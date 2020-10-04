Эксперты: В случае затяжных боёв Баку может предложить ввод турецкого миротворческого контингента в Карабах

Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян сделал заявление, в котором допустил ввод в Нагорный Карабах российского миротворческого контингента. По его словам, это может произойти в связи с тем, что боевые действия не прекращаются уже вторую неделю.При этом важно отметить, что в течение недели армянская сторона потеряла контроль над несколькими населёнными пунктами на примыкающих к непризнанной НКР территориях, де-юре принадлежащих Азербайджану.По словам Пашиняна, ввод миротворцев возможен при широком обсуждении в формате Минской группы ОБСЕ.Журналисты попросили прокомментировать возможность введения миротворцев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам главы пресс-службы Кремля, ввод миротворцев РФ в зону нагорно-карабахского конфликта возможен только в том случае, если этот шаг поддержат и Армения, и Азербайджан.Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев однозначно заявил о том, что боевые действия прекратятся только тогда, когда армянская сторона выведет войска и технику из районов, принадлежащих Азербайджану, или же будет выбита оттуда. Ни о каком вводе миротворческого контингента Алиев речи не вёл. Можно предположить, что если азербайджанская сторона продолжит теснить войска противника, то Баку не поддержит ввод миротворческого контингента.На таком фоне эксперты предполагают, что в Баку, в случае перехода вооружённого конфликта в длительный вариант с затяжными боями, могут пойти на ввод миротворцев с предложением о включении в состав такого контингента турецких войск – с созданием «пунктов наблюдения» турецких вооружённых сил по тому же принципу, который Анкара использует в Сирии. Такой вариант, как отмечается, легитимизирует турецкое присутствие на Кавказе и добавит "головной боли" армянской стороне.Нужно напомнить, что ранее Ильхам Алиев назвал Турцию братской страной.