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В Германии появился памятник Горбачеву

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В Германии появился памятник Горбачеву

В городе Дессау-Рослау, расположенном в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, вчера прошло торжественное открытие памятника первому и последнему президенту Советского Союза, обладателю Нобелевской премии Мира Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Церемонию приурочили ко Дню германского единства, который отметил в этом году 30-летний юбилей.


Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Накануне Владимир Путин направил властям ФРГ поздравительную телеграмму в связи с юбилеем объединения Германии.

Монумент в виде шагающего главы советского государства установили напротив городской ратуши.

На открытии обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас заявил в своем выступлении, что Горбачев создал условия для перестройки и гласности, которые привели в итоге к объединению Германии. А премьер-министр федеральной земли Райнер Хазелофф высказался о том, что, несмотря на разногласия между Берлином и Москвой, германо-российская дружба существует и сегодня.

Автором памятника Горбачеву стал известный в стране скульптор Бернд Гебель. Он был установлен по инициативе бывшего главы города Ханс-Георг Отто. Создание монумента обошлось в 50 тысяч евро. Эти средства были добровольно пожертвованы жителями Дессау-Рослау.

По данным ТАСС, до этого момента в Германии не было ни единого памятника Горбачеву в полный рост. Там существовал только бюст бывшего президента СССР.
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:57 Новый
    +43
    Вот под этим статуЁм его и прикопать!
    Заждались его в аду черти.
    Скоро бумага кончится прогулы ему ставить.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:00 Новый
      +4
      По данным ТАСС, до этого момента в Германии не было ни единого памятника Горбачеву в полный рост.
      Неужели в России такие есть?
      1. Липчанин
        Липчанин Сегодня, 09:08 Новый
        +15
        Цитата: Victor_B
        Неужели в России такие есть?

        И не будет
        В первый же день снесёт народ
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 09:11 Новый
          +19
          Цитата: Липчанин
          Цитата: Victor_B
          Неужели в России такие есть?

          И не будет
          В первый же день снесёт народ

          Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный..
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 09:14 Новый
            +17
            Цитата: Svarog
            Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный..

            Придёт время,"экспозицию" снесут (здание не при делах,и ещё послужит городу)...
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 09:39 Новый
              +12
              Всё таки придёться съездить в Германию, чтобы справить нужду непосредственно на памятник михал сергеичу.
              1. Zoldat_A
                Zoldat_A Сегодня, 10:22 Новый
                +4
                Цитата: Малюта
                Всё таки придёться съездить в Германию, чтобы справить нужду непосредственно на памятник михал сергеичу.

                А чего он, памятник, плюгавенький какой-то?.. Хотя - каков персонаж, таков и памятник. СтоИт, как командировочный под дождём в чужом городе, как описяный. Ему чемодана ещё не хватает - чтобы видно было, для кого старался и куда собрался.
            2. Ясная
              Ясная Сегодня, 09:46 Новый
              +4
              Цитата: Инсургент
              Цитата: Svarog
              Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный..

              Придёт время,"экспозицию" снесут (здание не при делах,и ещё послужит городу)...

              Побыстрей бы или снесли, или отдали под детский дом.
          2. Комментарий был удален.
          3. Рагнар лодброк
            Рагнар лодброк Сегодня, 09:22 Новый
            +26
            Цитата: Svarog
            Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный..

            Не снесли (надеюсь,пока),так синькой синего облили)))
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 09:38 Новый
              +5
              Цитата: Рагнар лодброк
              Цитата: Svarog
              Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный..

              Не снесли (надеюсь,пока),так синькой синего облили)))

              1. Victor_B
                Victor_B Сегодня, 09:40 Новый
                +2
                Игорь, сын Алексея, русского солдата статуй, все-таки, фотожаба...
                К сожалению...
                1. Zoldat_A
                  Zoldat_A Сегодня, 10:18 Новый
                  +4
                  Цитата: Victor_B
                  статуй, все-таки, фотожаба...
                  К сожалению...

                  Я и не спорю - отец сам слепил. Помечтал, так сказать...

                  Что до меня - я бы не статуй переворачивал и Ельцина с почестями хоронил. Я бы Ельцина по пояс стоя закопал. Чтобы каждый, кто мимо проходит, написял на него. Ну, или, если человек чрезмерно воспитанный, хотя бы плюнул.
            2. frruc
              frruc Сегодня, 09:39 Новый
              +1
              Будем помнить. sad
            3. Ясная
              Ясная Сегодня, 09:42 Новый
              +3
              Цитата: Рагнар лодброк
              Цитата: Svarog
              Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный..

