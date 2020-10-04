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В Болгарии антиправительственные протесты назвали «четвёртым Великим народным восстанием»

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Протестная акция в Болгарии, именуемая четвертым Великим народным восстанием, прошла вчера в Софии без обострений, но сопровождалась усиленным присутствием полиции. Правоохранители тщательно проверили манифестантов на предмет наличия у них запрещенных предметов.


Об этом сообщает болгарский новостной портал Novinite.com.

Некоторым из протестующих запретили участвовать в акции. Одному из них, к примеру, из-за яиц, которыми он пытался бросать в полицию.

Полицейские перекрыли улицы, выходящие к площади Независимости, где собирались манифестанты, а также оцепили здания парламента и правительства.

Акция началась примерно в 17.00. В ней приняли участие несколько тысяч человек, в том числе и приехавшие из других городов Болгарии. Они требовали отставки главного прокурора Ивана Гешева и правительства Бойко Борисова, а также досрочного проведения выборов в парламент.

Демонстранты проследовали к Александро-Невскому собору, а затем, уже после 10 часов вечера, направились к Орлиному мосту. Там один из протестующих залез на светофор и помахал оттуда болгарским флагом.

Протесты прошли и в других городах страны. Как и призывали организаторы, акция прошла мирно.

Массовые протестные акции, названные четвертым Великим народным восстанием, продолжаются в Болгарии уже 87 дней.

Под предыдущими Великими народными восстаниями, вероятно, подразумеваются три события из истории страны. Первым было антитурецкое восстание в 1876 году. Второе подняли болгарские коммунисты в 1923-м, а третье состоялось в 1944 году и было направлено против фашистов. Напомним, что болгарские власти на первом этапе Второй мировой войны выступали на стороне гитлеровской Германии.

При этом сегодняшние митингующие любое появление на улицах считают уже "Великим народным восстанием", присваивая соответствующую нумерацию. По их классификации, "предыдущее Великое восстание" было в конце сентября этого же года.
115 комментариев
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  1. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 13:02 Новый
    -1
    Против чего протест?
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:17 Новый
      +2
      Цитата: А. Привалов
      Против чего протест

      Если я не ошибаюсь то
      Они требовали отставки главного прокурора Ивана Гешева и правительства Бойко Борисова, а также досрочного проведения выборов в парламент.
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 14:42 Новый
        +5
        Цитата: Липчанин
        Если я не ошибаюсь то
        Они требовали отставки главного прокурора Ивана Гешева и правительства Бойко Борисова, а также досрочного проведения выборов в парламент.

        Т.е. ТО ЖЕ САМОЕ, что и в Белоруссии. И горажо дольше, чем в Белорусси.

        И ГДЕ санкции ЕС и США против "нелигитимного" диктатора Борисова, где их требованния передачи власти протестующим?

        А...ничего! Даже прессы никакой на Западе об этом нет.

        Ибо-там СВОЙ скин сын.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:20 Новый
      +2
      В зопарке тигров не докармливают!Ждем ребят из за стола.Местные счас должны подтянутся.
    3. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 13:42 Новый
      +5
      Цитата: А. Привалов
      Против чего протест?

      Вот видите... О том,что происходит в Минске,вы скорее всего осведомлены "От и До" в трактовке "Западных СМИ", а об аналогичных протестах в Софии,НЕ ЗНАЕТЕ ВООБЩЕ НИЧЕГО...

      Что можно предположить ?
      1. А. Привалов
        А. Привалов Сегодня, 13:55 Новый
        -6
        Вопрос был риторический, причём не вам, а редакции. Новость ни о чём. Как телеграмма из Одессы:
        "ВОЛНУЙТЕСЬ ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ ТЧК"

        Протесты в Минске мне по барабану. Протесты в Болгарии, по ещё большему. hi
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 13:57 Новый
          +6
          Цитата: А. Привалов
          Вопрос был риторический

          Цитата: А. Привалов
          Протесты в Минске мне по барабану. Протесты в Болгарии, по ещё большему.


          Так к чему тогда интернет марать нужно было пустым ,"риторическим" комментарием,раз всё "по барабану".
          Могли бы и отмолчаться.
          1. А. Привалов
            А. Привалов Сегодня, 14:17 Новый
            -3
            Цитата: Инсургент
            Так к чему тогда интернет марать нужно было пустым."риторическим" комментарием,раз всё "по барабану".
            Могли бы и отмолчаться.


            Риторическими бывают лишь вопросы. Я такой и задал редакции. Вы редакция? Нет?
            Могли бы и отмолчаться.
            А протесты в Минске болят вам, но не мне.
            Это, о барабанах.

            Что до бедняги Интернета, любезный, так он и не такое выдерживал. И сейчас выдержит. hi
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 14:22 Новый
              +3
              Цитата: А. Привалов
              Риторическими бывают лишь вопросы. Я такой и задал редакции.

