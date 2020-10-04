Командир танка ВС Индии: Если произойдёт бой в Ладакхе, то у китайских лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72

В индийской медиасреде вышел материал обозревателя Пушкара Тивари, который рассматривает соотношение в танках в регионе Ладакх. Это спорный регион на границе Индии и Китая, где в последнее время сохраняется напряжённость. Индийская сторона стянула в направлении Ладакха танковые подразделения на основе Т-90.
В публикации Пушкара Тивари на страницах ZeeNews, «у Индии есть большое преимущество в танковой составляющей в условиях среднегорья и высокогорья».
Из статьи:
Танки Т-90 «Бхишма» вооружённых сил Индии имеют преимущество над китайскими лёгкими танками в Восточном Ладакхе и на Тибетском плато. Китайские лёгкие танки, включая VT5, не выдерживают условий высокогорья.
Такое заявление автор материала в индийской прессе делает, ссылаясь на танкистов ВС Индии.
Для справки: VT-5 – экспортный вариант китайского танка Type15, который в самом Китае называют горным. По классификации это средний танк, хотя в Индии его решили назвать лёгким.
Приводится и заявление индийского военнослужащего – командира танка (его имя не называется):
Если в нынешней ситуации в Ладакхе произойдет танковый бой, могу заверить вас, что у их лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72.
Индийская разведка ранее сообщил в Главный штаб ВС Индии о том, что НОАК разместила свои лёгкие танки почти по всей приграничной линии в Восточном Ладакхе вплоть до спорного района Демчок.
Индийский офицер, слова которого приводятся Пушкаром Тивари, заявляет о том, что танки Т-72, Т-90 и БМП-2 вооружённых сил Индии способны выполнять боевые задачи при температурах до минус 40 по Цельсию в условиях разреженного воздуха.
Индийский военнослужащий:
В стране происхождения этой техники, включая Т-90, - России - условия такие, что создаются устойчивые к любым холодам бронемашины. Они могут быть развёрнуты практически в любых ландшафтах и на любых высотах.