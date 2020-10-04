В Польше рассуждают, насколько «продвинутый» истребитель F-35 им достанется от США

В Польше готовятся получить новейшие F-35, вот только не ясно, будут ли они обладать наилучшими возможностями. Ведь истребитель истребителю рознь, даже если речь идет об одной и той же модификации Ф-35.
На эту тему рассуждает Марек Щверчиньский в статье, опубликованной польским изданием Polityka.
Наиболее привилегированным партнером в военно-техническом сотрудничестве на Ближнем Востоке является Израиль, а среди стран арабского мира – Саудовская Аравия. В Польше считают, что похожую роль играет в Восточной Европе играет Варшава. Но, конечно, до уровня Израиля она пока не доросла.
Уже давно идут разговоры о том, что технические характеристики однотипного американского вооружения, идущего на экспорт, могут существенно различаться в зависимости от страны-получателя. Собственно, практика поставки на экспорт военной техники с ограниченными боевыми возможностями существует уже не первое десятилетие. Так поступал еще Советский Союз, отправляя вооруженным силам «братских» стран авиацию или бронетехнику.
А сейчас, когда любая техника напичкана электроникой, ее возможности можно легко регулировать, внося изменения в программное обеспечение. В частности, так считает Бартош Гловацкий, работающий в польском журнале «Скшидлата Польска»:
F-35 — это летающий компьютер, так что обладатель исходных кодов программного обеспечения, стремясь пресечь нежелательное использование самолета, может сделать все что угодно.
Но Щверчиньский считает, что новейшие самолеты F-35, которые достанутся от США Варшаве, будут обладать полным набором ничем не ограниченных возможностей. По его мнению, к этому американцев вынуждает сложная геополитическая обстановка, превратившая Польшу в восточный форпост НАТО. И "продвинутым" американским истребителям, поставляемым в эту страну, отводится особая роль:
Польские F-35 станут важным компонентом системы сдерживания, а в случае необходимости — обороны (в том числе посредством нападения).