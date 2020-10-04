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В США тестируют «самолёты-арсеналы»: C-17A имитировал запуск нескольких крылатых ракет AGM-158

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Военно-транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III 30 сентября имитировал запуск нескольких крылатых ракет AGM-158 типа «воздух-поверхность», размещенных на поддонах. Данное испытание является частью обширной программы тестирования «самолётов-арсеналов», развертывание которых, как ожидается, придаст американской авиации дополнительную ударную мощь.


В ходе эксперимента изучалось взаимодействие различных коммуникационных систем, обмен между которыми позволяет связать воедино разрозненные средства поражения. Создание единой сети крайне важно для «самолётов-арсеналов», так как они не имеют средств идентификации целей, основываясь на информации, собираемой другими оружейными системами.

Главной начинкой самолётов ВТА, выделенных для нанесения ударов, являются паллеты с размещенными на них боеприпасами. Высокая грузоподъемность военно-транспортных машин позволяет их превратить в забитые до отказа арсеналы средств поражения. В настоящее время данная идея проходит тестирование, которое даст возможность понять, насколько эффективной она является.

Ставка делается на крылатые ракеты AGM-158 с дальностью полёта примерно 370 км и AGM-158B с увеличенной до 925 км дистанцией. Версия AGM-158D, которая вскоре должна поступить в ВВС, будет уже преодолевать расстояние свыше 1600 км.

Они [самолёты-арсеналы] могут резко увеличить способность ВВС США вводить в бой большое количество тяжелого оружия, действующего на дальние дистанции

- считает издание The War Zone.

48 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:29 Новый
    +10
    Идёт планомерная техническая подготовка к стратегии "Быстрого глобального удара (БГУ)". Вообще интересная вещь, 90% создаваемого американцами оружия носят исключительно наступательный характер, при этом по их мнению именно Россия агрессивна и опасна.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 08:58 Новый
      +3
      В США тестируют «самолёты-арсеналы»: C-17A имитировал запуск нескольких крылатых ракет AGM-158

      Фактически повторение и закрепление ранее пройденного материала (публикация и фото ВО от 28 декабря 2014) :



      Воздушный старт МБР – 40 лет спустя

      28 декабря 2014

      Воздушный старт МБР – 40 лет спустяСорок лет назад, в октябре 1974 года, в США с военно-транспортного самолета С-5А был проведен экспериментальный запуск МБР «Минитмен-1». Это был первый в истории запуск ракеты такого класса с самолета. Испытания являлись составной частью работ по программе создания перспективной МБР МХ. Масса ракеты «Минитмен-1» составляла 31,8 т. Ракеты такой массы с самолетов никогда не запускались. Самой большой баллистической ракетой, стартовавшей до этого с самолетов, была ракета «Скайболт», имевшая стартовую массу около 5 т.


      https://topwar.ru/65707-vozdushnyy-start-mbr-40-let-spustya.html
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 09:24 Новый
      +2
      Цитата: Федор Соколов
      Идёт планомерная техническая подготовка к стратегии "Быстрого глобального удара

      Видно что для массированного удара им не хватает бомбардировщиков.
      1. iouris
        iouris Сегодня, 10:59 Новый
        0
        Цитата: фигвам
        не хватает бомбардировщиков.

        А зачем они нужны? Всё решат ракеты. ПВО просто не справится с очень большим количеством целей.
    3. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 09:51 Новый
      +3
      Цитата: Федор Соколов
      по их мнению именно Россия агрессивна и опасна.

      Они планомерно готовятся к войне с Китаем, Россия как угроза ушла на второй план.
      Вот что они пишут в статье про эти испытания:
      Все это говорит о том, что ВВС, похоже, быстро продвигаются к новому изучению этих концепций, и будет очень интересно посмотреть, как эти проекты будут развиваться в ближайшей перспективе. Если они будут доведены до оперативного потенциала, они могут резко увеличить способность ВВС США нести большое количество тяжелого оружия в бой на большие расстояния, что абсурдно актуально, учитывая проблемы, с которыми сталкивается потенциальная борьба с равным государством, особенно на обширном Тихоокеанском театре военных действий.

      All told, the Air Force looks to be moving quickly to explore these concepts anew and it will be very interesting to see how these projects continue to evolve in the near term. If they are pursued to an operational capability, they could drastically increase the USAF's ability to carry large numbers of heavy weapons into the fight over long ranges, which is absurdly relevant considering the challenges faced with a potential fight against a peer-state, especially in the vast Pacific theater.

