Военное обозрение
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4 октября - День космических войск России

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4 октября - День космических войск России

Сегодня отмечается 63-я годовщина запуска в космическое пространство первого искусственного спутника Земли. 4 октября 1957 года – всего через 12 лет после окончания Великой Отечественной войны - Советский Союз сделал настоящий рывок в технологическом развитии, фактически обозначив начало новой эры человечества, цивилизации. До сих пор то событие сложно переоценить.


Открытая в октябре 1957-го летописная книга космонавтики создаётся, по историческим меркам, не так уж много времени – всего несколько десятилетий. Однако за эти годы человечество успело сделать немало в деле покорения космоса, и по-настоящему огромный вклад в это покорение внесла наша страна, наши выдающиеся специалисты космической отрасли, наши легендарные лётчики-космонавты. Это и первый полёт человека в космос, и первый выход человека в открытый космос, и первая орбитальная станция, и много другое.

С датой, которая связана с запуском первого искусственного спутника Земли, соотнесён и один из профессиональных праздников военной сферы. Это День космических войск России. Этот праздник был учреждён президентским указом от 2006 года.

Военнослужащие Главного центра разведки космической обстановки космических войск занимаются масштабным мониторингом космической обстановки, осуществляют контроль вывода на орбиту космических аппаратов, выдают предупреждения об опасном сближении космических объектов различного характера с Землёй, с космическими аппаратами, находящимися на околоземной орбите. При этом осуществляется и служба по контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок, в которых, естественно, присутствует и военная составляющая.

Кроме того, российские военные специалисты из состава космических войск ведут обнаружение пусков баллистических ракет иностранными государствами, что является одним из важнейших звеньев отечественной противоракетной обороны.

«Военное обозрение» благодарит военнослужащих космических войск за службу и поздравляет с профессиональным праздником!
Использованы фотографии:
Минобороны России
5 комментариев
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  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 07:05 Новый
    +6
    С Праздником причастных!
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 07:06 Новый
      +5
      Здоровья и благополучия в семье!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:13 Новый
    +5
    Поздравляю всех военнослужащих и причастных с профессиональным праздником ВКС.Счастья ,здоровья Вам и Вашим родным.Удачных и безаварийных стартов ,если надо то и посадок.Здорово наши великие предки мир встряхнули 4 октября 1957 года.Это наша история и мы ей гордимся и ни когда не забудем. hi good drinks
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:23 Новый
    +2
    По нынешним временам самые важные войска!
    С праздником!
  4. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 07:28 Новый
    +1
    Надпись на обелиску по дотоге на стапт на "Байконуре"
    Здесь гением Советского человеку начался дерновенный штум космоса"