              Не снесли (надеюсь,пока),так синькой синего облили)))

              Ребята, да просто надо переименовать его на памятник Вл. Жириновскому и всё yes
              Похожи, как две капли laughing
              1. Арлен
                Арлен Сегодня, 09:58 Новый
                +3
                Цитата: Ясная
                Ребята, да просто надо переименовать его на памятник Вл. Жириновскому и всё
                Похожи, как две капли

                good Я всё думал, кого мне это "творение" напоминает. А оно вон как оказалось laughing
              2. Вежливый Лось
                Вежливый Лось Сегодня, 11:18 Новый
                +1
                Цитата: Ясная
                Ребята, да просто надо переименовать его на памятник Вл. Жириновскому и всё
                Похожи, как две капли

                Скульпторам над мордой слегка поработать и крокодил Гена увековечен.
            4. Малюта
              Малюта Сегодня, 09:42 Новый
              +1
              Цитата: Рагнар лодброк
              Не снесли (надеюсь,пока)

              При путинизме власть эбна почитает, эно-центры строит, наину почитает и "семью" в обиду не даёт.
              Как только земля их носит и их приспешников.
              1. frruc
                frruc Сегодня, 09:51 Новый
                +3
                Что-то последнее время не слышно и не видно родственников этих "заслуженных" экс-руководителей. Притихли.
                1. Малюта
                  Малюта Сегодня, 09:55 Новый
                  +3
                  Цитата: frruc
                  Что-то последнее время не слышно и не видно родственников этих "заслуженных" экс-руководителей. Притихли.

                  А зачем властям народ злить? Они втихорца их награждают и деньгами и званиями.
                  1. frruc
                    frruc Сегодня, 11:23 Новый
                    +1
                    Это точно. Еще и госпенсии выплачивает (без задержки) за особые заслуги. А населению пенсионный возраст отодвинули.
          4. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:03 Новый
            +1
            Цитата: Svarog
            Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный..

            Статую со зданием путать не надо
          5. for
            for Сегодня, 10:11 Новый
            +4
            Цитата: Svarog
            Ельцин центр народ не снес.. народ у нас толерантный.

            Пока наследники и продолжатели у власти он будет стоять.
          6. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 11:32 Новый
            0
            Цитата: Svarog
            Ельцин центр народ не снес..

            Здание ни при чем...а вот то что внутри,давно пора прилюдно сжечь,а работников отправить планету подметать лет 300.
        2. Jovanni
          Jovanni Сегодня, 09:19 Новый
          +10
          Не снесет. Алкоголику же не сносят. Целый культурный центр возвели. И детей туда водят, чтобы учились как Родину предавать...
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:24 Новый
          +6
          Цитата: Липчанин
          И не будет
          В первый же день снесёт народ

          Будет ему памятник обязательно, осиновый кол.
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 09:43 Новый
            +2
            Цитата: tihonmarine
            Будет ему памятник обязательно, осиновый кол.

            Будет, если к тому времени володимир володимирович все леса не выпилит.
          2. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:06 Новый
            +2
            Цитата: tihonmarine
            Будет ему памятник обязательно, осиновый кол.

            Я только "ЗА"
            Даже денег дам
        4. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 09:29 Новый
          +3
          Цитата: Липчанин
          Цитата: Victor_B
          Неужели в России такие есть?

          И не будет
          В первый же день снесёт народ

          Да мало ли всяких "досок маннергейму да колчаку" по навешали наши озабоченные либерасты?
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 09:58 Новый
            +4
            А клифт то на нем казенный, зэковский ! lol
          2. Липчанин
            Липчанин Сегодня, 10:09 Новый
            +1
            Цитата: Victor_B
            Да мало ли всяких "досок маннергейму да колчаку" по навешали наши озабоченные либерасты?

