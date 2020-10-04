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Гиперзвуковой вариант для ядерного оружия: Индия испытала ракету «Шаурья»

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Индия 3 октября успешно испытала баллистическую ракету средней дальности «Шаурья», которая способна достигать скорости в 7,5 Маха.


Данный запуск является последним в череде недавних испытаний оружия на фоне военной напряженности с Китаем в секторе Ладакх

- поясняет издание Hindustan Times.

Как заявлено, ракета Shaurya способна преодолеть дистанцию до 800 км. Максимальную скорость она развивает на конечной траектории полёта, переходя на гиперзвук. Имеется возможность снаряжения ракеты как обычным, так и ядерным зарядом; вес боеголовки при этом ограничен 1000 кг. Длина КР составляет 10 метров, масса 6,2 тонны. Она оснащена множеством передовых вычислительных систем и высокоточной навигацией, эффективной двигательной установкой, сложными системами управления и наведения.

Такого рода демонстрация потенциала чрезвычайно важна, чтобы дать громкий сигнал другой ядерной стране […] У наших противников ещё больше отобьётся охота применять ядерное оружие

- заявил бывший командующий Северной армией Индии генерал-лейтенант Джасвал.

Гиперзвуковой вариант для ядерного оружия Индия позиционирует как явное повышение своей стратегической мощи.

Запуск состоялся через три дня после того, как Индия провела испытания сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос» класса «поверхность-поверхность», дальность полёта которой возросла 290 до 400 км.
Использованы фотографии:
DRDO
36 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:24 Новый
    +6
    Шасси не Татра случаем? hi
    1. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 10:55 Новый
      +3
      А меня повеселили разноцветные болты на колесах - это так по индийски! ))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:05 Новый
        0
        Вот задали мне работу,что за болты такие желтенько бордовые,может их не крутить, а только красить.Может на своей тоже покрасить? what drinks
      2. халпат
        халпат Сегодня, 11:06 Новый
        0
        Цитата: Sergey_G_M
        А меня повеселили разноцветные болты на колесах - это так по индийски! ))

        летающая гиперзвуковая шаурма это сильно!!!
      3. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 11:43 Новый
        +1
        Цитата: Sergey_G_M
        А меня повеселили разноцветные болты на колесах - это так по индийски! ))

        И все равно как-то серенько... Не похоже на них. Где бахрома на ветровом стекле? Где гирлянды на радиаторе? Эх... не тот индус-военный уже пошел, не тот...
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:29 Новый
    +1
    Индия 3 октября успешно испытала баллистическую ракету средней дальности «Шаурья», которая способна достигать скорости в 7,5 Маха.
    А что есть баллистические ракеты не гиперзвуковые? lol
    Ги́перзвуковая ско́рость (ГС) в аэродинамике — скорости, которые значительно превосходят скорость звука в атмосфере.
    Начиная с 1970-х годов, понятие обычно относят к сверхзвуковым скоростям с числами Маха (М) выше 5.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 09:36 Новый
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      А что есть баллистические ракеты не гиперзвуковые?

      Есть!
      Ракеты Града, Урагана, Смерча, Буратины и т.д. ни разу НЕ гиперзвуковые!
      Что не мешает им быть баллистическими. smile
      Маловато разМАХа!
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 09:53 Новый
        0
        Цитата: Victor_B
        Цитата: Наблюдатель2014
        А что есть баллистические ракеты не гиперзвуковые?

        Есть!
        Ракеты Града, Урагана, Смерча, Буратины и т.д. ни разу НЕ гиперзвуковые!
        Что не мешает им быть баллистическими. smile
        Маловато разМАХа!

        Ура!!!! laughing Нашли!!!Придумали.А что мешает быть не управляемым ракетам Второй Мировой быть не баллистическими? wassat Или ракеты с пороховым зарядом что я в детстве на ракетомодельном кружке запускал? laughing
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 09:56 Новый
          0
          И тебя вылечат... (с)

          Цитата: Наблюдатель2014
          ракеты с пороховым зарядом что я в детстве на ракетомодельном кружке запускал?

          Именно истинно баллистические!
          Ибо летят подобно камню после сгорания пороха.
          1. Наблюдатель2014
            Наблюдатель2014 Сегодня, 10:06 Новый
            -2
            Цитата: Victor_B
            И тебя вылечат... (с)

            Цитата: Наблюдатель2014
            ракеты с пороховым зарядом что я в детстве на ракетомодельном кружке запускал?

