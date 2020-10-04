Военное обозрение
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В Польше рассуждают, насколько «продвинутый» истребитель F-35 им достанется от США

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В Польше готовятся получить новейшие F-35, вот только не ясно, будут ли они обладать наилучшими возможностями. Ведь истребитель истребителю рознь, даже если речь идет об одной и той же модификации Ф-35.


На эту тему рассуждает Марек Щверчиньский в статье, опубликованной польским изданием Polityka.

Наиболее привилегированным партнером в военно-техническом сотрудничестве на Ближнем Востоке является Израиль, а среди стран арабского мира – Саудовская Аравия. В Польше считают, что похожую роль играет в Восточной Европе играет Варшава. Но, конечно, до уровня Израиля она пока не доросла.

Уже давно идут разговоры о том, что технические характеристики однотипного американского вооружения, идущего на экспорт, могут существенно различаться в зависимости от страны-получателя. Собственно, практика поставки на экспорт военной техники с ограниченными боевыми возможностями существует уже не первое десятилетие. Так поступал еще Советский Союз, отправляя вооруженным силам «братских» стран авиацию или бронетехнику.

А сейчас, когда любая техника напичкана электроникой, ее возможности можно легко регулировать, внося изменения в программное обеспечение. В частности, так считает Бартош Гловацкий, работающий в польском журнале «Скшидлата Польска»:

F-35 — это летающий компьютер, так что обладатель исходных кодов программного обеспечения, стремясь пресечь нежелательное использование самолета, может сделать все что угодно.

Но Щверчиньский считает, что новейшие самолеты F-35, которые достанутся от США Варшаве, будут обладать полным набором ничем не ограниченных возможностей. По его мнению, к этому американцев вынуждает сложная геополитическая обстановка, превратившая Польшу в восточный форпост НАТО. И "продвинутым" американским истребителям, поставляемым в эту страну, отводится особая роль:

Польские F-35 станут важным компонентом системы сдерживания, а в случае необходимости — обороны (в том числе посредством нападения).
24 комментария
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  1. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 11:04 Новый
    +6
    Ну тут уместно вспомнить про "шкуру неубитого медведя" и про "мертвого осла уши"...

    А что они хотели? Нахаляву все самое лучшее?
    Предлагаю самолет Х-го поколения: на панели приборов одна кнопка "победа"...
    За непогрешимую веру в "хозяина"!
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 11:15 Новый
      +4
      Ну про " шкуру не убитого медведя " им можно только мечтать , а вот от " мертвого осла слуховой аппарат" так это им в самый раз ... wassat hi
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 11:21 Новый
        +2
        Пусть тратятся. У поляков большой бюджет страны на такого рода приобретения.
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 11:22 Новый
      +1
      Цитата: RealPilot
      Нахаляву все самое лучшее?

      Собственно, почему на халяву? Халява только евреям полагается.
      За наличный расчет!
      А далее комплектацию сам себе подбирай. Пока харя не треснет.
    3. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 11:37 Новый
      +1
      Не тут не про "шкуру неубитого медведя" тут про другое.
      Поляки теперь ревнуют "любимая ли они жена США" или нет? Вроде и подарок хороший, но не такой как у самих США. Вот теперь у них и недоумение - "любит - не любит, насколько сильно любит?"
      Тяжело в общем полякам smile
    4. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 12:05 Новый
      0
      Цитата: RealPilot
      Х-го поколения