            Так и уже посносили.
            Да и когда эти манергеймы с колчаками были....
            А этого ох как хорошо помнят и проклинают.
      2. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 09:11 Новый
        +8
        открытие памятника первому и последнему президенту Советского Союза
        Хуинький он какой-то...
        Нынче-то он потолще и грузнее.
        А каинову печать на лысине надо было красной светящейся краской выделить.
        1. Jovanni
          Jovanni Сегодня, 09:23 Новый
          +8
          Цитата: Victor_B
          Хуинький он какой-то...
          Нынче-то он потолще и грузнее

          Это чтобы было понятно, почему он Родину предал. Типа с голодухи. Чтобы можно было пиццу рекламировать. А сейчас то что, сейчас то отъелся! На тридцати серебрениках...
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:48 Новый
          +2
          Цитата: Victor_B
          Нынче-то он потолще и грузнее.

          Точнее, - помордастее.
          Цитата: Victor_B
          А каинову печать на лысине надо было красной светящейся краской выделить.

          Красный цвет - не его. Только коричневой.
      3. фигвам
        фигвам Сегодня, 09:19 Новый
        +6
        Цитата: Victor_B
        Неужели в России такие есть?

        Нету, но теперь мы видим как выглядит памятник предателю.
        1. frruc
          frruc Сегодня, 09:28 Новый
          +2
          1 х 2 , надеюсь, этому "крупному" политдеятелю тоже выдялят власти земли Саксония-Анхальт.
        2. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 09:32 Новый
          +2
          Германию еще раз стоит наказать за такое глумление над нашим народом и над разрушенным Советским государством этим выродком.
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 09:52 Новый
            0
            Цитата: Лоцман
            Германию еще раз стоит наказать за такое глумление над нашим народом и над разрушенным Советским государством этим выродком.

            Сейчас мощности не хватит, да и горбачёв это наш враг , а не германцев и они здесь не причём.
            1. Арлен
              Арлен Сегодня, 10:45 Новый
              0
              Цитата: Малюта
              горбачёв это наш враг , а не германцев и они здесь не причём

              Но памятник германцы поставили.
              Капиталистическая Германия была, есть и будет нашим врагом, как и любые другие капстраны.
              Здорово Малюта hi
            2. Лоцман
              Лоцман Сегодня, 10:47 Новый
              -1
              Цитата: Малюта
              Цитата: Лоцман
              Германию еще раз стоит наказать за такое глумление над нашим народом и над разрушенным Советским государством этим выродком.

              Сейчас мощности не хватит, да и горбачёв это наш враг , а не германцев и они здесь не причём.

              Аха, немчура всегда не при чем, они дети малые и всегда не понимают, под чей порог гадят)) А потом на судебном процессе-а нас то за что, мы приказ выполняли. Д-Э-Б-И-Л-Ы!
          2. Арлен
            Арлен Сегодня, 10:48 Новый
            -1
            Цитата: Лоцман
            Германию еще раз стоит наказать за такое глумление над нашим народом

            Как? И кто будет наказывать их? Они "нам" партнёры...
        3. Ясная
          Ясная Сегодня, 09:54 Новый
          +6
          Очевидно, вот откуда "ветер дует" winked Денежку осваивают.

          В настоящее время 62 - летняя дочь Михаила Сергеевича Горбачева - Ирина Михайловна живет в Германии, вместе с мужем, и возглавляет фонд своего отца.
          1. frruc
            frruc Сегодня, 11:27 Новый
            0
            Да уж, семейка что надо. wassat
      4. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 09:44 Новый
        +8
        Так он же объединил Германию, поэтому и герой там, а в России нет желающих поставить ему памятник.
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 09:47 Новый
          +8
          Цитата: Николай Иванов_5
          Так он же объединил Германию, поэтому и герой, а в России нет желающих поставить ему памятник.

          Германию объединил, а Россию разъединил, выполнил план гитлера.
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 09:54 Новый
            +5
            Гитлер хотел завоевать весь Мир, онемечить достойные народы, стереть и уничтожить, по его мнению, недостойные народы, а и какие сделать так ещё и рабами.
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 09:58 Новый
              +3
              Цитата: Николай Иванов_5
              Гитлер хотел завоевать весь Мир, онемечить достойные народы, стереть и уничтожить, по его мнению, недостойные народы, а и какие сделать так ещё и рабами.

              Ну и что ещё горбачёв-эльцин-путин не доделалаи? Гитлер -это очевидный враг, а эти предатели под своих рядились и рядятся, тихой сапой нас изводят.
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Сегодня, 10:01 Новый
                +1
                На счет первых двоих я соглашусь на сто процентов.
                1. Малюта
                  Малюта Сегодня, 10:05 Новый
                  +1
                  Цитата: Николай Иванов_5
                  На счет первых двоих я соглашусь на сто процентов.

                  Это гидра неделимая и триединая о трёхголовах и горе тому, кто этого не понимает.
          2. Alex Justice
            Alex Justice Сегодня, 10:05 Новый
            -1
            Германию объединил, а Россию разъединил, выполнил план гитлера.

            Разъединил Ленин. Ельцин закончил процесс.
      5. Арлен
        Арлен Сегодня, 10:41 Новый
        +1
        Цитата: Victor_B
        По данным ТАСС, до этого момента в Германии не было ни единого памятника Горбачеву в полный рост.
        Неужели в России такие есть?

        В России пока нет памятников Иуде-меченному. Но уже есть спектакли
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        29 сентября 2020
      6. mark1
        mark1 Сегодня, 11:26 Новый
        0
        В полный рост ему гроб будет, не струганный.
      7. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 12:12 Новый
        0
        А следовало бы поставить...по пояс закопать, а все остальное покрасить "серебрянкой"
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:01 Новый
      +13
      В Германии появился памятник Горбачеву

      Не достоверно no negative Коробка с пиццей ,ГДЕ ?
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Сегодня, 09:04 Новый
        +12
        Не похож! Его надо расширить и углУбить... метра на два вместе с Горбачём. yes
      2. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 09:07 Новый
        +22
        Да это меченый сам себе воздвиг)))

        "Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
        К нему не зарастет народная тропа"

        Из бывших граждан СССР,чтобы плюнуть на него.
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 09:08 Новый
          +18
          Цитата: Рагнар лодброк
          Из бывших граждан СССР,чтобы плюнуть на него.

          Я бы обязательно плюнул!
          1. Комментарий был удален.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:26 Новый
            +10
            Цитата: Victor_B
            Я бы обязательно плюнул!

            Я на барельеф Эльцына постоянно плюю, когда мимо прохожу.
      3. Арлен
        Арлен Сегодня, 10:05 Новый
        +1
        Цитата: Инсургент
        Коробка с пиццей ,ГДЕ ?

        Спорол Схомячил yes
    3. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:06 Новый
      +8
      Цитата: Victor_B
      Скоро бумага кончится прогулы ему ставить.

      А сколько крови вместо чернил за это время исписано...
    4. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:07 Новый
      +12
      Еще бы, руками Горбачева устранили единственного геополитического конкурента.. Когда то СССР решал судьбу немцев, которые проиграли в ВОВ, а теперь победитель живет много хуже побежденного государства и молится на трубу, что бы немцы ее пролоббировали.. И без таких "Великих предателей" ,кончено сие действие бы не состоялось. Странно, что только в Германии ему памятник поставили , в США по сути то же должен стоять..
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 09:16 Новый
        +13
        Холуям памятники не ставят. Для США это просто халуй который им прислуживал.
        Это примерно тоже самое как если рабовладелец поставил памятник негру.
        Другой негр может поставить, хозяин нет.
    5. venik
      venik Сегодня, 09:26 Новый
      +3
      Цитата: Victor_B
      Вот под этим статуЁм его и прикопать!

      ======
      С "языка сняли"! drinks good
    6. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:26 Новый
      +6
      В Германии появился памятник Горбачеву

      По крайней мере, есть в какую сторону плевать.
    7. Комментарий был удален.
    8. халпат
      халпат Сегодня, 09:58 Новый
      +1
      Цитата: Victor_B
      Вот под этим статуЁм его и прикопать!
      Заждались его в аду черти.
      Скоро бумага кончится прогулы ему ставить.

      такое ощущение, что голова статуи отдельно от туловища.
      ваяли статУю какому-то германскому толерасту современному, пуховичок, туды-сюды, а потом решили меченого башку прилепить...
      ну сменят если чо smile
    9. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:23 Новый
      0
      А то-то я думаю, с чего бы у него такой плотный график всем комментарии раздавать... Все отметиться успевает везде!

      Теперь понятно! Это такой пиЯр laughing
      А то статья за статьей про этого господина (уже не товарища). Проплачено и к статуе приурочено!
    10. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 11:30 Новый
      0
      Цитата: Victor_B
      Вот под этим статуЁм его и прикопать!