            Именно истинно баллистические!
            Ибо летят подобно камню после сгорания пороха.

            Молодец!Садись.Пять! good laughing Так дальше всё буквально воспринимать будешь и до выстрела с рогатки дойдём.Чем не баллистика?Мы вообще то современный гиперзвуковой комплекс "«Шаурья» Обсуждаем.Так же следует это понимать?Что у индийцев есть гиперзвуковое оружие?
      2. халпат
        халпат Сегодня, 11:15 Новый
        +1
        Я задумался:)) есть ли что-то НЕ баллистическое из предметов запущенных рукой человека и прочее. И понял, что НЕТ:))
        ЭВРИКА!! laughing
        Даже фонарик запущенный в оппонента и тот полетит по баллистической траектории wassat
        А вот если он будет включённым, то свет от него уже не будет баллистическим laughing
        Парадокс прям какой-то lol
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:40 Новый
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      А что есть баллистические ракеты не гиперзвуковые?


      Удивительно для некоторых,но таки не все...



      Р-11М/SS-1B Scud A и Р-17/ Scud B
  3. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:31 Новый
    -1
    Индия 3 октября успешно испытала баллистическую ракету средней дальности «Шаурья», которая способна достигать скорости в 7,5 Маха.
    Дык чтобы её на такое расстояние запульнуть нужно шибко быстро лететь.
    Так, что ВСЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ оперативно-тактически ракеты, даже старинный Скад(!) ГИПЕРЗВУКОВЫЕ!
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:43 Новый
      +2
      Цитата: Victor_B
      Так, что ВСЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ оперативно-тактически ракеты, даже Скад(!) ГИПЕРЗВУКОВЫЕ!


      ЗРК "Пэтриот" ,хоть и с сомнительной эффективностью,изначально мог поражать гиперзвуковые цели belay belay belay ?
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 09:49 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        ЗРК "Пэтриот" ,хоть и с сомнительной эффективностью,изначально мог поражать гиперзвуковые цели

        Почему бы и нет?
        На встречных курсах.
        Если работного времени хватит.
        В войну один наш минометчик из миномета(!) ПРИЦЕЛЬНЫМ (не просто - я в сторону той высотки стрелял, а он вдруг упал...) сбил немецкий самолет!
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:54 Новый
          0
          Цитата: Victor_B
          Почему бы и нет?
          На встречных курсах.
          Если работного времени хватит.

          Вот зачем эта пустопорожняя болтовня "Если",без учёта реальных ТТХ того же Р-17 и "Пэтриот" в увязке с практическими пусками/перехватами ?
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 10:07 Новый
            0
            Цитата: Инсургент
            без учёта реальных ТТХ того же Р-17 и "Пэтриот" в увязке с практическими пусками/перехватами ?

            Ну Скады-то в прошлом месяце в Саудии вполне себе сбивали. Хуситские.
            Оперативно-тактические (кроме маневрирующих Искандеров) вполне себе и сегодняшние собьют.
            "Средней" дальности свыше 5000 км, полагаю с большим трудом и с низкой вероятностью, а "малой" (легион их у разных стран) вполне.
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 10:18 Новый
              +3
              Цитата: Victor_B
              Ну Скады-то в прошлом месяце в Саудии вполне себе сбивали. Хуситские

              Ну вот пишете глупости без понимания и учёта того факта ,что "Скад" древнее-древнего,а "Пэтриот" претерпел несколько этапов модернизации/усовершенствования...
              1. Victor_B
                Victor_B Сегодня, 10:27 Новый
                0
                Цитата: Инсургент
                Ну вот пишете глупости

                Злые вы... Уйду я от вас...
                Цитата: Инсургент
                что "Скад" древнее-древнего,а "Пэтриот" претерпел несколько этапов модернизации/усовершенствования...