              ГДЕ,в таком случае вы указали ,что это вопрос редакции,заданный в общем поле обсуждения, раз вы так прёте "на принцип" ?

              Здесь :
              Цитата: А. Привалов
              Против чего протест?

              ,этого как-то не видно request Вас научить правильно адресовать вопросы ?
              1. А. Привалов
                А. Привалов Сегодня, 14:25 Новый
                -3
                Цитата: Инсургент
                ГДЕ,в таком случае вы указали ,что это вопрос редакции, раз прёте "на принцип" ?

                Здесь :
                Цитата: А. Привалов
                Против чего протест?

                ,этого как-то не видно

                Вам, я уже достаточно внятно разъяснил? Или научить вас правильно понимать вопросы?
            2. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 14:26 Новый
              +1
              Цитата: А. Привалов
              Что до бедняги Интернета, любезный, так он и не такое выдерживал. И сейчас выдержит.

              Да,много абсурда ,часто не без труда им "переварено", и с вашим сдюжит yes
              1. А. Привалов
                А. Привалов Сегодня, 14:28 Новый
                -3
                Цитата: Инсургент
                Цитата: А. Привалов
                Что до бедняги Интернета, любезный, так он и не такое выдерживал. И сейчас выдержит.

                Да,много абсурда ,часто не без труда им "переварено", и с вашим сдюжит yes

                В таком случае, не смею более задерживать! hi
                1. Инсургент
                  Инсургент Сегодня, 14:31 Новый
                  0
                  Цитата: А. Привалов
                  В таком случае, не смею более задерживать

                  У вас и не получится "задержать" меня пустопорожней "риторической" болтовнёй ,как бы вам этого вдруг даже и захотелось yes
          2. Liam
            Liam Сегодня, 14:20 Новый
            -1
            Цитата: Инсургент
            Так к чему тогда интернет марать нужно было пустым ,"риторическим" комментарием,раз всё "по барабану".
            Могли бы и отмолчаться.

            Интернет выдерживает Ваши ежедневные килотонны разглагольствования ниочем.А Привалов в отличии от Вас,образованный перс
          3. Alesi13
            Alesi13 Сегодня, 14:24 Новый
            -1
            А вашего мнения заждались
          4. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 14:26 Новый
            0
            Цитата: Инсургент
            Могли бы и отмолчаться.

            Он тут ни для этого...
      2. Vadim_888
        Vadim_888 Сегодня, 14:26 Новый
        -2
        Таки зачем западные СМИ если есть Белорусские соц сети где все и так выкладывают? Про болгарские давно известно тем кто болгарское тв смотрит, там все в открытом доступе если что
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 14:29 Новый
          0
          Цитата: Vadim_888
          Таки зачем западные СМИ если есть Белорусские соц сети где все и так выкладывают?

          Привалов - гражданин Израиля,"части Западного мира",хотя формально это Восток...
          1. Vadim_888
            Vadim_888 Сегодня, 14:57 Новый
            0
            О , кому-то не понравились белорусские соц-сети
    4. Greenwood
      Greenwood Сегодня, 14:02 Новый
      +3
      Цитата: А. Привалов
      Против чего протест?
      Проблемы, вероятно, те же, что на всём постсоветском пространстве: безработица, низкий уровень жизни, коррупция в чиновничьих кругах, игнорирование властями мнений местного населения в угоду своим бизнес-интересам и интересам зарубежных "партнёров".
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 15:39 Новый
        0
        Цитата: Greenwood
        безработица, низкий уровень жизни, коррупция в чиновничьих кругах, игнорирование властями мнений местного населения в угоду своим бизнес-интересам и интересам зарубежных "партнёров".

        Опять же -перец болгарский приходится покупать в Италии. А они хотят выращивать сами! Вот и залез патриот на фонарь на Орловом мосту флагом помахать. feel
    5. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 14:25 Новый
      0
      Цитата: А. Привалов
      Против чего протест?

      Перечитайте заново... fellow
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:42 Новый
      -1
      Цитата: А. Привалов
      Против чего протест?

      Главное протест, а против чего и против кого, никто из протестующих не знает.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:03 Новый
    +6
    Сейчас друзья болгары отобедают и рндоставят более точную информацию,а то все Белорусь да НКР. hi drinks
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:16 Новый
      +1
      Цитата: tralflot1832
      а то все Белорусь да НКР.

      Да можно темку помусолить lol
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 13:31 Новый
      +11
      Сейчас друзья болгары отобедают и рндоставят более точную информацию...


