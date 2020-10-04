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Командир танка ВС Индии: Если произойдёт бой в Ладакхе, то у китайских лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72

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В индийской медиасреде вышел материал обозревателя Пушкара Тивари, который рассматривает соотношение в танках в регионе Ладакх. Это спорный регион на границе Индии и Китая, где в последнее время сохраняется напряжённость. Индийская сторона стянула в направлении Ладакха танковые подразделения на основе Т-90.


В публикации Пушкара Тивари на страницах ZeeNews, «у Индии есть большое преимущество в танковой составляющей в условиях среднегорья и высокогорья».

Из статьи:

Танки Т-90 «Бхишма» вооружённых сил Индии имеют преимущество над китайскими лёгкими танками в Восточном Ладакхе и на Тибетском плато. Китайские лёгкие танки, включая VT5, не выдерживают условий высокогорья.

Такое заявление автор материала в индийской прессе делает, ссылаясь на танкистов ВС Индии.

Для справки: VT-5 – экспортный вариант китайского танка Type15, который в самом Китае называют горным. По классификации это средний танк, хотя в Индии его решили назвать лёгким.

Приводится и заявление индийского военнослужащего – командира танка (его имя не называется):

Если в нынешней ситуации в Ладакхе произойдет танковый бой, могу заверить вас, что у их лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72.

Индийская разведка ранее сообщил в Главный штаб ВС Индии о том, что НОАК разместила свои лёгкие танки почти по всей приграничной линии в Восточном Ладакхе вплоть до спорного района Демчок.

Индийский офицер, слова которого приводятся Пушкаром Тивари, заявляет о том, что танки Т-72, Т-90 и БМП-2 вооружённых сил Индии способны выполнять боевые задачи при температурах до минус 40 по Цельсию в условиях разреженного воздуха.

Индийский военнослужащий:

В стране происхождения этой техники, включая Т-90, - России - условия такие, что создаются устойчивые к любым холодам бронемашины. Они могут быть развёрнуты практически в любых ландшафтах и на любых высотах.
22 комментария
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:47 Новый
    -1
    Командир танка ВС Индии: Если произойдёт бой в Ладакхе, то у китайских лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72
    Кто завладеет небом.Тот и будет гнуть там свою линию. Прилетит дрон в крышу танка с этим командиром.И будет он мечтать вместе с Шивой про танковые дуэли в горах с китайскими лёгкими танками до следующей реинкарнации.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:38 Новый
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Прилетит дрон в крышу танка с этим командиром.И будет он мечтать вместе с Шивой про танковые дуэли в горах с китайскими лёгкими танками до следующей реинкарнации.

      Китайцы не дураки и танками их не испугаешь. На Даманском они и новых 62-х не испугались, а подбили из
      РПГ и даже кажется утянули к себе. Так что на Бога надейся, а сам не плошай .
    2. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:37 Новый
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Командир танка ВС Индии: Если произойдёт бой в Ладакхе, то у китайских лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72
      Кто завладеет небом.Тот и будет гнуть там свою линию.

      "Танцор Диско" видимо не смотрел последние видео с Карабаха. Думает, что они с китайцами как во Вторую Мировую танковыми клиньями сражаться будут.
  2. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 07:48 Новый
    +4
    За рекламу спасибо, конечно. Но вот в Нагорном Карабахе, к примеру, до боев танков против танков вроде бы не доходит. Большинство уничтоженных танков приходится вероятно на другие вид техники. Артиллерия наводимая с беспилотников, беспилотники-камикадзе, ПТРК и пр.
    Как под Прохоров кой уже не будет.
    1. venik
      venik Сегодня, 09:45 Новый
      +1
      Цитата: Shuttle
      Как под Прохоров кой уже не будет.

      =========
      Есть такая версия!: С появлением тактического ядерного оружия (а также с наращиванием могущества оружия конвенционального) - применение больших масс войск становится нецелесообразным - слишком уж они становятся уязвимы!
      По-видимому войны будущего будут сводиться к отдельным столкновениям, а батальонная тактическая группа станет основной ударной силой!
      Есть и другие мнения, но мне, почему-то кажется что будет именно так!
      P.S. Можно "швыряться тапочками"! wassat
  3. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 07:48 Новый
    -2
    Если в нынешней ситуации в Ладакхе произойдет танковый бой, могу заверить вас, что у их лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72

    Как дети малые каждую неделю пугают друг друга.
    Всё равно ведь воевать не будут
    1. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:52 Новый
      0
      Цитата: Липчанин
      Как дети малые каждую неделю пугают друг друга.
      Всё равно ведь воевать не будут

