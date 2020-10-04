Эксперты: В случае затяжных боёв Баку может предложить ввод турецкого миротворческого контингента в Карабах

Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление, в котором допустил ввод в Нагорный Карабах российского миротворческого контингента. По его словам, это может произойти в связи с тем, что боевые действия не прекращаются уже вторую неделю.
При этом важно отметить, что в течение недели армянская сторона потеряла контроль над несколькими населёнными пунктами на примыкающих к непризнанной НКР территориях, де-юре принадлежащих Азербайджану.
По словам Пашиняна, ввод миротворцев возможен при широком обсуждении в формате Минской группы ОБСЕ.
Журналисты попросили прокомментировать возможность введения миротворцев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам главы пресс-службы Кремля, ввод миротворцев РФ в зону нагорно-карабахского конфликта возможен только в том случае, если этот шаг поддержат и Армения, и Азербайджан.
Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев однозначно заявил о том, что боевые действия прекратятся только тогда, когда армянская сторона выведет войска и технику из районов, принадлежащих Азербайджану, или же будет выбита оттуда. Ни о каком вводе миротворческого контингента Алиев речи не вёл. Можно предположить, что если азербайджанская сторона продолжит теснить войска противника, то Баку не поддержит ввод миротворческого контингента.
На таком фоне эксперты предполагают, что в Баку, в случае перехода вооружённого конфликта в длительный вариант с затяжными боями, могут пойти на ввод миротворцев с предложением о включении в состав такого контингента турецких войск – с созданием «пунктов наблюдения» турецких вооружённых сил по тому же принципу, который Анкара использует в Сирии. Такой вариант, как отмечается, легитимизирует турецкое присутствие на Кавказе и добавит "головной боли" армянской стороне.
Нужно напомнить, что ранее Ильхам Алиев назвал Турцию братской страной.