      Это наша буква "Х", их "икс" или вообще число "десять"?
    5. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:11 Новый
      0
      Можно вспомнить полуубитые Ф - 16, которые матрасники поставили своим "шестеркам"))))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:08 Новый
    +2
    Пусть в командировку в Израиль сьездят,так сказать по обмену опытом.Уних они по крайней мере не падают! drinks
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:09 Новый
    +1
    какой гегемон полосатый определит ... такой и достанется ... главное платите регулярно ...
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 11:10 Новый
    +1
    Вероятнее всего польские лакеи получат "урезанную" версию истребителя. Кстати поляки не такие уж дураки, раз понимают что ключ от пепелаца будет за океаном.
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 12:12 Новый
      0
      Это все понимают, и все хотят получить "исходники", но вот только, очень редко кому их дают.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:12 Новый
    0
    сложная геополитическая обстановка, превратившая Польшу в восточный форпост НАТО.
    Поляки живут вчерашним днём. Теперь уже Украина и Три Прибалтийских Поросёнка "защищают" Европу своими грудями от "российской агрессии". Америке бы ещё Белоруссию проглотить, чтобы единый фронт получился - но пока, к сожалению для Америки, не срослось.
  6. Pechkin
    Pechkin Сегодня, 11:13 Новый
    +1
    Оборона посредством нападения))спасибо, запомню.
  7. Сергей 23
    Сергей 23 Сегодня, 11:15 Новый
    +2
    поставляемым в эту страну, отводится особая роль:-ПУШЕЧНОГО мяса!
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:25 Новый
    +1
    Какую версию не получат, берез все равно больше))
  9. Цой
    Цой Сегодня, 11:33 Новый
    +1
    ПО одна сторона вопроса. Есть еще общая логистическая система контроля данные из которой будут стекаться в единый центр, а по совместительству еще и склад с запасными частями. То есть Пентагон в реальном времени сможет вносить коректировки в возможности всех F-35 и чужих в том числе. Раньше говорили про закладки, а теперь прямым текстом озвучивают что если США не захочет ваш купленный самолет превратиться в тыкву и даже двигатель не запустит.
  10. KCA
    KCA Сегодня, 11:34 Новый
    +2
    Для начала полякам надо осознать что они получат голые Ф-35, без вооружения, только пушка, всё ракетное вооружение необходимо будет заказывать дополнительно, что-то они об этом умалчивают в своих рассуждениях, на какие ракеты у них денег хватит, и в каком количестве?
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 11:42 Новый
      +1
      Не совсем голый. Да и ракеты стоящие на F16 совместимы с F35. AIM120 он и в Африке AIM120.
      Стоимость контракта составила 4,6 млрд. долларов, в него кроме поставки самих самолетов, каждый из которых обошелся Польше в 87 млн. долларов, входит обучение польских пилотов, поставка авиасимуляторов, а также логистическая поддержка. Обучение пилотов начнется в 2024 году, оно будет проходить на территории США, первые F-35 Польша получит в 2026 году.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 11:46 Новый
        +1
        А АИМ-120 с Ф-16 во внутренние отсеки помещается, или на пилоны?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 11:50 Новый
          +1
          Цитата: KCA
          АИМ-120 с Ф-16 во внутренние отсеки помещается, или на пилоны?




          Если вы имеете ввиду AIM-120A/В то их уже 25 лет не производят.
  11. Липчанин
    Липчанин Сегодня, 11:39 Новый
    -1
    Наиболее привилегированным партнером в военно-техническом сотрудничестве на Ближнем Востоке является Израиль, а среди стран арабского мира – Саудовская Аравия. В Польше считают, что похожую роль играет в Восточной Европе играет Варшава.

    Сколько же самомнения, аж тошно
    Но Щверчиньский считает, что новейшие самолеты F-35, которые достанутся от США Варшаве, будут обладать полным набором ничем не ограниченных возможностей.

    Да пусть радуются, если хоть не "беушные" пришлют
  12. Лорд Ситхов
    Лорд Ситхов Сегодня, 11:49 Новый
    -2
    Поляки забывают, что ф-35 в первую очередь мега распиаренный товар за много денег, а в последнюю очередь боевой самолёт.
    Который даже не взлетит без команды янки.
  13. fn34440
    fn34440 Сегодня, 12:04 Новый
    0
    Сегодня с утра в результате массированного ракетного удара в Гяндже уничтожен военный аэродром.
    Армянскими " Искандерами"

    Военное командование Нагорно-Карабахской Республики заявило о том, что сегодня утром, в результате нанесения массированного ракетного удара, был полностью уничтожен военный аэродром Военно-воздушных сил Азербайджана, расположенный в Гяндже. В результате ударов оказалась полностью уничтожена инфраструктура, взлётно-посадочные полосы и техника.в т.ч. турецкие Ф-16.
    Пусть подлые поляки ,хоть космолёты поставят на свои аэродромы,их ждёт та же участь,если дёрнутся.
  14. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:08 Новый
    0
    "Геополитическая обстановка, превратившая Польшу в восточный форпост НАТО."
    Превратмвшая Польшу в одну из целей, среди аналогичных целей, состоящих в НАТО