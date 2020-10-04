Военное обозрение
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Высказано предположение относительно вооружений, которые применялись при обстреле азербайджанского города Гянджа

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Азербайджанские власти заявили о том, что армянские войска нанесли удар по городу 335-тысячному Гянджа. Это второй по численности населения город республики (на первом месте – столица, Баку). С 1935 по 1989 годы город назывался Кировабад.


В сообщениях говорится о том, что боеприпасы, выпущенные армянскими войсками, разрушили и повредили несколько зданий. В общей сложности по городу было выпущено до семи боеприпасов.

На данную минуту о жертвах и пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Тем временем в Минобороны Азербайджана заявили о предпринимаемых «карательных мерах» в отношении противника. Из сообщения ведомственной пресс-службы:

Азербайджанская армия предпринимает карательные меры против врага, который не придаёт значения сделанным ему неоднократным предупреждениям.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ранее заявил, что был атакован военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа. Он используется в том числе для отправки ударных беспилотников в зону вооружённого конфликта.

Кадры результатов обстрела азербайджанского города.


Однако, судя по кадрам, речь идёт о жилом квартале. Возможно, он примыкает к военному объекту.
Чем именно был осуществлён обстрел, не сообщается.

Для справки: расстояние от Степанакерта до города Гянджа по прямой составляет ровно 100 км. Эксперты высказывают предположение о том, что удар мог наноситься с севера территории непризнанной НКР с применением РСЗО или ствольной артиллерии.

Высказано предположение относительно вооружений, которые применялись при обстреле азербайджанского города Гянджа


Ранее армянская сторона обвинила противника в обстреле населённых пунктов в Республике Армения. При этом глава пресс-службы Армении Шушан Степанян заявила, что армянская армия огонь в направлении Азербайджана не открывала.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны НКР
133 комментария
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  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 12:46 Новый
    +3
    Высказано предположение относительно вооружений, которые применялись при обстреле азербайджанского города Гянджа

    ЕРЕВАН, 4 окт – Sputnik. Военный аэродром ВС Азербайджана в Гяндже (в прошлом - Кировабад) уничтожен, сообщает советник президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

    © SPUTNIK

    "Военный аэродром в Гяндже взлетел в воздух. Первый", - отметил Погосян.

    В свою очередь Минобороны РА официально заявило, что с территории Республики Армения какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется.



    Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201004/24754742/Voennyy-aerodrom-v-Gyandzhe-unichtozhen.html
    1. dgonni
      dgonni Сегодня, 12:56 Новый
      -9
      Ну если почитать по ссылке то у Азербайджана уничтожены полностью все бпла раза три. То же касается и другой техники и живой силы.
      За Ф-16 чистой воды фэйк . У азербайджана их на вооружении нету а турция своими ввс в местные разборки не лезла. Это такое новостное фэйк ньюс для местных что бы объяснить причины потерь и неэффективности работы армии.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:26 Новый
        +7
        Так и армян по второму кругу все пошло.А вот что обе стороны начали лупить по гражданским ,это очень плохо.Значит на передовой совсем не так ,что пишут журналисты пропагандисты.И не надо обсуждать кто первый начал.Лучще обсудим кто первый закончит это делать!
        1. stalki
          stalki Сегодня, 14:28 Новый
          +3
          Так и армян по второму кругу все пошло.А вот что обе стороны начали лупить по гражданским ,это очень плохо.Значит на передовой совсем не так ,что пишут журналисты пропагандисты.И не надо обсуждать кто первый начал.Лучще обсудим кто первый закончит это делать!
          Вот как раз кто первый начал, в данном случае, очень важно. Потому как это умышленное нагнетение ситуации, прямая провокация. И ещё не понятно с чьей стороны. А вы уже заканчивать хотите. Всё только начинается и кто такими делами занимается, точно оканчивать конфликт не планировал, а наоборот заинтересовон в эскалации.
        2. МВГ
          МВГ Сегодня, 15:42 Новый
          0
          Хорошо сказано
      2. Маз
        Маз Сегодня, 16:17 Новый
        0