      И снизу надпись-пусть тебе земля будет стекловатой, Иуда.
    11. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:57 Новый
      0
      А ведь те смерти, что сейчас в Карабахе происходят, тоже на его совести. А он ходит себе, дышит, кушает, и еще советы раздает... Мда... Нобелевская премия мира...
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 08:58 Новый
    +8
    он че, сдох?! good
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 09:14 Новый
      +4
      Стоит статУя, рука поднята.
      А вместо ... висит граната! yes
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:53 Новый
      +2
      Цитата: тлауикол
      он че, сдох?!

      Это намёк, что пора, давно пора.
    3. Арлен
      Арлен Сегодня, 10:07 Новый
      +1
      Цитата: тлауикол
      он че, сдох?! good

      Если бы он сдох, я бы на радостях развязал на целых 40 дней wink
  3. Кокос
    Кокос Сегодня, 08:58 Новый
    +8
    Главное его после голубей не чистить ...и тогда всем будет нравиться... wink
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:59 Новый
    +5
    Ну теперь пусть охраняют! Чет совсем не похож или "художник так видит"или замаскировали! wassat
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 09:10 Новый
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Чет совсем не похож или "художник так видит"или замаскировали!

      Я тоже заметил. Не написали бы кто, точно не понял кто это.
      И пиджачишко какой то непонятный, как из пончиков сделаный request
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:18 Новый
        +5
        Осмелюсь предположить это ватник ГУЛАГовский.Заждлись там его предшественники.Одеженка как раз подойдет,Для встречи со Сталиным,Хрущовым иБрежневым.Да Лаврентий Павлович тоже очень ждет. belay
  5. alma
    alma Сегодня, 08:59 Новый
    +5
    Снести нафик.... Дессау-Рослау
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:15 Новый
      +7
      По данным ТАСС, до этого момента в Германии не было ни единого памятника Горбачеву в полный рост.

      Цитата: alma
      Снести нафик...

      Конечно, снести. Скульптор хренов. Во-первых, фуфайка у него должна быть с продольными полосами. Во-вторых, не вижу на плече кайла или лопаты...
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:56 Новый
        0
        Цитата: ROSS 42
        Во-вторых, не вижу на плече кайла или лопаты...

        Кайла/ледоруба, да, не хватает.
        Но не на плече...
  6. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:04 Новый
    +7
    Плюрализм ему в консенсус
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:07 Новый
    +12
    Как то он на памятнике полудохло выглядит. laughing
    Вроде так должен был выглядеть.
    Пушка для его праха дааавно приготовлена.
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 09:43 Новый
      +6
      Цитата: Наблюдатель2014
      Как то он на памятнике полудохло выглядит.

      На колбасу похож
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:59 Новый
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пушка для его праха дааавно приготовлена.

      И каждый год её надо всё рассверливать и рассверливать под размер туши.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:09 Новый
    +5
    Извиняюсь ,добавлю!Раз не было в пятницу темы Что хорошшего у вас произошло!И эта сгодится.Кто нибудь о нем что нибудь хорошее скажет?Это наш позор!
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:11 Новый
    +7
    Так бывает! Кому предатель, а кому благодетель ......
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:31 Новый
      +4
      Цитата: rocket757
      Так бывает! Кому предатель, а кому благодетель ......

      Правильно, своей Родине - предатель, а врагам - благодетель.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:23 Новый
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: rocket757
        Так бывает! Кому предатель, а кому благодетель ......

        Правильно, своей Родине - предатель, а врагам - благодетель.

        К сожалению и у нас найдутся те, для кого эта ....... такой же благодетель.
        К сожалению, такие и при/ во власти ЕСТЬ.
    2. Владимир_6
      Владимир_6 Сегодня, 10:01 Новый
      +2
      Цитата: rocket757
      Так бывает! Кому предатель, а кому благодетель ......

      "Что русскому хорошо, то немцу смерть".
      Горбачев подкорректировал смысл поговорки - "Что русским не хорошо, то немцам благо"?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:27 Новый
        +2
        К русским, этого меченого ..... не надо причислять. Он вредина, передавшая великий народ, великое государство. У таких нет отчизны .......
        Плюнули, НЕ ЗАБЫЛИ, идём дальше .... желательно обходя старые грабли.
        1. Gato
          Gato Сегодня, 11:23 Новый
          0
          обходя старые грабли

          Ельцин-центр - это старые грабли или уже новые?
        2. Владимир_6
          Владимир_6 Сегодня, 11:28 Новый
          0
          Цитата: rocket757
          К русским, этого меченого ..... не надо причислять

          Боже упаси! Магомед Нурбагандов больше русский, Горбачев.
  10. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 09:12 Новый
    +7
    Я понимаю что вандализм это плохо , но скоко мне будет стоит его краской помазать ?
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 09:42 Новый
      +1
      За иллегальное графити, до двух лет говорит гугл.
      ..
      Ссылку не могу вставить
  11. sabakina
    sabakina Сегодня, 09:12 Новый
    +8
    Долго смотрел и никак не мог понял, что скульптор ему "надел"? Китайский пуховик аля 90-е? request
  12. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 09:12 Новый
    -10
    Немцы благодарны ему за возможность воссоединения на 40 лет разделённого народа, я -- за вывод войск из Афганистана и открытие границ.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 09:15 Новый
      +14
      Цитата: А. Привалов
      Немцы благодарны ему за возможность воссоединения на 40 лет разделённого народа, я -- за вывод войск из Афганистана и открытие границ.

      Это лишнее подтверждение того, что большинство благодарных Горбачёву проживают не на территории бывшего СССР.
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:19 Новый
      +3
      Цитата: А. Привалов
      я -- за вывод войск из Афганистана и открытие границ.
      батенька, да Вы большевик! Ибо они провозгласили, точнее некоторые индивидуумы, которые в 1917 году сказали, что отныне границы не нужны, ибо все люди братья. с) Государственная граница. 1 серия.
    3. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 09:20 Новый
      +5
      А границы открыл чтобы деньги из страны выводить? На кол его, мразь плешивую.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:21 Новый
      +4
      Ну с Вами все понятно,мечта уехать на историческую Родину сбылась.
    5. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:37 Новый
      0
      Цитата: А. Привалов
      Немцы благодарны ему за возможность воссоединения на 40 лет разделённого народа,

      Их структуры признаны, Нюрнбергским трибуналом виновными в убийствах в т.ч. моего народа и разделение было логически правильным.

      Цитата: А. Привалов
      я -- за вывод войск из Афганистана
      Я, был категорически против вывода войск из Афганистана.

      Цитата: А. Привалов
      и открытие границ.
      ну, открыли... и вот вы здесь... и чему радоваться то? request
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 12:03 Новый
        0
        Цитата: Теренин
        ну, открыли... и вот вы здесь... и чему радоваться то?

        У каждого человека -- свои радости.
        Я, радуюсь тому, что после службы в армии и 20 лет трудовой деятельности уехал из страны, в которой мне ничего не светило.
        Мне надоело жить в хрущёвской панельной двушке с промерзающими зимой насквозь стенами, с текущими стыками и крышей. Ради справедливости, отмечу, что досталось она мне бесплатно, от покойного дедушки с которым я прожил вместе много лет. У очень многих не было и этого.
        Надоело перебиваться на сущие копейки, которые платили на работе. Подрабатывать написанием курсовых, дипломных работ и кандидатских диссертаций, репетиторством -- готовить детишек к поступлению в институты. Надоело таскаться по очередям, доставать всё -- от штанов, сорочек и приличной обуви, до мебели и холодильника по блату, или с большими переплатами...

        Я уехал на ПМЖ летом 90-го, увезя с собой всё своё богатство: жену, двоих маленьких детей, маму, папу и тёщу с тестем. Квартиру сдал в ЖЭК и ещё уплатил 300 руб. за какой-то мифический ремонт, ещё по 600 рублей взяли за лишение гражданства каждого взрослого члена семьи...

        Радуюсь тому, что за 25 лет работы на новом месте, прошёл путь от чернораба до начальника отдела. Много ездил по работе по миру, да и сам покатался не мало. Дети отслужили в армии, выучились в университетах, образовали семьи, растят мне внуков. Обеспечил жильём себя, помог приобрести квартиры детям...
        Это не так много. Я ведь только первое поколение в эмиграции. Всё начинал с нуля.
        Пять лет назад, вышел на досрочную пенсию. Она не так уж и велика, но нам с женой на всё хватает. Просто живём, радуемся жизни. Чего и вам от всей души желаю! hi
    6. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:26 Новый
      0