      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 10:10 Новый
        +3
        Параллельно идёт проект по созданию воздушных носителей БПЛА, аналог авианосцев. Так же будут переделываться из транспортников.
        1. Pechkin
          Pechkin Сегодня, 10:59 Новый
          +4
          Интересная концепция,берем один самолет дрло(как командный) и 3 носителя гремлинов например.И устраиваем вражеской пво варфоломеевскую ночь)
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 11:15 Новый
            +3
            Цитата: Pechkin
            берем один самолет дрло(как командный) и 3 носителя гремлинов например.

            Ага. Добавим воздушных заправщиков, самолеты-арсеналы, бомбардировщиков, B-21 и получаем воздушный аналог АУГ который может прилететь в любую точку земли меньше чем за сутки.
            Армию условной Венесуэлы пара таких групп уничтожит, против Ирана или Китая серьезное усиление морских и наземных сил. Причём можно организовать постоянное дежурство в районе. Самолёт может 2-3 суток барражировать в районе, естественно нужна ротация.
    4. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 11:34 Новый
      +2
      С дозвуковыми крылатыми ракетами ни какого "Быстрого глобального удара" не будет.
  2. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 08:29 Новый
    -2
    И чем это лучше использования классического бомбера?
    1. Pechkin
      Pechkin Сегодня, 08:32 Новый
      +9
      Тем что количество классических бомберов ограничено и они давно не производятся
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:59 Новый
      0
      Цитата: Федор Соколов
      Вообще интересная вещь, 90% создаваемого американцами оружия носят исключительно наступательный характер
      Цитата: Hwostatij
      И чем это лучше использования классического бомбера?

      Лучше классического бомбера тем, что его предназначение абсолютно другое. Бомбер имеет какие-никакие, а средства преодоления ПВО, какую-никакую, а свою защиту (ну, пулемёты-пушки, что ли...). А этот "грузовик" не имеет НИЧЕГО. Потому что он не предназначен преодолевать ПВО. Его роль - долбить папуасов, не имеющих ПВО. Ну, или добивать то, что останется после предусмотренного американской военной доктриной "привентивного обезоруживаещего удара".

      Так что с аэродромов Украины и Трибалтики в Россию они полетят не первыми, а после продвигаемых сейчас Пентагоном ракет с ядерными зарядами малой и средней мощности.
      Вот к чему нужно нам готовиться.
      1. Pechkin
        Pechkin Сегодня, 09:48 Новый
        +5
        Вы думаете страну с огромным ядерным арсеналом будут атаковать зарядами малой и средней мощности.Нет если решаться в открытую напасть на Россию то бить будут всем чем есть,чтобы после первого удара уже не очухалась и не ответила.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 10:13 Новый
          -2
          Цитата: Pechkin
          если решатся в открытую напасть на Россию то бить будут всем чем есть,чтобы после первого удара уже не очухалась и не ответила.

          Всем,чем есть, бить не будут. Я же говорю об американской военной доктрине и о прописанном в нём "превентивном обезаруживающем ядерном ударе" ракетами с ядерными зарядами малой мощности. Можно одновременно жахнуть 200-500 ракет мегатонного класса, а можно 5-7 тысяч по 50-100 килотонн.
          В первом случае выжечь всю территорию, оставить радиоактивную пустыню.
          Во втором - высокоточные удары по ПВО, средствам нанесения ответного удара, скоплениям сухопутных и военно-морских сил, объектам инфраструктуры и логистики военного назначения.

          Второй вариант для агрессора явно предпочтительнее. В 90-е пытались этого результата добиться без применения оружия. И почти удалось. Лет 5 назад рассекретили секретный доклад Пентагона Конгрессу конца 90-х (97-й или 98-й - не помню точно), в котором, в частности, говорилось о том, что "вооружённые силы России к 2004-му году (??? - откуда такая точность в прогнозах?) перестанут существовать как самостоятельная боевая единица". Не срослось - Путин не оправдал "надежд" Ельцина и Америки.На 2024-й год - "оранжевую революцию" в России, победу разных "Болотных площадей" надежда у США не умерла - но вдруг опять не сложится пасьянс? Уж больно сильную сами же России сделали прививку от "западной демократии" - Украина под боком. Теперь ищут новые пути - выдумывают санкции, продумывают силовые варианты.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 11:34 Новый
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Его роль - долбить папуасов, не имеющих ПВО.