      Кто мог предположить, что на Донбассе война начнется? А в Карабахе( именно такой интенсивности)? Людская глупость непредсказуема.
  4. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 07:50 Новый
    +1
    Да будет им благоразумие в охрану.
  5. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:53 Новый
    +2
    К сожалению в современных войнах танки не имеют серьёзного веса это показал опыт в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 08:02 Новый
      +1
      В Сирии опыт показал другое.
      А именно - необходимость внесения изменений в тактику применения данного вида боевой техники.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 08:32 Новый
        +4
        Да и в Нагорном Карабахе после прорыва первой линии под Физули именно танковая бригада 4го армейского корпуса была брошена в бой.
        Думаю, некоторые коллеги не совсем понимают то, что танки , в идеале, ещё с теории и практики блицкрига, предназначены в первую очередь не для того, что бы разбиваться лбом о своих соплеменников, а ровно наоборот,- входить как нож в масло на наименее защищаемых участках, охватывая обороняющиеся части и соединения.
        А значит, хоронить танки пока что ещё рановато.
    2. unhappy
      unhappy Сегодня, 08:16 Новый
      +4
      Очередные похороны танковых частей. Смешно.
      Опыт Сирии показал, что пехота отказывается атаковать, не имея поддержки брони и сильных пушек. Смертники и фанатики это из области компьютерных игр hi
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:55 Новый
    +2
    Еще немного на Ладакхе и зяма начнется,не до войны всем будет.А так из за Гималаев в друг друга ракетками популяться можно. Своеобразный тенис.Гималаи своеобразная сетка.Мое мнение Китай дезу гонит с Индией.Его интересы от Японии и вниз на Юго восток и мальца юго запад,зачем им через горы лезть..Зачем им воевать,зашли с юанем и купили все на корню.
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 08:11 Новый
    +3
    Танки хорошие, спору нет, только время танковых боев уже в прошлом
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 08:56 Новый
      +3
      Цитата: rotkiv04
      ...время танковых боев уже в прошлом

      Не факт - нужны будут очень другие танки, не 70, 82, 90, которые по сути есть воплощение мечтаний конструкторов середины 20-ого века, а совсем иные машины, обвешанные в три слоя "Шторами" и прочими занавесками, защищенные во ВСЕХ проекциях в достаточной степени, глазастые, умные, способные сбивать "планирующие" бомбы и дроны-камикадзе пачками.
      Ну и, естественно, действующие в тесном взаимодействии со всеми иными комплексами вооружений на поле боя.
      А иначе, да, танк - пыль, выбитая Кали во время танца на поле боя.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:10 Новый
        0
        Цитата: Nychego
        Ну и, естественно, действующие в тесном взаимодействии со всеми иными комплексами вооружений на поле боя.

        Всё правильно. Сурьезные противники имеют много чего и будут применять всё это на поле боя.
        Кто лучше оснащен, подготовился, тот имеет преимущество! А дальше, уже от полководцев и бойцов всё зависит. Не только техника, подготовка, но и боевой дух, требуется для победы ... впрочем и элемент удачи, сбрасывать со счетов нельзя.
      2. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 09:21 Новый
        -1
        Цитата: Nychego
        Цитата: rotkiv04
        ...время танковых боев уже в прошлом

        Не факт - нужны будут очень другие танки, не 70, 82, 90, которые по сути есть воплощение мечтаний конструкторов середины 20-ого века, а совсем иные машины, обвешанные в три слоя "Шторами" и прочими занавесками, защищенные во ВСЕХ проекциях в достаточной степени, глазастые, умные, способные сбивать "планирующие" бомбы и дроны-камикадзе пачками.
        Ну и, естественно, действующие в тесном взаимодействии со всеми иными комплексами вооружений на поле боя.
        А иначе, да, танк - пыль, выбитая Кали во время танца на поле боя.

        А еще способные летать и плавать
        1. Nychego
          Nychego Сегодня, 09:51 Новый
          0
          Цитата: Vol4ara
          А еще способные летать и плавать

          Ога, ещё и с надписями "Ева-00" "Ева-01" и далее до "Ева-08", кажется. Правда, в оригинале надписи на японском, но этим можно и пренебречь... yes

          Пока танк есть танк, а не фантастический механоид, но танк для поля боя ближайших десятилетий 21-ого века это не Т-92 и даже едва ли что-то на платформе "Армата". Увы Тагилу...
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:57 Новый
        +1
        Сколько ж такое чудо техники будет стоить?? При таком раскладе танковые войска даже великих держав будут исчисляться сотнями, у всех остальных - десятками.. А три танка в наступлении уже не будут быть персонажами анекдота..
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:02 Новый
      0
      Цитата: rotkiv04
      только время танковых боев уже в прошлом
      Все не так однозначно. Танковые бои в Сирии, Карабахе, Тибете ждать не стоит. Но единичные столкновения, почему нет. На Руине, в активной фазе, бои танковых колон случались.
  8. Кокос
    Кокос Сегодня, 09:05 Новый
    0
    против наших Т-90 и Т-72
    против Российских..да согласен
  9. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 11:58 Новый
    0
    А не здесь ли на ВО чуть ранее писали, что индийские (наши) Т72 и Т90 способны воевать далеко не на всех ландшафтах и просто физически не доедут туда, куда китайские "горцы".
    Конечно, тяжелый танк в бою заведомо лучше, чем лёгкий.
    Но лёгкий танк гораздо лучше, чем никакого.