        Очередной Транспортник из Израиля летит в Баку. ⚡️Закончилось бк для «Лоры», донов-камикадзе, БПЛА или других израильских РСЗО, которыми обкладывают мирные кварталы Степанакерта? Шестой с начала прошлой недели. Шо, евреям айзеровские деньги кровью иудеев не пахнут? А кровью армян и азейбарджанцев?
    2. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 13:15 Новый
      +7
      Странная новость - при чем тут расстояние от Степанокерта до Гянджа?
      Степанокерт не самая близкая точка Нагорного Карабаха до Гаянджа, так то от границы Нагорного Карабаха до Гянджа километров 50. А это вполне рабочая дистанция для РСЗО.
      1. genisis
        genisis Сегодня, 14:05 Новый
        +11
        Например, от «взятого» вчера азербайджанцами Матагиза до Гандзака (Гянджа) как раз 50 км.
        Сейчас упомянутый в статье Хикмет Гаджиев выступает и заявляет, мол «тяжело ранен прячущийся в бункере, называющий себя президентом Карабаха Араик Арутюнян.»
        Захожу на фейсбук, президент Ар*цаха Араик Арутюнян в прямом эфире обращается к народу Азербайджана. Специально скриншот сделал. Как после такого всерьёз воспринимать Хикмета Гаджиева и всю пургу, которую он метёт?
        1. Bakinec
          Bakinec Сегодня, 14:30 Новый
          -10
          А вы не верьте. Вы верьте сруну ованесяну который уже уничтожил 14 самолетов, 14 вертолетов и несчетное количество турецких ф16
    3. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 14:12 Новый
      +7
      Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец. Не удивлюсь, если в сложившейся ситуации армяне будут хреначить по всему, что движется, как говорится. Максимальный ущерб за максимально короткое время - такова стратегия современных войн. Гуманно это или нет - уже не вопрос. Пошло-поехало озверение, ожесточение и ненависть. Все эти события, как бы конфликт ни завершился, уже на века запрограммировал ситуацию в Закавказье и мире в целом. Звездные Войны с джедаями и световыми мечами кажутся более реальными чем мирные отношения между армянами и азербайджанцами. И это в 21-ом веке. Где ученые отправляют послания внеземным цивилизациям. Святая простота. Покой нам, землянам, только снится...
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:49 Новый
    +18
    Блицкриг не получился,и теперь будет бесконечная череда убийств ,ранений,и трагедий особенно среди гражданского населения обоих государств.
    1. Prahlad
      Prahlad Сегодня, 13:40 Новый
      -5
      А никто и не хотел блицкрига, Азербайджан методично выбивают позиции арм. А потом уже зачистка будет. У них там четкий план в отличии от арм.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 13:47 Новый
        +4
        Не правда. Ввод в бой танковых резервов после прорыва первой линии и когда затормозилось на второй показывает, что пытались реализовать именно идею блицкрига (насколько это применимо к особенностям местности).
        Да и учитывая, особенности твд, где армяне занимают господствующие высоты "методично выбивать" в позиционке будут, скорее, именно азерб.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 13:53 Новый
          +4
          Полностью с вами согласен , самое отвратительное что гибнет гражданское население что в Карабахе что на Украине.
          1. Алена-Баку
            Алена-Баку Сегодня, 14:26 Новый
            -13
            не надо здесь свои армянские варианты пускать, ассоциация с УКраиной была не уместно.
            1. ASAD
              ASAD Сегодня, 14:34 Новый
              +4
              Вообще я из Новосибирска, тётя.
              1. Алена-Баку
                Алена-Баку Сегодня, 14:38 Новый
                -9
                Сына береги себя, я не спросила от куда ты а сказала про твои армянские варианты.
        2. Prahlad
          Prahlad Сегодня, 13:56 Новый
          -7
          Эти высоты долго не удержат, учитывая полное превосходство в воздухе. Все равно их от дуда повыбивают. Как не крути время работает против арм. Их порожние лишь вопрос времени. Если Россия не поможет, а она помогать явно не будет.
          1. nnm
            nnm Сегодня, 14:07 Новый
            +4
            Да не похоже на то. Последние дни особых изменений не принесли.
          2. genisis
            genisis Сегодня, 15:07 Новый
            +1
            Дядя, ты не бойся. Это ещё осетины не подтянулись. Они тоже с аскеров спросят за Мирзу Абаева и его ребят.
          3. Skarpzd
            Skarpzd Сегодня, 15:17 Новый
            +1
            а сезонный изменения погоды когда в этом регионе? просто интересно. с наступлением дождей поддержка с воздуха ну очень затруднится.
          4. Keyser Soze
            Keyser Soze Сегодня, 16:15 Новый
            0
            учитывая полное превосходство в воздухе


            Байрактары ето вовсе не превосходство в воздухе. С ним уничтожишь 2 танка и 5 палаток, но не выбьеш горный укрепрайон. Да и ПВО армян, какое никакое, но там и С300 там и СУ 30 там и вся русская база там. Скорее всего айзерам конец. Енде. Финито.
        3. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 15:18 Новый
          +1
          Азербайджан со временем своими беспилотниками у армян всю бронетехнику выведет из строя и уничтожат вместе с артиллерийскими позициями. Никакого блицкрига нет - просто тактика выматывания ПВО и ВС Армении когда их измотают - тогда массированно и ударят.
  3. Рагнар лодброк
    Рагнар лодброк Сегодня, 12:51 Новый
    +23
    Азербайджанская армия предпринимает карательные меры

    Чем же они тогда отличаются от фашистов?

    Не сдавайтесь,армяне.
    1. Otshelnik
      Otshelnik Сегодня, 13:03 Новый
      -24
      Да куда они денутся...разве что обратно в Индию,в свой табор...ваше злость как бальзам на душу)
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 13:18 Новый
        +7
        Цитата: Otshelnik
        ваше злость как бальзам на душу)
        Ха, тоже мне Вселенское зло!!! Смотри, как бы Россия не оказалась тем самым пятым элементом!!!
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 13:28 Новый
          +2
          Цитата: sabakina
          Смотри, как бы Россия не оказалась тем самым пятым элементом!!!

          1. Комментарий был удален.
          2. Otshelnik
            Otshelnik Сегодня, 15:31 Новый
            -4
            Ваше сознание все ещё где то в 90-ых годах прошлого века,да у армян тоже...радует...
            1. Инсургент
              Инсургент Сегодня, 15:34 Новый
              +1
              Цитата: Otshelnik
              Ваше сознание все ещё где то в 90-ых годах прошлого века,да у армян тоже...радует...

              Радоваться будете ровно до поры,когда дети русских солдат принесших мир в Карабах в 90х,будут вынуждены прийти вновь...
              Но учтите, больше,русский солдат не уйдёт оттуда...
            2. Грац
              Грац Сегодня, 15:58 Новый
              +1
              А что вы будете делать когда всю вашу нефтедобычу уничтожат ракетным ударом? Лапу сосать всей страной будете
            3. Keyser Soze
              Keyser Soze Сегодня, 16:17 Новый
              +1
              Ваше сознание все ещё где то в 90-ых годах прошлого века


              Зато ваше булькнулось напрямик в 14 век и влажные сны султанских ибриков.
        2. Otshelnik
          Otshelnik Сегодня, 15:20 Новый
          -6
          Собака лает,караван идёт....пословица..
    2. Bakinec
      Bakinec Сегодня, 13:53 Новый
      -9
      А чем отличаются армяне обстреливаюшие мирный город от фашистов.
      1. финиш
        финиш Сегодня, 14:43 Новый
        +7
        А что армянские города и села не мирные?
        1. Bakinec
          Bakinec Сегодня, 15:02 Новый
          -4
          Не наша вина что в окупированных армянами городах в Карабахе армяне устанавливают огневые точки в жилых кварталах. Азербайджан максимум старается наносить точечные удары. Самое лучшее решение - это как можно быстрее отправить армян в армению. После освобождении Азербайджанскими войсками от оккупации армяне Карабаха смогут вернутся и наконецто спокойно жить.
          1. финиш
            финиш Сегодня, 15:10 Новый
            +5
            Смею предположить что на балконе это дома в Степанакерте была установлена арта.
            1. Bakinec
              Bakinec Сегодня, 15:17 Новый
              -7
              Не обьязательно на балконе. Можно и рядом поставить а потом когда прилетит ракета можно со искаженным лицом давать интервью мол смотрите какие Азербайджанцы злые.
              1. финиш
                финиш Сегодня, 15:22 Новый
                +3
                Аэродром тоже с жилыми кварталами....
                1. Bakinec
                  Bakinec Сегодня, 15:25 Новый
                  -2
                  Какой аэродром?
                2. Bakinec
                  Bakinec Сегодня, 15:41 Новый
                  -2
                  Именно что армяне не обстреливают аэродром, обстреливается мирное население
          2. БастаКарапузикИ
            БастаКарапузикИ Сегодня, 15:46 Новый
            +1
            Их что, Армения насильно удерживает местных армян в оккупации?
            Всё таки плохо не обращать внимание на местное население, на их интересы и предпочтения.
            Такие эпизоды и подпитывают сепаратизм. Сепаратизм сам по себе зло, но ведь нынешние государства образовались из СССР, это ведь тоже был сепаратизм.
            Вариант спокойной жизни, после чисто силового "решения", становится более и более призрачным.
            Как они будут спокойно жить? Вот сейчас они сидят и думают, скорее бы нас освободили от оккупационных войск? Решение о амнистии всем участникам конфликта вероятно уже принято?
            Или их ожидает преследование, в лучшем случае судебное?
            1. Bakinec
              Bakinec Сегодня, 16:02 Новый
              -2
              Не беспокойтесь о них, армяне граждане Азербайджана после деокупации тереторий могут вернутся в свои дома и жить спокойно. Нам не впервой армения делает гадости но мы всегда прошали их. Например в 1918 году. Кстати поздравляю армянское население Карабаха - Азербайджанские войска сегодня освободили город Джабраиль. Скоро будут в Ханкенди
    3. Алена-Баку
      Алена-Баку Сегодня, 14:06 Новый
      -12
      ходжалинский геноцид на совести таких ка вы.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:43 Новый
        0
        Цитата: Алена-Баку
        ходжалинский геноцид на совести таких ка вы.

        Я , глядя на многочисленные фотографии солдат .-Армян и азербайджанцев Увидел людей с плохими зубами и частично без зубов ... С впалыми щеками , худых и не очень то откормленных . Обычных , простых , совершенно не богатых людей ...Пытающихся спрятать испуганные глаза ... Они будут умирать за Алиева - Пашиняна ... ,богатых . здоровых откормленных ,бесчестных , Спрятавших своих родных и близких от смерти под папиными шароварами ... политиков . Ты Алёна Баку бросаешься лозунгами ... Возьми и отдай на убой своего отца , сына , мужа . брата ... Во славу Великого Азербайджана -Великой Армении .. Вся эта бойня глупость и бессилие политиков!
        1. Алена-Баку
          Алена-Баку Сегодня, 16:22 Новый
          0
          вот я здесь с вами согласна мой сын от первого брака русский а дочь от азербайджанца, зачем мой сын должен погибать. Вот как тридцать лет как Карабах под окупацией Армении и все таки жили пока не пришел Пашинян со своей фашисткой литорикой что Карабах это Армения.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:51 Новый
    +17
    Жертвы среди мирного населения, это новая волна ненависти ....
    Поджигателям конфликта неймётся разжечь огонь до небес ... они то на этом конфликте по греют, по греют свои загребущие грабки. Так было всегда!
  5. Грибок
    Грибок Сегодня, 12:52 Новый
    +4
    Точкой У что ли шарахнули
    1. Lesorub
      Lesorub Сегодня, 13:48 Новый
      +5
      Цитата: Грибок
      Точкой У что ли шарахнули

      От Точки У была бы воронка большая и домики эти в руинах (а там частичные разрушения)
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 14:34 Новый
        +5
        Цитата: Lesorub
        От Точки У была бы воронка большая и домики эти в руинах (а там частичные разрушения)

        Есть у "Точки У" кассетная головная часть, которая включает в себя 50 осколочно-фугасных элементов. На высоте до 2000 м идёт вскрытие основной ГЧ и 50 ОФ элементов разлетаются на площади до 7 га, хорошо применять по площадным целям в том числе по аэродромам. Попали по жилым домам, или плохо наводили или неколько боевых элементов зацепили рядом стоящие дома.

        Кстати, где азербайджанская ПВО, Точка У летит по навестной траектории, не маневрирует, проспали?
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 13:00 Новый
    +4
    Что - то мне в уничтожение аэродрома не верится...Для уничтожения авиабазы в Гяндже спецбоеприпас нужен...Началась война городов...
  7. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 13:01 Новый
    +10
    "...Эксперты высказывают предположение о том, что удар мог наноситься с севера территории непризнанной НКР с применением РСЗО или ствольной артиллерии...."
    Если применили ствольную артиллерию на 100 км, то армяне втихую обошли лучших разработчиков мира.
    1. Олежек
      Олежек Сегодня, 13:48 Новый
      +1
      Если применили ствольную артиллерию на 100 км, то армяне втихую обошли лучших разработчиков мира


      Вот так, абсолютно внезапно выясняются "страшные военные тайны"... belay
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:05 Новый
    +2
    по прямой составляет ровно 100 км. Эксперты высказывают предположение о том, что удар мог наноситься с севера территории непризнанной НКР с применением РСЗО или ствольной артиллерии.
    В статье не раскрыта тема "сисек". Простите, это ВО или форум WoT?
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:05 Новый
    +3
    По крайней мере одна ракета попала в середину жилого квартала.
    Показывают видео.
    Попали ли по аэродрому? - информации нет.
  10. финиш
    финиш Сегодня, 13:06 Новый
    +20
    Раз мировое сообщество уже неделю делает вид что ничего не происходит, то надо еще шарахнуть по нефтепроводу и газопроводу. Может тогда дым увидят! Пук Навального и плачь Тихановской слышат и видят четко! Также Аллепо и Идлиб хорошо замечали, Ракку не видели. 2 дня бомбят Степанакерт с РСЗО и Полонезов, авиацией.
    1. Олежек
      Олежек Сегодня, 13:50 Новый
      +2
      Раз мировое сообщество уже неделю делает вид что ничего не происходит, то надо еще шарахнуть по нефтепроводу и газопроводу.


      Ну... не по жилым кварталам - смысл бить по жилым массивам?
      Народ только злее будет
    2. Алена-Баку
      Алена-Баку Сегодня, 14:04 Новый
      -12
      Карабах территория Азербайджана и вооруженные формирования там не законы и точки зрения уголовного кодекса Российской федерации по статье 208 являются не законными вооруженные формированием.
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 14:26 Новый
        +6
        Цитата: Алена-Баку
        Карабах территория Азербайджана и вооруженные формирования там не законы и точки зрения уголовного кодекса Российской федерации по статье 208 являются не законными вооруженные формированием.

        С каких пор УК РФ стал распостраняться на территории других государств? belay
        1. Алена-Баку
          Алена-Баку Сегодня, 16:25 Новый
          0
          кажись мы сидим на российском сайте
      2. финиш
        финиш Сегодня, 14:45 Новый
        +7
        Идлиб территория Сирии. Что там делают турки? Еще тридцати километровую зону оттяпали? Плюс вторглись в Ирак.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 14:55 Новый
          +1
          Цитата: финиш
          Идлиб территория Сирии. Что там делают турки? Еще тридцати километровую зону оттяпали?

          Это вопрос к некоторым товарищам в Кремле и на Смоленской площади...
      3. Spartanec
        Spartanec Сегодня, 15:33 Новый
        +2
        Вы во всем правы, кроме УК РФ (он здесь абсолютно ни к месту). Проблема состоит в том, что вы (имеется ввиду азербайджане) не хотите понять того, что война на уничтожение не даст положительного результата, она приведет только к ожесточению. И еще очень важен дух при ведении войны. Вы воюеете за землю (это четко видно из всех коментариев), а земля хоть и важный но неодушевленный предмет, а вот армяне воюют за людей которые там сейчас живут а вот это уже совсем другой коленкор. То же самое происходит и на Донбасе. И именно поэтому лично я думаю, что победить вы не сможете, либо победа вам достанется огромной кровью. Вам не стрелять надо а думать как мирно сосуществовать, это трудно я понимаю, но иного не дано.
  11. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:09 Новый
    +5
    Теперь вопрос в обеспечении боеприпасамм.
    У Азербайджана с этим скорее всего проблем будет меньше.
    Если что, Турция и свои системы вооружений с боекомплектом поставит.
    А вот кто будет снабжать Армению?
    1. vladimirvn
      vladimirvn Сегодня, 13:23 Новый
      +9
      Как кто? Россия конечно. Не первый раз уже, за время Карабахского конфликта.
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 13:34 Новый
        +4
        Не уверен.
        Скорее всего, ранее, использовались запасы времен СССР.
        Конечно есть поставленные российсие системы.
        Тот же Искандер с определенным запасом ракет. .
        Да и системы ПВО С300 наверное обеспечат. при необходимости ракетами.
        Однако дополнительно ни системы вооружений ни боекомплект поставлен скорее всего не будет.
        Россия будет демонстративно и строго держать нейтралитет в части проблем связанных с Карабахом.
        А вот российскую группировку в самой Армении усилят, особенно в части ПВО.
        И прикроют саму территорию Армении.
        Армении может оказать серьезную поддержку Иран.
        И тогда, по сути, начнется геополитичнская игра между Турцией и Ираном на чужой территории.
        1. nnm
          nnm Сегодня, 13:50 Новый
          +3
          Теперь , наверняка, жалеют, что сами же нам запретили усовершенствовать нашу базу.
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 14:06 Новый
            +3
            Так уже энное кол-во бортовза последнее время туда приземлилось..
      2. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 13:34 Новый
        +3
        Цитата: vladimirvn
        Как кто? Россия конечно. Не первый раз уже, за время Карабахского конфликта.

        Увы,это будет оставаться объективной реальностью до тех пор пока бывшие республики СССР(составные части РИ) демонстрируют "парад суверенитетов" и мнимую "незалежность" вне общего цивилизационного пространства.

        В общем,слово за Россией...
    2. maiman61
      maiman61 Сегодня, 13:34 Новый
      -6
      Сорос снабжать будет! Надо только базу российскую, оккупационную убрать!
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 13:37 Новый
        +4
        Давайте еще на Армению обидимся, скажем "не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок".
        Потом утремся и сдадим Закавказье.
        1. maiman61
          maiman61 Сегодня, 13:42 Новый
          +3
          Но с мозгами дружить тоже надо! В армении соросовские НКО занимаются подготовкой цветной революции в России. Политика армении, чистая русофобия! Армения, это кавказкая украина по отношению к России! Посмотрите карту, армения захватила минимум пять чисто азербайджанских районов. В результате 350 000 азербайджанских беженцев ушли в Азербайджан.
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 13:59 Новый
            +6
            С мозгами дружить конечно надо.
            Нельзя бросаться в кусты с причитаниями какие они непостоянные.
            У нас там стратегические интересы.
            Россия и всякие соросы и соросята понятия несоизмеримые.
            Такую дрянь надо давить, но выдавливать с умом и планомерно.
            1. mikh-korsakov
              mikh-korsakov Сегодня, 14:29 Новый
              +4
              С умом - это как? Пока на постсоветском пространстве ничего такого, что показало бы на эффективное выдавливание дряни Россия показать не сумела. Украина не в пример? Вот батька - молодец - он выдавливает эффективно. Ещё в девяностые у него возникли тёрки с американцами по поводу нахождения их посольства вблизи его резиденции. Те упёрлись. Так батька отключил им канализацию. Они это поняли и съехали. Фу как некрасиво, а главное непланомерно, скажут, но зато действенно. Сейчас Литва упёрлась сокращать своё посольство. Заставит бегать за водой в соседние дома и ходить в общественный туалет - поймут. Хотя согласен, шаг, будет совсем не европейский.
              1. Livonetc
                Livonetc Сегодня, 15:03 Новый
                0
                Согласен.
                Пока обратное подтягивание союзников времен СССР идет с трудом.
            2. maiman61
              maiman61 Сегодня, 15:31 Новый
              -1
              Согласен! Но азербайджанцы мозги им вправят быстрее! Думаешь почему Азербайджан так лихо войну начал? Поняли, что мы впрягаться за проматрасовскую власть в Армении, впрягаться не будем!!!
      2. Ретвизан 8
        Ретвизан 8 Сегодня, 16:05 Новый
        0
        Я смотрю не все Ваш сарказм поняли.
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 13:43 Новый
      +4
      Цитата: Livonetc
      Теперь вопрос в обеспечении боеприпасамм.
      У Азербайджана с этим скорее всего проблем будет меньше

      А у Турции есть общая граница с Азербайджаном? Тут Иран будет рулить всем. Как захочет - так и будет. Грузия влезла, не даёт коридора нашей авиации( по слухам). Будет ли Иран помогать армянам? Не знаю. Но туркам точно не будет!
      1. Алена-Баку
        Алена-Баку Сегодня, 13:53 Новый
        -8
        России не нужна Армения скоро ее не будет в ОДКБ в место нее будет Азербайджан а там и Турция покинет нато. Вот так вектор меняется.
        1. Livonetc
          Livonetc Сегодня, 14:10 Новый
          +7
          Алена, Здравствуйте!
          Россия не сдаст Армению в принципе.
          Территорию Армении Россия будет прикрывать в силу своих возможностей.
          А вот в отношении Карабаха Россия будет держать строгий нейтралитет.
          Азербайджан дружественное России государство.
          Так же относится и Россия к Азербайджану.
          1. Алена-Баку
            Алена-Баку Сегодня, 14:23 Новый
            +2
            Не буду спорить но картину вижу так Армения потеряет Карабах , будет соглашение НКО будет совместное патрулирование России и Турции. А в Армению вернутся более лояльные к России власти.
            1. Livonetc
              Livonetc Сегодня, 15:01 Новый
              +1
              Спорить не имеет смысла.
              Мы все только строим свои предположения.
              Вполне допускаю, что Армения уйдет из Карабаха.
              Однако Азербайджану нужно будет пойти на неординарные меры, что бы не допустить исхода армянской части населения Карабаха.
              Иначе Азербайджан ожидают долговременные и серьезные санкции, которые могут сильно подкосить экономику.
              А далее последствия непредсказуемы.
              В части прихода лояльных в оношении России властей в Армении, сильно сомневаюс.
              Скорее они перестроят вектор еще боььше в сторону запада в случае утери Карабаха.
              Исключительно мое предположение и ощущение от современной Армении.
      2. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 13:56 Новый
        +1
        То то и оно ято Грузия.
        У Турции есть граница с Грузией.
        У Грузии с Азербайджаном.
        Турция прочно укрепилась в Грузии.
        Вложены огромные средства.
        А политически грузинам даже осуждать Азербайджан не с руки у Грузии схожие с Азербайджаном проблемы.
        Так что одна ось вырисовывается Турция Азербайджан Грузия.
        Вторая уже Армения и Иран, кто еще ввяжется посмотрим.
        1. Горный стрелок
          Горный стрелок Сегодня, 14:47 Новый
          +4
          Цитата: Livonetc
          Турция прочно укрепилась в Грузии.

          У Грузии "тихим сапом" отжимают Аджарию, и ведь не дрыгнется даже, ибо нечем. Турки много денег туда вкладывают. И покупают там недвижимость.
          1. Livonetc
            Livonetc Сегодня, 15:06 Новый
            +1
            Сложно сказать отожмут ли в качестве прирезки к собственной территории.
            Скорее подомнут Грузию полностью под себя а границы оставят нетронуьютыми.
            Однако еще неизвестна и судьба регионального доминирования Турции в этом регионе.
      3. финиш
        финиш Сегодня, 13:56 Новый
        +5
        Грузия зато пропускает военные грузы для Азербайджана, даже выделает полицейское сопровождение. В голове не укладывается такое подлое поведение Грузии.
        1. Revival
          Revival Сегодня, 14:51 Новый
          0
          А чем оно подлое?
          Они что в союзе с арменией и предали ее?
    4. maktub
      maktub Сегодня, 13:56 Новый
      -4
      Пашинян заявил что в случае необходимости воспользуется ресурсами 102 базы
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 14:12 Новый
        +2
        Цитата: maktub
        Пашинян заявил что в случае необходимости воспользуется ресурсами 102 базы

        Воспользуется.
        Но только для обороны самой Армении.
        Не более.
  12. Yeraz
    Yeraz Сегодня, 13:37 Новый
    0
    Пытаются получить ответ по городам непосредственно в армении,чтобы Россию вовлечь.Посмотрим к чему все приведет
    1. maktub
      maktub Сегодня, 13:59 Новый
      -4
      Баку заявил что т.к удар наносился с территории Армении,последует адекватный ответ. ТГК
  13. donavi49
    donavi49 Сегодня, 13:42 Новый
    +4
    Судя по всему кинули полпакета-пакет Смерча.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:57 Новый
      0
      Подскажите пожалуйста, что такое полпакета смерча? Не хотел бы я эту штуку в огороде найти! Извините ,не до шуток там!
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 14:00 Новый
        +6
        Часть вот этого:


        Азербайджанцы пишут прилетело 6 ракет кстати.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 14:04 Новый
          0
          А насколько эта штука точная?
      2. Pechkin
        Pechkin Сегодня, 14:05 Новый
        +2
        Вот это смерч.А полпакета это имеется ввиду половину боезапаса выпустили за раз(6 ракет).
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 14:11 Новый
          +1
          Спасибо большое!
    2. Михаил Александров
      Михаил Александров Сегодня, 14:26 Новый
      0
      Возможно,"Полонез"
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 15:00 Новый
        +2
        полонез с другой стороны, но там тоже классику предпочитают. Кинули Смерча в Степанакерт в ответ.
  14. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 13:47 Новый
    +4
    Не верю не армянским, не азербайджанским сообщениям. Тот самый случай, когда врут все, а люди гибнут реально.
  15. Алена-Баку
    Алена-Баку Сегодня, 13:50 Новый
    -4
    Лидер непризнанной НКР Араик Арутюнян заявил о начале ударов по городам Азербайджана с военными объектами. А это случайно не терроризм?По гражданским объектам и мирному населению наносить удары нельзя. К сожалению, полностью избежать этого в ходе боевых действий невозможно. Но официальное заявление о готовности наносить удары по городам - это уже переход красной черты. Гаага - однозначно.
    1. Михаил Александров
      Михаил Александров Сегодня, 14:28 Новый
      +3
      Бросьте вы со своей гаагой....,это кого она судила?
      1. Алена-Баку
        Алена-Баку Сегодня, 14:39 Новый
        +1
        и то верно......
    2. Ставрос
      Ставрос Сегодня, 14:38 Новый
      +4
      Привет Зейнаб.)Вы хотите сказать, что вам можно наносить удары по мирному населению, а армянам нельзя?
      1. Алена-Баку
        Алена-Баку Сегодня, 14:42 Новый
        0
        я хочу вам напомнить об статье 208 уголовного кодекса Российской федерации. И я рада что вы признаете удары по мирным жителям.
    3. ashot1973
      ashot1973 Сегодня, 14:52 Новый
      +3
      Здравствуй Алена.
      А ничего, что ВС Аз. уже 5-й день наносят ракетно-бомбовые удары по столицу НКР Степанакерту, по мирному населению и инфраструктурам почти всех городов НКР, по зданиям МЧС, по школам и больницам???
      Так что Баку давно перешел черту красной линии...
      Руководство НКР призывает населению Азербайджана покинуть прифронтовые населенные пункты, по скольку в основном артиллерия и РСЗО ВС АЗ. ведут огонь находясь в этих же населенных пунктах.
      1. Алена-Баку
        Алена-Баку Сегодня, 16:15 Новый
        0
        Ашот джан наносятся удары по окупантам , встречный вопрос что делает там армянский солдат? Карабах всем миром признания территория Азербайджана
    4. Stils
      Stils Сегодня, 15:12 Новый
      +3
      Степанакерт тоже долбят ракетами. Между прочим город, в котором люди живут. Вот ответка и прилетела.
      1. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 16:03 Новый
        0

        Вот такие вот обстрелы...
  16. Олежек
    Олежек Сегодня, 13:52 Новый
    +2
    Армянам по большому счёту терять нечего...
    1. iouris
      iouris Сегодня, 15:13 Новый
      +1
      Цитата: Олежек
      Армянам по большому счёту терять нечего...

      Всем что-ли?
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 15:38 Новый
        +1
        Видимо тем, которые живут в Карабахе.
        Однако и им есть что терять и за это они будут стоять до конца.
  17. Старый26
    Старый26 Сегодня, 14:30 Новый
    0
    Цитата: Горный стрелок
    А у Турции есть общая граница с Азербайджаном? Тут Иран будет рулить всем. Как захочет - так и будет. Грузия влезла, не даёт коридора нашей авиации( по слухам). Будет ли Иран помогать армянам? Не знаю. Но туркам точно не будет!

    Но та же Грузия может дать коридор, и не только воздушный для переброски из турции в Азербайджан боеприпасов и техники, если понадобится...

    Цитата: финиш
    Грузия зато пропускает военные грузы для Азербайджана, даже выделает полицейское сопровождение. В голове не укладывается такое подлое поведение Грузии.

    Подлое в отношении кого? Армении, Азербайджана, России?
    1. финиш
      финиш Сегодня, 14:50 Новый
      +1
      Конечно братского соседа Армении? Раз провозгласила нейтралитет то соблюдай, а не гадь под дверь!
      1. Совковый
        Совковый Сегодня, 15:08 Новый
        +1
        Какой ещё брат ? Армянин брат грузину?
  18. nobody75
    nobody75 Сегодня, 14:31 Новый
    +1
    Есть гораздо более страшные последствия обстрела Гянджи, чем (не)уничтожение военной авиабазы. Это паника среди гражданского населения города! Побегут беженцы и понесут ковид по закоулочкам...В пользу того, что Алиев на блицкриг расчитывал говорит тот медицинский факт, что он не только тетровой ПРО не озаботился, но и простейшую систему гражданской обороны не создал...
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 14:33 Новый
      +1
      Простите, театровой ПРО
  19. yfast
    yfast Сегодня, 14:33 Новый
    -1
    Цитата: ASAD
    Полностью с вами согласен , самое отвратительное что гибнет гражданское население что в Карабахе что на Украине.

