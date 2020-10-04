В Болгарии антиправительственные протесты назвали «четвёртым Великим народным восстанием»

Протестная акция в Болгарии, именуемая четвертым Великим народным восстанием, прошла вчера в Софии без обострений, но сопровождалась усиленным присутствием полиции. Правоохранители тщательно проверили манифестантов на предмет наличия у них запрещенных предметов.
Об этом сообщает болгарский новостной портал Novinite.com.
Некоторым из протестующих запретили участвовать в акции. Одному из них, к примеру, из-за яиц, которыми он пытался бросать в полицию.
Полицейские перекрыли улицы, выходящие к площади Независимости, где собирались манифестанты, а также оцепили здания парламента и правительства.
Акция началась примерно в 17.00. В ней приняли участие несколько тысяч человек, в том числе и приехавшие из других городов Болгарии. Они требовали отставки главного прокурора Ивана Гешева и правительства Бойко Борисова, а также досрочного проведения выборов в парламент.
Демонстранты проследовали к Александро-Невскому собору, а затем, уже после 10 часов вечера, направились к Орлиному мосту. Там один из протестующих залез на светофор и помахал оттуда болгарским флагом.
Протесты прошли и в других городах страны. Как и призывали организаторы, акция прошла мирно.
Массовые протестные акции, названные четвертым Великим народным восстанием, продолжаются в Болгарии уже 87 дней.
Под предыдущими Великими народными восстаниями, вероятно, подразумеваются три события из истории страны. Первым было антитурецкое восстание в 1876 году. Второе подняли болгарские коммунисты в 1923-м, а третье состоялось в 1944 году и было направлено против фашистов. Напомним, что болгарские власти на первом этапе Второй мировой войны выступали на стороне гитлеровской Германии.
При этом сегодняшние митингующие любое появление на улицах считают уже "Великим народным восстанием", присваивая соответствующую нумерацию. По их классификации, "предыдущее Великое восстание" было в конце сентября этого же года.