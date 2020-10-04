Военное обозрение
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Эксперты: В случае затяжных боёв Баку может предложить ввод турецкого миротворческого контингента в Карабах

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Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление, в котором допустил ввод в Нагорный Карабах российского миротворческого контингента. По его словам, это может произойти в связи с тем, что боевые действия не прекращаются уже вторую неделю.


При этом важно отметить, что в течение недели армянская сторона потеряла контроль над несколькими населёнными пунктами на примыкающих к непризнанной НКР территориях, де-юре принадлежащих Азербайджану.

По словам Пашиняна, ввод миротворцев возможен при широком обсуждении в формате Минской группы ОБСЕ.

Журналисты попросили прокомментировать возможность введения миротворцев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам главы пресс-службы Кремля, ввод миротворцев РФ в зону нагорно-карабахского конфликта возможен только в том случае, если этот шаг поддержат и Армения, и Азербайджан.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев однозначно заявил о том, что боевые действия прекратятся только тогда, когда армянская сторона выведет войска и технику из районов, принадлежащих Азербайджану, или же будет выбита оттуда. Ни о каком вводе миротворческого контингента Алиев речи не вёл. Можно предположить, что если азербайджанская сторона продолжит теснить войска противника, то Баку не поддержит ввод миротворческого контингента.

На таком фоне эксперты предполагают, что в Баку, в случае перехода вооружённого конфликта в длительный вариант с затяжными боями, могут пойти на ввод миротворцев с предложением о включении в состав такого контингента турецких войск – с созданием «пунктов наблюдения» турецких вооружённых сил по тому же принципу, который Анкара использует в Сирии. Такой вариант, как отмечается, легитимизирует турецкое присутствие на Кавказе и добавит "головной боли" армянской стороне.

Нужно напомнить, что ранее Ильхам Алиев назвал Турцию братской страной.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны Турции
17 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 06:47 Новый
    +4
    Это какие такие "миротворцы" головорезы из Идлиба что ли?
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:48 Новый
    -1
    Такие варианты возможны. Накал страстей они, конечно, снизят, но территориальные вопросы не решат.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 06:54 Новый
      +7
      Турки со своими прокси снизят накал страстей серьёзно? Они внесут в регион ещё больше нестабильности и напряжения, с одной стороны рядом Иран, а с другой не забывайте про наш северный Кавказ.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:04 Новый
      +2
      Цитата: Вождь краснокожих
      Такие варианты возможны. Накал страстей они, конечно, снизят, но территориальные вопросы не решат.

      Именно поэтому Азербайджан будет против.
  3. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 06:52 Новый
    +5
    Баку может предложить ввод турецкого миротворческого контингента в Карабах

    Это как в том анекдоте
    В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего:
    — Скажите, неужели слон это все съест?
    — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
    Кто ж султана туда пустит,никому (кроме азербайджанцев) он там не нужен.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 06:55 Новый
      +3
      Цитата: Рагнар лодброк
      Кто ж султана туда пустит,никому (кроме азербайджанцев) он там не нужен.

      Белорусов можно попросить.
      Наши-то тоже вовсе не нейтральны.
      А уж турки-то...
      1. халпат
        халпат Сегодня, 07:07 Новый
        +3
        Цитата: Victor_B
        Цитата: Рагнар лодброк
        Кто ж султана туда пустит,никому (кроме азербайджанцев) он там не нужен.

        Белорусов можно попросить.
        Наши-то тоже вовсе не нейтральны.
        А уж турки-то...

        И казахов.
        Вот это и будет реальное взаимодействие.
        Азербайджан принять в ОДКБ, на следующей стадии.
        А потом(после смены власти у робких грузин) и Грузию, Абхазию и Южную Осетию.

        И настанет мир и благоденствие.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 07:18 Новый
          0
          Казаков... Нет, Вы наверное хотели сказать - вежливых людей(зелёных человечков, ну или как их там). Как в Крыму.
          1. KCA
            KCA Сегодня, 07:27 Новый
            0
            Когда вежливый спецназ стал миротворцами? У них несколько другие задачи
  4. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:53 Новый
    +4
    Эксперты: В случае затяжных боёв Баку может предложить ввод турецкого миротворческого контингента в Карабах
    Ввод миротворцев осуществляют по обоюдному согласию.Армяне в жизни на это не пойдут.Турки для них это геноцид.И ничего больше.
    Но миротворцы будут нужны.Так что эксперты пусть по этому поводу пофантазируют реальней.
  5. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 06:58 Новый
    +1
    Да они там все себя уже считают турецкими азербайджанцами. А ВВП все считает Азербайджан каким то независимым государством в сфере зоны влияния России. И глазом моргнуть не успеет как турки займут там все позиции. Как была провальная внешняя политика так и осталась.
  6. Alex Russia
    Alex Russia Сегодня, 06:59 Новый
    +1
    Удивляет просто беспомощность Российской стороны по отношению к распоясавшийся Турции, Россия полностью потеряла контроль в закавказье, а Турция тем временем подминает под себя весь регион. То ли еще будет!
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:05 Новый
      +2
      Цитата: Alex Russia
      Удивляет просто беспомощность Российской стороны по отношению к распоясавшийся Турции, Россия полностью потеряла контроль в закавказье, а Турция тем временем подминает под себя весь регион. То ли еще будет!

      Прикажете объявить Турции войну ?
      1. Alex Russia
        Alex Russia Сегодня, 07:09 Новый
        0
        Нет конечно - надо построить Турции еще парочку дармовых АЭС и газопроводов, да еще 10 миллионов туристов отправить для спонсирования турецкого военного бюджета
    2. халпат
      халпат Сегодня, 07:12 Новый
      +1
      Цитата: Alex Russia
      Удивляет просто беспомощность Российской стороны по отношению к распоясавшийся Турции, Россия полностью потеряла контроль в закавказье, а Турция тем временем подминает под себя весь регион. То ли еще будет!

      Да ладно.
      Щас в Генштабе меркуют чо да как.
      1. Alex Russia
        Alex Russia Сегодня, 07:19 Новый
        0
        Надеюсь не очередную дармовую АЭС готовят в подарок султану. laughing
  7. Artura
    Artura Сегодня, 07:12 Новый
    -1
    Это где потеряло населенные пункты можно поконкретнее?? Или вы со слов этого Алиева пишете??) Ни каких населённых пунктов Нагорный Карабах не потерял . Говорят Азербайджан стал самым крупным поставщиком оружия для Армении за последние 3 дня!!!!!!