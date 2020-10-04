Военное обозрение
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О советско-финских боях под Кемиярви и о начале боевого пути Василия Маргелова

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Декабрь 1939 года – начало боёв, которые в историографии советско-финской войны называют кемиярвскими. Обозначение такое появилось по месту проведения боёв. А было это у финского города Кемиярви, где действовала 122-я стрелковая дивизия РККА с приданными ей командованием частями.


В боях под Кемиярви участие принимал и в будущем легендарный дядя Вася – Василий Филиппович Маргелов. На тот момент он находился в должности командира Отдельного разведывательного (лыжного) батальона, входившего в состав упомянутой 122-й дивизии. Местом дислокации дивизии был Брест, а к ноябрю 1939 она была направлена к финским границам.

В ходе операции под Кемиярви Василию Маргелову удалось взять в плен представителя генерального штаба войск Швеции, что позволило добыть важнейшую для советских войск информацию.

Фактически для Василия Маргелова в качестве комбата в декабре 1939 состоялось настоящее боевое крещение.

О том, как проходили бои на севере Финляндии, об участии в них будущего командующего ВДВ СССР в сюжете «Архивной революции» на канале Tactic Media рассказывает военный историк Олег Киселёв:


5 комментариев
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  1. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 10:30 Новый
    +10
    "Какая глыба, какой матерый человечище!"Легенда!!!
    Не знаю,правда или байка,вспомнилось,что говорили в 1970-х годах снимали фильм о десантниках "Голубые молнии". Режиссер со съемочной группой приехал на полигон, чтобы посмотреть на то, как солдаты ВДВ ведут подготовку. Естественно, что создатель картины не упустил случая посоветоваться с присутствовавшим там же Василием Филипповичем. Командующий сказал:"Ты покажи мне десантника в фильме таким, чтобы ему любая женщина на улице дала!".После этих слов одна из дам, входивших в съемочную группу, не привыкшая к подобной прямоте, упала в обморок)))
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 10:40 Новый
    +2
    Впервые услышал о дяди Васи когда с дембелями домой возвращался со службы.Много что рассказали, видно было что уважают и гордятся! Было это в 1984 , надеюсь что сейчас также!
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 11:33 Новый
      +2
      Цитата: ASAD
      Впервые услышал о дяди Васи когда с дембелями домой возвращался со службы.Много что рассказали, видно было что уважают и гордятся! Было это в 1984 , надеюсь что сейчас также!

      А я услышал ещё до службы.Ребята постарше на дембель приходили и тоже много чего рассказывали.
      Не знаю байка, или не байка, но слышал не от одного человека, Что когда дядя Вася бросал окурок "Беломора" там за него чуть не дрались. Считалось, что это самый лучший трофей за всю службу
      Да и переводили они ВДВ как "Войска Дяди Васи"
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:43 Новый
    0
    С что стало с пленным шведом?
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 11:28 Новый
      +2
      Цитата: Pavel57
      С что стало с пленным шведом?

      250 водки накатили и домой отпустили