      А. Привалов (Александр Привалов)
      Сегодня, 09:12
      НОВЫЙ
      -11
      Немцы благодарны ему за возможность воссоединения на 40 лет разделённого народа, я -- за вывод войск из Афганистана и открытие границ.
      Дал возможность свалить? laughing
  13. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 09:14 Новый
    +2
    Инопланетянин.
  14. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 09:14 Новый
    +7
    Логично! Предателю уничтожившему ГДР, а после и великую мощную страну СССР на западе ставят памятники, без него сейчас архитектура мира была бы иной и запад не смел бы смотреть на Россию сверху вниз и диктовать свою непреклонную волю.
  15. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:16 Новый
    +13
    Лучше бы жабу на коробке с пиццей скульптор изобразил. Народ сазу бы понял, кто это
    1. Gato
      Gato Сегодня, 10:53 Новый
      0
      Помните стишок недобрых времен:
      По стране несется тройка - Райка, Мишка, перестройка

      Тоже хороший сюжет для памятника
  16. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 09:17 Новый
    +5
    Не вижу, а где у статуи Иудины тридцать серебренников, или уже по карманам рассовал?
    1. Gato
      Gato Сегодня, 11:03 Новый
      0
      Видите, рука карман греет lol
  17. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:23 Новый
    +2
    Пацан в дутыше..
  18. пищак
    пищак Сегодня, 09:23 Новый
    0
    Не, не с Михи Меченого лепленый памятник, ни обличьем, ни статью не похож-не узнаю его и в этом "комбайнёрском ватнике"( или это синтепоновый китайский "пуховик" немецкий "церетелли" изобразил?!)!
    У мистера Горбача( американо-британского "друга Майкла" и матёрого антинародного вражины нашего Советского Союза, ведь потом сам в интервью наглосаксам признавался, что с детства мечтал развалить и уничтожить СССР!) неспортивная, "бабья", фигура типичного "прозаседавшегося" провинциального "партноменклатурщика" была даже 30 лет назад( про ныне "расплывшуюся" от довольствия эту поганую морду и не говорю), с толстым задом и покатыми хилыми плечиками-этот же больше на обычного пожилого немца похож, не баловавшегося "баварским пивом" и всю жизнь "поддерживавшего форму"-худенький, жилистый и плечи прямые!
    Не, не Миха это-НЕ ВЕРЮ! no
  19. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:28 Новый
    +3
    Даже слов цензурных нет...... am
  20. Kostikgkn
    Kostikgkn Сегодня, 09:30 Новый
    +3
    Они знают что он жив? Хотя...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:48 Новый
      +2
      Цитата: Kostikgkn
      Они знают что он жив? Хотя...

      Правильно мыслите, ведь знают, что 99,9% в России его ненавидят, и будут назло его выпячивать. Редиски.
      1. пищак
        пищак Сегодня, 11:00 Новый
        0
        Цитата: Ясная
        Цитата: Kostikgkn
        Они знают что он жив? Хотя...

        Правильно мыслите, ведь знают, что 99,9% в России его ненавидят, и будут назло его выпячивать. Редиски.

        hi Не только в России этого злокозненного Иуду( почётного российского орденоносца-отнюдь же не "орденом Иуды" пожалован буржуазными российскими властями-благодарны ему??!)-Миху Меченого ненавидят, но и на всём постсоветском пространстве! negative
  21. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 09:36 Новый
    +1
    В Германии появился памятник Горбачеву

