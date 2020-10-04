Гиперзвуковой вариант для ядерного оружия: Индия испытала ракету «Шаурья»

Данный запуск является последним в череде недавних испытаний оружия на фоне военной напряженности с Китаем в секторе Ладакх

Такого рода демонстрация потенциала чрезвычайно важна, чтобы дать громкий сигнал другой ядерной стране […] У наших противников ещё больше отобьётся охота применять ядерное оружие

Индия 3 октября успешно испытала баллистическую ракету средней дальности «Шаурья», которая способна достигать скорости в 7,5 Маха.- поясняет издание Hindustan Times.Как заявлено, ракета Shaurya способна преодолеть дистанцию до 800 км. Максимальную скорость она развивает на конечной траектории полёта, переходя на гиперзвук. Имеется возможность снаряжения ракеты как обычным, так и ядерным зарядом; вес боеголовки при этом ограничен 1000 кг. Длина КР составляет 10 метров, масса 6,2 тонны. Она оснащена множеством передовых вычислительных систем и высокоточной навигацией, эффективной двигательной установкой, сложными системами управления и наведения.- заявил бывший командующий Северной армией Индии генерал-лейтенант Джасвал.Гиперзвуковой вариант для ядерного оружия Индия позиционирует как явное повышение своей стратегической мощи.Запуск состоялся через три дня после того, как Индия провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» класса «поверхность-поверхность», дальность полёта которой возросла 290 до 400 км.