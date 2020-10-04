В Германии появился памятник Горбачеву

В городе Дессау-Рослау, расположенном в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, вчера прошло торжественное открытие памятника первому и последнему президенту Советского Союза, обладателю Нобелевской премии Мира Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Церемонию приурочили ко Дню германского единства, который отметил в этом году 30-летний юбилей.
Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Накануне Владимир Путин направил властям ФРГ поздравительную телеграмму в связи с юбилеем объединения Германии.
Монумент в виде шагающего главы советского государства установили напротив городской ратуши.
На открытии обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас заявил в своем выступлении, что Горбачев создал условия для перестройки и гласности, которые привели в итоге к объединению Германии. А премьер-министр федеральной земли Райнер Хазелофф высказался о том, что, несмотря на разногласия между Берлином и Москвой, германо-российская дружба существует и сегодня.
Автором памятника Горбачеву стал известный в стране скульптор Бернд Гебель. Он был установлен по инициативе бывшего главы города Ханс-Георг Отто. Создание монумента обошлось в 50 тысяч евро. Эти средства были добровольно пожертвованы жителями Дессау-Рослау.
По данным ТАСС, до этого момента в Германии не было ни единого памятника Горбачеву в полный рост. Там существовал только бюст бывшего президента СССР.