        Зачем ему входить в зону ПВО, если дальность ракет позволяет этого не делать?
        с аэродромов Украины и Трибалтики в Россию они полетят не первыми, а после продвигаемых сейчас Пентагоном ракет с ядерными зарядами малой и средней мощности.

        Не нужно ему "лететь в Россию". Запуск ракет он может осуществить и из воздушного пространства этих стран.
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 09:21 Новый
      +4
      Ничем не лучше, дополнение. А также не попадают под действие договора по ОСВ, где при подсчете ядерных боеприпасов стоящих на б/д, каждый стратегический бомбардировщик считается за боеголовку. См. договор по ОСВ.
    4. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 10:12 Новый
      +2
      Цитата: Hwostatij
      чем это лучше использования классического бомбера?


      В качестве носителей ракет могут быть использованы гражданские грузовые самолеты, это в разы увеличит количество самолетов носителей вооружения.
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:32 Новый
    +1
    В США тестируют «самолёты-арсеналы»: C-17A

    Эта идея давно будоражит умы!
    Транспортные суда - арсеналы, транспортные самолеты - арсеналы.
    А что если не такой арсенал В-52 и Ту-95МС?
    Главное беззащитному транспортнику/ракетоносцу не входить в зону ПВО!
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 09:22 Новый
      +4
      Основная задача транспортников-арсеналов - перегрузка систем ПВО, дальше пойдут нормальные бомберы
    2. халпат
      халпат Сегодня, 10:06 Новый
      -2
      Цитата: Victor_B
      В США тестируют «самолёты-арсеналы»: C-17A

      Эта идея давно будоражит умы!
      Транспортные суда - арсеналы, транспортные самолеты - арсеналы.
      А что если не такой арсенал В-52 и Ту-95МС?
      Главное беззащитному транспортнику/ракетоносцу не входить в зону ПВО!

      можно замутить ещё самолёт-оружейную комнату.
      smile
      1. prosto_rgb
        prosto_rgb Сегодня, 10:16 Новый
        +1
        Цитата: халпат
        можно замутить ещё самолёт-оружейную комнату.

        Удивительно, но уже давно есть
        AC-130 - тяжёловооруженный самолет поддержки сухопутных подразделений
        https://topwar.ru/9573-ac-130-tyazhelovooruzhennyy-samolet-podderzhki-suhoputnyh-podrazdeleniy.html
        Видео работы по целям экипажа на борту.
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 11:30 Новый
        0
        Цитата: халпат
        можно замутить ещё самолёт-оружейную комнату.

        Ну тогда уже и самолет-каптерку. Чего там мелочиться.
  4. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:32 Новый
    +2
    Только один вопрос.Теперь как .Каждый C-17A Globemaster III Подлетающий ближе чем на дальность выстрела этими ракетами следует брать на прицел?Да это утопия.Самолёты арсеналы это конечно классная идея.Но это тоже самое что американцы на МБР в начале нулевых обычные заряды пытались поставить. Или наши в морские контейнеры прятать крылатые ракеты.Как определить теперь начало войны? Влупить на опережение?Так давайте тогда уже сразу объявим третью мировую.Что ждать то?
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:38 Новый
      +4
      Цитата: Наблюдатель2014
      Только один вопрос.Теперь как .Каждый C-17A Globemaster III Подлетающий ближе чем на дальность выстрела этими ракетами следует брать на прицел?

      Ил-76 вполне себе рассчитан на ПРИЦЕЛЬНЫЙ сброс чугуния!
      Более того, регулярно тренируются не полигонах, реально бомбят.
      Бомбовый прицел в наличии с рождения.
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 08:41 Новый
        +2
        Цитата: Victor_B
        Цитата: Наблюдатель2014
        Только один вопрос.Теперь как .Каждый C-17A Globemaster III Подлетающий ближе чем на дальность выстрела этими ракетами следует брать на прицел?

        Ил-76 вполне себе рассчитан на ПРИЦЕЛЬНЫЙ сброс чугуния!
        Более того, регулярно тренируются не полигоне.

        "Чугуний" это "чугуний". А не крылатая ракета.Причем в нескромных количествах в транспортнике.По своей мощи как ракетный полный залп американского эсминца.
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 08:44 Новый
          +2
          Цитата: Наблюдатель2014
          "Чугуний" это "чугуний". А не крылатая ракета.

          А что мешает на те же пилоны под крыльями вместо чугуния повесить КРВБ?
          Всю электронику для прицеливания (точнее для ввода программы полета) вместе с оператором размещаем в стандартном морском контейнере и ставим его в грузовой отсек.
          Профит!
          Если нужно увеличить кол-во ракет, то можно их с аппарели сбрасывать, как технику.
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 08:45 Новый
        +7
        Чтобы сбросить чугуний нужно пройти пво. Чтобы пустить ракету в зону пво входить не нужно.
      3. Petio
        Petio Сегодня, 08:49 Новый
        0
        И бомбили в Ираке и Чаде- либийскир
    2. Кокос
      Кокос Сегодня, 08:41 Новый
      0
      Хороший вопрос...сейчас войну не обьявляют..по идеи..пустил ракету валить нах..а уж если пересек границу... то ваще кердык... laughing
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 08:47 Новый
        0
        Цитата: Кокос
        а уж если пересек границу... то ваще кердык...

        При этом даже всяким там "стелсам".
  5. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 08:34 Новый
    0
    Откуда у американцев столько вражды и желания покорить весь Мир???
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:53 Новый
      +2
      Цитата: Николай Иванов_5
      Откуда у американцев столько вражды и желания покорить весь Мир???

      Просто они НАГЛОСАКСЫ!
      И всю историю наглосаксы (империя над которой не заходило солнце) вели себя так.
      Почему кот яйца лижет?
      Потому, что МОЖЕТ!
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:25 Новый
      0
      Цитата: Николай Иванов_5
      Откуда у американцев столько вражды и желания покорить весь Мир???

      Есть два пути развития - интенсивный и экстенсивный. Интенсивный - развитие за счёт собственных ресурсов, за счёт внутренней модернизации. Экстенсивный - есть отличный пример - раковая опухоль. За счёт захвата новых территорий (а с ними рынков сбыта, ресурсов и пр.)

      Любая империя - экстенсивна. Вспомните Римскую империю.
      В Рим со всех сторон света везут продукты, оружие, сырьё, рабов, роскошь.
      А из Рима вывозят только дерьмо.
      Не я сказал - кто-то из древнеримских императоров. Америка давно превратилась в империю. Живёт за счёт захвата чужих территорий с сырьём, за счёт захвата рынков - европейского прежде всего. А вывозят из Америки только доллары.

      Почему, думаете, столько говорят о "закате Америки"? Раковая опухоль не может жить вечно - она либо убивает донора (человека) и умирает с ним, либо её удаляют хирургическим путём. Отдельно от организма она жить не может. Американцы умирать вместе со всем миром "несогласные". Они как раковая опухоль в организме мира, желающая, по глупости, уничтожить мир, а самой уцелеть. Так не бывает.
      Интенсивный путь развития бесконечен - эволюция тому пример.
      Экстенсивный конечен - заканчиваются свободные ресурсы, территории и прочие ништяки. И тогда, если у империи заканчиваются силы всё это захватить - она гибнет. Вся история человечества тому пример - от Древнего Египта и Рима до Третьего Рейха. Всегда найдётся тот, кто настучит империи по рогам и остановит её имперские амбиции и само существование. У России есть такой опыт - уничтожать "вечные" империи.

      Америка выбрала свой имперский путь - это путь к гибели, развалу. Увидит наше поколение это или нет - не знаю. Скорее всего, нет. Но то, что это будет - это как "дважды два".
  6. Кокос
    Кокос Сегодня, 08:36 Новый
    -2
    Сытная тушка для наших ракет... winked
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 09:00 Новый
      +4
      Цитата: Кокос
      Сытная тушка для наших ракет... winked