    Неужели сдох иуда?
  22. parusnik
    parusnik Сегодня, 09:53 Новый
    +2
    Горбачеву-памятник в Германии,Ельцину-Ельцин-центр в России, как-то символично... laughing
  23. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:54 Новый
    0
    ну прям вот Махатма Михаил получился ... образ не соответствующий деяниям ... политик чьи действия привели к возникновению множества конфликтов (длящихся и в наше время) в которых погибли сотни тысяч людей ... а если весь Мир выведенный из равновесия брать то счёт пойдёт на миллионы ... ну вот не памятники этому потомку герострата ставить нужно ...
  24. 1536
    1536 Сегодня, 09:56 Новый
    +1
    Богат русский язык: "Там (в Германии) существовал только бюст бывшего президента СССР." Теперь, надо думать, будет "существовать" памятник. Ведь памятники как люди: один стоят гордо в полный рост, обозревая окрест, другие существуют, прячась от стыда или старясь скрыть свои преступления.
  25. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:07 Новый
    +4
    Благодарные немцы глупому русскому.
  26. unhappy
    unhappy Сегодня, 10:10 Новый
    +5
    Раньше к немцам с уважением относился, но как они в последнее время перед Америкой стали прогибаться. Теперь, зная что подавляющая часть населения России ненавидит инициатора процесса гибели Советского Союза, ставит этой гниде памятник! Это неуважение к нашим людям, к нашей стране sad stop
  27. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:14 Новый
    +1
    Может они Сенкевечу памятник делали а потом под (памятную дату) лихо переименовали?)))) Похож на Сенчевича больше.
    1. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 10:27 Новый
      +1
      Да нет, памятник пятнистый, а еще точнее клетчатый...
  28. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:22 Новый
    +1
    до этого момента в Германии не было ни единого памятника Горбачеву в полный рост.
    Ай-я- яй!!! Это же надо такая оплошность)), wassat немедленно исправить)) laughing А в лежачем, и в полный рост слабо? lol
  29. Грац
    Грац Сегодня, 10:23 Новый
    +3
    уродский какой то памятник. меченого в какой то дутыш нарядили, да и голова с телом не пропорциональные
  30. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:26 Новый
    +2
    Хозяева мира ,поставили памятник своему халдею !
  31. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 10:28 Новый
    +2
    Лучшего немца наконец то оценили
  32. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор Сегодня, 10:30 Новый
    +3
    Единственная статья, на которую пишу не читая.. Есть у меня одноклассники в Германии.. Напишу Им.. Пусть за меня пописают
  33. iouris
    iouris Сегодня, 10:43 Новый
    +1
    Первую и Вторую мировую войны Германия проиграла, но родила Горби. Лучший немец соединил Германию и разъединил Россию.
  34. Gato
    Gato Сегодня, 10:49 Новый
    +3
    Неправильный памятник. am
    Правильный сюжет для ... монумента: горбатый сидит под осиной и грустно пересчитывает 30 монет
  35. серж сибиряк
    серж сибиряк Сегодня, 10:58 Новый
    +2
    иуде и предателю памятник! даа немцы таких любят.Ему бы фуфайка зековская больше подошла,с номерком на грудном отделе,да побольше и подлиннее.гад ползучий. hi
  36. Pechkin
    Pechkin Сегодня, 11:04 Новый
    0
    Человек который правил зажмурившись.
  37. Yusufjon Nuritdinov
    Yusufjon Nuritdinov Сегодня, 11:04 Новый
    +2
    Там ему место!Пусть и там его закопать!
  38. серж сибиряк
    серж сибиряк Сегодня, 11:06 Новый
    0
    Думаю там ,с права и с лева двух кабинок для переодевания не хватает. crying
  39. Павел Патрашов
    Павел Патрашов Сегодня, 11:16 Новый
    0
    интересно.... что хорошего он им сделал?
  40. Gato
    Gato Сегодня, 11:16 Новый
    0
    Там существовал только бюст бывшего президента СССР

    Ну да, все остальные части тела он оставил бывшим соотечественникам, как аллегорические символы: ж - то, что будет со страной; ноги - как надо на это реагировать; и сами понимаете что - ну... это в общем смысле ответ на все вопросы
  41. A.B.
    A.B. Сегодня, 11:43 Новый
    0
    Эти средства были добровольно пожертвованы жителями Дессау-Рослау

    Мне трудно понять жителей Восточной Германии. Присоединением Западники их поставили раком и имеют до сих пор. А они отдают свои деньги на статую предателю ГДР.
  42. Лорд Ситхов
    Лорд Ситхов Сегодня, 11:53 Новый
    +1
    Чего без пятна на лбу? Непорядок))
    У Меченого упыря должно быть пятно.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:06 Новый
      0
      Цитата: Лорд Ситхов
      Чего без пятна на лбу? Непорядок))

      Пятно трудно изваять. Предлагаю просверлить дырочку... Ау, цветы эмиграции!!
  43. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:05 Новый
    0
    Интересно, где нибудь в мире есть президент которому основное пожелание нации- сгори в аду?
  44. likana
    likana Сегодня, 12:08 Новый
    +1
    Какой-то отталкивающий памятник Адольфу Г...орбачеву... Рвотное изображение...
  45. Лелёк
    Лелёк Сегодня, 12:11 Новый
    0
    Это их "герой", не наш. Мы памятники предателям и скаундрелам не ставим, а "горби" будет проклят ввеках.