Высказано предположение относительно вооружений, которые применялись при обстреле азербайджанского города Гянджа

Азербайджанская армия предпринимает карательные меры против врага, который не придаёт значения сделанным ему неоднократным предупреждениям.

Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020

Азербайджанские власти заявили о том, что армянские войска нанесли удар по городу 335-тысячному Гянджа. Это второй по численности населения город республики (на первом месте – столица, Баку). С 1935 по 1989 годы город назывался Кировабад.В сообщениях говорится о том, что боеприпасы, выпущенные армянскими войсками, разрушили и повредили несколько зданий. В общей сложности по городу было выпущено до семи боеприпасов.На данную минуту о жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.Тем временем в Минобороны Азербайджана заявили о предпринимаемых «карательных мерах» в отношении противника. Из сообщения ведомственной пресс-службы:Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ранее заявил, что был атакован военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа. Он используется в том числе для отправки ударных беспилотников в зону вооружённого конфликта.Кадры результатов обстрела азербайджанского города.Однако, судя по кадрам, речь идёт о жилом квартале. Возможно, он примыкает к военному объекту.Чем именно был осуществлён обстрел, не сообщается.Для справки: расстояние от Степанакерта до города Гянджа по прямой составляет ровно 100 км. Эксперты высказывают предположение о том, что удар мог наноситься с севера территории непризнанной НКР с применением РСЗО или ствольной артиллерии.Ранее армянская сторона обвинила противника в обстреле населённых пунктов в Республике Армения. При этом глава пресс-службы Армении Шушан Степанян заявила, что армянская армия огонь в направлении Азербайджана не открывала.