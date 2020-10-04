В США тестируют «самолёты-арсеналы»: C-17A имитировал запуск нескольких крылатых ракет AGM-158

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III 30 сентября имитировал запуск нескольких крылатых ракет AGM-158 типа «воздух-поверхность», размещенных на поддонах. Данное испытание является частью обширной программы тестирования «самолётов-арсеналов», развертывание которых, как ожидается, придаст американской авиации дополнительную ударную мощь.
В ходе эксперимента изучалось взаимодействие различных коммуникационных систем, обмен между которыми позволяет связать воедино разрозненные средства поражения. Создание единой сети крайне важно для «самолётов-арсеналов», так как они не имеют средств идентификации целей, основываясь на информации, собираемой другими оружейными системами.
Главной начинкой самолётов ВТА, выделенных для нанесения ударов, являются паллеты с размещенными на них боеприпасами. Высокая грузоподъемность военно-транспортных машин позволяет их превратить в забитые до отказа арсеналы средств поражения. В настоящее время данная идея проходит тестирование, которое даст возможность понять, насколько эффективной она является.
Ставка делается на крылатые ракеты AGM-158 с дальностью полёта примерно 370 км и AGM-158B с увеличенной до 925 км дистанцией. Версия AGM-158D, которая вскоре должна поступить в ВВС, будет уже преодолевать расстояние свыше 1600 км.
Они [самолёты-арсеналы] могут резко увеличить способность ВВС США вводить в бой большое количество тяжелого оружия, действующего на дальние дистанции
- считает издание The War Zone.