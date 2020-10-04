Командир танка ВС Индии: Если произойдёт бой в Ладакхе, то у китайских лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72

Танки Т-90 «Бхишма» вооружённых сил Индии имеют преимущество над китайскими лёгкими танками в Восточном Ладакхе и на Тибетском плато. Китайские лёгкие танки, включая VT5, не выдерживают условий высокогорья.

Если в нынешней ситуации в Ладакхе произойдет танковый бой, могу заверить вас, что у их лёгких танков нет шансов против наших Т-90 и Т-72.

В стране происхождения этой техники, включая Т-90, - России - условия такие, что создаются устойчивые к любым холодам бронемашины. Они могут быть развёрнуты практически в любых ландшафтах и на любых высотах.