                Скадом Саддам по Израилю стрелял на расстояние больше 1000 км.
                Какую скорость она имела в максимуме?
                ракета Shaurya способна преодолеть дистанцию до 800 км.
                баллистическую ракету средней дальности «Шаурья», которая способна достигать скорости в 7,5 Маха.
                Похоже она, подобно Искандеру летит по КВАЗИбаллистической траектории - настильно, а на максимальную дальность она полетит по оптимальной БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ траектории и (может быть) будет иметь на терминальном участке скорость такую же как у Скада.
        2. Hwostatij
          Hwostatij Сегодня, 11:11 Новый
          0
          ПРИЦЕЛЬНЫМ

          А как Вы себе прицеливание из миномёта по самолёту представляете? Поделитесь, пожалуйста, ибо очень интересно
          1. Victor_B
            Victor_B Сегодня, 11:16 Новый
            0
            Цитата: Hwostatij
            ПРИЦЕЛЬНЫМ

            А как Вы себе прицеливание из миномёта по самолёту представляете? Поделитесь, пожалуйста, ибо очень интересно

            Это не ко мне, а из наградного листа.
            Гугель Вам поможет.
            Это факт. Известный.
  4. Чарик
    Чарик Сегодня, 09:35 Новый
    +3
    Какой-то мышь утренний не обьясняя-минус ставит
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:38 Новый
      +3
      Вы не кого на армяно азербайджанском конфликте не обижали? hi
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:38 Новый
    0
    Интересно , а нафига они ракеты в камуфляж красят ? И почему не вся ракета в ТПК?
    1. Crasher
      Crasher Сегодня, 09:52 Новый
      0
      Так вид более грозный wink И сразу видно, что не блефуют, и ТПК не пустой winked
    2. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 10:51 Новый
      0
      Это вообще не ТПК, а просто часть пусковой в виде трубы.
      А по поводу камуфляжа это норм, мы тоже даже стратегические баллистические ракеты красим. Вот почему они всю пусковую не покрасили хз, может просто пока опытный образец.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 11:15 Новый
        0
        Цитата: Sergey_G_M
        мы тоже даже стратегические баллистические ракеты красим.

        В камуфляж красится только ТПК на ПГРКСН .
        Вот почему они всю пусковую не покрасили хз,
        Ну дык и я за що ...
  6. maktub
    maktub Сегодня, 09:49 Новый
    -2
    Интересно, откуда технологии, существует же договор о нераспространении ракетных технологий
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:49 Новый
    +1
    При наличии у Китая СЯС эти все демонстрации слабоваты ... можно с таким же успехом давать новость о переходе армии Индии на новые автоматы ...
    Сама мысль об возможном обмене ядерными ударами это уже сдерживающий фактор ... надёжной ПРО нет ни у одной из сторон конфликта ...
  8. Оператор
    Оператор Сегодня, 10:24 Новый
    0
    Но прошло и 80 лет, как индусы испытали аналог гиперзвуковой ФАУ-2 laughing
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:36 Новый
    0
    Так то все идут по пути наращивания количества и номенклатуры ракетных ударных систем. Все кто может, конечно.
    Для слабого ПВО, это реальная проблема.
    Вот как с системами, которые могут им противостоять, это реальная проблема.
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 10:39 Новый
    +2
    Цитата: Оператор
    Но прошло и 80 лет, как индусы испытали аналог гиперзвуковой ФАУ-2 laughing

    Вроде бы военный сайт,но как дети!Сейчас стало модное слово-"гиперзвуковая".ВСЕ ОТР и МБР начиная с советской Р-7-ВСЕ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ.Скорости 3-7 км\сек.Еще немного и на орбиту выйдут(и Р-7 и вышла).Что то при советах,таких гимнов не пели-что наши ракеты-гиперзвуковые. hi
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:45 Новый
    0
    чет все стали называть ракеты гиперзвуковые )))
    1. lucul
      lucul Сегодня, 10:53 Новый
      0
      чет все стали называть ракеты гиперзвуковые )))

      Да уж лучше гиперзвуковые - чем hipersonic )))
      1. Глаз вопиющего
        Глаз вопиющего Сегодня, 12:13 Новый
        0
        Цитата: lucul
        Да уж лучше гиперзвуковые - чем hipersonic )))


        Конечно, лучше. "Гиперзвуковые" хотя бы написано без ошибки.
  12. iouris
    iouris Сегодня, 10:57 Новый
    0
    Учитывая размеры Индии и сопредельных "потенциальных партнёров", ракета не является стратегической. Летает. Ну и молодцы.