      Каких ракет , если он не входя даже в теоретическую зону досягаемости наших самых дальнобойных ракет отстреляется ? А потом для ПВО уже задача сбивать не носитель , а кучу ракет , сравнимую с залпом эсминца ..Страшная штука - и не столько своим залпом , сколько неопределённостью опасности носителя до момента этого залпа .
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 10:13 Новый
        -3
        Цитата: КВУ-НСвД
        .Страшная штука - и не столько своим залпом , сколько неопределённостью опасности носителя до момента этого залпа .
        Виктор, hi не согласен с Вами. В случае войны / с объявлением оной или без, это уже без разницы), все ЛА противника, а у ж тем более ВТА, к тому же они будут знать, что мы знаем о таком оружии, станут целью. А чем и как парировать такую угрозу, это уже не ко мне, а к тому, кто повыше меня.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:46 Новый
    -3
    Элемент давления на переговорах по СНВ 3 и ни чего более.Обмельчала америка ,мультики Рейгана о СОИ были по страшнее! hi drinks
  8. Petio
    Petio Сегодня, 08:51 Новый
    0
    Средства идентификации целей на дальности пуска КР не имеют и B-52 и Ту-160
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 08:55 Новый
    +1
    Ил-76 подойдет под самолет-арсенал?
  10. AsmyppoL
    AsmyppoL Сегодня, 09:01 Новый
    -5
    Это самолеты для подавления третьих стран...
    Нашей стране на 1-м этапе не опасны...
    У него ЭПР, вероятно, больше, чем у Б-52. А тот со своими 100 квадратами светится за сотни км, а может быть и за пару тысяч. Смотря чем светить.
    А на такую группу самолетом арсеналов можно создать ракетыиперехватчики дальнего действия со специальной боевой частью)))
    Пусть толерантные и самоуверенные европейцы и прибалты живут в условиях оч повышенной радиации...
    Может быть, тогда станут сами принимать решения, а не выполнять волю господина?
  11. Izotovp
    Izotovp Сегодня, 09:15 Новый
    +2
    Вот и ответ на вопрос,которым американцы недавно задались:где взять нужное количество бомбардировщиков для подавления ПВО Калининграда ? Отстрелялись вне зоны ПВО по внешнему целеуказанию сначала антирадардными,а потом можно и термодемократическими.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:21 Новый
      0
      Цитата: Izotovp
      Отстрелялись вне зоны ПВО по внешнему целеуказанию сначала антирадардными,а потом можно и термодемократическими.
      Допустим отстрелялись, допустим удачно. А вот что потом будет? Американцы станут прятаться под школьными партами и столами при вспышке права?
      1. Izotovp
        Izotovp Сегодня, 10:32 Новый
        0
        Они будут нести демократию в Калининградскую область. Вырывать её из лап агрессора,незаконно владевшего этой землёй много лет. Пехотой будут прибалты с поляками.
        Организуют протесты «просвещенной общественности»... и так далее сценарий известен.
  12. venik
    venik Сегодня, 09:34 Новый
    -1
    "....Военно-транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III 30 сентября имитировал запуск нескольких крылатых ракет AGM-158 типа «воздух-поверхность», размещенных на поддонах......"
    =======
    Вот это "новость так новость"!!! fool Штаты еще в конце 70-х проводили экспериментальные пуски МБР (!!!), сбрасываемых с "Гэлекси"! Потом правда решили, что это никому на фиг не нужно..... А тут какие-то паршивые "крылатые ракеты".... request
  13. kig
    kig Сегодня, 10:00 Новый
    +3
    А чо, тдея хорошая. Я бы сказал, что даже очень хорошая.
  14. Цой
    Цой Сегодня, 10:10 Новый
    +2
    Чего все так возбудились? Это просто испытания и даже самого пуска еще не было, а только имитация. Выводов никто пока не делал. Еще в 70-80 проводились ОКР по созданию боинга 747 с крылатыми ракетами. Но всплыло слишком много проблем. Еще неизвестно пойдет ли дальше идеи. Но перспектива конечно неплохая. В сочетании с ракетами приманками, бпла и самолетами рэб такая матка может насытить первую линию удара быстро доставив десятки кр.
  15. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:45 Новый
    0
    Новое-это хорошо забытое старое ! Когда-то мне сподобилось читать статью , что знаменитые Ан-124 "Руслан" "планировались" не только ,как транспортники;но и носители КР ! Предполагалось,что когда будет "надо",то "Русланы" быстро будут оснащены "спец.контейнерами" с КР Судя по всему, способ применения контейнеров должен быть аналогичный американским "тестам" !
  16. DWG1905
    DWG1905 Сегодня, 10:57 Новый
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    Хорошая идея, только сброс с рампы не очень, больно сложно. Много механики, недостаточная вероятность срабатывания. Потом если заваруха ВТА нужна для других целей. Проще из пассажирских самолетов сделать носители-пусковые крылатых ракет. Хотя повозиться надо с бомбовым отсеком, для американцев это не проблема, первый фюзеляж на ресурсные испытания за год можно лет на десять накачать. Можно сделать новые самолеты, можно переделать существующие. Вот если они пойдут по этому пути то печалька. Нам точно ПВО не хватит и ответить нечем, нет производства новых самолетов (что есть сейчас это слезы), старых штук 20 насобирать можно, но если нет производства переделывать будешь лет 10. А с нашей системой проведения ОКР испытывать будем еще 10 лет. Если честно в области авиации нам США противопоставить нечего!