    Что, из Карабаха до Украины долетает?
  20. Ставрос
    Ставрос Сегодня, 14:36 Новый
    +1
    Цитата: Otshelnik
    Да куда они денутся...разве что обратно в Индию,в свой табор...ваше злость как бальзам на душу)

    Снова предлагаю славным кавтатар ким маршалам собраться в чайхане, и наконец то решить откуда пришли армяне, варианты-Индия, Балканы или Персия.
  21. Ставрос
    Ставрос Сегодня, 14:41 Новый
    -1
    Цитата: финиш
    Грузия зато пропускает военные грузы для Азербайджана, даже выделает полицейское сопровождение. В голове не укладывается такое подлое поведение Грузии.

    Грузины давно под турками,братьями друг друга называют.
  22. Ставрос
    Ставрос Сегодня, 14:57 Новый
    +1
    Цитата: Алена-Баку
    я хочу вам напомнить об статье 208 уголовного кодекса Российской федерации. И я рада что вы признаете удары по мирным жителям.

    Зейнаб, мне не надо ничего напоминать, я задал вам простой вопрос, а вы приводите мне статьи из УК. Вы уже который день бомбите мирное население, как по вашему должны отреагировать армяне?
  23. Shahno
    Shahno Сегодня, 14:59 Новый
    +2
    Армяне вообще по жизни сказочники...Думаю,этот вирус поразил и более солидные структуры...
  24. Ставрос
    Ставрос Сегодня, 15:01 Новый
    +1
    Цитата: финиш
    Раз мировое сообщество уже неделю делает вид что ничего не происходит, то надо еще шарахнуть по нефтепроводу и газопроводу

    Представляю, как тогда начнут взрывать я пуканы кавтатар и туркофилов
  25. MKPU-115
    MKPU-115 Сегодня, 15:07 Новый
    +1
    Цитата: Lesorub
    Цитата: Грибок
    Точкой У что ли шарахнули

    От Точки У была бы воронка большая и домики эти в руинах (а там частичные разрушения)

    БЧ 9H123 осколочно фугасная 163 кг ВВ с 14.5 тыс осколков. Накрывает площадь до 3 гектаров.
    БЧ 9H123K кассетный осколочный снаряд с 50 суббоеприпасами по 7.5 кг. накрывает до 7 гектаров.
    Так что про воронку это сильно преувеличено , Точка У работает по площадям , подрыв высотный.

    9Н39 ядерная боеголовка 10 КТ
    9Н64 ядерная боеголовка 200 КТ.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:22 Новый
      0
      Тут возникает вопрос а в каком состоянии ракеты ТочкиУ в ВС Армении?
  26. Совковый
    Совковый Сегодня, 15:20 Новый
    0
    А армянский шашлычный лидер говорил что аэропорт в Гяндже сбили
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 15:40 Новый
      0
      Как то вы странно выражаетесь.
      Действительно был нанесен ракетный удар по району расположения аэропорта.
      Однако, масштаб нанесенного ущерба, широкой публике, пока не предьявили.
      1. Совковый
        Совковый Сегодня, 16:08 Новый
        -1
        Аэропорт работает по прежнему. Звонил родственнику в Гяндже и уточнил. 7 ракетов упали в жилые кварталы. Армянская сторона врёт и не наглеет. Каждый день пишут о сбитых самолётах и до сих пор нет ни одного поломка.
  27. Otshelnik
    Otshelnik Сегодня, 15:33 Новый
    0
    Только что...Джабраил освободили!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. Соло2503
      Соло2503 Сегодня, 15:42 Новый
      0
      А это где? А то я карту закавказья со времён советской школы помню. А воды-то с тех пор утекло немало...
      1. Otshelnik
        Otshelnik Сегодня, 15:44 Новый
        0
        Граница с Ираном...южный фронт
  28. Совковый
    Совковый Сегодня, 16:00 Новый
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    Ильхам Алиев объявил об освобождении Джебраила
    4 Октября 2020, 16:41 | 11855 просмотров
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении Джебраила.

    «Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джебраил и несколько сел. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан», - говорится в сообщении.

    (@azpresident) October 4, 2020
  29. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 16:05 Новый
    +1
    Азербайджан должен понимать что будет прилетать и к ним. Эти азербайджанские турки, как они себя называют до сих пор уверены, что у них нет потерь, а бегут и и погибают только армяни. Пляшут и танцуют в Баку, а гибнут только армяни вот так им промыла мозги местная пропаганда.
    1. Совковый
      Совковый Сегодня, 16:14 Новый
      -1
      Армяне должны были понимать что будет прилететь к ним. Эти армяне , которые называют себя хай- ами до вчерашнего дня были уверены что "если ещё раз начнёте остановимся только в Баку". Вот так им промыла мозги пропаганда о "Великой Армении от моря до моря".