      Несмотря на полный контроль воздушного пространства со стороны азербайджанской армии армянские войска дают неплохой отпор на земле.
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 05:59 Новый
    +4
    за 5 дней высокоточных ударов наснимали больше, чем за 5 лет в Сирии. И БПЛА жгут технику как хотят, конечно
  3. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 06:04 Новый
    +3
    сон вообще плох, а тут и вовсе пропал,всё "думки". Давно кнопки не давил,лениво как то было,да и не интересно ,читал изредка перебрех "патриотов с либералами", а тут ,как то припекло. всё же, чиркнул Некто, у Границы,и вот тут ,возник у меня "непонимай". с одной стороны-армяне,православные,с поддержкой России, с другой стороны- азербайджанцы,мусульмане с поддержкой Турции=вывод ? сам собой напрашивается, "кому то надо". К моему (не могу найти подходящего слова) любое не подходит, Но, появился на форуме интересный человек, ради комментариев которого,я стал читать ВО каждый день, по теме войны в Карабахе.Это конечно Albay (Алибек), мне приятна его образованность и интеллигентность, а так же уважительное отношение к собеседнику и неподдельный интерес к происходящему, буду рад и далее читать его комментарии. Пользуясь случаем, хочу вспомнить, всеми нами любимого и уважаемого модератора ВО. почившего шесть лет назад Азера Садыгова, прекрасного человека,умного,порядочного,мудрого,настоящего Кавказца. Мир его праху...хотелось бы и с армянской стороны,такого же адекватного собеседника.
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 07:14 Новый
      0
      Они христиане армянской апостольской церкви. Христиане, - да. Православные, - нет.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:12 Новый
    +3
    Быстренько переименовать, тем самым повысить боевой дух азербайджанской армии. За все время боев первая информация о пленных.
    с азербайджанских беспилотников, запечатлено поражение бронемашин и личного состава ударами с воздуха
    Практически ежедневно одно и то же, хоть и сбиваются армянской стороной БПЛА, а по сути они продолжают бесчинствовать в воздухе и от них практически основные потери в б/т и л/с. Пока никто не думает о переговорах считая, что военная удача на их стороне. И это плохо.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 07:17 Новый
      0
      Переговоры пока для Азербайджана не имеют смысла.
      Они станут целесообразны после серьезных достижения крупных спехов азербайджанской армии и последующими успешными оборонительными действиями со стороны армян.
      Никакое иное воздействие к результату не приведет.
  5. север 2
    север 2 Сегодня, 06:19 Новый
    +3
    наверное с обеих сторон действует мощные ресурсы пропаганды . Ведь надеется ,и те и те , победу достичь быстро , а потом уже будет и не важно , что эти ролики и эти новости об успехах были фальсифицированы . Кто там потом будет разбираться , что эти пропагандисты вешали макароны на уши
    и на глаза, если пропаганда и фейковые новости будет не успевать и будет следовать зади победных атак
    блицкрига . Эта пропаганда и фейковые новости как раз и должны были служить , чтобы блицкриг
    осуществить успешно . Но по- сколько именно Азербайджан организовал и рассчитывал ,что это ему
    удастся осуществить блицкриг, то и фейковые новости выявляется больше с азербайджанской стороны ,
    поскольку блицкриг Азербайджану не удался . Пропаганда и фейковые новости об успешных атаках идёт
    уже в переди самих атак .Потому и мост фактически цел , хотя ещё вчера ихняя пропаганда передавала ,
    что "доблестные" азербайджанцы его уничтожили "доблестными"израильскими ракетами...
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 07:21 Новый
      0
      Оно так конечно.
      И бравые репортажи нужны обеим сторонвювм для поддержания боевого духа и отсутствия паники прежде всего со стороны собственного населения и мобилизационного ресурса.
      Дабы элементарно не разбежались несмотря на закрытие границы.
      Однако взятие населенных пунктов это обьективные успехи Азербайджана.
  6. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 06:26 Новый
    +1
    Тут видео в Горадизе уже боевики из Сирии которых усатый таракан привез Как говорится не будешь кормить свою армию ,будешь кормить чужую, это про то , что Армения не вкладывала в ПВО типо а ладно и так сойдет
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 06:35 Новый
      +3
      Цитата: Александр Галактионов
      Армения не вкладывала в ПВО типо а ладно и так сойдет

      недооценка БПЛА,Арменией.безусловно фатальна.нужно было смотреть на действия Турции в Сирии ,и анализировать события.
      1. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 06:41 Новый
        +2
        Это там где-то далеко Вообще ГенШтаб Армении должен был учитывать закупки Азербайджана и делать выводы Ну это как у нас в начале в Сирии кораблей снабжения мало даже Турецкие ржавые корабли брали , потом с Хмеймим об укрытии самолетов все военные сайты писали у нас Тут что интересно мы по ударным бпла остали от всех от Турции и даже от Ирана
      2. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 06:45 Новый
        0
        Про Турецкие ударные бпла когда они у украинцев появились читал у Ольхона и Стрелков на днях у себя в вк написал что как в 2014 так уже не будет
  7. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 06:32 Новый
    +3
    Да еврейская Лора себя показала так -же как тут евреи про наш С 300 говорят
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 06:58 Новый
      -2
      к тому, что мост устоял, С-300 не имеет никакого отношения. Евреи цель поразили, а вот что делал наш ЗРК? Сховался под шконкой?
      1. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 07:02 Новый
        +2
        Евреи поразили, ого за пультом Евреи сидели вот это да what
  8. Ставрос
    Ставрос Сегодня, 06:44 Новый
    +2
    Так господа кавтатары ещё в 16 году утверждали, что взяли Талиш.Это как понять, тогда врали или сейчас врут?
  9. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 06:53 Новый
    +1
    Машина пропаганды в Азербайджане раскручена на полную. Они даже не знаю что у них тоже есть потери. Считают только, что армяне бегут и плачут. Баку пляшет и танцует. А Россия по всей видимости даст Азербайджану сделать свое дело, товарищ песков об этом уже высказался-ввод миротворцев только с согласия двух стран то есть никогда.
  10. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 06:59 Новый
    +3
    Скоро профессор появится скажет что вы все врети и Лора супер пупер Израильская отр laughing
  11. Pechkin
    Pechkin Сегодня, 07:12 Новый
    0
    Видео с войны в который раз говорят что России нужны ударные беспилотники и средства борьбы с ними.С вверху безразницы армата это или Т-62 гореть будет одинаково.