      Протесты идут уже близо 90 дней. Надоело корумпированое и олигархическое правительство. Европейский Союз занимается всякой чушью, но не обращает внимания на коррупцию внутри союза. Запинаем и Брюссель и собственых политиков. Люди хотят отставку правительства, выборы, отставку генпрокурора и политики в тюряге. На очень, очень долгие сроки.

      И для дежурных почитателей Госдепа и плоской Земли - нет, здесь Госдеп нипричем. Наши политики задолбали нас и все. Путь им только на каторгу.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:36 Новый
        +2
        Ну удачи в таком благом деле!!!А кого за место них выбирать будете?Кроме Вас конечно,если не секрет? hi drinks
      2. oleg1263
        oleg1263 Сегодня, 13:43 Новый
        +9
        И за эти 90 дней ни Польша , ни Прибалтика не разу не высказались в поддержку протестующих ? Странно.....
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 13:47 Новый
          +8
          за эти 90 дней ни Польша , ни Прибалтика не разу не высказались в поддержку протестующих ? Странно.....


          Да мы начали протесты и перед Еврокомисией в Софии и Брюсселе - замалчивание проблем внутри союза и кража европейских грантов важнее, чем внешняя политика. Меня вовсе не касается Белорусь и Хабаровск и хочу приоритет внутренних проблем. Иначе плевать я хотел на ету олигархическую демократию.
          1. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 14:32 Новый
            +1
            Цитата: Keyser Soze
            кража европейских грантов

            думали Вам тоже что-то перепадет?
            важнее, чем внешняя политика.

            когда входили с выпученными глазами в ЕСу для Вас была важнее внешняя политика, а не будущие кражи грантов...
            Иначе плевать я хотел на ету олигархическую демократию.

            Поздно метаться уже вышли из СЭВ и вступили в ЕСу, пора бы уже привыкнуть "не первый год замужем"....
      3. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 13:48 Новый
        +6
        Цитата: Keyser Soze
        Протесты идут уже близо 90 дней. Надоело корумпированое и олигархическое правительство.


        Но "почему-то" о протестах в Минске не кричит разве что утюг в Евросоюзе, а об затяжном кризисе в Софии вообще никто ничего не знает what request .

        "Двойные стандарты" ? А ведь "прогрессивная часть человечества" в лице "Западных демократий" отрицает сам факт такого избирательно-дифференцированного подхода ...
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 13:51 Новый
          +6
          Но "почему-то" о протестах в Минске не кричит разве что утюг в Евросоюзе, а об затяжном кризисе в Софии вообще никто ничего не знает.


          Я о том же - брюссельские бюрократические уродцы уже совсем берега попутали. Или будут входить в нормальность или люди будут весьма разочарованы а ето гораздо страшнее "русской угрозы" и может развалить союз в будущем.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 13:55 Новый
            +2
            Цитата: Keyser Soze
            может развалить союз в будущем


            Разумный человек по утраченному гнёту евробюрократии скорбить не будет no
            1. Vadim_888
              Vadim_888 Сегодня, 14:31 Новый
              -1
              Будут скорбеть по инфраструктурным вложениям и открытым границам, где можно товары перемещать, или учится поехать за бугор
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze Сегодня, 14:41 Новый
                +3
                Будут скорбеть по инфраструктурным вложениям и открытым границам, где можно товары перемещать, или учится поехать за бугор


                Да ето благо и поетому я поддерживаю еще ЕС - економика идет хорошо, билет в Берлин или Париж стоит 25 евро, молодые могут учить везде а я могу на уикенд попить пиво где пожелаю и где есть друзья. Чего стоят открытые границы - у меня уже десять лет нет пасспорта - катаюсь с ID картой по всей Европе.
              2. Инсургент
                Инсургент Сегодня, 14:42 Новый
                0
                Цитата: Vadim_888
                Будут скорбеть по инфраструктурным вложениям и открытым границам, где можно товары перемещать, или учится поехать за бугор

                Чтобы "перемещать товары",нужно обладать их производством. Многие ли страны,вступившие в ЕС смогли сохранить имевшуюся у них промышленную и сельскохозяйственную базу ?
                То же самое с образованием,дабы появилась острая необходимость обучения за рубежом,нужно ликвидировать свою систему образования...

                Что там ещё остаётся ? "Инфраструктурные вложения" ? Вы их видели,в Болгарии,Трибалтике ?
                1. Keyser Soze
                  Keyser Soze Сегодня, 15:04 Новый
                  +1
                  Многие ли страны,вступившие в ЕС смогли сохранить имевшуюся у них промышленную и сельскохозяйственную базу ?


                  А вот ето миф коллега. Мы превзошли лучшие годы социализма по приравненных ценах и количеством ВВП еще в 2009 году. Промышленость дает 34% ВВП (в Германии ето 38%). По сельскому хозяйству тоже отлично - на втором месте в мире по пшенице для посева, сместили Иран по производству первокласного шафрана, сместили Францию по производству лаванды. И так далее. Как уже сказал в економике нет нареканий.
                  1. Инсургент
                    Инсургент Сегодня, 15:13 Новый
                    0
                    Цитата: Keyser Soze

                    А вот ето миф коллега.

                    Не буду пререкаться,возможно вам виднее. Отмечу лишь ,что Прибалтика, промышленное
                    наследие которой нам более знакомо, после вступления в ЕС ,особыми достижениями похвастать не может.

                    Вот,избитый,во многом пропагандистский ролик, но ведь многое из декларируемого , это горькая правда...



                    Последний консервный завод по выпуску шпрот,к стати - ЗАКРЫВАЮТ...
                    1. Keyser Soze
                      Keyser Soze Сегодня, 15:17 Новый
                      0
                      Отмечу лишь ,что Прибалтика, промышленное
                      наследие которой нам более знакомо, после вступления в ЕС ,особыми достижениями похвастать не может.


                      Я економист, но економика и развитие Прибалтики мне совершенно незнакомо. Там я не специалист и поетому не даю мнение.
                2. Vadim_888
                  Vadim_888 Сегодня, 15:06 Новый
                  0
                  Конечно видел, ибо катаю туда (в БГ) иногда, и поверьте, там эволюционное развитие происходит, и многие болгары домой из Европы возвращаются ибо на родине открываются новые переспективы
          2. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 14:36 Новый
            -2
            [quote=Keyser Soze] а ето гораздо страшнее "русской угрозы" и может развалить союз в будущем./quote]
            Т.е. "русская угроза" все таки имеет место быть...?
            Ну вот поэтому гранты и заплатили не Вам а вашим старшим товарищам, Вы свое дело сделали, Болгария в ЕСе, что же тебе еще надо?
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:59 Новый
        0
        Цитата: Keyser Soze
        Европейский Союз занимается всякой чушью, но не обращает внимания на коррупцию внутри союза.

        В этом и есть вся сущность Евросоюза. Чушь, некомпетентность, коррупция, а страны входящие в ЕС должны подчинятся сборищю этих деятелей.
      5. venik
        venik Сегодня, 15:26 Новый
        +1
        Цитата: Keyser Soze
        Путь им только на каторгу.

        =======
        good drinks
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:31 Новый
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Сейчас друзья болгары отобедают и рндоставят более точную информацию,а то все Белорусь да НКР. hi drinks

      У меня неясные сомнения, насчёт их точной информации laughing Были от кого-тт из них как-то слова, как им хорошо идти по теппрешнему направлению. Как всё у них хорошо.
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 13:44 Новый
        +3
        Кабздец какой-то! Эти неумные болгары своего счастья не понимают! Наверное перезрели с демократией. У нас вот в Белоруссии наоборот хотят аж не могут. Я вот с некоторыми говорил, которые в отпуске в Болгарии отдыхали. Живут, говорят, в ЕС как у Христа за пазухой. Демократия хоть попой кушай. И мы так хотим. Ну (как там Задорнов говорил).
      2. Vadim_888
        Vadim_888 Сегодня, 14:33 Новый
        0
        В прошлом году ЗП водителя автобуса в Софии превысила ЗП водителя автобуса в Москве, ещё сравнения какие-то хотите?
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 14:38 Новый
          +3
          прошлом году ЗП водителя автобуса в Софии превысила ЗП водителя автобуса в Москве, ещё сравнения какие-то хотите?


          У нас нареканий по економике страны нет. Но можно лучше.
    4. Комментарий был удален.
  3. халпат
    халпат Сегодня, 13:04 Новый
    -6
    Валить надо проматрасную клику.
    Россия может Шипку взять ещё раз, если чо. smile
    Выйти на границы Турции надо и вообще пусть этот берег будет русским, Босфор/Дарданеллы. Не нужен нам берег турецкий(там).
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 13:14 Новый
      +1
      Цитата: халпат
      Не нужен нам берег турецкий(там).

      А мне бы пригодился, на халяву отдыхать ездить lol
      1. халпат
        халпат Сегодня, 13:26 Новый
        -1
        Так и будет на халяву:) на всём казённом, в бинокль Стамбул рассматривать:) из Константинополя.
        1. ЗЭМЧ
          ЗЭМЧ Сегодня, 14:35 Новый
          +2
          Цитата: халпат
          Так и будет на халяву:) на всём казённом, в бинокль Стамбул рассматривать:) из Константинополя.

          Мне всегда казалось, что Стамбул и Константинополь, два названия одного города)))
          1. халпат
            халпат Сегодня, 16:03 Новый
            0
            Цитата: ЗЭМЧ
            Цитата: халпат
            Так и будет на халяву:) на всём казённом, в бинокль Стамбул рассматривать:) из Константинополя.

            Мне всегда казалось, что Стамбул и Константинополь, два названия одного города)))

            Так там 2 берега)) на обоих расположен Стамбул, бывший Константинополь.
            Надо взять один берег(западный), вернуть историческое название Константинополь.
            И потом, как я написал... в бинокль...:) наблюдать за Стамбулом:))

            Так понятно? smile
            Закончить дело прадедов (1877). Тогда англичанка нагадила, не решился Александр II покончить с османами.
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 15:34 Новый
      +1
      Выйти на границы Турции надо и вообще пусть этот берег будет русским, Босфор/Дарданеллы.


      С етим умалишенным недосултаном возможно и придет опять раздел Турции. Так что шансы есть. Вчера наши СМИ публиковали что ердогашка замахивался и на Ерусалим. Если ето не фейк то отдает психиатрией, не хуже Гитлера, так что все возможно.
    3. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 15:40 Новый
      0
      Конечно может, но почему то никак Киев, и да же Мариуполь не возьмёт ни как...
  4. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 13:10 Новый
    +2
    Ох уж этот горячий народ - болгары. Что с них взять, если "да" и "нет" у них перепутаны, "направо" это прямо. Не могут никак договориться. Ещё глядишь пару-тройку столетий и что нибудь вымутят.
    1. Собеседник
      Собеседник Сегодня, 13:12 Новый
      +1
      Ох уж этот горячий народ - болгары. Что с них взять, если "да" и "нет" у них перепутаны, "направо" это прямо. Не могут никак договориться. Ещё глядишь пару-тройку столетий и что нибудь вымутят.


      Не вымутят.
      1. Vadim_888
        Vadim_888 Сегодня, 14:46 Новый
        -1
        Зачем что то мутить, если народ итак постепенно богатеет?
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:15 Новый
    +2
    В Болгарии антиправительственные протесты назвали «четвёртым Великим народным восстанием»
    ам один из протестующих залез на светофор и помахал оттуда болгарским флагом.
    Некоторым из протестующих запретили участвовать в акции. Одному из них, к примеру, из-за яиц, которыми он пытался бросать в полицию.
    Жесть .
  6. Сергей39
    Сергей39 Сегодня, 13:15 Новый
    +4
    Жиденькие какие-то протесты. Не видно руки госдепа. Или ещё чьей-нибудь.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 13:36 Новый
      +5
      Жиденькие какие-то протесты.


      Да подустали люди - 87 дней. В начале выходили по сотню тысяч и везде в стране. Мы или уберем коррупционеров и олигархат или конец стране - не будем развиватся нормально.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 14:19 Новый
        +2
        Так если Вы олигархов уберете, это же социализм начнете опять строить!Вы же олигархов не физически хотите устранить, а отобрать у них средства производства? smile
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 14:34 Новый
          +5
          Вы же олигархов не физически хотите устранить, а отобрать у них средства производства?


          Я хочу видеть их в тюряге. А власть у следующей генерации политиков, которые ходят на работу катаясь на метро или на велике, не в дурацком бронированом мерсе....

          Но мы часто сменяем власть, пинками или через выборы и рано или поздно все срастется.
          1. parusnik
            parusnik Сегодня, 14:43 Новый
            -1
            Правильно понимаю, Вы против экспроприации экспроприаторов? Ежели, олигархи из тюрьмы руководить будут , своими средствами производства через доверенных лиц? И потом, это как-то по коммунистически человека в тюрьму бросать, только потому, что он олигарх,он же платил налоги, обустраивал рабочие места, давал людям работу, другими словами заботился о народе.За что с ним так?
        2. Vadim_888
          Vadim_888 Сегодня, 14:35 Новый
          +2
          Вам про мелкобуржуазные революции на уроках истории не рассказывали?
        3. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 14:50 Новый
          +1
          Цитата: parusnik
          Так если Вы олигархов уберете, это же социализм начнете опять строить!Вы же олигархов не физически хотите устранить, а отобрать у них средства производства? smile

          Да захотят ли олигархи negative убираться? Как раз поразмышлять о том, как считать большинство----по головам или по количеству $$$, €€€ bully
          1. parusnik
            parusnik Сегодня, 15:01 Новый
            +2
            Испугаются, народных протестов и как убегут вместе с правительством. laughing Грубо говоря 90 дней прошло правительству то по фиг.И протестуют культурно.Собрались на выходные по протестовали и разошлись.Затем снова,по создавали в течении рабочей недели суперприбыль олигарху, а выходные опять на протест.Так глядишь и разломают устои. laughing
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 15:07 Новый
              +1
              .....и протестуют культурно.....
              ну да! Как еще раньше, типа---Леопольд! Подлый трус! Уходи!
              1. parusnik
                parusnik Сегодня, 15:14 Новый
                +1
                Вот и вся буржуазная демократия.Самый обыкновенный тоталитаризм.Органы власти не подконтрольны народу.
                1. Reptiloid
                  Reptiloid Сегодня, 15:35 Новый
                  0
                  Цитата: parusnik
                  Вот и вся буржуазная демократия.Самый обыкновенный тоталитаризм.Органы власти не подконтрольны народу.

                  Иное видится на расстоянье.Внутри ситуации---свти действия значительней, расстряния до цели ближе
          2. Vadim_888
            Vadim_888 Сегодня, 15:31 Новый
            0
            Уберутся вряд-ли, но налоги начнут платить по полной
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 14:39 Новый
        -2
        Цитата: Keyser Soze
        Мы или уберем коррупционеров и олигархат или конец стране - не будем развиватся нормально.

        Конец Вам наступил, когда Вы в ЕСу вступили...
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 14:44 Новый
          +5
          Конец Вам наступил, когда Вы в ЕСу вступили...


          Да Крофт.... всему конец - и нам и доллару и Госдепу и Маску.....

          1. parusnik
            parusnik Сегодня, 14:56 Новый
            +2
            Знаете Евгений, как -то вот не осуждаю особо страны бывшей соцориентации, за то что в ЕС вступили.А куда было деваться?..Ума-то у бывших стран СЭВ и бывших республик СССР не хватило, создать собственное экономическое содружество.Самостоятельно не выжить.ЕС самое-то,будут конечно издержки, всегда бывает , когда ума не хватает , это я обо всех о ком сказал выше.Россия и РИКС создала и еще кучу союзов, сколько лет прошло, не чувствуется как-то...
          2. Лара Крофт
            Лара Крофт Сегодня, 15:01 Новый
            0
            Цитата: Keyser Soze
            Да Крофт.... всему конец - и нам и доллару и Госдепу и Маску.....

            За фото собачки и конец
            доллару и Госдепу и Маску.....
            ВАМ ставлю +
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 14:47 Новый
      -1
      Цитата: Сергей39
      Жиденькие какие-то протесты. Не видно руки госдепа. Или ещё чьей-нибудь.

      Полагаете , условно "грузинских снайперов" не хватает ?
      1. Vadim_888
        Vadim_888 Сегодня, 15:44 Новый
        0
        . Полагаете , условно "грузинских снайперов" не хватает ?

        Там в свой народ не принято стрелять, это забавы более северных регионов
  7. iouris
    iouris Сегодня, 13:15 Новый
    +5
    Наконец указали на Болгарию. А то всё Хабаровск, Белоруссия, Навальный....
  8. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 13:25 Новый
    +4
    Под предыдущими Великими народными восстаниями, вероятно, подразумеваются


    Нет. Автор запутался - первые три были в течении етих 87 дней. Более большие протесты созывались как восстание, против корупции и олигархата.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:30 Новый
      +4
      Добрый день ,сейчас что народу не нравится.Вроде В Евросоюзе и в Нато.Боюсь предположить,"внешнее управление". hi
    2. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Сегодня, 13:33 Новый
      +4
      Цитата: Keyser Soze
      восстание, против корупции и олигархата

      Покупая айфоны - наполняешь карман олигархов из США. Если бы все эти люди, бессмысленно шатающиеся по городу, просто перестали покупать айфоны - это был бы и то гораздо более серьезный удар по олигархату. Не на словах, а на деле.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:25 Новый
        +1
        Цитата: Борис ⁣Бритва
        Покупая айфоны - наполняешь карман олигархов из США. Если бы все эти люди, бессмысленно шатающиеся по городу, просто перестали покупать айфоны - это был бы и то гораздо более серьезный удар по олигархату. Не на словах, а на деле

        Люди даже от отравы "Макдональдса" не могут отказаться и бойкотировать эти забегаловки, а вы про айфоны.
        1. Vadim_888
          Vadim_888 Сегодня, 15:47 Новый
          -1
          .
          Люди даже от отравы "Макдональдса" не могут отказаться
          то в России по причине страха траванутся в других забегаловках, в БГ можно есть везде
      2. Vadim_888
        Vadim_888 Сегодня, 14:37 Новый
        -1
        Покупка айфонов на олинархате торгующим недрами не сказывается ни как
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 15:07 Новый
          0
          Цитата: Vadim_888
          Покупка айфонов на олинархате торгующим недрами не сказывается ни как

          Айфоны, по-вашему, из дерева делают? Или из костей мамонтов? Металлы (тот же литий в батареях), пластики (углеводороды) и пр. - все оттуда, из недрр. Энергия, затрачиваемая производством, тоже на 80% (в лучшем случае) из недр. А та, что типо не из недр, тоже не на деревянных ветряных мельницах получена и не в деревянных батареях накоплена.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:51 Новый
      +2
      Извините ,а корумпированость правительства в чем заключается ?В переделе собственнлсти?
      1. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 13:55 Новый
        +6
        Извините ,а корумпированость правительства в чем заключается ?В переделе собственнлсти?


        Да - разборки между недоолигархами, кража европейских грантов, прокуратура действует как бита власти для устранения неудобных, скупают СМИ и те начинают гнуть линию правительства. Ето и не пахнет демократией.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 14:00 Новый
          +2
          Что то мне это напоминает,там только националистов использовали.Если у вас будут лидеры, то все должно плучится.Только не промахнитесь,как на Украине.
          1. Vadim_888
            Vadim_888 Сегодня, 14:38 Новый
            +3
            Таки там Крыма нет, он есть конечно- Македония северная, но его давно отжали
        2. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 14:09 Новый
          +2
          Цитата: Keyser Soze
          Ето и не пахнет демократией

          Как по мне - так то, что вы описали, как раз и попахивает уже демократией
        3. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 15:02 Новый
          +2
          ...разборки...кража европейских грантов...прокуратура.....скупают СМИ.....
          неужели это может прекратиться от протестов? Ужасные сомнения request request
          1. Keyser Soze
            Keyser Soze Сегодня, 15:08 Новый
            +2
            неужели это может прекратиться от протестов? Ужасные сомнения


            Ну, конечно не уничтожим. Но мы часто меняем власть, через пинков или через выборы. Следующие будут немного лучше если знают чторих ждут в тюрме. Вон румыны упрятали бывшего премиера, министра финансов и еще кучу политиков на реальные сроки. А вот и мы хотим так.
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 15:17 Новый
              0
              ......упрятали.....кучу политиков....хотим так.....

              Удачи Вам !
            2. Борис ⁣Бритва
              Борис ⁣Бритва Сегодня, 15:39 Новый
              0
              Цитата: Keyser Soze
              мы часто меняем власт

              Эт все наместники. Не власть.
    4. iouris
      iouris Сегодня, 14:54 Новый
      -1
      Цитата: Keyser Soze
      восстание, против корупции и олигархата.

      Боже правый! Откуда в Болгарии коррупция и олигархат? Разве Болгария вступила в РФ?
  9. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:32 Новый
    +3
    Правильный протест всегда "правильно" проплачен, хотя и не всегда хорошо организован. 5% маргиналов можно найти в любом обществе. Самом зажиточном и благополучном. И повод ВСЕГДА найдется. Смотреть надо, кто платит и кому. Старо, как мир - ищи, кому выгодно...
    1. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 14:40 Новый
      0
      На митинг в защиту НТВ в Москве в начале нулевых далеко не моргиналы выходили
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 14:49 Новый
        0
        Цитата: Vadim_888
        На митинг в защиту НТВ в Москве в начале нулевых далеко не моргиналы выходили

        Не надо путать митинги с попыткой "цветной революции". Защита НТВ требовала свержения правительства?
        1. Vadim_888
          Vadim_888 Сегодня, 15:21 Новый
          0
          Митинги в защиту НТВ требовали сохранения свободы слова и права на получение информации как базовой ценности в нашей стране, что в принципе да на ваш вопрос
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 15:23 Новый
            0
            Цитата: Vadim_888

            Митинги в защиту НТВ требовали сохранения свободы слова и права на получение информации как базовой ценности в нашей стране что в принципе да на ваш вопрос

            С моей точки зрения, свободы слова у нас более чем достаточно. Безо всяких митингов. Недостоверной информации на любой вкус - хоть отбавляй.
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:38 Новый
    +1
    Ну какое к черту восстание 1944 г.? Просто ребята тогда поняли, что сейчас придут русские, а еще югославы и будут резать этих пособников нацизма. Во время предать, это не предать, а предвидеть.
    1. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 14:42 Новый
      -1
      Опять таки вы не в курсе, БГ не была пособником нацистов, болгарские евреи НЕ БЫЛИ выданы германии, и болгарские солдаты не воевали на восточном фронте
    2. багатур
      багатур Сегодня, 15:45 Новый
      0
      Болгарские комунисти того и ждали. Товарищ Сталин придети поставит у власт. Если на СССР по сей день стояли в зеленке...
  11. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 13:45 Новый
    +3
    А где макрон и Ко ?
    Почему молчат поляки с прибалтами?
    Почему санкции не вводят?
    Почему до сих пор не потребовали новых выборов, не назначили правительство в изгнании?
  12. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 13:59 Новый
    +1
    Цитата: Keyser Soze
    Нет. Автор запутался - первые три были в течении этих 87 дней.

    Верно замечено, без всяких экскурсов в историю. yes
    23.09.2020 Вчера около 23:00 в Софии в День Независимости началась очередная акция протеста против правительства Бойко Борисова и главного прокурора Ивана Гешева. Протестующие назвали её «Великое народное восстание 3». Цифра 3 означает, что первые две попытки ушли в пшик...
  13. parusnik
    parusnik Сегодня, 14:15 Новый
    +1
    Массовые протестные акции, названные четвертым Великим народным восстанием, продолжаются в Болгарии уже 87 дней.
    .. В первые об этом на ВО сообщили или второй?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:21 Новый
      0
      Я на ВО не видел, но мог и пропустить. Но, дело в том, что в сети новости все ежедневно----и не встретилось. Непонятно recourse
  14. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:39 Новый
    -1
    Это разминка. Потом решат против чего протестовать.
  15. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 14:47 Новый
    0
    Маленькая Болгария тоже хочет быть хоть в чём-то великой...
    1. Vadim_888
      Vadim_888 Сегодня, 15:15 Новый
      +1
      Однажды будет не применно
  16. askort154
    askort154 Сегодня, 14:54 Новый
    +2
    Демонстранты проследовали к Александро-Невскому собору, а затем, уже после 10 часов вечера, направились к Орлиному мосту. Там один из протестующих залез на светофор и помахал оттуда болгарским флагом.

    А что ещё может демонстрант, не проплаченный спонсорами "цветных революций".
    Это наглядный пример, отношений к требованиям народа - а кому это выгодно ?! Поэтому - " Массовые протестные акции, названные четвёртым Великим народным восстанием, продолжаются, в Болгарии уже 87 дней",современным СМИ не интересны.
    Скучно и не "наваристо" для СМИ. Это же, не хорошо проплаченные , заказные задания - про "агрессию" России, "злодея Путина", постоянно травящего неугодных ему,
    типа : "магницко-литвиненко- скрипалино-навальных".
  17. fn34440
    fn34440 Сегодня, 14:58 Новый
    0
    Сейчас Болгарский Майдан ослабит Болгарию и её вооруженные силы,и тут в неё вцепятся янычары Эрдогана,по ,уже,отработанногму сценарию в Сирии,Ливии,Армении,Ираке.
    Этот гриф выклёвывает слабых соперников,потенциальную добычу,мстит за развал Османской Империи.
    1. багатур
      багатур Сегодня, 15:43 Новый
      0
      Не до нас сейчас Ердогана... Если после всего зачистим воровская сволоч все партии, хорошо будет!
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 15:54 Новый
      0
      Сейчас Болгарский Майдан ослабит Болгарию...


      Ето не майдан коллега, в вашем понимании. И мы и греки и итальянцы и кто ли не меняем власть через улицу и ето не проблем для економики. Она себе работает.

      её вооруженные силы,


      Ну, мы долгие годы не инвестировали в армию и сейчас начали по полной:

      - запрос на вторую восьмерку F16 Block70 уже послан (около 650 миллионов баксов)
      - новые 3D радары для ВВС - переговоры ведутся с Израелем (IAI, около 200 миллионов евро), ето 7 радарных систем (5 дальних и 2 среднего радиуса, MS MMR
      - два новые корвета для флота - Lursen Verft, около 700 миллиона евро
      - 150 БМП для армии, контракт будет на днях - Patria или General Dynamics Land Systems (около 870 миллиона долларов)
      - модернизация 80 штук Т72 на подходе и опять наверное с Израелем, но там еще проект.
      - модернизация всех СУ 25 идет с белорусами.

      БПЛА маленького и среднего радиуса мы производим и сами, с помощью Израеля, так что только надо озаботится об ударниках. В общем то наша военка довольно мощная и туркам мы не по зубам.

      тут в неё вцепятся янычары Эрдогана


      Ето не так вероятно, но возможно. Поетому время вооружатся до зубов. А если бешенного недосултана выбросят из НАТО будет и совсем прекрасно.
  18. багатур
    багатур Сегодня, 15:41 Новый
    0
    Первым было антитурецкое восстание в 1876 году. Второе подняли болгарские коммунисты в 1923-м, а третье состоялось в 1944 году и было направлено против фашистов. [i][/i]

    Востания в наша история слишком много и 1876 совсем не первое. В 1923 комунсти по приказ коминтерна подняли метеж и получили по морду! Как всегда погибли и много невинние люди.. 8/9 09.1944 посе того как СССР обявил война Болгарии комунисти с поддержка военни Софийского гарнизона совершили военен преврат и захватили власт! Все!
    В Бургас произошла комедия... Пришле к советскому коменданта наши комунисти и кричали " Товарищ, мьй востали! ...???? Востали? Почему не востали вчера?"
  19. Кокос
    Кокос Сегодня, 15:51 Новый
    0
    Лукашенко в президенты Болгарии.... laughing