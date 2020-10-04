В Польше рассуждают, насколько «продвинутый» истребитель F-35 им достанется от США

F-35 — это летающий компьютер, так что обладатель исходных кодов программного обеспечения, стремясь пресечь нежелательное использование самолета, может сделать все что угодно.

Польские F-35 станут важным компонентом системы сдерживания, а в случае необходимости — обороны (в том числе посредством нападения).