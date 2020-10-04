О советско-финских боях под Кемиярви и о начале боевого пути Василия Маргелова

Декабрь 1939 года – начало боёв, которые в историографии советско-финской войны называют кемиярвскими. Обозначение такое появилось по месту проведения боёв. А было это у финского города Кемиярви, где действовала 122-я стрелковая дивизия РККА с приданными ей командованием частями.В боях под Кемиярви участие принимал и в будущем легендарный дядя Вася – Василий Филиппович Маргелов. На тот момент он находился в должности командира Отдельного разведывательного (лыжного) батальона, входившего в состав упомянутой 122-й дивизии. Местом дислокации дивизии был Брест, а к ноябрю 1939 она была направлена к финским границам.В ходе операции под Кемиярви Василию Маргелову удалось взять в плен представителя генерального штаба войск Швеции, что позволило добыть важнейшую для советских войск информацию.Фактически для Василия Маргелова в качестве комбата в декабре 1939 состоялось настоящее боевое крещение.О том, как проходили бои на севере Финляндии, об участии в них будущего командующего ВДВ СССР в сюжете «Архивной революции» на канале Tactic Media рассказывает военный историк Олег Киселёв: